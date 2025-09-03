MEXC 거래소
디즈니, 어린이 데이터 관련 FTC 합의금 1000만 달러 지불
디즈니, 아동 데이터 관련 1천만 달러 FTC 정산금 지불 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 6월 3일 캘리포니아 버뱅크의 월트 디즈니 스튜디오에 급수탑이 서 있습니다. Mario Tama | Getty Images 월트 디즈니 컴퍼니는 유튜브에서 아동의 개인 데이터를 불법적으로 수집하도록 한 혐의에 대해 연방거래위원회(FTC)와 1천만 달러의 정산금을 지불하기로 합의했습니다. FTC는 이 회사가 부모에게 통지하거나 동의를 얻지 않고 유튜브에서 아동을 대상으로 한 동영상을 시청한 아이들로부터 데이터를 수집하도록 허용했다고 주장했습니다. 이 고소장은 디즈니가 일부 유튜브 동영상을 아동용으로 표시하지 않음으로써 아동 온라인 개인정보 보호법을 위반했다고 주장했습니다. 이 기관은 회사가 13세 미만의 아동 대상 콘텐츠 시청자로부터 데이터를 수집하여 타겟 광고에 사용할 수 있었다고 주장했습니다. 2019년 FTC와의 정산 이후, 유튜브는 콘텐츠 제작자들에게 업로드된 동영상이 "아동용"인지 "아동용이 아닌지"를 표시하도록 요구하기 시작했습니다. 이 지정은 "아동용" 동영상에서 개인 정보가 수집되지 않고 맞춤형 광고가 시청자에게 제공되지 않도록 보장합니다. 또한 이러한 동영상에서는 댓글이 비활성화됩니다. 제안된 정산안에 따르면 디즈니는 1천만 달러의 민사 벌금을 지불하고, 아동 데이터 보호 규칙을 준수하며, 유튜브에 게시된 동영상이 "아동용"으로 지정되어야 하는지 검토하는 프로그램을 구현해야 합니다. "아이들과 가족의 웰빙과 안전을 지원하는 것은 우리가 하는 일의 핵심입니다,"라고 회사는 CNBC가 입수한 성명에서 밝혔습니다. "이번 정산은 디즈니가 소유하고 운영하는 디지털 플랫폼과 관련된 것이 아니라 유튜브 플랫폼에서 우리 콘텐츠 일부의 배포에 국한됩니다. 디즈니는 아동 개인정보 보호법의 최고 기준을 준수하는 오랜 전통을 가지고 있으며, 계속해서 필요한 도구에 투자하기 위해 최선을 다하고 있습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:34
BitMine, 최신 구매 후 200만 이더 보유량에 근접, 현재 총 ETH 공급량의 약 1.6% 소유 ⋆ ZyCrypto
BitMine, 최근 구매 후 이더 보유량 200만개에 근접, 현재 총 ETH 공급량의 약 1.6% 보유 ⋆ ZyCrypto 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     Fundstrat의 Tom Lee가 이끄는 나스닥 상장 이더 스태킹 기업인 BitMine Immersion Technologies는 현재 거의 200만 ETH 토큰을 보유하고 있다고 밝혔으며, 세계 최대 기업 이더 보유자로서의 위치를 공고히 했습니다. BitMine, 이더 매수 행진 지속 화요일 발표에 따르면, BitMine은 현재 1,866,974 이더(ETH)를 보유하고 있습니다. 6월 말에 이더 기반 재무 전략을 시작하고 최근 몇 주간 구매를 가속화한 이 라스베이거스 기반 기업은 현재 존재하는 1억 2070만 이더리움의 1.55%를 소유하고 있습니다. 전략적 이더리움 준비금 데이터에 따르면 BitMine은 81억 달러 이상의 가치를 지닌 보유량으로 세계 최대 기업 이더리움 보유자입니다. 참고로, BitMine은 이더리움 재무 기업인 SharpLink Gaming과 The Ether Machine, 그리고 비영리 이더리움 재단의 보유량을 합친 것보다 더 많은 이더리움을 보유하고 있습니다. 