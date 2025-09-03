트럼프 가족이 지원하는 아메리칸 비트코인, 오늘 나스닥에서 거래 시작

트럼프 가족이 지원하는 American 비트코인, 오늘 나스닥에서 거래 시작이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. American 비트코인 Corp. (ABTC)는 오늘 나스닥에 데뷔할 예정이며, 이는 전통 금융과 비트코인의 교차점이 확대되는 또 다른 중요한 이정표를 나타냅니다. Eric Trump와 Donald Trump Jr.가 지원하는 이 회사는 마이닝 운영과 전략적 시장 구매를 결합한 독특한 비트코인 축적 플랫폼을 대표합니다. 이 회사의 상장은 Gryphon Digital Mining, Inc.와의 주식 대 주식 합병을 통해 이루어지며, 미국의 주요 비트코인 인프라 플랫폼 중 하나가 되는 것을 목표로 합니다. 이 벤처는 Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT)가 대부분을 소유하고 있으며, 새로운 법인의 80% 지분과 교환하여 대부분의 비트코인 마이닝 ASIC을 제공했습니다. "오늘, American 비트코인은 우리 시대를 정의하는 자산 클래스에 대한 확장 가능하고 독특한 노출을 추구하는 투자자들을 위한 최고의 공개 수단이 되었습니다,"라고 American 비트코인의 공동 창립자이자 최고 전략 책임자인 Eric Trump가 말했습니다. "나스닥 데뷔는 비트코인을 미국 자본 시장의 핵심으로 가져오고 미국을 글로벌 비트코인 경제의 확고한 리더로 만들기 위한 우리의 사명을 발전시키는 역사적인 이정표입니다." 이 회사의 비즈니스 모델은 자체 마이닝 운영과 기회주의적 비트코인 구매를 통합하는 이중 축적 전략을 채택합니다. 이 접근 방식은 시장 가격 이하로 비트코인을 획득하는 마이닝 운영을 통해 순수 축적 수단보다 구조적 비용 우위를 유지하면서 시장 상황에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 트럼프 가족의 비트코인 마이닝 부문 진출은 기업의 비트코인 채택이라는 더 넓은 추세 속에서 이루어집니다. 이 출시는 Strategy Inc.의 최근 4억 4930만 달러 비트코인 구매를 포함한 여러 주요 기업 재무 발표에 이어 진행됩니다. American 비트코인의 주주인 Donald Trump Jr.는 회사가 미국의 가치와 일치한다고 강조했습니다: "American 비트코인은 미국의 강점을 정의하는 가치를 구현합니다: 자유, 투명성, 그리고 독립성. 나스닥 상장으로, 우리는 이 사명을 글로벌 무대로 끌어올리고, 투자자들에게 미국 금융 시스템을 강화할 것이라고 믿는 수단을 제공하고 있습니다...