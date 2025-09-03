MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
이더리움 커뮤니티, 패러다임 클라이언트 버그 속에서도 네트워크 복원력 축하
이더리움 커뮤니티가 Paradigm 클라이언트 버그 속에서도 네트워크 복원력을 축하한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 커뮤니티 구성원들은 Paradigm의 Reth 실행 클라이언트의 소프트웨어 문제가 전체 운영에 영향을 미치지 않은 후 네트워크의 복원력을 칭찬했습니다. 9월 2일, Paradigm의 최고 기술 책임자 Georgios Konstantopoulos는 X에서 Reth의 상태 루트 계산에 버그가 있어 여러 노드가 멈추게 되었다고 공개했습니다. 프로젝트의 GitHub 페이지 토론에 따르면, 문제는 블록 2,327,426에서 발생했으며 이더리움 메인넷에서 실행 중인 버전 1.6.0과 1.4.8에 영향을 미쳤습니다. Paradigm은 모듈성과 고성능을 위해 설계된 Rust로 작성된 실행 레이어 클라이언트인 Reth를 개발했습니다. 실행 클라이언트는 이더리움 노드의 중요한 구성 요소입니다. 이들은 트랜잭션을 처리하고, 스마트 계약을 실행하며, 블록체인 상태를 유지합니다. 이러한 클라이언트의 오작동은 일반적으로 잘못된 블록을 초래하여 더 넓은 네트워크의 안정성을 위협할 수 있습니다. 그러나 Paradigm의 Reth 중단은 네트워크의 다양한 클라이언트 덕분에 제한적으로 유지되었습니다. Ethernodes의 데이터에 따르면 현재 이더리움 실행 레이어의 약 5.4%인 800명의 운영자만이 Reth를 실행하고 있습니다. 이 클라이언트는 사용량 기준으로 6위를 차지하며, 네트워크의 64% 이상을 제어하는 Geth, Nethermind 및 Besu보다 훨씬 뒤처져 있습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 프론트런, 그리고 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 결과적으로 버그는 생태계 전체로 확산되지 않았으며, 이는 클라이언트 다양성이 블록체인을 단일 장애 지점으로부터 보호하는 방법을 보여줍니다. 커뮤니티가 이더리움의 복원력을 칭찬 여러 개발자들은 이 사건을 통해 이더리움이 멀티 클라이언트 전략을 계속 우선시해야 하는 이유를 강조했습니다. 블록체인 개발자 Phil Ngo는 운영자가 더 많은 클라이언트를 배포할수록 네트워크가 더 안전해진다고 언급했습니다. 그는 Holesky 테스트넷 중단과 같은 과거 사건을 인용하며, 다양한 클라이언트를 실행하는 사용자는 다운타임을 피한 반면 다른 사용자는 문제에 직면했다고 지적했습니다. 이더리움 생태계의 교육자이자 저명한 인물인 Anthony Sassano도 그 점에 동의했습니다. 그는...
MORE
$0.03622
+71.17%
PHIL
$0.001774
-3.63%
COM
$0.011198
+2.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:39
공유하기
도지코인 패닉셀이 투자자들을 레이어 브렛으로 이끄는 가운데 분석가들은 PEPE 스타일의 수익을 예측
도지코인 패닉셀이 스테이킹 보상과 PEPE 스타일의 돌파 가능성을 가진 모멘텀을 얻고 있는 레이어 2 밈 코인인 레이어 브렛으로 투자자들의 이동을 촉발합니다.
GAINS
$0.02357
-3.32%
LAYER
$0.3876
-2.71%
PEPE
$0.00000907
-2.57%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/03 20:30
공유하기
카테시안, 디지털 자산 펀드를 위한 최초의 아웃소싱 미들-백오피스 서비스 출시
스탬포드, 미국, 2025년 9월 3일, 체인와이어
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/03 20:10
공유하기
시바 이누 가격 예측: SHIB이 동력을 잃고 있는가? 분석가들은 레이어 브렛을 다음 PEPE로 지지
시바 이누는 약한 모멘텀으로 연초 대비 42% 하락한 반면, 분석가들은 밈 문화와 L2 유틸리티 및 폭발적인 프리세일 성장을 결합한 레이어 브렛을 다음 PEPE로 지지하고 있습니다.
