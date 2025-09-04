MEXC 거래소
비트코인 점유율 하락이 폭발적 성장을 알리다
비트코인 지배력 하락이 폭발적 성장을 알린다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 시즌 개막: 비트코인 지배력 하락이 폭발적 성장을 알린다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 알트코인 시즌 개막: 비트코인 지배력 하락이 폭발적 성장을 알린다 출처: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-btc-dominance/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:12
역사적인 비트코인-S&P 디커플링, 알트시즌 기대감 고조 - 모든 세부 정보!
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 역사적인 비트코인-S&P 디커플링이 알트시즌 기대감을 높이다 - 모든 세부 정보! 주요 요점 자금 유입으로 비트코인이 S&P 500에서 디커플링되면서 BTC와 알트코인이 상승했습니다. 분석가들은 BTC가 저항선을 재테스트하면서 ETH의 우위가 약해질 수 있다고 경고했으며, Cowen은 10월까지 BTC 우위가 회복될 것으로 전망했습니다. 비트코인[BTC]과 S&P 500은 보도 시점까지 계속해서 디커플링되었습니다. 역사적으로 두 자산은 대체로 평행하게 움직였지만, 최근 1일 차트에서는 명확한 차이를 보여주었습니다. 보라색으로 표시된 비트코인은 상승세를 보인 반면, S&P 500은 하락세를 보였습니다. 자연스럽게 이는 암호화폐로의 자본 이동이 진행 중임을 시사했습니다. 이러한 새로운 강세는 비트코인이 최근 몇 주간 약세를 보인 후에 나타났습니다. 이 자산은 124,000달러의 ATH에서 108,000달러까지 하락한 후 110,000달러 저항 구간을 돌파하려는 시도를 했습니다. 출처: TradingView 익숙한 디커플링 패턴 이번이 비트코인과 S&P 500이 디커플링된 첫 번째 사례는 아닙니다. 수년간 비트코인은 주식보다 더 나은 성과를 보여왔습니다. Curvo에 따르면, 2020년부터 2024년 사이에 S&P 500이 비트코인보다 성과가 좋았던 것은 단 세 번뿐이며, 특히 2022년 디커플링 시기가 주목할 만합니다. 그 기간 동안 비트코인은 62% 하락한 반면, S&P 500은 13% 하락했습니다. 게다가, 최근에는 유동성이 비트코인에 더 유리하게 작용했습니다. 이 자산은 2024년에 135% 상승했으며, S&P는 33% 상승했습니다. 자본 유입이 계속된다면, 비트코인은 현재의 저항선을 돌파할 수 있을 것입니다. 그렇다고 해도, 분석가들은 알트코인도 이러한 순환에서 혜택을 받을 수 있다고 언급했습니다. BTC.D 하락! 누가 실제로 이득을 보는가? 알트코인은 비트코인의 지배력 감소로 이익을 얻는 것으로 보입니다. CoinMarketCap에 따르면, 다른 암호화폐 대비 비트코인의 시장 점유율을 측정하는 비트코인 도미넌스[BTC.D]는 지난 하루 동안 3.43% 하락했습니다. 이더리움[ETH]은 그 유동성의 가장 큰 부분을 차지하며 2.17% 상승했습니다. 출처: CoinMarketCap BTC.D가 계속 하락할 경우, 알트코인이 향후 세션에서 상승세를 이어갈 수 있음을 시사합니다. 그러나 분석가 Ben Cowen은 반대 의견을 제시합니다. 그는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:08
억만장자 레이 달리오, 달러 하락에 대한 경고를 재차 강조하며 비트코인을 헤지 수단으로 제안
