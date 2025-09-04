2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
찰스 호스킨슨, 카르다노와 비트코인 경쟁에 대해 "우리는 항상 이긴다"

찰스 호스킨슨, 카르다노와 비트코인 경쟁에 대해 "우리는 항상 이긴다"

찰스 호스킨슨의 카르다노와 비트코인 경쟁에 관한 '우리는 항상 이긴다' 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 찰스 호스킨슨은 카르다노를 알트코인으로 주장하며, 최고의 비트코인 경쟁자로 남아 있습니다. ADA는 ICO 시대부터 연간 가격 성장에서 BTC를 능가합니다. 카르다노 생태계는 업그레이드와 협업을 통해 계속 확장되고 있습니다. 카르다노 창립자 찰스 호스킨슨은 최근 비트코인(BTC)과 ADA 간의 지속적인 경쟁에 대한 자신의 관점을 공유했습니다. 호스킨슨에 따르면, 카르다노(ADA)는 항상 승리할 것입니다. 창립자는 또한 최근 인터뷰에서 ADA를 "역대 최고의 성과를 내는 자산"이라고 설명했습니다. 호스킨슨은 ADA를 우수한 연구 중심의 블록체인 플랫폼으로 지속적으로 홍보하며, 장기적 가치와 뛰어난 성과를 강조했습니다. ADA와 비트코인의 성장 비교 최근 X 게시물에서 호스킨슨은 "우리는 항상 이긴다"라고 썼습니다. 카르다노 창립자는 자신의 게시물에 스크린샷을 첨부하여 출시 이후 비트코인 대비 ADA의 성장을 강조했습니다. 이 스크린샷은 2025년 9월 2일 기준 ADA의 시가총액 분석을 제공합니다. 이는 2017년 초기 코인 공개(ICO) 동안 ADA가 원래 모금한 비트코인 가치와 가상의 비교를 그립니다. 주목할 만한 점은, 보도 시점에 ADA의 시가총액이 약 298억 달러였으며, 유통 공급량은 357억 3000만 ADA 토큰이었습니다. 카르다노는 2017년 ICO 동안 108,000 BTC를 모금했습니다. 초기 ICO 참가자들이 이 BTC 코인을 ADA로 전환하지 않고 보유했다면, 오늘날 이 코인들은 117억 8000만 달러(108,000×109,162.70달러)의 가치를 가졌을 것입니다. 비트코인보다 더 수익성 높은 자산으로서의 카르다노 | 출처: X의 찰스 호스킨슨 이는 카르다노의 현재 시가총액 298억 달러가 그들이 처음 모금한 비트코인 가치보다 약 2.5배 더 크다는 것을 의미합니다. 이 분석은 또한 지난 10년 동안 비트코인의 역사적 성장을 고려하고 오늘날 시장에서 ADA의 ICO 가치를 추정합니다. 모든 ICO에서 모금된 BTC가 9월까지 보유되었다면 약 259억 달러의 가치가 있었을 것이라고 제안합니다...
비트코인
BTC$121,578.52-0.75%
Moonveil
MORE$0.03625+71.39%
Altcoin
ALTCOIN$0.0004061-17.37%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:19
공유하기
에릭 트럼프의 미국 비트코인 나스닥 출시에 따른 급등락

