포브스의 2025 지속가능성 리더스 서밋, 뉴욕에서 제인 구달 박사, 전 백악관 기후 고문 지나 맥카시, 클리블랜드 시장 저스틴 빕과 함께 글로벌 지속가능성 리더들 참석 예정
포브스의 2025 지속가능성 리더스 서밋이 뉴욕에서 제인 구달 박사, 전 백악관 기후 고문 지나 맥카시, 클리블랜드 시장 저스틴 비브와 함께 글로벌 지속가능성 리더들을 초청할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 포브스는 오늘 2025년 9월 22일 뉴욕시와 가상으로 개최되는 2025 포브스 지속가능성 리더스 서밋을 발표했습니다. 이 서밋은 대담한 기후 행동을 주도하고 지속가능성의 미래를 재구성하는 저명한 리더들을 한자리에 모을 예정입니다. "공유 의제: 지속가능한 성장과 의미 있는 변화 추진"이라는 주제로, 이 서밋은 세계 최고의 변화 주도자들이 모여 청정 에너지 확대, 기후 회복력과 지속가능한 도시 발전, AI 경제를 위한 지속가능한 인프라 등 우리 시대의 가장 시급한 과제에 대한 해결책을 모색할 것입니다. 참석자들은 다음을 포함한 역동적인 연사진의 발표를 들을 수 있습니다: 제인 구달 박사, DBE, UN 평화 메신저 및 제인 구달 연구소 설립자 샬롯 마가이, 무쿠루 클린 스토브 설립자 겸 CEO 로버트 D. 불라드 박사, 텍사스 서던 대학교 불라드 환경 및 기후 정의 센터 설립 이사 지나 맥카시, 아메리카 이즈 올 인 공동 의장; 전 백악관 국가 기후 고문 및 미국 환경보호청 행정관 저스틴 M. 비브, 클리블랜드 시장 및 아메리카 이즈 올 인 공동 의장 개빈 맥코믹, WattTime 설립자 겸 전무이사 및 Climate TRACE 공동 설립자 산지브 크리슈난, S2G 인베스트먼트 매니징 파트너 "점진적인 행동으로는 충분하지 않습니다. 오직 대담한 리더십만이 세계가 요구하는 지속가능한 성장과 변화를 이끌 수 있습니다,"라고 포브스의 편집자 엘리자베스 브리어가 말했습니다. "그래서 지속가능성 리더스 서밋은 관습에 도전하고 새로운 길을 개척하려는 리더들을 한자리에 모읍니다." 이 행사는 포브스의 더 넓은 지속가능성 리더스 플랫폼의 일부로, 2025년 9월 18일 뉴욕 기후 주간 동안 서밋에 앞서 2025년 편집 리스트를 출시할 예정입니다. 이 리스트와 서밋은 함께 지속가능한 미래를 형성하는 혁신가, 경영진 및 정책 입안자들을 조명할 것입니다. 더 많은 행사 정보와 가상 참석 등록을 위해 방문하세요: 2025 포브스 지속가능성 리더스 서밋. 언론 연락처: 크리스티나 베가 마그리니, cmagrini@forbes.com 페리얄 나와즈, fnawaz@forbes.com...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:23
미국 고용 지표 발표 앞두고 영국 파운드, 미국 달러 대비 하락
미국 고용 발표 전 영국 파운드, 미 달러 대비 하락 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 고용, PMI 데이터 발표 전 영국 파운드 미 달러 대비 하락 영국 파운드(GBP)는 목요일 유럽 거래 세션 동안 미 달러(USD) 대비 1.3435 근처로 하락했습니다. GBP/USD 페어는 수요일 조정 움직임 이후 미 달러가 안정화되면서 약간의 매도 압력에 직면했습니다. 작성 시점에서 6개 주요 통화에 대한 그린백의 가치를 추적하는 미 달러 인덱스(DXY)는 98.25 근처로 상승했습니다. 그린백은 예상치를 하회한 7월 미국 JOLTS 구인 데이터 발표 이후 수요일에 급격히 하락했습니다. 더 읽기... GBP/USD 전망: 영국 국채 수익률 하락으로 파운드 지지력 확보 화요일의 급격한 하락 이후, GBP/USD는 반등하여 수요일 양의 영역에서 마감했습니다. 목요일 유럽 세션에서 이 페어는 시장 초점이 미국의 다음 거시경제 데이터 발표로 이동하면서 1.3450 부근의 좁은 밴드에서 거래됩니다. 장기 영국 국채 수익률은 수요일에 하락하여 영국 파운드의 회복을 지원했습니다. 하루 후반부에 미 달러(USD)는 하락세 압력을 받아 GBP/USD가 더 높이 상승할 수 있게 했습니다. 더 읽기... 출처: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 00:02