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "억만장자 레이 달리오, 달러 하락 경고를 재차 강조하며 비트코인을 헤지 수단으로 제안" 게시물이 올라왔습니다. 억만장자 투자자 레이 달리오는 미국이 달러의 세계 기축통화 역할을 위협하는 부채 사이클의 후기 단계에 접근하고 있다고 말했으며, 이러한 변화가 비트코인, 금 및 기타 제한된 공급량을 가진 자산에 대한 수요를 증가시킬 수 있다고 믿고 있습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 창립자인 달리오는 파이낸셜 타임스가 인터뷰에서 공유한 그의 견해를 왜곡했다고 비난한 후 이러한 의견을 발표했습니다. 그는 신문의 질문에 서면으로 답변하기로 동의했지만, 그 교환 내용이 발표되지 않자 "왜곡에 대응하기 위해" 전체 Q&A를 공개했다고 말했습니다. 법정화폐는 하락할 운명 달리오는 미국 정부의 급증하는 부채 서비스 비용(현재 연간 약 1조 달러)이 새로운 차입 필요성과 결합되어 국채와 달러에 대한 신뢰를 약화시키고 있다고 주장했습니다. 그는 이러한 역학이 대체 자산을 더 매력적으로 만든다고 덧붙였습니다. 달리오에 따르면: "암호화폐는 이제 공급이 제한된 대체 통화이므로, 모든 조건이 동일하다면, 달러 통화의 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대체 통화가 될 가능성이 높습니다." 그는 또한 모든 법정화폐가 비트코인과 같은 "경화"에 대해 가치가 하락할 운명이라는 그의 믿음을 공유했습니다. 달리오는 말했습니다: "이것은 1930년부터 1940년 기간과 1970년부터 1980년 기간에 일어났던 일입니다." 그는 암호화폐가 달러를 실행 가능하게 대체할 수 있는지에 대한 질문에 대한 응답으로 이 발언을 했습니다. 그는 또한 스테이블 코인과 그들의 국채 노출에 관한 질문에도 답변했습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. FT는 이러한 역학이 체계적인 안정성 위협을 제기할 수 있는지 질문했습니다. 달리오는 "그렇게 생각하지 않습니다"라고 답했습니다. 그는 국채 구매력 감소가 더 큰...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:54
억만장자 레이 달리오, 비트코인의 상승을 미국의 '부채 주도 심장마비'와 연관짓다
억만장자 레이 달리오, 비트코인 상승을 미국의 '부채 주도 심장마비'와 연관짓다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 레이 달리오는 미국이 "부채 주도 심장마비" 위험에 처해 있다고 말했습니다. 연방준비제도(FRB)가 결국 채권 시장에 개입하도록 강요받는다면 화폐 가치에 부정적인 영향을 미칠 것입니다. 그는 디지털 자산을 경화와 비교했습니다. 베테랑 자산 관리자 레이 달리오에 따르면, 미국 경제는 향후 몇 년 내에 부채 주도 심장마비에 직면하고 있지만, 이는 암호화폐 가격을 상승시킬 가능성이 높습니다. 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서, 브리지워터 어소시에이츠 창립자는 수요일에 X에 게시한 대화 기록에 따르면, 디지털 자산과 금 가격의 상승을 개선되지 않고 있는 미국의 압도적인 부채 부담과 연관시켰습니다. 달리오는 미국 정부가 들어오는 것보다 더 많은 돈을 지출하면서 막대한 양의 부채를 상환하고 있다고 말했습니다. 그리고 정부가 예산 부족을 메우기 위해 더 많은 돈을 빌리면서 기존 부담을 관리하는 동안, 채권자들이 결국 문제를 일으킬 수 있다고 달리오는 말했습니다. 채권자들은 미국 부채가 가치 저장 수단으로서의 기능에 대해 우려가 커짐에 따라 이를 매도할 것이라고 그는 말했습니다. 달리오는 이로 인해 연방준비제도가 금리 인상과 부채 디폴트 위기 사이, 또는 돈을 인쇄하여 부채를 매입하고 "실질 금리를 낮게 유지하려고 시도하는 것(이는 화폐 가치를 낮출 것임)" 사이에서 결정해야 하는 어려운 상황에 처하게 될 것이라고 덧붙였습니다. 2008년 금융 붕괴를 예견했던 이 억만장자는 이를 "큰 부채 사이클"의 "충격적인 마지막 단계"로 묘사했으며, 역사적으로 과도한 부채가 경제 수축과 체계적인 위기로 이어졌다고 설명했습니다. 이와 관련하여, 달리오는 규제 완화가 경제 안정화나 국제 무역 촉진에 있어 정부의 법정 화폐 사용에 위협이 되지 않는다고 말했습니다. 오히려 불건전한 부채 수준이 통화의 지위를 약화시키고 있다고 그는 말했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:51
트럼프, 뉴올리언스에 주방위군 파견 가능성 언급—시카고는 아님
