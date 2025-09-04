2025-10-09 목요일

콜드플레이의 고향 환영이 여러 앨범을 차트에 다시 올려놓다

콜드플레이의 고향 환영이 여러 앨범을 차트에 다시 올려놓다

콜드플레이의 고향 환영이 여러 앨범을 차트에 복귀시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 콜드플레이는 뮤직 오브 더 스피어스 월드 투어가 막바지에 접어들면서 영국 차트에서 급상승하고 있으며, 패러슈츠를 포함한 4개의 앨범이 재진입하거나 순위가 상승했습니다. 로스앤젤레스, 캘리포니아 - 2월 02일: 콜드플레이의 크리스 마틴이 2025년 2월 2일 로스앤젤레스 캘리포니아의 암호화폐.com 아레나에서 열린 제67회 그래미 시상식에서 공연하고 있습니다. (케빈 윈터/게티 이미지스 포 더 레코딩 아카데미 사진) 게티 이미지스 포 더 레코딩 아카데미 콜드플레이는 뮤직 오브 더 스피어스 월드 투어가 마무리되기 전 몇 개의 공연 일정만 남아있습니다. 이 밴드는 2022년부터 투어를 진행해왔으며, 몇 달 전 이 모험은 테일러 스위프트의 에라스 투어에 이어 역대 두 번째로 높은 수익을 올린 투어로 확인되었습니다. 화려한 마무리를 위해 콜드플레이는 영국 고향으로 돌아왔으며, 이 그룹은 런던 웸블리 스타디움에서 여러 날 공연으로 마무리할 예정입니다. 투어가 막바지에 접어들면서 밴드의 카탈로그 판매와 스트리밍이 급증했고, 이번 주 4개의 앨범이 차트에 자리를 잡았습니다. 'A Rush of Blood to the Head' 복귀 'A Rush of Blood to the Head'가 공식 앨범 다운로드 차트에 재등장했습니다. 밴드의 가장 호평받는 발매작 중 하나인 이 앨범은 77위로 돌아왔습니다. 이제 이 차트에서 42주 동안 머물렀으며, 최고 10위까지 올랐습니다. 'Moon Music'이 여러 차트에 등장 콜드플레이가 투어에서 적극적으로 홍보하고 있는 'Moon Music'도 복귀에 성공했습니다. 이 프로젝트는 공식 앨범 판매 차트에 100위, 즉 순위의 마지막 자리로 재진입했습니다. 이 컬렉션은 또한 공식 앨범 다운로드 집계에서 72위에서 28위로 급상승했습니다. 'Parachutes'가 4개 순위에서 생존 이번 주 영국 차트에 오른 4개의 콜드플레이 앨범 중 'Parachutes'가 가장 눈에 띕니다. 이...
Sidekick
K$0.05883-8.79%
Union
U$0.009276-4.34%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:38
BTC 채굴자의 원금 및 이자 보장 계약의 세 가지 주요 하이라이트

