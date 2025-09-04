MEXC 거래소
13년 만에 휴면 지갑 깨어나다
13년 만에 휴면 지갑이 깨어났다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 역사적인 비트코인 고래 활동: 13년 만에 휴면 지갑 깨어나다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 역사적인 비트코인 고래 활동: 13년 만에 휴면 지갑 깨어나다 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-activity-awakens/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:32
TON 트레저리 발표에 AlphaTon 캐피털 주식 급등
AlphaTon Capital 공유, TON 트레저리 발표로 급등 AlphaTON Capital, Portage Biotch(PRTG)에서 새롭게 리브랜딩한 나스닥 상장 기업은 토큰 노출을 제공하는 디지털 자산 트레저리 기업을 구축하기 위해 약 1억 달러 상당의 톤코인 TON$3.1783을 구매할 것이라고 밝혔습니다. 이 회사는 9월 4일부터 "ATON" 티커로 운영될 예정입니다. TON 네트워크 인프라를 관리하고 텔레그램 메시징 시스템 생태계 내 애플리케이션을 육성하는 동시에 토큰 스테이킹 보상을 창출할 계획입니다. PRTG 티커로 여전히 거래되고 있는 이 회사의 주식은 14% 상승하여 7.91달러가 되었습니다. TON 블록체인은 텔레그램이 2018년에 원래 TON 블록체인을 개발했지만 2020년 규제 압력에 따라 중단한 후 오픈소스 개발자들이 지원하는 커뮤니티 주도 프로젝트입니다. 텔레그램 CEO 파벨 두로프는 2021년에 현재 독립적인 이 프로젝트를 지지했습니다. AlphaTON의 트레저리 전략은 토큰 인수 및 스테이킹 운영을 가속화하기 위해 BitGo로부터 3500만 달러의 대출 시설을 포함합니다. 회사는 브리타니 카이저를 CEO로 임명했습니다. 그녀는 나스닥 글로벌 기업 솔루션 공동 창립자인 엔조 빌라니와 함께하며, 그는 집행 의장으로 일할 예정입니다. TON 구매 자금을 마련하기 위해 AlphaTON은 사모를 통해 3820만 달러를 확보했습니다. BitGo로부터의 대출은 TON 토큰으로 담보되며 6개월 내에 상환해야 합니다. 업데이트 (9월 3일, 15:08 UTC): 텔레그램과 TON 블록체인의 연결 역사에 관한 네 번째 단락 추가. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/03/alphaton-capital-shares-surge-on-ton-treasury-announcement
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:19
REX-Osprey, 이중 과세 절감을 위해 솔라나 ETF 구조 개편
REX-Osprey가 이중 과세를 줄이기 위해 솔라나 ETF를 구조 조정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 REX-Osprey는 미국 투자자들에게 더 매력적인 상품을 만들기 위해 구조적 변화를 통해 솔라나 연계 상장지수펀드를 개편했습니다. 이전에 C-Corporation으로 조직되었던 이 펀드는 이제 규제 투자 회사(RIC)로 분류되었으며, 이 변화는 9월 1일부터 발효되었습니다. 이중 과세 종료 이번 구조 조정으로 ETF에서 발생한 수입과 이익이 주주들에게 직접 흘러가게 되어 개별적으로 세금을 납부하게 됩니다. 펀드 수준에서 연방 및 주 세금의 추가 계층을 제거함으로써 투자자들은 이전에 수익에 부담을 주었던 "이중 과세"를 피할 수 있게 되었습니다. 미국 ETF 표준과의 일치 REX Financial의 CEO Greg King은 이번 업데이트로 솔라나 ETF가 미국 상장지수펀드의 대다수가 사용하는 구조와 일치하게 되었다고 말했습니다. 동시에, 이 상품은 솔라나에 대한 직접적인 노출과 스테이킹 보상이라는 차별화된 특징을 계속 제공합니다. 