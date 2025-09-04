MEXC 거래소
아메리칸 비트코인, 나스닥에 ABTC 티커로 데뷔
미국 비트코인, 티커 ABTC로 나스닥에 데뷔했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 비트코인은 2025년 9월 3일 Gryphon Digital Mining과의 주식 대 주식 합병 이후 티커 ABTC로 나스닥에 데뷔했습니다. 마이닝 활동과 시장에서의 비트코인 구매를 통합한 이 새로운 수단은 주당 BTC를 늘리고 미국 내 비트코인 인프라를 통합하는 것을 목표로 하며, 회사 주식의 약 80%를 보유한 Hut 8의 지시 하에 운영되고, American Data Centers가 나머지 20%를 통제합니다. 공식 발표는 PR Newswire에서 확인할 수 있으며 회사 제출 서류는 SEC EDGAR에서 접근할 수 있습니다. 우리 편집팀이 수집한 데이터와 상장 시 발표된 기업 커뮤니케이션에 따르면, 2025년 9월 3일 기준으로 Hut 8의 참여는 약 80%, American Data Centers는 약 20%로 표시되었습니다. 업계 분석가들은 "축적 + 마이닝" 하이브리드 수단이 주주들을 비트코인 가격 역학과 마이닝 운영 비용 모두에 노출시키는 경향이 있어 생산 데이터의 투명성이 중요하다고 지적합니다. 우리는 공식 발표에서 이용 가능한 정보를 확인했으며 추가적인 정량적 세부 사항은 상장 후 제출 서류에 공개될 것임을 주목합니다. 새로운 점: 단순한 현물 ETF를 넘어서는 증권 거래소의 "축적 + 마이닝" 모델. 중요한 이유: 투자자들에게 거버넌스와 규제 투명성을 보장하는 기업 구조를 통해 BTC에 대한 노출을 제공합니다. 중요 이슈: BTC 가격과 마이닝 관련 에너지 비용에 대한 이중 민감성. 미국 비트코인의 나스닥 상장 주요 수치 | 데뷔 날짜 | 2025년 9월 3일 || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || 토큰 티커 | ABTC || 거래소 | 나스닥 || 기업 운영 | Gryphon Digital Mining과의 주식 대 주식 합병 || 지배 주주 | Hut 8(약 80%의 주식을 보유하고, 나머지 20%는 American Data Centers가 보유) || 운영 모델 | 자체 마이닝 및 BTC의 기회주의적 구매 | 데뷔...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:41
BlockDAG의 300만 채굴자 및 3억 9500만 달러 프리세일, Lyno AI 및 Nexchain AI를 능가
BlockDAG의 300만 채굴자 및 3억 9500만 달러 프리세일이 Lyno AI 및 Nexchain AI를 능가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BlockDAG의 300만 채굴자 및 3억 9500만 달러 프리세일이 Lyno AI의 1만 7천 달러 모금과 Nexchain AI의 940만 달러 추진을 능가하며 프리세일 암호화폐 경쟁을 재정의하는 방법을 확인하세요. 현재 프리세일 암호화폐에서 실제 관심은 어디로 향하고 있을까요? Lyno AI는 15개 이상의 블록체인에서 AI 기반 차익거래를 통해 파장을 일으키며, 기관들만 사용할 수 있었던 도구를 제공하고 있습니다. 한편, Nexchain AI는 AI 기반 Layer-1 체인으로 940만 달러를 모으며 프리세일 26단계를 빠르게 진행하고 있습니다. 두 프로젝트 모두 헤드라인을 장식하고 있지만, 다른 곳에서 훨씬 더 큰 이야기가 펼쳐지고 있습니다. BlockDAG는 단순히 자금을 모으는 것이 아니라 X1 앱을 통해 이미 300만 명 이상의 채굴자 사용자 기반을 구축했습니다. 출시 전 이러한 규모의 채택은 대부분의 프로젝트가 상장 후에도 달성하기 어려운 것입니다. 10월 1일까지 이용 가능한 0.0013 달러의 특별 가격으로, BlockDAG(BDAG)는 2025년 주목할 만한 선택으로 자리매김하고 있습니다. BlockDAG, X1 채택을 프리세일 급증으로 전환 BlockDAG의 X1 모바일 채굴 앱은 기록적인 시간 내에 0에서 300만 명 이상의 사용자로 성장하며 시장을 놀라게 했습니다. 상장 전에 BDAG는 암호화폐 분야에서 가장 큰 활성 커뮤니티 중 하나를 구축하는 데 성공했습니다. 각 다운로드는 매일 채굴하고 프로젝트를 유기적으로 공유하는 또 다른 참가자를 추가하여 채택이 이미 진행 중임을 증명합니다. 프리세일은 토큰 가격이 0.03 달러인 배치 30에 진입했으며, 이는 0.001 달러 진입점에서 크게 상승한 것입니다. 하지만 지금부터 10월 1일까지 구매자는 0.0013 달러에 BDAG를 구매할 수 있습니다. 이러한 열기에 더해, BlockDAG는 싱가포르에서 주요 배포 이벤트를 개최할 준비가 되어 있습니다. 프리세일 프로모션에 대한 현지 제한으로 인해 Token2049에서 철수한 후, 팀은 자체 플래그십 이벤트를 시작하기로 결정했습니다. 또한, BlockDAG는 10월 1일까지 BDAG당 0.0013 달러의 새로운 특별 프리세일 가격을 도입했습니다. 이 요금은 앞으로 30일 동안 유효합니다...
