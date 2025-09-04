2025-10-09 목요일

비트코인 하이퍼, 2,390% 상승 예측: 바이럴 프리세일 1370만 달러 모금

비트코인 하이퍼, 2,390% 상승 예측: 바이럴 프리세일 1370만 달러 모금이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 하이퍼, 2,390% 상승 예측: 바이럴 프리세일 1370만 달러 모금 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Ben은 암호화폐 발전(주로 알트코인)과 글로벌 경제가 디지털 자산 공간을 형성하는 복잡한 방식을 전문으로 하는 프리랜서 작가입니다. 그의 교육학 학사 학위는 그의 글쓰기에 독특한 기반을 제공하여 복잡한 암호화폐 개념과 시장 변화를 명확하고 이해하기 쉬운 통찰력으로 전달할 수 있게 합니다. 이 기술은 독자들이 끊임없이 진화하는 암호화폐 투자 세계에 적응하고 이해를 적용하는 데 핵심입니다. 암호화폐를 접근하기 쉽게 만드는 데 열정을 가진 Ben은 현재 시장 이벤트부터 그것을 뒷받침하는 필수적인 기초 지식까지 광범위한 독자층을 교육하기 위한 콘텐츠를 만듭니다. 그의 목표는 이해를 통해 독자들에게 힘을 실어주는 것입니다. 암호화폐 분석에 몰두하고 복잡한 주제를 분석하지 않을 때, Ben은 열렬한 포켓몬 팬이며 디즈니의 모든 것을 즐깁니다.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:24
비트코인 곧 20만 달러 도달 가능, 하지만 Ozak AI의 100배 경로는 더 큰 수익 약속

비트코인이 곧 $200K에 도달할 수 있지만, Ozak AI의 100배 경로는 더 큰 수익을 약속한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 $111,520을 넘어선 랠리는 선두 암호화폐가 $200,000까지 치솟을 것이라는 예측을 다시 불러일으켰으며, 디지털 금융에서 궁극적인 가치 저장소로서의 지배력을 강화했습니다. 그러나 이러한 움직임이 인상적인 이정표가 될 것이지만, 비트코인 보유자들의 상승 가능성은 초기 단계 프로젝트가 제공할 수 있는 것에 비해 상대적으로 미미합니다. 이것이 바로 현재 단 $0.01의 프리세일 중인 AI 기반 암호화폐 플랫폼인 Ozak AI가 주목받는 이유입니다—최첨단 예측 기술과 빠르게 성장하는 파트너십을 통해 잠재적인 100배 수익을 얻을 수 있는 드문 기회를 투자자들에게 제공합니다. $200K를 향한 비트코인의 길 비트코인은 가격이 계속 상승하면서 최근 $111,520 마크를 넘어서며 다시 한번 글로벌 금융 시장의 중심에 섰습니다. 시장 분석가들은 기관 채택, 비트코인 ETF, 그리고 BTC를 "디지털 골드"로 인식하는 성장이 결합되어 자산을 전례 없는 수준으로 끌어올릴 수 있다고 믿습니다. 많은 예측은 이제 다음 상승 사이클 동안 비트코인이 최대 $200,000에 도달할 것으로 전망합니다. 이러한 목표는 암호화폐 내에서 가치 저장소로서 비트코인의 지배력을 효과적으로 공고히 할 것입니다. 그러나 이는 현재 수준에서 거의 두 배에 해당하지만, 경험 많은 투자자들은 대규모 수익이 종종 성장할 여지가 엄청난 더 작고 초기 단계의 프로젝트에서 나온다는 것을 인식합니다. 비트코인은 현재 $111,520 근처에서 거래되고 있으며, 즉각적인 저항선은 $115,000과 $120,000 주변에 있고, $125,000에서 더 강한 천장이 있어 고대하던 $200K 목표를 향한 경로를 결정할 수 있습니다. 하락 측면에서는 강한 지지선이 $110,000에 있고, 그 뒤에 $105,000과 $100,000에서 더 깊은 쿠션이 있어, 상승세를 유지하기 위해 강세가 방어해야 하는 수준입니다. 유튜브 임베드: 다음 500X AI 알트코인 Ozak AI (OZ) 개요 주목을 끌고 있는 그러한 프로젝트 중 하나는 Ozak AI로, 예측 머신 러닝과 블록체인을 융합한 고급 AI 기반 암호화폐 플랫폼입니다. 전통적인 암호화폐와 달리, Ozak AI는 기관급 예측 도구를...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 01:08
비트웨이즈, 스위스 주요 증권거래소에 비트코인, 이더, XRP 및 솔라나 ETP 출시

