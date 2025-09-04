터틀, 새로운 리더보드 시스템으로 낮은 유동성이 아닌 허영심이 암호화폐를 지배할 것이라고 베팅

터틀이 새로운 리더보드 시스템으로 유동성이 허영이 아닌 암호화폐를 지배할 것이라고 베팅한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 터틀은 디지털 금융에서 가장 희소한 자산 중 하나인 온체인 유동성을 측정하고 보상하기 위해 설계된 새로운 프레임워크를 도입했습니다. 회사는 인증된 입금, 사용자 분배 및 참여 승수로 참가자를 순위매기는 터틀 유동성 리더보드의 출시를 발표했으며, 프로토콜과 유동성 공급자를 위한 표준화된 점수판을 만들었습니다. 이번 출시는 디지털 자산 전반에 걸쳐 마켓 뎁스가 약화된 시점에 이루어졌습니다. Kaiko는 마켓 뎁스 기준 상위 50개 알트코인의 유동성이 2025년 1분기에 약 30% 하락했다고 보고했으며, 이는 시장 조성 인센티브 감소와 더 적은 자산에 집중되는 현상을 반영합니다. 프로토콜들이 지속 가능한 유동성을 두고 경쟁하는 가운데, 터틀의 시스템은 자본 할당이 추적되고 보상되는 방식을 재구성합니다. 리더보드는 참가자에게 세 가지 카테고리를 적용합니다. 유동성 점수는 지원되는 파트너에 대한 시간 가중 입금을 측정하고, 분배 점수는 사용자 추천을 통해 유입된 유동성을 추적하며, 부스트는 검증 가능한 신원과 활동에 대한 승수를 적용합니다. 인상이나 소셜 메트릭에 의존하는 포인트 프로그램이나 참여 리더보드와 달리, 이 프레임워크는 쉽게 위조할 수 없는 자본을 기반으로 합니다. 터틀의 최고경영자인 에시는 보도 자료에서 유동성이 허영 지표를 위해 간과되어 왔으며 회사는 이를 가장 중요한 신호로 중심에 두는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 이번 발표는 터틀이 이전 캠페인을 통해 생성한 모멘텀을 기반으로 합니다. 회사 자료에 따르면, 터틀의 분배 프로토콜은 2024년부터 생태계 출시를 위한 유동성을 조정해 왔으며, 30만 개 이상의 지갑에 걸쳐 40억 달러 이상의 입금을 동원했습니다. 올해 초 Arbitrum의 TAC "소환" 이벤트 동안, 터틀 볼트는 첫 주에 1억 달러 이상, 두 번째 주에는 1억 5천만 달러, 그리고 메인넷 출시 시점에는 약 7억 9천만에서 8억 달러의 유동성을 유치했으며, Curve 창립자인 Michael Egorov도 참여했습니다. 회사의 네트워크 규모는 5월에 다시 언급되었을 때...