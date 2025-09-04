이더리움 & 비트코인 고래 활동 급증

이더리움 & 비트코인 고래 활동 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움과 카르다노는 계속해서 알트코인 시장을 지탱하고 있지만, 투자자들이 2025년 전략을 재평가함에 따라 두 코인 모두 피로 징후를 보이고 있습니다. 이더리움은 강력한 기관 지원과 높은 온체인 활동에도 불구하고 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하며 이번 주 $4,400 아래로 떨어졌습니다. 한편 카르다노는 저항선을 돌파하려는 반복적인 시도 후 $0.80 근처에 갇혀 있어, 트레이더들은 단기 잠재력에 대해 의견이 나뉘고 있습니다. 분석가들은 이러한 레이어-1 거대 기업들이 장타매매 플레이어로서 중요하지만, 다음 사이클에서의 상승 가능성은 더 새롭고 빠르게 움직이는 토큰들에 비해 제한적일 수 있다고 경고합니다. 이러한 변화로 많은 투자자들이 소매 흥분과 문화적 공명을 결합한 대안적 투자를 모색하게 되었습니다. 일부는 MAGACOIN FINANCE와 같은 신규 진입자들이 투자자들의 관심을 빼앗고 있다고 지적합니다. 카르다노, 모멘텀 상실 카르다노도 비틀거렸습니다. $0.80에 거래되고 있는 ADA는 지난 주 7.5% 하락했으며, 수개월간의 횡보구간 이후 약화되는 모멘텀의 징후를 보이고 있습니다. 지속적인 거버넌스 업그레이드와 볼테어 시대에 의해 주도되는 강력한 기본 요소를 유지하고 있지만, 가격 움직임은 다른 이야기를 보여줍니다. ADA는 $0.85-$0.90 위를 유지하는 데 반복적으로 실패했으며, 분석가들은 강력한 촉매제 없이는 카르다노가 범위 내에 머물 수 있다고 경고합니다. ADA의 일일 거래량은 주간 120% 급증하여 $1.39 billion에 달했지만, 이 중 많은 부분이 유기적 축적보다는 투기적 거래를 반영합니다. 장기 신자들에게 카르다노는 여전히 활발한 개발과 충성스러운 커뮤니티 지원을 갖춘 생태계를 대표합니다. 그러나 이더리움과 마찬가지로 단기 배수는 제한적으로 보입니다. 이것이 변혁적인 수익을 추구하는 트레이더들이 점점 더 젊고 소매 주도의 투자로 전환하는 이유를 설명합니다. MAGACOIN FINANCE: 돌파 후보 이는 알트코인 논의의 중심이 빠르게 되고 있는 프로젝트인 MAGACOIN FINANCE에 초점을 맞추게 합니다. 예측에 따르면 MAGACOIN FINANCE는 2025년까지 놀라운 16,000% ROI를 제공할 수 있어, 시장에서 가장 주목받는 새로운 토큰 중 하나가 되었습니다. 기술적 로드맵에 의존하는 이더리움이나 카르다노와 달리...