메가 매트릭스, 에테나 준비금 전략 계획 발표
메가 매트릭스가 Ethena 준비금 전략 계획을 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Mega Matrix Inc.는 Ethena(ENA)부터 시작하여 스테이블 코인 거버넌스 토큰을 구매하기 위한 새로운 시설을 발표했습니다. 회사는 향후 2년 동안 광범위한 주식 및 부채를 상장할 수 있는 20억 달러 규모의 범용 선반 등록을 발표했습니다. Mega Matrix Inc.는 최신 S-3 양식에 20억 달러 규모의 시설을 신청했습니다. 범용 선반 등록을 통해 Mega Matrix는 3년 기간 내에 광범위한 주식 및 부채 상품을 활용할 수 있게 됩니다. 회사의 디지털 자산 트레저리(DAT) 접근 방식은 특별 스테이블 코인의 발행, 지원 및 거버넌스에 사용되는 토큰을 활용하는 것을 목표로 합니다. 스테이블 코인 발행자는 비교적 위험한 유형의 암호화폐 프로젝트이지만, 그럼에도 전체 시장 성과를 활용합니다. 트레저리에 추가될 첫 번째 토큰은 USDe 및 sUSDe의 발행자인 Ethena(ENA)가 될 것입니다. 대부분의 트레저리 회사들이 여전히 이더리움에 집중하고 있는 반면, Mega Matrix는 ETH 수익과 프로토콜의 고유 수익을 모두 활용하는 방법으로 Ethena로 직접 이동합니다. Mega Matrix의 움직임은 Ethena에 대한 자신감을 보여줍니다. 이 소식 이후, Mega Matrix MPU 주식은 8월 최고치 3.66달러에서 하락한 약 1.83달러에 거래되었습니다. MPU는 S-3 신청서의 첫 번째 버전이 등장한 8월 23일부터 상승했으며, 시장은 이미 트레저리 소식을 반영했습니다. ENA는 여전히 약 0.70달러에 거래되며, 지난 3개월 동안의 높은 범위에 가깝습니다. Ethena 프로젝트는 8월 ETH 랠리의 혜택을 받아 USDe 스테이블 코인 발행량을 ATH인 125억 토큰으로 확대했습니다. 몇 달 전만 해도 Ethena는 너무 위험하다고 여겨졌지만, ETH 강세장은 이 프로토콜을 부양하여 주요 유동성 제공자 중 하나로 만들었습니다. Ethena는 또한 ETH 하락과 청산으로 스트레스 테스트를 받았으며, 가격 충격 없이 USDe 자산을 관리했습니다. Ethena의 USDe는 공급량을...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:35
스웨그에서 스카치까지, 라이더 컵이 브랜드 타이-인의 물결을 불러일으키다
이 게시물 '스웨그에서 스카치까지, 라이더 컵이 브랜드 타이-인의 물결을 불러일으키다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스피릿 오브 더 컵 컬렉션 데버룩스 X 조니 워커 살펴보기 라이더 컵에서 승리를 확정하려면 팀은 14.5 포인트 한계점에 도달해야 합니다. 그러나 2년마다 열리는 미국 대 유럽 대결에 자신들의 마차를 연결한 브랜드들의 행렬에게는 최종 승자는 정말 중요하지 않습니다. 중요한 것은 고객과 연결하고 브랜드 영향력을 높이기 위해 워밍업과 팬 참여를 활용하는 것입니다. 라이더 컵 전 세계 파트너인 시티는 골프의 가변성을 자사의 글로벌 도달 범위에 대한 은유로 내세운 새로운 텔레비전 광고를 출시했습니다. 농구 코트, 올림픽 수영장, 테니스 코트는 크기가 정확히 균일하지만, 이 캠페인은 골프가 끊임없이 변화하는 페어웨이와 그린 덕분에 "두 번 다시 같지 않다"고 지적합니다. 요점은 홀과 홀, 코스와 코스 사이의 역동성이 180개 시장에서 은행의 적응 능력을 반영한다는 것입니다. 