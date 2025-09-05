2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

실망스러운 민간 부문 고용 수치 이후 비트코인 11만 달러 아래로 하락

실망스러운 민간 부문 고용 수치 이후 비트코인 11만 달러 아래로 하락

비트코인이 실망스러운 민간 부문 고용 수치 이후 11만 달러 아래로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 8월 민간 부문 일자리 증가는 많은 경제학자들이 예측했던 것보다 크게 낮았습니다. 실망스러운 민간 부문 일자리 데이터로 BTC 11만 달러 아래로 하락 뉴저지 기반 인사 회사 ADP는 목요일 54,000개의 미국 민간 부문 일자리 증가를 보고했지만, 이 수치는 경제학자들이 예상했던 75,000개의 일자리보다 훨씬 낮습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
비트코인
BTC$121,574.83-0.75%
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:45
금요일의 고용 보고서는 노동 시장 둔화를 확인할 수 있습니다. 하지만 주식 시장은 신경 쓸까요?

금요일의 고용 보고서는 노동 시장 둔화를 확인할 수 있습니다. 하지만 주식 시장은 신경 쓸까요?

금요일의 고용 보고서는 노동 시장 둔화를 확인할 수 있을 것입니다. 하지만 주식 시장은 신경 쓸까요? 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월 26일 뉴욕 증권 거래소. Brendan McDermid | Reuters 금요일 발표될 8월 고용 보고서는 노동 시장이 약화되고 있음을 확인할 것으로 예상됩니다. 얼마나 약화되었는지가 투자자들에게 중요한 문제입니다. 너무 느리지도, 너무 뜨겁지도 않아야 합니다. 월스트리트는 금요일 비농업 고용 지표 발표를 앞두고 긴장하고 있습니다. 다우존스가 조사한 경제학자들은 미국 경제가 지난달 75,000개의 일자리를 추가했을 것으로 예측하고 있는데, 이는 7월 보고서의 저조한 73,000개 헤드라인 수치보다 약간 높은 수준입니다. 실업률도 4.2%에서 4.3%로 상승할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 헤드라인 수치가 적절한 수준을 유지하는 한 부진한 보고서를 무시할 수 있을 것입니다. 즉, 9월 금리 인하를 정당화할 만큼 충분히 냉각되었지만 경기 침체 우려를 가중시킬 정도로 약하지는 않아야 합니다. Vital Knowledge의 Adam Crisafulli는 이 두 가지 요건을 충족하는 "이상적인" 범위를 70,000에서 95,000 사이로 보고 있습니다. 8월 고용 보고서는 또 다른 이유로 면밀히 조사될 것입니다. 지난달 저조한 고용 데이터와 그에 따른 수정이 도널드 트럼프 대통령이 미국 노동통계국(BLS) 국장을 해임하게 한 이후 첫 보고서가 될 것입니다. 이는 정부의 과도한 개입에 대한 우려를 불러일으키고 연방 경제 데이터에 의구심을 던진 결정입니다. 트럼프는 보수적 경제학자 E.J. Antoni를 BLS의 새 수장으로 지명했습니다. William Wiatrowski는 Antoni가 확정될 때까지 임시 국장을 맡고 있습니다. 시장 반응 고용 수치가 트레이더들이 예상하는 범위를 벗어나면 주식 시장은 압박을 받을 수 있습니다. Wilmington Trust의 수석 경제학자인 Luke Tilley는 고용 데이터에서 하방 충격이 올 것을 우려하며, 이는 시장에 타격을 줄 것이라고 생각합니다. 하지만 아직은 아닙니다. 비농업 고용 증가를 예측하고 있는 이 경제학자는...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:41
Luffa – 웹3.0 탈중앙화 인스턴트 메시징