에릭 트럼프의 미국 비트코인 나스닥 출시에 따른 급등락

에릭 트럼프의 미국 비트코인, 나스닥 상장 후 펌프 앤 덤프 현상을 보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주식 거래는 개장 첫 시간에 두 번 중단되었으며, 주가는 이른 아침 최고치에서 거의 50% 하락했습니다. World Liberty Financial 출시 직후, 트럼프 가문이 다시 돌아왔습니다. American Bitcoin Corp(티커: ABTC)가 채굴 회사 Gryphon Digital Mining과의 합병 후 오늘 나스닥에 상장되었습니다. 시장 개장 시 주가는 즉시 13달러까지 급등했으나, 오늘 아침 두 번의 거래 중단 후 전체 상승폭을 반납하고 현재 7달러 미만에 거래되고 있습니다. ABTC 주식 - Yahoo Finance 에릭 트럼프, American Bitcoin의 CSO 겸 공동 창업자는 "나스닥 데뷔는 비트코인을 미국 자본 시장의 핵심으로 가져오고 미국을 글로벌 비트코인 경제의 확고한 리더로 만들기 위한 우리의 사명을 발전시키는 역사적인 이정표입니다"라고 말했습니다. 합병 이후, American Bitcoin은 "규율 있는 축적 전략" 확장과 Gryphon이 구축한 채굴 운영을 계속하는 데 집중할 예정입니다. 회사는 시장 움직임과 할인된 채굴을 통해 "주당 비트코인"을 최대화하는 것이 주요 목표라고 밝혔습니다. "American Bitcoin은 미국의 강점을 정의하는 가치를 구현합니다: 자유, 투명성, 그리고 독립성"이라고 World Liberty Financial의 공동 창업자이자 ABTC 주주인 도널드 트럼프 주니어가 말했습니다. 한편, World Liberty Financial은 출시 후 어려움을 겪고 있으며 출시 가격에서 25% 이상 하락한 0.22달러, 즉 220억 달러의 완전 희석 가치에 거래되고 있습니다. WLFI 토큰의 사전 판매 참여자들은 여전히 0.015달러와 0.05달러의 기여 가격보다 몇 배 높은 수익을 올리고 있다는 점이 주목할 만합니다. 출처: https://thedefiant.io/news/markets/eric-trump-s-american-bitcoin-pumps-and-dumps-on-nasdaq-launch
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.47-1.08%
WLFI
WLFI$0.1735-3.12%
Moonveil
MORE$0.03625+71.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 04:09
공유하기
충격적인 수정 이후 비농업 고용지표에 모든 이목 집중

충격적인 수정 이후 비농업 고용지표에 모든 이목 집중

충격적인 수정 이후 모든 시선이 비농업 고용지표에 집중되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월 첫 주는 미국 경제에 중요한 시기가 될 것으로 예상됩니다. 며칠 사이에 미국 노동 시장 상태에 대한 일련의 주요 발표가 이루어지며, 금요일에는 고대하던 비농업 고용지표(NFP) 보고서로 절정을 이룰 것입니다. 이러한 통계는 월스트리트뿐만 아니라 연방준비제도(Fed)에서도 면밀히 검토되며, 향후 통화 정책 결정은 노동 시장의 견고함이나 취약성에 크게 좌우될 것입니다. 고조된 불확실성의 분위기 7월 고용 보고서는 이미 불확실성의 씨앗을 뿌렸으며, 예상된 110,000개 대비 단 73,000개의 새로운 일자리만 창출되었습니다. 더 우려스러운 것은 이전 달의 수치가 하향 조정되어 처음에 기록된 250,000개 이상의 일자리가 사라졌다는 점입니다. 이러한 급격한 수정은 정치적 비판을 불러일으켰고 미국 대통령 도널드 트럼프가 노동통계국(BLS) 국장을 전례 없이 해임하는 결과를 가져왔습니다. 이러한 긴장된 배경 속에서 금요일에 발표된 8월 일자리 보고서는 상당한 정치적, 경제적 의미를 갖게 되었습니다. JOLTS 보고서로 시작 수요일부터 투자자들은 구인 및 노동 이직 조사(JOLTS) 데이터 발표를 통해 첫 번째 통찰을 얻게 됩니다. 이 조사는 구인 건수와 사직 및 해고를 측정합니다. 7월 구인 건수는 6월의 7.44백만 건에 비해 약 7.4백만 건으로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 2022년 12백만 건으로 정점을 찍은 이후, 구인 건수는 꾸준히 감소하고 있어 노동 수요의 점진적인 냉각을 나타냅니다. 연준에게 이러한 수치는 필수적입니다. 덜 긴장된 노동 시장은 임금 압력과 그에 따른 인플레이션을 제한합니다. 반대로, 구인 건수의 너무 급격한 하락은 경제 침체를 가속화할 가능성이 있는 약세 신호로 해석될 것입니다. ADP 고용 보고서: 바로미터...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.47-1.08%
GET
GET$0.004214-1.77%
Moonveil
MORE$0.03625+71.39%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:43
공유하기
비트코인, 솔라나 및 MAGACOIN FINANCE, 9월 주목할 만한 기업으로 선정