BTC 채굴자의 원금 및 이자 보장 계약의 세 가지 주요 하이라이트

BTC 채굴자의 원금 및 이자 보장 계약의 세 가지 주요 하이라이트 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 모든 투자자의 요구를 충족하고, 진정한 안정적 수익 달성 런던, 2025년 9월 4일—글로벌 선도 클라우드 마이닝 서비스 제공업체인 BTC 채굴자가 최근 원금 및 이자 보장 프리미엄 계약을 출시했습니다. 이 혁신적인 이니셔티브는 빠르게 시장의 관심을 끌었으며, 업계에서는 현재 암호화폐 시장의 변동성을 헤쳐나가는 데 중요한 도구로 간주되고 있습니다. 암호화폐의 변동적인 가격 변동과 투자자 신뢰의 시험 속에서, BTC 채굴자는 사용자 중심 접근 방식으로 초보자와 경험 많은 투자자 모두를 위한 원금 및 이자 보장 계약을 선도적으로 개발했습니다. 이러한 계약은 사용자 원금의 안전을 보장할 뿐만 아니라 안정적인 수익을 제공하여 투자자들이 변동성 있는 시장에서도 승리 전략을 유지할 수 있게 합니다. BTC 채굴자의 원금 및 이자 보장 계약의 세 가지 주요 하이라이트: 원금 보장: 시장 변동에 관계없이 투자 원금은 안전하게 유지됩니다. 안정적 수익: 고정 일일 수익으로 보장된 이익을 제공합니다. 모두에게 적용 가능: 진입 장벽이 없으며, 초보자와 대규모 자금 배분 모두에 적합합니다. 신규 사용자는 등록 시 $500 보너스도 받게 됩니다. BTC 채굴자 대변인은 "투자자들의 주요 관심사가 자금 보안과 안정적인 수익임을 이해하고 있습니다. 이 원금 및 이자 보장 계약의 출시는 이 두 가지 핵심 문제점을 해결할 뿐만 아니라 클라우드 마이닝 산업의 중요한 업그레이드를 의미합니다."라고 말했습니다. BTC 채굴자 플랫폼의 다섯 가지 장점 1: 원금 보장 계약, 선구적인 "원금 + 이자 보장" 메커니즘으로 진정한 이익을 보장하고 투자자의 주요 관심사인 자금 보안을 해결합니다. 2: 안정적인 일일 수익과 AI 기반 컴퓨팅 파워 스케줄링으로 시장 변동 중에도 사용자에게 고정 일일 수익을 보장합니다. 3: 다중 통화 지원: BTC, ETH, XRP와 같은 주요 암호화폐를 보유하고 있다면, 플랫폼에서 마이닝에 참여하고 수입을 얻을 수 있습니다. 4: 진입 장벽 제로와 쉬운 운영: 마이닝 기계나 기술적 기술이 필요 없음;...
비트코인
BTC$121,705.27-0.64%
리플
XRP$2.8015-2.42%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.67%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:32
BlockchainFX: 완전 감사, 수익 창출 및 1000배 성장 목표

BlockchainFX: 완전 감사, 수익 창출 및 1000배 성장 목표

BlockchainFX: 완전 감사, 수익 창출 및 1000배 성장을 목표로 하는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐 시장이 당신에게 백만장자가 될 수 있는 두 번째 기회를 준다면 어떨까요? BlockchainFX($BFX)는 오늘날 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 시장에 충격파를 일으키고 있으며, Sui(SUI)와 Tron(TRX) 같은 코인들은 기관 및 생태계 성장으로 헤드라인을 장식하고 있습니다. 그러나 모든 이목은 거래소에 상장되기도 전에 이미 수익과 채택을 제공하는 프로젝트인 BlockchainFX로 옮겨가고 있습니다. 이것은 단순한 토큰 출시가 아닙니다—암호화폐, 주식, 외환, 상품을 하나의 플랫폼으로 가져오는 멀티 자산 거래 슈퍼 앱입니다. 프리세일 기간 동안 최대 90% APY의 스테이킹 보상과 $0.05의 확정된 상장 가격으로, 초기 ETH나 솔라나를 놓친 후회가 당신을 바로 쳐다보는 것 같습니다. 질문은: 지금 행동할 것인가, 아니면 다른 사람들이 다음 폭발적인 프리세일을 타는 것을 지켜볼 것인가? BlockchainFX($BFX): 1000배 잠재력을 가진 폭발적인 프리세일 BlockchainFX는 이미 10,000명 이상의 일일 활성 사용자 수를 보유하고 있으며, CertiK의 감사를 받았고, 완전히 규정을 준수하며, 수백만 달러의 거래량을 처리하고 있습니다. 투기적 토큰과 달리, 이 플랫폼은 실제 수익을 창출하고 거래 수수료의 최대 70%를 USDT로 매일 홀더들에게 재분배합니다. 이는 토큰 상장 전에도 일관된 수동 수입을 의미합니다. 프리세일은 $0.01에서 시작하여 이미 $0.022로 상승했으며, $0.05의 출시 가격으로 확정되었습니다. 이는 출시일에만 138%의 수익률을 의미하며, 분석가들은 출시 후 성장을 $0.10에서 $0.25 사이로 예측하고, 장기 목표는 $1을 넘을 것으로 전망합니다. 참고로, $0.10에 BNB를 초기 구매한 사람들은 6,000배의 수익을 보았고, 솔라나의 $0.22 ICO는 암호화폐의 가장 큰 승리 중 하나가 되었습니다. 참가자들은 또한 BFX 비자 카드(골드, 그린, 메탈), 전 세계 사용성, 그리고 독점 혜택이 있는 창립자 클럽 등급에 접근할 수 있습니다. 여기에 $500,000 BFX 토큰 경품(1등 상금 $250K)을 추가하면 희소성, 긴급성, 그리고 탐욕이 함께 작용합니다. 이것은 투기가 아닙니다—기관급 구조를 갖춘 독점 암호화폐 프리세일입니다...
스레숄드
T$0.01496-0.66%
홀로라이드
RIDE$0.0009-5.26%
바이낸스코인
BNB$1,238.77-5.24%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:29
맥스 카이저가 마이클 세일러가 비트코인의 일론 머스크가 되었다고 생각하는 이유