더 넓은 채택을 목표로 분석가들은 이 간소화된 설정이 자산을 직접 보유하지 않고도 솔라나 노출을 원하는 소매 구매자와 기관 모두를 유치하는 데 도움이 될 수 있다고 말합니다. 세금 부담을 단순화함으로써 REX-Osprey는 암호화폐 기반 펀드를 전통적인 포트폴리오에 더 쉽게 통합할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이번 변화로 솔라나 ETF는 효율성, 투명성 및 규제 친숙성에 대한 투자자 수요에 적응하는 디지털 자산 상품의 증가하는 목록에 합류하게 되었습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 어드바이저와 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 산업을 다루는 8년 이상의 경험을 가지고 있으며, 복잡하고 끊임없이 진화하는 디지털 자산 세계에 정통합니다. 그의 통찰력 있고 생각을 자극하는 기사...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:06
비트코인 & XRP 분석가들이 돌파를 예측
비트코인 & XRP 분석가들이 돌파를 예측한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 변동성이 있었지만, 트레이더들은 이미 소음을 넘어 돌파 가능성이 있는 프로젝트에 주목하고 있습니다. 비트코인이 주요 수준에서 통합되면서, 관심은 다음 큰 상승 전에 큰 수익을 가져올 수 있는 알트코인으로 옮겨가고 있습니다. 분석가들은 소수의 토큰들이 소매 및 기관 수요를 모두 끌어들이고 있으며, 그럴 만한 이유가 있다고 말합니다. 그 중 하나인 MAGACOIN FINANCE는 프리세일이 거의 매진된 후 뜨거운 화제가 되었으며, 투자자들에게 빠르게 움직인 사람들이 기하급수적인 이익을 본 시바 이누와 도지코인의 초기 시절을 상기시켰습니다. XRP, 강세 회복을 노리다 리플의 XRP는 유틸리티와 채택에 베팅하는 투자자들에게 여전히 인기 있는 선택입니다. 그 국경 간 결제 네트워크는 아시아와 중동에서 성장하는 파트너십과 함께 계속 확장되고 있습니다. 최근 가격 압박 이후, 트레이더들은 시장이 리스크 온으로 전환된다면 XRP가 새로운 연간 최고치를 향해 나아갈 수 있다는 예측과 함께 XRP가 모멘텀을 되찾을 수 있을지 지켜보고 있습니다. 솔라나의 속도는 여전히 주요 매력 솔라나(SOL)는 여러 차례의 좌절에서 회복하여 경쟁이 치열한 레이어-1 공간에서 그 회복력을 증명했습니다. 전통적인 금융 시스템과 경쟁하는 거래 속도와 성장하는 DeFi 생태계를 갖춘 SOL은 장타매매 성장을 위한 가장 강력한 경쟁자 중 하나로 여겨집니다. 기관 자금 흐름이 비트코인과 이더리움을 넘어 확장된다면, 솔라나는 최고 수혜자 중 하나가 될 수 있습니다. MAGACOIN FINANCE 열기 상승 확립된 이름들이 헤드라인을 지배하는 동안, MAGACOIN FINANCE는 조용히 2025년의 가장 강력한 초기 단계 커뮤니티 중 하나를 구축하고 있습니다. 그 프리세일은 고래와 소매 구매자들이 자리를 차지하기 위해 경쟁하면서 할당량이 빠르게 사라지는 기록적인 속도로 진행되고 있습니다. 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 다른 밈 기반 프로젝트들의 과거 돌파 성과를 반영한다면 초기 투자자들이 최대 40배의 수익을 볼 수 있다고 지적합니다. 카운트다운이 현재 진행 중이고 프리세일이 거의 매진된 상태에서, 이것은 마지막 기회 중 하나일 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:05
변동성이 큰 8월 중 자산 관리자들이 BTC에서 ETH로 전환
