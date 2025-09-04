지금 SEI를 주목해야 하는 이유 Bard: I've translated the title "Here's Why SEI May Be Interesting to Watch Right Now" to Korean as "지금 SEI를 주목해야 하는 이유", which maintains the meaning while adapting it to sound natural in Korean. The cryptocurrency name "SEI" is kept unchanged as per the instructions.

이 게시물 "지금 SEI가 주목할 만한 이유"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트 분석가 Ali는 SEI에 대해 $0.32-$0.37를 목표로 하는 반면, Rand는 하방 리스크가 제한된 불 페넌트 설정을 강조합니다. Messari 데이터에 따르면 SEI 거래량은 2025년 2분기에 $2.23B에 도달했으며, SailorFi와 DragonSwap의 지배력에 의해 주도되었습니다. SEI는 0.3-0.6초 내에 거래를 완료하여 솔라나, 아발란체 및 이더리움과 비교했을 때 가장 빠른 체인입니다. SEI는 현재 $0.29389 근처에서 거래되고 있으며, 분석가 Ali에 따르면 확인된 매수 신호를 보이고 있으며 $0.32에서 저항을 목표로 합니다. 모멘텀이 유지된다면, SEI가 $0.28 이상의 지지선을 유지한다는 전제하에 다음 상승 예상치는 $0.37에 있습니다. 분석가 Rand는 불 페넌트 패턴을 형성하는 동안 SEI의 수평 지지선 컨플루언스에 대한 강점을 강조합니다. 이 구조는 강한 상승 잠재력과 함께 제한된 하방 리스크를 반영하며, $0.32에서 $0.37 범위로의 예상과 일치합니다. 출처: X 한편, 커뮤니티 트레이더들은 생태계 전반에 걸쳐 더 넓은 모멘텀이 가속화된다면 SEI가 더 발전할 수 있다고 언급합니다. 일부 예측에 따르면 특히 ETF 승인과 섹터 성장이 현재 패턴과 일치한다면 SEI는 몇 개월 내에 $2에 도달할 수 있습니다. 생태계 성장 및 온체인 강점 Messari 데이터에 따르면 SEI의 현물 거래량은 2025년 2분기에 $2.23 billion에 도달하여 최고치를 기록했습니다. 이 성장은 일일 거래량 $10.2M로 시장 점유율 41.5%를 차지한 SailorFi에 의해 주도되었습니다. DragonSwap은 33.5%와 일일 거래량 $8.2M로 그 뒤를 이었고, Oku를 통한 Uniswap은 $3.5M로 14.4%를 차지했습니다. Jellyverse는 $1.5M로 6%를 추가했으며, Yaka Finance는 일일 활동 $0.5M로 1.9%를 차지했습니다. Sei 거래량 | 출처: Messari 이러한 확장은 강력한 DeFi 기본 요소에 의해 지원되는 선도적인 게임 체인으로서의 Sei의 위치를 강화합니다. 증가하는 채택과 유동성으로 분석가들은 특히 가속화되는 스왑 활동과 성장하는 DEX 지배력을 고려할 때 SEI가 저평가되어 있다고 봅니다. 총 잠긴 가치(Total Value Locked)도 급속한 성장을 보여주며, 마지막 $1.4 가격 정점 때의 $20M에서 오늘날 $600M로 증가했습니다. DragonSwap에서 단 하나의 TGE만 완료된 상태에서, 더 많은 출시...