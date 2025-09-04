MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
미국 비트코인의 놀라운 나스닥 데뷔: 17% 이상 급등
미국 비트코인의 놀라운 나스닥 데뷔: 17% 이상 급등
MKR +9.53% 상승, BTC +2.18%, Maker는 오늘의 코인 – 2025년 9월 02일 일일 시장 업데이트 | CoinCodex
MKR +9.53% 상승, BTC +2.18%, Maker는 오늘의 코인 – 2025년 9월 02일 일일 시장 업데이트 | CoinCodex

주요 하이라이트: 총 암호화폐 시총은 지난 24시간 동안 3.82조 달러에서 3.77조 달러로 감소하여 -1.17% 변동을 기록했습니다 보도 시점 비트코인 가격은 지난 24시간 동안 2.18% 상승한 110,215 달러입니다 총 암호화폐 거래량은 지난 24시간 동안 -1.17% 감소했으며, 현재 399.50B 달러입니다 모든 가격과 변동은 발행 시점 기준입니다: 2025년 9월 2일, 15:00 KST 시장 개요 총 암호화폐 시총은 하루 동안 -1.17% 감소한 후 현재 3.77조 달러입니다. 총 암호화폐 거래량은 같은 기간 동안 -1.17% 감소했습니다. 비트코인은 지난 24시간 동안 2.18% 상승한 110,215 달러에 거래되고 있습니다. 비트코인 점유율은 0.99% 증가했으며 BTC는 현재 암호화폐 시장의 58.21%를 차지하고 있습니다. 시총 기준 상위 코인 보도 시점 기준, 비트코인은 지난 24시간 동안 2.18% 상승한 후 2.19조 달러의 시총을 보유하고 있습니다. 당사의 예측에 따르면, 비트코인 가치는 null% 하락하여 2025년 9월 2일까지 null에 도달할 것입니다. 향후 7일 동안 비트코인 가격이 어떻게 변할지에 대해 자세히 알아보려면 비트코인 가격 예측 페이지를 방문하세요. 시총 기준 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움은 4,385.35 달러이며 529.34B 달러의 시총을 보유하고 있습니다. ETH는 지난 24시간 동안 -0.23% 하락했습니다. 이더리움 가격이 다음에 어디로 향할지 관심이 있다면, 이더리움 가격 예측을 확인하세요. 또한 오늘 시총 기준 상위 10개 코인 순위에 변동이 있었습니다. 이전에 7위였던 도지코인은 현재 6위입니다. 이전에 6위였던 TRON은 현재 7위입니다. 오늘 시장은 약세장 지배 오늘 시장은 약세장이 지배했으며 코인의 64%가 가치를 잃었습니다...
Cardano 고래 매도 | ENA 및 OKB 주간 상승률 TOP
Cardano 고래 매도 | ENA 및 OKB 주간 상승률 TOP

카르다노 고래 매도로 가격 우려가 제기되는 가운데 ENA와 OKB가 주간 상승률 TOP을 이끌고 있습니다. 최신 ADA 가격 분석, 암호화폐 고래 활동 및 시장 동향을 확인하세요. 이번 주 암호화폐 시장 주간 요약은 혼합된 신호로 시작되었습니다: 카르다노 시장 뉴스는 취약한 반등을 보여주고, ENA는 언락 리스크에도 불구하고 주간 상승률 TOP 모멘텀을 유지하며, OKB는 급격한 랠리 이후 주간 상승률 TOP 상태를 유지하고 있습니다. 트레이더들이 암호화폐의 고래 움직임과 변화하는 디지털 자산 시장 동향을 소화하는 가운데, MAGACOIN FINANCE와 같은 초기 단계 프로젝트들이 이번 주 최고 성과를 내는 알트코인을 찾는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 카르다노 시장 뉴스 및 ADA 가격 분석: 카르다노 고래 매도로 카르다노 가격 우려 발생 지난 24시간 동안 카르다노(ADA)는 약 2.50% 상승했으며 거래량은 69% 증가하여 약 14억 5천만 달러에 달했습니다. 