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "변동성이 큰 8월 중 자산 관리자들이 BTC에서 ETH로 이동" 게시물이 게재되었습니다. 2025년 8월 암호화폐 시장은 크게 요동쳤으며, 비트코인은 고래의 매도로 인해 $113,000 근처로 돌아오기 전 신고가 경신을 기록했습니다. 그 와중에 전문 관리자들은 조용히 전략을 전환하여 비트코인 노출을 줄이고 이더리움과 DeFi 토큰에 추가했습니다. 요약 2025년 8월은 암호화폐에 변동성이 큰 달이었으며, 비트코인은 고래 주도의 매도세로 $113,000까지 하락하기 전 $112,000에서 $124,400 사이를 오갔고, 이더리움과 DeFi 토큰은 ETF 자금 유입과 스테이킹 수익률 속에서 급등했습니다. Finestel 분석가들은 전문 자산 관리자들이 비트코인 노출을 줄이고, 이더리움과 DeFi 알트코인을 강화하며, 안전을 위해 스테이블 코인에 의존하는 방식으로 대응했다고 말합니다. 기관 및 규제 발전은 명확성을 더하여 보다 규율 있고 수익 중심의 시장을 강화했습니다. 암호화폐에서 몇몇 달은 롤러코스터처럼 느껴집니다. 그리고 2025년 8월도 예외는 아니었습니다. 가격 변동, 규제 업데이트, 고래 주도의 덤핑으로 인해 트레이더들에게 이 달은 결코 지루하지 않았습니다. 암호화폐 자동 거래 및 고객 관리 플랫폼인 Finestel은 전문 투자자들이 지난 달 조용히 전략을 변경하고 있었다는 사실을 발견했습니다. crypto.news와 공유된 분석 보고서에서 이 회사는 자산 관리자들이 주로 최고점에서 비트코인(BTC) 노출을 줄이고, 대신 이더리움(ETH), DeFi 토큰에 추가하며, 안전을 위해 스테이블 코인에 의존하는 데 집중했다고 밝혔습니다. 한 큰 고래 미국 일자리 데이터 약세와 관세 뉴스 이후 8월을 $112,000-$119,000 범위에서 시작한 비트코인은 제롬 파월 연준 의장이 9월 금리 인하 가능성을 시사했을 때 월 중반에 낙관론을 보였습니다. 그리고 BTC가 $124,400의 신고가로 급등하고 암호화폐 시장을 잠시 $4조 이상으로 밀어올렸지만, 한 고래가 24,000 BTC를 실수로 매도하면서 랠리는 갑자기 끝났고, $9억의 청산을 촉발하여 비트코인을 월말까지 $113,000 근처로 되돌렸습니다. 이러한 등락에도 불구하고, Finestel은 비트코인이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:59
트럼프 연계 아메리칸 비트코인, 나스닥 데뷔 후 60% 급등, 21억 달러 공유 판매 목표
트럼프와 연계된 아메리칸 비트코인, 나스닥 데뷔 후 60% 급등하며 21억 달러 공유 판매 목표 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 주니어와 에릭 트럼프가 지원하는 신생 비트코인 마이닝 및 재무 회사인 아메리칸 비트코인(ABTC)은 그리폰 디지털 마이닝(GRYP)과의 합병을 완료한 후 수요일 아침 거래를 시작했습니다. 회사는 시간을 낭비하지 않고 최대 21억 달러의 시장 자본 조달을 신청하여 비트코인(BTC) 보유량(합병 당시 2,443 코인)을 계속 확대할 계획입니다. 주식은 화요일 저녁 합병 당시 6.90달러였던 가격에서 60% 급등하여 11달러에 이르렀습니다. 이는 아메리칸 비트코인의 빠른 형성에 있어 최신 장으로, 3월에 트럼프 형제의 아메리칸 데이터 센터와 캐나다 마이닝 회사 허트 8(HUT)의 결합으로 시작되었습니다. 허트 8은 현재 새로 상장된 기업의 80% 지분을 보유하고 있습니다. 아메리칸 비트코인의 사업은 비트코인 마이닝과 자산 축적에 중점을 둔 기업 재무 접근 방식을 결합합니다. 올해 초 설립 이후, 회사는 현재 가격으로 약 1억 6천만 달러 가치의 2,443 비트코인을 축적했습니다. 이 하이브리드 모델 — 비트코인을 마이닝하면서 대차대조표 자산으로 보유하는 방식 — 은 마라톤 디지털과 같은 다른 유명 마이닝 회사들이 사용하는 전략을 반영합니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/03/trump-linked-bitcoin-firm-american-bitcoin-targets-usd2-1b-stock-sale-after-nasdaq-debut
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:46
XRP ETF 결정이 임박한 가운데 MAGACOIN FINANCE 5일 만에 $1M 돌파