트럼프, 국가방위군을 시카고가 아닌 뉴올리언스에 파견할 수 있다고 발언이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령은 수요일 시카고에 범죄 단속을 위해 국가방위군을 파견하겠다는 약속을 철회하고, 대신 주의 공화당 주지사가 그에게 도전할 가능성이 낮은 뉴올리언스에 군대를 배치할 수 있다고 말했습니다. 도널드 트럼프 대통령이 2025년 9월 3일 워싱턴 DC 백악관 집무실에서 폴란드 대통령 카롤 나브로츠키와의 양자 회담 중 발언하고 있습니다. (사진: 알렉스 웡/Getty Images) Getty Images 주요 사실 트럼프는 자신의 행정부가 "시카고로 갈지 아니면 제프 랜드리라는 훌륭한 주지사가 있는 뉴올리언스 같은 곳으로 갈지 결정하고 있다"며, "그는 우리가 들어와서 꽤 어려워진 이 나라의 아주 좋은 지역을 바로잡기를 원한다"고 말했습니다. 트럼프는 화요일 오후 민주당의 J.B. 프리츠커 주지사의 허가 여부와 상관없이 시카고에 군대를 파견하겠다고 경고한 후 이 발언을 했으며, 프리츠커 주지사는 트럼프의 위협에 반발해왔습니다. 이 소식은 계속 업데이트될 예정입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/saradorn/2025/09/03/trump-suggests-sending-national-guard-to-new-orleans-instead-of-chicago-potentially-avoiding-legal-hurdle/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:43
Lido, Veda 및 Mellow와 함께 간단한 적립 볼트 출시
Lido, Veda 및 Mellow와 함께 간단한 적립 볼트를 선보이다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Lido는 stake.lido.fi에 새로운 탭인 Earn을 출시했으며, 이는 스테이킹된 이더를 더 쉽고 비교적 안전하게 활용할 수 있도록 설계된 큐레이션된 전략 풀을 제공합니다. 첫 번째 상장인 Veda Labs의 GG Vault(GGV)는 ETH, WETH, stETH 또는 wstETH를 사용하여 "블루칩" DeFi 전략에 원클릭으로 접근할 수 있게 해줍니다. Mellow가 구현한 두 번째 상장인 분산 검증자 볼트(DVV)는 9월 중순에 출시될 예정입니다. Lido 생태계 재단의 Jakov Buratović에 따르면, Lido는 볼트가 핵심 프로토콜과 동일한 보안 기준을 통과해야 한다고 말합니다. "Lido Earn에 등록되려면... 모든 프로덕션 계약은 상장 전에 평판 좋은 기업의 보안 검토를 받아야 하며, 중요한 발견 사항은 해결되어야 합니다,"라고 Buratović는 Blockworks에 말했습니다. 실전 거래 볼트는 문제를 발견하기 위한 자동화된 경고를 유지하며, "필요한 경우, 볼트 운영을 중단하기 위해 온체인 일시 중지 또는 종료 메커니즘이 작동할 수 있습니다,"라고 그는 말했습니다. 재단이 예금자의 리스크를 최소화하기 위해 노력하는 동안, Buratović는 그들이 잠재적 손실에 대한 책임을 부인한다고 언급합니다. 출시 시 수수료는 간단합니다. "특히 GGV의 경우, 다른 DeFi 볼트에서 볼 수 있는 요율과 일치하는 1%의 플랫폼 수수료가 Veda와 Lido DAO 사이에 분할됩니다,"라고 Buratović는 말했습니다. UX 측면에서, 사용자는 DeFi에서 널리 사용되는 stETH의 비리베이싱 형태인 wstETH와 유사하게 가치가 증가하는 ERC-20 입금 토큰을 받습니다. 출금은 wstETH로 이루어지며, 현재 Lido는 볼트 토큰의 2차 시장을 최적화하지 않고 있습니다. Blockworks Research의 최신 데이터에 따르면, 이 유동성 스테이킹 제공자는 현재 약 380억 달러의 ETH 입금을 보유하고 있으며, 이는 스테이킹된 이더의 거의 61%를 차지합니다. 출처: Blockworks Research Mellow 대안 Earn에 등록된 두 번째 전략인 DVV는 Mellow의 모듈식 볼트 아키텍처를 기반으로 구축되었으며, 이번에는 검증자 탈중앙화에 중점을 둔 다른 접근 방식을 도입합니다. 각 전략은 격리된 "서브볼트"에 포함되어...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:27
레이디 가가의 새로운 '웬즈데이' 싱글, 톱 10에 바로 진입