이 회사는 모든 암호화폐 재무 기업 중에서 비트코인 중심의 Strategy의 710억 달러 BTC 보유량에 이어 2위를 차지합니다. 9월 2일 기준 BitMine의 포트폴리오에는 추가 ETH 인수를 위한 6억 3500만 달러의 담보 없는 현금도 포함되어 있습니다. 회사는 두 번째로 큰 암호화폐 공급량의 최대 5%를 인수하는 것이 장기적인 목표라고 밝혔습니다. 지난달, Lee의 회사는 추가 인수를 지원하기 위해 200억 달러 이상의 자금 조달 능력을 강화하는 계획을 발표했습니다. 광고   이더 재무 계속 확장 BitMine의 추진은 스테이블코인과 기관 암호화폐 상품에 대한 미국의 더 우호적인 정책 환경 속에서 기업 이더 재무가 최근 상당한 견인력을 얻고 있는 가운데 이루어졌습니다. BitMine과 같은 이러한 암호화폐 재무 수단은 투자자들이 네이티브 토큰을 직접 보유하지 않고도 이더리움과 솔라나 같은 네트워크에 노출될 수 있게 해줍니다. ZyCrypto가 화요일에 보도한 바와 같이, 알리바바 창업자 Jack Ma와 연관된 홍콩 상장 기업인 Yunfeng Financial Group은 약 4400만 달러 상당의 10,000 ETH를 매입했습니다. 출처: https://zycrypto.com/bitmine-nears-2-million-ether-holdings-after-latest-purchase-now-owns-about-1-6-of-total-eth-supply/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:29
게임 확장이 PI를 1달러까지 끌어올릴 수 있을까?
게시물 '게임 확장이 PI를 1달러로 끌어올릴 수 있을까?'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Pi 코인 가격은 최근 $0.27의 로컬 바닥보다 약간 높은 $0.34 주변에서 안정성을 되찾은 후 주목을 받고 있습니다. 오랜 매도 압력에도 불구하고, 시장은 수개월간의 하락세를 형성했던 하락 웨지 구조에서 돌파를 이루어냈습니다. 최근 출시된 PiOnline DeFi 게임은 생태계에 새로운 에너지를 불어넣었습니다. 수개월간의 조용한 시장 활동 이후 관심이 서서히 다시 쌓이고 있습니다. 돌파 재테스트로 Pi 코인 가격이 더 높은 수준을 되찾을 기회를 얻다 Pi 코인 가격은 최근 수개월 동안 가격을 억눌렀던 하락 웨지 패턴을 돌파했습니다. 돌파 이후, 가격은 상단 경계선을 재테스트하고 $0.34 수준을 솔리드 캔들 지지선으로 확인했습니다. 이 움직임은 또한 0.236 피보나치 되돌림과 일치하여 단기 구조에 추가적인 중요성을 부여합니다. 현재 즉각적인 상승 장애물은 $0.41에서 $0.50 사이에 위치하며, 이 지역은 역사적으로 강한 매도 압력을 유발했습니다. 가격이 이 장벽을 강하게 돌파한다면, 다음 목표 구간은 $0.56 근처에서 나타날 수 있습니다. 동시에, 머니 플로우 인덱스 (MFI)는 41에 가까이 머물고 있어, 유입이 아직 강하지 않지만 수요가 더 성장할 여지가 있음을 시사합니다. PI/USD 1일 차트 (출처: TradingView) 더 큰 그림은 모멘텀이 계속 쌓인다면 $0.71, $0.86, $0.93에서 더 높은 피보나치 확장 수준의 로드맵을 보여줍니다. 이 수준들은 감성을 재구성하고 Pi를 더 넓은 논의로 되돌릴 수 있는 주요 이정표를 나타냅니다. 그러나 $0.27 아래로 떨어지면 상황이 바뀌고 $0.15를 향한 또 다른 하락 위험이 있어 많은 회복 노력이 무산될 수 있습니다. 그때까지, 웨지 돌파는 유동성이 개선된다면 상승세가 우위를 점할 수 있음을 시사합니다. $0.41-$0.50 범위 위로의 강한 상승은 이 돌파를 검증하고 더 높은 확장을 위한 길을 열 가능성이 높습니다. 이 전개되는 구조는 밀접하게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:26
도지코인과 페페 가격 계속 하락, 레이어 브렛이 진짜 이유인가?