비트코인, 솔라나 및 MAGACOIN FINANCE, 9월 주목할 만한 기업으로 선정

비트코인, 솔라나 및 MAGACOIN FINANCE가 9월 주목할 만한 암호화폐로 선정되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월은 암호화폐 시장이 새로운 단계로 전환됨에 따라 분석가들이 관심 목록을 재구성하며 시작되었습니다. 세 가지 이름 — 비트코인, 솔라나, 그리고 MAGACOIN FINANCE — 이 이 순간을 정의하는 것으로 지속적으로 강조되고 있습니다. 각각은 뚜렷한 서사를 가지고 있습니다: 비트코인은 변동성 있는 시장에서 기준 자산으로, 솔라나는 기관 자본을 끌어들이는 빠르게 확장하는 도전자로, 그리고 MAGACOIN FINANCE는 가장 대담한 상승 예측을 이끌어내는 투기적 사전판매로 자리매김하고 있습니다. 비트코인 — 축적 구간 및 시장 기준점 비트코인은 9월 초 소폭 2% 하락에도 불구하고 역사적 고점 근처를 유지하며 시장의 기준점 역할을 계속하고 있습니다. 많은 분석가들에게 이러한 시장 위축은 더 깊은 조정의 신호가 아닌 전형적인 축적 기회를 나타냅니다. 현물 ETF 할당과 기업 자금이 안정적인 수요 기반을 제공하면서 기관 자금 유입은 일관되게 유지되고 있습니다. 단기 변동성에 직면한 자산의 회복력은 궁극적인 가치 저장소로서의 역할을 강화합니다. 새로운 토큰들이 더 높은 수익률을 약속할 수 있지만, 비트코인은 장타매매 포지셔닝을 위한 가장 안전한 베팅으로 간주됩니다. 분석가들은 9월의 조정 움직임이 연말 모멘텀이 다시 형성되기 전에 노출을 원하는 투자자들에게 매력적일 수 있다고 제안합니다. 솔라나 — 확장성, 업그레이드 및 기관 모멘텀 솔라나는 강력한 기본 요소와 성장하는 기관 존재감에 의해 지원되며 분석가 토론의 중심에 남아 있습니다. 최근 Alpenglow 업그레이드는 속도와 효율성을 향상시켰으며, 개발자들은 계속해서 솔라나의 DeFi 및 게임 생태계를 확장하고 있습니다. 이 체인은 이미 13억 달러 이상의 수익을 창출하여 최고 성능의 레이어-1로서의 위치를 더욱 공고히 했습니다. 솔라나에 대한 가격 예측은 ETF 애플리케이션 진행 상황과 기관 수요 규모에 따라 4분기까지 250달러에서 420달러 사이로 폭넓게 예상됩니다. 낮은 비용으로 매일 수백만 건의 거래를 처리할 수 있는 능력을 갖춘 솔라나는 이더리움의 주요 대안으로 자리매김하고 있습니다. 9월 분석가 보고서는 솔라나를 찾는 사람들을 위한 핵심 할당으로 강조합니다...
니어
NEAR$2.842-2.57%
Moonveil
MORE$0.03625+71.39%
DeFi
DEFI$0.001694-8.03%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:38
공유하기
휴면 비트코인 공급 깨어나다: 하이퍼리퀴드에서 BTC를 ETH로 교환