SHIB
$0.00001188
-2.38%
SHIBA
$0.000000000647
-1.22%
LAYER
$0.3876
-2.71%
공유하기
Blockchainreporter
2025/09/03 20:10
공유하기
이더리움에서의 새로운 구매 전략
이더리움에 대한 새로운 구매 전략에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 웰니스 분야의 마케팅을 위한 자율 AI Agent 개발 및 배포를 전문으로 하는 회사인 Astrid Intelligence가 첫 이더리움 블록체인 주식 구매를 발표하여 암호화폐 시장에서의 입지를 강화했습니다. Astrid Intelligence의 새로운 장: 이더리움 환영 Astrid Intelligence는 총 450만 파운드 가치의 1,377.98 ETH 매수를 공식화했습니다. 이 작업은 디지털 자산 재무를 다양화하고 통합하는 전략에서 결정적인 단계를 나타냅니다. 이더리움에 대한 투자는 이미 상당한 규모의 솔라나 생태계(SOL), Bittensor(TAO) 및 비트코인(BTC) 보유량에 추가되어 주요 신흥 디지털 자산을 감독하려는 회사의 의도를 확인해줍니다. 런던 증권 거래소에서 Aquis Growth Market으로의 마이그레이션 이더리움 구매와 병행하여 Astrid Intelligence는 런던 증권 거래소(LSE)에서 Aquis Growth Market(AQSE)으로의 마이그레이션을 발표했습니다. 이러한 선택은 혁신을 지원하기 위해 규제되지만 더 유연한 환경을 찾는 영국의 중소기업들 사이에서 증가하는 추세를 반영합니다. AQSE는 실제로 디지털 자산에 중점을 둔 기업을 위한 최고의 플랫폼으로 자리 잡고 있으며, 성장과 운영 민첩성을 촉진하는 규제 환경을 제공합니다. AQSE: 디지털 혁신의 새로운 허브 Aquis Growth Market은 영국에서 단 두 개뿐인 규제 거래소 중 하나이며, 디지털 자산 분야에서 혁신적인 솔루션을 개발하고자 하는 기업들이 선호하는 선택지로 빠르게 자리 잡고 있습니다. Astrid Intelligence가 LSE에서 상장폐지하고 AQSE에 상장하기로 한 결정은 영국 기술 및 금융 부문에서 가장 역동적이고 미래 지향적인 기업들 중 하나로 자리매김하게 합니다. 거래 재개 오늘부터 Astrid Intelligence의 주식은 08시 00분부터 ASTR 티커로 AQSE에서 다시 거래가 가능합니다. 이러한 전환은 회사가 목표로 하는 새로운 단계의 시작을 의미합니다...
SOL
$220.5
-0.12%
BTC
$121,518.69
-0.67%
MORE
$0.03622
+71.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:57
공유하기
체인애널리시스 보고서, 인도와 미국이 글로벌 암호화폐 채택을 주도한다고 밝혀
Chainalysis 보고서, 글로벌 암호화폐 채택에서 인도와 미국이 선두를 차지한다는 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Iris Coleman 2025년 09월 02일 19시 47분 2025 Chainalysis 글로벌 암호화폐 채택 지수는 인도와 미국이 암호화폐 채택의 선두주자로, APAC 및 라틴 아메리카에서 상당한 성장이 관찰되었음을 강조합니다. Chainalysis의 최신 보고서에 따르면, 2025 글로벌 암호화폐 채택 지수를 기반으로 인도와 미국이 암호화폐 채택에서 세계를 선도하고 있습니다. 매년 발행되는 이 보고서는 온체인 및 오프체인 데이터를 모두 검토하여 풀뿌리 암호화폐 채택의 최전선에 있는 국가들을 식별합니다. 글로벌 암호화폐 채택 지수의 방법론 이 지수는 국가들이 다양한 암호화폐 서비스를 사용하는 방식을 평가하는 네 개의 서브 인덱스로 구성됩니다. 이러한 서브 인덱스는 인구 규모와 구매력과 같은 요소에 맞게 조정되어 151개국의 종합적인 순위를 제공합니다. 이 방법론은 거래량을 추정하기 위해 Web 트래픽 패턴을 분석하지만, VPN 및 기타 개인정보 보호 도구를 사용하는 암호화폐 사용자로 인한 이러한 데이터의 한계를 인정합니다. 2025 방법론의 중요한 변화 올해 Chainalysis는 틈새 행동을 과도하게 강조하는 것을 피하기 위해 소매 DeFi(탈중앙화 금융) 서브 인덱스를 제거하고 새로운 기관 활동 서브 인덱스를 도입하는 등 방법론에 주목할 만한 변화를 주었습니다. 이러한 변화는 특히 미국에서 현물 비트코인 ETF의 승인 이후 암호화폐 시장에서 전통적인 금융 기관의 참여가 증가하고 있음을 반영합니다. 지역별 인사이트 및 성장 트렌드 보고서는 아시아-태평양(APAC) 지역이 온체인 암호화폐 활동에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했으며, 전년 대비 69% 증가했다고 강조합니다. 인도, 베트남, 파키스탄과 같은 국가들이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 라틴 아메리카 또한 같은 기간 동안 암호화폐 채택이 63% 증가하는 등 상당한 상승을 보였습니다. 반면, 북미와 유럽은 갱신된...
