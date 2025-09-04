MEXC 거래소
지금 SEI를 주목해야 하는 이유 Bard: I've translated the title "Here's Why SEI May Be Interesting to Watch Right Now" to Korean as "지금 SEI를 주목해야 하는 이유", which maintains the meaning while adapting it to sound natural in Korean. The cryptocurrency name "SEI" is kept unchanged as per the instructions.
이 게시물 "지금 SEI가 주목할 만한 이유"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트 분석가 Ali는 SEI에 대해 $0.32-$0.37를 목표로 하는 반면, Rand는 하방 리스크가 제한된 불 페넌트 설정을 강조합니다. Messari 데이터에 따르면 SEI 거래량은 2025년 2분기에 $2.23B에 도달했으며, SailorFi와 DragonSwap의 지배력에 의해 주도되었습니다. SEI는 0.3-0.6초 내에 거래를 완료하여 솔라나, 아발란체 및 이더리움과 비교했을 때 가장 빠른 체인입니다. SEI는 현재 $0.29389 근처에서 거래되고 있으며, 분석가 Ali에 따르면 확인된 매수 신호를 보이고 있으며 $0.32에서 저항을 목표로 합니다. 모멘텀이 유지된다면, SEI가 $0.28 이상의 지지선을 유지한다는 전제하에 다음 상승 예상치는 $0.37에 있습니다. 분석가 Rand는 불 페넌트 패턴을 형성하는 동안 SEI의 수평 지지선 컨플루언스에 대한 강점을 강조합니다. 이 구조는 강한 상승 잠재력과 함께 제한된 하방 리스크를 반영하며, $0.32에서 $0.37 범위로의 예상과 일치합니다. 출처: X 한편, 커뮤니티 트레이더들은 생태계 전반에 걸쳐 더 넓은 모멘텀이 가속화된다면 SEI가 더 발전할 수 있다고 언급합니다. 일부 예측에 따르면 특히 ETF 승인과 섹터 성장이 현재 패턴과 일치한다면 SEI는 몇 개월 내에 $2에 도달할 수 있습니다. 생태계 성장 및 온체인 강점 Messari 데이터에 따르면 SEI의 현물 거래량은 2025년 2분기에 $2.23 billion에 도달하여 최고치를 기록했습니다. 이 성장은 일일 거래량 $10.2M로 시장 점유율 41.5%를 차지한 SailorFi에 의해 주도되었습니다. DragonSwap은 33.5%와 일일 거래량 $8.2M로 그 뒤를 이었고, Oku를 통한 Uniswap은 $3.5M로 14.4%를 차지했습니다. Jellyverse는 $1.5M로 6%를 추가했으며, Yaka Finance는 일일 활동 $0.5M로 1.9%를 차지했습니다. Sei 거래량 | 출처: Messari 이러한 확장은 강력한 DeFi 기본 요소에 의해 지원되는 선도적인 게임 체인으로서의 Sei의 위치를 강화합니다. 증가하는 채택과 유동성으로 분석가들은 특히 가속화되는 스왑 활동과 성장하는 DEX 지배력을 고려할 때 SEI가 저평가되어 있다고 봅니다. 총 잠긴 가치(Total Value Locked)도 급속한 성장을 보여주며, 마지막 $1.4 가격 정점 때의 $20M에서 오늘날 $600M로 증가했습니다. DragonSwap에서 단 하나의 TGE만 완료된 상태에서, 더 많은 출시...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:27
피에르 로샤드, 덴버에서 열리는 금융 서비스를 위한 비트코인 서밋 기조연설 예정