WAVES
$0.9477
-2.19%
REAL
$0.08221
-0.98%
HYPE
$43.53
-5.34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:21
비트코인 시장 기반이 중립-약세로 전환되며 자금 흐름은 약세 유지
비트코인 시장 기반이 자금 흐름이 약세를 유지하며 중립-하락세로 전환되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Sebastian의 암호화폐 세계로의 여정은 4년 전, 블록체인 기술이 금융 시스템을 혁신할 잠재력에 매료되면서 시작되었습니다. 그의 초기 탐구는 다양한 암호화폐 프로젝트, 특히 혁신적인 금융 솔루션 구축에 중점을 둔 프로젝트의 복잡성을 이해하는 데 초점을 맞췄습니다. 수많은 연구와 학습 시간을 통해 Sebastian은 기반 기술, 시장 역학 및 암호화폐의 잠재적 응용 프로그램에 대한 깊은 이해를 발전시켰습니다. 다른 사람들과 그의 통찰력을 공유하기 위해 Sebastian은 X와 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 온라인 토론에 적극적인 기여자가 되었습니다. 핀테크와 암호화폐 관련 주제에 대한 그의 집중은 온라인 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰할 수 있는 목소리로 빠르게 자리매김했습니다. Sebastian의 목표는 빠르게 진화하는 암호화폐 환경에서 최신 트렌드와 통찰력에 대해 청중을 교육하고 정보를 제공하는 것이었습니다. 전문성을 더욱 향상시키기 위해 Sebastian은 UC Berkeley 핀테크: 프레임워크, 응용 및 전략 인증을 추구했습니다. 이 엄격한 프로그램은 금융 기술에 관한 귀중한 기술과 지식을 제공하여 전통 금융과 탈중앙화 금융 간의 격차를 좁혔습니다. 이 인증은 더 넓은 금융 환경과 블록체인 기술과의 교차점에 대한 그의 이해를 깊게 했습니다. Sebastian의 금융과 글쓰기에 대한 열정은 그의 작업에서 분명히 드러납니다. 그는 금융 연구에 몰두하고, 시장 트렌드를 분석하며, 암호화폐 공간의 최신 발전을 탐구하는 것을 즐깁니다. 여가 시간에 Sebastian은 종종 차트에 몰두하거나, 10-K 보고서를 연구하거나, 금융의 미래에 대한 생각을 자극하는 토론에 참여하는 모습을 볼 수 있습니다. 암호화폐 개척자로서 Sebastian의 여정은 지식에 대한 끊임없는 추구와 통찰력을 공유하는 데 대한 헌신으로 특징지어졌습니다. 암호화폐의 복잡한 세계를 탐색하는 그의 능력과 금융 연구 및 커뮤니케이션에 대한 열정이 결합되어 그를 업계의 귀중한 기여자로 만들었습니다. 암호화폐 환경이 계속 발전함에 따라 Sebastian은 최전선에 남아 귀중한 통찰력을 제공하고...
