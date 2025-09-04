MEXC 거래소
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:42
억만장자 레이 달리오가 비트코인과 암호화폐가 급등하는 이유를 설명하다
억만장자 레이 달리오가 비트코인과 암호화폐가 급등하는 이유를 설명하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 창립자이자 억만장자 투자자인 레이 달리오는 미국 경제가 향후 몇 년 내에 "부채로 인한 심장마비" 위험에 처해 있다고 말했습니다. 이로 인해 금과 암호화폐 가격이 상승할 수 있다고 그는 말했습니다. 달리오는 파이낸셜 타임스와의 인터뷰가 잘못 전달되었다고 밝히며, 자신의 소셜 미디어 계정에 서면으로 견해를 공유했습니다. 미국의 과도한 부채 부담을 강조하며, 달리오는 현재의 예산 전망이 향후 3년 내에 심각한 경제 충격을 일으킬 수 있다고 말했습니다: "미국의 연간 이자 지급액은 1조 달러에 도달했으며 빠르게 증가하고 있습니다. 약 9조 달러의 부채를 차환해야 합니다. 이 상황은 부채로 인한 경제적 심장마비를 가리킵니다." 달리오는 이 과정이 고전적인 "거대 부채 사이클"의 마지막 단계와 유사하다고 강조했습니다. 그는 이 단계에서 중앙은행이 두 가지 선택에 직면할 것이라고 말했습니다: 금리 인상으로 부채 위기를 촉발하거나 화폐를 발행하여 부채 매입을 자금 조달하는 것입니다. 후자의 경우, 그는 통화 가치 하락으로 달러의 기축통화 지위가 약화될 수 있다고 주장했습니다. "달러와 다른 기축통화를 사용하는 정부의 부실 채무가 기축통화로서의 매력과 부의 저장소로서의 매력을 위협한다고 생각합니다. 이것이 금과 암호화폐 가격 상승에 기여하고 있습니다,"라고 그는 말했습니다. "암호화폐는 이제 공급이 제한된 대체 통화이므로, 다른 조건이 동일하다면, 달러 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대체 통화가 될 것입니다,"라고 그는 덧붙였습니다. 달리오는 투자자들이 안전한 피난처를 찾는 과정에서 금과 함께 암호화폐로 눈을 돌리고 있다고 말했습니다. 억만장자에 따르면, 비트코인과 같은 디지털 자산은 부채 사이클의 마지막 단계에서 달러의 기축통화 지위가 약화됨에 따라 가치가 상승할 것입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스와 분석을 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:10
BlockDAG 배포 이벤트, 3억 9500만 달러 모금 후 0.0013달러 프리세일 가격 설정
3억 9500만 달러 모금 후 BlockDAG 배포 이벤트, 프리세일 가격 $0.0013으로 설정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BlockDAG의 배포 이벤트는 공정한 $0.0013 프리세일 가격, 3억 9500만 달러 모금, 257억 코인 판매, 초기 구매자를 위한 2,900% ROI를 소개합니다. BlockDAG는 단순한 프리세일 스토리가 아닙니다. 가시성과 성장의 새로운 단계로 진입하고 있습니다. BDAG 배포 이벤트에서 프로젝트는 모든 구매자에게 공정성과 투명성을 보장하기 위해 보너스 티어를 대체하는 균일한 $0.0013 프리세일 가격을 도입했습니다. 대부분의 플랫폼이 워밍업에만 의존하는 반면, BlockDAG는 목적을 가지고 돌진하고 있습니다. 표준화된 가격으로의 전환은 새로운 참가자들이 명확하게 진입할 수 있으며, BlockDAG의 폭발적인 성장을 정의한 동일한 모멘텀을 활용할 수 있음을 의미합니다. 