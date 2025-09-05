JetBlue, 아마존 Kuiper 인터넷 계약으로 기내 Wi-Fi 향상 예정

2025년 3월 4일 캘리포니아 샌디에고에서 JetBlue Airways Airbus A321-231이 뉴욕으로 향하기 위해 샌디에고 국제공항을 출발하고 있습니다. Kevin Carter | Getty Images JetBlue Airways는 기내 Wi-Fi를 강화하기 위해 일부 항공기에 Amazon의 Project Kuiper를 설치할 계획이라고 목요일 양사가 발표했으며, 이는 신생 인터넷 위성 서비스에 대한 신뢰의 표시입니다. 이 기술은 항공사 기단의 약 4분의 1에 추가될 예정이며, 2027년부터 배포가 시작되어 2028년에 완료될 것으로 예상된다고 JetBlue 사장 Marty St. George가 기자들과의 통화에서 밝혔습니다. 이번 협력은 저궤도에서 인터넷 빔을 쏘는 위성 군집인 Project Kuiper를 구축하기 위해 노력해 온 Amazon에게 중요한 승리입니다. 이 서비스는 현재 시장을 지배하고 있으며 8,000개의 위성을 궤도에 보유하고 있는 Elon Musk의 Starlink와 직접 경쟁하게 됩니다. Amazon은 4월 이후 일련의 로켓 발사를 통해 102개의 위성을 발사했습니다. 연방통신위원회(FCC)가 정한 기한을 맞추기 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 2026년 7월 말까지 약 1,600개, 즉 전체 군집의 절반을 궤도에 올려야 합니다. 회사는 올해 말 상업 서비스를 시작하기를 희망하고 있습니다. "아직 해야 할 일이 많지만, JetBlue를 Kuiper의 첫 항공사 고객으로 맞이하게 되어 매우 기쁩니다,"라고 Kuiper의 영업 및 마케팅 부사장인 Chris Weber가 기자들에게 말했습니다. Starlink는 점점 더 많은 항공사들이 자사의 서비스를 이용하도록 계약을 체결하고 있습니다. JetBlue는 Kuiper의 첫 항공사 파트너이지만, Amazon은 최근 서비스를 확장하기 위해 여러 계약을 체결했으며, 4월에는 유럽 항공기 제조업체 Airbus와도 계약을 맺었습니다. JetBlue는 정지궤도(GEO) 위성 네트워크를 운영하는 Viasat와의 파트너십을 통해 수년간 무료 기내 인터넷을 제공해 왔습니다. St. George는 이 파트너십이 계속될 것이라고 말했습니다.