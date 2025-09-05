MEXC 거래소
BTC, ETH 및 XRP의 주류, 규정 준수 참여
BTC, ETH 및 XRP에 대한 주류, 규정 준수 참여에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 글로벌 디지털 자산 시장의 높은 가격 변동성 속에서도 비트코인은 기관 포트폴리오에서 핵심 위치를 유지하고 있습니다. 이더리움은 곧 출시될 네트워크 확장 솔루션 업그레이드로 인해 개발자와 투자자 모두의 관심을 끌고 있습니다. 리플은 최근 긍정적인 규제 뉴스에 힘입어 거래량이 크게 증가했습니다. 규정 준수 및 지속 가능한 마이닝의 선구자인 BAY 채굴자는 새로운 모바일 앱을 출시하여 사용자가 스마트폰에서 한 번의 클릭으로 BTC, ETH 및 XRP의 규정을 준수하는 클라우드 마이닝 및 자산 관리에 참여할 수 있게 했습니다. 전 세계 정부가 암호화폐에 대한 규제 프레임워크를 강화하고 "친환경 마이닝"과 규정 준수 플랫폼에 대한 주류 수요가 급증함에 따라, BAY 채굴자 모바일 앱은 클라우드 마이닝 산업의 대중화를 대표할 뿐만 아니라 직관적인 운영과 규정 준수 보장을 통해 글로벌 사용자에게 암호화폐 마이닝 시장으로의 주류 진입점을 제공합니다. 이 앱은 디지털 자산 획득을 복잡한 하드웨어 투자에서 접근 가능한 온라인 경험으로 전환하여 BTC, ETH 및 XRP의 글로벌 채택과 투자 신뢰를 더욱 촉진합니다. 주류 암호화폐 마이닝의 새로운 장 전통적인 암호화폐 마이닝은 복잡하고 자원 집약적이며 다양한 추가 고려 사항이 포함되어 있었습니다. 마이닝에는 특수 장비, 에너지 및 채굴기를 운영하는 기술적 능력이 필요합니다. 이 세 가지 주요 고려 사항이 일반 주류 사용자가 마이닝을 하는 것을 방해했습니다. BAY 채굴자 모바일 앱은 모델을 완전히 변경하여 클라우드를 통한 마이닝을 가능하게 하고, 단일 마이닝 기계가 한때 가졌던 장벽을 제거하며, 전 세계 개인에게 더 많은 접근성과 기회를 제공합니다. BTC, ETH 및 XRP 마이닝을 앱 다운로드만큼 간단하게 만듦으로써 BAY 채굴자는 스마트폰을 가진 누구나 참여할 수 있도록 보장합니다. 앱은 다음을 제공합니다: 사용자 친화적 경험: 직관적인 대시보드로 초보자도 몇 분 안에 마이닝을 시작할 수 있습니다. 글로벌 접근성: iOS 및...
플로리다, 플로리다 스테이트 그리고 마이애미가 2006년 이후 처음으로 톱 15위 안에 들었습니다
플로리다, 플로리다 스테이트 및 마이애미가 2006년 이후 처음으로 탑 15에 진입했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 탤러해시, FL – 8월 30일: 플로리다 스테이트 세미놀스 쿼터백 토미 카스텔라노스(1)가 2025년 8월 30일 탤러해시 FL의 도크 캠벨 스타디움에서 열린 알라바마 크림슨 타이드와 플로리다 스테이트 세미놀스 간의 대학 축구 경기에서 31-17 승리 후 미소 짓고 있다. (사진: 크리스 레둑/Icon Sportswire via Getty Images) Icon Sportswire via Getty Images 1983년부터 2001년 사이에 플로리다의 세 가지 가장 명망 있는 대학 축구 프로그램은 총 8개의 전국 타이틀을 획득했으며, 이는 해당 기간 동안 챔피언십의 42%를 차지했습니다. 당시 대부분의 해에 플로리다, 플로리다 스테이트, 마이애미는 AP 여론조사에서 탑 팀들 중 하나였습니다. 그러나 지난 20년 동안 대부분의 시간 동안, 이 프로그램들 중 적어도 하나는 전국적인 주목을 받지 못하는 부진한 시즌을 보냈습니다. 이제 2006년 프리시즌 AP 여론조사 이후 처음으로, 세 프로그램 모두 시즌 개막전에서 승리한 후 탑 15에 각각 랭크되었습니다. 마이애미는 5위, 플로리다는 13위, 플로리다 스테이트는 14위입니다. FSU는 이 세 팀 중 이 위치에 오를 가능성이 가장 낮았습니다. 2-10 시즌을 마친 후, 세미놀스는 AP 프리시즌 여론조사에서 랭크되지 않았으며, 이는 놀라운 일이 아니었습니다. 결국, 그들은 작년 마지막 8경기 중 7경기를 패배했으며, 유일한 승리는 1-11로 시즌을 마친 풋볼 챔피언십 서브디비전(FCS) 프로그램인 찰스턴 서던을 상대로 한 것이었습니다. 이는 2023년 세미놀스가 정규 시즌에서 13-0을 기록한 후, 11월에 무서운 무릎 부상을 입어 결국 은퇴하게 된 선발 쿼터백 조던 트래비스 없이 오렌지 볼에서 패배한 것과는 큰 차이가 있었습니다. 지난 시즌 이후, FSU 코치 마이크 노벨은 공격 코디네이터 거스 말잔과 수비 코디네이터 토니 화이트를 고용하며 스태프를 개편했습니다. 세미놀스는 또한 23명의 이적생을 영입했으며, 그 중에는...
