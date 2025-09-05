Fireblocks, 스테이블 코인 송금을 간소화하는 새로운 네트워크 출시
Fireblocks가 스테이블 코인 송금을 간소화하기 위한 새로운 네트워크를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fireblocks는 목요일에 기관 간 스테이블 코인 송금을 더 쉽게 하기 위한 네트워크를 도입한다고 발표했습니다. 현재까지 40개 이상의 참가자가 네트워크에 가입했으며, 여기에는 핀테크 거인 Stripe가 인수한 스테이블 코인 벤처인 Bridge가 포함됩니다. 또한 Zerohash, Yellow Card 및 6월에 대규모 IPO를 통해 상장한 스테이블 코인 발행사인 Circle과 같은 기업들도 포함되어 있습니다. Fireblocks의 네트워크는 핀테크 기업들이 지불 및 송금을 관리할 수 있게 해줄 것입니다. Fireblocks CEO Michael Shaulov에 따르면, 이 네트워크는 사용자들에게 일반적으로 가질 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 은행 연결과 라이센스를 제공할 것입니다. 이상적으로, 이 네트워크는 핀테크, PSP 및 기타 기관들이 회사의 플랫폼 위에 구축하여 지불, 송금, 판매자 정산, 크로스 체인 재무 운영 및 포괄적인 글로벌 결제 흐름을 관리할 수 있게 해줄 것입니다. 이 회사는 또한 자사의 네트워크를 개방적이고, 안전하며, 규정을 준수하는 것으로 홍보하고 있으며, 현재 로컬 결제 레일, 블록체인 및 스테이블 코인 시스템을 온/오프 램프 옵션, 스테이블 코인 발행사, 유동성 공급자, 온체인 FX 및 60개 이상의 통화로 송금 서비스와 연결합니다. 그러나 자체 스테이블 코인 네트워크를 구축하고자 하는 기업들에 대해 Shaulov는 "엔지니어링 관점에서 매우 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리거나, 수동으로 시작하면 당연히 오류가 발생하기 쉬워 돈을 잃을 수 있습니다"라고 말했습니다. 현재까지 Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash 및 Zodia Markets를 포함한 40개 이상의 제공업체가 Fireblocks 네트워크에 있으며, 더 많은 업체가 참여할 것으로 예상됩니다. Bridge CEO Zach Abrams에 따르면, Fireblocks에 연결하면 기업들이 Fireblocks 플랫폼에서 직접 스테이블 코인과 법정 화폐 사이를 이동할 수 있어 금융 운영이 더 효율적이 될 것이라고 합니다. 그는 이 방법이 가속화된 정산, 글로벌 도달 범위 및...