맥스 카이저가 마이클 세일러가 비트코인의 일론 머스크가 되었다고 생각하는 이유

맥스 카이저가 마이클 세일러를 비트코인의 일론 머스크로 생각하는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 새로운 X 게시물에서, 유명한 비트코인 전도사 맥스 카이저는 전략(MSTR)과 그 회장인 마이클 세일러를 일론 머스크와 테슬라와 같은 범주에 놓았습니다. 카이저의 메시지의 핵심은 MSTR 주식의 프리미엄이 단순히 회사의 비트코인 보유량을 넘어 세일러에 대한 투자자 신뢰를 반영한다는 것입니다. 이 독특한 비유를 통해, 카이저는 투자자들이 일론 머스크의 능력에 대한 믿음을 바탕으로 테슬라가 한때 극단적인 배수로 거래된 것과 유사한 방식으로 "말이 아닌 기수"를 구매하고 있다고 주장합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 이러한 구도에 무게를 더하는 수치들이 있습니다. 전략은 현재 가격으로 약 706억 달러 가치의 636,505 BTC를 보유한 가장 큰 공개 비트코인 보유자입니다. 회사의 평균 구매 비용은 73,765달러로, 이는 50.5%의 투자수익률을 기록하고 있지만, 주식 시장 가치는 훨씬 더 높습니다. $MSTR mNAV 프리미엄은 @saylor의 𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀한 능력과 금융 공학 천재성을 반영합니다. $TSLA가 @elonmusk의 천재성을 반영하여 수익의 200배로 거래되는 것과 같습니다. 당신은 말이 아닌 기수를 구매하고 있습니다. 다른 모든 비트코인 트레저리 회사들에서는 말을 구매하고 있습니다. — Max Bitcoin (@maxkeiser) 2025년 9월 4일 MSTR의 희석된 시가총액은 1,050억 달러에 도달했습니다. 순 비트코인 가치와 비교할 때, mNAV 비율 1.48로 거래됩니다; 기업 가치는 이를 1.53으로 확장합니다. 왜 전략인가? 이것이 전략을 목록의 나머지와 구별하는 점입니다. BitcoinTreasuriesNet 수치는 그 격차를 강조합니다: 50,639 BTC를 보유한 목록 2위인 MARA Holdings는 희석된 mNAV가 단지 1.04에 불과합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 카이저의 비교는 세일러의 회사가 비트코인 트레저리 세계에서 왜 독특한지 보여줍니다. 투자자들은 이제 단순히 BTC에 대한 노출 이상을 찾고 있습니다 — 그들은 관리할 전문 지식을 가진 사람이...
비트코인
BTC$121,705.27-0.64%
Moonveil
MORE$0.03627+70.60%
도지론 마스
ELON$0.00000009058-4.65%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:27
ChatGPT-5가 2026년까지 $100를 $1,000로 바꿀 두 가지 암호화폐를 선택