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "피에르 로샤드, 덴버에서 열리는 금융 서비스 비트코인 서밋 기조연설자로 나서다"라는 게시물이 게재되었습니다. 2025년 10월 16일부터 18일까지 덴버의 리노 지구에 위치한 더 스페이스에서 개최되는 금융 서비스 비트코인 서밋에서는 금융 전문가들이 모여 비트코인의 주류 금융 통합을 탐구할 예정입니다. 참석자 수는 150명으로 제한되며, 이 행사는 비트코인 도입을 위한 실용적인 전략을 모색하는 회계사, 자산 관리사, 변호사, 보험 설계사, 자산 관리자 및 핀테크 리더들을 대상으로 합니다. 비트코인 본드 컴퍼니의 CEO인 피에르 로샤드와 뉴마켓 캐피털의 CEO인 앤드류 혼스가 기조연설을 맡은 이번 서밋은 3일 동안 실행 가능한 인사이트를 제공할 것입니다. 세션에서는 가족 및 기업을 위한 비트코인 취득, 금융 서비스, 커스터디 솔루션, 비용 기준 추적, 세금 보고, 기업 자금 관리, 상속 계획 및 비트코인 담보 대출 등을 다룰 예정입니다. 행사는 10월 16일 10시 00분(MST)에 클래식 골프 토너먼트로 시작하여 동료 간 네트워킹을 촉진합니다. 공식 세션은 10월 17일 08시 00분 아침 교류회 후 10시 00분에 시작하여 10월 18일 16시 00분에 종료됩니다. 참가자들은 또한 스폰서 쇼케이스, 실전 제품 출시 및 파트너십 구축을 위한 저녁 버번 시음회를 즐길 수 있습니다. 더 스페이스(3700 N Franklin St.)에서 개최되는 이 행사장은 덴버 국제공항에서 기차로 접근 가능하며, 호텔, 레스토랑 및 바가 도보 거리 내에 있습니다. 일반 입장료는 285달러이며, 골프 포함 패키지는 440달러입니다. denver.space에서 열린 등록에는 모든 세션, 식사 및 애프터파티가 포함됩니다. 서밋의 목표는 명확합니다: 전문가들에게 비트코인 지식을 제공하고, 파트너십을 촉발하며, 참석자들을 추천 파트너 및 제품과 연결하는 것입니다. 세션에서는 부동산 계획부터 보험 보장까지 실제 응용 사례를 다루며, 실전 제품 발표는 새롭게 등장하는 금융 도구에 대한 첫 번째 모습을 제공합니다. 주최 측은 CPE 및 CE 학점을 신청 중이며, 자세한 내용은 9월에 공개될 예정입니다. 금융 서비스에서 비트코인이 인기를 얻고 있는 가운데, 이 행사는 전통 금융과 암호화폐 간의 가교 역할을 목표로 합니다. 전문가들은 지금 자리를 예약하여 비트코인 기반 금융을 형성하는 업계 선구자들과 함께할 수 있습니다. 출처:...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:23
트럼프 형제, 아메리칸 비트코인의 변동성 있는 나스닥 데뷔 중 주식 판매를 통해 21억 달러 조달 추진
트럼프 형제들이 미국 비트코인의 변동성 높은 나스닥 데뷔 중 주식 판매를 통해 21억 달러 모금 추진이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 지원하는 미국 비트코인 주식회사(ABTC)는 9월 3일 미국 증권거래위원회(SEC)에 주식 판매를 통해 21억 달러를 모금하기 위한 신청서를 제출했습니다. 이 신청은 ABTC 주식이 한 시간 동안 91% 급등했다가 종가에는 시가보다 낮게 폭락한 변동성 높은 나스닥 데뷔 이후에 이루어졌습니다. ABTC는 6.90달러에 시작하여 13.20달러까지 상승했으며, 초기 몇 시간 동안 다섯 번의 거래 중단을 촉발했습니다. 그러나 주가는 모멘텀을 유지하지 못하고 거래 세션 마지막에 회복하기 전에 시가로 다시 하락했습니다. 보도 시점 기준으로 주식은 시간 외 거래에서 상승 모멘텀의 징후를 보이며 8.06달러에 거래되고 있었고, 하루 동안 약 16% 상승했습니다. 