창립자 찰스 호스킨슨은 이더리움에 대한 "궁극적 승리"를 재차 강조했지만, 암호화폐 고래 활동은 다른 이야기를 전했습니다. 온체인 데이터에 따르면, $1.01의 지역 최고점 이후 약 3천만 ADA가 매도되었으며, 매도는 $0.92 근처에서 시작되었고 고래 잔액은 55억 7천만 ADA에 근접했습니다. 가격 움직임은 $0.80 축적 구간 주변에서 반등했지만, EMA 신호는 약세를 보이고 있습니다. 카르다노 고래들이 매도하는 이유: 일부 대형 홀더들은 $1.00를 회복하는 데 반복적으로 실패한 후 이익을 실현하는 것으로 보이며, 주요 EMA 아래에서 모멘텀이 식고 있습니다. ADA/USDT 차트: TradingView 고래 매도가 카르다노 가격에 미치는 영향: $0.80이 무너지면 약세가 $0.70을 향해 압박할 수 있으며, $0.70 손실은 $0.57-$0.51 구간(이전 이중 바닥 구간)으로의 하락 위험이 있습니다. 반면에, 집중된 숏 포지션($0.82-$0.85)에 대한 숏 스퀴즈는 가격을 다시 $1.00 방향으로 밀어올릴 수 있습니다. 트레이더들이 이러한 수준을 고려함에 따라 카르다노 투자자 심리는 신중한 상태를 유지하고 있습니다. ENA 토큰 주간 가격 분석: ENA 가격 급등 vs. 언락 리스크 에테나(ENA)는 수요일에 약 1%, 주간으로는 약 9% 상승하여 이번 주 상승률 TOP 암호화폐 중 하나로 자리를 유지했습니다. 4,063만...
영국 중앙은행 부총재, 금리 높게 유지될 가능성 시사
영국 중앙은행 부총재, 금리 높게 유지될 가능성 시사

영국은행(BoE)은 인플레이션과의 전쟁이 계속됨에 따라 더 오랜 기간 동안 금리를 더 강하게 통제할 예정입니다. 수요일 클레어 롬바르델리 부총재는 의원들에게 경제 전반의 물가 압력이 예상보다 더 지속적인 것으로 나타나고 있다고 말했습니다. 그녀의 발언은 은행이 인플레이션 급등 위험 없이 차입 비용을 더 낮출 여지가 거의 없음을 시사했습니다. 롬바르델리의 발언은 앤드류 베일리 총재도 공감했으며, 그 역시 중앙은행이 올해 추가 금리 인하를 곧 단행할 것으로 예상되지 않는다고 거듭 강조했습니다. 그는 금융 시장이 은행의 경고를 "이해했다"며, 금리 인하가 많은 이들이 희망했던 것보다 더 느릴 것이라고 말했습니다. 이 경고는 몇 주 전 은행이 8월에 통화정책위원회(MPC)의 어려운 5-4 분할 투표 끝에 기준금리를 4.0%로 인하했을 때와는 크게 다른 어조를 보여줍니다. 이 인하는 경제 성장과 고용이 둔화되는 징후 속에서 비즈니스 활동을 강화하기 위한 것이었습니다. 그러나 그 이후 인플레이션 데이터가 예상보다 높게 나타나 정책 입안자들이 주목하게 되었습니다. 투자자들이 올 여름 초에 예상했던 표준 분기별 인하를 이어가는 대신, BoE는 금리가 2026년 깊은 시점까지 현재 수준에서 오르지 않을 수 있음을 시사합니다. 이러한 변화는 중앙은행의 딜레마를 강조합니다: 2022년 두 자릿수에서 인플레이션이 급락했지만, 여전히 목표치 이상이며 특히 식품, 에너지, 서비스와 같은 부문에서 고착화 징후를 보이고 있습니다. 시장, 더 느린 인하에 적응 의회 재무위원회에서 베일리 총재는 자신의 "메시지가 전달되었다"고 금융 시장에 주장했습니다. 그는 금리 경로가 여전히 낮아질 것이지만 점진적일 것이라고 거듭 강조했습니다. 베일리는 의원들에게 은행이 다음에 얼마나 멀리, 얼마나 빨리 갈 수 있을지에 대해 이제 훨씬 더 큰 불확실성이 있다고 말했습니다...