Luffa – 웹3.0 탈중앙화 인스턴트 메시징

Luffa – 웹3.0 탈중앙화 인스턴트 메시징 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Yu Xiong은 보안을 위해 특별히 설계된 웹3.0 탈중앙화 인스턴트 메시징 앱인 Luffa의 공동 대표입니다. 왜 들어야 하는가 Luffa는 탈중앙화 Endless 프로토콜 위에 구축된 차세대 웹3.0 기반 소셜 및 메시징 앱입니다. 핵심 미션은 무엇일까요? 사용자 추적, 광고 또는 숨겨진 분석이 없는 깨끗하고 개인적이며 방해 없는 경험을 사용자에게 제공하는 것입니다. 사진과 음성 메시지를 포함한 모든 것이 종단간 암호화되어 있으며, 분산 저장 메커니즘이 있어 Luffa조차도 귀하의 채팅을 엿볼 수 없습니다. 그리고 네, 완전히 무료입니다 - 구독이나 인앱 구매가 필요 없습니다. 하지만 Luffa는 안전한 메시징에만 그치지 않습니다 - 미니 웹3.0 생태계에 가깝습니다. 멀티 체인 지갑, 전 세계적으로 채팅할 수 있도록 도와주는 AI 번역, 심지어 콘텐츠 및 거래 수익화를 약속하는 토큰 발행 로드맵까지 제공합니다. 사용자는 NFT를 아바타로 표시하거나 설정하고, Endless Chain에서 자신만의 NFT를 발행하고, Luffa의 통합 지갑 경험 내에서 모두 관리할 수 있습니다. 간단히 말해, 최첨단 개인 정보 보호와 차세대 소셜 파이낸스가 만나는 곳이며, 단순한 채팅 앱 이상을 지향합니다. 지원 링크 Fidelity Crypto Careers Luffa Andy on Twitter Brave New Coin on Twitter Brave New Coin 쇼를 즐기셨다면 Crypto Conversation을 구독하고 사용 중인 팟캐스트 앱에서 5점 평가와 긍정적인 리뷰를 남겨주세요. 출처: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:39
비트코인, 사이클 데이터에 따르면 랠리 전 9월에 하락할 수 있어

비트코인, 사이클 데이터에 따르면 랠리 전 9월에 하락할 수 있어

비트코인이 랠리 전 9월에 하락할 수 있다는 사이클 데이터가 나타났다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기자들은 결코 완전히 일을 멈추지 않는다고 합니다. 하지만 크리스찬에게 이것은 단순한 비유가 아니라 생활 방식입니다. 낮에는 그는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장의 조류를 항해하며, 노련한 편집자처럼 단어를 다루고 대중을 위해 전문 용어를 해독하는 기사를 작성합니다. 그러나 PC가 절전 모드로 들어가면 그의 활동은 더 기계적인(때로는 철학적인) 방향으로 전환됩니다. 크리스찬의 글쓰기 여정은 비트코인 시대보다 훨씬 이전에 시작되었습니다. 학계의 신성한 전당에서 그는 대학 신문의 특집 작가로서 자신의 기술을 연마했습니다. 이야기 전달에 대한 이러한 초기 사랑은 데이터 엔지니어링 회사의 편집자로서 성공적인 경력의 길을 열었으며, 첫 달 에세이 우승으로 몇 달 동안의 강아지와 고양이 간식 공급을 지원했습니다 - 이는 그의 털 많은 동반자들에 대한 헌신의 증거입니다(이에 대해서는 나중에 더 자세히). 크리스찬은 그 후 캐나다와 심지어 한국의 신문사에서 일하며 저널리즘 세계를 누볐습니다. 그는 마침내 필리핀 고향의 지역 뉴스 거물에서 10년 동안 정착하여 완전한 뉴스 중독자가 되었습니다. 그러나 그때, 새로운 것이 그의 눈길을 끌었습니다: 암호화폐. 그것은 이야기 전달과 혼합된 보물 찾기 같았습니다 - 그의 취향에 딱 맞았죠! 그래서 그는 NewsBTC에서 훌륭한 일자리를 얻었고, 그곳에서 그는 모든 암호화폐 관련 사항에 대한 전문가 중 한 명입니다. 그는 이 혼란스러운 내용을 이해하기 쉬운 조각으로 분해하여 누구나 이해할 수 있게 만듭니다(그는 이 기술을 가르쳐 준 관리팀에 경의를 표합니다). 크리스찬이 일만 하고 놀지 않는다고 생각하시나요? 전혀 그렇지 않습니다! 컴퓨터 앞에 없을 때, 그는 오토바이에 대한 열정을 즐기고 있습니다. 진정한 기계광인 크리스찬은 자신의 오토바이를 손보는 것을 좋아하고 320cc 야마하 R3를 타고 탁 트인 도로의 즐거움을 만끽합니다. 한때 속도광이었던 그는...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:33
Fireblocks, 스테이블 코인 송금을 간소화하는 새로운 네트워크 출시

