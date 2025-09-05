SHIB 팀이 공유한 주요 Shibarium 활용 사례
SHIB 팀이 공유한 주요 Shibarium 사용 사례가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SHIB 팀이 전체 Shibarium 사용 사례 목록 공개 SHIB 소각량 6,354% 증가 Shiba Inu 팀과 관련된 X 계정 @Shibizens가 SHIB 아미에게 Layer-2 네트워크 Shibarium을 사용하지 않으면 놓치게 되는 다양한 기회에 대해 상기시키는 게시물을 발표했습니다. 함께 읽어보세요 SHIB 팀이 전체 Shibarium 사용 사례 목록 공개 앞서 언급한 SHIB 관련 계정이 공유한 목록에는 현재 사용자가 이용할 수 있는 Shibarium의 8가지 기능이 언급되어 있습니다. Shibarium 기반 탈중앙화 거래소(DEXes)에서 토큰 스왑, BONE 토큰 스테이킹, 이더리움에서 자산 브리징부터 Shibarium 도메인으로 자신만의 이름 등록, NFT 민팅, @letsHypeIt 플랫폼에서 콘텐츠 공유까지 다양한 중요 활동을 다룹니다. 그러나 이 블록체인에서 작업하기 위해 충족해야 할 중요한 조건이 하나 있습니다: 모든 거래 수수료는 BONE으로 지불되므로 Shibarium을 사용할 때 이러한 밈 코인을 보유하는 것이 중요합니다. 🐕🔥 오늘 Shibarium을 사용하는 방법 🔸 @WoofSwap 및 ShibaSwap에서 토큰 스왑🔸 검증자 지원을 위한 $BONE 스테이킹🔸 이더리움에서 자산 브리징🔸 Shibarium 도메인으로 이름 등록🔸 BONE으로 빠르고 저렴한 가스비 지불🔸 @letsHypeIt에서 콘텐츠 소유 및 부스트 🔸 구매... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 2025년 9월 4일 SHIB 소각량 6,354% 증가 SHIB 커뮤니티는 계속해서 Shiba Inu 밈 코인을 데드 월렛으로 이동시켜 유통 공급량을 매우 점진적으로 줄이고 있습니다. Shibburn에 따르면, 지난 24시간 동안 SHIB 소각률이 6,354% 증가했습니다. 이 지표의 상당한 급증은 총 4,559,620개의 코인 소각 덕분에 달성되었습니다. 이 목록에서 세 가지 가장 큰 소각 거래에는 1,011,990, 2,663,204, 420,690 SHIB가 포함됩니다. 일일 소각에도 불구하고 Shiba Inu의 유통량은 584,688,572,323,718개의 코인으로 유지되며, 총 410,752,272,987,842 SHIB가 소각되었습니다. 출처: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
