2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
SHIB 팀이 공유한 주요 Shibarium 활용 사례

SHIB 팀이 공유한 주요 Shibarium 활용 사례

SHIB 팀이 공유한 주요 Shibarium 사용 사례가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SHIB 팀이 전체 Shibarium 사용 사례 목록 공개 SHIB 소각량 6,354% 증가 Shiba Inu 팀과 관련된 X 계정 @Shibizens가 SHIB 아미에게 Layer-2 네트워크 Shibarium을 사용하지 않으면 놓치게 되는 다양한 기회에 대해 상기시키는 게시물을 발표했습니다. 함께 읽어보세요 SHIB 팀이 전체 Shibarium 사용 사례 목록 공개 앞서 언급한 SHIB 관련 계정이 공유한 목록에는 현재 사용자가 이용할 수 있는 Shibarium의 8가지 기능이 언급되어 있습니다. Shibarium 기반 탈중앙화 거래소(DEXes)에서 토큰 스왑, BONE 토큰 스테이킹, 이더리움에서 자산 브리징부터 Shibarium 도메인으로 자신만의 이름 등록, NFT 민팅, @letsHypeIt 플랫폼에서 콘텐츠 공유까지 다양한 중요 활동을 다룹니다. 그러나 이 블록체인에서 작업하기 위해 충족해야 할 중요한 조건이 하나 있습니다: 모든 거래 수수료는 BONE으로 지불되므로 Shibarium을 사용할 때 이러한 밈 코인을 보유하는 것이 중요합니다. 🐕🔥 오늘 Shibarium을 사용하는 방법 🔸 @WoofSwap 및 ShibaSwap에서 토큰 스왑🔸 검증자 지원을 위한 $BONE 스테이킹🔸 이더리움에서 자산 브리징🔸 Shibarium 도메인으로 이름 등록🔸 BONE으로 빠르고 저렴한 가스비 지불🔸 @letsHypeIt에서 콘텐츠 소유 및 부스트 🔸 구매... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) 2025년 9월 4일 SHIB 소각량 6,354% 증가 SHIB 커뮤니티는 계속해서 Shiba Inu 밈 코인을 데드 월렛으로 이동시켜 유통 공급량을 매우 점진적으로 줄이고 있습니다. Shibburn에 따르면, 지난 24시간 동안 SHIB 소각률이 6,354% 증가했습니다. 이 지표의 상당한 급증은 총 4,559,620개의 코인 소각 덕분에 달성되었습니다. 이 목록에서 세 가지 가장 큰 소각 거래에는 1,011,990, 2,663,204, 420,690 SHIB가 포함됩니다. 일일 소각에도 불구하고 Shiba Inu의 유통량은 584,688,572,323,718개의 코인으로 유지되며, 총 410,752,272,987,842 SHIB가 소각되었습니다. 출처: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
Union
U$0.00926-4.43%
시바이누
SHIB$0.00001185-2.78%
본시바스왑
BONE$0.1328-3.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:24
공유하기
BTC 채택, Deepsnitch 18만 2천 달러 돌파