미국 비트코인은 그리폰 디지털 마이닝과의 주식 대 주식 합병을 통해 탄생했으며, ABTC 티커로 공개 거래되는 비트코인 축적 플랫폼을 만들었습니다. 올해 초에 완료된 이 거래는 미국 비트코인을 모회사로 위치시켰으며, 이전 미국 비트코인 주주들이 통합 기업의 약 98%를 소유하게 되었습니다. 트럼프 가족의 마이닝 벤처 미국 비트코인은 3월에 에너지 회사 Hut 8의 과반수 소유 자회사로 출범했으며, Hut 8은 80%의 소유권을 유지하고 있습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 트럼프 형제들은 다른 창립 파트너들과 함께 나머지 20%에 소수 지분을 보유하고 있지만, 정확한 소유권 내역은 공개되지 않았습니다. 에릭 트럼프는 최고 전략 책임자로 일하고 있으며, 이전에 COVID 테스트를 판매했던 매트 프루삭이 CEO로 회사를 이끌고 있습니다. 프루삭은 이 합병을 분산된 비트코인 마이닝 부문에서 지배적인 플레이어를 만들 기회로 포지셔닝했습니다. 이 회사는 Hut 8과의 전략적 파트너십을 통해 자산 경량 모델을 운영하며, 비트코인 축적을 위한 기존 인프라를 활용하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:18
바볼랏 테니스 신발, 미쉐린과의 독특한 콜라보레이션 특징
바볼랏 테니스 신발, 미쉐린과의 독특한 콜라보레이션 특징 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. 2025년 US 오픈 동안 미쉐린이 제작한 아웃솔을 포함한 머리부터 발끝까지 바볼랏을 착용한 캐머런 노리. (사진: Clive Brunskill/Getty Images) Getty Images 20년 이상 동안 프랑스 브랜드 바볼랏과 미쉐린은 신발 분야에서 협력해왔으며, 1800년대에 설립된 두 브랜드—하나는 최초의 테니스 라켓 스트링을 만들기 전에 악기 현으로 시작했고 다른 하나는 자동차 타이어 제조업체—에게 테니스 신발에 대한 독특한 관점을 제공했습니다. 이러한 집중은 바볼랏 테니스 신발에 향상된 수준의 접지력 이해를 제공하는 20년 이상의 파트너십으로 이어졌습니다. "미쉐린은 타이어를 넘어 전문성을 적용합니다," 미쉐린 라이프스타일 리미티드의 매니징 디렉터인 시밤 삭세나가 말합니다. "그립과 저항에 대한 우리의 노하우는 신발과 같은 다양한 응용 분야를 가능하게 합니다." 삭세나는 회사가 모든 테니스 코트 표면에 맞는 밑창을 만들기 위해 바볼랏 팀에 고무, 포뮬러 및 형태에 대한 전문 지식을 제공한다고 말합니다. 각 플레이 표면에는 고유한 요구 사항과 다양한 필요가 있으며, "접착력과 반응성" 사이의 균형을 맞춰야 한다고 삭세나는 말합니다. 바볼랏 제트 마하 3 테니스 신발에 미쉐린 아웃솔을 보여주는 캠 노리. 바볼랏 프랑스에 있는 회사의 연구소에서 미쉐린 연구 개발 팀은 각 코트의 특성에 맞는 포뮬러를 개발합니다. 고무 포뮬러와 아웃솔 구조를 조정함으로써, 삭세나는 그들이 어떤 표면에도 바볼랏과 페어링할 수 있다고 말합니다. "하드 코트 신발에서는 그립을 향상시키기 위해 접촉 표면을 최대화하는 반면, 클레이 코트 신발 아웃솔은 클레이 배출을 최대화하도록 설계되었습니다," 삭세나는 말합니다. "총체적으로, 우리는 모든 스포츠를 커버하기 위해 10개 이상의 아웃솔 구조를 개발하기 위해 여러 기술적 포뮬러로 '플레이'하고 있습니다." 머리부터 발끝까지 바볼랏 선수인 캠 노리는 이를 주목했습니다. 노리는 12살 때부터 바볼랏 라켓을 사용해 왔지만, 2025년 초에 브랜드의 의류와 신발로 전환했으며, 빠르게 어떻게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 06:01