휴면 비트코인 공급 깨어나다: 하이퍼리퀴드에서 BTC를 ETH로 교환

게시물 휴면 비트코인 공급 활성화: Hyperliquid에서 BTC를 ETH로 교환이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 휴면 비트코인 공급 활성화: Hyperliquid에서 BTC를 ETH로 교환 | Bitcoinist.com 뉴스레터 가입하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전에 시작되었으며, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 대한 매력에 이끌렸습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 중점을 두었으며, 특히 혁신적인 금융 솔루션을 구축하는 데 초점을 맞춘 프로젝트에 관심을 가졌습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 지식이 쌓이면서 Sebastian은 자신의 통찰력을 다른 사람들과 공유해야 한다고 느꼈습니다. 그는 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 핀테크 및 암호화폐 관련 콘텐츠에 중점을 둔 온라인 토론에 적극적으로 기여하기 시작했습니다. 그의 목표는 가치 있는 트렌드와 통찰력을 더 넓은 청중에게 알리고, 빠르게 발전하는 암호화폐 환경에 대한 더 깊은 이해를 촉진하는 것이었습니다. Sebastian의 기여는 빠르게 인정받았고, 그는 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley Fintech: 프레임워크, 응용 프로그램 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 그에게 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융(TradFi)과 탈중앙화 금융(DeFi) 사이의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 양식을 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. Sebastian의 여정은...
Sidekick
K$0.05904-8.18%
비트코인
BTC$121,578.52-0.75%
DeepBook
DEEP$0.128415-3.84%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:20
공유하기
비트코인 뉴스: 금 32% 상승으로 BTC의 '디지털 골드' 지위 위협

비트코인 뉴스: 금 32% 상승으로 BTC의 '디지털 골드' 지위 위협

비트코인 뉴스: 금이 32% 상승하며 BTC의 '디지털 골드' 지위를 위협하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 금 +32% YTD 대 BTC +16% — 2배 성과. 금 $3,500/oz — 1971년 이후 약 100배. 금은 다년간 BTC보다 성과가 좋았습니다. "디지털 골드" 서사에 압박을 가합니다. 비트코인 뉴스 —금은 2025년 가장 두드러진 자산으로, 연초부터 현재까지 약 +32% 상승한 반면 비트코인은 약 +16% 상승했습니다. 금 1온스는 방금 $3,500 근처에서 ATH를 기록했습니다 – 이는 1971년 달러가 금본위제를 떠난 이후 100배 증가한 가격 수준입니다. 반면에, 비트코인은 더 완만하게 움직였습니다. 올해 초 잠시 $124,000을 넘었지만 2025년 1월 가격보다 약 16% 높을 뿐입니다. 비트코인 뉴스 —금의 급등이 비트코인의 2025년 수익을 두 배로 앞서다 금의 급등에는 여러 요인이 있습니다. 증가하는 인플레이션 우려와 지정학적 불확실성이 투자자들을 안전자산으로 몰아넣었습니다. 분석가들은 연방준비제도(FRB) 금리 인하 기대가 이미 시장에 반영되어 금 수요를 높이고 있다고 지적합니다. Economic Times는 중앙은행들이 적극적으로 금을 추가하고 있다고 보도합니다: 최근 연평균 1,000 미터톤 이상을 구매하고 있습니다. 이 추세는 준비금 관리자들이 달러에서 다각화하고 있음을 반영합니다. 현물 금은 2025년 9월 2일에 잠시 $3,508.50/oz에 도달했습니다. 금 ETF도 기록적인 유입을 보였습니다 – 예를 들어, SPDR Gold Trust의 보유량은 977.68톤으로 증가했으며, 이는 2022년 이후 최고치입니다. 여러 측정 기준으로 볼 때, 금은 주식에 비해 낮은 변동성을 유지하고 있습니다. S&P 500과의 상관관계는 14%에 불과하며, 비트코인의 60%와 비교됩니다. 다시 말해, 금은 디지털 골드 서사를 위협하는 전통적인 헤지 역할을 더 많이 하고 있습니다. 다년간의 기간 동안, 금은 비트코인보다 성과가 좋았습니다. 2021년 11월 고점 이후, 금은 85% 상승한 반면 비트코인은 61% 상승했습니다. 분석가 Bob Elliott의 분석에 따르면: 금은 2021년 초부터 비트코인과 비슷한 수익률을 제공했지만 변동성은 1/4에 불과하고 하락폭도 훨씬 작았습니다. 비트코인은 성과가 저조하며...
니어
NEAR$2.842-2.57%
BOB
BOB$0.000005015-1.99%
비트코인
BTC$121,578.52-0.75%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 03:04
공유하기
현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에 3억 3200만 달러 유입 주도

