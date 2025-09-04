2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

코넬 대학 설문조사에서 비트코인은 25개국에서 평균 4.67/10의 신뢰도 점수를 기록

코넬 대학 설문조사에서 비트코인은 25개국에서 평균 4.67/10의 신뢰도 점수를 기록

코넬 설문조사에서 비트코인이 25개국에서 평균 4.67/10의 신뢰도를 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월 3일 코넬 비트코인 클럽이 발표한 설문조사에 따르면 비트코인(BTC)은 25개국에서 10점 만점에 평균 4.67점의 신뢰도를 기록했습니다. 이 설문조사는 암호화폐에 대한 인식에 상당한 지역적 차이가 있음을 보여줍니다. 나이지리아가 글로벌 비트코인 신뢰도를 이끌었고, 일본은 조사 대상국 중 가장 낮은 점수를 기록했습니다. BTC는 리스크 인식 비교에서 금, 부동산, 주요 법정화폐를 포함한 전통적인 자산보다 일관되게 낮은 순위를 기록했습니다. 정부 신뢰 패턴 10개국이 자국 정부보다 비트코인에 대한 신뢰도가 더 높다고 보고했습니다: 브라질, 인도네시아, 케냐, 레바논, 나이지리아, 필리핀, 남아프리카, 터키, 우크라이나, 베네수엘라. 이 지역들은 신흥 시장이거나 정치적 불안정을 겪고 있는 국가들을 대표합니다. UAE, 중국, 사우디아라비아는 높은 수준의 정부 신뢰도를 보여주었으며, 이는 비트코인 신뢰도를 크게 초과했습니다. 이 패턴은 비트코인이 제도적 신뢰가 약화된 곳에서 관심을 끌고 있으며, 암호화폐가 중앙 집중식 권위에 대한 대안으로 자리매김하고 있음을 시사합니다. 설문 참가자들은 모든 카테고리에서 일관되게 비트코인을 전통적인 투자 옵션보다 더 위험하다고 평가했습니다. 그러나 응답자의 45%는 비트코인이 주식과 비교하여 동일한 위험도를 가지고 있다고 생각했으며, 43%는 회사채와 동등하다고 보았습니다. 이는 확립된 변동성 자산 클래스와 일부 일치함을 나타냅니다. 비트코인의 사기 감소 능력, 개인정보 보호, 서비스 제공자 신뢰성에 대한 질문은 명확한 지지나 거부보다는 주로 중립적인 응답을 이끌어냈습니다. 이 패턴은 정보에 기반한 회의론보다는 비트코인의 실질적인 이점에 대한 광범위한 불확실성을 시사합니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행매매, 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 재정적 스트레스 상관관계 "내 재정이 내 삶을 통제한다"는 응답으로 측정된 높은 재정적 스트레스 수준을 보고한 국가들은 일반적으로 비트코인 소유와 신뢰도가 증가했습니다. 터키, 인도, 케냐, 남아프리카는 비트코인 채택률이 높은 것과 함께 가장 높은 재정적 스트레스 지표를 기록했습니다. 엘살바도르, 스위스, 중국, 이탈리아는...
비트코인
BTC$121,637.31-0.70%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:42
Scale AI가 전 직원을 산업 스파이 혐의로 고소