GBP/USD, 강력한 영국 데이터가 미국 약세를 상쇄하며 1.3440으로 상승
영국의 강한 데이터가 미국의 약세를 상쇄하면서 GBP/USD가 1.3440으로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. GBP/USD는 화요일 DXY 98.50 이상으로 급등한 후 미 달러가 하락하면서 1.3332 저점에서 1.3442로 반등했습니다. 미국 JOLTS 보고서는 7월 구인 건수가 급격히 감소했으며, 이는 관세가 고용과 제조업 약세에 미치는 영향을 강조합니다. 영국 서비스 PMI는 54.2로 급등하여 재정 우려를 완화시켰고, 영국 중앙은행 관계자들은 인플레이션 위험과 정책 신중함을 강조했습니다. GBP/USD는 미국(US)의 경제 데이터 발표 이후 북미 세션 동안 0.39% 상승했습니다. 또한, 경제가 계속해서 잘 유지되는 징후에 따라 영국 정부가 재정 요건을 충족하지 못할 것이라는 우려가 완화되었습니다. 이 페어는 일일 저점 1.3332에서 반등한 후 1.3442에서 거래되고 있습니다. 스털링은 긍정적인 영국 서비스 PMI가 재정 우려를 완화시킨 후 0.39% 상승했으며, 미국의 약한 고용 데이터는 달러에 압력을 가했습니다. 미 달러 지수(DXY)에 따르면, 그린백은 화요일의 랠리 이후 수요일에 약세를 보이고 있으며, 이는 세션 동안 미 달러를 98.50 수치를 넘어 상승시켰습니다. 미국 데이터에 따르면 7월 구인 건수는 노동 통계국(BLS)이 발표한 바와 같이 6월의 7.437 백만에서 7.181 백만으로 감소했습니다. 데이터에 따르면 고용은 41K 증가했고 해고는 12K 증가했습니다. 경제학자들은 일자리 시장의 지속적인 둔화를 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 때문이라고 비난합니다. 다른 데이터에 따르면 7월 공장 주문은 전월 대비 -1.3% 하락했으며, 이는 예상된 -1.4% 수축보다 나았습니다. 오늘의 보고서와 화요일의 ISM 제조업 PMI가 6개월 연속 수축한 것을 고려하면, 제조업 활동이 계속 악화되고 있음을 시사합니다. 금요일 비농업 급여 수치 발표에 관심이 집중될 것입니다. 추정치에 따르면 미국 경제는 8월에 75K 일자리를 창출했으며, 실업률이 상승했습니다. 영국에서는 강한 서비스 PMI가 가을 예산안 발표를 앞두고 정부의 재정 제약 능력에 대한 우려를 완화시켰습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:58
XRP 가격, 트럼프 하에서 암호화폐 사건의 합의 또는 기각을 반영하는 Consensys CEO의 발언으로 급등 ⋆ ZyCrypto
XRP 가격, 트럼프 하에서 암호화폐 사건의 합의 또는 기각을 반영하는 Consensys CEO의 발언으로 급등 ⋆ ZyCrypto가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 광고     XRP는 심리적 가격인 3달러를 돌파한 후 암호화폐 시장의 화제가 되고 있습니다. 이 알트코인은 거의 3년 동안 이를 달성하지 못했습니다. 이 중요한 발전은 XRP가 3년간의 하락세에서 벗어난 후 발생했으며, 이는 XRP 커뮤니티 내 좌절감이 커지면서 암호화폐에 해로운 것으로 입증되었습니다. 그 결과, Mikybull Crypto라는 가명의 시장 분석가는 이러한 운명 덕분에 대규모 랠리가 임박했다고 믿고 있습니다. CoinGecko 데이터에 따르면, XRP는 이 글을 작성하는 시점에 주간 11.4% 상승하여 2.85달러에 도달했습니다. 