빌 모건, 리플 거래에서 XRP 역할에 대한 대응 표준화

이 게시물 Bill Morgan, 리플 거래에서 XRP 역할에 대한 표준화된 응답 발표는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bill Morgan은 리플 거래에서 반복되는 XRP 사용 질문에 더 이상 답변하지 않을 것이라고 말합니다. Morgan은 자신이 회사를 위해 일하지 않는다고 명확히 하며, 리플이 이를 분명히 했다고 밝혔습니다. XRP는 즉각적이고 대량의 글로벌 지불을 위한 우수한 브릿지 통화로 간주됩니다. 법률 전문가 Bill Morgan은 리플 파트너십에서 XRP 사용에 관한 반복적인 질문에 대응하는 표준화된 접근 방식을 발표했습니다. Morgan의 성명은 XRP 커뮤니티가 새로운 리플 협력에 네이티브 토큰이 포함되는지에 대한 명확한 설명을 자주 요구하는 가운데 나왔습니다. 기술적 분석은 XRP가 RLUSD보다 유리함을 보여줌 법률 분석가는 특정 리플 파트너십이 XRP 토큰 사용을 포함하는지에 대한 동일한 질문을 계속 받는 것에 대한 불만을 표현했습니다. Morgan은 자신이 어느 회사에서도 일하지 않기 때문에, 이러한 문제에 대해 그에게 확정적인 확인이나 확신을 기대하는 것은 불공정하다고 명확히 했습니다. Morgan은 XRP가 회사의 RLUSD 스테이블코인보다 대부분의 리플 지불 파트너십을 지원하는 이유에 대한 상세한 기술적 근거를 제공했습니다. 그는 리플 CTO Joel Katz의 발언을 인용하여 대부분의 리플 지불 운영이 XRP를 주요 브릿지 자산으로 활용한다는 것을 확인했습니다. 법률 전문가는 RLUSD가 변동성 우려가 있는 USD 등가 시장이나 규제 준수를 위해 스테이블코인 거래가 필요한 관할권에서 특정 사용 사례를 제공할 수 있다고 인정했습니다. 그러나 Thunes의 비즈니스 모델의 많은 부분을 특징짓는 실시간 즉각 지불 시나리오의 경우, RLUSD는 불필요한 운영 복잡성을 초래할 것입니다. Morgan, RLUS에 영향을 미치는 제한 사항 강조 Morgan은 XRP와 비교하여 RLUSD 성능에 영향을 미치는 여러 기술적 제한 사항을 강조했습니다. 대부분의 RLUSD 토큰이 XRP Ledger가 아닌 이더리움 블록체인에서 발행되기 때문에, 거래는 대량 지불 시나리오에서 효율성을 저해하는 더 느린 처리 시간과 더 높은 수수료 구조를 경험할 수 있습니다. RLUSD를 정의하는 USD 가격 고정은 국경 간 지불 최적화에 추가적인 제약을 만듭니다. Morgan은 이 고정 제한이 비 USD 시장에서 추가 유동성 풀이나 통화 변환 단계를 필요로 하여, XRP의 독립적인 가격 책정 메커니즘이 피할 수 있는 운영 비효율성을 만든다고 지적했습니다. ...