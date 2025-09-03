U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 재개 및 비트코인 ETF 추가

U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 서비스 재개 및 비트코인 ETF 추가 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 서비스 재개 및 비트코인 ETF 추가. 규제 변화와 파트너십에 의한 서비스 강화. 시장은 잠재적으로 52억 달러의 커스터디 수익을 예상. U.S. 뱅코프는 PANews가 9월 3일 보도한 바와 같이 기관 고객을 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 재개하고 비트코인 ETF 상품을 추가하여 디지털 자산 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 조치는 진행 중인 규제 조정을 반영하며, 기관의 암호화폐 채택에 필수적인 모멘텀을 제공하고 2025년까지 커스터디 서비스에서 52억 달러의 잠재적 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 주요 내용 U.S. 뱅코프는 기관 투자자를 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 공식적으로 재개하고 비트코인 ETF를 도입했습니다. 은행의 사장인 건잔 케디아는 "NYDIG와 같은 제공업체와 협력하여 기관 고객을 위한 강력하고 규정을 준수하며 안전한 암호화폐 커스터디 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다"라고 언급했습니다. 이 이니셔티브는 규제 제약으로 인해 암호화폐 참여가 제한되었던 시기 이후에 이루어졌습니다. 규제 조건이 발전함에 따라 U.S. 뱅코프의 최근 조정은 디지털 자산을 전통 금융에 통합하는 방향으로의 전환을 의미합니다. 이러한 재진입은 더 넓은 수용과 잠재적인 규제 준수를 가리키며, 시장 역학에 중요한 영향을 미칠 것으로 시사합니다. 업계 반응은 이 발전의 잠재적 투자수익률에 대한 낙관론을 보여줍니다. 연방준비제도, OCC, FDIC가 엄격한 지침 하에 암호화폐 커스터디를 지원함에 따라 기관 신뢰도가 상승하여 U.S. 뱅코프가 2025년까지 약 52억 달러의 커스터디 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 규제 변화가 U.S. 뱅코프의 암호화폐 부활을 촉진 알고 계셨나요? U.S. 뱅코프의 암호화폐 커스터디 진출은 2025년 1월 SAB 121의 폐지 이후 이루어졌으며, 이는 규제된 암호화폐 자산 관리를 향한 더 넓은 업계 트렌드와 일치합니다. 비트코인(BTC)은 현재 111,577.16달러에 거래되고 있으며 시가총액은 2.22조 달러로 57.74%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 24시간 거래량은 715억 4천만 달러에 달했으며, 가격은 1.89% 상승했습니다. BTC의 유통 공급량은 CoinMarketCap에 의해 2025년 9월 3일 기준으로 19,915,362개로 기록되었습니다. 비트코인(BTC), 일일 차트, 스크린샷...