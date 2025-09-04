BTC, 트레이더들이 9월 상승세를 위해 이더리움으로 눈을 돌리는 가운데 안정세 유지

좋은 아침입니다, 아시아. 시장에서 화제가 되고 있는 소식을 알려드립니다: 아시아 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 이는 미국 시간 동안의 주요 뉴스와 시장 움직임 및 분석에 대한 일일 요약입니다. 미국 시장에 대한 자세한 개요는 CoinDesk의 암호화폐 데이북 아메리카스를 참조하세요. CoinDesk 시장 데이터에 따르면 비트코인은 112,000달러 근처에서 보합세를 유지하고 있지만, 온체인에서 더 큰 이슈는 9월로 접어들면서 투자자들이 BTC와 ETH를 대하는 방식 사이에 나타나는 분화일 수 있습니다. BTC는 거시적 헤지 수단으로 작용하는 반면, ETH는 실질적인 상승 수단으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 분화는 정책 불확실성과 트레이더 자금 흐름의 변화가 혼합된 결과를 반영합니다. 최근 보고서에서 QCP 캐피털은 연준의 독립성에 대한 의구심이 기간 프리미엄을 높게 유지하고 있으며, 이는 달러를 약화시키고 BTC와 금과 같은 헤지를 지원하는 구조라고 썼습니다. 그러나 옵션 데스크와 예측 시장은 ETH에서 모멘텀이 모이고 있음을 보여주며, 트레이더들은 여기서 돌파구를 위한 가장 큰 잠재력을 보고 있습니다. Flowdesk는 하락에도 불구하고 BTC의 내재 변동성이 약화되었다고 보고했으며, 이는 투기적 베팅보다는 포지셔닝을 시사합니다. 스큐는 여전히 부정적이며, 이는 풋이 비싸다는 것을 의미하지만, 이는 콜 구조에서 상대적 가치를 창출합니다. 한편 ETH 리스크 리버설은 최근 매도세에서 회복되어 상승 노출에 대한 수요가 갱신되었음을 나타냅니다. SOL 옵션 또한 생태계와 기업 디지털 자산 트레저리 이니셔티브에 대한 긍정적 감성이 증가함에 따라 상승으로 편향된 흐름과 함께 활동이 증가했습니다. 현물 활동은 AAVE 및 AERO와 같은 ETH 베타 종목과 RAY 및 DRIFT와 같은 SOL 베타로 전환되어 주요 종목을 넘어 폭이 확대되고 있음을 보여줍니다. 예측 시장은 이러한 로테이션 테마를 뒷받침합니다. Polymarket 감성은 이러한 로테이션을 강화합니다. 트레이더들은 BTC가 120k 달러 근처에서 제한될 것으로 예상하는 반면, ETH는 5,000달러를 돌파할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 월간 20% 랠리와 회복 중인 리스크 리버설과 일치하는 견해입니다.