K
$0.05883
-8.79%
DEEP
$0.128352
-4.06%
COM
$0.011198
+2.67%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:40
미국 노동 시장 약세에 대한 경계 – DBS
미국 노동 시장 약세에 대한 경계 - DBS 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DXY 지수는 0.3% 하락하여 98.1을 기록했습니다. 비농업 고용과 유사하게, 미국 JOLTS 구인 건수는 7월에 7181k로 하락하여 7380k의 예상치보다 낮았습니다. 6월 수치는 7437k에서 7357k로 하향 조정되었습니다. DBS의 수석 외환 전략가 Philip Wee의 보고서입니다. 미국 노동 시장 및 연준 동향 "노동 시장의 약세는 연준의 베이지북에도 반영되었으며, 12개 연준 지역 대부분에서 경제 활동에 거의 또는 전혀 변화가 없다고 보고했습니다. 기업들은 투입 비용의 관세 관련 가격 인상 영향을 부분적으로 상쇄하기 위해 가격을 인상했다고 보고했습니다. 많은 가계는 임금이 물가 상승을 따라가지 못해 어려움을 겪고 있으며, 이는 소비자 지출 약화와 성장 기대치 하락을 시사합니다. 기업들이 공석을 채우거나 신규 직원을 고용하는 데 주저하면서 채용이 둔화되었고, 일부는 대신 자동화와 AI 기반 기술로 전환하고 있습니다." "전반적으로 베이지북은 9월 17일 FOMC 회의에서 예상되는 25bp 금리 인하가 지속적인 완화 사이클의 시작이 될 수 있음을 시사했습니다. 이러한 기대를 확고히 하기 위해서는 금요일 발표될 8월 미국 월간 고용 보고서에서 비농업 고용이 10만 명 이하로 유지되고 실업률이 2021년 10월 이후 처음으로 4.2%를 넘어야 할 것입니다. 오늘 시장 예상치는 ADP 고용이 7월 104k에서 8월 68k로 감소할 것으로 예상합니다. 8월 마지막 주에 4주 이동 평균이 4주 연속 증가한다면 초기 실업 청구는 더 높아질 수 있습니다. ISM 서비스 PMI 조사는 제조업 부문과 마찬가지로 지불 가격과 고용 하위 지수에서 약세를 보고할지 모니터링될 것입니다." "오늘 상원 은행 위원회는 Adriana Kugler를 대체할 Stephen Miran의 연준 이사 확인 청문회를 개최할 예정입니다. Miran이 9월 FOMC 회의 전에 확정될 가능성이 높습니다. 미국 재무부 Scott Bessent은 후보자 인터뷰를 시작할 예정입니다..."
CHANGE
$0.00157499
-4.05%
RISE
$0.010422
+2.54%
INDEX
$1.052
+3.95%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:36
분석가, 상승세가 아직 끝나지 않은 놀라운 이유 밝혀
게시물 분석가가 상승장이 아직 끝나지 않은 놀라운 이유를 밝히다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 사이클: 분석가가 상승장이 아직 끝나지 않은 놀라운 이유를 밝히다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 비트코인 사이클: 분석가가 상승장이 아직 끝나지 않은 놀라운 이유를 밝히다 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
T
$0.01499
-0.46%
COM
$0.011198
+2.67%
BULL
$0.002913
+50.15%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:29
ChatGPT-5가 5년 안에 Nvidia 주식으로 $5,000를 버는 방법을 설명합니다
ChatGPT-5가 5년 안에 엔비디아 주식으로 $5,000를 버는 방법을 설명하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엔비디아(NASDAQ: NVDA) 주식은 인공지능(AI) 붐의 가장 큰 수혜자 중 하나였으며, ChatGPT-5의 분석에 따르면 투자자는 향후 5년 내에 $5,000의 수익을 현실적으로 목표로 할 수 있습니다. AI 모델은 이 목표를 달성하는 경로가 주로 배당 수입보다는 가격 상승에 있다고 언급했습니다. 주목할 만한 점은 NVDA 주식이 $200 선을 목표로 하고 있으며, 마지막 거래 세션에서 주가는 $170.62로 마감되어 연초 대비 23% 이상 상승했다는 것입니다. NVDA YTD 주가 차트. 출처: Finbold 처음에 ChatGPT-5는 $5,000 목표를 향한 가능한 기여자로 배당금을 고려했습니다. 이 회사는 주당 분기별 $0.01, 또는 연간 $0.04의 배당금을 지급합니다. 이는 주가 $170에서 단 0.023%의 수익률로 환산되어 시장에서 가장 수익률이 낮은 블루칩 주식 중 하나입니다. 엔비디아가 매년 배당금을 10% 인상하더라도, 5년 동안 100주를 보유하면 배당금으로 약 $30에서 $35만 발생합니다. 더 큰 300주 지분에서도 총액은 여전히 $100 미만으로, 배당금이 전체 수익에 얼마나 적게 기여하는지 보여줍니다. 엔비디아 자본 평가 경로 대신, OpenAI 도구에 따르면 실제 동력은 자본 평가입니다. 연간 10%의 보수적인 성장률 가정 하에, 엔비디아의 주가는 5년 안에 $170에서 약 $275로 급등할 수 있습니다. 따라서 100주의 $17,000 투자는 거의 $10,900의 총 수익을 낼 것이고, $8,500의 비용이 드는 더 작은 50주 지분도 여전히 $5,000를 생성할 것입니다. 반면에, 연간 20%의 중간 성장 시나리오는 엔비디아의 주가를 $425 선으로 밀어올려, 100주는 $25,000 이상의 이익을 낼 것입니다. 이 경우, 오늘 약 $3,400 가치의 단 20주만으로도 $5,000 목표를 달성할 수 있습니다. 더 공격적인 30% 성장률에서는 주가가 $630에 도달할 수 있습니다...
