비트코인 지배력 수준이 하락함에 따라 안정화될 수 있어; 예측 확인
비트코인 지배력 하락으로 안정화 가능성; 전망 확인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 BTC는 111k 달러 주변에서 거래되고 있으며 곧 안정화되어 알트코인 상승을 허용할 수 있습니다. 비트코인 지배력은 알트코인 수요 증가 속에 55로 하락했습니다. 알트코인 수요 증가로 BTC 111k 달러에서 정체 시가총액 기준 선두 암호화폐인 비트코인은 지난 이틀 동안 111k 달러 주변에서 거래되고 있습니다. 이러한 성과는 이더가 가치의 1% 이상을 추가한 후 4,500 달러에 접근하는 등 알트코인이 더 높이 상승하고 있음에도 불구하고 나타났습니다. 그러나 비트코인의 정체는 지배력 수준의 하락과 함께 나타납니다. 비트코인 지배력은 62%의 정점에서 55%로 하락했으며, 이는 투자자들이 비트코인에서 알트코인으로 자금을 이동시키고 있을 수 있다는 신호입니다. 비트코인 지배력은 전체 암호화폐 시가총액 대비 비트코인의 시가총액 비율을 측정합니다. 이 지표는 투자자들이 특정 기간에 비트코인이 선호되는지 또는 알트코인이 선호되는 투자인지 판단하는 데 도움이 됩니다. Coinjournal에 보낸 이메일에서 YouHodler의 리스크 책임자인 Sergei Gorev는 역사적으로 BTC 가격의 역학은 일반적으로 M2 성장의 역학을 따라잡았다고 말했습니다. Gorev는 다음과 같이 덧붙였습니다, 아마도 이러한 차이는 지역 여름 휴가 기간으로 인한 것이며, 가을 비즈니스 시즌이 시작되면 BTC 가격이 다시 바로잡힐 수 있습니다. 우리 의견으로는 2차 코인의 포지션 강화는 꽤 장기적입니다. 첫째, 이는 BTC 초기 투자자들의 이익의 시장 재분배 때문이며, 둘째, 미래에는 가장 유동성이 높은 암호화폐 프로젝트에서 암호화폐 준비금 생성이 발생할 수 있으며, 이는 수십억 달러를 투자할 의향이 있는 광범위한 기업 투자자들을 유치할 수 있습니다. 우리는 다음 흥미로운 시장 아이디어가 SOL과 XRP가 될 수 있다고 생각합니다. 지배력 수준 하락에도 불구하고 BTC는 여전히 113k 달러를 목표로 합니다 BTC/USD 4시간 차트는 8월의 하락세 가격 행동에 비해 개선되었습니다. 그...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:41
비트코인의 $124k 랠리와 유틸리티의 부상
비트코인의 $124k 랠리와 유틸리티의 부상이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 2025년에 강력하게 복귀하여, 연초의 변동성 높은 시작 이후 8월에 $124,000 이상의 신고가 경신을 기록했습니다. 이 랠리는 단순한 투기적 반등 이상입니다. 이는 오랫동안 약속되어 온 암호화폐의 글로벌 금융 시스템으로의 통합이 현실화된 것입니다. 그러나 이전 사이클과 달리, 이번 랠리는 전체 시장을 끌어올리지 않고 있습니다. 투자자들은 이제 유틸리티에 보상을 주고 있으며, CoinDesk 20 인덱스는 신호와 노이즈를 구분하는 벤치마크로 부상하고 있습니다. 기관들이 완전히 참여하고 있습니다. 실물 비트코인 상장지수상품(ETP)은 지난 해 거의 $38억을 유치하여 글로벌 AUM을 $1,650억 이상으로 끌어올렸습니다. 헤지 펀드는 베이시스 트레이드를 활용하고, 기업들은 비트코인을 비축하고 있으며, 미국은 전략적 비트코인 준비금을 만드는 단계까지 나아갔습니다. 동시에, 유동성과 인프라가 변화했습니다. Glassnode에 따르면, CME 상장 선물은 이제 비트코인, 이더, SOL 및 XRP를 포함하고 있으며, 비트코인 옵션 미결제약정은 $500억을 넘어섰습니다. 비트코인은 그 어느 때보다 기관화되어 보입니다. 거시경제적 순풍 트럼프의 두 번째 임기 감세와 $34조 이상의 미국 부채는 투자자들이 달러 평가절하에 대비하게 만들고 있습니다. 글로벌 준비금 관리자들은 금과 대안으로 헤지하고 있습니다. 비트코인의 희소성과 중립성은 이를 명백한 보완재로 만듭니다. 우리의 모델은 기본 사례 통화 확장 가정 하에 2030년까지 비트코인을 $250,000에 위치시킵니다. 재정 정책이 더 무모해진다면, 그 상승세는 가속화될 수 있습니다. 알트코인은 현실 점검에 직면합니다. 