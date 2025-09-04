MEXC 거래소
비트코인에 가치를 부여하는 것은 무엇인가? 6가지 핵심 요소
비트코인에 가치를 부여하는 6가지 핵심 요소에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인의 가치는 2100만 코인이라는 영구적인 공급 한도를 가진 하드코딩된 희소성에 기반합니다. 탈중앙화 네트워크는 작업 증명(PoW)에 의해 보호되어 변조 방지 및 검열 저항 시스템을 만듭니다. 기관, 기업 및 국가 채택으로부터의 사회적 합의는 비트코인의 글로벌 신뢰를 강화합니다. 비트코인은 물리적 형태가 없고 정부나 은행의 지원을 받지 않는데, 왜 2조 달러 이상의 가치가 있을까요? 그 답은 과대 선전이 아닙니다. 하드코딩된 경제학, 비교할 수 없는 보안, 강력한 네트워크 효과의 조합입니다. 다음은 비트코인에 실질적이고 지속적인 가치를 부여하는 핵심 요소들에 대한 분석입니다. 디지털 희소성과 보안에서 시작됩니다 전통적인 통화와 달리, 비트코인의 가치는 고정되고 변경할 수 없는 규칙 세트에 기반합니다. 2100만 한도가 왜 그렇게 중요한가요? 비트코인의 공급은 코드에 내장된 규칙에 따라 영구적으로 2100만 코인으로 제한됩니다. 중앙 은행에서 무제한으로 인쇄할 수 있는 법정화폐와 달리, 비트코인의 프로그래밍된 희소성은 인플레이션에 대한 강력한 헤지 수단이 됩니다. 이 "디지털 골드" 내러티브는 비트코인 가치 저장 지수가 계속 성장하는 주요 이유입니다. 작업 증명(PoW)은 어떻게 보안을 생성하나요? 네트워크는 거래를 검증하기 위해 엄청난 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 시스템인 작업 증명을 통해 보호됩니다. 이는 비트코인 블록체인을 가장 안전하고 변조 방지된 디지털 네트워크 중 하나로 만들며, 이는 급증하는 채굴 파워와 네트워크 해시레이트로 입증됩니다. 탈중앙화된, 검열 불가능한 네트워크 비트코인은 CEO나 중앙 서버 없이 운영됩니다. 이러한 탈중앙화는 가장 중요한 가치 제안 중 하나입니다. 탈중앙화는 실제로 무엇을 의미하나요? 전 세계 수천 대의 컴퓨터가 원장을 유지하여 어떤 정부나 기업도 거래 기록을 변경하거나 시스템을 종료할 수 없도록 합니다. 이는 가치 이전을 위한 투명하고 검열 저항적인 네트워크를 만듭니다. 비트코인을 지불 도구로 사용할 수 있나요?...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:43
USD가 전반적으로 강세를 보이는 가운데 CAD 약세 - 스코샤은행
CAD가 USD의 전반적인 강세로 약세 - Scotiabank 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스코샤은행의 외환 수석 전략가 숀 오스본과 에릭 테오렛의 보고에 따르면 캐나다 달러(CAD)는 전반적으로 강세를 보이는 미국 달러(USD)에 비해 소폭 하락했습니다. 현물 가격과 적정 가치 간 괴리 확대 "이번 주 CAD에 영향을 미치는 요인들은 소폭 약화되었지만, CAD의 손실은 기본적 요인들이 시사하는 현물 환율보다 상당히 앞서 진행되고 있습니다. 우리의 적정 가치 추정에 따르면, 오늘의 균형점은 1.3634에 위치하며, 이는 현물 가격이 적정 가치보다 표준편차 하나 이상 높은 수준입니다." "이러한 괴리는 지난달 말에 보였던 상대적으로 극단적인 '확장'에 근접하고 있습니다. 