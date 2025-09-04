MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
터틀, 새로운 리더보드 시스템으로 낮은 유동성이 아닌 허영심이 암호화폐를 지배할 것이라고 베팅
터틀이 새로운 리더보드 시스템으로 유동성이 허영이 아닌 암호화폐를 지배할 것이라고 베팅한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 터틀은 디지털 금융에서 가장 희소한 자산 중 하나인 온체인 유동성을 측정하고 보상하기 위해 설계된 새로운 프레임워크를 도입했습니다. 회사는 인증된 입금, 사용자 분배 및 참여 승수로 참가자를 순위매기는 터틀 유동성 리더보드의 출시를 발표했으며, 프로토콜과 유동성 공급자를 위한 표준화된 점수판을 만들었습니다. 이번 출시는 디지털 자산 전반에 걸쳐 마켓 뎁스가 약화된 시점에 이루어졌습니다. Kaiko는 마켓 뎁스 기준 상위 50개 알트코인의 유동성이 2025년 1분기에 약 30% 하락했다고 보고했으며, 이는 시장 조성 인센티브 감소와 더 적은 자산에 집중되는 현상을 반영합니다. 프로토콜들이 지속 가능한 유동성을 두고 경쟁하는 가운데, 터틀의 시스템은 자본 할당이 추적되고 보상되는 방식을 재구성합니다. 리더보드는 참가자에게 세 가지 카테고리를 적용합니다. 유동성 점수는 지원되는 파트너에 대한 시간 가중 입금을 측정하고, 분배 점수는 사용자 추천을 통해 유입된 유동성을 추적하며, 부스트는 검증 가능한 신원과 활동에 대한 승수를 적용합니다. 인상이나 소셜 메트릭에 의존하는 포인트 프로그램이나 참여 리더보드와 달리, 이 프레임워크는 쉽게 위조할 수 없는 자본을 기반으로 합니다. 터틀의 최고경영자인 에시는 보도 자료에서 유동성이 허영 지표를 위해 간과되어 왔으며 회사는 이를 가장 중요한 신호로 중심에 두는 것을 목표로 한다고 말했습니다. 이번 발표는 터틀이 이전 캠페인을 통해 생성한 모멘텀을 기반으로 합니다. 회사 자료에 따르면, 터틀의 분배 프로토콜은 2024년부터 생태계 출시를 위한 유동성을 조정해 왔으며, 30만 개 이상의 지갑에 걸쳐 40억 달러 이상의 입금을 동원했습니다. 올해 초 Arbitrum의 TAC "소환" 이벤트 동안, 터틀 볼트는 첫 주에 1억 달러 이상, 두 번째 주에는 1억 5천만 달러, 그리고 메인넷 출시 시점에는 약 7억 9천만에서 8억 달러의 유동성을 유치했으며, Curve 창립자인 Michael Egorov도 참여했습니다. 회사의 네트워크 규모는 5월에 다시 언급되었을 때...
MORE
$0.03625
+71.39%
TAC
$0.005936
-14.45%
TOP
$0.000096
--%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:36
공유하기
암스테르담 기반 트레저리, 펀딩 확보 후 퍼블릭 상장을 위해 1,000 BTC 구매
비공개 라운드는 윙클보스 캐피털과 나카모토 홀딩스가 주도했습니다. 유로넥스트 상장으로 가는 길 트레저리는 [...] 암스테르담 기반 트레저리가 펀딩을 확보하고 퍼블릭 상장을 위해 1,000 BTC를 구매했다는 게시물이 Coindoo에 처음 게재되었습니다.