XRP ETF 결정이 다가오는 가운데 MAGACOIN FINANCE 5일 만에 100만 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 XRP ETF 결정이 강력한 기관 수요와 함께 다가오는 가운데, MAGACOIN FINANCE는 첫 5일 만에 100만 달러를 돌파하며 2025년에 구매할 최고의 알트코인 중 하나로 자리매김했습니다. 오랫동안 기다려온 XRP ETF 판결이 다가오면서 암호화폐 시장은 중요한 순간에 도달했습니다. 분석가들은 승인이 XRP에 수십억 달러의 자금 유입을 불러일으킬 수 있다고 보고 있습니다. MAGACOIN FINANCE 프리세일도 5일 만에 100만 달러를 돌파한 후 주목을 받고 있으며, 소매 및 고래 수요가 좋다는 것을 분명히 보여주고 있습니다. XRP ETF 결정 및 시장 전망 앞으로 몇 주 안에 미국 증권거래위원회는 여러 알트코인 ETF에 대한 결정을 발표할 예정입니다. 이미 관심은 선두주자인 XRP로 향했습니다. 승인될 경우, XRP는 비트코인 및 이더리움 ETF와 유사한 기관급 자산으로 분류될 수 있습니다. XRP 가격 예측 모델은 ETF(상장지수펀드) 유입과 연결되어 있습니다. 전문가들은 강력한 XRP 기관 채택 및 ETF 유입 등으로 인해 XRP 암호화폐가 상승할 수 있다고 믿습니다. 법적 관점에 대한 최근의 명확성으로 인해 XRP의 전망이 개선되었습니다. ETF 승인은 규제된 XRP 노출을 찾는 투자자들에게 추가적인 신뢰성을 제공할 것입니다. MAGACOIN FINANCE 프리세일에서 100만 달러 달성 XRP의 뜨거운 인기에도 불구하고, 100만 달러에 도달한 최신 알트코인인 MAGACOIN FINANCE라는 새로운 화제에 비하면 빛이 바랩니다. 단 5일 만에 이 이정표를 넘어선 것은 초기 모멘텀이 상당하다는 것을 보여줍니다. 감사된 스마트 계약, 투명한 거버넌스 및 프로젝트에 투자한 강력한 지역 커뮤니티 참여는 이를 주목해야 할 높은 ROI 알트코인 중 하나로 만듭니다. 전문가들은 MAGACOIN FINANCE를 나중에 기하급수적인 수익을 가져다준 밈 코인 및 유틸리티 토큰의 초기 시절과 비교하고 있습니다. 문화적 브랜딩과 이더리움 블록체인 인프라 사용으로, 이 새로운 암호화폐 프로젝트는 돌파 가능성을 가지고 있습니다. 2025년에 주목해야 할 최고의 알트코인 고성장 프리세일 선택...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:33
흥미로운 시장 변화 해석하기
이 게시물 흥미로운 시장 변화 해독하기는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 시즌 인덱스 56으로 급증: 흥미로운 시장 변화 해독하기 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 알트코인 시즌 인덱스 56으로 급증: 흥미로운 시장 변화 해독하기 출처: https://bitcoinworld.co.in/altcoin-season-index-climbs/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 10:26
BullZilla 프리세일, SPX6900 및 솔라나가 2025년을 형성하면서 12만 달러 모금으로 빛나
BullZilla 프리세일, $120K 모금으로 빛나는 가운데 SPX6900과 솔라나가 2025년을 형성하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BullZilla은 2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일을 이끌고 있으며, SPX6900과 솔라나는 시장 모멘텀을 재정의하고 있습니다. 모든 암호화폐 사이클은 새로운 경쟁자들을 가져오며, 2025년은 이미 다른 모습을 보여주고 있습니다. 비트코인과 이더리움이 지배력을 유지하는 가운데, 문화, 엔지니어링, 혁신을 결합한 프로젝트로 관심이 옮겨가고 있습니다. 9월에는 세 가지 프로젝트가 두드러집니다: Bull Zilla, SPX6900, 그리고 솔라나. BullZilla의 영화적 프리세일은 투자자들을 대거 끌어들이며, 2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일 중 하나로 자리매김하고 있습니다. SPX6900은 문화적 바이러스성으로 번창하고, 솔라나는 빠르고 효율적인 블록체인으로서의 역할을 공고히 하고 있습니다. 