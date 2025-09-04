BlockDAG, Nexchain, Coldware, SUBBD AI: 블록DAG, 넥스체인, 콜드웨어, SUBBD

BlockDAG, Nexchain, Coldware, 그리고 SUBBD 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 뉴스 BlockDAG가 3억 9500만 달러를 모금하며 2025년 최고의 프리세일 암호화폐로 꼽히는 이유를 알아보세요. Nexchain, Coldware, SUBBD와 비교해보세요. 프리세일은 종종 암호화폐에서 가장 큰 성장 스토리를 만들어냅니다. 초기 가격에 제공되는 코인은 신중하게 선택하면 큰 보상을 가져올 수 있습니다. 현재 몇몇 이름들이 주목받고 있지만, 하나가 확실히 앞서 있습니다. BlockDAG는 이미 3억 9500만 달러 이상을 모금하고, 257억 개 이상의 코인을 판매했으며, BDAG 배포 이벤트 동안 프리세일 가격을 0.0013달러로 고정했습니다. 이러한 조정으로 보너스 티어가 종료되어 모든 구매자에게 공정성과 투명성을 보장합니다. 고래 구매와 대규모 채택으로 BlockDAG는 프리세일에서 선두를 달리고 있습니다. Nexchain, Coldware, SUBBD와 같은 다른 이름들도 자신만의 아이디어를 가져옵니다. Nexchain은 AI 스케일링을 추진하고, Coldware는 하드웨어와 암호화폐를 연결하며, SUBBD는 크리에이터 경제에 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다. 그러나 어느 것도 BlockDAG가 구축한 것과 같은 속도나 신뢰를 보여주지 않습니다. 각 프로젝트를 비교하고 BlockDAG가 오늘날 최고의 프리세일 암호화폐로 불리는 이유를 살펴보겠습니다. 1. BlockDAG: 숫자로 보는 힘과 규모 BlockDAG는 2025년 최고의 프리세일 암호화폐로서의 왕관을 쥐고 있으며, 그 결과가 이를 명확히 보여줍니다. 프리세일은 이미 3억 9500만 달러를 넘었으며, 배치 30에서 BlockDAG(BDAG) 코인 가격은 0.03달러입니다. 배치 1에서 단 0.001달러에 참여한 초기 구매자들은 2900%의 수익을 보았습니다. 오늘날 코인 가격이 더 높아졌음에도 불구하고, 출시 목표인 0.05달러를 달성한다면 여전히 강한 성장이 가능합니다. 이러한 수익은 440만 달러와 430만 달러의 대규모 보유량으로 리더보드 상위에 이름을 올린 대형 구매자들이 참여한 이유를 설명합니다. 300만 명 이상이 X1 마이닝 앱을 사용하고 수천 개의 채굴기가 판매되면서 채택은 이미 강력합니다. 실제 제품, 빠르게 성장하는 커뮤니티, 타의 추종을 불허하는 가시성을 결합함으로써 BlockDAG는...