REAL
$0.08221
-0.98%
BOOM
$0.032526
-3.87%
MORE
$0.03627
+70.60%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:21
2025년에 투자할 10대 밈 코인 - 한 프리세일이 예상보다 빠르게 달아오르고 있습니다
이 게시물 2025년에 투자할 10대 밈 코인 - 한 프리세일이 예상보다 빠르게 달아오르고 있다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 상상해 보세요: 로켓을 타고 있는 Pepe, 뼈 모양의 토큰을 저글링하는 시바 이누, 그리고 암호화폐 형태로 Godzilla처럼 차트를 밟아 버리는 BullZilla라는 새로운 괴물. 2025년 밈 코인 부활에 오신 것을 환영합니다. 여기서는 프리세일, 유동성 풀, 그리고 TikTok이 주도하는 열풍으로 재산이 만들어집니다. 큰 이름들은 여전히 있지만, 새로운 경쟁자들이 이미 스포트라이트를 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 그 선두에는 BullZilla($BZIL)가 있으며, 현재 스테이지 1 페이즈 3(1-C)에서 프리세일이 진행 중입니다. 48시간마다 또는 추가 $100,000가 모금될 때마다 $100,000씩 증가하는 단계별 가격 모델을 통해 초기 홀더에게 실시간으로 보상합니다. 이 단계에서 잠재적 ROI는 이미 엄청나며, 망설임은 더 많은 비용을 지불하는 것을 의미합니다. 1분의 지연도 더 높은 진입 가격을 의미합니다. BullZilla($BZIL): 2025년 밈 코인의 정점 포식자 BullZilla는 평범한 밈 코인이 아닙니다. 규모, 열풍, 그리고 장수를 위해 설계된 완전한 프리세일 기계입니다. 영화적 배경과 게임화된 프리세일 구조를 갖춘 BullZilla는 이번 상승 사이클에 투자할 최고의 밈 코인 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 숫자가 이 열풍을 뒷받침합니다. 출시 후 첫 24시간 내에 $39,000 이상이 모금되었습니다. 첫 두 시간 내에 20억 개 이상의 $BZIL 토큰이 판매되었으며, 300명 이상의 홀더가 이미 참여했습니다. 프리세일 총액은 현재 $100,000를 넘어섰으며, 현재 가격은 $0.00001908입니다. 확정된 상장 가격 $0.00527141과 비교하면, 예상 ROI는 놀라운 27,527.93%입니다. 스테이지 1C의 초기 지지자들은 이미 231.8%의 ROI를 바라보고 있습니다. 현재 $1,000 구매로 약 8050만 개의 $BZIL 토큰을 확보할 수 있습니다. 이를 $30,000 투자로 확대하면 24억 개의 토큰을 보유하게 됩니다. 가격이 출시 목표에 도달하면, 그 계산은 눈물이 날 정도입니다. 그것은 그런 종류의...