Scale AI가 전 직원을 산업 스파이 혐의로 고소

Scale AI가 전 직원을 산업 스파이 혐의로 고소했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인공지능 스타트업 Scale AI는 수요일에 전 직원과 그의 현 고용주를 상대로 업계 내 기업 스파이 행위에 대한 소송을 제기했습니다. 이 회사는 소셜 미디어 거대 기업 Meta Platforms가 회사에 수백만 달러의 지분을 인수하고 CEO인 Alexandr Wang과 다른 고위 직원들을 채용한 후 이미 격동적인 여름을 경험했습니다. 그 후 이 스타트업은 직원의 14%를 해고했습니다. Scale AI는 Ling이 100개의 기밀 문서를 훔쳤다고 주장합니다 보고서에 따르면 Scale AI는 전 직원 Eugene Ling과 그의 현 고용주인 Mercor를 고소하고 있으며, Mercor는 또한 Scale AI의 주요 경쟁사 중 하나입니다. 업계 주요 AI 모델을 촉진하기 위한 훈련 데이터를 제공해 온 Scale AI는 회사의 참여 관리 책임자였던 Ling이 회사로부터 100개 이상의 기밀 문서를 훔쳤다고 주장하고 있습니다. 이 문서들은 독점 정보와 고객 관리를 위한 회사 전략을 포함하고 있었습니다. 이제 Scale은 캘리포니아 북부 지방 법원에 법적 비용과 손해 배상을 요청하는 동시에 Mercor가 자사의 독점 정보를 사용하지 못하도록 금지해 줄 것을 요청하고 있습니다. 회사는 또한 문서를 반환받기를 원합니다. "Scale은 우리의 아이디어, 혁신, 그리고 실행력을 바탕으로 업계 리더가 되었습니다,"라고 회사 대변인 Joe Osborne는 The Verge에 말했습니다. "우리는 누구도 우리 비즈니스를 희생시키면서 불법적인 지름길을 택하도록 허용하지 않을 것입니다." Osborne. Ling에 대한 다른 혐의로는 도난당한 문서 중 상당수가 회사의 중요한 고객 중 한 곳과 관련이 있으며, Ling이 Mercor의 CEO를 만난 날 이를 다운로드했다는 것입니다. 또한 Ling은 여전히 Scale에 있는 동안 해당 고객을 유인하여 Mercor로 이직하도록 시도했습니다. 소송에 따르면, Ling은 해당 고객의 직원에게 접근하여 이렇게 말했다고 합니다: "저는 그 분야 내에 머물고 있습니다..."
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:40
MAGACOIN FINANCE, 1만 3천 명 이상의 투자자로부터 1350만 달러 모금

MAGACOIN FINANCE, 1만 3천 명 이상의 투자자로부터 1350만 달러 모금

BitcoinEthereumNews.com에 게시된 MAGACOIN FINANCE, 1만 3천 명 이상의 투자자로부터 1350만 달러 모금. 암호화폐 뉴스 MAGACOIN FINANCE는 이미 1만 3천 명 이상의 투자자로부터 1350만 달러를 모금하여 2025년 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 자리매김했습니다. 주요 암호화폐들이 투자자들에게 큰 수익을 제공하는 데 어려움을 겪으면서, 관심은 2025년 최고의 암호화폐 프리세일을 찾는 과정에서 초기 단계 프로젝트로 전환되었습니다. MAGACOIN FINANCE는 분석가와 투자자들의 관심 목록에서 인기를 얻고 있는 이름 중 하나입니다. 실제로 이 프로젝트는 현재 주목해야 할 최고의 프리세일 기회 중 하나로 계속 선두를 유지하고 있습니다. 이 프로젝트는 이미 1만 3천 명 이상의 초기 후원자를 유치하여 강력한 수요를 입증했습니다. 또한 주요 거래소에 상장되기도 전에 1350만 달러 이상을 모금하여 신뢰성과 모멘텀을 얻었습니다. 무엇이 돋보이게 만드나요? MAGACOIN FINANCE는 프리세일 토큰의 바이럴 파워와 정치적 브랜딩을 결합하여, 표준 유틸리티 프로젝트와 즉시 차별화되는 서사를 만들어냅니다. 감사된 프리세일 구조와 안전한 투자 모델을 추가하면, 분석가들이 이를 2025년 최고의 알트코인 기회 중 하나로 부르는 이유가 분명해집니다. 투자자 관심과 프리세일 모멘텀 커뮤니티 견인력은 투자자들이 MAGACOIN FINANCE를 지금 구매할 최고의 암호화폐 프리세일로 꼽는 가장 큰 이유 중 하나입니다. 1만 3천 명 이상의 홀더로 성장하는 기반은 자신감을 보여주며, 토큰을 둘러싼 소셜 참여도 계속 증가하고 있습니다. 이러한 종류의 모멘텀은 역사적으로 프로젝트가 공개 상장으로 이동할 때 강력한 상승세를 신호했습니다. 프리세일의 안전하고 감사된 구조도 중요합니다. 신뢰가 모든 것인 시장에서 MAGACOIN FINANCE는 소매 구매자와 새로운 출시를 추적하는 분석가 모두에게 올바른 조건을 충족시키고 있습니다. 모멘텀이 빠르게 구축되면서 초기 구매자들은 이를 더 넓은 채택 이전의 드문 기회로 보고 있습니다. SHIB 고래들이 제공하는 시장 대조 MAGACOIN FINANCE의 이러한 주목할 만한 급증 속에서, 온체인 데이터는 시바 이누와 관련된 지갑 수가 새로운 기회로 전환되고 있음을 보여줍니다. 시장...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:34
BullZilla의 Roar 소각, Bonk의 $1 스테이블 코인, 그리고 솔라나의 Alpenglow 살펴보기