이는 무작위적인 움직임이 아니라 BlockDAG의 지속적인 접근 방식을 반영합니다: 장기적인 신뢰를 구축하면서 초기 참여에 보상합니다. 새 구매자도 여전히 이익을 얻습니다 배치 1에서 $0.001에 BlockDAG에 진입한 초기 구매자들은 현재 2,900%의 이익을 누리고 있습니다. 배포 이벤트 이후 가격이 현재 $0.0013으로 설정되어, 프리세일은 여전히 접근 가능하면서도 강력한 성장 잠재력을 유지하고 있습니다. 이미 257억 코인이 판매되고 3억 9500만 달러가 모금되어, 프로젝트의 규모는 이제 Polkadot 및 Filecoin과 같은 주요 프리세일과 경쟁하고 능가합니다. 이 모델은 가치를 희석시키지 않습니다. 상승 잠재력을 보존하면서 참여를 넓힙니다. 경기장을 바꾸기보다는 이 업데이트는 더 넓은 진입과 장기적인 안정성을 보장합니다. 시장은 분명히 반응하고 있으며, $0.05 출시 가격이 앞에 있어 여전히 이익을 위한 충분한 여지가 있습니다. 현재 300만 사용자를 보유한 X1 마이너 앱은 실시간 참여의 또 다른 층을 추가합니다. BlockDAG의 확장성과 커뮤니티 전략의 조합은 단순한 프리세일 이상으로 차별화되며, 이미 미래의 징후를 보여주는 프로젝트입니다. 그리고 BlockDAG의 설정은 단순히 주목받는 것이 아니라 기억될 것임을 보장합니다. 생태계 확장이 미래 성장을 주도합니다 배포 이벤트가 그토록 중요한 이유는 BlockDAG의 기원 이야기를 완성시키기 때문입니다. 배치에 진입한 사람들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:03
ECB의 라가르드, EU 외 스테이블코인에 대한 더 엄격한 규정 촉구
ECB의 라가르드, EU 외부 스테이블 코인에 대한 더 강력한 규제 촉구라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유럽중앙은행(ECB) 총재 크리스틴 라가르드는 정책 입안자들에게 유럽연합의 "견고한" 암호화폐 시장(MiCA) 프레임워크 외부에 있는 스테이블 코인에 대한 감독을 강화할 것을 촉구했습니다. 라가르드는 수요일 제9회 유럽 시스템 리스크 위원회 컨퍼런스에서 획기적인 암호화폐 시장 규제(MiCA)의 적용을 받는 기관이 EU 외부 기관과 협력하여 스테이블 코인을 발행하는 경우 EU 입법자들이 개입해야 한다고 말했습니다. 그녀는 이러한 발행자들의 본국 시장에 "견고한 동등성 체제"가 마련되어 있지 않는 한 EU에서의 운영을 금지해야 한다고 말했습니다. 그녀는 이후 "EU 운영자가 승인되었음을 보여주는 명확한 기준을 도입하는" 이러한 조치들이 EU 투자자들이 추가적인 상환 리스크를 부담하지 않고 발행자들이 토큰으로 완전히 준비금을 갖추게 될 것을 의미해야 한다고 주장했습니다. "대량 인출 사태가 발생할 경우, 투자자들은 자연스럽게 가장 강력한 보호 장치가 있는 관할권에서 상환하기를 선호할 것이며, 이는 MiCAR가 상환 수수료도 금지하는 EU일 가능성이 높습니다"라고 라가르드는 말했습니다. "그러나 EU에 보유된 준비금은 이러한 집중된 수요를 충족시키기에 충분하지 않을 수 있습니다." 미국의 스테이블 코인 규제가 유럽의 디지털 통화 계획을 재편할 수 있습니다 스테이블 코인은 미국 달러나 유로와 같은 기초 자산에 가치를 고정하여 가치를 유지하도록 설계된 암호화폐입니다. 디지털 유로에 관한 논의는 유럽중앙은행 관계자들 사이에서 한동안 진행되어 왔습니다. 그러나 최근의 모멘텀은 특히 미국에서 해외 스테이블 코인 법안의 통과에 의해 추진될 수 있습니다. 7월에 미국 의회는 스테이블 코인에 대한 규제 프레임워크를 제공하는 법안을 승인했으며, 이는 달러에 고정된 토큰 발행자들에게 도움이 될 가능성이 높습니다. ECB 집행이사회 멤버 피에로 치폴로네는 4월에 이러한 정책들이 광범위한 영향을 미칠 수 있다고 경고했습니다. "미국 정부의 정책은 잠재적으로 단지...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:57
