American Eagle Outfitters (AEO) 2025년 2분기 실적

American Eagle Outfitters (AEO) 2025년 2분기 실적

BitcoinEthereumNews.com에 게재된 American Eagle Outfitters(AEO) 2025년 2분기 수익 포스트. American Eagle은 수요일 시드니 스위니와의 파트너십이 지금까지 "최고의" 광고 캠페인이었다고 밝히며 예상을 뛰어넘는 회계 2분기 수익을 발표했습니다. "유포리아" 스타와 함께한 화려하지만 논란이 있었던 캠페인은 일부 비판과 반발을 불러일으켰지만, 테일러 스위프트의 새 약혼자 트래비스 켈시와의 최근 파트너십과 함께 이 출시는 새로운 고객 확보와 채널 전반에 걸친 긍정적인 트래픽으로 이어졌습니다. American Eagle 주식은 수요일 시간 외 거래에서 20% 이상 급등했습니다. "가을 시즌이 긍정적으로 시작되었습니다. 더 강력한 제품 제공과 시드니 스위니 및 트래비스 켈시와의 최근 마케팅 캠페인의 성공에 힘입어, 고객 인지도, 참여도 및 비교 가능한 매출이 증가했습니다,"라고 CEO 제이 쇼텐스타인이 보도 자료에서 말했습니다. "우리는 진전과 상징적인 브랜드의 지속적인 강점을 바탕으로 더 높은 수익성, 장기적인 성장 및 주주 가치를 창출하기를 기대합니다." 이 회사는 또한 올해 초 철회했던 연간 가이던스를 재발행했습니다. 현재 비교 가능한 매출이 거의 변동이 없을 것으로 예상하며, 이는 StreetAccount에 따르면 분석가들이 예상했던 0.2% 하락보다 나은 수치입니다. 회사는 여전히 연중 총 마진이 하락할 것으로 예상하지만, 관세 영향의 대부분을 받고 있는 영업 이익에 대한 전망에 주요 변경을 가했습니다. 회사는 현재 연간 영업 이익이 2억 5500만 달러에서 2억 6500만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 이는 이전 범위인 3억 6000만 달러에서 3억 7500만 달러에서 하락한 수치입니다. 다음은 LSEG의 분석가 설문조사를 기반으로 월스트리트가 예상한 것과 비교한 American Eagle의 분기 실적입니다: 주당 수익: 45센트 vs. 예상 21센트 매출: 12억 8000만 달러 vs. 예상 12억 4000만 달러 8월 2일에 종료된 3개월 기간 동안 회사의 보고된 순이익은...
비트코인, ETH, XRP, SOL의 옵션 만료 및 주요 고용 데이터 발표 전 맥스 페인 가격