ChatGPT-5가 2026년까지 $100를 $1,000로 바꿀 두 가지 암호화폐를 선택

ChatGPT-5가 2026년까지 $100를 $1,000로 바꿀 두 가지 암호화폐를 선택했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장이 반복되는 변동성에도 불구하고 또 다른 상승장 단계를 헤쳐나가는 가운데, 특정 자산들은 향후 몇 개월 동안 투자자들에게 주목할 만한 수익을 가져다 줄 가능성이 있습니다. 시장에 옵션이 넘쳐나는 상황에서 올바른 조합을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 이를 위해 Finbold는 OpenAI의 최신 인공지능 플랫폼인 ChatGPT-5에게 2026년까지 소액의 $100 투자를 $1,000로 전환할 잠재력이 있는 두 가지 암호화폐를 식별해달라고 요청했습니다. XRP 첫 번째 후보는 XRP입니다. 소매 투기에만 의존하는 많은 암호화폐와 달리, ChatGPT는 XRP가 이미 Santander와 같은 주요 기업들과의 파트너십을 통해 실제 세계에서 채택되고 있다고 언급했습니다. 동시에, 미국에서의 규제 부담 제거는 법적 명확성이 잠재적인 현물 상장지수펀드(ETF)의 길을 열어주면서 추가적인 모멘텀을 더했습니다. 이 모델에 따르면, ETF 승인은 기관 자본과 퇴직 기금이 XRP로 유입될 수 있는 문을 열어 시장 존재감을 크게 확장하는 분수령이 될 것입니다. 보도 시점에, XRP는 $2.83에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.8%, 지난 주 동안 거의 6% 하락했습니다. XRP 7일 가격 차트. 출처: Finbold 솔라나(SOL) AI 도구가 식별한 또 다른 유망한 자산은 솔라나(SOL)입니다. 이더리움(ETH)의 실행 가능한 대안으로 자리매김한 솔라나는 이미 탈중앙화 금융(DeFi) 애플리케이션, NFT 및 결제를 지원합니다. 또한 Visa, Shopify 및 Helium과 같은 글로벌 기업들과의 통합을 유치하여 소비자 및 기업 부문 모두에서 채택의 신호를 보내고 있습니다. 또한, 곧 출시될 Firedancer 업그레이드는 혼잡을 줄이고 업계에서 가장 확장 가능한 네트워크 중 하나로서의 위치를 공고히 함으로써 솔라나의 성능을 더욱 향상시킬 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 규제 기관이 솔라나 ETF를 승인하면, 그 결과로 인한 기관 자금 유입의 물결은 비트코인과 이더리움에서 볼 수 있었던 급등과 유사하게 그 가치를 새로운 고점으로 밀어올릴 수 있습니다. 현재...
솔라나
SOL$220.74-0.29%
RealLink
REAL$0.08223-0.96%
리플
XRP$2.8015-2.42%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:17
갭, 올드 네이비 매장에 뷰티 제품 추가 예정

갭, 올드 네이비 매장에 뷰티 제품 추가 예정

Gap, Old Navy 매장에 뷰티 제품 추가 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 5월 29일 일리노이주 시카고의 GAP 아울렛 매장 창문에 간판이 걸려 있습니다. Scott Olson | Getty Images Gap은 목요일에 Old Navy 브랜드를 시작으로 뷰티 분야로 확장한다고 발표했으며, 이는 의류 회사의 전략적 전환입니다. 초기 테스트는 150개의 Old Navy 매장에서 뷰티 및 개인 관리 제품을 선보일 예정이며, 전담 뷰티 직원과 일부 숍인숍이 포함됩니다. 회사는 내년에 뷰티 사업을 확장할 계획입니다. 회사가 결국 Gap 브랜드 매장에 뷰티 제품을 배치할 계획인지는 불분명합니다. "Gap Inc.는 이번 가을 Old Navy에서 초기 테스트 및 학습 표현으로 시작하여 단계적 출시 계획과 함께 이 카테고리로 확장할 수 있는 명확하고 의미 있는 기회를 보고 있습니다,"라고 회사는 성명에서 밝혔습니다. 주식은 짧은 중단 후 목요일 아침에 약 2% 상승했습니다. 뷰티 부문은 높은 인플레이션과 관세에 대한 우려에도 불구하고 최근 몇 년간 소매업에서 가장 회복력 있는 분야 중 하나로 입증되었습니다. Gap은 미국에서 뷰티 및 개인 관리 시장이 가장 빠르게 성장하는 카테고리 중 하나로, 올해 1000억 달러를 초과할 것으로 예상된다는 Euromonitor 데이터를 인용했습니다. 그럼에도 불구하고, 뷰티 제품의 성공으로 인해 그 어느 때보다 경쟁이 치열해졌습니다. 회사는 현재 제품에 대한 "강력한 고객 반응"을 본 후 액세서리 사업도 확장할 것이라고 밝혔습니다. 이번 새로운 움직임은 Gap이 지난 2년 동안 부활을 경험한 가운데 나온 것입니다. "이러한 모멘텀은 Gap Inc.가 성장과 혁신을 위한 흥미로운 기회를 포착할 수 있게 하여, 회사가 미래에도 경쟁력을 유지하고 성공할 수 있도록 돕고 있습니다,"라고 성명은 전했습니다. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/04/gap-old-navy-beauty-products.html
Union
U$0.009276-4.34%
Brainedge
LEARN$0.01564-0.57%
Moonveil
MORE$0.03627+70.60%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:05
NFL 팬덤, 브라질에서 초기 단계지만 인기 상승 중