CHANGE
$0.00159318
-2.79%
RISE
$0.010422
+2.54%
INDEX
$1.052
+4.15%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:53
공유하기
스카이 스포츠, 여자 슈퍼 리그 중계에 멀티뷰 도입 예정
여성 슈퍼 리그 중계에 멀티뷰를 도입할 Sky Sports라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리버풀, 잉글랜드 - 3월 24일: 2023년 3월 24일 리버풀 영국 굿슨 파크에서 열린 FA 여성 슈퍼 리그 에버턴 FC와 리버풀 간의 경기에 앞서 실전 거래 중계를 위한 준비로 Sky Sports 여성 슈퍼 리그 브랜드 프레젠테이션 테이블. (사진: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) Getty Images Sky Sports는 금요일부터 시작하는 세 배 더 많은 실전 거래 경기와 함께 이번 시즌 여성 슈퍼 리그(WSL)의 주요 방송사로서의 위치를 강화할 예정입니다. 스탬포드 브릿지에서 열리는 첼시와 맨체스터 시티 간의 개막전은 Sky가 방송하는 118개 경기 중 첫 번째가 될 것입니다. 그 중 78개는 독점 방송되며 회사는 경기 선택의 75%를 최우선으로 가질 것입니다. 전체 WSL 시즌 동안 진행되는 132개 경기 중 Sky Sports는 그 중 90%를 방송할 예정입니다. 지난달 남자 프리미어 리그에 도입된 후, Sky Sports는 또한 팬들이 최대 4개의 경기를 동시에 볼 수 있는 새로운 멀티뷰 기능을 사용할 예정입니다. 그들은 "모든 골과 중요한 순간마다 경기장 간을 이동하는 역동적인 새로운 형식을 제공하며, 전용 해설과 분석을 통해 팬들이 순간을 놓치지 않도록 보장할 것"이라고 약속하고 있습니다. 미국 프로 풋볼 리그(NFL)의 RedZone과 유사하게, 이는 중계가 액션이 있는 곳으로 이동할 수 있게 합니다. 단일 해설팀이 모든 경기에 걸쳐 작업하며, 각 경기도 개별적으로 방송될 것입니다. 멀티뷰는 일요일에 정오 킥오프 4경기 - 브라이튼 & 호브 알비온 대 아스톤 빌라, 리버풀 대 에버턴, 맨체스터 유나이티드 대 레스터 시티, 토트넘 홋스퍼 대 웨스트햄 유나이티드를 동시에 보여주는 데 사용될 것입니다. 이 경기들은 WSL을 위한 새로운 Sky Sports 전용 방송 슬롯에서 방송될 예정이며, 그들은 이를 통해 팬들에게 "정기적이고 접근하기 쉬운 시청 약속을 만들 것"을 희망합니다...
CITY
$0.9672
-2.24%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
GAME
$36.926
+1.96%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:13
공유하기
$BANANA 및 $GOOD 분석
$BANANA와 $GOOD에 대한 분석이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DeFi는 더 이상 와일드 웨스트가 아닙니다. 2020-2021년의 수익률 파밍 붐은 엄청난 APY를 제공하는 프로젝트들로 인해 광란의 시기였습니다. 하지만 이러한 수익률은 단순히 더 많은 토큰을 발행하는 것으로 유지되었습니다. 이 접근 방식은 지속 불가능했고 시장 불안정과 대규모 붕괴로 이어졌습니다. 400억 달러 이상의 가치를 지워버린 2022년 테라 루나의 붕괴는 잔혹한 교훈이었습니다: 무한 인플레이션에 기반한 비즈니스는 모래성과 같습니다. 2025년까지 시장은 성숙해졌습니다. "품질로의 도피"는 더 탄력적인 모델로 이어졌습니다: 수익 공유 토큰. 공중에서 토큰을 발행하는 대신, 이러한 프로젝트들은 실제 비즈니스처럼 기능합니다. 그들은 거래 수수료나 서비스 요금과 같은 제품에서 수익을 창출하고, 이러한 이익을 토큰 보유자들에게 직접 분배합니다. 이는 건강한 순환을 만듭니다: 더 많은 플랫폼 사용은 더 많은 수익을 의미하고, 이는 토큰에 대한 수요를 증가시키며 장기적인 안정성을 만듭니다. 이것은 불안정한 "폰지노믹스"에서 지속 가능한 토크노믹스로의 전환입니다. 이 새로운 시대는 프로젝트를 평가하는 더 스마트한 방법을 요구합니다. CoinLaunch의 수익 공유 토큰에 대한 기초 연구에서 상세히 설명된 바와 같이, 올바른 질문을 해야 합니다. 프로젝트가 수익을 창출하나요? 이익은 얼마나 잘 공유되나요? 제품이 실제로 사용되고 성장하고 있나요? 프로젝트가 다양한 블록체인에 걸쳐 다양화되어 있나요? 토큰 가격이 상승할 가능성은 어떤가요? 그리고 이익은 얼마나 많은 사람들 사이에서 분배되나요? 텔레그램 기반 거래 봇인 바나나 건($BANANA)은 이 모델의 벤치마크가 되었습니다. 하지만 새로운 경쟁자인 goodcryptoX와 그의 $GOOD 토큰이 이전보다 개선된 모델로 등장하고 있습니다. 이들을 비교해 봅시다. 바나나 건($BANANA): 성능 및 수익 메커니즘 출처: https://dune.com/whale_hunter/banana-gun-supply-tracker 바나나 건은 DeFi 거래를 위해 구축된 멀티체인 텔레그램 봇입니다. 토큰 스나이핑, 카피 트레이딩과 같은 도구를 제공합니다...
