비트코인 회복하지만 112,000달러 수준에 도달
비트코인이 회복되었지만 112,000달러 수준에 도달했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 3일 12시 26분 // 가격 비트코인(BTC) 가격이 하락했지만, 8월 29일 이후 108,000달러 이상을 유지하고 있습니다. 비트코인 가격 장기 예측: 하락장 비트코인은 이동 평균선 아래로 떨어진 후 더 하락할 것으로 예상됩니다. 현재 상승 조정은 112,000달러 수준에서 거부되고 있습니다. 비트코인은 112,000달러 수준을 돌파하고 이동 평균선 위로 상승하면 긍정적인 모멘텀을 재개할 것입니다. 암호화폐가 최근 고점에서 하락하여 108,000달러 지지선 아래로 떨어지면 하락세가 재개될 것입니다. 이로 인해 비트코인은 105,000달러 저점까지 하락할 것입니다. 또한, 가격 지표는 104,974.70달러 저점 또는 1.618 피보나치 확장까지 하락할 것으로 예측합니다. BTC 가격 지표 분석 가격 바는 수평 이동 평균선 아래에 있습니다. 21일 SMA가 50일 SMA보다 낮아 암호화폐가 더 하락할 수 있음을 시사합니다. 최근 상승 조정을 고려할 때, 4시간 차트의 가격 바는 현재 이동 평균선 위에 있습니다. 112,000달러 임계값을 가리키는 확장된 캔들스틱 윅은 강한 거부를 나타냅니다. 기술적 지표 주요 공급 구역: 120,000달러, 125,000달러, 130,000달러 주요 수요 구역: 100,000달러, 95,000달러, 90,000달러 BTC/USD 가격 4시간 차트 – 2025년 9월 2일 비트코인의 다음 움직임은 무엇인가? 비트코인 가격은 이동 평균선 위로 상승하면서 4시간 차트에서 상승하고 있습니다. 현재 암호화폐는 112,000달러 선에서 거부되고 있습니다. 그러나 비트코인은 107,000달러 지지선과 112,000달러 장벽 사이에서 진동하고 있습니다. 비트코인은 이 범위가 깨지면 성과를 낼 것입니다. BTC/USD 가격 일일 차트 – 2025년 9월 2일 면책 조항. 이 분석과 예측은 저자의 개인적인 의견입니다. 제공된 데이터는...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 21:47