Fireblocks, 스테이블 코인 송금을 간소화하는 새로운 네트워크 출시

Fireblocks가 스테이블 코인 송금을 간소화하기 위한 새로운 네트워크를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fireblocks는 목요일에 기관 간 스테이블 코인 송금을 더 쉽게 하기 위한 네트워크를 도입한다고 발표했습니다. 현재까지 40개 이상의 참가자가 네트워크에 가입했으며, 여기에는 핀테크 거인 Stripe가 인수한 스테이블 코인 벤처인 Bridge가 포함됩니다. 또한 Zerohash, Yellow Card 및 6월에 대규모 IPO를 통해 상장한 스테이블 코인 발행사인 Circle과 같은 기업들도 포함되어 있습니다. Fireblocks의 네트워크는 핀테크 기업들이 지불 및 송금을 관리할 수 있게 해줄 것입니다. Fireblocks CEO Michael Shaulov에 따르면, 이 네트워크는 사용자들에게 일반적으로 가질 수 있는 것보다 훨씬 더 큰 은행 연결과 라이센스를 제공할 것입니다. 이상적으로, 이 네트워크는 핀테크, PSP 및 기타 기관들이 회사의 플랫폼 위에 구축하여 지불, 송금, 판매자 정산, 크로스 체인 재무 운영 및 포괄적인 글로벌 결제 흐름을 관리할 수 있게 해줄 것입니다. 이 회사는 또한 자사의 네트워크를 개방적이고, 안전하며, 규정을 준수하는 것으로 홍보하고 있으며, 현재 로컬 결제 레일, 블록체인 및 스테이블 코인 시스템을 온/오프 램프 옵션, 스테이블 코인 발행사, 유동성 공급자, 온체인 FX 및 60개 이상의 통화로 송금 서비스와 연결합니다. 그러나 자체 스테이블 코인 네트워크를 구축하고자 하는 기업들에 대해 Shaulov는 "엔지니어링 관점에서 매우 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리거나, 수동으로 시작하면 당연히 오류가 발생하기 쉬워 돈을 잃을 수 있습니다"라고 말했습니다. 현재까지 Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash 및 Zodia Markets를 포함한 40개 이상의 제공업체가 Fireblocks 네트워크에 있으며, 더 많은 업체가 참여할 것으로 예상됩니다. Bridge CEO Zach Abrams에 따르면, Fireblocks에 연결하면 기업들이 Fireblocks 플랫폼에서 직접 스테이블 코인과 법정 화폐 사이를 이동할 수 있어 금융 운영이 더 효율적이 될 것이라고 합니다. 그는 이 방법이 가속화된 정산, 글로벌 도달 범위 및...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:29
비트코인과 암호화폐에 대해 이것은 무엇을 의미하나요?

비트코인과 암호화폐에 대해 이것은 무엇을 의미하나요?