미국 은행, 비트코인(BTC) 커스터디 서비스 재개, ETF 지원 추가
미국 은행, 비트코인(BTC) 커스터디 서비스 재개 및 ETF 지원 추가라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 은행은 기관 투자 관리자를 위한 암호화폐 커스터디 서비스를 재개하고, 비트코인 BTC$111,938.63 상장지수펀드(ETF)를 포함하도록 서비스를 확대했다고 밝혔습니다. 이 은행은 수요일, 2021년에 처음 출시되고 2022년에 중단된 이 프로그램이 미국 은행의 글로벌 펀드 서비스 부서를 통해 조기 접근 기반으로 이용 가능하다고 말했습니다. 커스터디 운영은 은행의 비트코인 서브 수탁인 역할을 하는 NYDIG에 의해 지원될 예정입니다. 미국 은행 웰스, 기업, 상업 및 기관 뱅킹 부회장인 스티븐 필립슨은 이번 조치가 새로운 규제 명확성에 의해 촉진되었다고 말했습니다. "우리는 2021년에 펀드 및 기관 커스터디 고객에게 암호화폐 커스터디를 제공한 최초의 은행 중 하나였다는 것을 자랑스럽게 생각하며, 올해 서비스를 재개하게 되어 기쁩니다"라고 그는 보도 자료에서 말했습니다. NYDIG CEO 테자스 샤는 이 파트너십을 비트코인 접근에 기관급 보호 장치를 제공하는 방법으로 설명했습니다. "함께, 우리는 전통 금융과 현대 경제 사이의 격차를 좁힐 수 있습니다"라고 그는 말했습니다. 미국 은행은 6월 30일 기준으로 11.7조 달러 이상의 자산을 관리 및 행정하고 있습니다. 그 서비스는 ETF, 펀드 커스터디, 펀드 관리, 기업 신탁 및 자산 관리를 포함합니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/u-s-bank-resumes-bitcoin-custody-services-adds-support-for-etfs
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:43
비트코인 가격은 평평하지만, 해시레이트는 방금 사상 최고치를 기록했습니다
비트코인 가격은 평평하지만, 해시레이트는 방금 최고 기록을 세웠다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해서 비트코인의 단일 일일 해시레이트—컴퓨팅 파워의 측정치—는 화요일에 1.279의 ATH를 기록했습니다. 해시레이트는 또한 7일 동안의 이동 평균 기록에 도달했습니다. 비트코인 네트워크를 보호하기 위해 일하는 채굴자들은 다양한 도전에 직면해 왔습니다. 채굴 데이터 플랫폼 CoinWarz에 따르면, 자산 가격이 지난 24시간 동안 대체로 평평하게 유지되었음에도 불구하고 화요일 비트코인의 단일 일일 해시레이트는 초당 1.279 제타해시(ZH/s)의 새로운 최고치를 기록했습니다. 해시레이트는 또한 7일 동안의 이동 평균 최고치에 도달하여 해당 기간 동안 1 ZH/s를 초과했습니다. 이러한 증가는 채굴자들이 에너지 비용 상승과 낮은 보상으로 인한 지속적인 어려움에도 불구하고 발생했습니다. 작년 반감기 이후, 채굴자들의 보상은 이전 6.250 비트코인에서 3.125 비트코인으로 감소했습니다. 채굴자들은 일반적으로 비용을 충당하기 위해 비트코인 가격이 상승하는 것에 의존하지만, 자산의 지속적인 변동성으로 인해 일부 대형 채굴자들은 고성능 컴퓨팅으로 확장하게 되었습니다. 해시레이트는 주요 암호화폐 네트워크의 모든 컴퓨팅 파워를 측정하는 것입니다. 해시 계산—또는 해싱—은 데이터를 고정 길이의 문자열로 변환하는 과정입니다. 