U.S. 뱅코프, ETF 지원과 함께 기관용 비트코인 커스터디 서비스 재출시
U.S. 뱅코프가 ETF 지원과 함께 기관 비트코인 수탁 서비스를 재개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. U.S. 뱅코프는 3년 이상 중단했던 비트코인 수탁 서비스를 재개했습니다. 이 계획은 전통적인 금융 기관이 디지털 자산에 더 깊이 관여하도록 장려한 트럼프 행정부의 친암호화폐 입장에 따른 것입니다. 미국 은행은 이 프로그램이 등록된 또는 사모 펀드를 가진 기관 투자 관리자를 대상으로 한다고 밝혔습니다. 은행에 따르면, 비트코인 수탁 서비스는 처음으로 BTC 상장지수펀드(ETF)도 포함할 예정입니다. U.S. 뱅코프는 비트코인 수탁 프로그램에 암호화폐 ETF를 포함할 계획입니다 미국 은행이 기관 고객을 위한 암호화폐 수탁 서비스를 재개합니다. pic.twitter.com/Qbx4sdue0U — Inspired Analyst (@inspirdanalyst) 2025년 9월 3일 U.S. 뱅코프는 고객 대면 중개자 역할을 하는 반면, 투자 관리 회사인 NYDIG는 기초 자산의 서브 수탁인 역할을 할 것이라고 밝혔습니다. 이 프로그램은 기관이 고객을 대신하여 비트코인을 보호하는 것을 포함합니다. NYDIG의 CEO인 테자스 샤(Tejas Shah)에 따르면, 회사는 비트코인 수탁 이니셔티브를 통해 전통적인 금융과 현대 금융 간의 격차를 해소하는 것을 목표로 합니다. 미네소타에 본사를 둔 이 은행이 암호화폐 수탁 서비스를 활성화하는 데 관심을 갖게 된 것은 건잔 케디아(Gunjan Kedia) 사장의 리더십 하에서였습니다. 케디아는 6월 모건 스탠리 미국 금융 컨퍼런스에서 스테이블 코인 거래의 놀라운 90%를 차지하는 암호화폐 부문에서 은행에 수익성 있는 기회가 있다고 말했습니다. "그런 강점과 안정성, 그리고 연속성을 가진 은행 소유 제공업체를 갖는 것은 시장의 진화하는 부분에서 고객에게 많은 안정감을 준다고 생각합니다." -스티븐 필립슨(Stephen Philipson), U.S. 뱅크의 자산, 기업, 상업 및 기관 뱅킹 책임자. 필립슨은 이 금융 기관이 암호화폐 산업이 성장함에 따라 내부 리스크 및 규정 준수 기준을 충족하는 다른 암호화폐를 포함하도록 프로그램을 확장할 계획이라고 덧붙였습니다. 은행은 또한 자산과 같은 다른 영역에 디지털 자산을 포함하는 방법을 모색하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:25
ETF 자금 흐름 분화: 비트코인 펀드 3억 3300만 달러 유입, 이더 ETF 1억 3500만 달러 유출
ETF 자금 흐름 분화: 비트코인 펀드는 3억 3300만 달러 유입, 이더 ETF는 1억 3500만 달러 유출 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 비트코인 상장지수펀드(ETF)는 9월을 3억 3300만 달러의 강력한 유입으로 시작한 반면, 이더 ETF는 어려움을 겪으며 1억 3500만 달러의 유출을 기록했습니다. BTC는 탄력을 얻는 반면 ETH는 새로운 유출에 직면 9월은 두 개의 가장 큰 암호화폐 ETF 시장 간의 명확한 심리 분화로 시작되었습니다. 투자자들은 비트코인 펀드에 자금을 쏟아부은 반면, 이더 상품은 어려움을 겪었습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/etf-flows-split-bitcoin-funds-gain-333-million-inflow-as-ether-etfs-bleed-135-million/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:23
