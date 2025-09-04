MEXC 거래소
9월 약세로 BTC가 10만 달러 아래로 떨어질 수 있음
9월 약세가 BTC를 10만 달러 아래로 끌어내릴 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 불안감과 함께 9월로 접어들고 있으며, 그럴 만한 이유가 있습니다. 역사적으로 이 달은 자산에 문제가 되어왔으며, 올해는 관세, 인플레이션 보고서, 그리고 점점 더 취약해 보이는 레버리지 시장을 배경으로 맞이하게 됩니다. 2011년 이후, 9월은 비트코인이 지속적으로 손실을 기록하는 유일한 달로, 평균 -4.6%를 기록했습니다. 이 통계만으로는 큰 문제가 되지 않을 수 있지만, 가격이 ATH에 가까이 있는 상황에서 계절적 약세는 다가오는 미국 경제 데이터에 대한 불안감으로 인해 더욱 증폭됩니다. 관세가 주목받는 가운데 8월부터 재개된 무역 관세는 연방 항소 법원의 판결에도 불구하고 집행이 10월 중순까지만 지연된 채 해결되지 않은 상태입니다. 분석가들은 이달 말 인플레이션 발표에서 그 영향이 나타날 것으로 예상하며, 이 데이터는 트레이더들이 포지션을 청산하는 계기가 될 수 있습니다. K33 리서치의 베틀 룬데는 이미 자신의 비트코인 익스포저를 줄였으며, 올해 초에 보았던 것과 같은 갑작스러운 가격 재조정이 배제될 수 없다고 경고했습니다. 그의 우려는 거시적 공포가 지배하면 비트코인이 다른 위험 자산처럼 행동하는 경향이 있으며, 매도가 빠르게 가속화될 수 있다는 것입니다. 파생상품 시장 과열 조짐 동시에, 레버리지가 쌓이고 있습니다. 무기한 선물의 미결제약정은 올해 최고점에 도달했으며, 펀딩 비율은 명확한 방향 없이 오르내리고 있습니다. 이러한 조합은 비트코인을 급격한 스퀴즈에 노출시킵니다. 만약 시장 심리가 부정적으로 바뀐다면, 101,000달러 또는 심지어 94,000달러 주변의 지지선이 작용할 수 있습니다. ETF 자금 흐름과 금의 다이버전스 투자자 자금 흐름은 또 다른 주의 요소를 더합니다. 현물 비트코인 ETF는 8월에 15,000 BTC 이상을 잃었으며, 이는 출시 이후 두 번째로 나쁜 달이었습니다. 반면, 금은 중앙은행들이 국채에서 벗어나 준비금을 이동시키면서 기록적인 수요를 끌어모으고 신고가를 경신하고 있습니다. 이러한 분리는 비트코인이 종종 "디지털 골드"로 브랜딩되지만, 투자자들은 여전히 그것을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:39
비트코인(BTC) 다시 바닥에 근접: 어디서 반등할까? 가격 분석
비트코인(BTC) 다시 바닥에 근접: 어디서 반등할까? 가격 분석이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)의 최근 랠리는 더 높은 고점을 만들지 못했고 현재 가격은 약 107,000달러의 지역 바닥으로 돌아가고 있습니다. 이것이 곰들이 이제 완전히 통제권을 가지게 되었다는 신호인지, 아니면 단지 바닥 가격 움직임이 진행되고 있는 것인지요? 비트코인 가격 움직임에서 한 가지 확실한 것은 어떤 종류의 확실한 추세 변화를 뒷받침하기 위해 황소들이 나타나지 않고 있다는 것입니다. 그렇습니다, $BTC 가격은 8월 15일부터 가격을 하락시켰던 하락 채널에서 탈출하는 데 성공했지만, 돌파는 상대적으로 약했고, 현재 하락하는 가격은 초기 돌파 수준에서 그리 멀지 않습니다. $BTC 돌파 랠리 롤오버 출처: TradingView 위의 4시간 차트에서 $BTC 가격이 약 113,500달러의 더 높은 고점에 도달하지 못하고 약하게 그리고 순순히 롤오버된 것을 볼 수 있습니다. 