레이디 가가의 새로운 '웬즈데이' 싱글이 바로 톱 10에 진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 넷플릭스의 웬즈데이에 수록된 레이디 가가의 "The Dead Dance"가 Mayhem 디럭스 에디션이 출시됨과 동시에 미국 iTunes 톱 송 차트에서 10위로 데뷔했습니다. INDIO, CALIFORNIA – APRIL 11: (편집용으로만 사용) (독점 액세스) 레이디 가가가 2025년 4월 11일 캘리포니아 인디오의 엠파이어 폴로 클럽에서 열린 2025 코첼라 밸리 뮤직 앤 아츠 페스티벌의 코첼라 스테이지에서 공연하고 있습니다. (사진: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) Kevin Mazur/Getty Images for Coachella 레이디 가가의 최신 연기 역할은 최근 시즌 2 공개를 마친 넷플릭스의 웬즈데이에 합류한 것입니다. 스트리밍 서비스는 두 번째 시즌을 두 부분으로 나누었으며, 마지막 에피소드는 9월 3일에 공개되었습니다. 가가의 참여는 연기력을 넘어 프로그램을 위해 특별히 곡을 작곡하고 녹음하기도 했습니다. 가수는 "The Dead Dance"를 예고하고 발매 며칠 전에 공식 발표했으며, 이제 이 트랙은 빠르게 베스트셀러가 되었습니다. 레이디 가가의 "The Dead Dance" 데뷔 미국에서는 이 글을 쓰는 시점에 "The Dead Dance"가 iTunes 톱 송 차트에서 10위에 올라 있습니다. 이 트랙은 미국에서 가장 중요한 디지털 판매 플랫폼의 베스트셀링 목록 최상위 티어에 오르는 데 거의 시간이 걸리지 않았습니다. Mayhem 디럭스 에디션 "The Dead Dance"가 싱글로 출시됨과 동시에, 가가는 최신 앨범 Mayhem의 확장판을 발매했습니다. 이 정규 앨범에는 이제 "Can't Stop the High," "Kill for Love," 그리고 "The Dead Dance"라는 세 개의 추가 트랙이 포함되어 있습니다. 레이디 가가의 최신 1위 앨범 가가는 3월 초에 출시된 Mayhem을 공유한 지 몇 달밖에 되지 않았습니다. 이 프로젝트는 그녀를 처음 슈퍼스타로 만든 다크 댄스 팝으로 돌아가게 했으며 쉽게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:16
메이시스의 턴어라운드가 탄력을 받고 있는가, 아니면 데드캣 바운스에 불과한가?
메이시스의 턴어라운드가 견인력을 얻고 있는가, 아니면 데드 캣 바운스에 불과한가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2023년 8월 15일 화요일, 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 메이시스 매장. 사진작가: Eric Thayer/Bloomberg © 2023 Bloomberg Finance LP 오늘 아침 메이시스는 분기별 실적 예상치를 상회하고 가이던스를 상향 조정하여 초기 거래에서 주가가 급등했습니다. 이제 백화점의 "대담한 새로운 장"이 시작된 지 약 18개월이 지난 지금, 이 질문을 던져볼 가치가 있습니다: 이것이 새로운 전략이 효과를 발휘하기 시작했다는 명확한 증거인가요? 오늘 우리가 알게 된 내용을 바탕으로, 제 좀 더 관대한 대답은 "아마도"와 "판단하기에 너무 이르다" 사이 어딘가에 있습니다. 하지만 제 더 회의적인 면은 "그렇지 않다"고 말합니다. 이유는 다음과 같습니다. 녹색 새싹 확실히, 좋은 소식이 있었습니다. 메이시스 주식회사와 메이시스 브랜드 매장 모두 12분기 만에 최고의 동일 매장 매출 성장을 경험했습니다. 특히, 블루밍데일즈는 또 다른 강력한 분기 실적을 보여주었습니다 - 비록 삭스 글로벌의 지속적인 어려움으로부터 좋은 반등을 얻었을 가능성이 있지만요. 메이시스의 2분기 "순 추천 지수(Net Promoter Scores)"는 역대 최고를 기록했습니다. 배송 속도가 의미 있게 개선되었고 회사의 재고는 연말을 향해 좋은 상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 일화적으로, "리이매진 125" 위치(새로운 이니셔티브에 대한 투자와 우선순위를 받고 있는 매장들) 중 일부를 방문한 제 경험은 판매 도움, 시각적 머천다이징, 매장 관리 등에서 눈에 띄는 개선을 보여줍니다. 그다지 인상적이지 않다 그렇다고 해도, "리이매진 125" 매장에서조차 1.4%의 매출 성장은 메이시스가 10년이 넘는 기간 동안 시장 점유율을 잃어온 경쟁사들 - TJX, Ulta 등 - 이나 소매업계 전반에서 보여주는 수치와는 거리가 멉니다. 이러한 중점 매장들이 아마도 상위 25% 기본 특성(강력한 시장 역학과 평균 이상의 위치 및 물리적 시설)을 기반으로 선택되었고 다른 매장보다 훨씬 더 많은 관심과 투자를 받고 있다는 점을 고려하면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:01