Bitwise가 스위스 주요 증권거래소에 비트코인, 이더, XRP 및 솔라나 ETP를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Bitwise는 비트코인, 이더리움, 솔라나 및 XRP와 연계된 5개의 새로운 암호화폐 ETP를 스위스 SIX 거래소에 상장했습니다. 이 ETP들은 가상 자산으로 완전히 뒷받침되며 유럽 투자자들에게 더 많은 투자 옵션을 제공합니다. Bitwise Asset Management는 목요일 스위스의 주요 증권거래소인 SIX 스위스 거래소에 5개의 주력 암호화폐 상장지수상품(ETP)을 상장했다고 발표했습니다. 새로운 상장 중 4개는 스테이블 코인을 제외한 시가총액 기준 최대 암호화폐 자산과 연계되어 있습니다. 여기에는 Bitwise Core 비트코인 ETP, 이더리움 스테이킹 ETP, 솔라나 스테이킹 ETP 및 Physical XRP ETP가 포함됩니다. Bitwise는 또한 MSCI 글로벌 디지털 자산 셀렉트 톱 20 캡드 인덱스의 성과를 추적하는 MSCI 디지털 자산 셀렉트 20 ETP를 상장했습니다. MSCI가 관리하고 분기별로 재조정되는 이 인덱스는 총 투자 가능한 암호화폐 시가총액의 90% 이상을 포괄합니다. "스위스에 상장한 5개의 주력 상품은 암호화폐 시장의 잠재력을 최대한 활용하고자 하는 투자자들에게 더 넓은 옵션을 제공할 것입니다,"라고 유럽 Bitwise의 지역 투자 전략 이사인 Ronald Richter가 말했습니다. "유럽은 디지털 자산에 빠르게 개방되고 있으며, 스위스는 대륙의 중심에 있는 선도적이고 중요한 시장입니다." 이번 움직임은 암호화폐 투자 상품에 대한 수요가 증가하고 변화하는 규제가 암호화폐 투자를 위한 새로운 기회를 창출하고 있는 유럽 시장에서 디지털 자산 관리자의 입지를 확대할 것으로 예상됩니다. 영국은 소비자 위험과 시장 변동성에 대한 우려로 3년 이상 이러한 상품을 제한한 후 다음 달 암호화폐 상장지수채권에 대한 소매 접근을 완화할 예정입니다. "스위스에서 우리 제품군의 확장은 Bitwise에게 논리적인 다음 단계이며, 항상 최고 수준의 암호화폐 ETP를 제공하는 것을 목표로 하는 우리의 전략에 부합합니다,"라고 Bitwise Asset Management의 유럽 책임자인 Bradley Duke가 말했습니다. 이 ETP들은 디지털 자산으로 완전히 뒷받침되어...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:55
기업들이 다시 비트코인을 외치다! 그렇다면 어떤 기업들이 가장 많은 BTC를 구매했을까? 여기 놀라운 데이터가 있다...

기업들이 다시 비트코인을 외치다! 어떤 기업들이 가장 많은 BTC를 구매했을까? 놀라운 데이터 공개... BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인이 전 세계적으로 가치 저장 수단으로서의 위치를 공고히 하면서 기관 채택이 매일 증가하고 있습니다. 비트코인 금융 서비스 회사 River는 기업 고객들이 평균적으로 수익의 22%를 비트코인에 재투자하고 있다고 발표했으며, 이는 비트코인 채택이 증가하고 있다는 신호입니다. River의 연구 분석가 Sam Baker가 발표한 보고서에 따르면, River의 기관 고객들은 평균적으로 수익의 22%를 비트코인에 재투자했으며, 특히 부동산 기업들의 참여가 두드러졌습니다. 보고서는 이들 기업이 올해 84,000 BTC를 구매했다고 추정합니다. River의 고객 중에서 부동산 기업들이 가장 큰 채택자로, 수익의 평균 15%를 BTC 구매에 할당한 반면, 호텔, 금융 및 소프트웨어 부문의 기업들은 8%에서 10% 사이를 할당했습니다. "부동산 기업에서는 약 15%의 고객이 수익의 일부를 비트코인에 재투자합니다. 금융, 소프트웨어 및 호텔 부문도 8-10%의 비중을 할당합니다. 흥미롭게도, 전통적인 금융 및 IT 부문 외에도 체육관, 페인팅 및 지붕 공사업체, 종교 비영리 단체 등 다양한 부문에서도 비트코인 재투자 사례가 등장하고 있습니다. River는 최근 보고서에서 기업의 40% 이상이 비트코인에 1%에서 10% 사이를 투자하는 반면, 단 10%만이 순이익의 절반 이상을 BTC에 할당한다고 언급했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/corporates-say-bitcoin-again-so-which-companies-bought-the-most-btc-heres-the-surprising-data/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:51
RFK Jr. 의회 증언 중 백신 허위정보 유포

