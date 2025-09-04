MEXC 거래소
밈 코인 검색량 급증 - 또 다른 붐이 코앞에 있을까?
밈 코인 검색 급증 - 또 다른 붐이 코앞에 있을까? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 소매 트레이더들이 서서히 밈 코인에 대한 관심을 되찾고 있습니다. Google 트렌드의 최신 데이터에 따르면 "밈코인"이라는 용어의 검색량이 57로 증가하여 몇 개월 만에 최고 수준을 기록했습니다. 이 수치는 TRUMP 토큰 열풍 당시 1월 최고치 100에 비해 훨씬 낮지만, 이러한 상승세는 소매 투자자들의 조심스러운 관심 회복을 시사합니다. 광기에서 절제된 호기심으로 밈 코인이 헤드라인과 소셜 피드를 지배했던 2025년의 폭발적인 시작과 달리, 오늘날의 부활은 더 절제된 모습을 보입니다. 인플루언서와 암호화폐 트위터 인물들은 지난 사이클을 특징지었던 끊임없는 홍보로 돌아오지 않았습니다. 일부 분석가들은 이러한 조용한 배경이 더 건강하고 과대 광고에 덜 의존하는 시장의 기반을 마련할 수 있다고 주장합니다. 왜 중요한가 검색 트렌드는 종종 암호화폐에 대한 소매 참여의 선행 지표입니다. 밈 코인에 대한 관심 증가는 더 넓은 알트코인 시장으로 확산될 수 있지만, 통제되지 않은 광기는 역사적으로 급격한 하락으로 끝났습니다. 오늘날 검색 증가의 절제된 속도는 이번에는 참여가 더 지속 가능할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 투기꾼을 위한 더 강력한 인프라 현재 사이클을 이전 파동과 구분하는 것은 밈 코인을 둘러싼 생태계입니다. 런치패드, 자동화된 거래 도구 및 유동성 관리 플랫폼은 이제 참가자들에게 더 구조화된 참여 방법을 제공합니다. 이것이 위험을 제거하지는 않지만 - 많은 프로젝트가 여전히 빠르게 붕괴됩니다 - 가장 투기적인 부분에서도 성숙해지고 있는 시장을 시사합니다. 전망 이러한 완만한 호기심 증가가 또 다른 광기로 변할지 여부는 시장 상황과 촉매제에 달려 있습니다. 현재로서는 밈 코인은 투기적 베팅으로 남아 있지만, 연초만큼 주목받지 못하더라도 소매 트레이더들의 상상력을 계속 사로잡고 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:39
투자자를 위한 희귀한 기회
투자자들을 위한 희귀한 기회 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 비트코인 매수 신호 출현: 투자자들을 위한 희귀한 기회 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요한 비트코인 매수 신호 출현: 투자자들을 위한 희귀한 기회 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-buy-signal-rare/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:38
중국의 AI 전략은 미국의 것과 전혀 다르며 그것이 바로 핵심일 수 있다
중국의 AI 전략은 미국과 전혀 다르며, 그것이 핵심일 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국은 중국보다 먼저 인공지능을 지배하기 위한 군비 경쟁에서 수십억 달러를 쏟아붓고 막대한 에너지 자원을 소모하고 있습니다. 워싱턴의 목표는 인간보다 더 뛰어난 사고력을 가진 인공 일반 지능(AGI)을 구축하는 것이며, 트럼프 행정부는 AI가 우리가 필연적으로 디스토피아로 향하면서 글로벌 질서를 완전히 뒤집을 것이라고 거듭 말해왔습니다. 하지만 중국은 그런 환상을 쫓고 있지 않습니다. 시진핑 주석은 DeepSeek과 같은 중국의 기술 기업들에게 현실에 충실하고 지금 작동하는 도구를 만들라고 지시했습니다. 시 주석은 농부들이 더 나은 벼농사를 짓도록 돕고 경찰이 더 빠르게 대응할 수 있도록 돕는 소프트웨어를 원합니다. 시 주석에 따르면, 베이징의 최종 목표는 삶을 더 효율적으로 만들고 어디에나 수출할 수 있는 지능형 시스템입니다. 