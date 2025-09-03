MEXC 거래소
시바 이누, 주요 크로스 체인 DeFi에서 첫 밈 코인이 되다
시바 이누가 주요 크로스 체인 DeFi에서 첫 밈 코인이 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 시바 이누는 Folks Finance에 합류한 첫 밈 코인이 되어 현재 크로스 체인 차입 및 대출 서비스를 제공합니다. 이 파트너십은 시바 이누 생태계 내의 기존 인프라를 기반으로 합니다. 이 통합은 여러 블록체인 네트워크를 연결하기 위해 Chainlink 기술을 사용합니다. 시바 이누(SHIB)는 주요 크로스 체인 탈중앙화 금융 프로토콜인 Folks Finance와 통합된 첫 밈 코인이 됨으로써 중요한 이정표를 달성했습니다. 이 상장으로 SHIB 홀더는 다양한 블록체인 네트워크의 차입 및 대출 서비스를 이용할 수 있게 되었습니다. 이 통합은 DeFi 공간에서 밈 코인 유틸리티의 중요한 성과입니다. SHIB 팀은 게시물에서 토큰 보유자를 위한 추가 기능을 강조했습니다. 크로스 체인 차입 및 대출 기능 이 통합으로 Folks Finance는 대출 프로토콜을 통해 SHIB 홀더에게 토큰 수익을 제공할 수 있게 되었습니다. SHIB 보유자는 다른 디지털 자산을 빌릴 때 이를 담보로 사용할 수도 있습니다. 이러한 서비스는 다양한 블록체인 네트워크에서도 사용되어 투자자에게 더 많은 유연성을 제공합니다. 크로스 체인 기능은 Chainlink 크로스 체인 상호운용성 프로토콜(CCIP)을 기반으로 합니다. 이 기술을 통해 개발자는 블록체인 간에 토큰과 데이터를 어려움 없이 전송할 수 있는 앱을 개발할 수 있습니다. Folks Finance는 발표에서 이 상장의 역사적 성격을 강조했습니다. 이 프로토콜은 SHIB를 "크로스 체인 대출 시장을 갖춘 최초의 밈코인"으로 발표하며, 이러한 통합이 암호화폐 생태계에서 수행할 독특한 역할을 강조했습니다. 이 파트너십은 시바 이누 생태계 내의 기존 인프라를 기반으로 합니다. 생태계의 다양한 토큰은 이미 Chainlink 기술을 사용하고 있으며, 이는 증가된 크로스 체인 기능을 지원하는 프레임워크를 형성합니다. 전략적 파트너십을 통한 생태계 확장 이것은 시바 이누가 Chainlink와 맺은 유일한 협력이 아닙니다. 이 생태계는 이전에 더 넓은 토큰 접근성을 위해 Chainlink의 크로스 체인 상호운용성 프로토콜을 채택했습니다. 작년에 시바 이누 생태계에 속한 세 개의 가장 큰 토큰이 CCIP 표준을 채택했습니다. 이 통합...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:39
연준 금리 인하가 알트코인 시즌을 촉진하기보다 지연시킬 수 있는 이유
연준 금리 인하가 알트코인 시즌을 촉진하기보다 지연시킬 수 있는 이유 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 61에 있는 알트코인 시즌 지수는 알트코인이 강해지고 있지만 여전히 완전한 사이클을 확인하는 데 필요한 75 마크 아래에 있습니다. 과거 사이클은 연준 금리 인하가 시작되면 랠리가 종종 둔화되는 것을 보여주며, 9월 인하 가능성이 90%에 가까워 비슷한 지연이 발생할 수 있습니다. 시가총액, 비트코인 우세도, 금에 대한 차트는 회복력을 보여주지만, 첫 번째 유동성 물결은 알트코인을 우회할 수 있습니다. 암호화폐 시장은 다시 알트코인 시즌에 대해 이야기하고 있습니다. 알트 시즌 지수는 현재 61로, 8개월 만에 최고치입니다. 