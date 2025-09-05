2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
Stripe와 Paradigm, 스테이블코인 결제를 위한 Tempo 블록체인 인큐베이팅

Stripe와 Paradigm, 스테이블코인 결제를 위한 Tempo 블록체인 인큐베이팅

Stripe와 Paradigm이 스테이블 코인 결제를 위한 Tempo 블록체인을 인큐베이팅한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Paradigm 공동 창업자 Matt Huang은 목요일에 자신의 회사와 Stripe가 실제 금융 흐름에서 스테이블 코인 사용을 간소화하도록 설계된 결제 중심 블록체인인 Tempo를 인큐베이팅하고 있다고 발표했습니다. Tempo는 Anthropic, 쿠팡, 도이체방크, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa 등 초기 설계 파트너들의 지원을 받아 비공개 테스트넷에 진입했습니다. 이 프로젝트는 Stripe가 블록체인 인프라에 가장 직접적으로 진출한 사례로, 결제 사업을 네이티브 온체인 정산으로 확장하는 것입니다. 프로젝트 자료에 따르면 Tempo는 초당 10만 건 이상의 거래를 1초 미만의 최종성으로 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 결제 우선 아키텍처를 통해 거래 수수료와 가스를 AMM(자동화된 마켓 메이커)을 통해 모든 스테이블 코인으로 지불할 수 있습니다. 추가 기능으로는 결제 전용 레인, 메모 및 액세스 목록 지원, 옵트인 개인정보 설정 등이 있습니다. 이더리움 실행 클라이언트인 Reth 기반으로 구축되어 기존 이더리움 스마트 계약 및 도구와의 호환성을 유지합니다. Huang은 Tempo가 급여, 송금, 글로벌 지급, 임베디드 계정과 같은 다양한 금융 애플리케이션을 지원하기 위한 것이라고 말했습니다. 이 프로토콜은 "스테이블 코인 중립성" 원칙을 따라 모든 발행자가 정산을 위한 토큰을 배포할 수 있도록 할 것입니다. 검증자는 처음에는 선별되지만 점차 허가 없는 모델로 전환될 것으로 예상됩니다. 이 기사는 현재 진행 중인 소식입니다. 이 기사는 AI의 도움을 받아 작성되었으며 출판 전 편집자 Jeffrey Albus의 검토를 받았습니다. 뉴스를 받아보세요. Blockworks 뉴스레터 살펴보기: 출처: https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:37
이더리움, 현물 거래량에서 비트코인 앞서

이더리움, 현물 거래량에서 비트코인 앞서

이더리움, 현물 거래량에서 비트코인을 앞지르다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 놀라운 시장 변화로, 이더리움의 중앙화 거래소 월간 현물 거래량이 7년 만에 처음으로 비트코인을 추월했으며, 이는 암호화폐 시장의 중요한 추세를 보여줍니다. 비트코인 가격이 109,500달러로 하락하는 가운데 발생한 이러한 발전은 디지털 거래량에서 이더리움의 지배적인 힘으로서의 잠재력에 주목하게 만들었습니다. 계속 읽기: 이더리움, 현물 거래량에서 비트코인을 앞지르다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:36
전기차 열풍 속에서도 Ford Expedition은 판매 호조를 보이고 있다