BullZilla의 Roar 소각, Bonk의 $1 스테이블 코인, 그리고 솔라나의 Alpenglow 살펴보기

BullZilla의 Roar 소각, Bonk의 $1 스테이블 코인, 그리고 솔라나의 Alpenglow에 대해 알아보기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Bonk이 열기를 더하고 솔라나가 앞서 나가는 가운데 BullZilla의 Roar 소각이 지금 투자할 최고의 새로운 밈 코인 중 하나로 등극한 이유. 지금 투자할 최고의 새로운 밈 코인 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 더 이상 단순한 농담이나 일시적인 과대 선전으로 정의되지 않고, 오늘날의 주요 밈 코인은 내러티브, 유틸리티, 그리고 고급 토크노믹스를 결합하고 있습니다. 2025년에는 세 가지 프로젝트가 두드러집니다: BullZilla, Bonk, 그리고 솔라나. BullZilla는 세심하게 구조화된 프리세일과 시그니처 Roar 소각 전략으로 등장합니다. Bonk는 $1 스테이블 코인 출시로 새로운 지평을 열어, 밈 기반 브랜드에 안정성을 더합니다. 솔라나는 Alpenglow 업그레이드를 통해 거버넌스와 확장성을 개선하며 지배력을 강화합니다. 이 프로젝트들은 함께 밈 코인이 실제 성장 잠재력을 가진 생태계로 어떻게 변모했는지 보여줍니다. 금융 학생, 블록체인 개발자, 그리고 분석가들에게 이들은 지금 투자할 최고의 새로운 밈 코인의 살아있는 사례 연구를 대표합니다. BullZilla: Roar 소각과 Zilla DNA가 성장 경로를 정의 BullZilla($BZIL)는 프리세일 1-C 단계에 있습니다. 이미 162억 5천만 개 이상의 토큰이 판매되어 119,711달러 이상을 모금했습니다. 토큰당 0.00001908달러의 가격으로, 특히 프로젝트의 독특한 메커니즘을 고려할 때 진입은 여전히 접근 가능합니다. Zilla DNA: 전략적 토크노믹스 BullZilla의 1,600억 토큰 총 공급량은 다음과 같이 분배됩니다: 프리세일 엔진(50%): 800억 토큰, 커뮤니티 채택을 촉진하기 위해 할당. 진보적인 가격 엔진은 10만 달러가 모금되거나 48시간마다 비용을 인상하여 지속적인 모멘텀을 보장합니다. HODL 퍼니스(20%): 320억 토큰이 스테이킹에 할당되어, 최대 70% APY의 보상으로 장기적인 약속을 장려합니다. 트레저리 & 생태계(20%): 또 다른 320억 토큰이 개발, 마케팅, 그리고 커뮤니티 성장에 자금을 지원합니다. 소각 풀 리저브(5%): 80억 토큰이 Roar 소각 메커니즘에 연료를 공급하여 공급량을 단계별로 줄입니다. 팀 할당(5%): 80억 토큰이 잠겨...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:25
비트코인 고래들의 보유량, 수익 실현 중 감소

