이더리움 커뮤니티, 패러다임 클라이언트 버그 속에서도 네트워크 복원력 축하

이더리움 커뮤니티가 Paradigm 클라이언트 버그 속에서도 네트워크 복원력을 축하한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 커뮤니티 구성원들은 Paradigm의 Reth 실행 클라이언트의 소프트웨어 문제가 전체 운영에 영향을 미치지 않은 후 네트워크의 복원력을 칭찬했습니다. 9월 2일, Paradigm의 최고 기술 책임자 Georgios Konstantopoulos는 X에서 Reth의 상태 루트 계산에 버그가 있어 여러 노드가 멈추게 되었다고 공개했습니다. 프로젝트의 GitHub 페이지 토론에 따르면, 문제는 블록 2,327,426에서 발생했으며 이더리움 메인넷에서 실행 중인 버전 1.6.0과 1.4.8에 영향을 미쳤습니다. Paradigm은 모듈성과 고성능을 위해 설계된 Rust로 작성된 실행 레이어 클라이언트인 Reth를 개발했습니다. 실행 클라이언트는 이더리움 노드의 중요한 구성 요소입니다. 이들은 트랜잭션을 처리하고, 스마트 계약을 실행하며, 블록체인 상태를 유지합니다. 이러한 클라이언트의 오작동은 일반적으로 잘못된 블록을 초래하여 더 넓은 네트워크의 안정성을 위협할 수 있습니다. 그러나 Paradigm의 Reth 중단은 네트워크의 다양한 클라이언트 덕분에 제한적으로 유지되었습니다. Ethernodes의 데이터에 따르면 현재 이더리움 실행 레이어의 약 5.4%인 800명의 운영자만이 Reth를 실행하고 있습니다. 이 클라이언트는 사용량 기준으로 6위를 차지하며, 네트워크의 64% 이상을 제어하는 Geth, Nethermind 및 Besu보다 훨씬 뒤처져 있습니다. 결과적으로 버그는 생태계 전체로 확산되지 않았으며, 이는 클라이언트 다양성이 블록체인을 단일 장애 지점으로부터 보호하는 방법을 보여줍니다. 커뮤니티가 이더리움의 복원력을 칭찬 여러 개발자들은 이 사건을 통해 이더리움이 멀티 클라이언트 전략을 계속 우선시해야 하는 이유를 강조했습니다. 블록체인 개발자 Phil Ngo는 운영자가 더 많은 클라이언트를 배포할수록 네트워크가 더 안전해진다고 언급했습니다. 그는 Holesky 테스트넷 중단과 같은 과거 사건을 인용하며, 다양한 클라이언트를 실행하는 사용자는 다운타임을 피한 반면 다른 사용자는 문제에 직면했다고 지적했습니다. 이더리움 생태계의 교육자이자 저명한 인물인 Anthony Sassano도 그 점에 동의했습니다. 그는...