ChainUp, 톰슨 로이터의 ALB 범아시아 규제 어워드 2025에서 더블 파이널리스트로 선정
ChainUp, 톰슨 로이터의 ALB 팬아시아 규제 어워드 2025에서 두 부문 최종 후보로 선정되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 싱가포르, 2025년 9월 4일 /PRNewswire/ — 디지털 자산 솔루션의 글로벌 제공업체인 ChainUp이 아시아 법률 비즈니스(ALB) 팬아시아 규제 어워드 2025에서 두 부문의 최종 후보로 선정되었습니다. 톰슨 로이터가 주관하는 이번 인정은 강력한 기술이 규정 준수의 핵심 요구 사항인 빠르게 성숙하는 산업에서 회사의 역할을 강조합니다. ChainUp의 후보 지명은 올해의 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 규정 준수 팀과 올해의 거래 모니터링 솔루션 제공업체 부문입니다. 이 후보 지명은 디지털 자산 생태계가 직면한 가장 시급한 규정 준수 과제를 해결하는 중요한 인프라를 제공하는 회사의 노력을 반영합니다. "디지털 자산 공간은 중요한 변곡점에 있으며, 톰슨 로이터가 후원하는 상의 최종 후보로 선정된 것은 기관급 보안 및 규정 준수에 대한 우리의 전략적 초점을 검증합니다"라고 ChainUp의 창립자 겸 CEO인 Sailor Zhong이 말했습니다. "우리의 솔루션은 제재 심사부터 금융 범죄 퇴치에 이르기까지 진화하는 의무를 탐색하는 데 필요한 도구로 기업을 지원하도록 설계되어 있어 명확성과 무결성을 가지고 운영할 수 있게 합니다. 이 인정은 산업의 다음 성장 단계를 지원하는 기초 기술을 구축하는 데 헌신한 우리 팀에게 속합니다." ALB 팬아시아 규제 어워드는 선임 법률 산업 리더로 구성된 독립적인 패널에 의해 심사됩니다. 수상자는 2025년 9월 18일 싱가포르에서 열리는 시상식에서 발표될 예정입니다. ChainUp 소개 ChainUp은 디지털 자산 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체로, 기업이 이 진화하는 생태계의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원합니다. 2017년에 설립되어 싱가포르에 본사를 둔 ChainUp은 웹3.0 기업부터 설립된 금융 기관에 이르기까지 다양한 고객을 대상으로 서비스를 제공합니다. ChainUp의 포괄적인 솔루션 제품군에는 암호화폐 거래소 솔루션, 유동성 서비스, 커스터디 서비스, MPC 월렛 서비스, KYT 암호화폐 추적 분석 도구, 자산 토큰화, 암호화폐 자산 관리, 마이닝, 스테이킹, 블록체인 API와 같은 웹3.0 인프라가 포함됩니다. 자세한 정보는 https://www.chainup.com/을 방문하세요.