BTC
$121,578.52
-0.75%
PUBLIC
$0.03872
-5.30%
공유하기
Coindoo
2025/09/04 02:31
공유하기
의원, 사상 최고치 이전 2025년에 이더리움 네 차례 매수: 잠재적 수익은 이렇습니다
의회의 여러 의원들이 포트폴리오를 다양화하고 백악관 행정부가 지원하는 분야에 베팅하기 위해 암호화폐와 암호화폐 관련 ETF를 구매해왔습니다.더 읽기
WHITE
$0.0002916
-4.23%
MORE
$0.03625
+71.39%
HERE
$0.000245
+2.51%
공유하기
Coinstats
2025/09/04 02:22
공유하기
속보: FED, 기대를 모았던 베이지북 발표 - 알아야 할 모든 것
FED는 투자자들이 간절히 기다려온 미국 경제에 관한 세부 정보가 담긴 베이지북 문서를 발표했습니다. 계속 읽기: 속보: FED, 기대를 모았던 베이지북 발표 - 알아야 할 모든 것
HERE
$0.000245
+2.51%
공유하기
Coinstats
2025/09/04 02:21
공유하기
암호화폐 시장, 규제 명확성과 연준 낙관론에 상승
암호화폐 시장, 규제 명확성과 연준 낙관론으로 상승세라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인, 이더리움 및 주요 알트코인은 SEC와 CFTC가 현물 암호화폐 거래에 관한 성명을 공유한 후 상승했습니다. 주요 디지털 자산은 9월 3일 수요일, 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)가 규제 거래소가 특정 현물 암호화폐 거래를 촉진하는 것이 금지되지 않는다고 밝힌 후 거시적 낙관론과 규제 순풍에 힘입어 이틀 연속 상승했습니다. 비트코인(BTC)은 지난 24시간 동안 1.2% 상승하여 112,000달러에 도달했습니다. 이더리움(ETH)은 하루 동안 3.8% 상승하여 4,459달러를 기록했습니다. XRP는 2.8% 상승하여 2.87달러가 되었고, 솔라나(SOL)는 5% 상승하여 210달러에 도달했습니다. BTC 차트 "BTC를 110,000달러 아래로 끌어내린 비트코인에서 이더리움으로의 고래 회전이 일시 중단되었으며 아마도 거의 완료된 것 같습니다,"라고 Wincent의 Paul Howard가 The Defiant와 공유한 코멘트에서 말했습니다. "제가 예상하는 것은 기관 자금이 BTC로 돌아오면서 점진적으로 상승하는 것입니다." 그는 9월이 역사적으로 가격 관점에서 성과가 좋지 않은 달이지만, "기관 투자자들의 관심과 이번 주 OTC 구매자들로부터 보이는 일관된 거래량을 고려할 때 월말까지 놀라운 결과를 보일 수 있다"고 설명했습니다. 알트코인 시장에서는 Maple Finance의 SYRUP이 자산 관리자가 syrupUSDC를 Arbitrum으로 확장한다는 소식 속에 수요일에 12% 급등했습니다. ONDO도 이더리움 블록체인에서 토큰화된 미국 주식을 출시할 것이라고 발표한 후 7% 상승했습니다. CoinGecko에 따르면, 전체 암호화폐 시가총액은 지난 24시간 동안 거의 2% 상승하여 3.96조 달러에 도달했으며, 비트코인 점유율은 56.3%, 이더리움은 13.6%를 차지했습니다. 청산 및 ETF CoinGlass에 따르면, 지난 24시간 동안 약 1억 7100만 달러의 암호화폐 포지션이 청산되었으며, 이 중 5200만 달러는 롱 포지션, 1억 1900만 달러는 숏 포지션이었습니다. 이더리움이 5300만 달러 이상의 청산으로 선두를 차지했고, 비트코인이 3500만 달러로 그 뒤를 이었습니다. 현물 비트코인 상장지수펀드...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:18
공유하기
변동성 속에서 트럼프의 미국 비트코인 거래 데뷔 5번 중단돼
