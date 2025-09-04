XRP 아미의 지지가 리플의 획기적인 SEC 승리에 기여

XRP 군단의 옹호가 리플의 획기적인 미국 증권거래위원회 승리에 기여했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 토큰 보유자들은 리플 랩스가 미국 증권거래위원회(SEC)를 상대로 승리를 거두는 데 중요한 역할을 했으며, 이 사건은 양측이 항소를 취하기로 합의한 지난달 공식적으로 종결되었습니다. SEC는 2020년 리플이 XRP 토큰을 미등록 증권으로 판매했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 2023년 7월, 미국 증권거래위원회의 리플 대상 소송에서 아날리사 토레스 판사는 XRP가 본질적으로 증권이 아니라고 판결했으며, 이 사건은 올해 8월에 완전히 해결되었습니다. 디턴은 X에서 2,000개 이상의 증거물이 제출되었음에도 토레스 판사는 XRP 보유자 진술서, 그의 법정 조언서, LBRY 사건의 구두 변론을 포함한 몇 십 개만 인용했다고 설명했습니다. 그는 "신뢰할 수 있는 사람이라면 XRP 군단이 리플 사건에 영향을 미치지 않았다고 주장할 수 없습니다. 만약 그렇게 주장한다면, 그들은 사실과 진실을 모르거나 의도적으로 거짓말을 하는 것입니다"라고 말했습니다. 디턴은 한 사람도 상황의 결과를 바꿀 수 있다고 주장합니다. 디턴은 법원이 XRP 보유자 진술서와 그의 조언서를 인정한 것이 법적 절차에서 커뮤니티 목소리의 역할을 검증했다고 언급했습니다. 그는 이러한 인용이 없었다면 일부는 그들의 노력이 실제로 영향을 미쳤는지 의문을 제기했을 수 있다고 말했습니다. 그럼에도 판결 자체는 XRP 군단의 활동이 법원의 추론에 진정으로 영향을 미쳤음을 보여주며 그 반대를 증명했습니다. 그의 관찰은 집단 행동이 주요 암호화폐 소송의 과정에 의미 있는 영향을 미칠 수 있다는 믿음이 커지고 있음을 시사합니다. 변호사는 심지어 "종종 사람들은 한 사람이 차이를 만들 수 없다고 말합니다. 저는 이렇게 말합니다: 한 사람이 많은 사람들에게 영감을 줄 수 있고, 함께라면 그들은 차이를 만들 수 있습니다"라고 확언했습니다. X 커뮤니티의 일부 회원들은 XRP 군단이 판사의 결정에 영향을 미쳤다는 디턴의 의견에 동의했습니다. 한 사용자는 대규모 그룹이 참여할 때 실제 영향력이 있다고 언급했습니다...