중요한 것은, 이 상승 사이클은 더 이상 모든 배를 들어올리는 상승 조류에 관한 것이 아닙니다. 투자자들은 실제 세계에 영향을 미치는 프로토콜에 보상을 주고 있습니다. 솔라나는 소비자급 블록체인의 선두주자로 발전했습니다. 이더리움은 온체인 금융의 기관 백본으로 자리 잡았습니다. 법적 명확성을 갖춘 XRP는 크로스 체인 금융을 위한 저비용, 고속 결제 레이어로 자리매김하고 있습니다. 시장은 마침내 기본 요소를 요구하고 있으며, 실체가 없는 프로젝트들은 무관심 속에 사라지고 있습니다. CoinDesk 20: 투자 가능한 핵심...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:31
블랙록의 ETHA가 수백만 달러를 잃으며 자금 유출의 우려스러운 3일째
블랙록의 ETHA가 수백만 달러를 잃으며 알람을 울리는 자금 유출 3일차 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현물 ETH ETF: 블랙록의 ETHA가 수백만 달러를 잃으며 알람을 울리는 자금 유출 3일차 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 현물 ETH ETF: 블랙록의 ETHA가 수백만 달러를 잃으며 알람을 울리는 자금 유출 3일차 출처: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflows/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:26
카다노 가격 예측: ADA $0.60까지 하락 가능하지만, 분석가들은 40배 성장 잠재력을 가진 돌파 토큰 강조
카르다노 가격 예측: ADA는 $0.60까지 하락할 수 있지만, 분석가들은 40배 잠재력을 가진 돌파 토큰을 주목하고 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자자들과 분석가들은 비트코인과 이더리움 블록체인이 계속해서 시장을 움직이는 가운데, 카르다노와 같은 알트코인의 지지선이 중요한 시점을 모니터링하고 있습니다. 분석가들에 따르면 하락세가 지속된다면 ADA는 $0.60까지 추가 하락할 수 있습니다. 현재 트레이더들은 덜 알려진 초기 단계 프로젝트로도 이동하고 있습니다. MAGACOIN FINANCE는 40배 잠재력을 가진 돌파 토큰으로, 다른 분석가들 사이에서도 놀라운 선택으로 부상했습니다. 카르다노, $0.60을 향한 하락 압력에 직면 카르다노(ADA)는 8월 14일에 마지막으로 $1 마크 위에서 거래되었습니다. 이 자산은 8월 최고점 이후 상당한 조정을 겪었습니다. 이러한 하락은 전반적인 시장 하락세 때문일 수 있습니다. 투자자들은 비트코인(BTC)이 8월에 $124,128의 신고가 경신 후 이익 실현을 시작했을 수 있습니다. 낮은 ETF 유입량도 시장 하락으로 이어졌을 수 있습니다. 구매자들은 50일 SMA($0.82)에서 카르다노의 하락을 막으려 했지만, 매도 압력이 유지되었습니다. ADA/USDT 페어는 일요일에 50일 SMA 아래로 마감되며, 하락 채널 패턴의 지지선을 향한 움직임을 시작했습니다. 구매자들은 지지선을 방어하려 할 것이지만, 반등은 20일 EMA($0.84)에서 매도에 직면할 것으로 예상됩니다. 가격이 20일 EMA에서 급격히 하락하면 $0.68까지 하락할 가능성이 높아집니다. 구매자들은 카르다노 가격을 하락 추세선 위로 밀어올려 반등 신호를 보여야 합니다. 그러면 페어는 $1.02까지 상승할 수 있습니다. 카르다노 가격은 현재 $0.8337에 거래되고 있습니다. 분석가들이 40배 상승 잠재력이 있다고 말하는 돌파 토큰 분석가 추천은 점점 더 MAGACOIN FINANCE를 가리키고 있으며, 투자자들은 이를 돌파 알트코인으로 식별했습니다. 이는 2025년에 구매할 최고의 새로운 알트코인 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 대형 시가총액 코인들과 달리, ROI 승수 내러티브를 제공합니다. 이는 트레이더들에게 매력적입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:21
2가지 요인이 비트코인의 $111K 회복을 이끌었지만, 이것은 상승 트랩인가?
