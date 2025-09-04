MEXC 거래소
폴리곤 vs 폴카닷: 2025년에 어떤 블록체인이 승리할까?
포스트 Polygon vs Polkadot: 2025년에는 어떤 블록체인이 승리할까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 분석가들은 2026년까지 $16의 고점을 예측하고 있으며, 이는 현재 약 $3.8 수준에서 3-4배 상승한 수치입니다. 장타매매 관점에서 Polkadot은 장기 투자자들에게 신뢰할 수 있는 인프라 플레이이지만, Polygon과 마찬가지로 비대칭적인 것보다는 꾸준한 성장 플레이에 가깝습니다. Polygon과 Polkadot 모두 탄탄한 투자 대상이지만, 소매 투자자들이 찾는 문화적 불꽃을 제공하지 못할 수 있습니다. 이것이 MAGACOIN FINANCE가 주목받기 시작한 이유입니다. 가치를 구축하는 데 수년간의 생태계 축적이 필요한 인프라 토큰과 달리, MAGACOIN FINANCE는 소매 심리학과 브랜딩을 활용하여 실시간으로 견인력을 구축하고 있습니다. 분석가들은 세 가지 뚜렷한 신호를 지적합니다: 커뮤니티 플라이휠 - X와 텔레그램에서의 성장이 가속화되고 있으며, SHIB의 초기 단계와 유사하게 문화적 공명을 보여줍니다. 고래 활동 - 블록체인 추적기는 대형 지갑에서 막대한 유입을 보여주며, 스마트 머니가 소매가 뒤따르기 전에 준비하고 있음을 나타냅니다. 타이밍 이점 - 많은 사람들이 암호화폐의 "마지막 쉬운 사이클"이라고 부르는 것을 앞두고 출시함으로써 그 기하급수적 잠재력을 확대합니다. 분석가들은 MAGACOIN FINANCE가 단순한 밈 코인이 아닌 문화적 움직임으로 발전하고 있다고 주장합니다. 이러한 차이점이 일부 사람들이 이를 단순한 투기적 움직임이 아닌 2025년의 가장 두드러진 소매 점화점이라고 부르는 이유일 수 있습니다. Polygon: 스케일링 리더 Polygon은 이더리움의 사실상 스케일링 솔루션으로, 매일 수백만 건의 트랜잭션을 더 낮은 수수료와 더 나은 사용자 경험으로 처리합니다. Disney, Reddit, Starbucks와 같은 주요 기업들과의 협력을 통해 암호화폐 네이티브 커뮤니티를 넘어 더 넓은 청중에게 노출되었습니다. 분석가들은 2025년에 다수의 zk-롤업과 다른 스케일링 솔루션이 구현될 것으로 예상되기 때문에 Polygon이 최고의 Layer-2 생태계로 남을 것이라고 확신합니다. 많은 사람들이 다음 이더리움 채택 물결이 오면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:27
NVIDIA, 3D 객체 제작을 간소화하는 AI 청사진 공개
NVIDIA, 3D 객체 생성을 간소화하는 AI Blueprint 공개 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. Joerg Hiller 2025년 09월 03일 14시 52분 NVIDIA가 3D 객체 생성을 위한 AI Blueprint를 도입하여 장면 생성 효율성을 향상시켰습니다. NVIDIA RTX를 기반으로 한 Microsoft TRELLIS 마이크로서비스는 성능을 20% 향상시킵니다. NVIDIA 공식 블로그에 따르면, NVIDIA는 3D 아티스트들을 위한 중요한 도약으로 3D 객체 생성을 단순화하고 가속화하도록 설계된 새로운 AI Blueprint를 출시했습니다. 이 혁신적인 도구는 고급 생성형 AI 기술을 활용하여 전통적이고 시간이 많이 소요되는 3D 모델링 워크플로우를 변화시키는 것을 목표로 합니다. 3D 장면 생성의 혁명 3D 객체 생성을 위한 NVIDIA AI Blueprint는 아티스트들이 단일 텍스트 프롬프트에서 최대 20개의 객체를 생성할 수 있게 합니다. 이 과정은 Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM 마이크로서비스의 통합으로 크게 향상되어, 네이티브 모델보다 20% 향상된 성능을 제공합니다. 이는 고품질 3D 자산을 더 빠르게 생성할 수 있게 하여 아티스트들이 지루한 모델링보다 창의적인 작업에 더 집중할 수 있게 합니다. 향상된 프로토타이핑 기능 전통적으로 3D 장면 프로토타이핑은 노동 집약적이고 반복적인 작업인 저품질 자산 생성을 포함합니다. 새로운 AI Blueprint는 이 과정의 많은 부분을 자동화합니다. 