전기차 열풍 속에서도 Ford Expedition은 판매 호조를 보이고 있다

포드 익스페디션, EV 열풍 속에서도 판매 호조를 보이고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 포드의 리디자인된 3열 익스페디션 SUV가 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 디트로이트 자동차 제조사는 수요일 8월에 8,724대의 익스페디션을 판매했다고 보고했는데, 이는 작년 같은 시기보다 53.7% 증가한 수치로 21년 만에 최고 판매량을 기록했습니다. 올해 지금까지 61,022대의 차량을 판매했으며, 이는 2024년 같은 기간보다 13.1% 증가한 수치입니다. 익스페디션은 포드의 전체 판매량을 능가하고 있습니다. 총 8월 회사 판매량은 작년 같은 달보다 3.9% 증가했습니다. 익스페디션이 8월 판매량의 약 5%만 차지했지만, 포드의 수익원은 수십 년 동안 대형 트럭과 SUV였습니다. 또한 전통적인 내연기관을 탑재하고 있어, 올해 전기차 판매가 증가했음에도 고객들이 여전히 대형 가솔린 차량에 관심이 있다는 신호를 보내고 있습니다. 구매자들은 이번 달 말 연방 세금 공제가 종료되기 전에 EV 구매를 서두르고 있습니다. 포드는 이러한 급증세를 목격하고 있으며, 8월 EV 판매량은 작년 같은 기간보다 19.3% 증가했습니다. 월스트리트 분석가들은 공제가 만료되면서 연말에 EV 판매가 감소할 것으로 예측하고 있습니다. 포드의 경쟁사인 제너럴 모터스도 해당 기간의 EV 판매량을 자랑했으며, 8월에 이 부문이 ATH 월간 기록을 세웠다고 밝혔습니다. 마크 레빈 포드 북미 제품 커뮤니케이션 디렉터는 EV에 대한 많은 관심이 있었다는 것을 인정했지만, 가족들은 익스페디션과 같은 더 큰 차량에 끌린다고 말했습니다. 2025 포드 익스페디션 트레머 포드 포드는 "Model e"라는 전기차 사업 부문을 보유하고 있지만, 완전 전기화 전환에 있어서는 일부 경쟁사만큼 열정적이지 않았습니다. 1년 전 3열 전기 SUV 계획을 취소하고 당시 하이브리드 모델 개발을 우선시할 것이라고 밝혔습니다. "우리는...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:32
Stripe와 Paradigm, 스테이블 코인 결제 인프라를 위한 Tempo 레이어-1 블록체인 공개

Stripe와 Paradigm, 스테이블 코인 결제 인프라를 위한 Tempo 레이어-1 블록체인 공개

Stripe와 Paradigm이 스테이블 코인 결제 인프라를 위한 Tempo 레이어-1 블록체인을 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Stripe와 Paradigm은 스테이블 코인 결제를 위해 설계된 레이어-1 블록체인인 Tempo를 공개했습니다. 9월 4일 Paradigm 창립자 Matt Huang의 발표는 Stripe가 8월에 블록체인 엔지니어링 채용 공고를 게시하고 빠르게 삭제했을 때 시작된 추측을 확인해주었습니다. 비공개 테스트넷 단계에서 Tempo는 선별된 파트너들과 함께 국경 간 지급, B2B 결제 및 송금을 테스트하는 비공개 테스트넷에서 운영됩니다. Huang의 발표에 따르면, 이더리움 블록체인(EVM) 호환 네트워크는 예측 가능한 낮은 수수료, 내장된 자동화된 마켓 메이커를 통한 모든 스테이블 코인 결제, 그리고 특화된 사용자 경험 기능을 포함한 전용 인프라 선택을 통해 대용량 결제 사용 사례를 대상으로 합니다. Tempo는 일상적인 거래와 복잡한 스마트 계약 작업을 분리하는 전용 결제 레인을 통해 초당 100,000개 이상의 거래를 1초 미만의 최종성으로 처리합니다. 설계 파트너로는 Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered 및 Visa가 포함됩니다. 이 파트너십은 전통적인 금융 기관, 네오뱅크, 전자상거래 플랫폼 및 인공 지능 회사를 아우릅니다. Visa 최고 제품 및 전략 책임자 Jack Forestell은 다음과 같이 말했습니다: 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. "미래는 멀티체인입니다: 스테이블 코인은 다양한 블록체인 네트워크에서 운영될 것이며 Visa는 체인과 스테이블 코인 브랜드 간의 상호 운용성을 가능하게 합니다." 스테이블 코인 중립성 Tempo는 스테이블 코인 중립성을 통합하여 모든 기관이 스테이블 코인을 발행하고 결제나 가스 수수료에 모든 스테이블 코인을 사용할 수 있게 합니다. 이 구조는 특정 스테이블 코인 발행자를 선호하거나 거래 수수료에 네이티브 토큰을 요구하는 네트워크와 대조됩니다. 내장된 자동화된 마켓 메이커는 서로 다른 스테이블 코인 간의 원활한 전환을 가능하게 합니다. 이 네트워크는 옵트인 개인 정보 보호 거래를 지원하고 규제 요구 사항을 위해 설계된 규정 준수 후크를 포함합니다. 이러한 기능은 자금 세탁 방지 및 고객 확인 규정과의 호환성을 유지하면서 거래 개인 정보 보호에 대한 기업의 우려를 해결합니다. 이 블록체인은 글로벌 지급, 임베디드 금융을 포함한 실제 결제 흐름을 다룹니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:28
2025년 최고의 도박 보상: 스파르탄의 경품 vs 베타노 & 스카이 벳