JetBlue, 아마존 Kuiper 인터넷 계약으로 기내 Wi-Fi 향상 예정
JetBlue, Amazon Kuiper 인터넷 계약으로 기내 Wi-Fi 강화 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 3월 4일 캘리포니아 샌디에고에서 JetBlue Airways Airbus A321-231이 뉴욕으로 향하기 위해 샌디에고 국제공항을 출발하고 있습니다. Kevin Carter | Getty Images JetBlue Airways는 기내 Wi-Fi를 강화하기 위해 일부 항공기에 Amazon의 Project Kuiper를 설치할 계획이라고 목요일 양사가 발표했으며, 이는 신생 인터넷 위성 서비스에 대한 신뢰의 표시입니다. 이 기술은 항공사 기단의 약 4분의 1에 추가될 예정이며, 2027년부터 배포가 시작되어 2028년에 완료될 것으로 예상된다고 JetBlue 사장 Marty St. George가 기자들과의 통화에서 밝혔습니다. 이번 협력은 저궤도에서 인터넷 빔을 쏘는 위성 군집인 Project Kuiper를 구축하기 위해 노력해 온 Amazon에게 중요한 승리입니다. 이 서비스는 현재 시장을 지배하고 있으며 8,000개의 위성을 궤도에 보유하고 있는 Elon Musk의 Starlink와 직접 경쟁하게 됩니다. Amazon은 4월 이후 일련의 로켓 발사를 통해 102개의 위성을 발사했습니다. 연방통신위원회(FCC)가 정한 기한을 맞추기 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 2026년 7월 말까지 약 1,600개, 즉 전체 군집의 절반을 궤도에 올려야 합니다. 회사는 올해 말 상업 서비스를 시작하기를 희망하고 있습니다. "아직 해야 할 일이 많지만, JetBlue를 Kuiper의 첫 항공사 고객으로 맞이하게 되어 매우 기쁩니다,"라고 Kuiper의 영업 및 마케팅 부사장인 Chris Weber가 기자들에게 말했습니다. Starlink는 점점 더 많은 항공사들이 자사의 서비스를 이용하도록 계약을 체결하고 있습니다. JetBlue는 Kuiper의 첫 항공사 파트너이지만, Amazon은 최근 서비스를 확장하기 위해 여러 계약을 체결했으며, 4월에는 유럽 항공기 제조업체 Airbus와도 계약을 맺었습니다. JetBlue는 정지궤도(GEO) 위성 네트워크를 운영하는 Viasat와의 파트너십을 통해 수년간 무료 기내 인터넷을 제공해 왔습니다. St. George는 이 파트너십이 계속될 것이라고 말했습니다.…
'웬즈데이' 시즌 2 결말 설명—아이작 나이트는 누구이며, 오필리아 숙모는 살아있는가?