크래커 배럴의 로고 실패는 향수를 자극하는 매력을 버릴 수 없음을 증명한다
크래커 배럴의 로고 실패는 향수를 자극하는 매력을 버릴 수 없음을 증명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월 22일 뉴저지주 마운트 알링턴에 있는 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어의 입구 전경. 크래커 배럴은 흔들의자와 가끔 있는 컨트리 음악 공연이 함께하는 소박한 "올드 컨트리 스토어" 환경에서 컨트리 요리를 제공하며 많은 미국인들의 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있습니다. 그러나 이 유서 깊은 미국 체인의 리브랜딩 시도는 온라인에서 격렬한 반대를 불러일으켰고 기업 이미지를 업데이트하려는 레거시 브랜드를 둘러싼 문화 전쟁의 새로운 전선을 열었습니다 (사진: Gregory WALTON / AFP) (사진: GREGORY WALTON/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 크래커 배럴의 이미지 현대화 시도는 대대적으로 역효과를 냈으며, 대중의 분노의 물결과 1억 달러의 주식 손실, 그리고 백악관의 언급까지 촉발했습니다. 일주일 후, 그들은 방향을 바꾸고 오래된 전통적이고 사랑받는 로고를 복원할 수밖에 없었습니다. 레스토랑 체인의 정체성을 업데이트하기 위한 리브랜딩 노력으로 시작된 것이 빠르게 궤도를 이탈했습니다. 이는 기업 리더십과 충성도 높은 고객층이 수용하는 핵심 브랜드 가치 사이의 깊은 단절을 드러냈고, 다음 세대 고객들에게 브랜드의 향수를 자극하는 매력을 잘못 계산했습니다. 몰락을 위한 준비 8월 19일 화요일, 크래커 배럴 CEO 줄리 마시노는 굿모닝 아메리카에 출연해 메뉴 리프레시와 간소화된, 덜 복잡한 인테리어 디자인을 포함한 레스토랑 체인의 변화를 발표했습니다. 그녀는 또한 이러한 변화가 브랜드의 향수를 자극하는 진정성에서 벗어나는 신호라는 대중의 항의에 대응하려고 시도했습니다. 660개 매장을 보유한 이 레스토랑 체인은 향후 3년 동안 리브랜딩 노력에 6억 달러에서 7억 달러 사이의 예산을 할당했습니다. 2025 회계연도에는 첫 25~30개 지점이 리모델링될 예정입니다. 마시노는 현대화 노력의 결과가 "압도적으로 긍정적"이었다고 선언했습니다. 그러나 그녀의 기업...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:19
규제 환경 변화에 따라 US 뱅코프, 비트코인 커스터디 서비스 다시 제공 예정
US 뱅코프는 4년간의 중단 후 암호화폐 커스터디 서비스를 재개했으며, 초기에는 NYDIG와의 파트너십을 통해 펀드 및 ETF를 위한 비트코인 스토리지에 중점을 두고 있습니다. 이 글은 Coinspeaker에 "US 뱅코프, 규제 환경 변화에 따라 비트코인 커스터디 서비스 다시 제공"이라는 제목으로 처음 게재되었습니다.