디스인플레이션 과정이 둔화되고 있다는 몇 가지 징후
디스인플레이션 과정이 둔화되고 있다는 몇 가지 징후라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국은행(BoE) 정책 입안자 메건 그린은 수요일에 최근 정책 회의에서 기준금리를 동결하는 데 찬성표를 던졌다고 밝혔으며, 인플레이션 지속 위험이 높아지고 수요 약화 위험이 낮아졌다고 언급했습니다. 주요 요점 "가계와 기업의 인플레이션 기대치가 한동안 높은 수준을 유지해 왔습니다." "최근 인플레이션 뉴스는 식품 가격에 관한 것으로, 이는 기대치에 매우 두드러진 영향을 미칩니다." "BoE 의사결정자 패널은 기업들이 높은 인플레이션에 더 민감하다는 것을 보여줍니다." "디스인플레이션 과정이 둔화되고 있다는 몇 가지 징후가 있습니다." "노동 시장의 급격한 변화는 예상하지 않습니다." 시장 반응 이러한 발언은 FXStreet BoE 연설 트래커에서 7점의 매파적 점수를 받았습니다. GBP/USD는 이러한 발언 이후 일일 회복 모멘텀을 유지했으며 마지막으로 하루 동안 0.27% 상승한 1.3430을 기록했습니다. 출처: https://www.fxstreet.com/news/boes-greene-some-signs-that-disinflationary-process-is-slowing-202509031337
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:58
STIP-NAM 추적성을 갖춘 비세포성 종양 면역치료, 글로벌 매수 기회에 진입.
STIP-NAM 추적성을 갖춘 비세포성 종양 면역치료, 글로벌 매수 계획 기회 진입. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ORLANDO, 미국, 2025년 9월 3일, FinanceWire OGRD Alliance는 암 혁신에서 비용, 확장성 및 인프라의 장벽을 극복하도록 설계된 비세포성 종양 면역치료 플랫폼인 PLPC-DB를 발표했습니다. 세포 또는 유전자 기반 치료법과 달리, PLPC-DB는 상온에서 18개월 이상 안정성이 검증된 동결건조 인지질단백질 복합체로, 콜드 체인 의존성을 제거하고 운영 비용을 60% 이상 절감합니다. 실제 증거 기반 10년 이상 라틴 아메리카의 OncoVix 프로그램은 구조화된 환자 모니터링 및 데이터 수집을 제공해 왔습니다. 이 실물 연계 자산(RWE) 기반은 현재 네트워크 액세스 모듈(NAM)로 강화된 구조화된 면역표현형 추적성 플랫폼(STIP)의 생성을 가능하게 했습니다. STIP-NAM은 순차적인 1-3상 시험 없이도 규제 기관, 투자자 및 파트너를 지원하는 관할 구역 간 상호운용 가능하고 감사 가능한 형식으로 추적성을 확장합니다. 과학적 차별화 PLPC-DB는 선천적 및 적응적 면역 활성화(NK, CD8⁺, CD4⁺ Th1)를 조정하고, 항원 제시를 향상시키며, IL-10 및 TGF-β와 같은 억제성 사이토카인을 감소시킵니다. 이 플랫폼은 OGRD Alliance의 종양병리학자이자 최고기술경영자(CTO)인 Ramón Gutiérrez-Sandoval 박사의 과학적 리더십 하에 PubMed 색인된 Q1 출판물 5개와 티어-1 종양학 학회 발표 11개에 문서화되어 있습니다. "우리의 우선순위는 PLPC-DB를 글로벌 규제 기관과 투자자의 기대를 충족하는 서류를 갖춘 확장 가능하고 추적 가능한 면역치료 자산으로 구조화하는 것이었습니다,"라고 OGRD Alliance의 최고기술경영자인 Ramón Gutiérrez-Sandoval 박사는 말했습니다. "STIP-NAM 프레임워크는 이 플랫폼이 과학적으로 검증될 뿐만 아니라 전략적 인수를 위한 재정적으로도 건전함을 보장합니다." 시장 및 규제 프로필 글로벌 종양 면역치료 시장은 1,200억 달러를 초과하며, 약 10%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 현재 치료법은 종종 복잡한 콜드 체인과 비용이 많이 드는 인프라를 요구합니다. PLPC-DB는 이러한 제한을 우회하여 지속 가능성 목표(UN 아젠다 2030, 비전 2030)에 부합하는 재현 가능하고 확장 가능한 플랫폼을 제공합니다. 독립적인 규제 컨설팅 회사의 외부 검증 서한은 FDA 및 EMA를 포함한 국제 규제 표준에 부합하는 서류의 성숙도를 확인합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 03:55