이번 주 현물 유동성은 좋지 않았으며 오늘 초기 거래에서도 상대적으로 낮은 상태를 유지하는 것으로 보입니다. 캐나다는 8시 30분(ET)에 무역 데이터를 발표할 예정이며, 7월에도 또 다른 대규모 무역 적자가 예상됩니다. 시장은 53억 CAD의 적자를 예상하고 있습니다." "현물 가격이 1.38 낮은 구간을 통과하고 - 잠정적으로 - 1.3815의 저항선을 넘어서면서 단기적으로 CAD는 약간 더 약세를 보일 가능성이 있습니다. USD/CAD는 이번 주 초 일중 차트에서 소규모 강세 페넌트 통합을 형성했으며, 오늘 초 USD가 이 패턴의 상한선을 돌파한 것은 현물 가격이 1.3850 지역까지 상승할 가능성을 시사합니다. 그러나 시간당 차트에서 1.3825/75 사이에 상당한 단기 혼잡이 있어, USD 상승을 늦추거나 심지어 제한할 수 있습니다. USD 지지선은 1.3795/00입니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:29
셰일 오일에 대한 비관론이 과도할 수 있다
이 게시물 '셰일 오일에 대한 비관론이 과도할 수 있다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 현재 언론은 미주리강 근처 바켄 셰일층의 노스다코타주 워터포드 시티의 석유 생산에 관한 기사로 가득 차 있습니다. (사진: Jim West/UCG/Universal Images Group via Getty Images) UCG/Universal Images Group via Getty Images 셰일 오일 생산의 정점과 석유 시장 및 세계 경제에 미치는 의미에 대한 내용입니다. 이러한 기사들 대부분은 아래 그림에서 볼 수 있듯이 바켄, 이글 포드, 특히 초대형 퍼미안 셰일에서의 최근 시추 감소에 의해 주도되는 것으로 보입니다. 많은 사람들이 지적하듯이, 셰일 유정은 매우 높은 감소율을 보이며, 이는 생산량이 감소하는 것을 방지하기 위해 지속적인 높은 수준의 투자가 필요하다는 것을 의미하며, 시추 감소는 생산량의 급격한 감소를 의미할 수 있습니다. 셰일 분지의 활성 시추장비 (퍼미안은 오른쪽 눈금) EIA 데이터에서 저자 제공 이러한 요소들의 조합으로 올해 "퍼미안의 정점? 지질학과 물이 우리가 가까워졌다고 말한다" Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com, "미국 석유 생산량이 가격 하락 속에서 정점에 달했다고 최고 셰일 생산자가 경고" US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warns, 그리고 "최대 비관론 속의 셰일 정점" Peak Shale Amid Maximum Pessimism과 같은 헤드라인이 등장했습니다. 이러한 기사들과 다른 기사들은 일반적으로 시추 노력과 경제성이 생산량을 계속 증가시키기 위한 충분한 투자를 정당화하지 못할 가능성에 초점을 맞추고 있습니다. 일부는 제약이 경제적인 것보다 지질학적인 것이라고 주장하지만, 다른 이들은 비용 상승과 하락장을 주요 제약으로 보는 업계 임원들의 의견에 초점을 맞춥니다. 이는 셰일 오일 생산이 단기적으로 정체되거나 심지어 감소할 수 있지만, 그 추세가 반드시 돌이킬 수 없는 것은 아니라는 것을 시사합니다. 문제의 큰 부분은 일부 지역에서 생산 약세를 영구적인 것으로 해석하려는 준비가 되어 있다는 것인데, 이는 다음과 같은 요인에 의해 주도되는 것으로 보입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:17
비트코인 가격 관찰: BTC 110.5K 달러 선에서 버티는 중—랠리가 임박했나?