현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에 3억 3200만 달러 유입 주도

비트코인 현물 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에 3억 3,200만 달러 유입 주도하다는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 화요일에 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했으며, 이는 1억 3,530만 달러의 순 유출을 기록한 이더리움 상대방을 앞질렀습니다. Fidelity의 FBTC가 1억 3,270만 달러를 유치하며 급증을 주도했고, BlackRock의 IBIT가 7,280만 달러로 그 뒤를 이었습니다. Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck 및 Invesco를 포함한 다른 주요 발행사에서도 추가 유입이 보고되었습니다. 이더(ETH) ETF는 유출을 기록했습니다. Fidelity의 FETH가 9,920만 달러를 잃으며 유출의 대부분을 차지했고, Bitwise의 ETHW는 2,420만 달러를 잃었습니다. 이더 ETF는 금요일에도 1억 6,400만 달러의 유출을 기록했습니다. 이러한 반전은 이더리움 펀드가 비트코인(BTC) ETF의 7억 5,100만 달러 유출과 비교해 38억 7,000만 달러의 유입을 기록한 강력한 8월 이후에 발생했습니다. 이더 펀드 유출 확인. 출처: SoSoValue 관련: 금이 3,500달러 이상의 신고가 경신을 기록하는 가운데 비트코인 가격은 얼마나 오를 수 있을까? 비트코인의 "디지털 골드" 내러티브가 다시 탄력을 받다 비트코인 현물 ETF의 새로운 급증은 비트코인의 "디지털 골드" 내러티브가 다시 돌아오고 있는 시점에 발생했습니다. "비트코인은 디지털 골드 내러티브가 다시 견인력을 얻으면서 기관 자금 흐름을 다시 끌어들이고 있습니다,"라고 Kronos Research의 최고투자책임자인 Vincent Liu가 Cointelegraph에 말했습니다. "금이 사상 최고치에 도달한 가운데, 실물 자산에 대한 욕구가 분명히 강화되고 있습니다. 이러한 거시적 불확실성 환경에서 BTC는 수익 실현 기간에 접어든 것으로 보이는 ETH에 비해 두각을 나타내고 있습니다,"라고 그는 덧붙였습니다. Liu는 글로벌 시장이 불안정한 상태로 유지되는 한 이러한 추세가 계속될 수 있으며, 투자자들은 비트코인의 인식된 안정성과 안전 자산 매력 때문에 비트코인을 선호할 것이라고 말했습니다. 관련: 비트코인 현물 거래 증가, 119,000달러로의 돌파 가능성 시사 암호화폐 펀드, 주간 24억 8,000만 달러 유입으로 반등 보고된 바와 같이, 암호화폐 투자 상품은 지난주 14억 달러 유출 이후 24억 8,000만 달러의 순 유입을 기록하며 반등했습니다. 8월은 43억 7,000만 달러의 유입으로 마감되었습니다. 연초부터 현재까지의 유입액은 355억...
ETHW
ETHW$1.342-3.66%
비트코인
BTC$121,578.52-0.75%
BRC20.COM
COM$0.011197+2.59%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:59
공유하기
다음 외환 스윙을 예측하는 방법