브랜드 활성화 기회를 바탕으로, 다른 회사들도 독점 상품과 현지화된 경험을 통해 소비자들과 소통하기 위해 라이더 컵을 활용하고 있습니다. 오늘 아침에 출시된 라이더 컵 테마 콜라보레이션에서 조니 워커는 스트리트웨어 감성과 포용적이고 현대적인 디자인을 혼합한 문화 지향적 골프 레이블인 데버룩스 골프와 '스피릿 오브 더 컵' 컬렉션을 위해 협력했습니다. 이 컬렉션은 폴로, 티셔츠, 저지, 모자를 특징으로 하며, 역사적인 토너먼트의 대서양을 가로지르는 경쟁의 분위기를 확인하는 동시에 개최 도시의 영향을 반영하기 위해 뉴욕 스트리트 스타일을 반영합니다. "이 컬렉션을 디자인하면서, 우리는 경쟁과 뉴욕 자체의 에너지를 담고 싶었습니다,"라고 데버룩스 골프의 공동 창립자이자 디자이너인 버트 브루너가 설명했습니다. "이 도시는 대담하고, 표현력이 풍부하며, 에너지가 넘치기 때문에 우리는 경쟁의 강도를 반영하는 스트리트웨어, 오버사이즈 그래픽, 컬러 블로킹을 활용했습니다. 하지만 더 큰 아이디어는 골프를 오늘날의 문화적 언어로 가져오는 것이었습니다... 조니 워커와 함께, 우리는 집에서 편안하게 느껴지는 컬렉션을 만들었습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:29
GBP/JPY, 영국 국채가 일본 채권보다 빠르게 반등하면서 199.30 근처로 소폭 상승
GBP/JPY가 영국 국채가 일본 채권보다 빠르게 반등함에 따라 199.30 근처로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국의 장기 채권 수익률이 일본보다 빠르게 조정됨에 따라 GBP/JPY는 199.30 근처로 소폭 상승했습니다. BoE의 베일리는 올해 남은 기간 동안 추가 금리 인하에 대한 불확실성에 관한 시장 기대를 인정했습니다. 투자자들은 7월 영국 소매 판매 데이터를 기다리고 있습니다. GBP/JPY 페어는 목요일 유럽 거래 세션 동안 199.30 근처로 상승했습니다. 영국(UK) 장기 국채에 대한 수요가 적절히 회복됨에 따라 파운드 스털링(GBP)이 상승하면서 크로스는 더 높이 상승했습니다. 최근 영국과 일본 모두에서 부채 우려가 커지면서 장기 정부 차입 비용이 급등함에 따라 GBP와 일본 엔(JPY) 모두 급격한 매도 압력에 직면했습니다. 30년 영국 국채 수익률은 최근 5.75%의 고점에서 5.50% 근처로 3.3% 조정되었습니다. 한편, 30년 일본 국채(JGB) 수익률도 하락했지만 속도가 더 느렸습니다. 30년 JGB 수익률은 ATH인 3.3%에서 3.25% 근처로 1.8% 하락했습니다. 파운드 스털링 강세의 또 다른 이유는 수요일 하원 재무위원회 청문회에서 앤드류 베일리 영국 중앙은행(BoE) 총재가 금리 인하 속도에 대한 불확실성을 시사하는 발언 때문입니다. BoE 총재 베일리는 "금리를 얼마나 빨리 인하할 수 있는지에 대해 상당히 더 많은 의구심이 있으며, 시장 가격 책정은 제 메시지가 이해되었음을 시사합니다"라고 말했습니다. 로이터 통신에 따르면 트레이더들은 BoE가 올해 남은 기간 동안 금리를 한 번 더 인하할 가능성이 거의 33%라고 보고 있습니다. 앞으로 투자자들은 금요일에 발표될 7월 영국 소매 판매 데이터에 주목할 것입니다. 영국 국채 수익률 FAQ 영국 국채 수익률은 투자자가 영국 정부 채권 또는 국채를 보유함으로써 기대할 수 있는 연간 수익률을 측정합니다. 다른 채권과 마찬가지로 국채는 보유자에게 이자를 지급합니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:23
브루스 스프링스틴의 미발매곡 '본 투 런'이 히트곡이 되다