도지코인과 페페 가격이 계속 하락, 레이어 브렛이 진짜 이유일까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인과 페페 코인은 이전에 밈 코인 차트를 지배했지만 그 영향력이 약해지고 있을 수 있습니다. 도지코인과 페페 가격 모두 하락하고, 거래량이 줄어들고, 심지어 밈 마법도 사라지는 것 같습니다. 한편, 새로운 경쟁자인 레이어 브렛이 심각한 견인력을 얻고 있습니다. 이 1센트 미만의 이더리움 레이어 2 토큰이 밈 투자자들이 이탈하는 이유일까요? 도지코인(DOGE): 밈 코인 왕좌에서 미끄러지다 도지코인의 원조 밈 코인으로서의 명성은 여전히 온전하지만, 시장 위치가 흔들리기 시작했습니다. 가격은 지난 몇 주 동안 꾸준히 하락했으며, 강한 반등의 징후는 거의 없습니다. 도지코인 커뮤니티는 여전히 충성스럽지만, 열성적인 DOGE 팬들조차 열정을 유지할 이유를 찾기 어려워하고 있습니다. 주요 문제는? 아무것도 변하지 않았다는 것입니다. 여전히 스마트 계약 기능, DeFi 도구, 실질적인 업그레이드 경로가 없습니다. 도지코인은 재미있고, 상징적이며, 대체로 정적인 원래 형태로 존재합니다. 오랫동안 소문이 돌던 도지코인 ETF는 실현되지 않았으며, 가끔 일론 머스크가 언급하는 것 외에는 DOGE가 새로운 관심을 끌어모으는 능력이 크게 떨어졌습니다. 한편, 지갑들은 조용히 빠져나가고 있습니다. 대형 홀더들은 완전히 덤프하지는 않지만, 실제 수익과 새로운 기술을 제공하는 밈 코인으로 다각화하는 경우가 많습니다. 도지코인의 죽음은 아니지만, 분명히 지배력에서 한 걸음 물러선 상태입니다. 페페 코인(PEPE): 여전히 와일드하지만, 페페 가격은 영감을 주지 못함 페페 코인은 최고의 밈 코인들과 견줄 만한 밈 에너지로 등장했습니다. 하지만 최근 페페 가격은 하락세에 갇혀 있습니다. 거래량은 줄어들고 있으며, 사회적 분위기는 여전히 장난스럽지만 같은 불꽃을 일으키지 못하고 있습니다. 문제의 일부는 포화 상태입니다. 순수한 밈이 투자자들이 더 많은 것을 찾기 시작하기 전까지 유지될 수 있는 기간은 제한적입니다. 페페 코인은 기술이나 유틸리티를 약속한 적이 없으며, 처음에는 효과가 있었지만 그 빛이 바랬습니다. 스테이킹...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:04
윙클보스가 지원하는 트레저리 BV, 비트코인 매수를 위해 1억 4700만 달러 모금
윙클보스가 후원하는 Treasury BV, 비트코인 매수를 위해 1억 4700만 달러 조달 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Treasury BV, 윙클보스 캐피털과 나카모토 홀딩스가 주도하는 1억 2600만 유로 조달 유럽 최대 비트코인 트레저리 계획을 위해 1,000 BTC 이상 확보 MKBN과의 합병을 통해 TRSR 티커로 유로넥스트 상장 계획 Treasury BV, 유럽 비트코인 시장 선도를 위해 1억 2600만 유로 조달 네덜란드 암호화폐 투자 회사 Treasury BV가 윙클보스 캐피털과 나카모토 홀딩스가 주도한 1억 2600만 유로(1억 4700만 달러) 규모의 획기적인 비공개 자금 조달 라운드를 완료했습니다. 이 회사는 현재 유럽 최대 상장 비트코인 기업이 되기 위한 포지셔닝을 하고 있습니다. Treasury BV의 비트코인에 대한 큰 베팅 9월 3일에 발표된 이번 자금 조달 라운드를 통해 Treasury BV는 1,000 BTC 이상을 확보하여 현재까지 유럽에서 가장 큰 기업 비트코인 매수 중 하나로 대차대조표를 강화했습니다. Hing Oei CEO는 회사의 사명을 강조했습니다: "우리는 비트코인을 미래 금융 시장의 기반으로 봅니다. Treasury BV는 이러한 글로벌 변화의 최전선에 유럽을 위치시키기 위해 존재합니다,"라고 Oei는 말했습니다. 