이 수준은 알트코인이 강해지고 있음을 보여주지만, 아직 완전한 사이클을 확인하지는 못했습니다. 동시에, 트레이더들은 미국 연방준비제도를 주시하고 있습니다. 9월 금리 인하 가능성은 90%에 가깝습니다. 과거에는 인하가 암호화폐를 상승시켰지만, 이번에는 결과를 예측하기가 더 어렵습니다. 알트코인 시가총액, 비트코인 우세도, 채권 수익률에 대한 차트는 한 가지 이야기를 말해줍니다: 알트 시즌은 여전히 올 수 있지만, 바로 시작되지 않을 수 있습니다. 알트 시즌 지수는 움직임을 보여주지만, 역사는 지연을 경고합니다 알트코인 시즌 지수는 61입니다. 이는 플레이어들이 비트코인에 대해 더 강해지고 있다는 것을 의미합니다. 많은 고래들이 이미 BTC에서 ETH로 이동했기 때문에 이 움직임은 이해가 됩니다. 하지만 그것은 이야기의 한 부분일 뿐입니다. 마지막으로 여기에 있었던 때는 2023년 말이었습니다. 그 후, 알트코인은 큰 상승세를 보였습니다. 하지만 트레이더들은 진정한 알트코인 시즌은 지수가 75 이상일 때만 시작된다고 말합니다. 현재로서는 확인되지 않았습니다. 알트코인 시즌이 달아오르고 있습니다 | 출처: X TOTAL3 차트는 비트코인과 이더리움을 제외한 시가총액을 추적하며, 같은 이야기를 말해줍니다. 시가총액은 약 1.03조 달러로 9930억 달러 근처에서 강한 지지를 받고 있습니다. 다음 장애물은 1.13조 달러와 1.35조 달러입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:25
2025년 지금 구매할 최고의 알트코인: 투자자들 Tapzi에 10만 달러 베팅, 밈코인 유입 감소
YouTube에서 좋아하는 동영상과 음악을 즐기고, 오리지널 콘텐츠를 업로드하고, 친구, 가족 및 전 세계와 모두 공유하세요.
Blockchainreporter
2025/09/03 21:20
Crypto.com 대표, 연준 금리 인하가 4분기에 암호화폐 가격을 급등시킬 수 있다고 말해
Fed 금리 인하가 4분기에 암호화폐 가격을 급등시킬 수 있다고 Crypto.com 대표가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AltcoinsBitcoin Crypto.com의 대표 Kris Marszalek은 연방준비제도(Fed)에 베팅하고 있습니다. 그는 9월에 오랫동안 기다려온 금리 인하가 시장에 새로운 유동성을 공급하고 연말 전에 암호화폐 반등을 위한 무대를 마련할 것이라고 믿습니다. 타이밍이 중요합니다. 불과 1년 전, Fed가 금리를 5.5%에서 4.5%로 낮췄을 때 암호화폐 시장은 4개월 만에 50% 이상 급등했습니다. 현재 선물 시장은 Jerome Powell이 Jackson Hole 연설에서 완화를 암시한 후 또 다른 금리 인하가 거의 확실시되고 있습니다. Marszalek에게 있어 역사는 2025년 마지막 분기에 반복될 수 있습니다. 거시적 전망을 넘어, 이 거래소는 다른 움직임도 진행 중입니다. 공개 상장은 여전히 고려 중이지만, Marszalek은 회사가 비상장 상태를 유지하는 것에 편안함을 느낀다고 말합니다. 작년 15억 달러의 수익과 대부분의 이익을 재투자한 상황에서, 그는 회사가 아직 투자자들에게 증명할 것이 없다고 주장합니다. 대신, 관심은 새로운 사업 영역으로 향하고 있습니다. Crypto.com은 Marszalek이 "거대하고" 미개발된 분야라고 부르는 가격 예측 시장에 진출할 준비를 하고 있습니다. 그는 이 플랫폼이 미국에서 유동성 허브 역할을 하여 Polymarket과 Kalshi 같은 기존 업체들에 직접적으로 도전하기를 원합니다. 이 회사는 또한 Truth Social의 소유주인 Trump Media와 제휴하며 헤드라인을 장식했습니다. 