RFK Jr.가 의회 증언 중 백신 허위 정보를 퍼뜨렸다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어가 2025년 9월 4일 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 도널드 트럼프 대통령의 2026년 의료 의제에 관한 상원 재정위원회 청문회에서 증언하고 있습니다. Jonathan Ernst | Reuters 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어는 수요일 상원 증언에서 백신에 관한 거짓 주장을 재차 강조했으며, 상원의원들은 그의 예방접종 정책과 연방 보건 기관에 대한 광범위한 변경에 대해 추궁했습니다. 케네디는 mRNA 백신이 사람들에게 위험한 리스크를 초래한다는 주요 정부 백신 패널의 새로 임명된 구성원의 발언을 지지한다고 말했습니다. 수많은 연구에 따르면 화이자와 모더나의 코로나 백신을 포함한 mRNA 기술을 사용한 접종은 안전하고 효과적이며, 심각한 부작용은 극히 드문 경우에만 발생했습니다. 마이클 베넷 상원의원(콜로라도주, 민주당)은 위원회 구성원인 레츠프 레비 박사가 mRNA 백신이 "특히 젊은 사람들에게 사망을 포함한 심각한 해를 끼친다는 증거가 쌓이고 있다"고 말했다고 지적했습니다. 케네디는 레비를 질병통제예방센터(CDC)의 백신 권장 사항 및 보험 보장에 관해 조언하는 예방접종자문위원회에 임명했습니다. 케네디는 레비의 발언을 알지 못했다고 말하면서도 "나는 그것에 동의한다"고 덧붙였습니다. 케네디의 발언은 그가 mRNA 백신 개발 자금을 취소하고 CDC 백신 패널을 해체하고 특정 그룹에 대한 코로나 백신 권장 사항을 철회하는 등 예방접종 접근성을 제한할 수 있는 다른 백신 정책 변경을 한 후에 나왔습니다. 또한 질병통제예방센터의 리더십 개편이 뒤따랐습니다. 백악관은 지난주 CDC 국장 수잔 모나레즈를 해고했으며, 이후 4명의 고위 기관 관계자들이 사임했는데, 일부는 기관의 정치화와 공중 보건에 대한 위협을 이유로 들었습니다. 케네디는 CDC 백신 패널의 이전 구성원 17명 전원을 해고한 결정을 옹호하며...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:26
보어제 슈투트가르트, 세튜리온 정산 플랫폼 출시

Boerse Stuttgart, Seturion 정산 플랫폼 출시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Boerse Stuttgart Group은 토큰화된 자산을 위한 최초의 디지털 범유럽 정산 플랫폼으로 설명되는 Seturion을 출시했습니다. 이 블록체인 기반 시스템은 더 빠르고 저렴한 국경 간 정산을 가능하게 함으로써 유럽의 분산된 거래 후 환경을 통합하도록 설계되었습니다. 그룹에 따르면, Seturion은 모든 자산 클래스에 걸친 거래를 지원하면서 정산 비용을 최대 90%까지 절감할 수 있습니다. 이 플랫폼은 은행, 브로커, 거래 장소 및 토큰화 플랫폼에 개방되어 있으며, 퍼블릭 및 프라이빗 블록체인 모두에 연결성을 제공합니다. 중앙은행 화폐 또는 토큰화된 온체인 현금으로 정산을 지원합니다. Boerse Stuttgart의 자체 거래 장소가 초기 사용자로 서비스할 예정이며, 추가 파트너들이 뒤따를 것으로 예상됩니다. Seturion은 수년간의 실험을 기반으로 구축되었습니다. 이 시스템은 이미 스위스의 FINMA 규제를 받는 DLT 거래 시설인 BX Digital에 배포되었으며, 2024년 유럽 중앙은행의 블록체인 시험에서 성공적으로 테스트되어 토큰화된 증권 정산에서 효율성 향상을 입증했습니다. Seturion의 리더십은 규제 승인을 받아야 하며, Lidia Kurt 박사가 CEO로 임명되고 Boerse Stuttgart의 최고 디지털 자산 책임자인 Lucas Bruggeman이 이사회 의장으로 지정되었습니다. EU의 DLT 파일럿 체제에 따른 라이선스 신청이 독일의 금융 규제 기관인 BaFin에 제출되었습니다. 이는 진행 중인 이야기입니다. 이 기사는 AI의 도움으로 작성되었으며 출판 전 편집자 Jeffrey Albus가 검토했습니다. 뉴스를 받아보세요. Blockworks 뉴스레터 탐색: 출처: https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:25
블록체인 결제로 인도네시아 은행 미이용자의 교육 접근성 간소화