예술적 개념을 입력하면, Blueprint의 대규모 언어 모델(LLM)이 장면을 채우기 위한 다양한 객체를 생성하여 워크플로우를 간소화하고 생산성을 향상시킵니다. NVIDIA의 Llama 3.1 8B NIM 마이크로서비스의 통합은 아이디어 생성을 더욱 가속화하여 아티스트들에게 창의적 탐색을 위한 강력한 도구를 제공합니다. 또한, NVIDIA SANA, 텍스트-이미지 프레임워크는 잠재적 객체의 고해상도 미리보기를 제공하여 아티스트들이 필요에 따라 이러한 디지털 자산을 수정하거나 폐기할 수 있는 유연성을 부여합니다. 원활한 통합 및 내보내기 생성된 이러한 3D 객체는 Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM 마이크로서비스를 통해 바로 사용 가능한 모델로 원활하게 변환될 수 있습니다. Blueprint는 또한 오픈 소스 3D 플랫폼인 Blender와 다른 인기 있는 3D 애플리케이션으로의 직접 내보내기를 지원하여...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:19
XRP 아미의 지지가 리플의 획기적인 SEC 승리에 기여
XRP 군단의 옹호가 리플의 획기적인 미국 증권거래위원회 승리에 기여했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP 토큰 보유자들은 리플 랩스가 미국 증권거래위원회(SEC)를 상대로 승리를 거두는 데 중요한 역할을 했으며, 이 사건은 양측이 항소를 취하기로 합의한 지난달 공식적으로 종결되었습니다. SEC는 2020년 리플이 XRP 토큰을 미등록 증권으로 판매했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 2023년 7월, 미국 증권거래위원회의 리플 대상 소송에서 아날리사 토레스 판사는 XRP가 본질적으로 증권이 아니라고 판결했으며, 이 사건은 올해 8월에 완전히 해결되었습니다. 디턴은 X에서 2,000개 이상의 증거물이 제출되었음에도 토레스 판사는 XRP 보유자 진술서, 그의 법정 조언서, LBRY 사건의 구두 변론을 포함한 몇 십 개만 인용했다고 설명했습니다. 그는 "신뢰할 수 있는 사람이라면 XRP 군단이 리플 사건에 영향을 미치지 않았다고 주장할 수 없습니다. 만약 그렇게 주장한다면, 그들은 사실과 진실을 모르거나 의도적으로 거짓말을 하는 것입니다"라고 말했습니다. 디턴은 한 사람도 상황의 결과를 바꿀 수 있다고 주장합니다. 디턴은 법원이 XRP 보유자 진술서와 그의 조언서를 인정한 것이 법적 절차에서 커뮤니티 목소리의 역할을 검증했다고 언급했습니다. 그는 이러한 인용이 없었다면 일부는 그들의 노력이 실제로 영향을 미쳤는지 의문을 제기했을 수 있다고 말했습니다. 그럼에도 판결 자체는 XRP 군단의 활동이 법원의 추론에 진정으로 영향을 미쳤음을 보여주며 그 반대를 증명했습니다. 그의 관찰은 집단 행동이 주요 암호화폐 소송의 과정에 의미 있는 영향을 미칠 수 있다는 믿음이 커지고 있음을 시사합니다. 변호사는 심지어 "종종 사람들은 한 사람이 차이를 만들 수 없다고 말합니다. 저는 이렇게 말합니다: 한 사람이 많은 사람들에게 영감을 줄 수 있고, 함께라면 그들은 차이를 만들 수 있습니다"라고 확언했습니다. X 커뮤니티의 일부 회원들은 XRP 군단이 판사의 결정에 영향을 미쳤다는 디턴의 의견에 동의했습니다. 한 사용자는 대규모 그룹이 참여할 때 실제 영향력이 있다고 언급했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:36
메타플래닛, BTCTC가 비트코인의 변동성을 증폭시킨다고 보여줘
메타플래닛이 BTCTC가 비트코인의 변동성을 증폭시킨다는 것을 보여준다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 지난 10주 동안 비트코인 트레저리 기업(BTCTC) 주식은 50-80% 폭락하여 투자자들 사이에 광범위한 우려를 불러일으켰습니다. 메타플래닛(MTPLF)의 사례는 18개월 동안 12번의 "미니 하락장"을 겪으며 심각한 변동성을 보여줍니다. 이는 다음과 같은 질문을 제기합니다: BTCTC 주식이 비트코인의 변동성을 반영하는 것인가, 아니면 내부 기업 요인도 이를 주도하는가? BTCTC 주식이 비트코인 자체보다 더 위험할 때 지난 10주 동안 비트코인 트레저리 기업(BTCTC) 주식은 50-80%의 하락을 기록했으며, 이는 투자 커뮤니티 전반에 걸쳐 우려의 물결을 일으켰습니다. 메타플래닛($MTPLF)은 이러한 심각한 변동성의 명확한 예입니다. 스폰서 스폰서 비트코인 트레저리 기업 주식의 가격 변동. 