Bonk이 상승하고 Chainlink이 강세를 보이는 가운데 BullZilla이 지금 구매해야 할 주요 암호화폐 중 자리를 확보
Bonk이 상승하고 Chainlink이 강세를 보이는 가운데 BullZilla이 지금 구매해야 할 주요 암호화폐 중 자리를 확보

BullZilla, Bonk 및 Chainlink는 프리세일 강점, 밈 코인 모멘텀 및 DeFi 인프라를 결합하여 지금 구매할 최고의 암호화폐로 주목받고 있습니다. 2025년에는 지금 구매할 최고의 암호화폐를 위한 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 시장은 더 이상 워밍업만으로 움직이지 않으며, 구조, 커뮤니티 강점 및 입증된 메커니즘에 보상합니다. 이러한 배경에서 세 가지 프로젝트가 돋보입니다: BullZilla, Bonk 및 Chainlink. BullZilla는 진보적인 프리세일, 강력한 토크노믹스 및 디플레이션 설계로 주목을 받고 있습니다. Bonk는 밈 코인이 탄력적인 생태계로 성숙할 수 있음을 증명합니다. Chainlink는 탈중앙화 금융의 중요한 인프라로서의 위치를 계속 공고히 하고 있습니다. 이들은 함께 프리세일 혁신, 문화적 모멘텀 및 유틸리티 기반
연준 컨퍼런스, 스테이블 코인, 토큰화 및 금융 분야의 AI 탐구 예정
연준 컨퍼런스, 금융에서 스테이블 코인, 토큰화 및 AI 탐구 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 연방준비제도는 10월 21일 결제의 미래에 초점을 맞춘 행사를 개최할 예정입니다. 이 컨퍼런스는 정책 입안자, 규제 기관 및 업계 리더들이 모여 스테이블 코인, 토큰화 및 인공지능과 같은 기술이 금융을 어떻게 재편하고 있는지 탐구할 것입니다. 미국 결제 정책의 새로운 장 연준 관계자들은 의제가 전통 금융과 탈중앙화 금융의 통합, 금융 상품의 토큰화, 그리고 스테이블 코인을 위한 새로운 비즈니스 모델을 다룰 것이라고 말합니다. 또한 거래 보안과 효율성에서 인공지능의 역할도 논의될 예정이며, 이는 연준이 디지털 혁신에 대한 관심을 넓히고 있음을 강조합니다. 총재들의 신호 크리스 월러 총재는 스테이블 코인이 미국 결제 시스템에 잠재적인 촉진제가 될 수 있다고 위치시키며, 달러와의 밀접한 연관성이 달러의 글로벌 역할을 강화할 수 있다고 언급했습니다. 그는 또한 경제가 발전하려면 규제 기관이 계산된 위험을 받아들여야 한다고 주장했습니다. 미셸 보우먼 총재는 최근 변화가 불가피하다는 데 동의하며, 미국 은행 규제 기관들이 이미 디지털 자산 프레임워크를 작성 중이라고 밝혔습니다. 왜 중요한가 불과 몇 년 전만 해도 스테이블 코인과 DeFi(탈중앙화 금융)는 워싱턴에서 주변적인 주제로 여겨졌습니다. 이제 연준은 이들에 대한 전체 컨퍼런스를 헌정하고 있습니다. 10월 모임이 즉각적인 정책 변화를 가져오지는 않겠지만, 이는 미국의 중앙은행이 돈과 결제를 재정의할 기술들을 얼마나 진지하게 다루고 있는지에 대한 전환점을 의미합니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 어드바이저와 상담하십시오. 저자 알렉산더 즈드라브코프는 항상 사물 뒤에 있는 논리를 찾는 사람입니다. 그는 독일어에 능통하며 암호화폐 분야에서 3년 이상의 경험을 가지고 있습니다...