비트코인, ETH, XRP, SOL의 옵션 만료 및 주요 고용 데이터 발표 전 맥스 페인 가격

비트코인, ETH, XRP, SOL의 옵션 만기일 및 주요 고용 데이터를 앞둔 최대 고통 가격에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인, 이더리움 및 기타 알트코인은 광범위한 암호화폐 시장에서 지속적인 이익 실현으로 인해 하락세를 보이고 있습니다. 트레이더들은 이번 주 45억 달러 규모의 암호화폐 옵션 만기와 주요 미국 고용 데이터를 앞두고 추가 매도에 대비하고 있습니다. 트레이더들의 1억 1500만 달러 규모의 롱 포지션 청산으로 BTC, ETH, XRP 및 SOL 가격이 하락했습니다. 또한 재정적 우려로 인한 장기 국채 수익률과 금 가격 상승으로 비트코인 가격에 대한 매도 압력이 증가했습니다. 32억 8000만 달러 규모의 비트코인 옵션 만기 Deribit에 따르면, 32억 8000만 달러의 명목 가치를 가진 29K 이상의 BTC 옵션이 금요일에 만기될 예정입니다. 풋-콜 비율은 1.39로 매우 높으며, 이는 트레이더들 사이에서 하락장 심리를 나타냅니다. 또한 최대 고통 가격은 112,000달러입니다. Derbit은 대부분의 트레이더들이 비트코인 가격이 105,000달러 아래로 떨어질 것으로 베팅하면서 풋 옵션이 105K-110K 행사 가격 주변에 집중되어 있다고 밝혔습니다. 비트코인 최대 고통 가격. 출처: Deribit 분석가 Caleb Franzen은 비트코인이 2025년 2월 이후 처음으로 일일 일목균형표 아래로 하락했으며, 이는 잠재적으로 저항선으로 전환될 수 있다고 밝혔습니다. 역사적인 계절성 패턴은 주간 MACD의 하락 교차와 함께 비트코인에 대한 하락장 심리에 중요한 역할을 하고 있습니다. 비트코인, 일일 일목균형표 아래로 하락. 출처: Caleb Franzen 12억 8000만 달러 규모의 이더리움 옵션 만기 12억 8000만 달러의 명목 가치를 가진 293K 이상의 ETH 옵션이 0.78의 풋-콜 비율로 Deribit에서 만기될 예정입니다. 이는 중립적인 풋-콜 비율로 인해 트레이더들 사이에서 혼합된 심리를 나타냅니다. 또한 최대 고통 가격은 4,400달러로, 글 작성 시점의 현재 시장 가격 4,385달러보다 높습니다. 이는 신호를 보냅니다. 옵션 트레이더들은 4,500달러, 4,700달러, 5,000달러의 세 가지 주요 수준을 주시하고 있습니다. 비트코인 최대 고통 가격. 출처: Deribit "흐름은 더 균형을 이루고 있지만, 콜은 4.5K 이상에서 쌓이고 있어 상승 가능성을 남겨두고 있습니다,"라고...
XRP, BTC 및 ADA 홀더는 IOTA 채굴자로 안정적인 일일 수동 수입을 얻을 수 있습니다

XRP, BTC 및 ADA 홀더는 IOTA 채굴자로 안정적인 일일 수동 수입을 얻을 수 있습니다

XRP, BTC 및 ADA 홀더는 IOTA Miner로 안정적인 일일 수동 수입을 얻을 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 마이닝은 더 이상 개인이 마이닝 기계를 구매하고 복잡한 하드웨어를 설정하는 것에 국한되지 않습니다. 요즘 점점 더 많은 XRP, BTC 및 ADA 홀더들이 클라우드 마이닝 서비스로 전환하고 있습니다. 시장에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나인 IOTA Miner는 사용자에게 빠르고 안전하며 환경 친화적인 수동 수입 솔루션을 제공하여 투자자들이 포트폴리오 다각화를 위한 새로운 옵션이 되고 있습니다. 이 기사에서는 점점 더 많은 암호화폐 투자자들이 IOTA Miner를 선택하는 이유와 클라우드 마이닝이 변동성이 큰 시장에서 자산 가치 상승을 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 살펴보겠습니다. 투자자들이 IOTA Miner에 관심을 갖는 이유는 무엇인가요? IOTA Miner의 매력은 사용자가 일상적인 홀딩과 거래 외에도 추가적인 수동 수입을 얻을 수 있게 할 뿐만 아니라, 단순한 운영 프로세스와 안정적인 수입 모델로 투자 학습 곡선과 운영 장벽을 낮추는 데 있습니다. 2018년에 설립되어 영국에 본사를 둔 IOTA Miner는 전문적인 기술 전문성과 수년간의 업계 평판으로 전 세계 투자자들의 신뢰와 지원을 얻었습니다. 시장 변동성과 불확실성이 증가하는 가운데, 이 플랫폼은 점점 더 많은 XRP, BTC 및 ADA 홀더들에게 안정적인 수입 옵션이 되고 있습니다. 실제 사용자 리뷰 일부 IOTA Miner 사용자들이 자신의 경험을 공유했습니다: "등록부터 마이닝까지 모든 단계가 명확하고 간단하며, 상세한 지침이 있어 초보자도 쉽게 시작할 수 있습니다." "효율적이고 직관적인 사용자 인터페이스는 경험이 많은 투자자도 필요한 기능을 쉽게 찾을 수 있게 해주며 매우 사용자 친화적입니다." 핵심 플랫폼 장점 IOTA Miner는 독특한 장점으로 전 세계 투자자들에게 인기가 있습니다: 신규 사용자 전용 체험금: 가입하고 $15를 받으세요, 신규 사용자는 또한 일일 체크인으로 $0.60를 받을 수 있습니다(남은 자리는 1,277개). 안정적인 수입: 강력한 컴퓨팅 파워를 활용하여 일관되고 안정적인 일일 수익을 제공합니다. 합법적...
게임이 XRPL 게임체인으로 XRP 대중 채택을 이끌 수 있습니다