비트코인 고래들의 보유량, 수익 실현 중 감소

비트코인 고래들의 보유량이 수익 실현 중 감소하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 가장 큰 투자자들이 꾸준히 노출을 줄이고 있으며, 데이터는 최근 랠리 동안 수익 실현과 직접적인 연관성을 보여줍니다. Glassnode는 9월 3일에 100에서 10,000 BTC 사이를 보유한 지갑이 현재 평균 488 BTC만 보유하고 있다고 보고했습니다—이는 2018년 12월 이후 최저 수준입니다. 비트코인 고래별 공급량 (출처: Glassnode) 이 회사에 따르면, 이러한 감소는 2024년 11월에 시작된 추세의 지속을 나타냅니다. 줄어드는 잔액은 휴면 지갑의 활동 재개와 일치하며, 이는 가격이 100,000달러를 넘어서면서 고래들이 이익을 실현하고 있음을 시사합니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 알파 놓침에 관한 5일 과정 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 알파 놓침에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 진행 중입니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. Checkonchain 데이터에 따르면 장타매매 비트코인 보유자들은 올해 1월과 7월의 시장 고점 동안 30억에서 40억 달러 사이를 실현했습니다. 연령별 비트코인 실현 가치 (출처: CheckOnChain) 이러한 판매는 이 집단이 적극적으로 종이 이익을 실현된 이익으로 전환했음을 보여주며, 이는 평균 고래 보유량 감소에 직접적으로 기여했습니다. 새로운 매도 압력에도 불구하고, 비트코인은 계속해서 110,000달러 근처에서 거래되고 있으며, 이는 시장 수요가 고래들의 수익 실현을 흡수할 만큼 충분히 강하다는 것을 보여줍니다. 출처: https://cryptoslate.com/insights/bitcoin-whale-holdings-dwindle-to-lowest-levels-since-2018-amid-significant-profit-taking/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:15
9월 3일 비트코인(BTC) 가격 예측

9월 3일 비트코인(BTC) 가격 예측

9월 3일 비트코인(BTC) 가격 예측이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinStats에 따르면 오늘 상위 10개 코인의 시세가 모두 상승하고 있습니다. CoinStats 기준 상위 코인 BTC/USD 비트코인(BTC)의 시세는 지난 24시간 동안 2% 상승했습니다. TradingView 제공 이미지 시간별 차트에서 BTC 가격은 $110,597의 지지선과 $111,787의 저항선 사이 채널 중간에 위치해 있습니다. 관심 있으실 수도 있습니다 일일 바가 상단 레벨 근처에서 마감된다면, 돌파 가능성이 있으며, 이후 $113,000 범위까지 추가 상승할 수 있습니다. TradingView 제공 이미지 더 큰 시간대에서는 $111,775 기준으로 일일 바 마감에 주목해야 합니다. 돌파가 발생하면 곧 $113,000-$114,000 구간 테스트를 예상할 수 있습니다. TradingView 제공 이미지 중기적 관점에서는 먼 예측을 하기에는 아직 이릅니다. 거래량이 낮아 상승세나 하락세 어느 쪽도 주도권을 잡을 준비가 되어 있지 않다는 의미입니다. 이 경우, $110,000-$114,000 구간에서의 횡보구간이 더 가능성 높은 시나리오입니다. 비트코인은 기사 작성 시점 기준 $111,369에 거래되고 있습니다. 출처: https://u.today/bitcoin-btc-price-prediction-for-september-3
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:14
이더리움 ETF 자금 흐름, 비트코인 앞질러 — 분석가들 VET와 WLD를 숨겨진 알트코인 매수 기회로 강조

