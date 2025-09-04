'그는 리그 내 누구보다 잘 던진다'

'그는 리그의 누구보다 잘 던진다'라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 버팔로 빌스의 쿼터백 조시 앨런은 볼티모어 레이븐스의 스타 라마 잭슨에 대해 높은 찬사를 보냈습니다: "그는 훌륭한 인간입니다. 그는 올바른 방식으로 일을 합니다." (사진: Michael Owens/Getty Images) Getty Images 조시 앨런은 라마 잭슨이 이끄는 볼티모어 레이븐스와의 버팔로 빌스 정규 시즌 개막전을 기대하고 있습니다. 두 MVP는 일요일 밤 시즌 개막전에서 맞붙게 되는데, 이는 빌스가 레이븐스를 27-25로 간신히 이겼던 작년의 에픽한 플레이오프 경기의 재대결입니다. 이 두 엘리트 AFC 팀은 지난 시즌에 두 번 맞붙었으며, 볼티모어는 일요일 밤 정규 시즌 경기에서 버팔로를 35-10으로 물리쳤습니다. "우리는 작년에 그들과 두 번 경기했습니다,"라고 앨런은 일대일 인터뷰에서 말합니다. "그들은 정규 시즌에서 우리를 이겼고, 우리는 플레이오프에서 그들을 이겼습니다. 그들은 리그의 누구만큼이나 좋은 팀입니다. 그들의 수비는 탄탄하고, 환상적인 선수들이 많습니다. 카일 해밀턴은 상당히 후한 대우를 받았고, 그는 그럴 자격이 있습니다. 그것은 독한 선수들로 둘러싸인 팀이며, 그들은 매우 배고픈 팀입니다." 현 미국 프로 풋볼 리그(NFL) MVP는 레이븐스의 헤드 코치 존 하보를 칭찬하는 것을 잊지 않았는데, 그는 피츠버그 스틸러스의 마이크 톰린에 이어 리그에서 두 번째로 오래 재직한 헤드 코치입니다. 하보는 2008년에 볼티모어의 코치로 고용되었습니다. "그들은 올바른 방식으로 풋볼을 하며, 항상 대결하기 재미있습니다,"라고 앨런은 말합니다. "저는 하보 코치를 좋아합니다. 저는 다양한 골프 이벤트에서 그를 만날 기회가 있었고, 그를 볼 때마다 저는 그의 팀의 일원입니다. 그는 저에게 다가와 저에게 시간을 매우 친절하게 할애해 줍니다. 그에 대한 존경심이 많고, 볼티모어에 있는 그 조직에 대한 존경심도 많습니다." 조시 앨런이 말하는 라마 잭슨의 최고 특징: '그는 던지는 것이...