게임이 XRPL 게임체인으로 XRP 대중 채택을 이끌 수 있습니다

게이밍이 XRPL 게임체인으로 XRP 대중 채택을 이끌 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. B3의 게임 플랫폼은 모바일 우선 경험을 통해 XRP 채택을 이끌 수 있습니다. Xcade의 테스트넷은 주류 암호화폐 사용자 온보딩을 위해 설계된 5개의 게임으로 출시됩니다. 850만 개의 지갑으로 입증된 B3의 성공은 이제 XRP 성장 가능성을 시사합니다. 게이밍이 대규모 암호화폐 채택을 이끌 수 있는지에 대한 질문은 XRP 레저 EVM 사이드체인에 구축된 최초의 전용 게임 생태계인 XRPL 게임체인의 B3 출시와 함께 중심 무대에 섭니다. 소비자 앱체인 네트워크 B3와 XRPL Commons 간의 이 파트너십은 전통적인 금융 애플리케이션이 어려움을 겪었던 곳에서 인터랙티브 엔터테인먼트가 성공할 수 있는지 테스트합니다. 게이밍은 전통적인 DeFi 애플리케이션이 부족한 암호화폐 채택에 대한 다양한 이점을 제공합니다. 모바일 우선 게임 경험은 일반적으로 주류 사용자가 블록체인 기술에 참여하는 것을 방해하는 기술적 장벽을 제거합니다. 이는 잠재적으로 XRP에게 광범위한 수용에 필요한 사용자 친화적인 게이트웨이를 제공합니다. B3의 실적은 게이밍 실행 가능성을 시사합니다 B3의 기존 게임 생태계는 게이밍의 채택 잠재력에 대한 설득력 있는 증거를 제공합니다. 이 플랫폼은 AAA 타이틀을 포함한 100개 이상의 게임에서 850만 개 이상의 지갑을 성공적으로 온보딩하고 수억 건의 거래를 처리했습니다. 이 사용자 기반은 소비자가 친숙한 게임 인터페이스를 통해 제시될 때 블록체인 기술에 참여할 것임을 보여줍니다. XRPL 게임체인을 위한 사용자 대면 플랫폼인 Xcade는 오늘 테스트넷에서 출시되며, 빠른 모바일 세션을 위해 설계된 5개의 플레이 가능한 타이틀을 특징으로 합니다. 이 플랫폼은 복잡한 지갑 설정이나 기술적 전문 지식 없이도 사용자가 게임플레이를 통해 XRP를 획득하고, 지출하고, 상호 작용할 수 있게 함으로써 중요한 채택 과제를 해결합니다. 게이밍 접근 방식은 XRP 홀더에게 투기적 거래를 넘어선 직접적인 유틸리티를 제공합니다. 사용자는 온체인 유동성을 유지하면서 챌린지를 완료하고, XRP 기반 보상을 획득하고, 크로스 게임 진행에 접근할 수 있습니다. 이는 인게임 경제와 2차 시장을 통해 토큰에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. RLUSD 통합은 또 다른 유틸리티를 제공합니다 B3의 생태계 전반에 걸쳐 선호되는 스테이블코인으로서의 RLUSD 통합은 또 다른 유틸리티 레이어를 추가합니다. 이 스테이블코인은 안정적인 지불 옵션을 제공합니다...
BTC 가격은 범위 내에 갇혔지만, 선물 트레이더들은 자신감을 보여