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:43
TON 전략 회사, 보유량 증가를 위한 2억 5천만 달러 자사주 매입 계획 공개
TON 전략 회사가 보유량을 늘리기 위한 2억 5천만 달러 규모의 주식 바이백 계획을 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. TON 전략 회사는 2억 5천만 달러 규모의 자사 주식 바이백 계획을 승인했습니다. 이 계획은 Toncoin 보유량의 대차대조표를 개선하는 것을 목표로 합니다. TON 전략, 2억 5천만 달러 바이백으로 주주 가치 목표 최근 보도 자료에서 TON 전략 회사(이전 Verb Technology)는 이사회가 2억 5천만 달러 규모의 주식 바이백 계획을 승인했다고 발표했습니다. 이는 공개 시장 거래나 증권법에서 허용하는 대체 방법을 통해 이루어질 것입니다. 회사는 정해진 수의 주식을 취득할 의무는 없습니다. 그러나 시장 상황, 유동성, 주가와 같은 요소들이 결정에 영향을 미칠 것입니다. Manuel Stotz 회장은 이 전략이 회사에 자본 배분의 유연성을 제공하기 위해 설계되었다고 설명했습니다. 주식이 순 자산 가치(NAV)보다 할인된 가격에 거래된다면, 회사는 바이백을 추진할 수 있습니다. 반면에 주식이 프리미엄에 거래된다면, TON 전략은 추가 Toncoin을 취득하기 위해 주식을 발행할 수 있습니다. "시장 상황을 포함한 여러 요소에 따라, 주식이 NAV보다 프리미엄에 거래된다면 회사는 TON을 구매하기 위해 주식 발행을 고려할 수 있습니다. 반대로, 주식이 NAV보다 할인된 가격에 거래된다면 회사는 자사 주식 재매입을 고려할 수 있습니다. 재매입 프로그램은 우리에게 이를 가능하게 하는 도구를 제공합니다,"라고 Stotz는 말했습니다. 바이백 프로그램의 출시는 회사의 최근 리브랜딩과 나스닥 캐피털 마켓에서 TONX로의 티커 전환에 이어 진행됩니다. 이전에 Verb Technology로 운영되던 이 회사는 Toncoin에 초점을 맞춘 디지털 자산 재무 전략을 완전히 수용했습니다. CoinGape가 이전에 보도한 바와 같이, TON 전략은 7억 8천만 달러 규모의 보유량을 공개했습니다. 이는 7억 1300만 달러의 Toncoin과 6700만 달러의 현금으로 구성되어 있습니다. 이 포트폴리오는 TON 생태계의 가장 두드러진 기관 지원자 중 하나로 자리매김하고 있습니다. TONX 주식 및 Toncoin 성과 Yahoo Finance 데이터에 따르면
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:31
미국 비트코인 주식, 나스닥 데뷔에서 급등 후 폭락
미국 비트코인 주식, 나스닥 데뷔에서 급등 후 폭락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. American Bitcoin Corp. 주식은 나스닥 데뷔에서 급격히 변동하여 90% 이상 급등한 후 대부분의 수익을 잃고 하루 종일 16.5%만 상승하며 마감했습니다. 요약 American Bitcoin 주식은 초기 거래에서 $13.20까지 급등한 후 49% 하락하여 $6.72가 되었고 $8.05에 마감하여 16.5% 상승했습니다. 이 데뷔는 트럼프와 연관된 비트코인 마이너에게 $273M 상당의 2,443 BTC 준비금을 보유한 $5B 가치를 부여했습니다. 나스닥은 급격한 변동으로 인해 거래를 다섯 번 중단했지만, 장 후 거래에서 주식은 5% 더 상승했습니다. Eric과 Donald Trump Jr.가 지원하는 비트코인 마이닝 및 축적 회사인 American Bitcoin Corp.는 나스닥에서 변동성 있는 데뷔를 했으며, 첫 거래 세션에서 91% 급등한 후 절반으로 폭락했습니다. Yahoo Finance 데이터에 따르면 주식은 2025년 9월 3일 $8.05에 마감했습니다. American Bitcoin 주식 변동성 첫날 주식은 약 $6.90에 개장하여 $13.20까지 상승한 후 $6.72로 하락하고 $8.05에 마감하여 하루 동안 16.5% 상승했습니다. 장 후 거래에서 5%가 추가되어 주식은 $8.45로 상승했습니다. 급격한 가격 변동으로 인해 거래가 다섯 번 중단되었습니다. 이 데뷔는 회사 가치를 약 $5B로 평가했으며, 2,443 비트코인(BTC) 보유고는 약 $273M 상당입니다. 상장은 Gryphon Digital Mining(나스닥: GRYP)과의 전체 주식 역합병을 통해 완료되었으며, 이는 전통적인 IPO보다 빠른 경로였습니다. Gryphon의 주주들은 8월 말에 이 거래를 승인했으며, Hut 8 Corp.가 80% 소유권을, Trump 형제가 합쳐서 20% 지분을 갖게 되었습니다. 시장 전략 및 자금 조달 계획 출시 이후, 회사는 최대 $21억의 Class A 주식에 대한 시장 내 공모를 발표했습니다. 수익금은 추가 비트코인 구매, 새로운 ASIC 마이닝 장비 및 일반 운영에 사용될 예정이며, 이는 비즈니스 운영과 비트코인 축적을 결합하는 Strategy의 재무 전략을 반영합니다. Eric Trump는 이 상장을 "역사적인
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:20
나오미 오사카, 엄마로서 첫 그랜드 슬램 준결승 진출
나오미 오사카, 엄마로서 첫 그랜드 슬램 준결승 진출이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 03일: 일본의 나오미 오사카가 US 오픈 11일차 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 체코 공화국의 카롤리나 무초바와의 8강전에서 경기 중인 모습 (2025년 9월 03일, 뉴욕시) (사진: 로버트
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:51
브라이언 암스트롱의 중요한 입장이 해고로 이어진 이유
브라이언 암스트롱의 중요한 입장이 해고로 이어진 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 코인베이스 AI 정책: 브라이언 암스트롱의 중요한 입장이 해고로 이어진 이유 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 코인베이스 AI 정책: 브라이언 암스트롱의 중요한 입장이 해고로 이어진 이유 출처: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:35
골드만삭스에 따르면 금이 5000달러에 도달하면 비트코인 가격은 어디로 향할까요?