Coinspeaker
2025/09/04 01:12
미국에서 최고의 BTC 보유자 되기
미국에서 최고 BTC 보유자가 되기 위한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. American Bitcoin의 야심찬 도전: 미국에서 최고 BTC 보유자 되기 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 American Bitcoin의 야심찬 도전: 미국에서 최고 BTC 보유자 되기 출처: https://bitcoinworld.co.in/american-bitcoin-btc-holder/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 01:00
트럼프 가족이 지원하는 아메리칸 비트코인, 오늘 나스닥에서 거래 시작
트럼프 가족이 지원하는 American 비트코인, 오늘 나스닥에서 거래 시작이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. American 비트코인 Corp. (ABTC)는 오늘 나스닥에 데뷔할 예정이며, 이는 전통 금융과 비트코인의 교차점이 확대되는 또 다른 중요한 이정표를 나타냅니다. Eric Trump와 Donald Trump Jr.가 지원하는 이 회사는 마이닝 운영과 전략적 시장 구매를 결합한 독특한 비트코인 축적 플랫폼을 대표합니다. 이 회사의 상장은 Gryphon Digital Mining, Inc.와의 주식 대 주식 합병을 통해 이루어지며, 미국의 주요 비트코인 인프라 플랫폼 중 하나가 되는 것을 목표로 합니다. 이 벤처는 Hut 8 Corp. (Nasdaq | TSX: HUT)가 대부분을 소유하고 있으며, 새로운 법인의 80% 지분과 교환하여 대부분의 비트코인 마이닝 ASIC을 제공했습니다. "오늘, American 비트코인은 우리 시대를 정의하는 자산 클래스에 대한 확장 가능하고 독특한 노출을 추구하는 투자자들을 위한 최고의 공개 수단이 되었습니다,"라고 American 비트코인의 공동 창립자이자 최고 전략 책임자인 Eric Trump가 말했습니다. "나스닥 데뷔는 비트코인을 미국 자본 시장의 핵심으로 가져오고 미국을 글로벌 비트코인 경제의 확고한 리더로 만들기 위한 우리의 사명을 발전시키는 역사적인 이정표입니다." 이 회사의 비즈니스 모델은 자체 마이닝 운영과 기회주의적 비트코인 구매를 통합하는 이중 축적 전략을 채택합니다. 이 접근 방식은 시장 가격 이하로 비트코인을 획득하는 마이닝 운영을 통해 순수 축적 수단보다 구조적 비용 우위를 유지하면서 시장 상황에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다. 트럼프 가족의 비트코인 마이닝 부문 진출은 기업의 비트코인 채택이라는 더 넓은 추세 속에서 이루어집니다. 이 출시는 Strategy Inc.의 최근 4억 4930만 달러 비트코인 구매를 포함한 여러 주요 기업 재무 발표에 이어 진행됩니다. American 비트코인의 주주인 Donald Trump Jr.는 회사가 미국의 가치와 일치한다고 강조했습니다: "American 비트코인은 미국의 강점을 정의하는 가치를 구현합니다: 자유, 투명성, 그리고 독립성. 나스닥 상장으로, 우리는 이 사명을 글로벌 무대로 끌어올리고, 투자자들에게 미국 금융 시스템을 강화할 것이라고 믿는 수단을 제공하고 있습니다...
TRUMP
$7.471
-1.07%
COM
$0.011197
+2.59%
FREEDOM
$0.00000003828
-4.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:59
GBP 안정적이며 화요일의 손실 통합 중 - Scotiabank
GBP 안정세 유지 및 화요일 손실 통합 - Scotiabank이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파운드 스털링(GBP)은 월요일의 손실을 통합하려는 시도를 하면서 미국 달러(USD)에 대해 0.1%의 소폭 상승했다고 Scotiabank의 수석 외환 전략가 Shaun Osborne과 Eric Theoret이 보고합니다. 시장은 11월 26일 예산안에 주목 "영국의 채권 시장 혼란은 다소 진정된 것으로 보이지만, 시장이 11월 26일 예산안 발표를 기다리는 가운데 재정 상황은 GBP의 주요 동인으로 남을 것입니다. 기본적인 측면에서, 최종 서비스 PMI는 이전/예상치인 53.6 대비 54.2를 기록하며 소폭 상승 서프라이즈를 제공했습니다. 50대 중반 영역은 동종 업계와 비교할 때 주목할 만하고 상대적으로 높은 수준입니다." "최근 가격 움직임은 화요일과 수요일 캔들의 확장된 아랫꼬리 음봉을 볼 때 지지, 안정화 및 가능한 회복을 시사합니다. RSI는 50 아래 하락장 영역에 있지만, 그 정도는 미미합니다. 우리는 50일 이동평균(1.3488)을 향한 상승 가능성을 보고 있으며, 1.3350 지지선과 1.3450 저항선 사이의 단기 범위 내에서 움직일 것으로 예상합니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/gbp-steady-and-consolidating-tuesdays-losses-scotiabank-202509031120