이 회사는 또한 비트코인 암스테르담 컨퍼런스를 주최할 권리를 확보하여 유럽 전역에서 암호화폐 채택을 촉진하려는 야망을 강조했습니다. 유로넥스트 암스테르담 상장을 위한 경로 상장 목표를 달성하기 위해 Treasury BV는 네덜란드 투자 회사 MKB Nedsense(MKBN)와 필수 합병 계약을 체결했습니다. 계약에 따르면: MKBN은 모든 자산을 최대 주주인 Value8 NV에 이전합니다. 그 후 Treasury BV 투자자들에게 새로운 주식이 발행됩니다. 최종 완료되면 합병된 기업은 TRSR 티커로 유로넥스트 암스테르담에서 거래될 것으로 예상됩니다. Oei CEO는 이 움직임을 더 큰 비전의 일부로 설명했습니다: "우리가 '비트코인 주식화'라고 부르는 것은 투자자들에게 규제된 유럽 시장을 통해 첫 번째 암호화폐에 대한 진정한 접근을 제공할 것입니다,"라고 그는 설명했습니다. 유럽 암호화폐 투자의 새로운 장 유럽이 규제를 강화하면서도 혁신을 촉진함에 따라, Treasury BV의 상장은 기관 비트코인 채택의 이정표로 여겨질 가능성이 높습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:42
빌 모건, 리플 거래에서 XRP 역할에 대한 대응 표준화
이 게시물 Bill Morgan, 리플 거래에서 XRP 역할에 대한 표준화된 응답 발표는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Bill Morgan은 리플 거래에서 반복되는 XRP 사용 질문에 더 이상 답변하지 않을 것이라고 말합니다. Morgan은 자신이 회사를 위해 일하지 않는다고 명확히 하며, 리플이 이를 분명히 했다고 밝혔습니다. XRP는 즉각적이고 대량의 글로벌 지불을 위한 우수한 브릿지 통화로 간주됩니다. 법률 전문가 Bill Morgan은 리플 파트너십에서 XRP 사용에 관한 반복적인 질문에 대응하는 표준화된 접근 방식을 발표했습니다. Morgan의 성명은 XRP 커뮤니티가 새로운 리플 협력에 네이티브 토큰이 포함되는지에 대한 명확한 설명을 자주 요구하는 가운데 나왔습니다. 기술적 분석은 XRP가 RLUSD보다 유리함을 보여줌 법률 분석가는 특정 리플 파트너십이 XRP 토큰 사용을 포함하는지에 대한 동일한 질문을 계속 받는 것에 대한 불만을 표현했습니다. Morgan은 자신이 어느 회사에서도 일하지 않기 때문에, 이러한 문제에 대해 그에게 확정적인 확인이나 확신을 기대하는 것은 불공정하다고 명확히 했습니다. Morgan은 XRP가 회사의 RLUSD 스테이블코인보다 대부분의 리플 지불 파트너십을 지원하는 이유에 대한 상세한 기술적 근거를 제공했습니다. 그는 리플 CTO Joel Katz의 발언을 인용하여 대부분의 리플 지불 운영이 XRP를 주요 브릿지 자산으로 활용한다는 것을 확인했습니다. 법률 전문가는 RLUSD가 변동성 우려가 있는 USD 등가 시장이나 규제 준수를 위해 스테이블코인 거래가 필요한 관할권에서 특정 사용 사례를 제공할 수 있다고 인정했습니다. 그러나 Thunes의 비즈니스 모델의 많은 부분을 특징짓는 실시간 즉각 지불 시나리오의 경우, RLUSD는 불필요한 운영 복잡성을 초래할 것입니다. Morgan, RLUS에 영향을 미치는 제한 사항 강조 Morgan은 XRP와 비교하여 RLUSD 성능에 영향을 미치는 여러 기술적 제한 사항을 강조했습니다. 