BTC 가격은 범위 내에 갇혔지만, 선물 트레이더들은 자신감을 보여

BTC 가격이 범위 내에 갇혔지만, 선물 트레이더들은 자신감을 보여 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일일 차트의 수치에 따르면 비트코인(BTC)은 8월 29일부터 좁은 거래 범위에 갇혀 있습니다. 111,961달러에서 강한 저항에 직면하는 동시에 107,557달러에서 지지선을 유지하고 있습니다. 이러한 침체된 성과에도 불구하고, 일부 BTC 트레이더들은 동요하지 않고 꾸준히 이 킹 코인에 대한 노출을 늘리고 있습니다. 비트코인 선물 트레이더들이 가격 정체 속에서도 베팅을 두 배로 늘려 스폰서드 암호화폐 거래소 전반에 걸쳐 상승하는 비트코인의 예상 레버리지 비율(ELR)은 코인의 부진한 성과 속에서도 투자자 신뢰 증가와 리스크 선호도 증가를 반영합니다. CryptoQuant의 데이터에 따르면, BTC의 ELR은 8월 12일부터 꾸준히 상승했습니다. 곧 BTC는 123,731달러의 ATH에 도달한 후 하락세로 접어들었고 그 이후로 계속되고 있습니다. 토큰 TA 및 시장 업데이트: 이와 같은 토큰 인사이트를 더 원하시나요? 여기에서 에디터 Harsh Notariya의 일일 암호화폐 뉴스레터를 구독하세요. 비트코인 예상 레버리지 비율. 출처: CryptoQuant 흥미롭게도, 가격이 상승 모멘텀을 회복하기 위해 고군분투하는 동안 파생상품 시장의 레버리지는 계속 상승했습니다. 이는 트레이더들이 단기 조정에 의해 위축되지 않고 대신 코인에 대한 노출을 두 배로 늘리고 있음을 시사합니다. 스폰서드 자산의 ELR은 트레이더들이 암호화폐 거래소에서 거래를 실행하기 위해 사용하는 평균 레버리지 양을 측정합니다. 이는 자산의 미결제약정을 해당 통화에 대한 거래소의 준비금으로 나누어 계산됩니다. ELR이 하락하면 투자자들은 토큰의 단기 전망에 대해 신중해지고 높은 레버리지 포지션을 피합니다. 반대로, BTC와 같이 상승하는 ELR은, 특히 이러한 침체된 가격 성과 기간 동안, 트레이더들이 시장에서 철수하지 않고 대신 리스크 노출을 증가시키고 있음을 나타냅니다. 정체 속에서 규모를 축소하기보다는, BTC 트레이더들은 더 많은 레버리지 포지션을 취하고 있으며, 이는 현재의 횡보구간이 일시적이라는 자신감을 보여줍니다. 비트코인의 상승장 사이클이 이제 막 시작되고 있는 이유 새로운 보고서에서...
이 패턴이 다가오는 BTC 대규모 조정을 암시하면서 비트코인에 문제 발생

이 패턴이 다가오는 BTC 대규모 조정을 암시하면서 비트코인에 문제 발생

이 패턴이 비트코인의 큰 조정을 암시하는 가운데 비트코인에 문제가 생겼다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)이 110,000달러 지지선을 유지하기 위해 노력하는 가운데, 기술적 지표는 주요 저항 구역을 돌파하지 못한 후 자산이 새로운 매도 압력에 직면하면서 암울한 그림을 그리고 있습니다. 9월 4일 X 게시물에서 가명의 암호화폐 분석가 BitBull이 공유한 전망에 따르면, 비트코인은 일일 차트에서 114,000달러 저항 구역에서 거부되었으며, 이 수준은 현재 강력한 공급 영역으로 변했습니다. 비트코인 가격 분석 차트. 출처: BitBull 이 분석은 BTC가 114,000달러 지역으로 다시 랠리를 시도했지만 더 낮게 밀려났으며, 이 수준이 가격 행동의 천장임을 확인했습니다. 현재 약 110,600달러에 거래되고 있는 비트코인은 이 저항선 아래에 머물러 있습니다. 따라서 BitBull은 BTC가 일일 타임프레임에서 114,000달러 이상을 회복하고 유지하지 않는 한, 단기적인 반등은 시장이 하락 반전되기 전에 트레이더들을 유인하는 불 트랩일 가능성이 높다고 경고했습니다. 최근 124,000달러 이상의 정점에서 급격한 하락 이후, 비트코인의 반등은 얕았고 강조된 저항 구역에 의해 제한되었습니다. 이러한 설정은 종종 시장 약세를 신호하며, 더 높이 밀어올리지 못하는 것은 판매자들이 확고하게 통제하고 있음을 시사합니다. BitBull은 또한 비트코인이 114,000달러 아래에 머무는 시간이 길어질수록, 지속 가능한 반전이 일어나기 전에 주요 조정이 발생할 확률이 높아진다고 언급했습니다. 109,000달러 근처의 즉각적인 지지대가 있는 상황에서, 붕괴는 더 낮은 수준으로의 더 급격한 하락의 문을 열 수 있습니다. 비트코인 가격 분석 보도 시점에, 비트코인은 110,665달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 약 0.6%의 소폭 하락을 기록했습니다. 그러나 주간 타임프레임에서는 자산이 2% 상승했습니다. 비트코인 7일 가격 차트. 출처: Finbold 현재, 비트코인은 상대 강도 지수(RSI) 수치가 47.05로, 명확한 과매수나 과매도 조건 없이 중립성을 보이고 있습니다. 추세 관점에서, 자산의 50일 단순...
비트코인 고래들이 규모를 축소하고 있는데, '업템버' PUSH가 위험에 처했나요?