비트코인과 암호화폐에 대해 이것이 의미하는 바는 무엇인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 앞으로의 위험과 도전 과제 Strategy가 모든 기술적 요구 사항을 충족하는 동안, S&P 위원회는 변동성과 섹터 균형도 고려합니다. 주로 비트코인 보유량에 의해 움직이는 Strategy의 주식은 여전히 매우 변동성이 크며, 최근 30일 변동률이 거의 100%에 달했습니다. 참여 기준이 충족되더라도 이 수준의 리스크는 결정을 복잡하게 만들 수 있습니다. 비트코인과 암호화폐 시장에 대한 의미 Strategy가 S&P 500에 진입하면, 비트코인은 사실상 주류 금융 지수의 일부가 되어 BTC를 직접 보유하지 않은 수백만 투자자들에게 간접적인 노출을 제공합니다. 이는 비트코인의 거시 자산으로서의 역할을 강화하고, 글로벌 시장과의 연결성을 더욱 높일 것입니다. 더 넓은 암호화폐 섹터에 있어서, 이 이정표는 블록체인 기반 자산에 대한 인식이 증가하고 있음을 알리며, 잠재적으로 감성 분석을 향상시키고 더 많은 암호화폐 관련 기업들이 미래에 주요 지수에 합류할 수 있는 길을 열어줄 것입니다. 출처: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:13
나스닥, 상장된 디지털 자산 트레저리 기업에 대한 감독 강화

나스닥, 상장된 디지털 자산 트레저리 기업에 대한 감독 강화

이 게시물 '나스닥, 상장된 디지털 자산 트레저리 기업에 대한 감독 강화'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 나스닥은 상당한 양의 암호화폐를 보유한 상장 기업에 대한 감독을 강화하고 있으며, 이는 투자자 보호를 위한 조치로 설명됩니다. 이는 마이클 세일러의 전략이 처음 시작한 모델을 복제하려는 새로운 암호화폐 트레저리 기업들의 유입 속에서 이루어졌습니다. 나스닥, 암호화폐 트레저리 기업을 위한 새로운 규칙 도입 Information의 보고서에 따르면, 이 증권거래소는 암호화폐를 대량 보유하고 이를 주요 준비 자산으로 사용하는 기업에 대한 감시를 강화했습니다. 새로운 감독의 일환으로, 나스닥은 이러한 기업들이 암호화폐 구매 자금을 조달하기 위해 새 주식을 발행하기 전에 주주의 승인을 받도록 지시했습니다. 이 요구 사항은 주주들이 암호화폐 트레저리 전략과 그것이 회사에 미치는 잠재적 영향(긍정적이든 부정적이든)을 이해하도록 보장합니다. 이러한 발전은 더 많은 디지털 자산 트레저리 기업들이 계속해서 생겨나고, 이러한 암호화폐 자산을 축적하기 위해 주식을 발행하는 가운데 이루어졌습니다. 이 기업들은 Bitcoin과 Ethereum을 넘어 Solana, XRP, BNB, HYPE, Toncoin, Dogecoin 등 다른 암호화폐 자산에도 집중하고 있습니다. 가장 최근의 암호화폐 트레저리 기업 중 하나는 Portage Biotech로, AlphaTON Capital로 리브랜딩하고 1억 달러 규모의 TON 트레저리를 출시했습니다. Bitcoin과 Ethereum 트레저리 기업들이 여전히 선두를 유지 Bitcoin과 Ethereum 트레저리 기업들은 여전히 가장 지배적입니다. BitcoinTreasuries 데이터에 따르면 현재 마이클 세일러의 전략이 이끄는 100개 이상의 공개 Bitcoin 트레저리 기업이 있습니다. 전략은 최근 4억 4400만 달러의 Bitcoin 구매 이후 현재 636,505 BTC를 보유하고 있습니다. 세일러의 회사가 2020년에 BTC 구매를 시작하면서 암호화폐 트레저리 모델을 오래 전에 시작했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 이러한 Bitcoin 트레저리 기업들은 현재 총 100만 BTC를 약간 넘는 양을 보유하고 있습니다. 한편, Strategic ETH Reserve 데이터에 따르면 71개의 Ethereum 트레저리 기업이 있습니다. 이 기업들은...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:54
1999' At 50 — 로스앤젤레스에서 계획된 최종 팬 축하 행사