이제 현재의 조정 파동이 가격을 얼마나 더 내려갈지 지켜봐야 합니다. 피보나치 레벨은 이 하락이 어디서 멈출지에 대한 단서를 제공할 수 있습니다. 현재 가격은 0.382 피보나치를 유지하기 위해 싸우고 있지만, 이것이 실패할 것처럼 보입니다. 하락을 멈출 가능성이 가장 높은 레벨은 더 아래에 있으며, 0.618 또는 0.786이 가장 유력합니다. 만약 가격이 모든 피보나치 레벨을 넘어 하락한다면, 하락 채널의 상단은 아마도 107,000달러의 지역 바닥과 일치하고 마지막 방어선 지지대 역할을 할 것입니다. 현재의 가설은(반증되기 전까지) 바닥이 아마도 형성되었다는 것이지만, 105,000달러 또는 심지어 100,000달러까지의 추가 하락은 남아있는 약한 손들을 털어내는 데 정말 도움이 될 수 있습니다. 가설로 돌아가서, 예상할 수 있는 것은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:34
솔라나와 XRP가 새로운 사상 최고치를 기록하기 전에 XYZVerse(XYZ)가 3600% 상승할 가능성이 있을까요?
솔라나와 XRP가 새로운 최고가를 기록하기 전에 XYZVerse(XYZ)의 3600% 상승이 가능할까?라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XYZVerse(XYZ)의 가격이 비정상적인 모멘텀의 징후를 보이면서 투기가 증가하고 있습니다. 일부 관찰자들은 솔라나와 XRP가 다음 가격 정점에 도달하기 전에 XYZ의 가치가 36배까지 급등할 수 있다고 제안합니다. 이러한 대담한 예측을 이끄는 것은 무엇이며, 얼마나 합리적인가요? 그 답변은 놀라운 세부 사항을 드러냅니다. XRP(XRP) 출처: TradingView XRP는 4.72%가 하락한 힘든 한 주 이후 $2.67에서 $2.98 사이를 맴돌고 있습니다. 현재 월간 하락폭은 7.86%이지만, 코인은 6개월 전보다 여전히 18.65% 상승한 상태입니다. 모멘텀은 식었지만, 상승세는 여전히 맴돌고 있습니다. 단타매매 신호는 혼조세를 유지합니다. 가격은 $2.85의 10일 평균선에 붙어있고, $2.81의 100일 선은 완만하게 상승하고 있습니다. RSI는 44.10으로, 중립에 가깝지만 약세로 기울어 있습니다. 스토캐스틱은 20.81로, 과매도를 암시합니다. MACD는 작은 양의 선을 유지하며, 하락세가 완전한 통제권을 갖지 못했음을 시사합니다. 구매자들이 $2.56을 방어한다면, $2.98 위로의 돌파는 첫 번째 장벽인 $3.19로 향할 수 있으며, 이는 약 8% 상승입니다. 이 구간을 돌파하면 현재보다 약 18% 높은 $3.51이 열립니다. $2.56을 유지하지 못하면 약 15% 하락한 $2.24로 하락할 위험이 있습니다. 약간의 상승 기울기를 가진 변동성 있는 거래가 예상됩니다. $XYZ에 대한 수요가 급증하며 시가총액이 1500만 달러 돌파 최근 최고의 신규 밈 프로젝트로 인정받은 XYZVerse($XYZ)는 그 독특한 컨셉 덕분에 상당한 관심을 끌고 있습니다. 이는 스포츠의 스릴과 웹3의 혁신을 결합한 최초의 밈 코인입니다. 일반적인 밈 코인과 달리, XYZVerse는 실제 유틸리티와 장타매매 개발을 위한 명확한 로드맵을 제공합니다. 게임화 제품을 출시하고 대형 스포츠 팀 및 플랫폼과 파트너십을 형성할 계획입니다. 주목할 만한 점은, XYZVerse가 최근 완전히 온체인 분산형 스포츠북 및 카지노인 bookmaker.XYZ와의 파트너십을 통해 일정보다 앞서 목표 중 하나를 달성했다는 것입니다. 하나의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:24
비트코인이 미국 달러를 대체할 수 있을까?