이 주목할 만한 상승으로 XRP는 1,700억 달러의 시장 가치를 기록하며 Tether(USDT)의 1,680억 달러와 비교해 3위 자리를 차지했습니다. 광고   이러한 움직임을 환영하며, 암호화폐 트레이더 Ash Crypto는 "XRP가 단일 캔들로 3년간의 약세장에서 벗어났습니다. 암호화폐의 힘입니다."라고 인정했습니다. 따라서 XRP는 3.08달러 저항선을 돌파하면 더 많은 상승을 바라볼 수 있습니다. Consensys CEO, 트럼프 이후 더 밝은 암호화폐 미래 전망 현재 미국 증권거래위원회(SEC) 체제가 많은 소송 사건으로 인해 암호화폐 커뮤니티와 잘 맞지 않는다는 점을 고려할 때, Consensys CEO Joe Lubin은 터널 끝에 빛이 있다고 믿습니다. 이는 도널드 트럼프가 미국 대통령직에 오른 만큼, 이러한 암호화폐 사건들이 합의되거나 기각될 시나리오를 예상하기 때문입니다. 트럼프 행정부가 이미 친암호화폐 접근 방식을 시사하고 있어, Lubin은 소송이 크게 줄어들면서 암호화폐 산업이 상당한 금액을 절약할 것이라고 믿습니다. 한편, 펜실베이니아 의원들은 최근 비트코인을 전략적 자산 준비금으로 만드는 것을 목표로 하는 혁신적인 법안을 도입했으며, 이는 주 정부가 투자하게 될 움직임입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:56
매버릭스의 최근 행보, 무성한 트레이드 루머에 종지부 찍다
매버릭스의 최신 움직임으로 무성한 트레이드 루머에 종지부를 찍다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 댈러스, 텍사스 - 4월 10일: 댈러스 매버릭스의 니코 해리슨이 2022년 4월 10일 텍사스 댈러스의 아메리칸 에어라인스 센터에서 샌안토니오 스퍼스와의 경기 전 워밍업을 지켜보고 있습니다. 사용자 참고 사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 게티 이미지 라이선스 계약 조건에 동의함을 명시적으로 인정하고 동의합니다. (사진: 팀 하이트만/게티 이미지) 게티 이미지 댈러스 매버릭스는 ESPN의 샴스 차라니아에 따르면 포워드 P.J. 워싱턴과 계약 연장에 합의했습니다. 계약은 4년에 9천만 달러입니다. 워싱턴은 텍사스에서 성장한 청소년기의 일부를 보냈습니다. 여기에는 댈러스 기반의 고등학교인 프라임 프렙 아카데미 재학도 포함됩니다. 트레이드로 그의 귀향이 단축될 수 있었지만, 그는 이제 2029-30시즌까지 이 지역과 연결되어 있습니다. 27세의 계약 연장으로 매버릭스가 이번 오프시즌에 그를 트레이드할 가능성에 관한 남아있는 모든 불씨가 꺼졌습니다. 이러한 루머는 올 여름 초에 무성했습니다. 추측에는 백코트를 강화하기 위해 주르 홀리데이와 같은 가드를 영입하기 위한 3팀 구성에 워싱턴을 포함시키는 가능성도 있었습니다. 이미 그렇지 않았다면, 워싱턴은 이제 그의 즉각적인 NBA 미래에 대해 마음의 평화를 가질 수 있게 되었습니다. P.J. 워싱턴의 매버릭스에서의 영향력 샬럿 호넷츠에서 경력의 첫 4.5시즌을 보낸 후, 전체 12순위 지명을 받은 이 선수는 2024년 2월 그랜트 윌리엄스를 퀸 시티로 보내는 트레이드를 통해 매버릭스에 합류했습니다. 워싱턴은 새 팀에서 빠르게 영향력을 발휘하며 댈러스가 그 해 NBA 파이널에 진출하는 데 도움을 주었습니다. 지난 시즌, 이 프랜차이즈는 루카 돈치치가 부상으로 장기간 결장한 후 스포츠 역사상 가장 충격적이고 예상치 못한 트레이드 중 하나의 주인공이 되기 전의 혼란을 헤쳐나가야 했습니다. 그럼에도 불구하고, 이 6년차 베테랑은 좋은 성적을 거두었습니다. 6피트 6인치의 윙은 커리어 하이인 평균 14.7점과 7.8리바운드를 기록했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:19