T
$0.01501
-0.26%
BOT
$0.09046
-13.50%
REAL
$0.08208
-0.89%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 19:02
공유하기
시바 이누 가격 분석과 레이어 브렛의 부상: 밈 투자자들이 방향을 바꾸고 있는가?
시바 이누 가격 분석과 레이어 브렛의 부상: 밈 코인 투자자들이 방향을 바꾸고 있을까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시바 이누 가격은 상승과 하락을 모두 경험했지만, 최근에는 답답한 횡보장에 갇혀 있습니다. 한편, 새로운 플레이어인 레이어 브렛이 관심, 사용자, 유동성을 끌어모으고 있습니다. 밈 코인 투자자들이 다음 폭발적인 기회를 찾는 가운데, 원조 밈 코인이 여전히 왕좌를 지키고 있는지, 아니면 다음 100배 수익이 훨씬 작고 가벼운 토큰에서 나올 수 있을지에 대한 의문이 제기됩니다. 시바 이누(SHIB): 큰 생태계, 하지만 시바 이누 가격은 따라가지 못함 시바 이누가 실질적인 무언가를 구축하지 않았다고 주장하기는 어렵습니다. 이더리움 레이어 2 솔루션인 시바리움의 출시는 중요한 이정표였습니다. 시바스왑 DEX는 여전히 운영 중이며, SHIB는 DeFi, NFT, 심지어 게임까지 확장되었습니다. 이 생태계는 인상적입니다—더 이상 단순한 밈이 아닌, 풀스택 프로젝트입니다. 하지만 이 모든 것에도 불구하고, 시바 이누 가격은 여전히 부진하며—이는 소매 투자자들의 열정에 부담을 주기 시작했습니다. 주요 문제는 공급량입니다. 지속적인 소각 캠페인에도 불구하고, 여전히 엄청난 양의 SHIB가 유통되고 있습니다. 한편, 가격 움직임은 평평하고, 거래량은 줄었으며, 소셜 미디어의 관심도 2021년 정점에서 하락했습니다. 분석가들은 더 이상 폭발적인 상승에 대해 이야기하지 않고—"인내"와 "느린 성장"에 대해 이야기합니다. 이는 모멘텀에 집착하는 시장에서 설득력이 떨어집니다. 네, 시바 이누는 밈 상태를 넘어섰습니다. 하지만 그 진화가 수익으로 이어지지는 않았습니다. 토큰의 인프라는 탄탄하지만, 투자자 심리는 변화하고 있습니다. 많은 트레이더들, 특히 SHIB의 원래 상승세에 늦게 합류한 이들에게는 더 적은 공급량, 더 높은 수익, 더 즉각적인 잠재력을 가진 무언가를 찾는 것이 중요합니다. 충성도 높은 홀더들조차 새로운 옵션을 탐색하고 있습니다—과도한 노출과 부풀려진 토큰 수의 부담 없이, 다음 SHIB 스타일의 스토리를 찾고 있습니다. 레이어 브렛(LBRETT): 실제로 움직이는 밈 코인 레이어 브렛은 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다—그것은 실제로...
T
$0.01501
-0.26%
REAL
$0.08208
-0.89%
SHIB
$0.00001188
-2.38%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:58
공유하기
중요한 재정 문제와 금리 인하 베팅 탐색
게시물 Navigating Crucial Fiscal Concerns And Rate Cut Bets가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. US Dollar Outlook: Navigating Crucial Fiscal Concerns And Rate Cut Bets 콘텐츠로 건너뛰기 홈 외환 뉴스 US Dollar Outlook: Navigating Crucial Fiscal Concerns and Rate Cut Bets 출처: https://bitcoinworld.co.in/us-dollar-outlook-analysis/
COM
$0.011198
+2.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 18:51
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다