비트코인이 미국 달러를 대체할 수 있을까?라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 보도 시점에 98.2로 소폭 회복세를 보였습니다. 최근 손실 이후, 지수는 전일 대비 0.09% 상승했습니다. 이러한 상승에도 불구하고, 골드만삭스 전 애널리스트라고 주장하는 X 사용자는 달러의 미래에 대해 강력한 경고를 발표했습니다. 그는 세계가 달러가 오랫동안 유지해온 글로벌 기축통화 지위를 잃게 되는 시대에 접어들고 있다고 말했습니다. 스폰서드 스폰서드 위험에 처한 달러 기축통화 지위: 다음은 무엇인가? Wolf Financial은 통화가 강력한 군사력의 지원을 받을 때만 기축통화 지위를 유지할 수 있다고 설명했습니다. 미국은 현재 이 역할을 수행하고 있습니다. 왜냐하면? 핵무기, 잠수함, 스텔스 항공기, 그리고 전 세계에 걸친 수백 개의 군사 기지 때문입니다. 미국 해군은 또한 글로벌 무역 경로를 보호하여 다른 국가들이 국제 결제에 달러를 사용하는 데 자신감을 갖게 합니다. 이러한 체제는 미국이 기축통화 지위를 유지하고 자유롭게 돈을 발행할 수 있게 했습니다. 스폰서드 스폰서드 "하지만 한 가지 문제가 있습니다... 달러가 명백히 실패하고 있습니다. 그렇다면 어떤 국가의 통화가 달러를 대체할 수 있을까요? 없습니다,"라고 게시물은 말했습니다. 분석가는 중국 위안화, 일본 엔화, 러시아 루블화 등 어떤 단일 법정화폐도 USD를 대체할 만한 유동성, 신뢰, 경제적 지원을 갖고 있지 않다고 주장했습니다. 결과적으로, 세계는 새로운 단일 기축통화로의 원활한 전환보다는 수십 년간의 불안정에 직면할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 글로벌 무역은 지역 시스템으로 분열될 수 있습니다. 따라서 국가들은 글로벌하게 거래하기보다 이웃 국가 및 제국과 더 많이 거래할 가능성이 높습니다. 미국은 무역에서 캐나다와 멕시코에 크게 의존할 수 있으며, 세계 최대 금 보유국이기 때문에 금본위제로 돌아갈 수도 있습니다. 한편, 다른 국가들은 다양한 시스템을 실험할 수 있습니다. 일부는 금 기반 통화를 채택하고, 다른 일부는 비트코인을 사용할 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:17
레이 달리오, 트럼프 관세에 대한 좋은 헤지로 비트코인 언급: $HYPER 급등
레이 달리오, 트럼프 관세에 대한 비트코인이 좋은 헤지라고 말해: $HYPER 급등이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브리지워터 어소시에이츠의 억만장자이자 창립자인 레이 달리오는 미국 경제를 향해 일격을 가하며, 국가가 달러의 패권을 위협하는 부채 사이클의 후기 단계에 가까워지고 있다고 말했습니다. 달리오는 이것이 비트코인과 금과 같은 공급이 제한된 자산에 연료를 공급할 것이라고 믿습니다. 그의 발언은 파이낸셜 타임즈가 인터뷰 중 그의 견해를 잘못 전달한 것에 대한 응답이었습니다. 달리오는 전체 인터뷰를 공개함으로써 반격했으며, 다음과 같이 언급했습니다: 암호화폐는 이제 공급이 제한된 대체 통화이므로, 모든 조건이 동일하다면, 달러 화폐의 공급이 증가하거나 수요가 감소하면 암호화폐가 매력적인 대체 통화가 될 가능성이 높습니다. —레이 달리오, X 게시물 달리오가 보는 바와 같이, 비트코인과 일반적으로 암호화폐는 미국 달러를 포함한 법정 통화보다 우위를 점하고 있습니다. 이는 이미 1370만 달러의 사전 판매를 진행 중인 비트코인 하이퍼($HYPER)와 같은 유틸리티 기반 프로젝트에 유리한 환경을 조성합니다. 