이 거래로 자사의 네이티브 토큰인 Cronos(CRO)는 잠시 150% 급등하여 0.38달러에 도달했다가 0.27달러 근처로 다시 냉각되었습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 전략적 파트너십이 하룻밤 사이에 시장 심리를 어떻게 자극할 수 있는지를 강조했습니다. Marszalek에게 더 큰 상은 아직 앞에 있습니다: Fed가 금리 인하를 실행한다면, 그는 4분기를 암호화폐가 반등할 '가능성'이 아니라 '얼마나' 반등할 것인가의 문제로 봅니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 어떤...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:16
암호화폐.com, 반유대적 답변 이후 중국 체커 게시물 삭제
Crypto.com이 반유대적 반응 이후 중국 체커 게시물을 삭제했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Crypto.com의 X 계정은 사용자들이 암호화폐 테마의 중국 체커 보드를 이스라엘 국기와 비교하며 반유대적 발언을 하기 시작한 후 해당 게시물을 삭제해야 했습니다. 자주 반유대적 게시물을 공유하는 "논평" 계정 @trading_axe는 Crypto.com의 트윗을 이용해 국제 유대인 음모론 - 세계를 지배하는 강력한 유대인 세력이 있다는 개념 - 을 언급하며 해당 거래소가 유대인의 통제 하에 있다고 주장했습니다. 게시물이 삭제된 후, @trading_axe는 "Crypto dot com이 내가 인용 트윗한 후 그들의 유대인 상징 트윗을 삭제했다. 악랄한 작업이다"라고 주장했습니다. 그러나 의도된 상징은 어떤 음모와도 관련이 없었으며, 단지 중국 체커 게임을 참조한 것이었습니다. Wikimedia에서 가져온 중국 체커 게임. Crypto.com의 캡션은 "전략은 항상 운을 이긴다"였습니다. 더 읽기: 미국이 팔레스타인인들에게 가자지구를 떠나도록 디지털 토큰을 제공할 수 있다는 보고서 이 게임은 1892년 독일에서 처음 발명되었으며, 육각형 별 모양의 보드에서 플레이어들이 자신의 말을 반대편으로 이동시키는 경쟁을 합니다. Crypto.com의 게시물에서 플레이어들은 솔라나, 비트코인, 이더, 도지, XRP, 그리고 거래소 자체의 크로노스 토큰과 같은 다양한 암호화폐로 묘사되었습니다. Crypto.com의 호주 계정도 이 게시물을 업로드했지만, 이 특정 이미지는 글을 쓰는 시점에도 여전히 남아 있습니다. 그러나 X 사용자들이 이를 다윗의 별과 비교하며 반유대적 발언을 쏟아내고 있습니다. Protos는 Crypto.com에 의견을 요청했으며 답변이 오면 업데이트할 예정입니다. 제보가 있으신가요? Protos Leaks를 통해 안전하게 이메일을 보내주세요. 더 많은 정보를 얻으려면 X, Bluesky, Google News에서 팔로우하거나 YouTube 채널을 구독하세요. 출처: https://protos.com/crypto-com-deletes-chinese-checkers-post-after-antisemitic-response/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 21:15
카르다노, 체인링크, 수이, 4분기 상승세 노리는 가운데, 분석가들은 레이어 브렛이 14,675% 수익 가져올 것으로 예상
카르다노, 체인링크, 수이는 4분기 수익을 목표로 하지만, 분석가들은 L2 속도, 스테이킹 보상 및 워밍업으로 폭발적인 14,675% 상승이 예상되는 레이어 브렛의 프리세일을 추천합니다.