비트코인의 $111K 회복 뒤에는 2가지 요인이 있지만, 이것은 불 트랩인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 요점 비트코인의 $111k 반등은 단기 보유자 매도 감소와 새로운 소매 누적과 함께 왔습니다. 상어들이 진정한 시장 신뢰를 보여줄 만큼 충분히 오래 누적 추세를 유지할까요? $107,270의 최저점을 기록한 후, 비트코인[BTC]은 $111,787의 지역 최고점으로 반등하며 하방 압력 완화를 시사했습니다. 이러한 냉각기 속에서 분석가들은 비트코인의 전망에 대해 추측했습니다. 그 중 한 명인 비트코인 벡터는 리스크 오프 시그널이 완화되고 있다고 주장했습니다. 이는 비트코인에게 좋은 일일 수 있습니다. 여기 그 이유가 있습니다. 비트코인의 리스크 오프 시그널이 안정화되고 있습니다 비트코인 벡터에 따르면, 리스크 오프 시그널이 완화되고 저위험 체제로 되돌아가고 있습니다. 그의 분석에서, 벡터는 시장 조정이 참가자들에게 완전한 압력을 가하지 않았다고 관찰했습니다. 실제로 비트코인 공급량의 약 9%만이 손실 상태였으며, 이는 사이클 바닥에서의 25%와 이전 하락장에서의 50% 이상에 비해 낮은 수치입니다. 출처: Glassnode 결과적으로, 리스크 오프 시그널이 안정화되어 비트코인이 하방 압력에 직면해 있지만 상대적으로 완만한 상태를 유지하고 있음을 시사했습니다. 동시에, BTC는 $124k ATH에서 후퇴한 이후 갇혀 있던 가격 압축에서 돌파를 시도하고 있습니다. 당연히, 이는 시장이 아직 완전한 항복을 경험하지 않았음을 강조했습니다. 매도 활동 감소 사실, 매도 활동은 크게 감소했습니다. Checkonchain에 따르면, 6개월에서 1일 코호트 또는 STH(단타매매) 사이의 비트코인 거래량 지출이 감소했습니다. 출처: Checkonchain 1-3개월 코호트는 21k BTC에서 11k BTC로 감소했습니다. 1주-1개월 코호트는 26k BTC에서 23k BTC로 하락했습니다. 마찬가지로, 1일-1주 지출은 58k BTC에서 44k BTC로 감소했습니다. 이러한 STH 활동의 감소는 패닉셀에 대한 사례를 강화했습니다. 소매 투자자와 상어들이 다시 누적으로 돌아왔습니다 게다가, 소규모 투자자들이 매수로 돌아왔습니다. 물고기, 새우, 게, 상어 모두 긍정적인 잔액 변화를 보였습니다. 100-1k BTC를 보유한 상어들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:13
이더리얼라이즈, 은행 유치를 위해 4000만 달러 확보
Etherealize, 은행들을 유치하기 위해 4000만 달러를 확보했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움의 지지자들은 전통 금융에 대한 그들의 제안을 강화하고 있습니다. 올해 초 블록체인 베테랑 Danny Ryan과 전 트레이더 Vivek Raman이 설립한 그룹인 Etherealize는 Paradigm과 Electric Capital이 주도한 라운드에서 4000만 달러를 모금했습니다. 이 비영리 단체는 이 자금이 은행, 자산 관리자 및 결제 네트워크에 이더리움이 세계 금융 시스템의 기반이 되어야 한다고 설득하는 노력에 도움이 될 것이라고 말합니다. 머지에서 "기관 머지"로 이더리움의 지분 증명 전환을 주도한 Ryan은 이번 자금 조달을 "기관 머지"의 시작으로 표현했습니다 - 글로벌 금융이 더 안전하고 프로그래밍 가능한 인프라로 이동하는 단계입니다. 한편 Raman은 정책 입안자들과 금융 거물들을 유치하고 있으며, 심지어 의원들이 Clarity Act를 논의하는 동안 의회에서 증언하기도 했습니다. 단순한 옹호 이상 Etherealize는 단순한 로비 활동을 넘어섭니다. 