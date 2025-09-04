분석가, XRP 궤적을 아마존의 역사적 랠리에 비교

분석가가 XRP 궤적을 아마존의 역사적 랠리와 비교한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Anderson은 XRP의 현재 패턴과 아마존 주식 역사 사이의 유사점을 그립니다 아마존은 3,900% 가격 급등을 달성하기 전에 3,800일 동안 횡보장에서 거래되었습니다 분석가는 XRP가 2030년 이후에 100-200달러 목표에 도달할 수 있다고 예측합니다 암호화폐 분석가 Nick Anderson은 XRP의 현재 가격 행동과 주요 돌파 이전 아마존 주식 성과 사이의 비교를 그렸습니다. Anderson은 Bullrunners 쇼의 최근 에피소드에서 이 분석을 공유하며 두 자산 간의 유사한 패턴을 강조했습니다. 분석가는 아마존 주식이 2000년부터 시작하여 10년 이상 약 3,800일 동안 횡보장에서 유지되었다고 언급했습니다. 이 연장된 매집박스 기간은 아마존의 최종 돌파에 선행했으며, Anderson은 이것이 XRP의 현재 시장 역학을 반영한다고 믿습니다. 아마존의 컵-앤-핸들 돌파 패턴 아마존의 주식은 2010년에 돌파로 절정에 이른 거대한 컵-앤-핸들 패턴을 형성했습니다. 이 기술적 형성 이후, AMZN은 5달러에서 200달러로의 폭발적인 랠리를 시작하기 전에 횡보구간에 진입했으며, 2025년까지 이어지는 15년 기간 동안 약 3,900%의 수익을 창출했습니다. Anderson은 XRP의 잠재적 부의 창출이 장타매매자, 특히 현재 30세 미만의 투자자들에게 혜택을 줄 수 있다고 강조했습니다. 그는 이러한 젊은 투자자들이 XRP가 그의 최소 목표인 100달러에 도달하면 재정적 성공을 달성할 수 있으며, 이 가격 수준이 실현될 때 홀더들은 45세에서 50세 사이일 것으로 예상된다고 계산했습니다. 분석가는 구체적인 부의 계산을 제공하며, 자산이 100달러 가격 목표에 도달하면 10,000 XRP 토큰의 보유가 100만 달러의 가치를 가질 것이라고 언급했습니다. 이 계산은 활발한 거래 접근법보다는 지속적인 장기 보유 전략을 가정합니다. 현재 시장 사이클에 대해 Anderson은 XRP가 5달러에서 30달러 사이의 범위로 진전할 수 있다고 예측합니다. 그러나 그는 이 랠리 이후에 그가 암호화폐의 "진정한 채택"이라고 부르는 조건을 만들 주요 조정이 뒤따를 것으로 예상합니다. 2030년 이후를 바라보며, Anderson은...