2025년 최고의 도박 보상: 스파르탄의 경품 vs 베타노 & 스카이 벳

이 게시물 최고의 도박 보상 2025: 스파르탄의 경품 vs 베타노 & 스카이 벳이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 최고의 도박 보상 대결: 스파르탄의 람보르기니 경품 대 베타노와 스카이 벳 제안 2025년, 카지노 제안은 더 이상 숫자에 관한 것이 아니라 이야기에 관한 것입니다. 화려한 배너와 기본 체험금은 여전히 존재하지만, 플레이어들은 이제 따라갈 수 있고, 응원하고, 공유할 수 있는 경험을 원합니다. 그래서 한 캠페인이 다른 모든 것보다 두각을 나타내고 있습니다. 스파르탄은 단순히 상품을 나눠주는 것이 아니라, 실시간 람보르기니 경품 행사로 이야깃거리를 만들고 있습니다. 한 명의 우승자, 한 대의 차, 그리고 완전한 투명성. 베타노와 스카이 벳은 여전히 다양한 제안으로 대대적인 프로모션에 집중하고 있지만, 강력한 중심 요소가 없다면 배경으로 사라질 위험이 있습니다. 실제 소셜 버즈와 함께 2025년 최고의 도박 보상을 추구하는 사람들을 위해, 여기 플랫폼들을 비교해 보겠습니다. 스파르탄: 한 대의 차, 한 명의 우승자, 그리고 모든 이목이 집중됨 왜 스파르탄이 모든 관심을 끌고 있을까요? 그것은 단지 람보르기니에 관한 것이 아니라, 전체 이벤트가 어떻게 구성되었는지에 관한 것입니다. 스파르탄은 단순한 상품을 가져와 구경거리로 바꿨습니다. 이것은 포인트 사다리도, 충성도 티어도, 무작위 스핀도 아닙니다. 플레이어들은 한 사람이 고급 자동차를 획득하고 나머지는 실시간 결승전에서 그것이 펼쳐지는 것을 지켜보는 직접 참여 챌린지에 참가합니다. 과정은 간단합니다: 가입하고, 입금하고, 람보르기니 경품 행사에 참여하세요. 속임수도, 숨겨진 규칙도 없습니다. 상품이 명확하고 대회가 공개적이기 때문에, 플레이어들은 틱톡, X, 레딧 전반에 걸쳐 이를 공유하고 있습니다. 단순한 규칙과 하나의 큰 상품의 드라마는 스파르탄에게 대부분의 브랜드가 부족한 것을 제공합니다: 실제 버즈. 암호화폐 베터부터 캐주얼 플레이어까지, 모두가 이야기하고 있으며, 그것이 스파르탄이 2025년 최고의 도박 보상으로 강력한 선택으로 자리 잡고 있는 이유입니다. 베타노의 넓은 범위지만 스포트라이트 없음 베타노는 볼륨을 밀어붙이고, 많은 스포츠...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:05
미국 은행이 다시 비트코인 커스터디를 제공하면서 폭발할 다음 암호화폐