'수요일' 시즌 2 결말 설명—아이작 나이트는 누구이며, 오필리아 이모는 살아있는가? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수요일. 수요일 시리즈 201화에서 웬즈데이 아담스 역의 제나 오르테가. JONATHAN HESSION/NETFLIX 주의: 수요일 시즌 2의 모든 스포일러가 포함되어 있습니다. 수요일 시즌 2의 마지막 에피소드가 넷플릭스에 공개되었습니다. 파트 2에서 웬즈데이 아담스는 아이작의 진정한 정체성, 씽과의 연결고리, 그리고 그의 죽음에 관련된 부모님의 개입 등 숨겨진 비밀을 밝혀냅니다. 하지만 결말은 더 많은 의문을 남기는데, 특히 웬즈데이의 신비로운 오필리아 이모, 또 다른 초능력을 가진 레이븐에 관한 것입니다. 간단히 복습하자면, 파트 1은 웬즈데이와 페스터 삼촌이 윌로우 힐 정신병원의 모든 환자들을 풀어주는 것으로 끝났습니다. 여기에는 그녀의 적이자 전 연인인 하이드 타일러, 좀비 슬럽, 그리고 LOIS 프로그램에서 구한 미스터리한 여성이 포함됩니다. 이 세 사람은 모두 매우 밀접하게 연관되어 있습니다. 타일러의 어머니인 프랑수아즈 갭린은 오거스터스 스톤허스트와 나중에는 그의 딸인 페어번 박사에게 인질로 잡혔던 여성입니다. 스톤허스트는 프랑수아즈가 윌로우 힐의 환자였을 때 그녀의 죽음을 조작했습니다. 하지만 그녀는 살아있었고, 그녀를 보고 충격을 받은 아들 타일러와 재회합니다. Forbes'수요일' 시즌 2 파트 1 반전 결말 설명—조류 살인마는 누구인가?모니카 머큐리 작성 수요일에서 아이작 나이트는 누구인가? 뇌를 먹을 때마다 좀비 슬럽은 완전히 재생되었고, 그는 프랑수아즈의 형제이자 타일러의 삼촌인 아이작 나이트로 밝혀졌습니다. 아이작 나이트는 또한 과거 네버모어에서 고메즈의 전 룸메이트이자 절친한 친구였습니다. 악한 천재로서, 그는 엄청난 양의 전기 에너지로 그의 여동생 안에 있는 하이드를 제거함으로써 그녀를 구하려는 계획을 가지고 있었습니다. 그 기계는 나중에 스톤허스트가 LOIS 프로그램에서 아웃캐스트 능력을 훔치는 데 사용되었습니다. 이제 완전히 부활한 아이작은 자신이 시작한 일을 마치려는 임무를 수행 중입니다. 프랑수아즈는 죽어가고 있습니다(대부분의 하이드가 주인 없이는 그렇듯이) 그리고...
🚀 XRP 급등 가능성 — WinnerMining 클라우드 마이닝으로 매일 2,090 XRP 획득하세요!
🚀 XRP 가격이 급등할 수 있습니다 — WinnerMining 클라우드 마이닝으로 매일 2,090 XRP를 획득하세요! BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 시간이 얼마 남지 않았습니다. 2025년 10월 18일, 미국 증권거래위원회는 최초의 XRP 현물 ETF에 대한 결정을 내릴 예정입니다. 👉 Finbold와 Bloomberg 분석가들에 따르면, 승인될 확률이 95%입니다. 승인된다면, XRP는 ETF 이후 비트코인처럼 폭등할 수 있습니다 — 160% 이상의 수익을 말하는 것입니다. 현재 XRP는 약 $2.81에 거래되고 있습니다. $3를 돌파하면 $3.40도 도달 가능합니다. 이 순간을 놓치면? 다른 사람들이 수익을 얻는 것을 지켜볼 뿐입니다. XRP가 인기 있는 이유 Finbold의 보고에 따르면, XRP는 단순한 알트코인이 아닙니다 — 실제 금융 인프라가 되고 있습니다: XRP 레저(XRPL)는 현재 미국 국채와 부동산을 포함한 $131.6M의 토큰화된 자산을 호스팅하고 있습니다. RWA.XYZ와 같은 플랫폼은 이러한 토큰화된 자산을 추적하고 거래하는 것을 매우 쉽게 만듭니다. ETF 승인이 다가오면서, XRP는 대규모 채택과 기관 투자자들의 관심을 받을 수 있습니다. 결론? XRP는 암호화폐와 전통 금융을 연결하고 있으며 — 지금이 참여하기에 완벽한 시기입니다. WinnerMining 클라우드 마이닝으로 매일 XRP를 획득하는 방법 XRP를 구매하고 가격 상승을 기다리는 것은 위험합니다. 빠르게 움직이지 않으면 어떻게 될까요? WinnerMining은 채굴 장비, 높은 전기 요금 또는 기술적 문제 없이 매일 XRP를 획득할 수 있게 해주는 클라우드 기반 XRP 수익 플랫폼입니다. 작동 방식은 다음과 같습니다: 플렉서블 계약 — $100부터 $300,000까지 시작 가능 일일 지급 — XRP가 매일 직접 지갑으로 전송됩니다 언제든지 출금 또는 재투자 — 완전히 통제 가능 친환경 및 24/7 지원 — 100% 재생 에너지로 구동되며 고객 서비스 항상 이용 가능 저위험 수익 — 시장이 하락해도 매일 XRP를 계속 받을 수 있습니다 일일 지급 예시: $100 → ~1.3 XRP/일 $5,000 → ~28 XRP/일 $30,000 → ~188 XRP/일 $100,000 → ~640 XRP/일 $300,000 → ~2,090 XRP/일 💡 상상해 보세요: ETF가 승인되고, XRP가 급등하는 동안, 다른 모든 사람들은...
