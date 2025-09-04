게임이 XRPL 게임체인으로 XRP 대중 채택을 이끌 수 있습니다

게이밍이 XRPL 게임체인으로 XRP 대중 채택을 이끌 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. B3의 게임 플랫폼은 모바일 우선 경험을 통해 XRP 채택을 이끌 수 있습니다. Xcade의 테스트넷은 주류 암호화폐 사용자 온보딩을 위해 설계된 5개의 게임으로 출시됩니다. 850만 개의 지갑으로 입증된 B3의 성공은 이제 XRP 성장 가능성을 시사합니다. 게이밍이 대규모 암호화폐 채택을 이끌 수 있는지에 대한 질문은 XRP 레저 EVM 사이드체인에 구축된 최초의 전용 게임 생태계인 XRPL 게임체인의 B3 출시와 함께 중심 무대에 섭니다. 소비자 앱체인 네트워크 B3와 XRPL Commons 간의 이 파트너십은 전통적인 금융 애플리케이션이 어려움을 겪었던 곳에서 인터랙티브 엔터테인먼트가 성공할 수 있는지 테스트합니다. 게이밍은 전통적인 DeFi 애플리케이션이 부족한 암호화폐 채택에 대한 다양한 이점을 제공합니다. 모바일 우선 게임 경험은 일반적으로 주류 사용자가 블록체인 기술에 참여하는 것을 방해하는 기술적 장벽을 제거합니다. 이는 잠재적으로 XRP에게 광범위한 수용에 필요한 사용자 친화적인 게이트웨이를 제공합니다. B3의 실적은 게이밍 실행 가능성을 시사합니다 B3의 기존 게임 생태계는 게이밍의 채택 잠재력에 대한 설득력 있는 증거를 제공합니다. 이 플랫폼은 AAA 타이틀을 포함한 100개 이상의 게임에서 850만 개 이상의 지갑을 성공적으로 온보딩하고 수억 건의 거래를 처리했습니다. 이 사용자 기반은 소비자가 친숙한 게임 인터페이스를 통해 제시될 때 블록체인 기술에 참여할 것임을 보여줍니다. XRPL 게임체인을 위한 사용자 대면 플랫폼인 Xcade는 오늘 테스트넷에서 출시되며, 빠른 모바일 세션을 위해 설계된 5개의 플레이 가능한 타이틀을 특징으로 합니다. 이 플랫폼은 복잡한 지갑 설정이나 기술적 전문 지식 없이도 사용자가 게임플레이를 통해 XRP를 획득하고, 지출하고, 상호 작용할 수 있게 함으로써 중요한 채택 과제를 해결합니다. 게이밍 접근 방식은 XRP 홀더에게 투기적 거래를 넘어선 직접적인 유틸리티를 제공합니다. 사용자는 온체인 유동성을 유지하면서 챌린지를 완료하고, XRP 기반 보상을 획득하고, 크로스 게임 진행에 접근할 수 있습니다. 이는 인게임 경제와 2차 시장을 통해 토큰에 대한 지속적인 수요를 창출합니다. RLUSD 통합은 또 다른 유틸리티를 제공합니다 B3의 생태계 전반에 걸쳐 선호되는 스테이블코인으로서의 RLUSD 통합은 또 다른 유틸리티 레이어를 추가합니다. 이 스테이블코인은 안정적인 지불 옵션을 제공합니다...