1999' At 50 — 로스앤젤레스에서 계획된 최종 팬 축하 행사

이 게시물 1999' At 50 — 로스앤젤레스에서 계획된 최종 팬 축하 행사가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 왼쪽에서 오른쪽으로: 영국 TV 공상과학 시리즈 'Space: 1999'에서 헬레나 러셀 박사 역의 바바라 베인, 존 코닉 사령관 역의 마틴 랜다우, 빅터 버그만 교수 역의 배리 모스(1918 - 2008), 약 1976년. (사진: Silver Screen Collection/Getty Images) Getty Images 컬트적 인기를 얻은 영국 공상과학 시리즈 Space: 1999는 1975년 오늘 2시즌 방영을 시작했으며, 특별한 3일간의 축하 행사 - Los Angeles: 1999 - A 50th Anniversary Celebration - 로 50주년을 기념합니다. 이 행사는 9월 12일부터 14일까지 예정되어 있습니다. 이 행사에서는 출연진 재회와 함께 이 획기적인 쇼의 원본 의상과 소품 전시가 진행될 예정입니다. 시대를 초월한 우주 탐험의 비전 당시 미래적이었던 1999년을 배경으로 한 Space 1999는 달에서 발생한 핵폐기물 폭발로 달이 지구 궤도를 이탈하면서 시작됩니다. 문베이스 알파의 311명의 거주자들 - 그 중에는 의료부장 헬레나 러셀 박사 역의 바바라 베인, 존 코닉 사령관 역의 마틴 랜다우, 수석 파일럿 앨런 카터 역의 닉 테이트 등이 있습니다 - 은 심우주로 내던져져 생존을 위한 싸움에서 이상한 행성들, 외계 문명들, 그리고 신비로운 우주 현상들에 직면합니다. TV 시리즈 'Space: 1999'의 한 장면, 약 1975-1977년. (사진: Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images) Getty Images 실제 부부였던 바바라 베인과 마틴 랜다우는 Space: 1999에서 재회하기 전에 이미 Mission: Impossible에서 함께 성공을 거두었습니다. 이 시리즈는 또한 당시 가장 비용이 많이 든 영국 제작물로, 정교한 세트, 모델, 시각 효과를 자랑했습니다. Mission: Impossible 출연진 사진으로 왼쪽부터, 시나몬 카터 역의 바바라 베인, 윌리 아미티지 역의 피터 루퍼스, 바니 콜리어 역의 그렉 모리스, 제임스 펠프스 역의 피터 그레이브스, 롤린 핸드 역의 마틴 랜다우, 1967년 4월 11일. (사진: CBS Photo Archive/Getty Images) Getty Images 시즌 1에서 Space 1999는...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:50
수익 실망 후 Figma 주식, IPO 수준 이하로 하락하며 18% 폭락