NFL 팬덤, 브라질에서 초기 단계지만 인기 상승 중

미국 프로 풋볼 리그(NFL) 팬덤, 브라질에서 초기 단계지만 인기 상승 중이라는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2024년 브라질 상파울루에서 열린 그린베이 패커스와 필라델피아 이글스의 경기 전 전경. (사진: 와그너 메이어/Getty Images) Getty Images 캔자스시티 치프스의 마지막 프리시즌 경기 전, 쿼터백 패트릭 마홈스가 발로 풋볼을 저글링하고 있었습니다. 그의 전 치프스 팀메이트이자 현 시카고 베어스의 키커인 카이로 산토스가 "이봐, 팻, 브라질을 위해 워밍업 중이야?"라고 말했습니다. "나라에 적응하려고 노력 중이야,"라고 마홈스가 대답했습니다. 축구는 여전히 브라질에서 최고의 인기를 누리고 있지만, 미식축구 — 또는 풋볼 아메리카노 — 는 따라잡기 위해 큰 발전을 이루고 있습니다. "엄청납니다," NFL 경기에 출전한 최초이자 유일한 브라질 선수인 산토스가 독점적으로 공유했습니다. "브라질에서 가장 빠르게 성장하는 스포츠입니다." 현재 미식축구는 축구, 농구, 배구, 서핑, MMA, 포뮬러 원 레이싱에 이어 브라질에서 가장 인기 있는 스포츠 10위권 하위에 위치해 있습니다. 그러나 1년 전 설립된 브라질 NFL 사무소의 총괄 매니저인 루이스 마르티네즈에 따르면, 5~7년 내에 상위 5위 안에 들어가는 것이 목표입니다. 브라질에서의 미식축구는 멕시코, 영국, 독일에서처럼 많은 팬층을 보유하고 있지 않지만, NFL은 브라질의 큰 인구(2억 1260만 명, 금요일 경기가 열리는 상파울루에만 1190만 명)와 많은 소셜 미디어 소비량(2025년 1월 기준 1억 4400만 활성 사용자)으로 인해 집중적인 노력을 기울이고 있습니다. "잠재력은 있습니다," 마르티네즈가 독점적으로 공유했습니다. "하지만 우리는 여전히 구축해야 할 길이 매우, 매우, 매우 멉니다." 풀뿌리 이니셔티브 금요일 경기는 브라질에서 열리는 두 번째 연례 NFL 경기가 될 것이지만, 특히 플래그 풋볼에서 풀뿌리 수준의 노력이 이루어지고 있습니다. 정부 교육부와 함께 학교 프로그램이 개발되고 있으며, 두...
니어
NEAR$2.846-2.46%
MemeCore
M$2.07173-0.75%
스레숄드
T$0.01496-0.66%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 22:02
8월에 주목할 만한 408 BTC 수확 공개

8월에 주목할 만한 408 BTC 수확 공개

8월에 놀라운 408 BTC 수확 공개가 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. Bitfufu 비트코인 마이닝: 8월에 놀라운 408 BTC 수확 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Bitfufu 비트코인 마이닝: 8월에 놀라운 408 BTC 수확 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
비트코인
BTC$121,705.27-0.64%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.67%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:52
CFTC, Polymarket의 미국 운영 허가

