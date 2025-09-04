이 패턴이 다가오는 BTC 대규모 조정을 암시하면서 비트코인에 문제 발생
이 패턴이 비트코인의 큰 조정을 암시하는 가운데 비트코인에 문제가 생겼다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)이 110,000달러 지지선을 유지하기 위해 노력하는 가운데, 기술적 지표는 주요 저항 구역을 돌파하지 못한 후 자산이 새로운 매도 압력에 직면하면서 암울한 그림을 그리고 있습니다. 9월 4일 X 게시물에서 가명의 암호화폐 분석가 BitBull이 공유한 전망에 따르면, 비트코인은 일일 차트에서 114,000달러 저항 구역에서 거부되었으며, 이 수준은 현재 강력한 공급 영역으로 변했습니다. 비트코인 가격 분석 차트. 출처: BitBull 이 분석은 BTC가 114,000달러 지역으로 다시 랠리를 시도했지만 더 낮게 밀려났으며, 이 수준이 가격 행동의 천장임을 확인했습니다. 현재 약 110,600달러에 거래되고 있는 비트코인은 이 저항선 아래에 머물러 있습니다. 따라서 BitBull은 BTC가 일일 타임프레임에서 114,000달러 이상을 회복하고 유지하지 않는 한, 단기적인 반등은 시장이 하락 반전되기 전에 트레이더들을 유인하는 불 트랩일 가능성이 높다고 경고했습니다. 최근 124,000달러 이상의 정점에서 급격한 하락 이후, 비트코인의 반등은 얕았고 강조된 저항 구역에 의해 제한되었습니다. 이러한 설정은 종종 시장 약세를 신호하며, 더 높이 밀어올리지 못하는 것은 판매자들이 확고하게 통제하고 있음을 시사합니다. BitBull은 또한 비트코인이 114,000달러 아래에 머무는 시간이 길어질수록, 지속 가능한 반전이 일어나기 전에 주요 조정이 발생할 확률이 높아진다고 언급했습니다. 109,000달러 근처의 즉각적인 지지대가 있는 상황에서, 붕괴는 더 낮은 수준으로의 더 급격한 하락의 문을 열 수 있습니다. 비트코인 가격 분석 보도 시점에, 비트코인은 110,665달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 약 0.6%의 소폭 하락을 기록했습니다. 그러나 주간 타임프레임에서는 자산이 2% 상승했습니다. 비트코인 7일 가격 차트. 출처: Finbold 현재, 비트코인은 상대 강도 지수(RSI) 수치가 47.05로, 명확한 과매수나 과매도 조건 없이 중립성을 보이고 있습니다. 추세 관점에서, 자산의 50일 단순...