브루스 스프링스틴의 미발매 'Born To Run' 곡이 히트작이 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브루스 스프링스틴의 미발매 Born to Run 컷 "Lonely Night in the Dark"가 영국의 두 판매 차트에 데뷔하며 록 레전드의 2025년 또 하나의 성공을 기록했습니다. 미국 - 10월 11일: REDBANK 브루스 스프링스틴의 사진, 무대에서 공연 중인 브루스 스프링스틴 - Born to Run 투어, 27 (사진: Fin Costello/Redferns) Redferns 2025년은 브루스 스프링스틴에게 엄청나게 바쁜 한 해였습니다. 그는 여전히 투어 중이며, 몇 달 전에 서프라이즈 EP를 발표했고, 몇 주 전에는 7개의 풀 앨범이 포함된 방대한 박스 세트인 Tracks II - The Lost Albums를 공개했습니다. 이는 대부분의 아티스트가 10년 동안 발표하는 음악보다 더 많지만, 스프링스틴은 아직 끝나지 않았습니다. 록커는 최근 Born to Run 세션 동안 녹음되었지만 클래식 앨범에 포함되지 않았던 곡인 "Lonely Night in the Dark"를 공개했습니다. 거의 50년이 지난 후, 이 노래는 마침내 영국에서 전설적인 뮤지션의 또 다른 성공작으로 주목받게 되었습니다. "Lonely Night in the Dark" 톱 40 안에 데뷔 "Lonely Night in the Dark"는 대서양을 건너 판매 중심의 두 차트에서 톱 40 안에 진입했습니다. 이 노래는 공식 싱글 판매 차트에서 34위, 공식 싱글 다운로드 리스트에서 31위로 데뷔했습니다. 이러한 데뷔로 스프링스틴은 전체 판매 순위에서 12번째 히트곡을, 다운로드 전용 리스트에서 16번째 히트곡을 기록했습니다. 올해 "Rain in the River" 히트 올해만 해도 스프링스틴은 다운로드 차트에서 두 개의 새로운 히트곡을 기록했습니다. 지난 4월, "Rain in the River"는 96위로 진입하여 차트에서 단 한 주만 머물렀습니다. The Killers와 함께한 가든에서의 앙코르 영국의 모든 스타일과 모든 형식의 최고 판매 트랙 순위에서 스프링스틴은 2025년에 세 개의 새로운 성공을 거두었습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:11
ECB, 더 엄격한 규제 추진
ECB가 더 엄격한 규제를 추진한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 규제 유럽연합의 획기적인 MiCA 프레임워크는 이번 주 브뤼셀에서 제기된 우려에 따르면, 외국 스테이블 코인 프로젝트가 더 가벼운 감독 하에 계속 운영된다면 투자자를 보호하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 관계자들은 소위 "다중 관할권" 스테이블 코인이 블록 내부와 외부에서 부분적으로 토큰을 발행함으로써 허점을 악용할 수 있다고 우려합니다. 금융 스트레스 상황에서 사용자들은 엄격한 준비금 요건과 상환 수수료가 없는 유럽에서 코인을 상환하려고 서두를 가능성이 높아 의도했던 것보다 더 빨리 현지 보호 장치를 고갈시킬 수 있습니다. 유럽 시스템 리스크 위원회 연례 회의에서 연설한 ECB 총재 크리스틴 라가르드는 이러한 취약점이 유럽을 노출시킨다고 말했습니다. 그녀는 글로벌 조정만이 발행자가 더 약한 체제를 악용하는 것을 방지할 수 있다고 주장했습니다. 그녀의 제안은 본국이 동등한 규칙을 시행하지 않는 한 비EU 발행자가 단일 시장에 진입하는 것을 차단할 것입니다. EU와 비EU 기관 간의 국경 간 이체에도 더 강력한 안전장치가 필요할 것입니다. 이 경고는 도널드 트럼프 대통령 하의 미국이 더 느슨한 입장을 취하고 있는 가운데 나왔습니다. 올해 초 연방준비제도이사회는 은행이 암호화폐와 스테이블 코인을 다루는 것을 억제했던 이전 지침을 철회했으며, 이는 월스트리트가 디지털 자산에서 역할을 확대하도록 초대하는 것으로 널리 인식되었습니다. 반면 유럽의 접근 방식은 러시를 방지하고 소비자를 보호하는 데 중점을 두어 MiCA를 세계에서 가장 엄격한 스테이블 코인 체제로 자리매김했습니다. 그러나 이러한 보호 장치가 국제 표준과 일치하지 않고도 유지될 수 있을지는 여전히 열린 질문으로 남아 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하고 투자 결정을 내리기 전에 라이센스가 있는 금융 고문과 상담하십시오. 저자 Alex는 경험이 풍부한 금융 저널리스트이자 암호화폐 애호가입니다. 8년 이상의 경험을 가지고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 23:02