대부분의 RLUSD 토큰이 XRP Ledger가 아닌 이더리움 블록체인에서 발행되기 때문에, 거래는 대량 지불 시나리오에서 효율성을 저해하는 더 느린 처리 시간과 더 높은 수수료 구조를 경험할 수 있습니다. RLUSD를 정의하는 USD 가격 고정은 국경 간 지불 최적화에 추가적인 제약을 만듭니다. Morgan은 이 고정 제한이 비 USD 시장에서 추가 유동성 풀이나 통화 변환 단계를 필요로 하여, XRP의 독립적인 가격 책정 메커니즘이 피할 수 있는 운영 비효율성을 만든다고 지적했습니다. ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:18
금과 은 ETF에 대한 수요가 기록적인 수준에 도달
금과 은 ETF에 대한 수요가 기록적인 수준에 도달했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 귀금속에 대한 투자자 수요가 전례 없는 수준으로 급증하면서 8월 금과 은 상장지수펀드(ETF) 보유량이 새로운 기록을 세웠습니다. 이러한 급증은 투자자들이 경제적 변동성이 높아진 가운데 안전한 피난처를 찾는 2025년의 더 넓은 추세를 반영합니다. 이를 위해 9월 3일 The Kobeissi Letter가 공유한 블룸버그 데이터에 따르면 금 기반 ETF는 연초 대비 약 310톤 증가한 2,905톤으로 사상 최고치에 도달했습니다. 금과 은 ETF 수요. 출처: 블룸버그 유입은 올해 금 가격이 연속적인 기록을 깨고 처음으로 온스당 $3,500를 넘어서는 것과 일치합니다. 분석가들은 이러한 랠리를 연방준비제도(FRS) 금리 인하에 대한 기대 증가, 달러 약세, 중앙은행과 기관 투자자들의 지속적인 수요 때문이라고 분석합니다. 특히 이 패턴은 금이 가장 신뢰할 수 있는 안전 자산으로서의 지위를 바탕으로 짧은 통합 후 결정적인 돌파가 이어지는 꾸준한 축적의 패턴이었습니다. 은의 기록적인 수요 한편, 은 ETF 보유량은 7개월 연속 증가한 후 8월에 25,044톤에 도달했으며, 그 기간 동안 거의 3,000톤이 추가되었습니다. 이 랠리는 백색 금속을 온스당 40달러 초반대로 밀어올려 10년 이상 만에 가장 급격한 상승을 기록했습니다. 금과 달리 은의 모멘텀은 투자자 유입뿐만 아니라 태양광 패널 생산, 전기 자동차, 전자제품의 산업적 수요에 의해서도 주도되었습니다. 일반적으로 제로에 가까운 수준보다 훨씬 높은 약 2%의 높은 리스 비율은 공급 조건이 타이트함을 나타내며, 이는 상승세를 더욱 가속화합니다. 동시에, 두 금속의 대조적이면서도 상호 보완적인 추세는 은이 금을 능가함에 따라 좁아지는 금-은 비율에 반영됩니다. 금이 꾸준한 랠리를 계속하는 동안, 은은 더 급격한 돌파 단계에 있으며, 과거에 뒤처졌다가 따라잡는 사이클을 반영합니다. 대표 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://finbold.com/demand-for-gold-and-silver-etfs-hit-record-levels/
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:07
트럼프가 지지하는 아메리칸 비트코인, 나스닥 데뷔에서 2억 7300만 달러의 BTC 보유 공개, 주식 72% 급등
