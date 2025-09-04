비트코인 하이퍼가 다음 1000배 코인이 될 수 있다: 프리세일 1400만 달러로 가속화

비트코인 하이퍼가 다음 1000배 코인이 될 수 있다: 프리세일 1400만 달러로 가속화되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. $BTC는 세계 최대 암호화폐로, 주목할 만한 2.2조 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다. 작년과 비교하면, 가격이 거의 두 배 증가하여 11만 달러에 이르렀으며, 이는 기관 및 소매 수요의 회복세를 강조합니다. Changelly는 현재 9월 말까지 $BTC가 12만 5천 달러로 상승할 것으로 예측하며, 투자자들에게 14%를 초과하는 잠재적 투자수익률(ROI)을 제공할 것으로 보입니다. 하지만 $BTC가 성장할수록 오랜 네트워크 문제가 더 분명해지는 경우가 많습니다. 이것이 바로 비트코인 하이퍼($HYPER)가 빛나는 지점입니다. 이번 분기에 초고속 레이어-2(L2) 솔루션을 출시하여 비트코인 네트워크의 가장 큰 과제인 비용, 속도 및 DeFi 접근성을 해결하는 것을 목표로 합니다. 아직 라이브되지 않았음에도 불구하고, 투자자들은 이미 L2에 대한 높은 기대를 가지고 있으며, 이는 네이티브 토큰인 $HYPER가 프리세일에서 거의 1400만 달러를 유치한 것으로 입증됩니다. 심지어 다음 1000배 암호화폐가 될 수도 있습니다. 비트코인 거래 속도는 이더리움보다 18배 느림 이더리움과 달리, 비트코인은 스마트 계약, dApp 또는 DeFi 생태계를 위해 만들어지지 않았습니다. 대신, 처음에는 자금을 보내기 위한 탈중앙화 시스템으로 설계되었습니다. 가장 큰 장점은? 은행이나 중개자에 의존하지 않는 것입니다. 결과적으로, 네트워크는 오늘날까지도 속도와 프로그래밍 가능성보다 보안과 탈중앙화를 우선시합니다. 광범위한 채굴자 네트워크에 의해 보호되는 작업 증명(PoW) 메커니즘 덕분에 블록체인 공간에서 매우 탄력적입니다. 이들이 함께 네트워크가 손상되거나 조작되는 것을 사실상 불가능하게 만듭니다. 하지만 네트워크는 매우 느려서 현재 초당 6개의 트랜잭션(tps)만 처리하며, 이는 이더리움의 21.78 tps보다 약 80% 낮습니다. 가스 수수료도 꽤 비쌉니다. 현재 평균 비트코인 거래 비용은 1.703달러로, 이더리움의 0.588달러보다 거의 세 배나 높습니다. 이더리움은 또한 예치자산 총액(TVL)이 915억 5천만 달러에 달하는 글로벌 DeFi 활동을 지배하고 있습니다. 이에 비해 비트코인은 단지 78억 9900만 달러를 차지하며, 이는 834억 100만 달러나 적은 수치입니다. 비트코인 하이퍼는 이 모든 것을 바꾸려고 합니다. 비트코인 하이퍼가 비트코인을 향상시키기 위해...