인플레이션은 여전히 주요 관심사입니다
인플레이션은 여전히 주요 관심사입니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 애틀랜타 연방준비제도(Fed) 총재 라파엘 보스틱은 높은 인플레이션이 여전히 Fed의 주요 위험으로 남아있다고 말했지만, 노동 시장 약화의 징후는 여전히 올해 단일 0.25%포인트 금리 인하를 가리키고 있다고 덧붙였습니다. 주요 발언 가격 안정성은 여전히 주요 관심사로 남아있지만, 올해 단일 0.25%포인트 금리 인하는 여전히 적절해 보입니다. 인플레이션과 고용 시장에 대한 위험은 더 균형에 가까워졌지만, 인플레이션은 여전히 목표치를 상회하고 있습니다. 무역 정책 및 기타 변화의 전체적인 영향은 여전히 불분명합니다. 관세가 소비자 물가에 미치는 영향은 빠르게 사라지지 않을 것이며 실현되는 데 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 기업들은 더 이상 높은 관세를 흡수할 수 없습니다. 우리는 인플레이션 기대에 대한 위험에 안주하지 않을 것입니다. 노동 시장이 실질적으로 약화되고 있다는 것은 명백하지 않습니다. 고용과 노동 공급이 모두 둔화되고 있지만, 미국은 여전히 완전 고용에 가깝습니다. 기업들은 노동 시장의 큰 변화를 예상하지 않지만, 그런 일이 발생하면 정책 대응에 성실히 임하겠습니다. 소비자 지출이 어떻게 발전할지는 여전히 불분명합니다. 리사 쿡의 상황에 대해 언급할 것은 없으며, Fed는 자신의 사명에 충실해야 합니다. 기업들은 여전히 견고한 한 해를 기대하고 있으며, 다른 증거들은 Fed 정책이 지나치게 제한적이지 않다는 것을 시사합니다. 일자리 보고서와 다른 데이터에 따라 9월 금리 인하 가능성을 배제하지 않습니다. 출처: https://www.fxstreet.com/news/feds-bostic-inflation-is-still-the-main-concern-202509031414
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 05:16
Ozak AI의 프리세일 성공은 이미 초기 비트코인의 모멘텀을 반영하고 있습니다—100배 수익을 가져올 수 있을까요?
Ozak AI의 프리세일 성공이 이미 초기 비트코인의 모멘텀을 반영하고 있다—100배 수익을 가져올 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현재 5차 프리세일 단계에서 $0.01에 판매 중인 Ozak AI는 260만 달러 이상을 모금하고 8억 4천만 개 이상의 토큰을 판매하며 투자자들의 주목할 만한 초기 관심을 보여주고 있습니다. 분석가들은 Ozak AI의 프리세일 모멘텀과 소액 투자가 인생을 바꾸는 수익으로 전환된 비트코인(BTC)의 초기 시절 사이에 유사점을 발견하고 있습니다. 예측 AI 기술, 전략적 파트너십, 강력한 투자자 수요의 조합으로 Ozak AI는 2025년 가장 유망한 고수익 암호화폐 프로젝트 중 하나로 자리매김하고 있습니다. OZ 프리세일 모멘텀은 초기 BTC의 잠재력을 반영합니다 비트코인은 최소한의 채택으로 시작된 틈새 프로젝트로, 수년에 걸쳐 가치가 폭발하기 전에 단돈 몇 센트에 거래되었습니다. Ozak AI는 초기 단계에서 유사한 징후를 보여주고 있습니다. $0.01의 5차 프리세일은 투자자들에게 낮은 진입점을 제공하여 기하급수적 성장 가능성을 만들어냅니다. 260만 달러 이상을 모금하고 8억 4천만 OZ 토큰이 판매된 상황에서, 초기 참여자들은 이미 프로젝트의 장기적인 비전과 유용성에 대한 자신감을 보여주고 있습니다. 