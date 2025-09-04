비트코인의 $124k 랠리와 유틸리티의 부상

비트코인의 $124k 랠리와 유틸리티의 부상이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년에 강력하게 복귀하여, 연초의 변동성 높은 시작 이후 8월에 $124,000 이상의 신고가 경신을 기록했습니다. 이 랠리는 단순한 투기적 반등 이상입니다. 이는 오랫동안 약속되어 온 암호화폐의 글로벌 금융 시스템으로의 통합이 현실화된 것입니다. 그러나 이전 사이클과 달리, 이번 랠리는 전체 시장을 끌어올리지 않고 있습니다. 투자자들은 이제 유틸리티에 보상을 주고 있으며, CoinDesk 20 인덱스는 신호와 노이즈를 구분하는 벤치마크로 부상하고 있습니다. 기관들이 완전히 참여하고 있습니다. 실물 비트코인 상장지수상품(ETP)은 지난 해 거의 $38억을 유치하여 글로벌 AUM을 $1,650억 이상으로 끌어올렸습니다. 헤지 펀드는 베이시스 트레이드를 활용하고, 기업들은 비트코인을 비축하고 있으며, 미국은 전략적 비트코인 준비금을 만드는 단계까지 나아갔습니다. 동시에, 유동성과 인프라가 변화했습니다. Glassnode에 따르면, CME 상장 선물은 이제 비트코인, 이더, SOL 및 XRP를 포함하고 있으며, 비트코인 옵션 미결제약정은 $500억을 넘어섰습니다. 비트코인은 그 어느 때보다 기관화되어 보입니다. 거시경제적 순풍 트럼프의 두 번째 임기 감세와 $34조 이상의 미국 부채는 투자자들이 달러 평가절하에 대비하게 만들고 있습니다. 글로벌 준비금 관리자들은 금과 대안으로 헤지하고 있습니다. 비트코인의 희소성과 중립성은 이를 명백한 보완재로 만듭니다. 우리의 모델은 기본 사례 통화 확장 가정 하에 2030년까지 비트코인을 $250,000에 위치시킵니다. 재정 정책이 더 무모해진다면, 그 상승세는 가속화될 수 있습니다. 알트코인은 현실 점검에 직면합니다. 중요한 것은, 이 상승 사이클은 더 이상 모든 배를 들어올리는 상승 조류에 관한 것이 아닙니다. 투자자들은 실제 세계에 영향을 미치는 프로토콜에 보상을 주고 있습니다. 솔라나는 소비자급 블록체인의 선두주자로 발전했습니다. 이더리움은 온체인 금융의 기관 백본으로 자리 잡았습니다. 법적 명확성을 갖춘 XRP는 크로스 체인 금융을 위한 저비용, 고속 결제 레이어로 자리매김하고 있습니다. 시장은 마침내 기본 요소를 요구하고 있으며, 실체가 없는 프로젝트들은 무관심 속에 사라지고 있습니다. CoinDesk 20: 투자 가능한 핵심...