Crypto.com 대표, 연준 금리 인하가 4분기에 암호화폐 가격을 급등시킬 수 있다고 말해

Fed 금리 인하가 4분기에 암호화폐 가격을 급등시킬 수 있다고 Crypto.com 대표가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AltcoinsBitcoin Crypto.com의 대표 Kris Marszalek은 연방준비제도(Fed)에 베팅하고 있습니다. 그는 9월에 오랫동안 기다려온 금리 인하가 시장에 새로운 유동성을 공급하고 연말 전에 암호화폐 반등을 위한 무대를 마련할 것이라고 믿습니다. 타이밍이 중요합니다. 불과 1년 전, Fed가 금리를 5.5%에서 4.5%로 낮췄을 때 암호화폐 시장은 4개월 만에 50% 이상 급등했습니다. 현재 선물 시장은 Jerome Powell이 Jackson Hole 연설에서 완화를 암시한 후 또 다른 금리 인하가 거의 확실시되고 있습니다. Marszalek에게 있어 역사는 2025년 마지막 분기에 반복될 수 있습니다. 거시적 전망을 넘어, 이 거래소는 다른 움직임도 진행 중입니다. 공개 상장은 여전히 고려 중이지만, Marszalek은 회사가 비상장 상태를 유지하는 것에 편안함을 느낀다고 말합니다. 작년 15억 달러의 수익과 대부분의 이익을 재투자한 상황에서, 그는 회사가 아직 투자자들에게 증명할 것이 없다고 주장합니다. 대신, 관심은 새로운 사업 영역으로 향하고 있습니다. Crypto.com은 Marszalek이 "거대하고" 미개발된 분야라고 부르는 가격 예측 시장에 진출할 준비를 하고 있습니다. 그는 이 플랫폼이 미국에서 유동성 허브 역할을 하여 Polymarket과 Kalshi 같은 기존 업체들에 직접적으로 도전하기를 원합니다. 이 회사는 또한 Truth Social의 소유주인 Trump Media와 제휴하며 헤드라인을 장식했습니다. 이 거래로 자사의 네이티브 토큰인 Cronos(CRO)는 잠시 150% 급등하여 0.38달러에 도달했다가 0.27달러 근처로 다시 냉각되었습니다. 그럼에도 불구하고, 이는 전략적 파트너십이 하룻밤 사이에 시장 심리를 어떻게 자극할 수 있는지를 강조했습니다. Marszalek에게 더 큰 상은 아직 앞에 있습니다: Fed가 금리 인하를 실행한다면, 그는 4분기를 암호화폐가 반등할 '가능성'이 아니라 '얼마나' 반등할 것인가의 문제로 봅니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 어떤...