비트코인 가격 관찰: BTC가 $110.5K에서 선방 중—랠리가 임박했나? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 지난 한 시간 동안 $110,700에서 $111,010 사이에서 거래되고 있으며, 총 시가총액은 $2.20 조입니다. 지난 24시간 동안 비트코인은 $36.27 십억의 거래량을 기록했으며, 장중 가격 범위는 $110,344에서 $112,502 사이였습니다. 비트코인은 일일 차트에서 횡보구간에 진입하는 것으로 보입니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:09
나스닥 계획은 중국 소기업의 상장을 더 어렵게 만들 것입니다
나스닥 계획으로 중국 소기업들의 상장이 더 어려워질 것이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕시에서 2025년 4월 7일 오전 거래 중인 나스닥 마켓사이트. Michael M. Santiago | Getty Images 베이징 — 미국의 나스닥 증권거래소는 소규모 최초 상장이 급증한 후 중국 소기업들이 뉴욕에 상장하기 더 어렵게 만드는 상장 요건을 계획하고 있습니다. 제안된 변경 사항의 일환으로, 주로 중국에서 운영되는 기업들은 거래소에 상장하기 위해 최초 상장에서 최소 2500만 달러를 조달해야 한다고 나스닥은 현지 시간 수요일 늦게 밝혔습니다. 이번 조치는 미국과 중국 간 긴장이 고조되고 나스닥이 더 넓은 금융 시장 문제에 직면한 가운데 나왔습니다. "새로운 규칙 하에서 중국 소기업들이 나스닥에 IPO를 하는 것이 더 어려워질 것"이라고 NYU 로스쿨의 객원 교수인 윈스턴 마는 말했습니다. "새 규칙은 작은 유통 규모로 인한 일부 IPO 사례의 '펌프 앤 덤프'에 대응하는 것입니다." 2021년 차량 공유 기업 디디의 뉴욕 상장 이후 발생한 여파로 미국에서 대규모 중국 IPO는 거의 없었습니다. 그러나 2024년에는 35개의 중국 기반 소기업이 뉴욕에 상장했는데, 이는 17개의 미국 기반 마이크로캡 상장의 약 두 배에 달한다고 르네상스 캐피털은 12월에 밝혔습니다. 마이크로캡은 일반적으로 시장 규모가 5000만 달러에서 3억 달러 사이인 주식을 의미하며, 이는 기업들이 최초 상장에서 단지 몇백만 달러만 조달했다는 것을 의미합니다. 이번 규칙 변경은 "긍정적"이라고 중국 기업들의 IPO 자문 업무를 포함하는 블루셔츠 그룹의 매니징 디렉터인 게리 드보르차크는 말했습니다. "이는 상장하는 기업들이 정당한 이유로 그렇게 하고 있다는 더 많은 신뢰를 심어줄 것이며, 주식으로 게임이 벌어질 가능성이 적어지고 기업들도 보호할 것이라고 생각합니다." 나스닥은 중국 상장이 더 큰 위험을 초래한다고 언급했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:05
BTC, 트레이더들이 9월 상승세를 위해 이더리움으로 눈을 돌리는 가운데 안정세 유지
BTC가 안정세를 유지하는 가운데 트레이더들이 9월 상승세를 위해 이더리움으로 눈을 돌리고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 좋은 아침입니다, 아시아. 시장에서 화제가 되고 있는 소식을 알려드립니다: 아시아 모닝 브리핑에 오신 것을 환영합니다. 이는 미국 시간 동안의 주요 뉴스와 시장 움직임 및 분석에 대한 일일 요약입니다. 미국 시장에 대한 자세한 개요는 CoinDesk의 암호화폐 데이북 아메리카스를 참조하세요. CoinDesk 시장 데이터에 따르면 비트코인은 112,000달러 근처에서 보합세를 유지하고 있지만, 온체인에서 더 큰 이슈는 9월로 접어들면서 투자자들이 BTC와 ETH를 대하는 방식 사이에 나타나는 분화일 수 있습니다. BTC는 거시적 헤지 수단으로 작용하는 반면, ETH는 실질적인 상승 수단으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 분화는 정책 불확실성과 트레이더 자금 흐름의 변화가 혼합된 결과를 반영합니다. 