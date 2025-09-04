역사적인 비트코인-S&P 디커플링, 알트시즌 기대감 고조 - 모든 세부 정보!

비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 역사적인 비트코인-S&P 디커플링이 알트시즌 기대감을 높이다 - 모든 세부 정보! 주요 요점 자금 유입으로 비트코인이 S&P 500에서 디커플링되면서 BTC와 알트코인이 상승했습니다. 분석가들은 BTC가 저항선을 재테스트하면서 ETH의 우위가 약해질 수 있다고 경고했으며, Cowen은 10월까지 BTC 우위가 회복될 것으로 전망했습니다. 비트코인[BTC]과 S&P 500은 보도 시점까지 계속해서 디커플링되었습니다. 역사적으로 두 자산은 대체로 평행하게 움직였지만, 최근 1일 차트에서는 명확한 차이를 보여주었습니다. 보라색으로 표시된 비트코인은 상승세를 보인 반면, S&P 500은 하락세를 보였습니다. 자연스럽게 이는 암호화폐로의 자본 이동이 진행 중임을 시사했습니다. 이러한 새로운 강세는 비트코인이 최근 몇 주간 약세를 보인 후에 나타났습니다. 이 자산은 124,000달러의 ATH에서 108,000달러까지 하락한 후 110,000달러 저항 구간을 돌파하려는 시도를 했습니다. 출처: TradingView 익숙한 디커플링 패턴 이번이 비트코인과 S&P 500이 디커플링된 첫 번째 사례는 아닙니다. 수년간 비트코인은 주식보다 더 나은 성과를 보여왔습니다. Curvo에 따르면, 2020년부터 2024년 사이에 S&P 500이 비트코인보다 성과가 좋았던 것은 단 세 번뿐이며, 특히 2022년 디커플링 시기가 주목할 만합니다. 그 기간 동안 비트코인은 62% 하락한 반면, S&P 500은 13% 하락했습니다. 게다가, 최근에는 유동성이 비트코인에 더 유리하게 작용했습니다. 이 자산은 2024년에 135% 상승했으며, S&P는 33% 상승했습니다. 자본 유입이 계속된다면, 비트코인은 현재의 저항선을 돌파할 수 있을 것입니다. 그렇다고 해도, 분석가들은 알트코인도 이러한 순환에서 혜택을 받을 수 있다고 언급했습니다. BTC.D 하락! 누가 실제로 이득을 보는가? 알트코인은 비트코인의 지배력 감소로 이익을 얻는 것으로 보입니다. CoinMarketCap에 따르면, 다른 암호화폐 대비 비트코인의 시장 점유율을 측정하는 비트코인 도미넌스[BTC.D]는 지난 하루 동안 3.43% 하락했습니다. 이더리움[ETH]은 그 유동성의 가장 큰 부분을 차지하며 2.17% 상승했습니다. 출처: CoinMarketCap BTC.D가 계속 하락할 경우, 알트코인이 향후 세션에서 상승세를 이어갈 수 있음을 시사합니다. 그러나 분석가 Ben Cowen은 반대 의견을 제시합니다. 그는...