트럼프가 지원하는 American Bitcoin, 나스닥 데뷔에서 2억 7300만 달러의 BTC 보유 공개, 주가 72% 상승이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 American Bitcoin은 Gryphon Digital Mining과 합병 후 ABTC 티커로 나스닥에 데뷔했습니다. 이 회사는 자체 마이닝과 Hut 8과 같은 전략적 파트너십을 통한 비트코인 축적에 중점을 둡니다. 트럼프 대통령의 아들들과 Hut 8이 지원하는 American Bitcoin Corporation은 Gryphon Digital Mining과의 주식 대 주식 거래 합병 후 수요일에 공식적으로 나스닥에 데뷔했습니다. ABTC로 나스닥에서 거래되는 American Bitcoin은 미국 암호화폐 인프라를 발전시키는 것을 목표로 하는 비트코인 축적 플랫폼으로 기능합니다. 9월 3일 SEC 제출 자료에 따르면, 이 회사는 첫 공개 시 152 BTC에서 증가한 거의 2억 7300만 달러 가치의 2,443 BTC를 보유하고 있습니다. 별도의 제출 자료에 따르면, American Bitcoin은 최대 21억 달러의 A등급 보통주를 판매하고 그 순수익을 비트코인 구매, 비트코인 마이닝 ASIC 획득 및 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다. Yahoo Finance 데이터에 따르면, 오늘 초기 거래에서 회사의 주가는 약 72% 상승했습니다. 공동 창업자 에릭 트럼프는 성명에서 이 회사가 비트코인 노출을 찾는 투자자들을 위한 최고의 공개 수단으로 기능한다고 말했습니다. 그는 비트코인을 "우리 시대를 정의하는 자산 클래스"라고 불렀습니다. "우리의 나스닥 데뷔는 비트코인을 미국 자본 시장의 핵심으로 가져오고 미국을 글로벌 비트코인 경제의 논쟁의 여지가 없는 리더로 만들기 위한 우리의 사명을 발전시키는 역사적인 이정표입니다,"라고 트럼프는 말했습니다. 이 움직임에 대해 언급하면서, American Bitcoin의 또 다른 주요 후원자인 도널드 트럼프 주니어는 회사의 나스닥 데뷔가 미국 경제를 강화하는 일환으로 투자자들에게 비트코인 노출을 제공하면서 자유와 투명성과 같은 가치를 증진하는 사명을 반영한다고 말했습니다. "American Bitcoin은 미국의 강점을 정의하는 가치를 구현합니다: 자유, 투명성, 그리고 독립성,"이라고 트럼프 주니어는 말했습니다. "우리의 나스닥 상장으로, 우리는 이 사명을 글로벌 무대로 끌어올리고, 투자자들에게 우리가 믿는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:03
아리아나 그란데의 음악, 그녀의 바쁜 시대가 다시 시작되기 직전에 상승 중
아리아나 그란데의 바쁜 시대가 다시 시작되기 직전에 그녀의 음악이 상승하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아리아나 그란데의 싱글 "Yes, And?"와 "Twilight Zone" 모두 순위가 상승했으며, 그녀의 최신 앨범 Eternal Sunshine도 마찬가지입니다. 할리우드, 캘리포니아 - 3월 10일: 아리아나 그란데가 2024년 3월 10일 캘리포니아 할리우드에서 열린 제96회 아카데미 시상식에 참석했습니다. (사진: Sarah Morris/WireImage) WireImage 아리아나 그란데는 현재 영국 차트에서 비교적 조용한 모습을 보이고 있으며, 몇 개의 항목만 있지만 - 모든 경우에 그녀의 음악은 상승하고 있습니다. 그래미 수상자는 현재 적극적으로 홍보하고 있지 않지만, 곧 변화가 있을 것입니다. 그녀는 올 가을에 개봉하는 위키드 프랜차이즈의 두 번째 작품인 Wicked: For Good에서 신시아 에리보와 다시 한번 팀을 이룰 예정입니다. 최근 발표된 콘서트 투어는 그녀의 최신 챕터를 중심으로 이어질 예정입니다. 현재는 침묵을 유지하고 있지만, 그란데의 음악은 여전히 성장하고 있으며, 영국의 팬들이 그녀의 최신 작품을 계속 구매하고 스트리밍함에 따라 한 곡이 돌아왔습니다. "Twilight Zone" 여러 차트에서 상승 "Twilight Zone"은 이번 주에 판매 중심 랭킹 두 개에서 개선되었습니다. 