CFTC, Polymarket의 미국 운영 허가

CFTC, Polymarket의 미국 운영 승인에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 하이라이트 Polymarket, CFTC 승인 후 미국에서 운영 가능해짐. 7월 신규 시장 44% 급증, 투자자 관심 증가 보여줌. Donald Trump Jr. 자문 위원회 합류, 정치-핀테크 매력 강화. Polymarket, 미국 승인 획득: 의미하는 바 Polymarket, 선도적인 가격 예측 플랫폼이 상품선물거래위원회(CFTC)의 판결에 따라 미국 시장 진출 승인을 받았습니다. Shane Coplan CEO는 X(구 트위터)를 통해 규제 기관이 플랫폼의 미국 출시를 위한 길을 열었다고 발표했습니다. CFTC는 시장 감독 및 리스크 관리 부서를 통해 등록된 계약 시장인 QCX나 청산 기관인 QC Clearing에 대한 집행 조치를 취하지 않을 것이라고 확인했습니다. 이 결정은 바이너리 옵션 및 변동 지급 계약을 포함한 스왑과 관련된 특정 회계 및 보고 요건을 다룹니다. Coplan은 프로세스의 효율성에 대해 규제 기관 직원들에게 감사를 표하며, 이번 승인이 Polymarket 활동을 합법화하는 중요한 단계임을 강조했습니다. Polymarket의 성장과 활동 Polymarket은 2024년 미국 대선 기간 동안 주목을 받았으며, 증가하는 시장 수와 파트너십으로 모멘텀을 유지해왔습니다. 2025년 7월 활동이 급증하여 신규 시장이 11,500개를 초과했으며, 이는 전월 대비 44% 증가한 수치이지만 여전히 1월 최고치보다는 낮은 수준입니다. Polymarket 거래량. 출처: TokenTerminal 이러한 성장은 투자자 관심과 정치, 금융 및 기타 트렌드 주제를 다루는 플랫폼의 확장되는 예측 시장 범위를 모두 반영합니다. 정치적 및 투자 영향력 7월, Donald Trump Jr.가 Polymarket의 자문 위원회에 합류하고 프로젝트에 투자했습니다. 전문가들은 이 움직임이 정치, 금융 및 기술의 교차점에서 플랫폼의 위치를 강화하며, 영향력과 신뢰성이 증가하고 있음을 보여준다고 말합니다. Polymarket의 미국 출시는 이제 회사가 합법적으로 예측 시장을 확장하여 예측과 파생상품 거래의 독특한 조합에 관심 있는 트레이더와 투자자 모두를 유치할 수 있는 위치에 있음을 의미합니다. 출처: https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
Union
U$0.009276-4.34%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.467-1.04%
Movement
MOVE$0.1071-2.45%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 21:19
기업 BTC 재무는 시장 안정성에 위협이 됩니다

기업 BTC 재무는 시장 안정성에 위협이 됩니다

기업 BTC 준비금이 시장 안정성에 위협이 된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 공개: 여기에 표현된 견해와 의견은 전적으로 저자의 것이며 crypto.news 편집부의 견해와 의견을 대표하지 않습니다. 올해 비트코인(BTC) 차트를 미국 달러의 DXY 지수와 비교하면 뚜렷한 대조를 이룹니다. 비트코인이 $120,000 임계값을 돌파하며 새로운 고점에 도달한 반면, DXY는 올해 지금까지 거의 10% 하락하는 어려운 한 해를 보냈으며 가까운 미래에도 계속 하락할 것으로 예측됩니다. 이러한 환경에서 점점 더 많은 기업들이 자산 준비금을 지원하기 위한 대체 자산으로 비트코인으로 전환하는 것은 아마도 놀라운 일이 아닐 것입니다. 그러나 이 겉보기에 무해한 추세는 비트코인 자체뿐만 아니라 더 넓은 금융 시장에도 위협이 될 수 있습니다. 요약 비트코인의 서사가 뒤집혔습니다. 한때 규제 기관과 싸웠던 BTC는 이제 미국 증권거래위원회가 입장을 완화하는 가운데 주, 기관 및 트레저리에 의해 수용되고 있습니다. 전략의 플레이북은 독특합니다. 마이클 세일러의 선점자 이점, 낮은 진입 가격 및 유리한 부채 조건은 그가 다른 사람들이 할 수 없는 하락세를 견딜 수 있음을 의미합니다. 여러 레버리지 기업이 패닉 매도를 할 경우, ETF, 연금 및 정부와 비트코인의 얽힘이 시장 충격을 증폭시킬 수 있습니다. 교훈: 세일러의 성공은 청사진이 아닙니다. 기업들은 변동성이 큰 자산에 대차대조표를 베팅하는 대신 기본 요소를 강화해야 합니다. 불과 1년 전만 해도 비트코인 $100,000는 여전히 먼 꿈이었고, 암호화폐는 미국 규제 기관과 싸우며 2022년의 재앙적인 붕괴 이후 이미지 회복을 위해 고군분투하고 있었습니다. 그러나 1년이 얼마나 큰 차이를 만들었습니다. 오늘날으로 빠르게 넘어가면, 미국 증권거래위원회는 암호화폐 기업에 대한 소송의 대부분을 취하하거나 합의했으며 훨씬 더 수용적인 입장을 보였습니다. 한편, 비트코인은 점점 더 많은 미국 주와 여러 신흥 시장 정부에 의해 준비 자산으로 채택되고 있습니다. 비트코인에 대한 태도가 완전히 바뀌었습니다. 그뿐만 아니라...
Union
U$0.009276-4.34%
비트코인
BTC$121,705.27-0.64%
Moonveil
MORE$0.03627+70.60%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:58