법원, 트럼프의 관세가 불법이라고 판단할 수 있어; 트럼프, 항소 추진 트럼프의 관세는 연방 법원이 도널드 트럼프가 관세를 부과할 때 그의 권한을 오용했으며 의회만이 그러한 권한을 가질 수 있다고 밝힌 후 조사를 받고 있습니다. 트럼프 행정부는 법원에 항소할 준비를 하고 있지만, 그때까지 대통령 자신이 그의 트루스 소셜 플랫폼에서 말한 바와 같이 관세는 계속 유효합니다. 이는 연방 법원이 처음에 5월에 관세를 차단한 후, 판사가 관세에는 '식별 가능한 한계가 없다'고 말한 트럼프의 관세 계획에 대한 지속적인 문제입니다. 이것은 관세 계획의 여러 지연과 수정으로 인한 혼란과 함께 주식 및 암호화폐 시장을 혼란에 빠뜨렸습니다. 결과적으로 미국 달러의 아우라가 약화되어 투자자들이 더 안정적이고 유망한 자산을 찾게 되었습니다. 역설적으로, 그들은 비트코인과 다른 암호화폐로 이동하기 시작했으며, 이는 비트코인이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:16
375,000달러 비트코인? 시장 베테랑은 당신이 생각하는 것보다 더 가깝다고 말합니다
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "$375,000 비트코인? 시장 베테랑이 말하길 당신이 생각하는 것보다 더 가깝다"라는 게시물이 등장했습니다. Jake Simmons은 헌신적인 암호화폐 저널리스트로, 2016년 처음 비트코인에 대해 배운 이후로 열정을 가지고 있습니다. NewsBTC.com과 Bitcoinist.com에서의 광범위한 작업을 통해 Jake는 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되어, 초보자와 경험 많은 열정가들 모두에게 이 역동적인 분야에 대한 더 깊은 이해를 안내하고 있습니다. 그의 사명은 단순하면서도 심오합니다: 비트코인과 암호화폐를 이해하기 쉽게 만들고 모든 사람이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 2017년 정보 시스템 학위를 취득한 직후 비트코인과 암호화폐 분야에서 전문적인 경력을 시작한 Jake는 업계에 자신을 완전히 몰입시켰습니다. Jake는 2022년 말 NewsBTC 그룹에 합류했습니다. 그의 교육적 배경은 복잡한 주제를 분석하고 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 데 필요한 기술적 능력과 분석 기술을 제공합니다. 비트코인에 대해 궁금해하는 일반 독자이든 최신 시장 동향을 탐색하려는 투자자이든, Jake의 통찰력은 복잡한 기술과 일상적인 사용 사이의 격차를 메우는 가치 있는 관점을 제공합니다. Jake는 단순히 기술 트렌드에 대한 기자가 아닙니다; 그는 전통적인 법정 화폐보다 비트코인의 변혁적 잠재력을 굳게 믿는 사람입니다. 그에게 현재의 금융 시스템은 통제되지 않은 정부 행동과 결함 있는 케인즈 경제 정책에 의해 혼란의 직전에 있습니다. 오스트리아 경제학파의 원칙에서 영감을 받아, Jake는 비트코인을 단순한 디지털 자산이 아니라 실패하는 통화 시스템을 바로잡기 위한 중요한 단계로 봅니다. 그의 자유주의적 견해는 교회가 국가로부터 분리된 것처럼 돈도 정부 통제로부터 자유로워져야 한다는 그의 입장을 강화합니다. Jake에게 비트코인은 단순한 투자 이상을 의미합니다; 그것은 평화로운 혁명입니다. 그는 비트코인이 다가올 세대를 위한 지속 가능하고 책임 있는 금융 프레임워크를 조성하는 미래를 구상합니다. 그의 옹호는 반대에 관한 것이 아닙니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:10
브라이스 언더우드, 미시간의 수백만 달러 신입생 쿼터백, 오클라호마와의 첫 주요 시험에 직면