미국 은행이 다시 비트코인 커스터디를 제공하면서 폭발할 다음 암호화폐

미국 은행이 비트코인 커스터디를 다시 제공하면서 폭발할 다음 암호화폐에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 비트코인 커스터디가 US Bank의 메뉴에 다시 등장했습니다. 기관 투자자들의 관심이 급증하는 가운데, 다음으로 폭발할 암호화폐는 무엇일까요? 4년간의 휴식 후, US Bank가 암호화폐 시장에 다시 발을 들이며 $BTC와 비트코인 ETF에 대한 커스터디 서비스를 재개했습니다. 이번 조치는 규제 기관이 논란이 많았던 SEC SAB 121을 철회하고 연준이 제한적인 암호화폐 감독을 완화한 지 몇 달 만에 이루어졌습니다. 미국 최대 은행 중 하나의 복귀는 이제 기관들이 암호화폐를 수용할지 여부가 아니라 어떤 암호화폐가 다음으로 폭발할 것인지에 대한 문제임을 보여줍니다. US Bank, 4년 만에 비트코인 커스터디 서비스 재개 자산 기준 미국 7위 은행인 US Bancorp가 기관 투자 관리자를 위한 비트코인 커스터디 서비스를 공식적으로 재개했습니다. 출처: X/@usbank US Bank는 SEC의 SAB 121 규정 때문에 2022년에 암호화폐 커스터디 서비스를 중단했습니다. 이제 그러한 제한이 해제되고 기관 투자자들의 관심이 다시 높아지면서 은행이 다시 활동을 시작했습니다. 은행은 펀드 매니저들에게 비트코인에 대한 규제된 접근을 제공하기 위해 뉴욕 디지털 투자 그룹(NYDIG)과 파트너십을 맺었습니다. "우리는 함께 글로벌 펀드 서비스 고객들이 안전한 화폐로서의 비트코인에 접근할 수 있도록 함으로써, 규제된 금융 기관에서 기대하는 안전과 보안을 제공하며 전통 금융과 현대 경제 사이의 격차를 해소할 수 있습니다,"라고 NYDIG CEO 테자스 샤가 말했습니다. 은행의 이번 움직임은 더 넓은 시장 트렌드를 반영합니다. 최근 시티 증권 서비스 진화 보고서에 따르면, 암호화폐는 2030년까지 글로벌 거래 후 시장 활동의 최대 10%를 처리할 수 있을 것으로 예상됩니다. 스테이블코인과 토큰화된 자산들이 자본 이동을 간소화하기 위해 채택되고 있으며, 이는 계속해서 더 커질 것입니다. GenAI와 결합하여, 암호화폐는 담보 관리를 개선하고 더 빠른 결제 주기를 가능하게 할 수 있습니다. 출처: 시티 기관들이 비트코인과 스테이블코인으로 돌아오는 동안, 암호화폐의 인프라는 알트코인에 있습니다. 그들은 더 빠르게 움직이고 있습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:53
미국 5대 상업은행 중 하나가 비트코인으로 복귀! "옛 미국 증권거래위원회가 이를 막았다!"

미국 5대 상업은행 중 하나가 비트코인으로 복귀! "옛 미국 증권거래위원회가 이를 막았다!"