골드만삭스에 따르면 금이 5000달러에 도달하면 비트코인 가격은 어디로 향할까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 황금 금속은 시장 대화를 지배하며, 2025년 현재까지 비트코인 가격 성과와 S&P 500을 능가하고 있습니다. 은행 거물 골드만삭스는 연방준비제도(Fed)의 신뢰도가 떨어지면 금 가격이 5,000달러까지 상승할 수 있다는 대담한 예측을 내놓았습니다. 또한, 미국 달러의 강세 상실은 황금 금속의 상승을 더욱 가속화할 수 있습니다. 비트코인 가격과 금의 상관관계 유지 오늘 초, 금 선물은 온스당 3,630달러라는 역사적 최고치로 랠리를 확장했으며, 8월 말까지 금 ETF의 총 보유량은 2,905톤이라는 기록적인 최고치에 도달했습니다. 황금 금속은 2025년에 BTC를 능가했으며, 연초부터 현재까지 37%의 수익을 올렸고, BTC는 22%의 수익을 기록했습니다. 5년 차트를 보면, 물리적 금과 '디지털 금'이라고도 불리는 비트코인 사이에 강한 상관관계가 있습니다. 출처: Tephra Capital 트럼프 관세와 상승하는 인플레이션을 둘러싼 모든 거시적 불확실성 속에서, 금 가격은 역사적 최고치까지 선형적인 상승세를 보였습니다. 위 차트에 따르면, 비트코인 가격이 금 랠리를 따라잡으면 향후 200일 내에 185,000달러까지 급등할 수 있습니다. 이는 향후 몇 개월 동안 또 다른 70% BTC 랠리 가능성을 강조합니다. 9월 FOMC 동안 Fed 금리 인하 가능성이 높아짐에 따라, 유동성 주입 속에서 비트코인 가격이 곧 금의 성과를 따라잡을 수 있습니다. Fed 총재 크리스 월러는 다가오는 FOMC 동안 25bp 금리 인하를 요구했습니다. 금이 5,000달러에 도달할 경우 BTC의 가능한 상승세 은행 거물 골드만삭스는 트럼프 행정부의 최근 도전 이후 Fed의 자율성이 위협받으면 금 가격이 5,000달러까지 상승할 수 있다는 대담한 예측을 내놓았습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 Fed 총재 리사 쿡을 해임한 최근 사건은 논란을 일으켰습니다. 쿡이 반소송을 제기한 직후...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:10
NFT와 지적 재산권법 탐색하기
BitcoinEthereumNews.com에 "NFT와 지적 재산권법 탐색하기"라는 게시물이 게재되었습니다. Law and Ledger는 디지털 자산 상거래에 중점을 둔 법률 회사인 Kelman Law가 제공하는 암호화폐 법률 뉴스에 초점을 맞춘 뉴스 세그먼트입니다. 다음 의견 사설은 Alex Forehand와 Michael Handelsman가 Kelman.Law를 위해 작성했습니다. NFT, 지적 재산권, 그리고 AI 생성 자산의 법적 과제 대체 불가능 토큰(NFT)이 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:07
9월 셋업: 카스파(KAS)의 다음 움직임이 두 자릿수 랠리가 될까요?