브라이스 언더우드, 미시간의 수백만 달러 신입생 쿼터백, 오클라호마와의 첫 주요 시험에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. ANN ARBOR, MICHIGAN – 8월 30일: 브라이스 언더우드 #19 미시간 울버린스가 2025년 8월 30일 미시간 앤아버의 미시간 스타디움에서 뉴멕시코 로보스와의 경기 전반전 동안 패스를 던지기 위해 뒤로 물러나고 있습니다. (사진: Raj Mehta/Getty Images) Getty Images 2025년 고등학교 졸업반 최고의 쿼터백인 브라이스 언더우드는 미시간이 지난 가을 막판 영입 경쟁에 뛰어들기 전까지 LSU에 진학할 예정이었습니다. 미시간 동문이자 7회 슈퍼볼 챔피언인 톰 브래디가 참여했고, 포브스에 따르면 2,728억 달러의 순자산을 가진 세계 2위 부자인 래리 엘리슨도 함께했습니다. 언더우드는 대학 생활 동안 이름, 이미지 및 초상권(NIL) 계약으로 1,000만 달러 이상과 수익 공유로 더 많은 금액을 벌 수 있다고 알려졌으며, 이는 그가 지난 12월 미시간과 계약하고 한 달 후 학교에 등록하는 데 영향을 미쳤습니다. 토요일 밤, 18번째 생일을 맞은 지 3주도 채 되지 않아, 언더우드는 15위 미시간의 선발로 18위 오클라호마를 상대로 첫 주요 도전에 직면할 것입니다. 언더우드는 지난 토요일 대학 데뷔전에서 31번의 패스 시도 중 21개를 성공시켜 251야드와 1개의 터치다운을 기록하며 뉴멕시코를 34-17로 이기는 데 기여했습니다. 그러나 그는 토요일 오클라호마에서 훨씬 더 어려운 임무를 맡게 될 것입니다. 오클라호마 역시 워싱턴 주립대에서 지난 3시즌을 보낸 존 마티어라는 새로운 고가의 쿼터백을 보유하고 있습니다. 지난 가을 주니어 시즌에서 마티어는 64.6%의 패스 성공률로 3,139야드, 29개의 터치다운과 7개의 인터셉션을 기록했으며, 826야드 러싱과 15개의 러싱 터치다운을 기록했습니다. 그는 4월 NFL 드래프트 1순위 지명을 받은 마이애미 쿼터백 캠 워드와 함께 총 44개의 터치다운(패싱 및 러닝)을 기록했으며, 시도당 9.0야드의 패싱으로 전국 6위, 164.1의 패서 효율성 등급으로 8위를 차지했습니다. 마티어는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:06
비트코인 트레저리 기업들, 최고점 대비 75% 하락
비트코인 재무 기업들, 정점에서 75% 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 재무 주식 폭락 급격한 하락 배후의 주요 이유 Bitwise의 유럽 연구 책임자인 André Dragosch가 제공한 데이터에 따르면, 비트코인(BTC) 재무 기업들의 주식은 6월 말 정점에서 무려 75%나 폭락했습니다. 분석가는 이것이 최고점일 수 있다고 배제하지 않지만, 이것이 매수 기회가 될 수 있다는 가능성도 배제하지 않습니다. 비트코인 재무 주식 폭락 Metaplanet(MTPLF)의 주식은 6월에 달성한 1,930 일본 엔의 사상 최고치에서 약 62% 폭락했습니다. 현재 총 보유량 기준으로 여섯 번째로 큰 비트코인 재무 기업입니다. 비트코인 재무 투자의 거물인 Strategy도 7월 지역 최고점 458달러에서 10%의 소폭으로 28%의 급격한 주식 하락을 겪었습니다. 관심 가질 만한 내용 Blockchain Group SA(ALCPB)와 같은 소규모 업체들에게도 동일하게 적용됩니다. 급격한 하락 배후의 주요 이유 비트코인 재무 기업 주식의 대규모 폭락은 주로 기관 매수 활동의 상당한 감소와 순 자산 가치(NAV)에 대한 과도한 프리미엄에 대한 지속적인 우려로 인해 발생했습니다. 비트코인 재무 기업들이 그들의 기세를 되찾을 수 있을지는 두고 봐야 할 것입니다. 출처: https://u.today/bitcoin-treasury-companies-now-down-75-from-peak