출처: X 18개월 내에 메타플래닛은 하루 하락부터 장기적인 하락세까지 다양한 12번의 미니 하락장을 견뎌냈습니다. 평균적으로 각 하락은 약 -32.4%였으며 20일 지속되었습니다. 특히 최악의 단계는 119일 동안(2024년 7월 25일 - 11월 21일) 주식이 78.6% 하락한 것이었습니다. 메타플래닛 주가. 출처: Mark Moss 문제는 이러한 하락이 비트코인(BTC)의 자체 변동성에 완전히 영향을 미치는지 여부입니다. 분석가 Mark Moss에 따르면, 데이터는 메타플래닛의 조정 중 41.7%(12개 중 5개)만이 비트코인의 하락 주기와 일치했음을 보여줍니다. 반대로, 절반 이상은 옵션 발행, 자본 조달 또는 "비트코인 프리미엄"(주가와 실제 BTC 보유량 가치 간의 격차) 축소와 같은 내부 기업 요인에 의해 촉발되었습니다. 그럼에도 불구하고 Mark는 부분적인 연관성을 관찰했습니다. 특히 메타플래닛의 가장 깊은 하락(-78.6% 또는 -54.4% 등)은 비트코인의 중요한 하락과 겹치는 경향이 있었습니다. 이는 BTC가 고변동성 단계에 들어가면 BTCTC 주식이 종종 더 오랫동안 약세를 유지하며 시장과 내부 역학 모두에서 이중 타격을 받는다는 것을 시사합니다. 물론 비트코인은 여전히 지배적인 영향력을 가지고 있습니다. 그러나 기업 변수는 실제 "레버리지"로 작용하여 BTCTC의 변동성을 훨씬 더 증폭시킵니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:23
세 개의 새로운 지갑이 FalconX에서 2억 9000만 달러를 이동
게시물 세 개의 새로운 지갑이 FalconX에서 2억 9000만 달러를 이동시켰다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대규모 ETH 출금: 세 개의 새로운 지갑이 FalconX에서 2억 9000만 달러를 이동 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 대규모 ETH 출금: 세 개의 새로운 지갑이 FalconX에서 2억 9000만 달러를 이동 출처: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:17
파워볼 잭팟 17억 달러 돌파—역대 세 번째로 큰 복권 상금
파워볼 잭팟이 17억 달러에 도달—역대 세 번째로 큰 복권 상금이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 파워볼 잭팟은 수요일 밤 추첨에서 6개 번호가 모두 일치하는 티켓이 없어 17억 달러로 상승했습니다. 이는 역대 세 번째로 큰 복권 상금이지만, 최종 당첨자는 세금과 기타 공제를 고려하면 훨씬 적은 금액을 받게 될 것입니다. 수요일 밤 추첨 후 파워볼 잭팟은 17억 달러로 급증했습니다. Anadolu via Getty Images 주요 사실 월요일 밤 추첨된 여섯 개의 번호는 3, 16, 29, 61, 69와 빨간색 파워볼 22였습니다. 다음 추첨에서 당첨자가 나오면, 30년 동안 분할 지급되는 17억 달러 상금과 일시불 현금 상금 7억 7030만 달러 중 하나를 선택해야 합니다. 일시불 지급을 선택할 경우, 24%의 필수 연방 원천징수세가 적용되어 당첨금은 약 5억 8540만 달러로 줄어듭니다. 과세 소득에 따라 당첨자는 최대 37%의 연방 한계세율에 직면할 수 있으며, 이로 인해 당첨금은 4억 8530만 달러로 더 줄어들 수 있습니다. 당첨자가 분할 지급 방식을 선택할 경우, 약 5660만 달러의 연간 지급금은 37%의 연방 한계세율이 적용되면 3560만 달러로 줄어들 것입니다. 당첨자는 또한 거주 주에 따라 추가 세금에 직면할 수 있습니다. 뉴욕과 같은 일부 주는 복권 당첨금에 10.9%의 세금을 부과하는 반면, 텍사스, 플로리다, 캘리포니아를 포함한 다른 주들은 그렇지 않습니다. 주목할 점 파워볼 잭팟의 다음 추첨은 토요일 밤에 있을 예정이며, 다시 당첨자가 나오지 않으면 잭팟 상금은 2024년 최대 규모를 넘어설 가능성이 높습니다. 메가 밀리언스 복권의 다음 추첨은 금요일로 예정되어 있으며, 현재 잭팟 금액은 3억 3600만 달러입니다. 주요 배경 파워볼의 최종 당첨자는 2023년 10월 이후 최대 복권 상금을 차지하게 될 것입니다. 당시 한 명의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:06
9월 8일 흥미로운 블록체인 기회 열기