이더리움 ETF 자금 흐름, 비트코인 앞질러 — 분석가들 VET와 WLD를 숨겨진 알트코인 매수 기회로 강조

이더리움 ETF 자금 흐름이 비트코인을 앞지르다 — 분석가들이 VET와 WLD를 숨겨진 알트코인 매수 기회로 강조하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 이더리움 ETF는 기록적인 자금 유입을 끌어들이며, 비트코인을 앞지르고 알트코인 시즌에 대한 이야기를 촉발하고 있습니다. 분석가들은 VeChain과 Worldcoin을 2025년 최고의 선택으로 주목하고 있습니다. 기관 투자자들은 전례 없는 속도로 이더리움에 자본을 이동시키고 있습니다. 현물 ETH ETF는 8월 한 달 동안에만 거의 40억 달러를 흡수했으며, 이는 비트코인 상품에 대한 할당액의 10배 이상으로, 기관 수요의 균형을 확실히 이더리움 쪽으로 이동시켰습니다. 이러한 급증은 알트코인 시즌에 대한 예측을 촉진하고 있으며, 분석가들은 VeChain(VET), Worldcoin(WLD) 및 초기 기회로 떠오르는 MAGACOIN FINANCE와 같은 높은 확신을 가진 선택을 지목하고 있습니다. 이더리움 ETF 자금 흐름이 비트코인을 능가하다 이더리움의 ETF 자금 흐름 우세는 2025년 초의 서사를 뒤집었습니다. 8월 말까지 ETH ETF는 단 5일의 거래일 동안 18억 3천만 달러를 확보했으며, 월간 유입액은 39억 5천만 달러로 증가했습니다. 반면에 비트코인 ETF는 순 유출을 기록하며, 최대 암호화폐에 대한 단기적 관심이 감소하고 있음을 강조했습니다. 특히 BlackRock의 현물 ETH ETF가 선두를 이끌고 있으며, Fidelity와 BMNR은 ETH의 준비금급 디지털 자산으로서의 프로필을 강화하는 공격적인 재무 할당 전략을 출시했습니다. 분석가들은 이더리움의 모멘텀을 여러 구조적 요인에 기인한다고 봅니다. DeFi는 계속해서 온체인 유동성을 확장하고, 스테이킹 수익률은 수동 소득을 추구하는 기관에게 매력적으로 유지되며, 토큰화 파일럿은 ETH를 기업 채택의 중추로 자리매김하고 있습니다. 본질적으로 기관들은 비트코인을 포기하는 것이 아니라, 이더리움과 점점 더 실제 세계의 유틸리티와 일치하는 다른 알트코인으로 다각화하고 있습니다. VeChain(VET) — 기업 채택 및 스테이킹 상승 위의 내용을 고려할 때, VeChain은 조용히 기업 블록체인 리더로서의 위치를 발전시켰습니다. Wanchain 크로스 체인 브릿지 및 APY 인센티브를 제공하는 StarGate 스테이킹과 같은 네트워크 업그레이드는 생태계 참여를 촉진하고 있습니다. 또한 지속 가능성에 중점을 둔 컨설팅 회사와의 파트너십은 실제 세계 채택을 위한 노력에 신뢰성을 더하고 있습니다. 2025년에 대한 분석가 목표는...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:55
FLOKI에 뛰어들지 않으셨나요? 문이 닫히기 전에 지금 MoonBull의 화이트리스트를 잡으세요