최근 보고서에서 QCP 캐피털은 연준의 독립성에 대한 의구심이 기간 프리미엄을 높게 유지하고 있으며, 이는 달러를 약화시키고 BTC와 금과 같은 헤지를 지원하는 구조라고 썼습니다. 그러나 옵션 데스크와 예측 시장은 ETH에서 모멘텀이 모이고 있음을 보여주며, 트레이더들은 여기서 돌파구를 위한 가장 큰 잠재력을 보고 있습니다. Flowdesk는 하락에도 불구하고 BTC의 내재 변동성이 약화되었다고 보고했으며, 이는 투기적 베팅보다는 포지셔닝을 시사합니다. 스큐는 여전히 부정적이며, 이는 풋이 비싸다는 것을 의미하지만, 이는 콜 구조에서 상대적 가치를 창출합니다. 한편 ETH 리스크 리버설은 최근 매도세에서 회복되어 상승 노출에 대한 수요가 갱신되었음을 나타냅니다. SOL 옵션 또한 생태계와 기업 디지털 자산 트레저리 이니셔티브에 대한 긍정적 감성이 증가함에 따라 상승으로 편향된 흐름과 함께 활동이 증가했습니다. 현물 활동은 AAVE 및 AERO와 같은 ETH 베타 종목과 RAY 및 DRIFT와 같은 SOL 베타로 전환되어 주요 종목을 넘어 폭이 확대되고 있음을 보여줍니다. 예측 시장은 이러한 로테이션 테마를 뒷받침합니다. Polymarket 감성은 이러한 로테이션을 강화합니다. 트레이더들은 BTC가 120k 달러 근처에서 제한될 것으로 예상하는 반면, ETH는 5,000달러를 돌파할 가능성이 높다고 보고 있으며, 이는 월간 20% 랠리와 회복 중인 리스크 리버설과 일치하는 견해입니다. 트레이더들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:57
UBS, 경제적 역풍 속에서 하락세 파운드 전망 유지
UBS, 경제적 역풍 속에서 하락세 파운드 전망 유지라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요 EUR/GBP 목표: UBS, 경제적 역풍 속에서 하락세 파운드 전망 유지 콘텐츠로 건너뛰기 홈 외환 뉴스 중요 EUR/GBP 목표: UBS, 경제적 역풍 속에서 하락세 파운드 전망 유지 출처: https://bitcoinworld.co.in/ubs-bearish-pound-forecast/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:34
비트코인 마이닝 기업들이 생산량을 늘리고, 미국 은행들이 암호화폐로 복귀하는 등 오늘의 비트코인 예측
비트코인 채굴 기업들이 생산량을 늘리고, 미국 은행들이 암호화폐로 복귀하는 등의 오늘의 비트코인 예측이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 실시간 비트코인 하이퍼 업데이트: 비트코인 채굴 기업들이 생산량을 늘리고, 미국 은행들이 암호화폐로 복귀하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여해 왔으며, 이는 그녀를 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할로 끌어올렸습니다. 속보 뉴스를 작성하든 심층 리뷰를 작성하든, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 그녀는 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 그녀가 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 단골 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-4-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:27
팬데믹 이후 거의 볼 수 없었던 수준으로 구인 데이터 하락