비트코인 고래들이 규모를 축소하고 있는데, '업템버' PUSH가 위험에 처했나요?

비트코인 고래들이 규모를 축소하고 있는데, '업템버' PUSH가 위험에 처했나? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 비트코인 고래 보유량이 각 488 BTC로 감소하여 2018년 이후 최저치를 기록했습니다. 미국 현물 BTC ETF에 3억 3280만 달러의 새로운 자금이 유입되었습니다. 차트는 비트코인의 2017년 사이클과 유사점을 보이며 브레이크아웃이 예상됩니다. 비트코인 고래들은 2018년 이후 볼 수 없었던 수준으로 보유량을 줄였으며, 이는 2025년 9월 초 시장 강세에 대한 의문을 제기합니다. 동시에 BTC ETF는 수억 달러의 새로운 자금을 유치한 반면 이더리움 펀드는 대규모 인출을 경험했습니다. 역사적인 BTC 가격 차트 또한 2017년 사이클과 놀라운 유사성을 보여주었습니다. 비트코인 고래들이 점유율을 줄이다 고래라고 불리는 대형 BTC 보유자들은 지난 몇 달 동안 공급량을 줄이기 시작했습니다. Glassnode의 데이터에 따르면 100에서 10,000 비트코인을 보유한 기관들은 현재 평균 488 BTC를 통제하고 있습니다. 주목할 만한 점은 이것이 2018년 12월 이후 최저 수준이며 2024년 11월부터 시작된 꾸준한 감소세를 보인다는 것입니다. 비트코인 고래 분포 | 출처: Glassnode 고래들은 오랫동안 BTC 시장에서 중요한 역할을 해왔습니다. 그들의 매수와 매도는 종종 가격을 변동시키거나 투자자 행동의 변화를 신호할 수 있습니다. 평균 보유량의 감소는 일부 대형 지갑이 페어코인을 분배하고 있을 수 있음을 시사합니다. 이러한 코인들은 소규모 투자자들에게 이동하거나 ETF를 통해 기관 구매자들의 손에 들어갔을 수 있습니다. 이러한 추세는 상위 보유자들 사이에서 비트코인의 집중도를 낮췄습니다. 이는 단일 플레이어의 지배력이 줄어들었음을 의미할 수 있지만, 동시에 일부 고래들이 시장의 중요한 시기에 물러나고 있음을 보여줍니다. 이러한 변화는 기관들이 규제된 상품을 통해 노출을 증가시키면서 발생했으며, 전통적인 고래와 새로운 형태의 대규모 소유권 사이에 새로운 균형을 만들어냈습니다. BTC ETF는 명확한 순환을 보여줍니다 별도의 발전으로, 9월 2일 비트코인 ETF는 3억 3280만 달러의 유입을 기록했습니다. Fidelity Investments의 FBTC가 1억 3270만 달러로 가장 큰 기여를 했습니다...
ECB 총재 크리스틴 라가르드, 스테이블 코인 규제 준수 강화 촉구