중국은 실용적인 AI에 자금을 지원하는 반면 미국은 AGI에 현금을 쏟아붓고 있습니다 시 주석은 수년간 AGI에 대해 많은 언급을 하지 않았습니다. 대신, 그는 중국의 기술 기업들이 "응용 지향적" 시스템을 개발하기를 원합니다. 지방 정부 보고서에 따르면 ChatGPT와 유사한 중국어 언어 모델은 학교 시험을 채점하고, 날씨 정확도를 향상시키며, 응급팀을 파견하고, 농부들에게 작물 순환에 대한 조언을 제공하고 있습니다. 베이징의 칭화대학에서는 의사들이 최신 의학 정보를 제공하는 가상 AI 동료들과 함께 일하고 있습니다. 로봇들은 인간 직원 없이 "다크 팩토리"에서 섬유 검사와 자동차 생산 라인을 운영하고 있습니다. 미국도 많은 실제 도구를 구축하고 있습니다. Google의 Pixel 폰은 즉석에서 음성을 번역합니다. 미국 컨설턴트들은 보고서와 프레젠테이션을 작성하는 데 AI를 사용하고 있습니다. 다른 미국 기업들은 약물 발견과 물류를 위한 AI에 노력하고 있습니다. 하지만 워싱턴은 이를 직접 관리하지 않습니다. 중국에서는 국가가 깊이 관여하고 있습니다. 1월에 베이징은 스타트업을 위한 84억 달러 규모의 AI 기금을 발표했습니다. 그 이후로 각 성, 은행, 도시들은 국가 "AI+" 캠페인 하에 자체 AI 지원 프로그램을 만들었습니다. 화요일에...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:33
Vitalik Buterin의 리트윗으로 somETHing이 24시간 동안 30% 이상 상승
Vitalik Buterin의 리트윗으로 somETHing이 24시간 동안 30% 이상 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Believe in somΞing(somETHing)이라는 새로 생성된 암호화폐는 이더리움(ETH) 공동 창립자 Vitalik Buterin의 영향으로 인해 부분적으로 30% 이상 급등했습니다. 보도 시점에 somETHing은 $0.03214에 거래되고 있으며, 이는 지난 24시간 동안 32.97% 상승한 수치입니다. 같은 기간 동안 토큰의 거래량은 일반적으로 낮은 활동에서 크게 증가한 $218,600에 달했으며, 시가총액은 $1.3 million입니다. somETHing 1일 가격 차트. 출처: CoinMarketCap 급등에도 불구하고, 이 토큰은 거래된 단위가 461.2개에 불과하고 고유 트레이더, 구매자 또는 판매자가 기록되지 않아 유동성이 매우 낮은 상태입니다. somETHing이 상승하는 이유 이러한 갑작스러운 상승은 부분적으로 Buterin이 이더리움 생태계의 주요 인물인 Marius van der Wijden의 7월 31일 게시물을 X에서 리포스트한 것과 관련이 있습니다. "Believe in somΞing"이라는 제목의 게시물에서 그는 네트워크가 10주년을 맞이하면서 자신의 여정에 대한 성찰적인 메시지를 공유했습니다. somETHing에 관한 Vitalik Buterin의 리포스트. 출처: X Buterin이 확산시킨 Wijden의 게시물은 2015년 이더리움 출범 이후 그의 여정을 반영합니다. 그는 이더리움 재단에서의 역할과 2022년 '더 머지' 업그레이드의 성공적인 실행을 포함한 네트워크 개발에 대한 기여를 강조했습니다. 특히, 이 게시물의 향수를 불러일으키는 어조와 이더리움의 분산화된 정신에 대한 강조가 커뮤니티에 공감을 얻어 somETHing에 관심을 끌었습니다. 전반적으로, 지속적인 거래 활동의 부재는 Buterin의 리포스트에 대한 투기적 과열이 실제 수요보다 펌프를 주도하고 있음을 시사합니다. 이러한 현상은 암호화폐 공간에서 흔하지 않은 일이 아니며, Buterin과 같은 유명 인사의 단일 지지가 주목할 만한 단기 가격 변동을 촉발할 수 있습니다. 대표 이미지 출처: Shutterstock 출처: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:18
구금 중인 지미 라이의 생명이 심각하고 즉각적인 위험에 처해 있습니다