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:10
오지 오스본의 유명한 싱글, 그 어느 때보다 높이 상승하다
오지 오스본의 유명한 싱글이 그 어느 때보다 높은 순위를 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오지 오스본의 "Hellraiser"가 공식 피지컬 싱글 차트에 97위로 재진입하며, 수십 년 된 이 트랙의 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 뉴욕, NY - 12월 11일: 오지 오스본이 2014년 12월 11일 뉴욕시에서 SiriusXM 스튜디오를 방문했습니다. (사진: Ilya S. Savenok/Getty Images) Getty Images 오지 오스본의 사망 이후 한 달이 지나면서, 그의 음악 판매와 스트리밍의 초기 급증세는 크게 완화되었습니다. 소식이 전해진 직후 며칠 동안, 그의 가장 잘 알려진 곡들과 프로젝트들 - 솔로와 블랙 사바스 모두 - 은 그의 고국인 영국 전역의 순위에 데뷔하거나 급상승했습니다. 이런 종류의 지지는 시간이 지나면 항상 식어가고, 대부분의 오스본 타이틀은 영국 리스트에서 사라졌습니다. 그러나 한 트랙이 돌아왔고 - 팬들이 여전히 이 전설을 애도하는 가운데, 그 어느 때보다 높은 순위에 올랐습니다. "Hellraiser" 차트에 복귀 "Hellraiser"는 이번 주 공식 피지컬 싱글 차트에 97위로 재진입했습니다. 간신히 차트에 올랐지만 - 바닥에서 몇 자리 위 - 레거시 히트곡과 수집용 음반의 주간 보금자리가 된 순위표에서 재등장은 여전히 승리입니다. 두 번째 주, 새로운 개인 최고 기록 이번 주는 "Hellraiser"가 공식 피지컬 싱글 차트에서 보낸 두 번째 주이며, 새로운 최고 기록에 도달했습니다. 이 곡은 차트에서 두 번째 등장을 즐기며 동시에 이전 기록을 향상시켰습니다. "Hellraiser"는 8월, 오스본의 사망 직후 처음으로 공식 피지컬 싱글 리스트에 올랐습니다. 100위로 시작한 후 몇 주 동안 차트에서 사라졌습니다. 오스본, 레미, 그리고 여러 생명을 가진 노래 오스본은 "Hellraiser"를 Zakk Wylde와 모터헤드의 레미 킬미스터와 함께 작곡했습니다. 오스본과 모터헤드 모두 이 곡을 녹음했습니다...
K
$0.05902
-8.21%
CITY
$0.9668
-2.30%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:58
가격이 폭락하는 가운데 World Liberty Financial(WLFI) 4700만 토큰 소각
가격 폭락 속 World Liberty Financial(WLFI)가 4700만 토큰 소각 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. World Liberty Financial는 가격 하락에 대응하기 위해 4700만 WLFI 토큰을 소각했습니다. 토큰 소각은 월요일 출시 이후 31% 하락으로 어려움을 겪고 있는 프로젝트의 유통 공급량의 0.19%를 차지합니다. World Liberty Financial은 회사가 시장 실적 하락을 경험하면서 이번 주 긴급 토큰 소각을 실시하여 4700만 WLFI 토큰을 파괴했습니다. 트럼프 가족이 지원하는 이 암호화폐 프로젝트는 월요일에 공개 거래를 시작했지만 모멘텀을 유지하지 못했습니다. 토큰은 $0.331에 거래를 시작했으며 며칠 만에 가치의 31% 이상 하락했습니다. 가격의 급격한 하락으로 프로젝트 개발자들은 시장을 안정화하기 위한 즉각적인 조치를 취하게 되었습니다. 토큰 소각 전략, 시장 하락세 저지 실패 블록체인 기록에 따르면, World Liberty Financial은 수요일에 4700만 토큰을 소각함으로써 영구적으로 유통에서 제외했습니다. 소각된 토큰은 기존 유통 공급량의 약 0.19%이며, 현재 246억 6000만 개의 유통 토큰이 존재합니다. 프로젝트의 초기 발행량은 1000억 토큰이었으며, 출시 시점에는 토큰의 25%만 거래 가능했습니다. 이 암호화폐는 숏 셀러들의 집중적인 표적이 되어 주간 토큰 가격의 지속적인 하락을 유지하는 데 기여했습니다. 개발팀은 토큰 희소성과 가치를 높이기 위해 프로토콜 수수료를 활용한 체계적인 바이백 프로그램을 제안했습니다. 커뮤니티의 반응은 긍정적인 것으로 보이며, 초기 논의에서 이미 133명의 제안 응답자들이 소각 이니셔티브에 대한 승인을 표시했습니다. 개발자들이 토크노믹스의 미래 전략에 대해 더 많은 이해관계자들의 동의를 얻기 위해 노력하는 가운데 공식 투표 과정이 진행 중입니다. 업계 전문가들은 유명인이 지원하는 암호화폐의 사용과 완전한 금융 시장에서의 지속 가능성에 대해 낙관적이지 않습니다. Kevin Rush의...
