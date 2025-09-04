이더리움 ETF 자금 흐름, 비트코인 앞질러 — 분석가들 VET와 WLD를 숨겨진 알트코인 매수 기회로 강조

이더리움 ETF 자금 흐름이 비트코인을 앞지르다 — 분석가들이 VET와 WLD를 숨겨진 알트코인 매수 기회로 강조하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 이더리움 ETF는 기록적인 자금 유입을 끌어들이며, 비트코인을 앞지르고 알트코인 시즌에 대한 이야기를 촉발하고 있습니다. 분석가들은 VeChain과 Worldcoin을 2025년 최고의 선택으로 주목하고 있습니다. 기관 투자자들은 전례 없는 속도로 이더리움에 자본을 이동시키고 있습니다. 현물 ETH ETF는 8월 한 달 동안에만 거의 40억 달러를 흡수했으며, 이는 비트코인 상품에 대한 할당액의 10배 이상으로, 기관 수요의 균형을 확실히 이더리움 쪽으로 이동시켰습니다. 이러한 급증은 알트코인 시즌에 대한 예측을 촉진하고 있으며, 분석가들은 VeChain(VET), Worldcoin(WLD) 및 초기 기회로 떠오르는 MAGACOIN FINANCE와 같은 높은 확신을 가진 선택을 지목하고 있습니다. 이더리움 ETF 자금 흐름이 비트코인을 능가하다 이더리움의 ETF 자금 흐름 우세는 2025년 초의 서사를 뒤집었습니다. 8월 말까지 ETH ETF는 단 5일의 거래일 동안 18억 3천만 달러를 확보했으며, 월간 유입액은 39억 5천만 달러로 증가했습니다. 반면에 비트코인 ETF는 순 유출을 기록하며, 최대 암호화폐에 대한 단기적 관심이 감소하고 있음을 강조했습니다. 특히 BlackRock의 현물 ETH ETF가 선두를 이끌고 있으며, Fidelity와 BMNR은 ETH의 준비금급 디지털 자산으로서의 프로필을 강화하는 공격적인 재무 할당 전략을 출시했습니다. 분석가들은 이더리움의 모멘텀을 여러 구조적 요인에 기인한다고 봅니다. DeFi는 계속해서 온체인 유동성을 확장하고, 스테이킹 수익률은 수동 소득을 추구하는 기관에게 매력적으로 유지되며, 토큰화 파일럿은 ETH를 기업 채택의 중추로 자리매김하고 있습니다. 본질적으로 기관들은 비트코인을 포기하는 것이 아니라, 이더리움과 점점 더 실제 세계의 유틸리티와 일치하는 다른 알트코인으로 다각화하고 있습니다. VeChain(VET) — 기업 채택 및 스테이킹 상승 위의 내용을 고려할 때, VeChain은 조용히 기업 블록체인 리더로서의 위치를 발전시켰습니다. Wanchain 크로스 체인 브릿지 및 APY 인센티브를 제공하는 StarGate 스테이킹과 같은 네트워크 업그레이드는 생태계 참여를 촉진하고 있습니다. 또한 지속 가능성에 중점을 둔 컨설팅 회사와의 파트너십은 실제 세계 채택을 위한 노력에 신뢰성을 더하고 있습니다. 2025년에 대한 분석가 목표는...