구금 중인 지미 라이의 생명이 심각하고 즉각적인 위험에 처해 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홍콩 민주화 언론 거물 지미 라이(C)가 새로운 국가보안법에 따라 체포된 후 Apple 계정 창립자로서 2020년 8월 12일 홍콩 몽콕 경찰서에서 이른 아침 보석으로 석방된 후 대기 중인 차량으로 가기 위해 언론 무리를 뚫고 나가고 있습니다. (사진 출처: ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 2025년 9월 4일, 지미 라이와 그의 아들 세바스티안 라이를 위한 국제 법률팀은 지미 라이의 지속적인 구금으로 인한 그의 생명에 대한 심각하고 즉각적인 위험과 관련하여 유엔 전문가들에게 새로운 긴급 항소를 제출했습니다. 77세의 영국 시민이자 독립 신문 Apple Daily의 소유주이며 민주주의와 인권 옹호자인 지미 라이는 홍콩에서 언론의 자유와 민주주의를 위해 싸운 것으로 인해 구금되어 여러 카프카적 재판을 받아왔습니다. 그는 2020년 12월부터 구금되어 약 1,700일 동안 대부분 독방에 감금되어 있었으며, 단순히 자신의 원칙과 가치를 지키는 것만으로도 종신형에 직면해 있습니다. 지미 라이는 홍콩 특별행정구의 국가 보안을 수호하기 위한 중화인민공화국법(NSL)이라는 논란이 많은 법률에 따라 소요 선동 혐의와 외국 세력과의 공모 혐의를 포함한 여러 기소에 직면해 왔습니다. 2025년 8월 28일, NSL에 따른 지미 라이의 사건이 종결되었으며, 판결을 기다리고 있습니다. 유죄 판결을 받으면 지미 라이는 종신형을 선고받을 수 있습니다. NSL은 홍콩에서 공정한 재판을 받을 권리와 법치에 심오한 영향을 미치고 있습니다. 무엇보다도, 이 법은 NSL 혐의자의 조사, 기소 및 재판을 위한 별도의 절차를 확립했습니다. NSL에 따라 기소된 사람들은 종종 권리를 거부당합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:00
최고 연구 기관 K33, 비트코인의 "딥 매수" 존 식별
최고 연구 기관 K33, 비트코인의 "매수 타이밍" 구간 확인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 9월 평균 수익률은 2011년 이후 -4.6%로, 손실을 기록한 유일한 달입니다. 미국 관세와 경제 둔화 신호가 계절적 암호화폐 시장 약세를 증폭시키고 있습니다. K33은 지속적인 시장 불안정 속에서 $94K-$101K를 비트코인의 전략적 매수 구간으로 보고 있습니다. 최고 연구 기관 K33 Research는 현재의 시장 불안정이 주요 매수 기회라고 고객들에게 알리고 있습니다. 새 보고서에서 이 회사는 계절적 약세와 거시경제적 역풍의 조합이 비트코인(BTC)을 $94,000에서 $101,000 사이의 "전략적 매수 구간"으로 밀어넣고 있는 이유를 설명합니다. "9월의 저주": 왜 이 달은 역사적으로 비트코인에게 약세인가? K33의 논지는 비트코인의 "9월의 저주"라고 불리는 암호화폐 공간 내의 강력한 역사적 추세에 근거합니다. BTC의 역사적 데이터 회사의 보고서는 2011년 이후 9월이 비트코인에게 장기적으로 부정적인 기록을 가진 유일한 달로, 월 평균 수익률이 -4.6%라고 강조합니다. 이러한 일관된 패턴은 시장 기대를 형성했으며, 많은 트레이더들이 이 기간 동안 약세를 예상하고 있습니다. 비트코인의 현재 거시경제적 역풍 올해는 계절적 하락이 더 넓은 글로벌 상황에 의해 증폭되고 있습니다. 경제 지표들은 둔화를 신호하고 있으며, 미국 관세 정책에 대한 불확실성이 압력을 가중시켜 암호화폐와 같은 위험 자산에 대한 투자자 식욕을 감소시키고 있습니다. 이로 인해 비트코인의 횡보와 일부 알트코인의 급등 사이에 명확한 차이가 생겼습니다. 비트코인의 "$94k-$101k" 전략적 매수 구간 단기 전망이 도전적이지만, K33 Research는 이러한 약세가 장타매매 투자자들에게 이상적인 진입 지점을 만들고 있다고 주장합니다. BTC를 축적하기 위한 K33의 주요 가격 목표 회사의 분석은 비트코인이 $94,000에서 $101,000 범위로 후퇴할 경우 주요 매수 기회를 확인했습니다. 그들은 이 구간이 축적하려는 장기 강세 투자자들에게 이상적인 위험-보상 시나리오를 나타낸다고 주장합니다. 왜 이것이 기회로 여겨지는가? K33의 전망은 현재의 불안정성을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:59
메가 이더리움 불 톰 리, ETH 가격의 "합리적 가치"를 공개했다!