Blockchainreporter
2025/09/03 20:50
암호화폐 펀드, 25억 달러 유치 — 수익성 있는 마이닝으로 안정적인 수동 수입 보장
암호화폐 펀드, 25억 달러 유치 — 수익성 있는 마이닝으로 안정적인 수동 수입 보장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 최근 몇 주간 다시 한번 심한 변동을 겪었습니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 매도 압력으로 급격히 하락했으며, XRP와 DOGE 같은 알트코인도 하락세를 따랐습니다. 시장 변동에 의존하는 단타매매자들에게 이는 큰 손실과 심지어 마이너스 수익을 의미했습니다. 그러나 기관 데이터는 놀라운 추세를 보여줍니다: 같은 하락기 동안 암호화폐 펀드로 25억 달러 이상의 순 유입이 있었습니다. 이는 시장 가격이 하락하는 동안에도 투자자들이 점점 더 장타매매 및 안정적인 수입 모델로 자본을 이동시키고 있음을 나타내며, 클라우드 마이닝이 가장 탄력적인 옵션 중 하나로 두각을 나타내고 있습니다. 왜 자금이 계속 유입되고 있을까요? 전통적으로 가격 하락은 자본 유출로 이어집니다. 그러나 현재 추세는 세 가지 중요한 역학 관계를 강조합니다: 장타매매 축적 — 투자자들은 BTC와 ETH의 하락을 진입 기회로 봅니다. 인플레이션 및 거시적 위험에 대한 헤지 — 기관들은 여전히 암호화폐를 "디지털 골드"의 대안으로 취급합니다. 안정적인 수익 모델 검색 — 순수한 투기 대신, 투자자들은 클라우드 마이닝 계약과 같은 구조화되고 예측 가능한 수익을 선호합니다. 이러한 배경은 Profitable Mining과 같은 플랫폼이 왜 더 많은 글로벌 관심을 끌고 있는지 설명합니다. Profitable Mining 개요 2014년에 설립되어 영국에 본사를 둔 Profitable Mining은 선도적인 글로벌 클라우드 마이닝 플랫폼입니다. 투기적 거래와 달리, 이 회사는 해시레이트 계약을 통해 안정적이고 장기적인 수동 수입을 제공합니다. 그 사명은 간단하지만 강력합니다: "블록체인 부의 기회를 모든 사람이 접근할 수 있게 만드는 것." AI 기반 해시레이트 할당, 재생 에너지 마이닝, 그리고 안전하고 투명한 아키텍처를 갖춘 Profitable Mining은 180개 이상의 국가에서 수백만 명의 사용자를 유치했습니다. 클라우드 마이닝이 왜 차별화될까요? 현물이나 선물 거래와 달리, Profitable Mining 클라우드 마이닝 모델은 변동성 있는 토큰 가격에 직접적으로 연결되어 있지 않습니다. 해시레이트 계약 — 사용자는 토큰이 아닌 처리 능력을 구매합니다. 블록 보상 — 수익은 네트워크 보상과 최적화된 마이닝 효율성에서 나옵니다. 안정적인 일일 지급 — 비록...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:46
암호화폐 변호사들, "모호한" SEC 및 CFTC 성명에 반발
BitcoinEthereumNews.com에 게재된 "암호화폐 변호사들이 '모호한' 미국 증권거래위원회 & CFTC 성명에 반발하다"라는 글입니다. 미국 증권거래위원회와 CFTC는 등록된 거래소가 "특정 현물 상품" 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용하는 공동 성명을 발표했습니다. 그러나 암호화폐 변호사 빌 모건은 암호화폐 거래소가 여전히 규제되지 않은 상태로 남아있기 때문에 이를 "아무것도 아닌 것"이라고 불렀습니다. 이 성명은 "상품"을 정의하지 않아 핵심적인 "증권 대 상품" 논쟁이 해결되지 않은 채로 남아있습니다. 