이 그룹은 영지식 증명 프라이버시 레일, 토큰화된 자산에 맞춘 정산 엔진, 그리고 토큰화된 고정 수입에 유동성을 가져오는 것을 목표로 하는 애플리케이션을 구축하고 있습니다. 이 그룹의 초기 보고서는 기관들이 ETH를 지급준비율 자산과 상품으로 채택하기 시작하면 ETH 가격이 8,000달러에서 80,000달러 사이가 될 것이라고 예측하기까지 했습니다. 왜 중요한가 이러한 노력은 이더리움 커뮤니티 내에서 운영을 공식화하고 통일된 메시지를 제시하기 위한 더 넓은 변화를 반영합니다. 이더리움 재단의 변화와 새로운 리더십이 로드맵을 이끄는 가운데, Etherealize는 기관 신뢰성에 초점을 맞춘 상대자로 부상하고 있습니다. 1월부터 이 그룹은 월스트리트 플레이어들과 규제 기관 모두와 진전을 이루었다고 주장합니다. 4000만 달러의 신규 자본과 최고 암호화폐 벤처 기업들의 지원으로, Etherealize는 이더리움의 다음 도약이 소매 투기가 아닌 글로벌 금융 시스템 자체에서 올 것이라고 베팅하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 어떤...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:03
패션의 지배가 알고리즘을 만날 수 있을까?
패션의 통치가 알고리즘을 만날 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 10월 12일: 클로에 말레가 2022년 10월 12일 뉴욕시 순 리에서 렉서스가 주최한 W 매거진 50주년 행사에 참석했습니다. (W 매거진을 위한 Dimitrios Kambouris/Getty Images 사진) Getty Images for W Magazine 1988년부터 안나 윈투어는 단순한 패션 에디터 이상이었습니다. 그녀는 패션 자체의 메트로놈이었으며, 보그 표지 촬영, 유명인 승인 제스처, 메트 갈라 테마 등으로 업계의 템포를 혼자서 설정한 여성이었습니다. 그래서 2025년 6월 그녀가 물러난다는 소식이 전해졌을 때 놀라운 일이 아니었습니다; 소문은 쿠튀르 속도로 퍼져나갔습니다. 우리는 바이럴 베팅 시장인 폴리마켓이 그녀의 후계자에 대한 내기를 시작하는 것을 보았는데, 신뢰할 수 있는 업계 베테랑부터 제프 베조스의 신부이자 보그 표지 스타인 로렌 산체스까지 다양한 후보들이 있었습니다. 안나 윈투어가 바통을 넘기다 화요일, 기다림은 끝났습니다. 클로에 말레가 보그의 새로운 '편집 콘텐츠 책임자'로 취임한다고 발표되었습니다. 캔디스 버겐과 프랑스 영화 감독 루이 말레의 딸인 말레는 안정적인 인물로 여겨지며 잘 알려진 보그 내부자로, 2011년 소셜 에디터로 합류한 후 2016년 기고 에디터로 승진하고 가장 최근에는 Vogue.com의 에디터를 맡았습니다. 그러나 안나 윈투어는 아직 어디로도 가지 않습니다. 그녀는 보그의 글로벌 편집 디렉터와 콘데 나스트의 최고 콘텐츠 책임자로 남을 것입니다. 말레 자신이 "안나가 멘토로서 바로 복도 건너편에 있어 행운"이라고 빠르게 언급했지만, 이것이 윈투어의 이름과 동의어인 브랜드에 큰 변화를 가져오고 말레 앞에 놓인 과제가 엄청나다는 것을 부인할 수 없습니다. 윈투어가 잡지 표지와 메트 갈라를 지휘했던 곳에서, 말레는 훨씬 더 변덕스러운 풍경에 직면하고 있습니다. 그녀는 보그를 인쇄물로 가득 찬 유산에서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:54
전문 분석가, 비트코인이 "먼저 100,000달러로 하락할 것"이라고 주장한 후 다음 예상을 공유