이는 사용자가 거래를 할 수 있도록 개인 키를 생성하는 것과 같이 비트코인 네트워크에서 작업을 수행하는 데 필요합니다. 1 ZH/s는 초당 비트코인 네트워크를 보호하는 컴퓨터가 1섹스틸리언(1,000,000,000,000,000,000,000)개의 해시를 수행한다는 의미로, 이는 엄청나게 큰 숫자입니다. 비트코인은 디지털 코인 외에도 전 세계에 분산된 거래 처리 작업이 있는 송금 네트워크입니다. 거래를 처리하는 작업—채굴자로 알려진—은 퍼즐을 해결하기 위해 경쟁하고 그에 대한 보상을 받습니다. 참여하기 위해서는 엄청난 양의 컴퓨팅 파워를 사용해야 합니다. 높은 해시레이트가 중요한 이유는 암호화폐 네트워크를 안전하게 유지하기 위해 더 많은 컴퓨팅 파워가 사용되고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 그리고 더 많은 컴퓨팅 파워가 사용될수록...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:41
페페가 0.43% 상승하고 비트코인 캐시가 4.51% 급등하는 가운데 BullZilla 프리세일이 $0.00001908에서 호황 - 100배 가능한 밈 코인 프리세일
비트코인이더리움뉴스닷컴에 게시된 "Pepe 0.43% 상승, Bitcoin Cash 4.51% 점프하는 가운데 BullZilla 프리세일 $0.00001908에서 호황 - 상위 100x 밈 코인 프리세일" 포스트. 다음 100배 수익이 비트코인이나 이더리움이 아닌, 밈 코인 출시 방식을 재정의하는 프리세일에 숨어 있다면 어떨까요? 현재 시장은 빠른 움직임으로 활기를 띠고 있습니다. 토큰들은 몇 시간 내에 급등하고 조정되어, 내일의 리더를 찾는 일이 그 어느 때보다 시급해졌습니다. 지난 24시간 동안, Pepe($PEPE)는 0.43% 상승하여 $0.000009751에 거래되었고, Bitcoin Cash($BCH)는 4.51% 상승하여 $595.27에 도달했습니다. 이러한 급격한 움직임은 투자자 심리가 문화적 토큰과 확립된 네트워크 사이에서 어떻게 변동하는지 보여줍니다. 두 코인 모두 시장을 정의하는 변동성을 강조합니다. 하지만 한 프로젝트가 주목을 받고 있습니다. $0.00001908의 BullZilla($BZIL) 프리세일은 이미 400명 이상의 홀더와 함께 $124,000 이상을 모금했습니다. $100,000가 모금될 때마다 또는 48시간마다 가격이 $100,000씩 상승하도록 설정되어, BullZilla는 투자자들이 상위 100x 밈 코인 프리세일과 연관짓는 이름이 되고 있습니다. BullZilla($BZIL): 투자자를 운전석에 앉히는 프리세일 BullZilla는 전통적인 밈 토큰처럼 구축되지 않았습니다. 프리세일 가격은 투기를 기다리지 않고, 마일스톤에 도달하면 자동으로 상승합니다. 오늘의 진입점인 $0.00001908은 확정된 상장 가격 $0.00527과 비교하면 매우 작게 보입니다. 이는 초기 지지자들에게 27,000% 이상의 예상 ROI를 제공합니다. 이 프로젝트는 이미 폭발적인 견인력을 보였습니다. 첫 24시간 동안 $39,000 이상이 모금되었습니다. 현재 프리세일 총액은 수십억 개의 토큰이 판매되어 $124,000 이상을 기록하고 있습니다. 오늘 $1,000를 투자하는 투자자는 5,241만 개의 토큰을 확보합니다. $2,500의 경우, 그 포지션은 1억 3,102만 개의 토큰으로 증가합니다. 상장 시, 이러한 할당은 인생을 바꿀 수 있는 수익을 제공할 가능성이 있습니다. 코드 사용자와 공유자 모두에게 10%의 추천 보상을 추가하면, BullZilla는 단순한 프리세일을 넘어 자체 지속 가능한 인센티브 네트워크가 됩니다. BullZilla를 차별화하는 것은 출시 전략입니다. 밈 코인과 달리...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:34