C
$0.15919
-5.96%
APEX
$1.7089
-21.54%
REAL
$0.08221
-0.98%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:18
DeAI 스타트업 GAIA, AI 스마트폰 사전 판매 개시
DeAI 스타트업 GAIA, AI 스마트폰 사전 판매 개시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탈중앙화 AI 스타트업 GAIA는 기기에서 직접 인텔리전스 및 개인정보 보호 도구를 실행하는 AI 스마트폰의 한정 사전 판매를 시작했습니다. 얼리버드 구매자는 네트워크 보상을 받고, 사전 로드된 웹3 도메인에 접근하며, Galaxy S25 Edge 하드웨어에 새로운 소프트웨어 레이어로 구동되는 완전 로컬 AI를 테스트할 수 있습니다. 요약 GAIA, 탈중앙화 AI 스타트업이 온디바이스 인텔리전스와 개인정보 보호 도구를 갖춘 한정판 AI 스마트폰을 출시했습니다. 단 7,000대만 제공되며, 얼리버드 구매자는 네트워크 보상과 사전 로드된 웹3 도메인을 받게 됩니다. 이 폰은 Galaxy S25 Edge 하드웨어에서 실행되지만 완전 로컬, 탈중앙화 AI 및 스테이킹 기반 보상을 위한 소프트웨어 레이어를 추가했습니다. 탈중앙화 인공지능 인프라를 구축하는 스타트업 GAIA는 온디바이스 인텔리전스와 개인정보 우선 AI 도구를 더 넓은 출시에 앞서 초기 유닛에 탑재한 한정판 AI 스마트폰을 출시했습니다. crypto.news와 공유된 보도자료에 따르면, 이 초기 출시에는 단 7,000대만 제공되며, 대기자 명단 기간 직후 퍼블릭 세일이 진행될 예정입니다. Galaxy S25 Edge AI 스마트폰 | 출처: GAIA 이른바 Gaia AI 폰은 Galaxy S25 Edge 하드웨어에서 실행되지만, 가장 큰 특징은 Gaia Labs가 구축한 새로운 인프라 레이어에서 비롯됩니다. GAIA의 공동 창업자이자 COO인 Shashank Sripada는 crypto.news와의 인터뷰에서 하드웨어 자체를 변경하는 대신, 팀이 Android와 애플리케이션 사이에 소프트웨어 레이어를 만들어 기기에서 직접 탈중앙화 AI 추론을 가능하게 했다고 설명했습니다. "이전에 모바일 'AI'는 주로 애플리케이션 수준이었습니다 - 기본 AI 기능이 있는 개별 앱들이었죠. 우리의 접근 방식은 인프라 수준에서 AI 요청을 조정하여, 로컬화된 훈련 모델과 인증 프로토콜을 사용해 모든 애플리케이션에서 작동하면서도 처리를 전적으로 기기 내에서 유지합니다." Shashank Sripada 이 폰의 소프트웨어 스택에는 탈중앙화 AI 도구를 위한 Gaia AI 플랫폼, 로컬 LLM 런타임, 음성-에이전트 인터페이스 및...
GAIA
$0.08592
+7.96%
MOBILE
$0.0003564
+10.23%
DEAI
$0.03596
-2.94%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:17
갤럭시 디지털 월렛, 매도 압력 신호. 비트코인이 흡수할 수 있을까?
갤럭시 디지털 월렛이 매도 압력을 신호하고 있습니다. 비트코인이 흡수할 수 있을까요? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 8월을 13% 이상 하락으로 마감한 후 9월 초에 다시 상승세로 전환했습니다. 그러나 최근 움직임은 갤럭시 디지털과 연결된 대형 지갑이 회복을 방해할 수 있는 매도 압력을 만들 수 있음을 시사합니다. 온체인 데이터는 또한 9월 비트코인 고래 행동의 변화를 보여줍니다. 갤럭시 디지털 월렛이 9월 초 비트코인 매도를 나타냅니다 스폰서드 갤럭시 디지털은 OTC 거래를 포함한 암호화폐 관련 금융 서비스를 제공하는 자산 관리 회사입니다. 최근, 갤럭시 디지털과 연결된 지갑들이 대규모 고래 거래와 관련되어 더 많은 관심을 끌고 있습니다. 관찰자들은 이러한 지갑에서의 유출이 잠재적인 비트코인 매도 압력을 신호할 수 있다고 믿습니다. 분석가 Maartunn에 따르면, 9월 4일에 시간당 691 BTC의 유출이 기록되었습니다. 갤럭시 디지털 잔액 변화. 출처: CryptoQuant. "이런 종류의 유출은 단기 매도 압력을 예고할 수 있습니다—유동성, 스프레드, 가격 반응을 주시하세요," Maartunn이 언급했습니다. 스폰서드 이 우려는 타당해 보입니다. 차트는 갤럭시 디지털 지갑이 지난 달 동안 2,400 BTC에서 600 BTC 범위의 여러 유출을 지속적으로 기록했음을 보여줍니다. 한편, 비트코인 가격은 8월에 하락세를 보였습니다. 또한, 또 다른 온체인 모니터링 X 계정인 Onchain Lens는 12.8년 동안의 휴면 상태 후 비트코인 지갑의 재활성화를 강조했습니다. 이 지갑은 28,000달러 가치의 0.25 BTC를 이동시켰지만 여전히 479.44 BTC를 보유하고 있습니다. 9월 초 휴면 고래 지갑의 재활성화—지난 두 달에 비해 작지만—은 비트코인이 6자리 수준에서 거래되는 동안 Satoshi 시대의 초기 고래들이 계속 깨어나고 있음을 나타냅니다. 고래들이 지난 달 100,000 BTC 이상 매도 스폰서드 Cauê Oliveira는 비트코인 고래들 사이의 더 넓은 추세를 관찰하며, 그들이 지난 30일 동안 100,000 BTC 이상을 매도했다고 언급했습니다. Blocktrends 데이터는 이것이 2022년 이후 가장 큰 월간 매도 물결임을 보여줍니다. 비트코인 고래 잔액 변화. 출처: BlockTrends "네, 고래들이 가장 많은 양의 비트코인을 덤핑하고 있습니다..."
