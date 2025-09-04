현물 비트코인 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에 3억 3200만 달러 유입 주도
비트코인 현물 ETF, 이더리움 펀드 유출 속에 3억 3,200만 달러 유입 주도하다는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SoSoValue의 데이터에 따르면, 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)는 화요일에 3억 3,270만 달러의 순 유입을 기록했으며, 이는 1억 3,530만 달러의 순 유출을 기록한 이더리움 상대방을 앞질렀습니다. Fidelity의 FBTC가 1억 3,270만 달러를 유치하며 급증을 주도했고, BlackRock의 IBIT가 7,280만 달러로 그 뒤를 이었습니다. Grayscale, Ark 21Shares, Bitwise, VanEck 및 Invesco를 포함한 다른 주요 발행사에서도 추가 유입이 보고되었습니다. 이더(ETH) ETF는 유출을 기록했습니다. Fidelity의 FETH가 9,920만 달러를 잃으며 유출의 대부분을 차지했고, Bitwise의 ETHW는 2,420만 달러를 잃었습니다. 이더 ETF는 금요일에도 1억 6,400만 달러의 유출을 기록했습니다. 이러한 반전은 이더리움 펀드가 비트코인(BTC) ETF의 7억 5,100만 달러 유출과 비교해 38억 7,000만 달러의 유입을 기록한 강력한 8월 이후에 발생했습니다. 이더 펀드 유출 확인. 출처: SoSoValue 관련: 금이 3,500달러 이상의 신고가 경신을 기록하는 가운데 비트코인 가격은 얼마나 오를 수 있을까? 비트코인의 "디지털 골드" 내러티브가 다시 탄력을 받다 비트코인 현물 ETF의 새로운 급증은 비트코인의 "디지털 골드" 내러티브가 다시 돌아오고 있는 시점에 발생했습니다. "비트코인은 디지털 골드 내러티브가 다시 견인력을 얻으면서 기관 자금 흐름을 다시 끌어들이고 있습니다,"라고 Kronos Research의 최고투자책임자인 Vincent Liu가 Cointelegraph에 말했습니다. "금이 사상 최고치에 도달한 가운데, 실물 자산에 대한 욕구가 분명히 강화되고 있습니다. 이러한 거시적 불확실성 환경에서 BTC는 수익 실현 기간에 접어든 것으로 보이는 ETH에 비해 두각을 나타내고 있습니다,"라고 그는 덧붙였습니다. Liu는 글로벌 시장이 불안정한 상태로 유지되는 한 이러한 추세가 계속될 수 있으며, 투자자들은 비트코인의 인식된 안정성과 안전 자산 매력 때문에 비트코인을 선호할 것이라고 말했습니다. 관련: 비트코인 현물 거래 증가, 119,000달러로의 돌파 가능성 시사 암호화폐 펀드, 주간 24억 8,000만 달러 유입으로 반등 보고된 바와 같이, 암호화폐 투자 상품은 지난주 14억 달러 유출 이후 24억 8,000만 달러의 순 유입을 기록하며 반등했습니다. 8월은 43억 7,000만 달러의 유입으로 마감되었습니다. 연초부터 현재까지의 유입액은 355억...
