억만장자 레이 달리오가 비트코인과 암호화폐가 급등하는 이유를 설명하다

억만장자 레이 달리오가 비트코인과 암호화폐가 급등하는 이유를 설명하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 창립자이자 억만장자 투자자인 레이 달리오는 미국 경제가 향후 몇 년 내에 "부채로 인한 심장마비" 위험에 처해 있다고 말했습니다. 이로 인해 금과 암호화폐 가격이 상승할 수 있다고 그는 말했습니다. 달리오는 파이낸셜 타임스와의 인터뷰가 잘못 전달되었다고 밝히며, 자신의 소셜 미디어 계정에 서면으로 견해를 공유했습니다. 미국의 과도한 부채 부담을 강조하며, 달리오는 현재의 예산 전망이 향후 3년 내에 심각한 경제 충격을 일으킬 수 있다고 말했습니다: "미국의 연간 이자 지급액은 1조 달러에 도달했으며 빠르게 증가하고 있습니다. 약 9조 달러의 부채를 차환해야 합니다. 이 상황은 부채로 인한 경제적 심장마비를 가리킵니다." 달리오는 이 과정이 고전적인 "거대 부채 사이클"의 마지막 단계와 유사하다고 강조했습니다. 그는 이 단계에서 중앙은행이 두 가지 선택에 직면할 것이라고 말했습니다: 금리 인상으로 부채 위기를 촉발하거나 화폐를 발행하여 부채 매입을 자금 조달하는 것입니다. 후자의 경우, 그는 통화 가치 하락으로 달러의 기축통화 지위가 약화될 수 있다고 주장했습니다. "달러와 다른 기축통화를 사용하는 정부의 부실 채무가 기축통화로서의 매력과 부의 저장소로서의 매력을 위협한다고 생각합니다. 이것이 금과 암호화폐 가격 상승에 기여하고 있습니다,"라고 그는 말했습니다. "암호화폐는 이제 공급이 제한된 대체 통화이므로, 다른 조건이 동일하다면, 달러 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대체 통화가 될 것입니다,"라고 그는 덧붙였습니다. 달리오는 투자자들이 안전한 피난처를 찾는 과정에서 금과 함께 암호화폐로 눈을 돌리고 있다고 말했습니다. 억만장자에 따르면, 비트코인과 같은 디지털 자산은 부채 사이클의 마지막 단계에서 달러의 기축통화 지위가 약화됨에 따라 가치가 상승할 것입니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스와 분석을 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요...