전문 분석가, 비트코인이 "먼저 100,000달러로 하락할 것"이라고 주장한 후 다음에 예상되는 일을 공유했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 분석가 Joao Wedson은 비트코인이 다가오는 시기에 중요한 시기에 접어들 수 있다고 말하는 주목할 만한 평가를 공유했습니다. Wedson에 따르면, 2024년에 그들이 지적한 주기적 형성이 2025년 10월에 완료될 수 있으며, 이는 비트코인 역사에서 중요한 단계의 끝을 의미합니다. Wedson은 이 주기가 확인되면 비트코인이 빠르게 100,000달러 수준으로 하락한 다음 140,000달러 이상으로 급등할 수 있다고 제안했습니다. 그러나 분석가는 기술적 프랙탈 분석에만 의존하는 것은 위험하다고 덧붙였습니다. 분석의 가장 중요한 점 중 하나는 기관 수요, ETF 투기 및 정치적 발전이 시장에 어떤 영향을 미칠 것인가입니다. Wedson은 특히 "트럼프가 2025년 마지막 분기에 약세장을 촉발할 수 있다"는 일론 머스크의 발언을 강조했습니다. 기억하시겠지만, 머스크는 몇 달 전에 2021년 비트코인의 69,000달러 정점을 암시하는 게시물을 공유한 바 있습니다. "4년 주기가 끝나고 비트코인이 새로운 암호화폐 투자자들이 주장하는 것처럼 끝없는 상승 추세에 접어들고 있는지, 아니면 2025년이 급격한 조정 전의 마지막 숨통인지? 우리는 2026년에 가격이 50,000달러 아래로 떨어질 가능성을 배제해서는 안 됩니다,"라고 Wedson은 말했습니다. 분석가는 "아마도 Satoshi Nakamoto만이 실제로 무슨 일이 일어날지 알고 있을 것입니다"라고 말하며 이 모든 시나리오는 단지 이론적인 것일 뿐이라고 결론지었습니다. *이것은 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 기술적 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:49
Polymarket, CFTC로부터 미국 복귀에 '녹색 신호'를 받았다고 CEO가 말해
Polymarket, CFTC로부터 미국 복귀를 위한 '그린 라이트'를 받았다고 CEO가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 CFTC는 QCX LLC와 QC Clearing LLC 인수를 통한 Polymarket의 미국 운영을 허용하는 무대응 서한을 발행했습니다. CEO Shayne Coplan은 이 규제 결정을 국내에서 규정을 준수하는 가격 예측 계약을 출시하기 위한 그린 라이트라고 불렀습니다. Donald Trump Jr.는 Polymarket이 미국 가격 예측 시장을 지배하기 위한 포지션을 취하면서 자문 위원회에 합류했습니다. Polymarket은 상품선물거래위원회(CFTC)가 이벤트 계약에 관한 무대응 서한을 발행한 후 미국 운영을 시작할 예정입니다. 수요일에 발표된 이 결정은 제한적이고 조건부인 정책 완화를 확인하지만 미국에서 규제된 가격 예측 시장을 향한 중요한 단계를 표시합니다. 규제 기관은 지정 계약 시장인 QCX LLC와 파생상품 청산 기관인 QC Clearing LLC가 스왑 관련 규정 준수 문제에 대한 집행 조치에 직면하지 않을 것이라고 명확히 했습니다. 이 판결은 거래소를 다른 시장 운영자에 대한 CFTC의 과거 입장과 일치시킵니다. Polymarket은 7월에 1억 1200만 달러에 이러한 CFTC 라이선스 기관들을 인수했습니다. 이들은 현재 Polymarket US와 Polymarket Clearing으로 리브랜딩되어 미국 사용자를 위한 거래 및 청산 프레임워크를 형성하고 있습니다. 