미국의 5대 상업은행 중 하나가 비트코인으로 복귀! "이전 미국 증권거래위원회가 막았다!" 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프와 그의 행정부의 비트코인과 암호화폐에 대한 미온적인 접근 방식이 더 많은 기업 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 이 시점에서, 암호화폐 산업에 압력과 제재를 가한 이전 미국 증권거래위원회 행정부 동안 BTC 서비스를 중단해야 했던 US 뱅코프는 암호화폐 서비스를 재개할 것이라고 발표했습니다. 로이터에 따르면, 미국의 5대 상업은행 중 하나인 US 뱅코프는 기관 자산 관리자를 위한 비트코인 수탁 서비스를 재개했다고 발표했습니다. US 뱅코프의 이러한 움직임은 바이든 시대에 통과된, 금융 기관이 이러한 서비스를 제공하는 것을 막았던 SAB 121을 트럼프가 제거한 영향을 받았습니다. 이 은행은 이전에 비트코인 금융 서비스 회사인 NYDIG와의 파트너십을 통해 2022년에 수탁 서비스를 제공할 계획이었습니다. 그러나 이전 미국 증권거래위원회 행정부가 암호화폐 수탁 서비스에 대한 더 엄격한 규제를 발표한 후 이 계획을 중단했습니다. 2022년부터 US 뱅코프는 서브 수탁인으로서 암호화폐 회사 NYDIG와의 파트너십을 통해 비트코인 수탁 서비스를 운영할 것입니다. NYDIG는 기초 자산의 물리적 보관을 담당할 것입니다. US 뱅크의 상업 및 기업 뱅킹 책임자인 스티븐 필립슨은 "규제 명확성이 증가함에 따라 비트코인 ETF를 제품 포트폴리오에 추가하여 수탁 및 자산 관리 서비스를 찾는 관리자들에게 종합 서비스 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다"라고 말했습니다. US 뱅크는 최근 은행의 내부 기준을 충족한다면 비트코인 외에도 다른 암호화폐를 수탁 서비스에 추가하는 것을 고려하고 있다고 밝혔습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:45
에미넴의 신규 앨범과 싱글 동시 데뷔

에미넴의 신규 앨범과 싱글 동시 데뷔

에미넴의 새 앨범과 싱글이 함께 데뷔했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에미넴은 영국 사운드트랙 앨범 차트에서 'Stans'로 19위에 데뷔한 반면, 새 싱글 "Everybody's Looking at Me"는 두 개의 판매 중심 차트에 진입했습니다. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NOVEMBER 05: 에미넴이 2022년 11월 05일 로스앤젤레스 캘리포니아의 마이크로소프트 극장에서 열린 제37회 연례 록앤롤 명예의 전당 입성식에서 무대에서 공연하고 있습니다. (사진: Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame) Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame 음악 산업에서 추적 주간은 매주 금요일에 다시 시작되며, 앨범과 노래는 차트가 갱신되기 전에 스트림과 판매량을 축적할 수 있는 7일의 시간이 있습니다. 금요일이 아닌 다른 날에 발매된 작품들은 진정한 슈퍼스타의 힘이 없는 한 영향력을 발휘하기 어렵습니다. 화요일(8월 26일), 에미넴은 자신의 다큐멘터리 'Stans'의 사운드트랙과 함께 새 트랙을 공개했습니다. 소비량을 쌓을 수 있는 며칠밖에 없었음에도 불구하고, 프로젝트와 곡 모두 영국의 여러 차트에서 데뷔했습니다. 에미넴의 사운드트랙, 두 개의 데뷔 기록 'Stans'는 이번 주 영국의 두 차트에 진입했습니다. 에미넴의 가장 충성스러운 팬들에 관한 동명의 다큐멘터리와 함께하는 이 컬렉션은 공식 사운드트랙 앨범 순위에서 19위로 시작했습니다. 동시에 공식 앨범 다운로드 차트에서 52위에 올라, 래퍼에게 영국에서 14번째 베스트셀러 다운로드 타이틀을 안겨주었습니다. "Everybody's Looking at Me" 강력한 출발 'Stans' 트랙리스트에 포함된 이전에 들어본 적 없는 곡인 "Everybody's Looking at Me"는 발매 후 며칠 만에 영국에서 베스트셀러가 되었습니다. 이 곡은 공식 싱글 다운로드 차트에서 49위로 데뷔했으며, 공식 싱글 판매 집계에서는 몇 단계 아래인 52위에 올랐습니다. 에미넴은 이제...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:29
미국 초기 실업 청구 4주 평균이 8월 29일 이전 22.85만 명에서 23.1만 명으로 증가