수요일에 ABTC 거래는 가격 변동성이 높아지면서 다섯 번 중단되었으며, 장중 가격이 85% 급등했습니다. 나스닥 증권거래소는 주식 재상장 데뷔에서 변동성이 급증하면서 수요일에 American Bitcoin(ABTC) 주식 거래를 다섯 번 중단했습니다. Eric Trump와 Donald Trump, Jr.가 공동 설립한 비트코인(BTC) 마이닝 회사인 ABTC의 주식은 American Bitcoin이 다른 암호화폐 마이닝 회사인 Gryphon Digital Mining과 주식 합병한 후 거의 85% 상승하여 장중 거래에서 주당 14달러의 최고치를 기록했습니다. ABTC 거래는 처음에 3:09:35 UTC에 10분 동안 중단되었고, 3:20:11 UTC에 다시 중단되었으며, 3:30:54와 3:40:12에 두 번 더 중단되었습니다. 더 읽기
TRUMP
$7.47
-1.08%
BTC
$121,578.52
-0.75%
MORE
$0.03625
+71.39%
공유하기
Coinstats
2025/09/04 02:17
공유하기
ETH의 가격만이 상승 추세를 보이는 지표가 아닙니다
ETH의 가격만이 상승 추세를 보이는 것은 아니라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이는 0xResearch 뉴스레터의 일부입니다. 전체 에디션을 읽으려면 구독하세요. 이더리움이 주목받고 있으며, 그 성과가 디지털 자산 재무 회사(DATCO)와 ETF로부터의 자금 흐름에 기인하지만, 가격만이 ATH를 기록한 지표는 아닙니다. 두 달 연속으로 ETH의 가격 움직임은 퍼프 거래량의 기록적인 수준과 함께 했습니다. 8월에는 거의 2조 달러의 거래량을 기록했는데, 이는 7월의 1.5조 달러보다 30% 더 많은 수치입니다. 8월은 또한 이더리움의 역대 최고 DA 사용량을 기록했으며, 시장 점유율은 7월의 약 53%에서 8월에는 63%로 증가했습니다. 그러나 6개의 블롭 목표가 아직 달성되지 않았기 때문에(8월 평균 4.17 대 7월 4.13), 블롭 비용은 여전히 매우 낮습니다(거의 1 웨이에 가까움). 다가오는 Fusaka 업그레이드에서는 이 문제를 해결하기 위해 "하한가"가 구현될 예정입니다. 연초 대비 가스 한도가 50% 증가한 덕분에, 월간 활성화 주소(MAA)도 1680만 개로 ATH를 기록했으며(7월의 1490만 개에서 12.7% 증가), 트랜잭션 수도 약 5170만 개(전월 대비 11% 증가)로 이를 따랐습니다. 그리고 이더리움이 왜 스테이블 코인 내러티브를 가지고 있는지 궁금하다면 - 이더리움의 스테이블 코인 공급량은 1630억 달러에 도달했으며, 이는 신고가 경신이자 모든 체인 중 가장 높은 수치입니다. 이더리움의 스테이블 코인 이체 거래량도 8월에 ATH를 기록하여 전월 대비 17% 증가한 1.43조 달러(7월 1.23조 달러 대비)에 달했습니다. 이는 (필터링된) 이체 거래량이 1조 달러를 넘은 두 번째 달입니다. 자금 흐름만으로는 전체 이야기를 말해주지 않을 수도 있겠죠? 뉴스를 받아보세요. Blockworks 뉴스레터 살펴보기: 출처: https://blockworks.co/news/return-of-eth-onchain
NEAR
$2.842
-2.57%
T
$0.01499
-0.53%
SIX
$0.01951
-1.61%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 02:00
공유하기
TSMC (TSM) 주식: 미국 수출 통제 변화에도 불구하고 안정세 유지
TLDRs; TSMC 주식은 수요일에 미국이 중국 수출 면제를 종료하려는 움직임에도 불구하고 1.13% 상승하여 $230.98를 기록했습니다. 2025년 면제 만기는 TSMC가 난징 공장으로 배송되는 제한된 장비에 대한 라이선스를 신청해야 함을 의미합니다. 분석가들은 중국 내 반도체 기업들에 대한 행정적 마찰, 더 긴 리드 타임 및 높은 규정 준수 비용을 경고합니다. 역풍에도 불구하고, [...] TSMC(TSM) 주식: 미국 수출 통제 변화에도 안정세 유지 글은 CoinCentral에 처음 게시되었습니다.