이들은 함께 올해 시장 내러티브를 정의할 수 있는 트리오를 형성합니다. BullZilla: 변이 메커니즘이 프리세일 급증을 주도 BullZilla($BZIL)는 밈 코인의 스크립트를 다시 쓰고 있습니다. 바이러스성 로고나 단순한 워밍업에 의존하는 대신, 각 챕터가 Roar Burn을 트리거하는 24장의 "Lore Bible"로 출시됩니다. 이 라이브 이벤트는 토큰을 영구적으로 유통에서 제거하여 희소성을 경험의 가시적이고 검증 가능한 부분으로 만듭니다. 현재 BullZilla의 프리세일은 1단계, 프로젝트 트리니티 붐의 3단계에 있습니다. 토큰 가격은 $0.00001908입니다. 이미 $120,000 이상이 모금되었으며, 400명 이상의 홀더가 참여하고 있습니다. 1C 단계의 초기 투자자들은 231% ROI를 확보했습니다. 오늘의 가격에서 확정된 상장 가격인 $0.00527까지, 가능한 ROI는 27,527%입니다. 지금 $1,000를 할당하면 5241만 $BZIL 토큰으로 변환됩니다. 하루 안에 프리세일 가격은 34.95% 급등하여 $0.00001908에서 $0.00002575로 상승하도록 프로그래밍되어 있습니다. 이는 투기가 아닙니다; 프리세일의 진보적인 엔진에 기록되어 있습니다. 각 $100K 마일스톤 또는 48시간 주기는 가격 상승을 보장합니다. 이 구조가 분석가들이 BullZilla를 2025년 최고의 100배 암호화폐 프리세일로 분류하는 이유입니다. BullZilla는 또한 HODL Furnace를 도입하는데, 이는 최대...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:51
솔라나 가격 5% 상승: 장기 차트가 말하는 것
솔라나 가격 5% 상승: 장기 차트가 말하는 것 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 솔라나 가격이 5% 상승하여 $211에 도달했지만, 단기 신호는 약한 모멘텀과 수익 실현을 보여줍니다. 거래소 유입과 $472 백만의 롱 레버리지는 $195-200으로 하락할 위험을 높입니다. SOL/BTC의 골든 크로스는 $226, $247, $300을 향한 장기적인 상승 가능성을 시사합니다. 솔라나 가격은 지난 24시간 동안 거의 5% 상승한 후 $211 근처에서 거래되었습니다. 월간 상승률은 약 6.1%였고, 연초 대비 성장률은 65.5%였습니다. 처음에는 이것이 강세처럼 보입니다. 하지만 솔라나는 종종 상승세를 유지하지 못합니다. 수익 실현과 파생상품에 대한 과도한 베팅이 이전에도 많은 상승 움직임을 저지했습니다. 이번 반등도 다르지 않을 수 있습니다. 차트와 자산 흐름의 신호는 장기 차트가 여전히 희망을 주고 있음에도 단기적으로는 약세를 보여줍니다. 약한 모멘텀으로 인한 단기 솔라나 가격 전망의 위험 8월 14일부터 8월 28일 사이에 솔라나 가격은 더 높은 고점을 기록했습니다. 그러나 강도를 추적하는 RSI는 동시에 더 낮은 고점을 기록했습니다. 이를 하락 다이버전스라고 합니다. 간단히 말해, 가격은 올라갔지만 구매력은 하락했습니다. 이러한 종류의 하락 다이버전스는 종종 구매자 강도의 약화를 강조합니다. 솔라나 가격 행동 | 출처: TradingView 다음 지표 세트는 전망을 확인합니다. 솔라나 머니 플로우 인덱스 | 출처: TradingView 머니 플로우 인덱스 (MFI)도 솔라나가 $209 근처에서 정점을 찍었던 8월 13일의 수준에 도달하지 못했습니다. 이는 이전보다 약한 구매력을 보여줍니다. 체이킨 머니 플로우(CMF)도 0 아래에 머물렀습니다. 이는 솔라나 가격이 상승하는 동안에도 솔라나로 유입되는 실제 자금이 낮게 유지되었음을 의미합니다. 이러한 신호들을 종합하면 반등이 오래 지속되지 않을 수 있음을 보여줍니다. 매도가 증가하면 가격은 약 5-7% 하락한 $195-200으로 떨어질 수 있습니다. 솔라나 가격에 대한 수익 실현과 거래소 유입이 매도에 추가됨 수익 실현은 솔라나의 주요 테마였습니다. Glassnode 데이터에 따르면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 09:45