다음 외환 스윙을 예측하는 방법

다음 외환 스윙을 예측하는 방법이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 외환 시장(외환)에서 가격은 우연히 움직이지 않습니다. 실물 경제에 반응하며, 고용보다 경제 상황을 더 빠르게 알려주는 것은 없습니다. 일자리 창출, 임금, 노동력 참여율, 그리고 물론 실업률은 모두 경제 성장과 인플레이션에 대한 기대에 영향을 미치고, 따라서 중앙은행의 결정... 그리고 통화에도 영향을 미칩니다. 다시 말해, 고용 데이터를 면밀히 관찰하는 것은 분석가의 사치가 아니라 초보자든 경험자든 모든 외환 트레이더에게 경쟁 우위입니다. 고용이 통화 동인이 되는 이유 고용은 활동과 구매력 사이의 직접적인 연결고리입니다. 채용이 증가하고 임금이 상승하면 소비가 유지되고, 인플레이션이 상승할 수 있으며, 중앙은행은 정책을 긴축할 이유가 더 많아집니다(금리 인상 또는 높은 금리 유지). 높은 금리는 자본을 유치하고 통화를 강화합니다. 반대로, 노동 시장이 악화되면 소비에 부담을 주고, 인플레이션을 억제하며, 통화를 약화시키는 경향이 있는 통화 완화의 길을 열어줍니다. 이 메커니즘은 이론적인 것이 아니라 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD 등과 같은 통화쌍의 반응에서 매월 볼 수 있습니다. 단일 헤드라인 수치를 넘어 살펴봐야 할 지표들 미국의 비농업 고용(NFP): 월간 촉매제의 대표적 예. 창출된 일자리 수에만 그치지 말고, 이전 달의 수정치(종종 시장 움직임을 일으킴), 부문별 분산(제조업 대 서비스업), 그리고 인플레이션 압력의 맥박을 짚기 위한 평균 시간당 수입을 살펴보세요. 실업률: 참여율 하락(구직자의 의욕 상실)이 아닌 순고용에서 비롯된 하락은 통화를 지지합니다. 참여율이 더 빠르게 상승한다면 상승하는 실업률도 "좋을" 수 있으며, 이는 역동적인 노동 공급의 신호입니다. 소득과 근로 시간: 고용 증가 없이 임금 상승만으로도 강화하기에 충분할 수 있습니다...
LETSTOP
STOP$0.07475+4.67%
스레숄드
T$0.01499-0.53%
RealLink
REAL$0.0821-1.02%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:58
공유하기
MicroStrategy 주식, S&P 편입 기대로 40% 상승 가능성 있으나 분석가는 리스크 경고

MicroStrategy 주식, S&P 편입 기대로 40% 상승 가능성 있으나 분석가는 리스크 경고

MicroStrategy 주식, S&P 편입 기대로 40% 상승 가능성 보이지만 분석가는 리스크 경고 BitcoinEthereumNews.com에 게재. 주요 인사이트: MicroStrategy 주식은 $341 근처에서 거래되며 2.16% 상승, 6개월 수익률은 36%. S&P 500 편입 결정은 새로운 수요를 촉발할 수 있으며, 비트코인 강세가 여전히 중요. 차트는 $480(+40%)까지 상승 가능성을 보여주지만, 지지선이 무너지면 $300까지 하락 리스크 존재. MicroStrategy 주식은 9월을 모멘텀으로 시작했습니다. 가격은 지난 24시간 동안 2.16% 상승하여 $341 근처에서 거래되었습니다. 지난 주는 대체로 평탄했지만, 6개월 수익률은 여전히 36.15%입니다. 연초부터 지금까지 주가는 14% 상승했습니다. 투자자들은 현재 두 가지 요인을 주시하고 있습니다: 비트코인의 회복과 S&P 500 편입 가능성. 두 요인 모두 MSTR 주식을 더 높이 끌어올릴 수 있습니다. 그러나 분석가들은 주가를 끌어내릴 수 있는 리스크도 경고합니다. 차트는 브레이크아웃이 주가를 $480까지 끌어올릴 수 있음을 보여줍니다. 이는 오늘 기준으로 40% 상승입니다. 동시에, 지지선에서 실패하면 $300까지 하락할 수 있습니다. S&P 기대감이 MicroStrategy에 활력을 불어넣다 핵심 뉴스는 MicroStrategy가 곧 S&P 500 지수에 편입될 수 있다는 것입니다. 보도에 따르면 S&P 위원회가 금요일에 결정을 발표할 수 있다고 합니다. 회사는 현재 모든 진입 요건을 충족하여 강력한 후보가 되었습니다. MicroStrategy 주식, S&P 500 부스트 받을 수 있어 | 출처: X S&P 500 편입이 중요한 이유는 인덱스 펀드가 주식을 매수해야 하기 때문입니다. 이는 수십억 달러의 새로운 수요를 의미할 수 있습니다. 또한 MicroStrategy를 전통적인 투자자들에게 더 가시적으로 만들 것입니다. 이러한 기대감은 이미 MSTR 주식을 끌어올렸습니다. 트레이더들은 이 편입을 마이클 세일러의 비트코인 중심 전략의 검증으로 봅니다. 회사는 소프트웨어 기업일 뿐만 아니라 비트코인 대리자로서의 위치를 확립했습니다. 동시에, 비평가들은 리스크를 지적합니다. 일부는 회사가 비트코인에 과도하게 의존하고 있으며 S&P가 주저할 수 있다고 주장합니다. 그럼에도 불구하고, 편입 가능성은 주요 단기 촉매제를 추가합니다. 비트코인...
니어
NEAR$2.842-2.57%
SIX
SIX$0.01951-1.61%
GET
GET$0.004214-1.77%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:49
공유하기
비트코인 고래 공급이 2018년 최저치에 도달하면서 경고 신호를 보내다