이 인수는 법무부와 CFTC가 Polymarket의 이전 규정 준수 실패에 대한 조사를 종료한 후에 이루어졌습니다. CEO Shayne Coplan, CFTC 서한을 미국 출시를 위한 "그린 라이트"라고 부르다 Polymarket CEO Shayne Coplan은 9월 3일 수요일 X(이전 트위터)에 게시한 글에서 CFTC를 칭찬하며, 무대응 서한이 회사가 미국에서 법적 프레임워크 하에 가격 예측 계약을 거래하기 위한 운영을 시작하는 데 필요한 그린 라이트를 제공한다고 암시했습니다. Polymarket has been given the green light to go live in the USA by the @CFTC. Credit to the Commission and Staff for their impressive work. This process has been accomplished in record timing. Stay tuned https://t.co/NVziTixpqO — Shayne Coplan 🦅 (@shayne_coplan) September 3, 2025 올해 초 벤처캐피털 부문인 1789 Capital을 통해 Polymarket에 투자한 Donald Trump Jr.가 Polymarket의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:26
DOGE 0.24달러, Stellar 둔화되는 가운데 BlockDAG의 2900% ROI가 선두
DOGE $0.24, Stellar 둔화, BlockDAG의 2900% ROI가 선두를 달리다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 DOGE의 $0.24 반등과 Stellar의 중립적 분위기를 확인하세요. 하지만 BlockDAG의 $395M 프리세일, 2900% ROI, 고래들의 러시가 경쟁을 지배하고 있습니다. 한 코인이 급등하는 동안 다른 코인이 정체될 때 어떤 일이 일어날까요? Dogecoin(DOGE)은 대규모 고래 축적에 힘입어 $0.22를 넘어섰지만, Stellar(XLM)은 PayPal 통합에 대한 추측에도 불구하고 약한 단타매매 분위기로 어려움을 겪고 있습니다. 이 대조는 뚜렷하여 트레이더들이 시장이 다음에 어느 방향으로 움직일지 추측하게 만듭니다. 그러나 BlockDAG(BDAG)는 완전히 다른 경로를 그리고 있습니다. 프리세일이 대규모 러시로 변모했으며, 고래들이 리더보드를 재편하고 소규모 구매자들이 자신의 몫을 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이 프로젝트는 이미 $395M 이상을 모금하고 257억 코인을 판매했으며, 배치 1의 초기 구매자들에게 놀라운 2,900% ROI를 제공했습니다. 게다가 BlockDAG는 10월 1일까지만 이용 가능한 특별 배치 30 정액 프리세일 가격 $0.0013을 도입했으며, 이는 확정된 $0.05 출시 전까지입니다. 매일 모멘텀이 구축되고, X1 앱에서 수백만 명의 채굴자가 활동하며, 싱가포르에서 열리는 배포 이벤트가 다음 성장 단계를 선보일 예정인 BlockDAG는 다른 코인보다 더 강력하고 빠르게 움직이고 있습니다. 고래 파워가 BlockDAG의 $395M 열풍에 불을 지피다 BlockDAG의 프리세일은 더 이상 조용하지 않습니다. 완전한 경쟁이 되었고, 리더보드가 이를 증명합니다. 최근 두 고래가 $4.4M과 $4.3M의 대규모 진입으로 순위를 뒤흔들어 이전 선두주자들을 추월하고 뒤처지지 않으려는 소규모 구매자들의 러시를 촉발했습니다. 한때 "인기 있는 프리세일"로 홍보되었던 것이 이제 실시간으로 모멘텀이 보이는 그대로가 되었습니다. 수학적 계산이 매력을 분명하게 보여줍니다. BlockDAG는 $0.001에 출시되었고, 초기 구매자들은 이미 2,900%의 수익을 올리고 있습니다. 이제 $395M 이상을 모금하고 257억 코인을 판매한 이 프로젝트는 마지막 기회를 제공합니다: 10월 1일까지 이용 가능한 특별 배치 30 정액 프리세일 가격 $0.0013입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 11:03