베스트 월렛 토큰 바이럴 현상
게시물 Best Wallet 토큰이 바이럴 현상을 일으키다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 Fed가 10월 암호화폐 혁신 컨퍼런스를 발표하고 $BEST가 바이럴 현상을 일으키면서 암호화폐 세계에 흥미로운 소식이 전해졌습니다. 미국은 블록체인 금융 분야에서 세계 리더로 자리매김하기 위해 새로운 친암호화폐 입장을 더욱 강화하는 것으로 보입니다. 10월 21일, 연방준비제도이사회는 스테이블 코인, 탈중앙화 금융, AI 및 토큰화에 초점을 맞춘 컨퍼런스를 개최할 예정입니다. Fed 총재 크리스토퍼 월러는 수요일 금융 기술의 최첨단을 우선시해야 할 필요성을 확인하는 보도 자료를 발표했습니다. 광범위한 암호화폐 채택으로 가는 길에는 정책 입안자들이 길을 열어주어야 하지만, 일반 사용자의 접근성도 마찬가지로 중요합니다. 웹3.0 진입 장벽을 낮추는 것이 필수적이며, 이것이 Best Wallet이 시의적절한 프로젝트인 이유입니다. 우리는 네이티브 토큰 $BEST가 Best Wallet 앱에 어떤 힘을 부여하는지 살펴볼 것입니다. 하지만 먼저, 미국 암호화폐 정책의 미래에 대해 논의해 보겠습니다. FED, 디지털 결제 논의를 주도하다 월러는 '새로운 기술의 기회와 도전을 검토하고, 결제의 안전성과 효율성을 개선하는 방법에 대한 아이디어를 모으고, 결제의 미래를 형성하는 데 도움을 주는 사람들의 의견을 듣기를 기대한다'고 말했습니다. 대체 텍스트: 결제 혁신 컨퍼런스를 발표하는 연방준비제도이사회의 전체 보도 자료 미국은 어떻게 암호화폐 분야에서 선도하고 있는가? 미국의 암호화폐 분야 리더십은 바이든 시대의 암호화폐 비우호적 정책에서 벗어나, 트럼프 행정부가 전략적 정책 이니셔티브로 길을 개척하고 있습니다. GENIUS 법안은 스테이블 코인에 대한 규제 프레임워크를 명확히 하여 투자자들이 기존 및 새로운 스테이블 코인 프로젝트를 채택할 수 있는 자신감을 주었습니다. 전략적 비트코인 준비금의 설립은 또한 미국 정부가 장타매매 가치 저장소로서 $BTC에 대한 약속을 보여주었습니다. 이는 다른 주요 경제국들의 암호화폐에 대한 접근 방식과 대조됩니다...
파이어블록스, 단일 통합 액세스로 스테이블 코인 송금 네트워크 출시
파이어블록스, 단일 통합 액세스로 스테이블 코인 결제 네트워크 출시 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파이어블록스는 여러 제공업체에 대한 단일 통합을 중심으로 구축된 스테이블 코인 결제 네트워크를 출시하여 규정 준수 도구와 글로벌 커버리지를 핵심 기능으로 내세웠습니다. 파이어블록스, 스테이블 코인 결제를 위한 100개 이상 국가에 규정 준수 도구 추가 기업급 디지털 자산 플랫폼인 파이어블록스는 9월 4일 "Network for Payments"를 공개했으며, 이는 API 및 연결 세트입니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
DC, 국가 방위군 배치에 대해 트럼프 고소
DC가 국가방위군 배치에 대해 트럼프를 고소했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 워싱턴 D.C.의 법무장관이 목요일 트럼프 행정부와 군을 고소했으며, 올해 초 국가의 수도를 순찰하기 위해 국가방위군을 파견한 것이 군대가 국내 법 집행에 사용되는 것을 금지하는 연방법을 위반했다고 주장했습니다—이는 캘리포니아의 별도 사건에서 연방 판사의 최근 판결을 반영합니다. 2025년 9월 3일 워싱턴 DC의 내셔널 몰을 순찰하는 국가방위군 대원들. (사진: Austin DeSisto/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images 주요 사실 민주당 소속인 워싱턴 D.C. 법무장관 브라이언 슈왈브는 소송에서 트럼프 행정부가 "미국 민주주의의 기본 원칙—군대가 국내 법 집행에 관여해서는 안 된다는 것—을 무시했다"고 비난했습니다. 이 소송은 찰스 브레이어 미국 지방 판사가 화요일에 트럼프 행정부가 올여름 초 로스앤젤레스에서 트럼프의 이민 정책에 반대하는 시위를 순찰하기 위해 국가방위군을 파견했을 때 민간 법 집행에 군대를 사용하는 것을 금지하는 포세 코미타투스법을 위반했다고 판결한 후 제기되었습니다. 