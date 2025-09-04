중국의 AI 전략은 미국의 것과 전혀 다르며 그것이 바로 핵심일 수 있다

중국의 AI 전략은 미국과 전혀 다르며, 그것이 핵심일 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국은 중국보다 먼저 인공지능을 지배하기 위한 군비 경쟁에서 수십억 달러를 쏟아붓고 막대한 에너지 자원을 소모하고 있습니다. 워싱턴의 목표는 인간보다 더 뛰어난 사고력을 가진 인공 일반 지능(AGI)을 구축하는 것이며, 트럼프 행정부는 AI가 우리가 필연적으로 디스토피아로 향하면서 글로벌 질서를 완전히 뒤집을 것이라고 거듭 말해왔습니다. 하지만 중국은 그런 환상을 쫓고 있지 않습니다. 시진핑 주석은 DeepSeek과 같은 중국의 기술 기업들에게 현실에 충실하고 지금 작동하는 도구를 만들라고 지시했습니다. 시 주석은 농부들이 더 나은 벼농사를 짓도록 돕고 경찰이 더 빠르게 대응할 수 있도록 돕는 소프트웨어를 원합니다. 시 주석에 따르면, 베이징의 최종 목표는 삶을 더 효율적으로 만들고 어디에나 수출할 수 있는 지능형 시스템입니다. 중국은 실용적인 AI에 자금을 지원하는 반면 미국은 AGI에 현금을 쏟아붓고 있습니다 시 주석은 수년간 AGI에 대해 많은 언급을 하지 않았습니다. 대신, 그는 중국의 기술 기업들이 "응용 지향적" 시스템을 개발하기를 원합니다. 지방 정부 보고서에 따르면 ChatGPT와 유사한 중국어 언어 모델은 학교 시험을 채점하고, 날씨 정확도를 향상시키며, 응급팀을 파견하고, 농부들에게 작물 순환에 대한 조언을 제공하고 있습니다. 베이징의 칭화대학에서는 의사들이 최신 의학 정보를 제공하는 가상 AI 동료들과 함께 일하고 있습니다. 로봇들은 인간 직원 없이 "다크 팩토리"에서 섬유 검사와 자동차 생산 라인을 운영하고 있습니다. 미국도 많은 실제 도구를 구축하고 있습니다. Google의 Pixel 폰은 즉석에서 음성을 번역합니다. 미국 컨설턴트들은 보고서와 프레젠테이션을 작성하는 데 AI를 사용하고 있습니다. 다른 미국 기업들은 약물 발견과 물류를 위한 AI에 노력하고 있습니다. 하지만 워싱턴은 이를 직접 관리하지 않습니다. 중국에서는 국가가 깊이 관여하고 있습니다. 1월에 베이징은 스타트업을 위한 84억 달러 규모의 AI 기금을 발표했습니다. 그 이후로 각 성, 은행, 도시들은 국가 "AI+" 캠페인 하에 자체 AI 지원 프로그램을 만들었습니다. 화요일에...