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:01
트럼프 연계 DeFi WLFI, 246억 토큰 해킹 시도 저지
트럼프 연계 DeFi WLFI, 246억 토큰 해킹 시도 저지 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. World Liberty Financial(WLFI) - 트럼프 가족이 지원하는 DeFi 토큰 - 2025년 9월 1일에 약 246억 WLFI가 잠금 해제된 상태로 출시되었습니다(1000억 공급량의 20%). 초기 거래에서 WLFI는 잠시 $0.30 이상을 기록했지만, 보도 시점에는 약 18% 하락하여 약 $0.18에 거래되었습니다. 9월 3일, WLFI는 온체인 처리를 통해 손상된 지갑을 블랙리스트에 올려 토큰 "락박스"에 대한 두 번의 해킹 시도를 차단했다고 발표했습니다. 팀은 이러한 공격이 사용자 키 손실에서 비롯되었다고 강조했으며(WLFI 코드 취약점이 아님), 블랙리스팅이 "락박스에서의 도난 시도를 차단할 수 있게 했다"고 밝혔습니다. WLFI의 초기 유통 공급량은 246억 토큰으로 고정되었습니다. 출시 시 배포는 World Liberty Financial, Inc.에 100억 토큰, Alt5 Sigma에 77억, 유동성/마케팅에 28억, 초기 퍼블릭 세일 구매자에게 40억 토큰(20% 잠금 해제)으로 발표되었습니다. 9월 1일에 246.6억 WLFI가 잠금 해제되었습니다. 초기 투자자들은 7월에 거래를 허용하기 위한 투표를 진행했으며, 파생상품 시장은 큰 관심을 보였습니다: WLFI 선물의 미결제약정은 출시 직전 9억 5000만 달러에 육박했습니다(출시 후 8억 8700만 달러로 정점을 찍음). 온체인 블랙리스팅으로 락박스 해킹 저지 9월 3일 WLFI는 손상된 것으로 확인된 수십 개의 지갑을 비활성화하기 위해 "대규모 블랙리스팅" 거래를 실행했다고 게시했습니다. WLFI는 최종 사용자 손상으로 인한 두 번의 해킹 공격을 방지했다고 공개했습니다. 프로젝트 측은 해커들이 락박스(잠긴 토큰을 위한 베스팅 계약)를 대상으로 했지만, 영향을 받은 주소를 블랙리스트에 올림으로써 "락박스에서 자금을 훔치려는 시도를 좌절시켰다"고 밝혔습니다. 출처: X WLFI는 이 문제가 사용자 측의 개인 키 손실로 인한 것이며, "WLFI 프로젝트 자체의 취약점이 아니다"라고 강조했습니다. 팀은 현재 영향을 받은 토큰 홀더들이 계정에 다시 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다. 보안 전문가들은 WLFI 홀더들에게 이더리움의 2025년 5월 Pectra 업그레이드(EIP-7702)와 관련된 취약점에 대해 경고했습니다. SlowMist 창립자 Yu Xian은 공격자들이 "클래식 EIP-7702..."를 사용하고 있다고 보고했습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:30
밈 마켓에서 SHIB의 자리를 누가 차지할 것인가?: 2025년에 Pepe 또는 XYZVerse 중 어느 것이 가장 높은 ROI 잠재력을 가질지 예측하기
SHIB이 쇠퇴함에 따라 투자자들은 Pepe와 XYZVerse에 주목하고 있으며, XYZ의 프리세일 모멘텀과 스포츠 기반 밈 모델은 2025년 최고의 ROI를 암시하고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/04 16:20