9월 8일 흥미로운 블록체인 기회 열기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Enso 서울 밋업: 9월 8일 흥미로운 블록체인 기회 열기 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 Enso 서울 밋업: 9월 8일 흥미로운 블록체인 기회 열기 출처: https://bitcoinworld.co.in/enso-seoul-meetup-blockchain/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:05
고래들이 체인링크를 대량 매수하고 있다
고래들이 체인링크를 대량 매수하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 분석 회사 Alphractal의 새로운 데이터에 따르면 체인링크가 대형 홀더들이 꾸준히 보유량을 늘리면서 중요한 축적 단계에 진입하고 있을 수 있다고 합니다. Alphractal은 LINK의 실현 가격 - 유통 공급량의 평균 비용 기준을 추적하는 지표 - 이 15달러 근처에 있다고 강조했습니다. 분석가들은 이 수준이 가격이 후퇴할 경우 주요 안전망 역할을 할 수 있으며, 장타매매 축적을 위한 전략적 구간으로 표시된다고 말합니다. 대형 홀더들이 더 많은 LINK 추가 10만에서 100만 LINK를 관리하는 지갑과 100만 개 이상의 토큰을 보유한 지갑들이 조용히 포지션을 확대해 왔습니다. Alphractal에 따르면, 이러한 추세는 체인링크를 다음 시장 사이클의 핵심 인프라 프로젝트로 보는 고래와 기관급 플레이어들의 신뢰가 커지고 있음을 반영합니다. 가격 모멘텀 구축 LINK는 지난 달 약 40% 상승하여 보도 시점에 23.70달러까지 올랐습니다. 이러한 성과로 체인링크는 시가총액 기준 11위 암호화폐로 올라섰으며, 또 다른 상승장이 형성될 경우 큰 역할을 할 수 있다는 추측을 불러일으켰습니다. Alphractal의 분석가들에게 메시지는 명확합니다: 트레이더들이 단타매매를 쫓는 동안, 가장 큰 투자자들은 조용히 체인링크를 탈중앙화 금융의 미래를 위한 기초 자산으로 취급하고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 암호화폐, 블록체인 및 핀테크 산업을 다루는 8년 이상의 경험을 가진 그는 디지털 자산의 복잡하고 끊임없이 진화하는 세계에 정통합니다. 그의 통찰력 있고 생각을 자극하는 기사는 독자들에게 시장의 최신 발전과 트렌드에 대한 명확한 그림을 제공합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 13:03
US 뱅코프, 3년 중단 후 비트코인 커스터디 재개
US 뱅코프, 3년 중단 후 비트코인 커스터디 재개라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. US 뱅코프, 3년 중단 후 비트코인 커스터디 재개 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Rubmar는 지속적으로 배우고 발전하기를 좋아하는 암호화폐 애호가입니다. 그녀는 암호화폐 산업의 최신 뉴스와 발전에 대해 보도하는 것을 즐깁니다. Rubmar는 또한 스크랩북 만들기, 공예, 시뮬레이션 게임, 그리고 축구 관람을 즐깁니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/us-bancorp-resumes-bitcoin-custody-services/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:52
CIMG, 5500만 달러 주식 세일 마감, 500 비트코인 결제 수령
CIMG, 5500만 달러 주식 판매 마감, 지불로 500 비트코인 수령이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CIMG Inc.는 5500만 달러의 주식 판매를 완료하고, 비트코인으로 지불을 수락하여 500 BTC를 대차대조표에 추가했습니다. 이 움직임은 회사가 장기적인 비트코인 준비금 전략으로 전환하고 있음을 반영합니다. 5500만 달러 주식-BTC 거래로 CIMG, 비트코인 트레저리 전략 채택 CIMG Inc.(Nasdaq: IMG), 글로벌 디지털 헬스 및 영업 개발 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/cimg-closes-55-million-share-sale-receives-500-bitcoin-in-payment/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 12:46