팬데믹 이후 거의 볼 수 없었던 수준으로 구인 데이터 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 6월 3일 뉴욕 브루클린 자치구의 Journeys 매장에 있는 "지금 채용 중" 표지판. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images 7월 구인 공고가 코로나19 팬데믹 이후 거의 볼 수 없었던 수준으로 감소하여 노동 시장 냉각에 대한 우려가 커지고 있습니다. 수요일에 발표된 노동통계국 데이터에 따르면, 구인 및 노동 이직 보고서는 7월에 약 718만 개의 구인 공고를 보여주었습니다. 이는 2020년 말 이후 720만 수준 이하로 떨어진 두 번째 수치입니다. 수요일의 수치는 2024년 9월 이후 가장 낮은 수준으로, 당시에는 710만 개 이상의 구인 공고가 보고되었습니다. 작년의 일시적인 하락을 제외하면, 이러한 구인 수준은 팬데믹이 미국 경제와 노동력에 대혼란을 일으켰을 때 마지막으로 관찰되었습니다. 또한 다우존스가 조사한 경제학자들의 740만 개 예상치보다 낮게 나왔습니다. 이는 노동 시장 약화에 대한 우려가 커지고 있음을 강조하며, 이러한 추세는 몇 달 동안 일화적 증거에서 나타났습니다. "이것은 노동 시장의 전환점입니다,"라고 Navy Federal Credit Union의 수석 경제학자인 Heather Long이 말했습니다. "또 다른 균열입니다." "이것은 현재 구직 시장이 얼어붙어 있고 누구나 일자리를 구하기 어렵다는 것을 강조하는 또 다른 데이터 포인트입니다,"라고 Long이 덧붙였습니다. 목요일에 발표될 주간 실업 수당 청구 데이터는 노동 시장 건전성에 대한 다음 라운드의 통찰력을 제공할 것입니다. 그런 다음, 관심은 금요일 아침에 발표될 면밀히 주시되는 고용 보고서로 옮겨갑니다. CNBC PRO의 이러한 통찰력을 놓치지 마세요 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/03/job-opening-data-falls-to-levels-rarely-seen-since-pandemic.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:23
세부 사항이 카와이 레너드 우회 사태에서 L.A. 클리퍼스를 구할 수도 있습니다
이 게시물 '세부사항이 카와이 레너드 우회 사태에서 LA 클리퍼스를 구할 수도 있다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 7월 24일: 로스앤젤레스 클리퍼스 구단주 스티브 발머가 카와이 레너드에게 유니폼을 건네주는 모습. 레너드와 폴 조지는 2019년 7월 24일 로스앤젤레스 캘리포니아의 그린 메도우 레크리에이션 센터에서 소개되었습니다. 사용자 참고사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 계약 조건에 동의하는 것입니다. (사진: Kevork Djansezian/Getty Images) Getty Images 로스앤젤레스 클리퍼스는 수요일 조사 기자 파블로 토레가 스타 포워드 카와이 레너드와의 잠재적인 샐러리캡 우회 혐의를 담은 충격적인 보도를 발표하면서 곤경에 처했습니다. 토레는 클리퍼스 구단주 스티브 발머가 현재 파산한 환경 기업 애스피레이션에 5천만 달러를 투자했고, 애스피레이션은 이후 레너드가 관리하는 LLC를 통해 2천 8백만 달러의 "무노동" 후원 계약을 체결했다고 상세히 설명했습니다. "우리는 정말 최고 수준의 계약들을 검토했습니다. 그리고 나서, '그런데 우리는 카와이 레너드와도 마케팅 계약이 있어요, 카와이와 2천 8백만 달러 규모의 유기농 마케팅 스폰서십 계약이요'라고 했습니다,"라고 애스피레이션의 재무부서 전 직원이 토레에게 말했습니다. "그리고 제가 이에 대해 질문이 있으면 하지 말라고 했어요, 왜냐하면 그것은 '샐러리캡을 우회하기 위한 것이었기 때문이죠. LOL.' 정보가 공유될 때 LOL이 많았습니다." NBA 대변인 마이크 배스는 수요일 ESPN에 "오늘 아침 LA 클리퍼스에 관한 언론 보도를 인지하고 있으며 [조사를 시작하고 있다]"고 말했습니다. 클리퍼스 또한 성명을 발표하여 구단이나 발머가 이 후원 계약을 통해 레너드에게 추가 자금을 제공하여 샐러리캡을 우회했다는 혐의를 부인했습니다. NBA가 토레의 보도가 정확하다고 판단한다면, 클리퍼스에게 큰 문제가 될 수 있습니다. 그러나 그들이 받을 수 있는 정확한 처벌 유형에 관해서는 세부사항에 악마가 숨어 있을 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 19:45