FLOKI에 뛰어들지 않으셨나요? 문이 닫히기 전에 지금 MoonBull의 화이트리스트를 잡으세요

FLOKI에 뛰어들지 않았나요? 문이 닫히기 전에 지금 MoonBull의 화이트리스트를 잡으세요. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 뉴스 실제로 심각한 수익을 가져다 줄 수 있는 올바른 암호화폐를 선택하는 데 어려움을 겪고 계신가요? 최근 시장 변동으로 투자를 몇 배로 늘릴 수 있는 다음 큰 기회를 놓쳤는지 궁금하신가요? FLOKI와 같은 코인이 산발적인 급등을 보이면서, 바이럴 어필과 탄탄한 기본 요소를 모두 갖춘 프로젝트를 식별하는 것이 과제입니다. 올바른 토큰을 선택하는 것은 발견되기를 기다리는 몇 개의 숨겨진 보물만 있는 땅콩 정글을 걷는 것과 같을 수 있습니다. 이러한 새로운 기회들 중에서 MoonBull($MOBU)이 주목을 받고 있습니다. 이 독특한 접근 방식은 이더리움의 보안과 밈 코인 열광자와 폭발적인 상승을 추구하는 디젠 트레이더들에게 어필하는 독점적인 화이트리스트 보상을 결합합니다. 지지자들에게 전략적 이점을 제공하도록 설계된 MoonBull은 잠재적인 100배 암호화폐 수익을 추구하는 투자자들을 위한 다음 큰 밈 코인으로 자리매김하고 있습니다. MoonBull: 다음 큰 밈 코인 100배 암호화폐인 MoonBull은 단순히 밈 코인 물결을 타는 또 다른 토큰이 아닙니다. 이더리움 블록체인에 구축된 이 코인은 밈 문화의 유쾌한 에너지와 강력한 DeFi 메커니즘을 융합하여 과대 선전과 장기적인 유틸리티의 균형을 이루는 프로젝트를 만들었습니다. 바이럴 트렌드에만 의존하는 많은 코인들과 달리, MoonBull은 생태계에 적극적으로 참여하는 지지자들에게 보상하기 위해 설계된 강력한 스테이킹 보상과 비밀 토큰 드롭을 제공합니다. 독점적인 화이트리스트는 MoonBull을 차별화하는 주요 기능입니다. 회원들은 가장 낮은 진입 가격, 체험금 보상, 그리고 향후 로드맵에 대한 비공개 힌트에 접근할 수 있습니다. 이러한 혜택은 지지자들이 전략적 우위를 가질 수 있도록 보장하여 참여를 매우 바람직하게 만듭니다. 이더리움의 보안 백본은 또한 DeFi 애플리케이션과의 원활한 통합을 보장하여 밈 토큰에서는 거의 볼 수 없는 안정성과 신뢰성을 제공합니다. MoonBull의 문화적 바이럴리티와 기술적 정밀함의 조합은 상당한 화제를 불러일으켰습니다. 커뮤니티 참여가 핵심이며, 활발한 소셜 채널이 관련된 사람들에게 업데이트와 독점적인 인사이트를 제공합니다. 제한된 화이트리스트 가용성은 회원 자격을 갖고 싶게 만듭니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:46
중국, 홍콩의 새로운 스테이블 코인 도박을 두려워할 수 있다