인도네시아 은행 미이용자를 위한 교육 접근성을 간소화하는 블록체인 결제 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 인도네시아 대기업 인도모빌 그룹이 스페이스 타임 재단과 파트너십을 맺고 5만 명 이상의 인도네시아 학생들에게 검증 가능한 교육을 제공하는 이니셔티브를 시작했습니다. 교육 및 금융 포용을 위한 블록체인 이니셔티브 인도네시아 대기업 인도모빌 그룹이 스페이스 타임 재단과 파트너십을 맺고 5만 명 이상의 학생들에게 검증 가능한 교육을 제공하는 이니셔티브를 시작했습니다. [...] 출처: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:21
'그는 리그 내 누구보다 잘 던진다'

'그는 리그의 누구보다 잘 던진다'라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 버팔로 빌스의 쿼터백 조시 앨런은 볼티모어 레이븐스의 스타 라마 잭슨에 대해 높은 찬사를 보냈습니다: "그는 훌륭한 인간입니다. 그는 올바른 방식으로 일을 합니다." (사진: Michael Owens/Getty Images) Getty Images 조시 앨런은 라마 잭슨이 이끄는 볼티모어 레이븐스와의 버팔로 빌스 정규 시즌 개막전을 기대하고 있습니다. 두 MVP는 일요일 밤 시즌 개막전에서 맞붙게 되는데, 이는 빌스가 레이븐스를 27-25로 간신히 이겼던 작년의 에픽한 플레이오프 경기의 재대결입니다. 이 두 엘리트 AFC 팀은 지난 시즌에 두 번 맞붙었으며, 볼티모어는 일요일 밤 정규 시즌 경기에서 버팔로를 35-10으로 물리쳤습니다. "우리는 작년에 그들과 두 번 경기했습니다,"라고 앨런은 일대일 인터뷰에서 말합니다. "그들은 정규 시즌에서 우리를 이겼고, 우리는 플레이오프에서 그들을 이겼습니다. 그들은 리그의 누구만큼이나 좋은 팀입니다. 그들의 수비는 탄탄하고, 환상적인 선수들이 많습니다. 카일 해밀턴은 상당히 후한 대우를 받았고, 그는 그럴 자격이 있습니다. 그것은 독한 선수들로 둘러싸인 팀이며, 그들은 매우 배고픈 팀입니다." 현 미국 프로 풋볼 리그(NFL) MVP는 레이븐스의 헤드 코치 존 하보를 칭찬하는 것을 잊지 않았는데, 그는 피츠버그 스틸러스의 마이크 톰린에 이어 리그에서 두 번째로 오래 재직한 헤드 코치입니다. 하보는 2008년에 볼티모어의 코치로 고용되었습니다. "그들은 올바른 방식으로 풋볼을 하며, 항상 대결하기 재미있습니다,"라고 앨런은 말합니다. "저는 하보 코치를 좋아합니다. 저는 다양한 골프 이벤트에서 그를 만날 기회가 있었고, 그를 볼 때마다 저는 그의 팀의 일원입니다. 그는 저에게 다가와 저에게 시간을 매우 친절하게 할애해 줍니다. 그에 대한 존경심이 많고, 볼티모어에 있는 그 조직에 대한 존경심도 많습니다." 조시 앨런이 말하는 라마 잭슨의 최고 특징: '그는 던지는 것이...
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:05
비트코인 순환 경제: 그 영향에서 발췌