강력한 수요는 Ozak AI가 AI 및 암호화폐 분야에서 비트코인의 초기 채택 역학의 일부를 재현할 수 있음을 시사합니다. Ozak AI: 고급 예측 기술 Ozak AI의 플랫폼은 신경망과 ARIMA를 포함한 머신러닝 모델을 활용하여 실시간 시세 인사이트, 리스크 평가 및 실행 가능한 거래 신호를 제공합니다. EigenLayer AVS와 Arbitrum Orbit를 통해 구동되는 탈중앙화 인프라는 스마트 계약의 안정적이고 확장 가능한 실행을 보장합니다. 또한, 맞춤형 예측 에이전트를 통해 고객은 개인 포트폴리오에 AI 인사이트를 맞춤화할 수 있어, 이 플랫폼은 소매 트레이더, 기관 투자자 및 자동 거래 봇 모두에게 적합합니다. 예측 분석과 탈중앙화 구조의 조합은 Ozak AI에게 대체로 투기와 채택에 의존하는 전통적인 암호화폐보다 합리적인 우위를 제공합니다. AI 기반 시장 인텔리전스를 투자 기법에 즉시 통합함으로써, 이 플랫폼은 첫날부터 실행 가능한 가치를 제공합니다. OZ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:57
트럼프의 미국 비트코인, 월스트리트에서 가장 뜨거운 주식이 되다
트럼프의 아메리칸 비트코인, 월스트리트에서 가장 뜨거운 주식이 되다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트럼프 가족이 지원하는 마이닝 기업인 아메리칸 비트코인이 오늘 나스닥에서 공개 거래를 시작했습니다. 주가는 잠시 60% 급등했지만 여전히 매우 높은 수익을 유지하고 있습니다. 이 회사는 디지털 자산 재무(DAT) 전략을 추구하여 자체 BTC를 생산함으로써 주주 희석을 방지할 계획입니다. 아메리칸 비트코인과 트럼프 가족 트럼프의 암호화폐 제국은 최근 몇 달 동안 크게 다각화되어 3월에 새로운 암호화폐 마이닝 운영인 아메리칸 비트코인 Corp를 지원했습니다. 스폰서 스폰서 Hut 8 파트너십을 기반으로 한 이 회사가 거대한 자금 조달 계약을 받은 후, 커뮤니티는 나스닥 상장을 뜨겁게 기대해왔습니다. 이 주식은 현재 거래되고 있으며, 60%의 가격 급등으로 뜨거운 출발을 보였습니다. 이 초기 정점은 다소 감소했지만, 여전히 40% 이상의 수익을 강하게 유지하고 있습니다: 아메리칸 비트코인 가격 성과. 출처: Yahoo Finance 트럼프 대통령의 암호화폐와 가장 연관된 두 아들인 에릭과 돈 주니어는 아메리칸 비트코인 상장을 크게 홍보해왔습니다. 이 회사는 그리폰 디지털 마이닝과의 합병을 포함한 이러한 계획을 몇 달 동안 준비해왔지만, 트럼프 가족은 이를 중요한 새로운 시대로 명확히 취급하고 있습니다. 이에 따라, 일부 새로운 공식 성명은 트럼프 가족의 아메리칸 비트코인 계획에 대한 추가 정보를 제공했습니다. 오늘의 보도 자료에 따르면, 이 회사는 모든 수입을 비트코인 마이닝에서 얻을 계획이 아닙니다. 또한 디지털 자산 재무(DAT) 전략을 추구하여 투자자들에게 BTC 노출 기회를 제공할 계획입니다: "공개 시장의 지원으로, 아메리칸 비트코인은 이제 비트코인 축적의 표준을 설정할 수 있는 위치에 있다고 믿습니다. 비트코인 마이닝과 기회주의적 시장 구매를 결합함으로써... 우리는 빠르고 효율적인 주당 비트코인 성장을 추진하도록 설계된 수단을 만들었습니다,"라고 아메리칸 비트코인의 집행 의장이자 Hut 8 Corp의 CEO인 애셔 제누트가 주장했습니다. 다시 말해, 계획은 매우 명확합니다: Hut 8과 그리폰의 마이닝 인프라와 자원이 BTC를...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 04:48