수익 실망 후 Figma 주식, IPO 수준 이하로 하락하며 18% 폭락

수익 실망 이후 Figma 주식이 IPO 수준 이하로 하락하며 18% 폭락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Figma 주식은 상장 이후 처음으로 수익을 보고한 후 목요일에 거의 20% 하락하여 2024년 7월 IPO 이후 최저 수준을 기록했습니다. 이 급격한 하락으로 주식은 데뷔 가격을 훨씬 밑돌았으며, 최근 몇 년간 가장 강력한 기술 IPO 중 하나로 과대 선전되었던 것에 타격을 입혔습니다. 수치는 예상치보다 약간 높았지만, 매도세를 막기에는 충분히 강하지 않았습니다. 수익 보고서에 따르면, Figma는 2분기 매출이 2억 4960만 달러로 전년 대비 41% 증가했으며, LSEG가 추적한 분석가들이 예상한 2억 4880만 달러보다 약간 앞섰습니다. 회사가 이미 한 달 이상 전에 예비 수치를 공유했기 때문에 결과는 놀라운 일이 아니었습니다. 그러나 그것이 주식 폭락을 막지는 못했습니다. Piper Sandler의 분석가들은 수익을 "대체로 중요하지 않은 사건"이라고 부르며, 주식이 첫날 250% 급등한 데뷔 이후 크게 변동해 왔다고 지적했습니다. 주식은 데뷔 이후 가치의 절반 이상을 잃었습니다. 샌프란시스코에 본사를 둔 이 회사는 7월에 주당 33달러에 거래를 시작한 후 첫날 마감 시 115.50달러로 폭등했습니다. 그 이후로 Figma는 그 가치의 절반 이상을 잃어버렸으며, 목요일 폭락 전 수요일에 약 66.85달러에 마감했습니다. 이로 인해 회사의 총 시가총액은 약 270억 달러로 하락했습니다. 이 하락은 실리콘 밸리에게 IPO가 얼마나 중요했는지를 고려할 때 특히 가혹했으며, 실리콘 밸리는 수년간의 약한 상장 이후 기술 부문의 복귀를 기다리고 있었습니다. 마지막 주요 IPO 물결은 인플레이션과 금리가 빠르게 상승하기 시작한 2022년 초에 고갈되었습니다. 앞으로 Figma는 3분기에 2억 6300만 달러에서 2억 6500만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상합니다. 이는 약 33%의 성장을 의미하며, 분석가 합의를 상회할 것입니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:17
지난주 초기 실업수당 청구 건수 23만 7천 건으로 증가

지난주 초기 실업수당 청구 건수 23만 7천 건으로 증가

지난주 초기 실업수당 청구 건수 237K로 증가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 초기 실업수당 청구는 지난주 237K로 증가했습니다. 계속 실업수당 청구는 1.940M으로 감소했습니다. 목요일에 발표된 미국 노동부(DOL) 보고서에 따르면, 8월 30일로 끝나는 주에 실업 보험을 위한 새로운 신청서를 제출한 미국 시민의 수가 237K로 증가했습니다. 최신 수치는 초기 예상치(230K)를 초과했으며 이전 주의 229K(수정되지 않음)보다 높았습니다. 또한, 4주 이동 평균은 2.5K 증가하여 이전 주의 수정되지 않은 평균에서 231K로 상승했습니다. 보고서는 계절 조정된 보험 실업률이 1.3%이며, 8월 23일로 끝나는 주에 계속 실업수당 청구가 4K 감소하여 1.940M이 되었다고 나타냈습니다. 시장 반응 그린백은 발표 이후에도 입찰 자세를 유지하고 있으며, 미국 달러 지수(DXY)는 리스크 관련 공간에서의 급격한 반응과 미국 수익률의 전반적인 추가 약세 속에서 98.30 지역을 탐색하고 있습니다. 고용 FAQ 노동 시장 조건은 경제 건전성을 평가하는 핵심 요소이며 따라서 통화 가치 평가의 주요 동인입니다. 높은 고용률 또는 낮은 실업률은 소비자 지출과 경제 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 현지 통화의 가치를 높입니다. 또한, 매우 긴축된 노동 시장 - 빈 자리를 채울 근로자가 부족한 상황 - 은 낮은 노동 공급과 높은 수요가 높은 임금으로 이어지기 때문에 인플레이션 수준과 통화 정책에도 영향을 미칠 수 있습니다. 경제에서 급여가 성장하는 속도는 정책 입안자들에게 중요합니다. 높은 임금 성장은 가계가 지출할 돈이 더 많다는 것을 의미하며, 일반적으로 소비재 가격 상승으로 이어집니다. 에너지 가격과 같은 더 변동성이 큰 인플레이션 원인과 달리, 임금 성장은 기저 인플레이션의 핵심 구성 요소로 간주됩니다...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:11