NEAR
$2.845
-2.50%
SIX
$0.0195
-1.61%
CHANGE
$0.00157499
-4.05%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:14
비트코인 하이퍼가 다음 1000배 코인이 될 수 있다: 프리세일 1400만 달러로 가속화
비트코인 하이퍼가 다음 1000배 코인이 될 수 있다: 프리세일 1400만 달러로 가속화되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. $BTC는 세계 최대 암호화폐로, 주목할 만한 2.2조 달러의 시가총액을 보유하고 있습니다. 작년과 비교하면, 가격이 거의 두 배 증가하여 11만 달러에 이르렀으며, 이는 기관 및 소매 수요의 회복세를 강조합니다. Changelly는 현재 9월 말까지 $BTC가 12만 5천 달러로 상승할 것으로 예측하며, 투자자들에게 14%를 초과하는 잠재적 투자수익률(ROI)을 제공할 것으로 보입니다. 하지만 $BTC가 성장할수록 오랜 네트워크 문제가 더 분명해지는 경우가 많습니다. 이것이 바로 비트코인 하이퍼($HYPER)가 빛나는 지점입니다. 이번 분기에 초고속 레이어-2(L2) 솔루션을 출시하여 비트코인 네트워크의 가장 큰 과제인 비용, 속도 및 DeFi 접근성을 해결하는 것을 목표로 합니다. 아직 라이브되지 않았음에도 불구하고, 투자자들은 이미 L2에 대한 높은 기대를 가지고 있으며, 이는 네이티브 토큰인 $HYPER가 프리세일에서 거의 1400만 달러를 유치한 것으로 입증됩니다. 심지어 다음 1000배 암호화폐가 될 수도 있습니다. 비트코인 거래 속도는 이더리움보다 18배 느림 이더리움과 달리, 비트코인은 스마트 계약, dApp 또는 DeFi 생태계를 위해 만들어지지 않았습니다. 대신, 처음에는 자금을 보내기 위한 탈중앙화 시스템으로 설계되었습니다. 가장 큰 장점은? 은행이나 중개자에 의존하지 않는 것입니다. 결과적으로, 네트워크는 오늘날까지도 속도와 프로그래밍 가능성보다 보안과 탈중앙화를 우선시합니다. 광범위한 채굴자 네트워크에 의해 보호되는 작업 증명(PoW) 메커니즘 덕분에 블록체인 공간에서 매우 탄력적입니다. 이들이 함께 네트워크가 손상되거나 조작되는 것을 사실상 불가능하게 만듭니다. 하지만 네트워크는 매우 느려서 현재 초당 6개의 트랜잭션(tps)만 처리하며, 이는 이더리움의 21.78 tps보다 약 80% 낮습니다. 가스 수수료도 꽤 비쌉니다. 현재 평균 비트코인 거래 비용은 1.703달러로, 이더리움의 0.588달러보다 거의 세 배나 높습니다. 이더리움은 또한 예치자산 총액(TVL)이 915억 5천만 달러에 달하는 글로벌 DeFi 활동을 지배하고 있습니다. 이에 비해 비트코인은 단지 78억 9900만 달러를 차지하며, 이는 834억 100만 달러나 적은 수치입니다. 비트코인 하이퍼는 이 모든 것을 바꾸려고 합니다. 비트코인 하이퍼가 비트코인을 향상시키기 위해...
T
$0.01499
-0.46%
CHANGE
$0.00157499
-4.05%
BTC
$121,704.95
-0.64%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 18:01