Kaspa는 지난 몇 주 동안 횡보장을 보였지만, KAS 가격의 다음 큰 움직임이 두 자릿수 랠리가 될 수 있을까요? 차트를 보면, 현재로서는 짧게 답하자면 아니지만, 특정 조건에서는 변동될 수 있습니다. KAS 가격은 7월부터 하락 추세선 아래에 갇혀 있습니다. 더 높이 밀어올리려는 각각의 시도는
Coinstats
2025/09/04 14:04
BlockDAG, Nexchain, Coldware, SUBBD AI: 블록DAG, 넥스체인, 콜드웨어, SUBBD
BlockDAG, Nexchain, Coldware, 그리고 SUBBD 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토 뉴스 BlockDAG가 3억 9500만 달러를 모금하며 2025년 최고의 프리세일 암호화폐로 꼽히는 이유를 알아보세요. Nexchain, Coldware, SUBBD와 비교해보세요. 프리세일은 종종 암호화폐에서 가장 큰 성장 스토리를 만들어냅니다. 초기 가격에 제공되는 코인은 신중하게 선택하면 큰 보상을 가져올 수 있습니다. 현재 몇몇 이름들이 주목받고 있지만, 하나가 확실히 앞서 있습니다. BlockDAG는 이미 3억 9500만 달러 이상을 모금하고, 257억 개 이상의 코인을 판매했으며, BDAG 배포 이벤트 동안 프리세일 가격을 0.0013달러로 고정했습니다. 이러한 조정으로 보너스 티어가 종료되어 모든 구매자에게 공정성과 투명성을 보장합니다. 고래 구매와 대규모 채택으로 BlockDAG는 프리세일에서 선두를 달리고 있습니다. Nexchain, Coldware, SUBBD와 같은 다른 이름들도 자신만의 아이디어를 가져옵니다. Nexchain은 AI 스케일링을 추진하고, Coldware는 하드웨어와 암호화폐를 연결하며, SUBBD는 크리에이터 경제에 힘을 실어주는 것을 목표로 합니다. 그러나 어느 것도 BlockDAG가 구축한 것과 같은 속도나 신뢰를 보여주지 않습니다. 각 프로젝트를 비교하고 BlockDAG가 오늘날 최고의 프리세일 암호화폐로 불리는 이유를 살펴보겠습니다. 1. BlockDAG: 숫자로 보는 힘과 규모 BlockDAG는 2025년 최고의 프리세일 암호화폐로서의 왕관을 쥐고 있으며, 그 결과가 이를 명확히 보여줍니다. 프리세일은 이미 3억 9500만 달러를 넘었으며, 배치 30에서 BlockDAG(BDAG) 코인 가격은 0.03달러입니다. 배치 1에서 단 0.001달러에 참여한 초기 구매자들은 2900%의 수익을 보았습니다. 오늘날 코인 가격이 더 높아졌음에도 불구하고, 출시 목표인 0.05달러를 달성한다면 여전히 강한 성장이 가능합니다. 이러한 수익은 440만 달러와 430만 달러의 대규모 보유량으로 리더보드 상위에 이름을 올린 대형 구매자들이 참여한 이유를 설명합니다. 300만 명 이상이 X1 마이닝 앱을 사용하고 수천 개의 채굴기가 판매되면서 채택은 이미 강력합니다. 실제 제품, 빠르게 성장하는 커뮤니티, 타의 추종을 불허하는 가시성을 결합함으로써 BlockDAG는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:00
캘리포니아의 5000억 달러 연금 기금, 비트코인 노출에 대해 의견 분열
펀드가 전략 풀에 410,596주(1억 6600만 달러 가치)를 보유하여 상당한 비트코인 노출을 제공함에도 불구하고, 후보자들은 암호화폐에 대해 의견이 나뉘었습니다.
Coinstats
2025/09/04 14:00