카르다노 & 비트코인 ETF 루머 확산
카르다노 및 비트코인 ETF 루머가 확산되고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Layer-1 블록체인 간의 경쟁은 항상 치열했으며, 개발자와 투자자들은 확장성, 속도 및 비용 효율성을 찾고 있습니다. SUI는 출시 이후 주목할 만한 경쟁자로 부상했으며, Move 프로그래밍 언어와 독특한 합의 모델을 활용하여 트랜잭션 처리량의 한계를 넓히고 있습니다. 이더리움이 지배적이지만 수수료가 높고, 솔라나가 확장성 인식과 계속 싸우는 시장에서, SUI는 낮은 지연 시간 성능과 성장하는 DeFi 채택으로 대안을 제공합니다. 보고서에 따르면 SUI에서의 개발자 활동이 꾸준히 증가하고 있으며, 2026년까지 활발한 생태계를 암시하는 속도로 새로운 프로토콜이 출시되고 있습니다. 분석가들은 채택이 계속된다면 SUI가 다음 사이클에서 사용자 및 기관 채택을 주도하는 주요 네트워크 중 하나로 자리매김할 수 있을 것으로 예측합니다. 이러한 배경에서 MAGACOIN FINANCE와 같은 프로젝트도 다음에 무엇이 올지에 대한 논의에서 중요한 내러티브로 부상하고 있습니다. 가격 전망 및 사이클 분석 암호화폐 가격 예측은 항상 정확하지 않은 과학이지만, 사이클 행동은 유용한 단서를 제공합니다. 역사적으로, 지속력을 입증한 Layer-1 프로젝트는 출시 이후 사이클에서 종종 기하급수적인 성장을 보입니다. 이더리움의 초기 시절은 명확한 예를 제공하며, 사용이 깊어짐에 따라 매집박스 기간이 폭발적인 랠리로 이어졌습니다. 유사한 논리를 적용하면, 분석가들은 2026년까지 네트워크 채택과 유동성 유입이 계속된다면 SUI가 오늘날 수준보다 훨씬 높은 가치평가에 도달할 수 있다고 믿습니다. 일부 예측은 시장 상황, 개발자 활동 및 ETF 채택과 같은 더 넓은 거시적 요인에 따라 2026년까지 SUI의 잠재적 가격 범위를 12달러에서 18달러 사이로 예상합니다. 이러한 숫자는 추측적이지만, 신흥 Layer-1로의 자본 회전 패턴은 과거 사이클에서 일관되게 유지되어 SUI의 잠재적 상승에 대한 낙관론을 강화합니다. 시장 사이클에 관한 대화는 또한 인프라 레이어 외부의 프로젝트가 빛을 발할 수 있는 공간을 만들었습니다. SUI가 기술적 강점을 나타내는 반면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:29
미국 은행, 11.7조 달러의 기관 역량으로 비트코인 커스터디에 재진출
미국 은행이 11.7조 달러의 기관 역량으로 비트코인 커스터디에 재진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 은행은 비트코인 커스터디로의 과감한 복귀와 함께 ETF 지원을 통합하고 암호화폐 채택을 위한 강력한 기관 경로를 열어 디지털 금융에서의 모멘텀을 재점화하고 있습니다. 미국 은행이 비트코인 커스터디 서비스를 재개하며 더 넓은 기관 변화를 시사합니다. 은행들이 수요를 충족시키기 위해 서비스를 조정함에 따라 기관 투자자들은 점점 더 규제된 디지털 자산 접근을 모색하고 있습니다. 미국 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/us-bank-powers-back-into-bitcoin-custody-with-11-7t-institutional-strength/
COM
$0.011197
+2.58%
BANK
$0.12949
+17.11%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:10
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:03
