8월, 인상적인 657 BTC 획득 공개

8월, 인상적인 657 BTC 획득 공개

CleanSpark 비트코인 마이닝: 8월, 인상적인 657 BTC 획득 공개
비트코인
BTC$121,602.55-0.73%
BRC20.COM
COM$0.011197+2.59%
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:27
블루 진스 골프, 골프 랜치 컨셉 확장을 위해 2000만 달러 모금

블루 진스 골프, 골프 랜치 컨셉 확장을 위해 2000만 달러 모금

블루 진스 골프, 골프 랜치 컨셉 확장을 위해 2000만 달러 모금

블루 진스 골프는 올드 톰 캐피털과 크리에이터 스포츠 캐피털이 주도한 2000만 달러 시리즈A 자금 조달의 첫 라운드를 마감했으며, 이는 전통적인 골프와 엔터테인먼트 골프의 요소를 혼합한 기술 기반 드라이빙 레인지 컨셉인 골프 랜치의 전국적 확장을 위한 것입니다. 이 자금은 부지 인수 및 개발에 사용되어 골프 랜치가 현재 4개 지점에서 2026년 말까지 최대 12개 지점으로 성장할 수 있게 할 것입니다. 2021년 전 탑골프 직원인 데빈 차혼과 마이클 캔필드가 설립한 골프 투자 및 관리 회사인 블루 진스 골프는 전략적 투자와 혁신을 통해 "골프 라이트" 카테고리를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 23:10
콜드플레이의 최대 히트곡들, 밴드의 역사적인 투어가 끝나감에 따라 급상승

콜드플레이의 최대 히트곡들, 밴드의 역사적인 투어가 끝나감에 따라 급상승

콜드플레이의 최대 히트곡들, 밴드의 역사적인 투어가 끝나감에 따라 급상승

콜드플레이가 '뮤직 오브 더 스피어스 월드 투어'를 마무리하면서 "Viva La Vida", "Clocks", "Fix You"를 포함한 6개의 클래식 히트곡이 영국 차트에 재등장했습니다. 3년 이상의 시간이 흐른 후, 콜드플레이는 역대 두 번째로 높은 수익을 올린 콘서트 기획이자 역사상 두 번째로 10억 달러를 돌파한 '뮤직 오브 더 스피어스 월드 투어'를 마무리하려고 합니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:31
아르헨티나 세금 수입(MoM)이 7월에 이전 16999B에서 15359B로 하락했습니다

아르헨티나 세금 수입(MoM)이 7월에 이전 16999B에서 15359B로 하락했습니다

아르헨티나 세금 수입(MoM)이 7월에 이전 16999B에서 15359B로 하락했습니다
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:28
미국 통화 공급 급증 속 비트코인, 중요 지지선에 도달

미국 통화 공급 급증 속 비트코인, 중요 지지선에 도달

미국 통화 공급 급증 속 비트코인, 중요 지지선에 도달

비트코인 분석 미국의 통화 공급은 최근 보고에서 946억 달러 증가한 22.12조 달러에 도달하며 빠른 속도로 확장되고 있습니다. 분석가들은 이러한 유동성 급증이 투자자들이 통화 확장에 대비할 수 있는 자산을 찾으면서 비트코인과 다른 암호화폐에 연료를 제공할 수 있다고 주장합니다. 동시에, 비트코인은 역사적으로 랠리를 촉발했던 오랜 지지선을 테스트하고 있습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:22
U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 재개 및 비트코인 ETF 추가

U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 재개 및 비트코인 ETF 추가

U.S. 뱅코프, 암호화폐 커스터디 서비스 재개 및 비트코인 ETF 추가

U.S. 뱅코프는 기관 고객을 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 재개하고 비트코인 ETF 상품을 추가하여 디지털 자산 포트폴리오를 강화했습니다. 이번 조치는 진행 중인 규제 조정을 반영하며, 기관의 암호화폐 채택에 필수적인 모멘텀을 제공하고 2025년까지 커스터디 서비스에서 52억 달러의 잠재적 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:06
윙클보스, 나카모토가 지원하는 트레저리, 1,000 BTC 매수 예정

윙클보스, 나카모토가 지원하는 트레저리, 1,000 BTC 매수 예정

윙클보스, 나카모토가 지원하는 트레저리, 1,000 BTC 매수 예정

"트레저리" 회사는 대출 기관 MKB Nedsense와의 역교환을 통해 유로넥스트 암스테르담 거래소에 상장할 계획입니다. 이는 유럽 주요 거래소에 상장되는 최초의 비트코인 트레저리 회사가 되며 BTC를 주요 준비금 자산으로 삼을 것입니다. 트레저리는 이미 1,000 BTC를 보유하고 있으며 자본 발행과 전환 부채를 조합하여 체계적으로 더 많이 확보할 계획입니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 22:03
지금 구매하기 좋은 암호화폐: 분석가들은 PEPE 정점 이후 이런 밈 코인 열풍을 본 적이 없다

지금 구매하기 좋은 암호화폐: 분석가들은 PEPE 정점 이후 이런 밈 코인 열풍을 본 적이 없다

분석가들은 Layer Brett의 0.0053달러 프리세일, 1,100% 스테이킹 보상, 그리고 100만 달러 경품 이벤트가 수요를 촉진하면서 밈 코인 열풍이 PEPE 정점 이후 이렇게 강하지 않았다고 말합니다.
Blockchainreporter2025/09/03 21:50
비트코인 회복하지만 112,000달러 수준에 도달

비트코인 회복하지만 112,000달러 수준에 도달

비트코인 회복하지만 112,000달러 수준에 도달

비트코인(BTC) 가격이 하락했지만, 8월 29일 이후 108,000달러 이상을 유지하고 있습니다. 비트코인은 이동 평균선 아래로 떨어진 후 더 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 상승 조정은 112,000달러 수준에서 거부되고 있습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47
애니 레녹스, 오래된 컬렉션으로 새로운 차트 우승을 획득하다

애니 레녹스, 오래된 컬렉션으로 새로운 차트 우승을 획득하다

애니 레녹스, 오래된 컬렉션으로 새로운 차트 우승을 획득하다

애니 레녹스 컬렉션이 바이닐로 발매된 후 영국의 여러 차트에 데뷔했으며, 팬들은 이 슈퍼스타를 지지하기 위해 모였습니다. 애니 레녹스의 '애니 레녹스 컬렉션'이 최근 바이닐로 재발매되면서 이번 주 영국 차트에 복귀했습니다.
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:46