이 곡은 공식 피지컬 싱글 차트에서 31위에서 23위로 상승했으며, 공식 바이닐 싱글 목록에서는 36위에서 25위로 상승했습니다. 이 싱글은 각 차트에서 5주 동안 머물렀습니다. 이전에는 공식 피지컬 싱글 리스트에서 2위, 공식 바이닐 싱글 목록에서 3위까지 올랐습니다. "Yes, And?" 돌아오다 그란데의 또 다른 현재 성과는 익숙한 것입니다. "Yes, And?"는 공식 피지컬 싱글 차트에 87위로 재진입하여, 모든 물리적 형식에서 가장 많이 팔린 트랙 중 하나로서의 기록을 58주로 연장했습니다. 이 댄스-팝 히트곡은 이미 1위에 도달했으며, 이번 주에 "Twilight Zone"과 함께 그래미 수상자에게 한 쌍의 출현을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:01
2026년 비트코인 사이클 피크 전에 1500% 상승할 것으로 예측되는 다른 3개의 코인
비트코인의 2026년 사이클 피크 전에 1500% 상승할 것으로 예측되는 3가지 다른 코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스폰서 포스트* Cardano(ADA)는 강력한 기본 요소와 장타매매 확장성을 믿는 투자자들 사이에서 오랫동안 인기를 끌어왔습니다. 그럼에도 불구하고, 시장이 비트코인의 다음 반감기 사이클과 2026년 가능한 피크에 진입할 준비를 하면서, 대체 암호화폐의 새로운 시대가 비트코인이 지금까지 보여준 것만큼, 심지어 그 이상의 성장을 가져올 것이라는 추측이 있습니다. 이 모든 것 중에서 Little Pepe(LILPEPE), 솔라나(SOL), Injective(INJ)는 새로운 생태계 기능과 급증하는 성장으로 인해 상당한 관심을 얻고 있습니다. Little Pepe(LILPEPE): 밈 기반 레이어 2 혁명 Little Pepe(LILPEPE)는 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다. 이는 밈 문화를 위해 특별히 설계된 차세대 레이어 2 블록체인으로 운영되는 Little Pepe 생태계의 네이티브 유틸리티 토큰입니다. 초저 수수료, 초고속 보안 및 빠른 완결성으로 구축된 이 네트워크는 세계 최초의 밈 전용 블록체인으로 자리매김하고 있습니다. 단순히 이더리움을 확장하는 다른 프로젝트와 달리, Little Pepe는 전용 인프라를 제공함으로써 밈 토큰을 재정의할 수 있습니다. 프리세일 성과는 그 모멘텀을 강조합니다. 12단계 기준으로 LILPEPE의 가격은 $0.002이며, $25.4 백만 목표 중 $22.4 백만 이상이 모금되었습니다. 계획된 할당에서 이미 14.2 십억 개의 토큰이 판매되어 소매 및 커뮤니티의 상당한 신뢰를 보여줍니다. 상장 시, 토큰은 $0.003에 데뷔할 것으로 예상되어 초기 채택자들에게 안정적인 성장 잠재력을 반영합니다. 토크노믹스는 지속 가능성에 대한 구조적 접근 방식을 보여줍니다. 공급량의 10%는 거래소가 제대로 운영될 수 있도록 유동성에 전념하고, 26.5%는 프리세일에, 13.5%는 장기적으로 홀더에게 스테이킹 및 보상에 할당됩니다. 나머지 10%는 마케팅, 캠페인 유지 및 지원, 인플루언서 네트워크 및 커뮤니티 관계에 사용됩니다. 아마도 가장 주목할 만한 점은 이 프로젝트가 0% 거래 수수료를 부과하여 금융 자유의 정신을 강화한다는 것입니다. 로드맵...
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 22:57