CoinDesk 20 성과 업데이트: 대부분 자산이 상승하는 가운데 Avalanche(AVAX) 5.2% 상승
CoinDesk 20 성과 업데이트: 애벌랜치(AVAX) 거의 모든 자산이 상승하는 가운데 5.2% 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinDesk 인덱스는 일일 시장 업데이트를 제공하며, CoinDesk 20 지수에서 상승세와 부진세를 보이는 자산들의 성과를 강조합니다. CoinDesk 20은 현재 4055.49에 거래되고 있으며, 화요일 오후 4시(ET) 이후 1.6%(+65.75) 상승했습니다. 20개 자산 모두 상승세를 보이고 있습니다. 상승 주도: AVAX(+5.2%)와 BCH(+3.4%). 부진: POL(+0.0%)과 APT(+0.6%). CoinDesk 20은 전 세계 여러 지역의 다양한 플랫폼에서 거래되는 광범위한 지수입니다. 출처: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/03/coindesk-20-performance-update-avalanche-avax-gains-5-2-as-all-assets-rise
총 공급량의 14% 획득
게시물 총 공급량의 14%가 획득됨이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 고래들이 대규모 축적을 촉발: 총 공급량의 14% 획득됨 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 이더리움 고래들이 대규모 축적을 촉발: 총 공급량의 14% 획득됨 출처: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-whales-accumulation-surge-2/
이더리움 & 비트코인 고래 활동 급증
이더리움 & 비트코인 고래 활동 급증이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움과 카르다노는 계속해서 알트코인 시장을 지탱하고 있지만, 투자자들이 2025년 전략을 재평가함에 따라 두 코인 모두 피로 징후를 보이고 있습니다. 이더리움은 강력한 기관 지원과 높은 온체인 활동에도 불구하고 모멘텀을 유지하기 위해 고군분투하며 이번 주 $4,400 아래로 떨어졌습니다. 한편 카르다노는 저항선을 돌파하려는 반복적인 시도 후 $0.80 근처에 갇혀 있어, 트레이더들은 단기 잠재력에 대해 의견이 나뉘고 있습니다. 분석가들은 이러한 레이어-1 거대 기업들이 장타매매 플레이어로서 중요하지만, 다음 사이클에서의 상승 가능성은 더 새롭고 빠르게 움직이는 토큰들에 비해 제한적일 수 있다고 경고합니다. 이러한 변화로 많은 투자자들이 소매 흥분과 문화적 공명을 결합한 대안적 투자를 모색하게 되었습니다. 일부는 MAGACOIN FINANCE와 같은 신규 진입자들이 투자자들의 관심을 빼앗고 있다고 지적합니다. 카르다노, 모멘텀 상실 카르다노도 비틀거렸습니다. $0.80에 거래되고 있는 ADA는 지난 주 7.5% 하락했으며, 수개월간의 횡보구간 이후 약화되는 모멘텀의 징후를 보이고 있습니다. 지속적인 거버넌스 업그레이드와 볼테어 시대에 의해 주도되는 강력한 기본 요소를 유지하고 있지만, 가격 움직임은 다른 이야기를 보여줍니다. ADA는 $0.85-$0.90 위를 유지하는 데 반복적으로 실패했으며, 분석가들은 강력한 촉매제 없이는 카르다노가 범위 내에 머물 수 있다고 경고합니다. ADA의 일일 거래량은 주간 120% 급증하여 $1.39 billion에 달했지만, 이 중 많은 부분이 유기적 축적보다는 투기적 거래를 반영합니다. 장기 신자들에게 카르다노는 여전히 활발한 개발과 충성스러운 커뮤니티 지원을 갖춘 생태계를 대표합니다. 그러나 이더리움과 마찬가지로 단기 배수는 제한적으로 보입니다. 이것이 변혁적인 수익을 추구하는 트레이더들이 점점 더 젊고 소매 주도의 투자로 전환하는 이유를 설명합니다. MAGACOIN FINANCE: 돌파 후보 이는 알트코인 논의의 중심이 빠르게 되고 있는 프로젝트인 MAGACOIN FINANCE에 초점을 맞추게 합니다. 예측에 따르면 MAGACOIN FINANCE는 2025년까지 놀라운 16,000% ROI를 제공할 수 있어, 시장에서 가장 주목받는 새로운 토큰 중 하나가 되었습니다. 기술적 로드맵에 의존하는 이더리움이나 카르다노와 달리...