Fundstrat 공동 창업자이자 유명한 시장 전략가인 Tom Lee가 이더리움(ETH)의 잠재적 가치에 관한 주목할 만한 평가를 했습니다. Lee에 따르면, 현재 은행 시스템의 결제 처리 볼륨의 절반이 블록체인으로 이전될 경우 ETH의 가격은 6만 달러에 도달할 수 있습니다. 이는 현재 수준의 약 18배를 의미합니다. Lee는 분석에서 이더리움을 결제 인프라와 [...] 출처: Bitcoinsistemi.com
Coinstats
2025/09/04 15:25
AI 에이전트가 스테이블코인 최대 사용자가 될 것: 갤럭시의 노보그라츠
AI Agent가 스테이블 코인의 최고 사용자가 될 것이라는 갤럭시의 노보그라츠 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 갤럭시 디지털 CEO 마이크 노보그라츠는 AI Agent가 곧 스테이블 코인의 최고 사용자가 될 것이라고 말했습니다. 수요일에 발표된 블룸버그와의 인터뷰에서 노보그라츠는 "그리 멀지 않은 미래에 스테이블 코인의 가장 큰 사용자는 AI가 될 것"이라고 말했습니다. 그는 사용자들이 AI에게 식료품을 구매하도록 요청할 수 있고, AI가 독립적으로 필요한 거래에 참여할 수 있을 것으로 예상한다고 말했습니다: "당신의 식료품 에이전트는 당신이 무엇을 먹고 싶어하는지, 당신이 다이어트 중인지 아닌지를 알고, 어디서 어떤 식료품을 구매할지 파악할 것입니다." AI Agent는 지속적인 인간의 개입 없이 환경을 인식하고, 결정을 내리며, 목표를 달성하기 위한 행동을 취할 수 있는 자율적인 소프트웨어 프로그램입니다. 이러한 시스템을 대부분의 현재 AI 시스템과 구별하는 주요 특징은 더 높은 수준의 독립성입니다. 노보그라츠는 이러한 에이전트가 "송금 지시나 Venmo를 보내지 않고" 대신 스테이블 코인 거래에 의존할 것이라고 강조했습니다. 그는 이러한 시스템이 1년 또는 5년 내에 구축될지 모르지만, "스테이블 코인 거래의 폭발적 증가"를 볼 것으로 예상한다고 말했습니다. 마이클 노보그라츠. 출처: 위키미디어 관련: 2026년 100만 달러 비트코인은 문제의 신호가 될 것: 갤럭시의 마이크 노보그라츠 스테이블 코인이 부상하고 있습니다 노보그라츠의 발언은 결제 수단으로서의 스테이블 코인 채택이 크게 증가하고 있다는 보고서를 뒤따릅니다. 6월 초 보고서에 따르면 Apple, X, Airbnb 및 Google을 포함한 최소 4개의 기술 회사가 수수료를 낮추고 국경 간 결제를 개선하기 위한 수단으로 스테이블 코인을 탐색하고 있었습니다. 지난달, 글로벌 식료품 대기업 Spar는 스위스 전역의 매장에서 스테이블 코인 및 암호화폐 결제 지원을 발표했습니다. 6월 중순, 전자상거래 거대 기업 Shopify는 미국 주요 거래소 Coinbase와 협력하여 Circle의 USDC로 스테이블 코인 결제에 대한 조기 액세스를 출시했습니다. 7월 말, 결제 회사...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:19
이번 달 신디케이트의 흥미로운 네이티브 암호화폐 공개
이번 달 신디케이트의 흥미로운 네이티브 암호화폐 공개 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SYND 토큰 출시: 이번 달 신디케이트의 흥미로운 네이티브 암호화폐 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 SYND 토큰 출시: 이번 달 신디케이트의 흥미로운 네이티브 암호화폐 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:11
윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업, 다가오는 IPO 발표
윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업이 다가오는 IPO를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 윙클보스 쌍둥이가 지원하는 비트코인 트레저리 기업이 다가오는 IPO 발표 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Ronaldo는 이 분야에서 4년 이상의 경험을 가진 노련한 암호화폐 애호가입니다. 그는 탈중앙화 금융(DeFi)의 광범위하고 역동적인 세계와 경제적 주권을 달성하기 위한 실용적인 응용 프로그램을 탐구하는 데 열정을 가지고 있습니다. Ronaldo는 DeFi 공간이 전통적인 금융 환경을 변화시킬 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 믿기 때문에 이 분야에서 자신의 지식과 전문성을 지속적으로 확장하고자 합니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 14:52