분석가, XRP 궤적을 아마존의 역사적 랠리에 비교
분석가가 XRP 궤적을 아마존의 역사적 랠리와 비교한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Anderson은 XRP의 현재 패턴과 아마존 주식 역사 사이의 유사점을 그립니다 아마존은 3,900% 가격 급등을 달성하기 전에 3,800일 동안 횡보장에서 거래되었습니다 분석가는 XRP가 2030년 이후에 100-200달러 목표에 도달할 수 있다고 예측합니다 암호화폐 분석가 Nick Anderson은 XRP의 현재 가격 행동과 주요 돌파 이전 아마존 주식 성과 사이의 비교를 그렸습니다. Anderson은 Bullrunners 쇼의 최근 에피소드에서 이 분석을 공유하며 두 자산 간의 유사한 패턴을 강조했습니다. 분석가는 아마존 주식이 2000년부터 시작하여 10년 이상 약 3,800일 동안 횡보장에서 유지되었다고 언급했습니다. 이 연장된 매집박스 기간은 아마존의 최종 돌파에 선행했으며, Anderson은 이것이 XRP의 현재 시장 역학을 반영한다고 믿습니다. 아마존의 컵-앤-핸들 돌파 패턴 아마존의 주식은 2010년에 돌파로 절정에 이른 거대한 컵-앤-핸들 패턴을 형성했습니다. 이 기술적 형성 이후, AMZN은 5달러에서 200달러로의 폭발적인 랠리를 시작하기 전에 횡보구간에 진입했으며, 2025년까지 이어지는 15년 기간 동안 약 3,900%의 수익을 창출했습니다. Anderson은 XRP의 잠재적 부의 창출이 장타매매자, 특히 현재 30세 미만의 투자자들에게 혜택을 줄 수 있다고 강조했습니다. 그는 이러한 젊은 투자자들이 XRP가 그의 최소 목표인 100달러에 도달하면 재정적 성공을 달성할 수 있으며, 이 가격 수준이 실현될 때 홀더들은 45세에서 50세 사이일 것으로 예상된다고 계산했습니다. 분석가는 구체적인 부의 계산을 제공하며, 자산이 100달러 가격 목표에 도달하면 10,000 XRP 토큰의 보유가 100만 달러의 가치를 가질 것이라고 언급했습니다. 이 계산은 활발한 거래 접근법보다는 지속적인 장기 보유 전략을 가정합니다. 현재 시장 사이클에 대해 Anderson은 XRP가 5달러에서 30달러 사이의 범위로 진전할 수 있다고 예측합니다. 그러나 그는 이 랠리 이후에 그가 암호화폐의 "진정한 채택"이라고 부르는 조건을 만들 주요 조정이 뒤따를 것으로 예상합니다. 2030년 이후를 바라보며, Anderson은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:58
Sequans, 주가 폭락으로 비트코인 도전에 직면하다
이 게시물은 BitcoinEthereumNews.com에 "Sequans, 주가 폭락으로 비트코인 도전에 직면"이라는 제목으로 게재되었습니다. 비트코인 트레저리 기업 Sequans Communications는 뉴욕 증권거래소 상장을 유지하고 대형 기관 투자자들의 관심을 끌기 위해 미국예탁증권(ADS)을 역분할할 것이라고 밝혔습니다. 9월 4일 성명에서 회사는 각 ADS가 곧 10개가 아닌 100개의 보통주를 대표하게 될 것이라고 확인했습니다. 이 조정은 9월 17일부터 시행되어 유통 중인 ADS 수를 줄이는 동시에 주당 가격을 높일 예정입니다. 