코넬 대학 설문조사에서 비트코인은 25개국에서 평균 4.67/10의 신뢰도 점수를 기록
코넬 설문조사에서 비트코인이 25개국에서 평균 4.67/10의 신뢰도를 기록했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월 3일 코넬 비트코인 클럽이 발표한 설문조사에 따르면 비트코인(BTC)은 25개국에서 10점 만점에 평균 4.67점의 신뢰도를 기록했습니다. 이 설문조사는 암호화폐에 대한 인식에 상당한 지역적 차이가 있음을 보여줍니다. 나이지리아가 글로벌 비트코인 신뢰도를 이끌었고, 일본은 조사 대상국 중 가장 낮은 점수를 기록했습니다. BTC는 리스크 인식 비교에서 금, 부동산, 주요 법정화폐를 포함한 전통적인 자산보다 일관되게 낮은 순위를 기록했습니다.
정부 신뢰 패턴
10개국이 자국 정부보다 비트코인에 대한 신뢰도가 더 높다고 보고했습니다: 브라질, 인도네시아, 케냐, 레바논, 나이지리아, 필리핀, 남아프리카, 터키, 우크라이나, 베네수엘라. 이 지역들은 신흥 시장이거나 정치적 불안정을 겪고 있는 국가들을 대표합니다. UAE, 중국, 사우디아라비아는 높은 수준의 정부 신뢰도를 보여주었으며, 이는 비트코인 신뢰도를 크게 초과했습니다. 이 패턴은 비트코인이 제도적 신뢰가 약화된 곳에서 관심을 끌고 있으며, 암호화폐가 중앙 집중식 권위에 대한 대안으로 자리매김하고 있음을 시사합니다.
설문 참가자들은 모든 카테고리에서 일관되게 비트코인을 전통적인 투자 옵션보다 더 위험하다고 평가했습니다. 그러나 응답자의 45%는 비트코인이 주식과 비교하여 동일한 위험도를 가지고 있다고 생각했으며, 43%는 회사채와 동등하다고 보았습니다. 이는 확립된 변동성 자산 클래스와 일부 일치함을 나타냅니다.
비트코인의 사기 감소 능력, 개인정보 보호, 서비스 제공자 신뢰성에 대한 질문은 명확한 지지나 거부보다는 주로 중립적인 응답을 이끌어냈습니다. 이 패턴은 정보에 기반한 회의론보다는 비트코인의 실질적인 이점에 대한 광범위한 불확실성을 시사합니다.
재정적 스트레스 상관관계
"내 재정이 내 삶을 통제한다"는 응답으로 측정된 높은 재정적 스트레스 수준을 보고한 국가들은 일반적으로 비트코인 소유와 신뢰도가 증가했습니다. 터키, 인도, 케냐, 남아프리카는 비트코인 채택률이 높은 것과 함께 가장 높은 재정적 스트레스 지표를 기록했습니다. 엘살바도르, 스위스, 중국, 이탈리아는...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 07:42