ROSE
$0.02454
-5.06%
공유하기
Coincentral
2025/09/04 01:47
공유하기
트럼프의 발언이 비트코인 랠리 견인
트럼프의 발언이 비트코인 랠리를 주도한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 도널드 트럼프 전 대통령이 영향력 있는 발언을 하면서 112,000달러 이상으로 상승하여 112,253달러에서 안정화되는 큰 상승세를 경험했습니다. 이러한 상승은 러시아 블라디미르 푸틴 대통령이 중국과의 천연가스 거래를 확대하기로 한 결정과 함께 발생했으며, 이는 트럼프의 2차 제재에 이의를 제기하는 것으로 보입니다. 계속 읽기: 트럼프의 발언이 비트코인 랠리를 주도 출처: https://en.bitcoinhaber.net/trumps-statements-drive-bitcoin-rally
TRUMP
$7.47
-1.08%
RISE
$0.010422
+2.54%
COM
$0.011197
+2.59%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:56
공유하기
넷플릭스, 모바일에서 사용자 지정 클립 제작 및 공유 허용
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 "Netflix, 모바일에서 사용자가 클립을 사용자 지정하고 공유할 수 있도록 허용" 소식이 등장했습니다. Netflix는 수요일에 "Moments" 기능에 대한 새로운 업데이트를 발표했으며, 이를 통해 시청자들이 클립의 시작점과 종료점을 선택하여 저장하고 공유할 수 있게 되었습니다. 모바일 기기에서만 사용 가능한 이 기능은 작년에 처음 출시되어 시청자들이 좋아하는 장면을 저장하고 공유할 수 있게 했습니다. 이번 새로운 업데이트는 인기 시리즈 "Wednesday"의 시즌 2 두 번째 파트 출시와 동시에 이루어졌습니다. Netflix의 "Moments" 기능에 대한 새로운 업데이트는 "Wednesday"와 같은 쇼에서 바이럴 순간을 활용하려는 목적입니다. 업데이트에는 세그먼트 길이를 조정할 수 있는 화면의 "클립" 옵션이 포함되어 있습니다. 클립이 생성되면 비디오는 시청자의 "My Netflix" 탭에 저장되어 다시 보거나 공유할 수 있습니다. 시리즈의 첫 시즌 - 고전 TV 쇼 "The Addams Family"의 스핀오프 - 에서 주인공 Wednesday가 춤을 추는 장면이 바이럴이 되어 시리즈의 가장 인기 있는 순간 중 하나가 되었습니다. 회사 웹사이트에 따르면 "Wednesday"는 2억 5200만 회 이상의 조회수로 현재까지 가장 인기 있는 Netflix 쇼입니다. 시리즈의 첫 번째 파트는 8월에 데뷔했으며 지금까지 수천만 회의 조회수를 기록했습니다. 이번 새로운 업데이트는 Netflix가 재설계된 홈페이지와 TikTok과 유사한 모바일의 수직 비디오 피드로 브랜드를 개편하는 가운데 이루어졌습니다. 스트리밍 거인은 2022년 잠시 정체기를 겪은 이후 기능 업데이트부터 저렴한 광고 지원 구독 플랜 및 비밀번호 공유 단속과 같은 비즈니스 이니셔티브에 이르기까지 다양한 전략적 움직임을 구현했습니다. Netflix는 더 이상 구독 데이터를 공개하지 않지만, 스트리머는 1월에 3억 개 이상의 유료 멤버십을 보유했다고 보고했습니다. CNBC PRO의 이러한 인사이트를 놓치지 마세요. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/03/netflix-clips-moments-viral-share-mobile.html
T
$0.01499
-0.53%
LOOKS
$0.013479
-0.83%
MORE
$0.03625
+71.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 00:52
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다