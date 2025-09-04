레이 달리오, 트럼프 관세에 대한 좋은 헤지로 비트코인 언급: $HYPER 급등

레이 달리오, 트럼프 관세에 대한 비트코인이 좋은 헤지라고 말해: $HYPER 급등이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 억만장자이자 창립자인 레이 달리오는 미국 경제를 향해 일격을 가하며, 국가가 달러의 패권을 위협하는 부채 사이클의 후기 단계에 가까워지고 있다고 말했습니다. 달리오는 이것이 비트코인과 금과 같은 공급이 제한된 자산에 연료를 공급할 것이라고 믿습니다. 그의 발언은 파이낸셜 타임즈가 인터뷰 중 그의 견해를 잘못 전달한 것에 대한 응답이었습니다. 달리오는 전체 인터뷰를 공개함으로써 반격했으며, 다음과 같이 언급했습니다: 암호화폐는 이제 공급이 제한된 대체 통화이므로, 모든 조건이 동일하다면, 달러 화폐의 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대체 통화가 될 가능성이 높습니다. —레이 달리오, X 게시물 달리오가 보는 바와 같이, 비트코인과 일반적으로 암호화폐는 미국 달러를 포함한 법정 통화보다 우위를 점하고 있습니다. 이는 이미 1370만 달러의 사전 판매를 진행 중인 비트코인 하이퍼($HYPER)와 같은 유틸리티 기반 프로젝트에 유리한 환경을 조성합니다. 법원, 트럼프의 관세가 불법이라고 판단할 수 있어; 트럼프, 항소 추진 트럼프의 관세는 연방 법원이 도널드 트럼프가 관세를 부과할 때 그의 권한을 오용했으며 의회만이 그러한 권한을 가질 수 있다고 밝힌 후 조사를 받고 있습니다. 트럼프 행정부는 법원에 항소할 준비를 하고 있지만, 그때까지 대통령 자신이 그의 트루스 소셜 플랫폼에서 말한 바와 같이 관세는 계속 유효합니다. 이는 연방 법원이 처음에 5월에 관세를 차단한 후, 판사가 관세에는 '식별 가능한 한계가 없다'고 말한 트럼프의 관세 계획에 대한 지속적인 문제입니다. 이것은 관세 계획의 여러 지연과 수정으로 인한 혼란과 함께 주식 및 암호화폐 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 결과적으로 미국 달러의 아우라가 약화되어 투자자들이 더 안정적이고 유망한 자산을 찾게 되었습니다. 역설적으로, 그들은 비트코인과 다른 암호화폐로 이동하기 시작했으며, 이는 비트코인이...