중국, 홍콩의 새로운 스테이블 코인 도박을 두려워할 수 있다

중국이 홍콩의 새로운 스테이블 코인 도박을 두려워할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 7월, 미국은 GENIUS 법안의 통과로 디지털 달러에 대한 글로벌 벤치마크를 설정했으며, 이는 스테이블 코인을 위한 최초의 연방 프레임워크입니다. 이 법안으로 워싱턴은 달러 기반 토큰이 디지털 결제의 기반이 될 것임을 확인했습니다. 이 움직임은 아시아에서 논쟁을 심화시켰습니다. 중국은 엄격한 자본 통제를 유지하면서 위안화 사용을 촉진해야 하는 딜레마에 직면해 있습니다. 홍콩은 8월 1일부터 시행된 새로운 라이선스 제도를 통해 타협안을 제시합니다. 스폰서 스폰서 홍콩이 개방하는 동안 중국 본토는 규제를 강화합니다 홍콩 금융관리국은 발행사에게 2500만 홍콩 달러의 자본 보유, 분리된 유동성 준비금 유지, 자금세탁방지 기준 준수를 요구합니다. 아직 라이선스가 부여되지 않았습니다. 본토에서는 중국인민은행이 디지털 위안화 시범 사업이 여전히 우선순위임을 재확인했습니다. 베이징은 테더 관련 송금을 단속하고 기업이 직접 암호화폐를 보유하는 것을 금지하여 해외 자회사나 홍콩 상장 상품에 대한 노출을 제한했습니다. "더 넓은 도전은... 금융 산업의 보수적인 문화입니다." CNN 인터뷰에서 홍콩 디지털 금융 협회의 에밀 찬이 말했습니다. 스폰서 스폰서 홍콩은 스테이블 코인 규칙을 더 넓은 토큰화 노력과 결합했습니다. 8월 7일, 규제 기관은 데이터와 가치 평가를 표준화하기 위한 세계 최초의 실물 연계 자산(RWA) 등록소를 출시했습니다. 관계자들은 또한 보관 및 장외 거래(OTC) 규칙에 대해 협의하고 있습니다. "홍콩을 거의 모든 다른 아시아 관할권보다 앞서게 합니다... 다른 이들을 위한 청사진이 될 것입니다." — CNN에서 애니모카 브랜드의 야트 시우. 민간 활동은 이러한 모멘텀을 반영합니다. HSBC는 무역 금융을 위한 블록체인 결제를 출시했으며, 중국 자산 관리(홍콩)는 아시아 최초의 토큰화된 소매 머니 마켓 펀드를 도입했습니다. 토큰화된 금과 그린 본드가 생태계에 추가됩니다. 2024년 중국으로의 스테이블 코인 순 유입량 ｜이코노미스트 분석가들은 위안화 기반 스테이블 코인이 여전히 가능성이 낮다고 말합니다. 역외 CNH 예금은 1조 위안 미만인 반면, 300조 이상...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 06:39
미국 고용 보고서, 약화되는 고용 시장 보여줘

미국 고용 보고서, 약화되는 고용 시장 보여줘

미국 일자리 보고서, 하락장 보여 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수요일에 발표된 미국 고용 데이터는 미국 노동 시장이 약화되고 있음을 보여주었습니다. 구인 및 노동 이직 조사(JOLTS) 보고서에 따르면 7월 구인 건수는 718만 건이었습니다. JOLTS 보고서는 예상치인 738만 건보다 낮았으며, 6월 보고된 736만 건보다도 낮았습니다. BLS 고용 데이터는 2021년 7월 이후 최고 수준에 도달했으며, 2021년 10월 이후 약 3.8% 상승했습니다. 2025년 미국 일자리 시장 둔화 미국 노동 시장이 약화되고 있습니다: 현재 일자리를 원하지만 노동력에 포함되지 않은 미국인 수가 620만 명으로, 2021년 7월 이후 최고치입니다. 이들은 공식적으로 노동력의 일부가 아니며, 적극적으로 구직활동을 하지 않지만... pic.twitter.com/aqEqaiksJ1 — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 2025년 9월 3일 노동통계국에 따르면 의료 및 사회 지원 기업들이 18만 1천 개의 일자리를, 소매업체들이 11만 개의 일자리를 감축했습니다. 예술, 엔터테인먼트 및 레크리에이션 기업들도 6만 2천 개의 일자리를 감축했으며, 벌목 산업은 1만 3천 개의 일자리를 감축했습니다. 데이터에 따르면 미국 내 해고도 약간 증가했습니다. 보고서에 따르면, 직장을 그만둔 미국 시민의 수는 6월과 동일한 320만 명을 유지했습니다. 구인 건수는 낮은 보고에도 불구하고 건전한 수준을 유지하고 있으며, 2022년 3월 최고치인 1,210만 개에서 감소했습니다. 구인 건수는 COVID-19 봉쇄 이후 미국 경제가 회복되면서 정점에 달했습니다. 2025년은 2022년과 2023년 연방준비제도(FRB)의 인플레이션 퇴치를 위한 11번의 금리 인상의 지속적인 영향으로 미국 일자리 시장이 둔화되었습니다. 일자리 시장은 또한 도널드 트럼프 대통령의 강화된 무역 전쟁으로 인해 올해 모멘텀을 잃었으며, 이는 시장에 불확실성을 야기하고...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 05:52