이를 통해 Sequans는 NYSE 규정 준수 요건을 충족하고 특정 기준 이상으로 거래되는 주식에만 자본을 배분하는 펀드들의 관심을 끌고자 합니다. Sequans는 또한 이 조치를 기업 전략과 연결하며, 회사가 비트코인 트레저리 보유량에 계속 전념하고 있다고 언급했습니다. Bitcoin Treasuries에 따르면, Sequans는 약 3억 5500만 달러 가치의 3,205 BTC를 보유하고 있습니다. 설명에도 불구하고 투자자들은 역분할에 신중하게 반응했으며, 보도 시점 기준으로 회사 주가는 5% 하락한 0.80달러를 기록했습니다. Google Finance 데이터에 따르면, 이는 1월 이후 주가가 75% 이상 하락한 1년간의 추세를 이어가고 있습니다. 비트코인 커뮤니티 우려 이 움직임은 비트코인 커뮤니티 내에서 우려를 불러일으켰으며, X에서 잘 알려진 평론가인 Pledditor는 Sequans의 주식이 이 조치 없이는 상장폐지 위험에 처했다고 주장했습니다. 분석가는 다음과 같이 말했습니다: 크립토 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행매매, 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. "[Sequans는] 저조한 가격 성과로 인해 역분할을 수행해야 했던 최초의 비트코인 트레저리 기업입니다... 그들이 또한 코인을 덤프하는 첫 번째 회사가 될까요?" 이러한 발전은 대차대조표에 비트코인을 보유한 기업들의 상반된 운명을 강조합니다. Strategy(이전 MicroStrategy)는 Michael Saylor가 2020년 8월에 이 접근법을 채택한 후 주가가 사상 최고치로 급등했습니다. 그 성공은 여러...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:52
AUD/USD 손실 확대, 미국 데이터 발표 앞두고 0.6500에 접근
AUD/USD, 미국 데이터 발표를 앞두고 손실 확대하며 0.6500에 접근한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 호주 달러는 주요 미국 데이터 발표를 앞둔 신중한 시장에서 수요일의 상승세를 반납했습니다. 예상보다 높은 호주의 무역 흑자 수치는 호주 달러를 지지하는 데 실패했습니다. ADP 고용 보고서는 9월 연준 금리 인하에 대한 가능성을 강화할 것으로 예상됩니다. 호주 달러는 목요일 미국 달러 대비 이전 상승분을 되돌리고 있습니다. 주요 미국 서비스 활동 및 고용 데이터 발표를 앞둔 신중한 시장 분위기가 호주 달러에 부담을 주고 있으며, 오늘까지 약 0.4% 하락했습니다. 이 통화쌍은 수요일 0.6560 바로 위에서 상승이 제한된 후, 글을 쓰는 현재 0.6500 라운드 레벨 근처로 후퇴했습니다. 7월 예상보다 큰 흑자를 보여준 호주의 긍정적인 무역수지 데이터는 AUD에 유의미한 지지를 제공하지 못했습니다. 미국 데이터 발표를 앞두고 USD 상승 투자자들은 노동 시장의 모멘텀에 대한 추가 단서를 위해 미국 ADP 고용 변화 수치 발표를 기다리며 미국 달러 매도를 꺼리고 있습니다. 시장 컨센서스는 고용의 소폭 증가를 예상하고 있으며, 이는 수요일에 발표된 약한 구인 보고서로 인한 우려를 증가시킬 가능성이 있습니다. 이날 후반에는 ISM 서비스 PMI 보고서가 8월 해당 부문 활동의 상당한 개선을 보여줄 것으로 예상되며, 이는 경제의 하방 위험에 대한 두려움을 진정시킬 수 있습니다. 그러나 주요 관심사는 금요일에 발표될 핵심 비농업 고용 보고서에 남아 있으며, 이는 9월에 널리 예상되는 연준 금리 인하를 위한 조건이 갖추어졌다는 투자자들의 기대를 확인하기 위해 관심을 가지고 분석될 것입니다. 고용 FAQ 노동 시장 상황은 경제 건전성을 평가하는 핵심 요소이며 따라서 통화 가치 평가의 주요 동인입니다. 높은 고용률 또는 낮은 실업률은 소비 지출과 경제 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 가치를 높입니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:50