비트코인 고래 공급이 2018년 최저치에 도달하면서 경고 신호를 보내다

비트코인 고래 공급량이 2018년 최저치에 도달하며 경고 신호를 보내다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 반복적인 저항선 거부에 직면하며 107,200달러 근처에서 시장 위축 위험이 높아지고 있습니다. 홀더당 고래 공급량이 2018년 수준으로 떨어져 재분배와 통제력 감소를 시사합니다. 조정 깊이는 정상 범위 내에 있으며, 12% 하락은 과거 강세장 패턴과 일치합니다. 비트코인은 저항선에서 소진 신호를 보이면서 중요 수준을 계속 테스트하고 있습니다. 세계 최대 암호화폐는 보도 시점 기준 111,018달러에 거래되며, 지난 24시간 동안 0.63% 상승했습니다. 시가총액은 현재 2.21조 달러를 넘어섰으며, 거래량은 470억 달러를 초과했습니다. 그러나 표면 아래에서는 기술적 신호와 온체인 데이터가 다음 주요 움직임을 결정할 수 있는 증가하는 과제를 강조하고 있습니다. 주요 저항선에서의 거부 신호 분석가 Ali Martinez는 비트코인이 최근 110,700달러 근처의 하락 채널 상단 경계에 도달했다고 관찰했습니다. 이 수준은 경계에서 여러 꼬리가 형성되면서 확고한 저항선으로 부상했습니다. 반복적인 거부는 구매자들이 모멘텀을 얻는 데 어려움을 겪고 있음을 시사합니다. 결과적으로 107,200달러를 향한 시장 위축이 발생할 가능성이 높아 보입니다. 더 깊은 하락은 가격을 103,000달러에 더 가깝게 보낼 수도 있어, 현재 범위가 단기 방향에 중요합니다. 비트코인 $BTC는 최근 110,700달러 부근의 채널 상단 경계에 도달했으며, 이는 현재 저항선으로 작용하고 있습니다. 이 수준에서의 여러 꼬리는 거부 신호를 보내며, 107,200달러 또는 심지어 103,000달러로 돌아갈 위험을 높이고 있습니다. pic.twitter.com/U7ajA1O4Z1 — Ali (@ali_charts) 2025년 9월 3일 관련: 비트코인이 2025년 말까지 200,000달러에 도달할 수 있는 세 가지 이유 고래 공급량 감소, 2018년 수준 반영 기술적 거부 외에도 공급 분배 추세는 추가적인 우려를 제기합니다. Glassnode 데이터에 따르면 100-10,000 BTC를 보유한 홀더를 나타내는 고래당 평균 비트코인 공급량이 2024년 11월 이후 꾸준히 감소했습니다. 평균은 현재 고래당 단 488 BTC로, 2018년 12월 이후 처음 보는 수준입니다. 주목할 만한 점은 이러한 감소가 최근 몇 달 동안 60,000달러 이상에서 비트코인의 탄력적인 가격 움직임과 대조된다는 것입니다. 이는 고래들이 나타나는 재분배를 시사합니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/04 02:45
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다