미국 증권거래위원회와 CFTC는 암호화폐에 관한 새로운 공동 성명을 발표했지만, 저명한 암호화폐 변호사들은 이미 이를 "아무것도 아닌 것"이라고 부르고 있습니다. 규제 기관들이 이 움직임을 주요 진전으로 축하하는 동안, 빌 모건과 같은 법률 전문가들은 명확한 규제 프레임워크를 제공하지 못하기 때문에 미국 암호화폐 산업이 직면한 핵심 불확실성을 해결하는 데 거의 도움이 되지 않는다고 주장합니다. 이것이 암호화폐 거래소에 어떤 도움이 될까요? 미국 증권거래위원회 소송이 끝났음에도 불구하고 그들은 모두 여전히 규제되지 않고 미국 증권거래위원회에 등록되어 있지 않습니다. 확실하지 않지만 아마도 코인베이스는 CFTC에 등록된 일부 거래 활동이 있을 수 있습니다 https://t.co/siRNb2Rr0L — bill morgan (@Belisarius2020) 2025년 9월 2일 공식 성명: 규제 기관들은 실제로 무엇을 말했나? 9월 2일에 발표된 공동 성명은 두 기관의 역할을 명확히 하기 위한 움직임으로 보이지만, 그 언어는 의도적으로 모호합니다. 이 성명은 무엇을 허용하나요? 규제 기관들은 "적법하게 등록된" 거래소가 "특정 현물 상품 제품"의 거래를 촉진하는 것이 금지되지 않는다고 명확히 했습니다. 이 성명은 또한 시장 참가자들의 거래 장소 선택을 촉진하기 위한 "조정된 접근 방식"을 강조했습니다. 규제 기관들은 이것을 어떻게 해석하고 있나요? 미국 증권거래위원회 의장 폴 앳킨스는 이 성명을 "중요한 진전"이라고 불렀고, 임시 CFTC 의장 캐롤라인 D. 팜은 두 기관 간의 "시너지"를 강조했습니다. 두 사람 모두 미국을 "세계의 암호화폐 수도"로 만들기 위한 트럼프 행정부의 "협력적 접근 방식"에 공을 돌렸으며, 이는 백악관이 계속해서 CFTC가 디지털 자산을 주도하도록 밀어붙이고 있다는 신호입니다. 현실 점검: 암호화폐 변호사들이 회의적인 이유 긍정적인...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 20:45
갤럭시 디지털, 솔라나에서 나스닥 주식 토큰화: 알아야 할 사항
TLDR: Galaxy Digital은 Superstate의 Opening Bell 플랫폼을 통해 미국 증권거래위원회에 등록된 Nasdaq 상장 주식을 솔라나에 직접 토큰화했습니다. 이번 출시는 Nasdaq 기업이 공식 자산을 주요 퍼블릭 블록체인에 배치한 최초의 사례입니다. 토큰화된 주식은 규정을 준수하며, 소유권은 이전 후 Superstate에 의해 실시간으로 온체인에서 업데이트됩니다. 승인된 투자자들은 보유하고 [...] Galaxy Digital이 솔라나에서 Nasdaq 주식을 토큰화: 알아야 할 사항이라는 글이 Blockonomi에 처음 게시되었습니다.
Blockonomi
2025/09/03 20:00
연준이 비트코인을 구매할까? 분석가는 세일러의 전략이 파월을 능가한다고 말해
연준이 비트코인을 구매할까? 분석가는 세일러의 전략이 파월을 능가한다고 말해 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 비트코인 지지자이자 The Bitcoin Bond Company의 CEO인 Pierre Rochard가 대담한 주장으로 논란을 일으켰습니다: Michael Saylor의 비트코인 중심 접근법이 연방준비제도 의장 Jerome Powell의 정책보다 더 좋은 성과를 내고 있다는 것입니다. X에 올린 게시물에서 Rochard는 연준의 낮은 수익 시스템과 Strategy의 고배당 비트코인 준비금을 비교했습니다. "연방준비제도: 0% 부분 지급준비율 은행 수익 ...
CoinPedia
2025/09/03 19:57