ECB 총재 크리스틴 라가르드, 스테이블 코인 규제 준수 강화 촉구

ECB 총재 크리스틴 라가르드, 스테이블 코인 규정 준수 강화 촉구 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라가르드는 스테이블 코인이 해당 지역에서 운영되기 위해서는 다른 관할권에서도 EU와 동등한 규정을 준수해야 한다고 강조했습니다. 또한 이러한 자산에 대한 출금 러시가 발생할 경우 EU 자금이 해외로 이전되는 것을 방지하기 위한 보증 체계 수립을 촉구했습니다. 라가르드, 스테이블 코인 프로젝트는 다른 관할권에서도 EU와 동등한 규정을 준수해야 한다고 강조 유럽 연합(EU) [...] 출처: https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
NFL 시즌 개막전 시간은 언제이고 어떤 팀이 경기하나요? 시청 방법

NFL 시즌 개막전 시간은 언제이고 어떤 팀이 경기하나요? 시청 방법

게시물 NFL 시즌 개막전 시간은 언제이며 어떤 팀이 경기하나요? 시청 방법은? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴올리언스, 루이지애나 - 2월 09일: NFL 로고가 2025년 2월 9일 뉴올리언스 루이지애나의 시저스 수퍼돔에서 열린 캔자스시티 치프스와 필라델피아 이글스 간의 슈퍼볼 LIX 경기장에서 보입니다. (사진: 패트릭 스미스/Getty Images) Getty Images 2025-26 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 시즌이 목요일 NFC 동부 라이벌 두 팀 간의 큰 경기로 시작됩니다. 경기는 몇 시에 시작하고, 어떤 팀이 경기하며 어디서 볼 수 있을까요? 지난 시즌, 필라델피아 이글스는 2월 9일 뉴올리언스에서 열린 슈퍼볼 LIX에서 AFC 챔피언 캔자스시티 치프스를 40-22로 이기고 승리했습니다. 이글스 쿼터백 제일런 허츠는 두 개의 터치다운 패스를 던지고 하나를 직접 달려 득점했으며, 슈퍼 LIX MVP로 선정되었습니다. Forbes에서 NFL 개막을 맞아 사모 투자가 자체 수익을 준비한다고 하워드 호모노프가 전합니다 치프스와의 2024-25 NFL 일정을 마친 후, 이글스는 필라델피아의 링컨 파이낸셜 필드 홈구장에서 댈러스 카우보이스를 상대로 2025-26 시즌을 시작합니다. 이글스는 팀의 슈퍼볼 진출 전 2024-25 NFL 정규 시즌을 NFC 동부에서 14승 3패로 마쳤고, 카우보이스는 7승 10패로 디비전 3위를 차지했습니다. 알링턴, 텍사스 - 11월 10일: 댈러스 카우보이스의 트레본 디그스(#7)가 2024년 11월 10일 텍사스 알링턴의 AT&T 스타디움에서 3쿼터 동안 터치다운을 득점한 후 필라델피아 이글스의 제일런 허츠(#1)와 대화하고 있습니다. (사진: 샘 호드/Getty Images) Getty Images 허츠는 NFL 시즌 개막전에서 이글스의 센터 뒤에 서게 될 것이며, 카우보이스는 댁 프레스콧이 쿼터백을 맡습니다. 이글스와 카우보이스의 NFL 시즌 개막전은 NBC에서 무료 TV로 방송되며 피콕에서 스트리밍되어 20시 20분에 시작됩니다...
시바 이누, 페페, 및 비트코인 하이퍼

시바 이누, 페페, 및 비트코인 하이퍼

Shiba Inu, Pepe, 및 Bitcoin Hyper 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 750 USD를 150만으로 변환: Shiba Inu, Pepe, 및 Bitcoin Hyper 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 5년 이상 암호화폐 시장 분석 분야에서 일해온 Khang은 항상 독자들에게 암호화폐에 관한 유용한 지식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 그는 블록체인 트렌드, DeFi 및 잠재력 있는 새로운 코인 프리세일 프로젝트에 대한 많은 고품질 분석 기사를 보유하고 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/750-to-1500000-shiba-inu-pepe-next-penny-token-vn/