미국 초기 실업 청구 4주 평균이 8월 29일 이전 22.85만 명에서 23.1만 명으로 증가

미국 최초 실업 수당 청구 4주 평균이 8월 29일 이전 228.5K에서 231K로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 금융 상품은 정보 제공 목적으로만 사용되며 어떤 식으로든 이러한 자산을 매수하거나 매도하라는 권장 사항으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자 전체 또는 일부 손실, 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 원금의 완전한 손실을 포함하여 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않은 경우, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식도 보유하고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인한 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류 및 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 고문이 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:11
온체인 AI 에이전트가 데모에서 배포로 이동

온체인 AI 에이전트가 데모에서 배포로 이동

온체인 AI Agent가 모의 환경에서 실제 배포로 전환된다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 온체인 AI Agent가 실험실에서 벗어나고 있습니다. Lit Protocol의 에이전트 스택인 Vincent는 이제 개발자들에게 실제로 자금을 다루는 비수탁형 자동화를 배포할 수 있는 방법을 제공하지만, 사용자와 앱 제작자가 설정한 명시적이고 시행 가능한 제한 내에서만 가능합니다. Blockworks가 독점적으로 알아낸 바에 따르면 "얼리 액세스" 출시가 방금 시작되었습니다. Lit의 공동 창업자 David Sneider에 따르면, Lit은 핵심 모델을 간단하게 구성합니다: 정책(가드레일)과 능력(스왑/대출/브릿지와 같은 개별 작업)이 배포 시점에 결합되고 런타임에 시행됩니다. "Vincent 정책(가드레일 및 제어)은 특정 사용 사례에 기반하여 Vincent 애플리케이션 개발자가 생성하고 노출합니다," Sneider가 Blockworks에 말했습니다. "예를 들어, 거래 앱은 '지출 정책' 또는 '토큰 화이트리스트 정책'을 노출할 수 있으며, 사용자는 자신의 필요와 선호도에 따라 이를 미세 조정할 수 있습니다." 내부적으로 Vincent는 Lit의 기존 "심층 방어" 키 모델을 활용합니다: 임계값 분할 키가 보안 엔클레이브(TEE) 내에서 실행되며, 엔클레이브는 온체인 정책 검사가 통과될 때만 실행됩니다. 실제로 이는 지출 한도, 화이트리스트, 시간 창 및 속도 제한과 같은 권한이 서명이나 계약 호출이 발생하기 전에 평가된다는 것을 의미합니다. 최근의 주요 개선 사항은 개발자가 이제 Vincent를 통해 실행 시점에서 이러한 규칙을 얼마나 쉽게 패키징하고 시행할 수 있는지입니다. "스타터 킷"의 예시에 따르면, 개발자는 필요에 따라 앱별 정책을 정의하고 노출할 수 있습니다. 이 플랫폼은 이제 좁은 범위와 더 넓은 스마트 계약 권한을 모두 지원하며, 한 줄의 SDK 호출로 이를 호출할 수 있습니다. Sneider의 관점에서, 이 작업의 목표는 에이전트가 잘 정의된 레인 내에서만 행동하도록 하는 것입니다. Lit Protocol을 참조 오픈 소스 에이전트 작업의 일부로 구축한 Morpheus의 주요 코드 관리자인 David Johnson에 따르면 이는 효과적입니다. "MPC는 좋은 지출 한도, 에이전트의 화이트리스트, 그리고 에이전트가 사용자 자금에 접근하기 위한 제한된 시간 승인을 가능하게 합니다,"라고 Johnson이 Blockworks에 말했습니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:04