TRUMP
$7.471
-1.07%
WLFI
$0.1737
-3.01%
GET
$0.004214
-1.77%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:57
미국 은행, 기관 투자자를 위한 비트코인 커스터디 서비스 재개하며 비트코인 ETF 지원 추가
미국 은행, 기관 투자자를 위한 비트코인 커스터디 서비스 재개 및 비트코인 ETF 지원 추가에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 은행은 오늘 기관 투자 관리자를 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 공식적으로 재개했으며, 2021년에 처음 도입된 프로그램을 다시 열었다고 발표했습니다. 글로벌 펀드 서비스 고객을 위한 얼리 액세스 프로그램으로 재출시되는 이 서비스는 NYDIG가 수탁인으로 활동하며 비트코인을 위한 안전한 보관 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 이 결정은 수년간의 규제 불확실성 이후에 이루어졌으며, 미국 은행은 디지털 자산에 대한 더 명확한 프레임워크를 프로그램 재출시의 핵심 요소로 언급했습니다. 비트코인을 직접 보관하는 것 외에도, 은행은 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대한 커스터디 서비스를 포함하도록 제공 범위를 확장했습니다. 미국 은행 웰스, 기업, 상업 및 기관 뱅킹 부회장인 스티븐 필립슨은 디지털 금융에서 은행의 선구적인 역할을 강조했습니다. "우리는 2021년에 펀드 및 기관 커스터디 고객에게 암호화폐 커스터디를 제공한 최초의 은행 중 하나였다는 것을 자랑스럽게 생각하며, 올해 서비스를 재개하게 되어 기쁩니다. 더 큰 규제 명확성에 따라, 우리는 비트코인 ETF를 포함하도록 제공 범위를 확장했으며, 이를 통해 커스터디 및 관리 서비스를 찾는 매니저에게 풀 서비스 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다." 수직 통합된 비트코인 금융 서비스 및 전력 인프라 기업인 NYDIG는 이 프로그램의 주요 비트코인 서브 수탁인으로 활동할 예정입니다. NYDIG의 CEO인 테자스 샤는 이 파트너십이 전통 금융과 디지털 자산 경제의 융합을 강조한다고 말했습니다. "NYDIG는 비트코인 커스터디 서비스의 주요 제공업체로서 미국 은행과 파트너십을 맺게 되어 영광입니다. 함께, 우리는 글로벌 펀드 서비스 고객이 규제된 금융 기관에서 기대하는 안전과 보안을 갖춘 건전한 화폐로서의 비트코인에 접근할 수 있도록 함으로써 전통 금융과 현대 경제 사이의 격차를 해소할 수 있습니다." 이번 재출시는 기관 고객을 위한 디지털 역량을 확장하려는 미국 은행의 지속적인 전략을 반영합니다. 미국 은행의 수석 부사장 겸 최고디지털...
VICE
$0.03049
-24.07%
COM
$0.011197
+2.59%
FUND
$0.0197
+47.56%
BitcoinEthereumNews
2025/09/03 23:56