트럼프는 지난달 워싱턴에 국가방위군을 배치했는데, 이는 메트로폴리탄 경찰국의 연방 인수를 포함한 이른바 범죄 단속의 일환이었으며, 세 도시 모두에서 폭력 범죄가 감소했음에도 불구하고 시카고, 뉴올리언스, 볼티모어를 포함한 다른 곳에서도 이러한 노력을 복제하겠다고 위협했습니다. 접선 트럼프는 수요일에 시카고에 군대를 파견하겠다는 약속을 철회하고, 기자들에게 루이지애나의 공화당 주지사 제프 랜드리가 국가방위군을 환영할 것이라고 말한 뉴올리언스를 대신 고려하고 있다고 말했습니다. 이를 통해 트럼프는 워싱턴에서 제기된 것과 같은 법적 도전과 민주당이 이끄는 주의 시카고나 다른 도시에서 전개될 가능성이 있는 법적 도전을 피할 수 있게 되었습니다. 주요 배경 2,000명 이상의 국가방위군 병력이 이달 초 트럼프와 다른 공화당이 이끄는...
기업들, 2025년 강세장 급증 속에서 비트코인을 수용 - River
비즈니스들이 2025년 강세장 속에서 비트코인을 수용하다 - River라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. River Financial의 새로운 보고서에 따르면, 기업들이 비트코인의 2025년 강세장에서 원동력이 되었으며, 기업 보유량이 현재 총 공급량의 6% 이상을 차지하고 있습니다. 보고서에 따르면 2025년 처음 8개월 동안만 비트코인으로의 비즈니스 유입이 작년 총액을 125억 달러 초과하여 누적 보유량이 130만 BTC에 이르렀습니다. 이는 2020년 이후 21배 증가한 수치입니다. 이에 비해 개인은 여전히 공급량의 65.9%로 비트코인의 대부분을 보유하고 있으며, 펀드, 정부 및 기타 단체가 나머지를 차지합니다. 주류 채택이 증가하는 가운데 트레저리 기업들이 선도 River의 데이터에 따르면 대규모 비트코인 준비금을 보유하기 위해 주로 설립된 비트코인 트레저리 기업들이 2024년 1월 이후 구매의 76%를 차지했습니다. 이들은 집단적으로 비트코인 익스포저와 연결된 주식, 채권 및 기타 증권에 1,000억 달러 이상을 관리하고 있습니다. 또한, 보고서는 부동산, 의료에서 건설, 소프트웨어에 이르기까지 다양한 일반 기업들이 점점 더 자사 금고에 비트코인을 추가하고 있다고 강조했습니다. 보고서에 따르면: "비트코인은 더 이상 채굴자나 암호화폐 기반 기업에만 국한되지 않습니다." 현재 3,000개의 미국 기업이 River의 서비스를 사용하고 있다고 강조했습니다. 대부분은 직원 50명 미만의 중소기업으로, 종종 인플레이션과 은행 리스크에 대한 헤지로 수입의 상당 부분을 비트코인에 할당하고 있습니다. 기업 전략의 변화 기업들은 순이익의 평균 22%를 비트코인에 할당하고 있으며, 거의 3분의 1이 현재 자사 금고 준비금의 절반 이상을 이 자산으로 보유하고 있습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행매매, 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. River는 이러한 추세를 비트코인의 고정 공급량, 24/7 유동성, 특히 최근 몇 년간 발생한 유명 은행 붕괴 이후 거래 상대방 리스크에 대한 보호에 기인한다고 설명했습니다. 또한...
기업 비트코인 할당, 기업들이 수익의 22%를 투자함에 따라 증가
기업 비트코인 할당이 기업들이 이익의 22%를 투자함에 따라 증가했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기업 비트코인 할당이 기업들이 이익의 22%를 투자함에 따라 증가 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡고 있는 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 화면 밖에서는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하시면 쿠키 사용에 동의하시는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/corporate-bitcoin-allocation-climbs-as-companies-invest-22-of-profits/