비트코인 순환 경제: 그 영향에서 발췌한 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 프로젝트가 시작된 이후 커뮤니티가 영향을 받은 다양한 측면을 수치화하기는 어렵습니다. 마찬가지로 비트코인이 전 세계 사용자들의 삶을 변화시키는 다양한 방식을 예측하기도 어렵습니다. 그러나 마이크가 특별히 지적하는 한 가지가 있습니다: "비트코인이 시간 선호도를 어떻게 변화시켰는지, 특히 엘 존테의 젊은이들에게 미친 영향을 강조하는 것은 흥미롭습니다." 시간 선호도는 개인이 미래의 가치를 할인하는 주관적 가치입니다. 미래의 약속은 발생할 확률이 낮기 때문에, 무언가를 기다리는 것보다 현재 가지고 있는 것이 항상 더 선호됩니다. 정부가 발행 제한 없이 인쇄하는 종이 화폐의 부정적 영향 중 하나는 지속적인 가격 상승으로 인해 큰 불확실성을 초래한다는 것입니다. 이는 사람들의 시간 선호도를 높이는 경향이 있습니다. 현재 소비하는 것이 미래를 위해 저축하는 것보다 더 합리적이기 때문입니다. 미래에는 그 돈의 가치가 훨씬 적어질 수 있습니다. 반면에 비트코인은 희소한 자산으로, 최대 2100만 개의 한도에 도달할 때까지 주기적으로 발행량을 줄여 시간이 지남에 따라 가치가 상승하는 경향이 있어 시간 선호도를 낮추는 것으로 입증되고 있습니다. 시간이 지남에 따라 가치가 상승하므로, 현재의 작은 저축이 미래에 상당한 이익을 창출할 수 있어 저축 성향과 미래 계획을 증가시킵니다. 이 간단한 사실은 교육에 대한 더 많은 투자, 더 깊은 인간관계 또는 환경에 대한 더 큰 관심으로 반영되기 때문에 사회적 수준에서 깊은 의미를 갖습니다. "젊은이들이 처음으로 자신의 미래에 대해 생각하는 것을 봅니다. 이것은 우리가 계획한 것이 아니었습니다. 놀랍게도 일어난 일이었죠. 우리는 그들이 저축하기 시작하는 것을 보기 시작했습니다. 5달러 이상을 가져본 적이 없던 아이들이..."
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 00:03
스매싱 펌프킨스, 2025년 두 번째 앨범 데뷔 예정

스매싱 펌킨스, 2025년에 두 번째 앨범 차트 데뷔 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스매싱 펌킨스의 'Machina / The Machines of God'가 25주년 기념 재발매와 함께 영국 차트에 재진입하여 판매 및 바이닐 리스트에 데뷔했습니다. 시카고, 일리노이 - 1997년 3월: 미국 대체 록 밴드 스매싱 펌킨스의 미국 뮤지션, 가수, 작곡가, 그리고 프로레슬링 프로모터인 빌리 코건이 1997년 3월경 일리노이주 시카고에서 콘서트 중 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: Bob Berg/Getty Images) Getty Images 발매 25년 후, 'Machina / The Machines of God'가 다시 히트를 치고 있습니다. 스매싱 펌킨스의 앨범은 특별 기념 재발매 이후 영국 차트에 다시 등장했습니다. 이 프로젝트는 두 개의 차트에 등장하고 조용히 세 번째 차트에도 복귀했습니다 — 팬들이 처음 이 정규 앨범을 사랑하게 된 지 수십 년이 지난 후입니다. 'Machina / The Machines of God', 두 개의 차트에 진입 스매싱 펌킨스 앨범이 이번 주에 처음으로 두 개의 차트에 등장했으며, 두 차트 모두에서 톱 40 베스트셀러에 올랐습니다. 'Machina / The Machines of God'는 공식 앨범 판매 차트에서 26위로 데뷔했고, 공식 바이닐 앨범 차트에서는 16위로 시작했습니다. 밴드의 2025년 두 번째 데뷔 'Machina / The Machines of God'는 스매싱 펌킨스의 2025년 두 번째 차트 데뷔를 기록했습니다. 올해 초, 밴드의 또 다른 클래식 앨범인 'Siamese Dream'도 두 차트 모두에 진입했으며, 더 높은 순위를 기록했습니다. 'Machina / The Machines of God', 또 다른 차트에 복귀 두 차트 진입 외에도, 'Machina / The Machines of God'는 공식 피지컬 앨범 차트에도 복귀하여 23위를 기록했습니다. 이 앨범은 이제 생애 동안 해당 차트에서 총 6주를 보냈습니다. 2000년 말 처음 등장했을 때, 'Machina'는 7위로 데뷔했으며, 이는 여전히 해당 차트에서...
BitcoinEthereumNews 2025/09/04 23:47