BTC 채택, Deepsnitch 18만 2천 달러 돌파

BTC 채택, Deepsnitch $182k 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 비트코인의 기록적인 상승세가 예상치 못한 채택자들에 의해 반영되고 있습니다. 부동산 그룹부터 소규모 피트니스 스튜디오까지, 미국 전역의 민간 기업들이 수익을 직접 BTC에 재투자하고 있습니다. 더 나은 맥락에서 보면, 그들은 이를 헤지와 성장 수단으로 동시에 취급하고 있습니다. 주요 비트코인 금융 서비스 회사인 River는 이러한 축적이 강세장의 결정적인 신호가 될 수 있다고 말합니다. 트레이더들에게는 익숙한 질문이 제기됩니다: 민간 기업들이 BTC를 대량 구매하고 있다면, 기관, 소매업체, 심지어 지역 비영리 단체들까지 노출을 추구하는 사이클에서 지금 구매하기 가장 좋은 암호화폐는 무엇일까요? 더 나은 수익을 찾는 투자자들은 DeepSnitch AI와 같은 새로운 프로젝트로 눈을 돌리고 있습니다. 민간 기업들 사이의 비트코인 채택 River의 최신 연구 보고서에 따르면, 비즈니스 고객들은 올해 평균적으로 수익의 22%를 비트코인에 재투자했습니다. 부동산 회사들이 선두를 이끌며, 거의 15%가 BTC에 재투자했습니다. 이어서 호텔업, 금융업, 소프트웨어 회사들이 8%에서 10% 사이를 할당하며 뒤를 이었습니다. 이러한 발전이 다른 점은 채택자들의 다양성입니다. 소규모 피트니스 스튜디오, 페인팅 회사, 지붕 계약업체, 심지어 종교 비영리 단체들도 이제 비트코인을 구매하고 보유하고 있습니다. 이러한 풀뿌리 수준의 채택은 기관 펀드 매니저와 대기업 재무부가 통제하는 것의 거의 4분의 1에 해당하는 개인 보유 BTC 풀을 만들어냈습니다. 이러한 움직임은 디지털 자산 서비스의 접근성 증가와 2025년을 정의한 규제 명확성을 모두 보여줍니다. 미국과 유럽에서 더 명확한 규칙이 생기면서, 기업들은 비트코인을 투기적 도박보다는 정당한 대차대조표 자산으로 더 많이 취급하고 있습니다. 그러나 최신 프로젝트들은 새로운 방식으로 트레이더들의 관심을 끌기 위해 설계되었습니다. 이것이 DeepSnitch AI와 같은 코인들이 잘 수행되고 있는 이유입니다. 지금 구매하기 가장 좋은 세 가지 암호화폐 DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
Union
U$0.00926-4.43%
RealLink
REAL$0.08203-1.15%
비트코인
BTC$121,554.78-0.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:18
공유하기
솔라나 dApp이 수익에서 선두를 차지하는 가운데 DeFi TVL 3년 최고치로 41% 상승

솔라나 dApp이 수익에서 선두를 차지하는 가운데 DeFi TVL 3년 최고치로 41% 상승

솔라나 dApp이 수익에서 선두를 달리는 가운데 DeFi TVL이 3년 만에 최고치인 41% 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DeFi TVL은 3분기에 41% 급증하여 1600억 달러를 넘어섰습니다. 이는 2022년 5월 이후 처음으로 중요한 움직임을 보인 것입니다. 이더리움과 솔라나가 각각 50%와 30%로 성장을 주도했습니다. 이러한 급증은 이더리움과 솔라나가 주도하는 탈중앙화 금융에 대한 새로운 신뢰를 반영합니다. 이더리움 TVL은 540억 달러에서 968억 6000만 달러로 50% 상승했습니다. 반면 솔라나는 100억 달러에서 115억 달러로 10.5% 상승했습니다. 분산 애플리케이션(DApp) 전반에 걸쳐 솔라나는 사용자 참여 증가와 온체인 활동에 따라 L1 및 L2 네트워크의 수익을 계속 능가했습니다. DeFi 프로토콜이 폭발적인 이익을 보는 가운데 이더리움 TVL이 968억 6000만 달러에 도달했습니다. 이러한 급증은 기록적인 유입을 보인 개별 플랫폼의 강화와 결합되었습니다. DeFi 대출 프로토콜인 Aave는 7월부터 58% 성장하여 현재 410억 달러 이상의 TVL을 보유하고 있습니다. Lido는 유동성 스태킹 파생상품에 대한 수요 증가로 인해 77% 상승하여 거의 390억 달러에 이르렀습니다. EigenLayer 프로토콜 TVL 가치는 주로 이더리움 가격 상승으로 인해 7월부터 66% 상승하여 200억 달러 이상이 되었습니다. 🚨최신 소식: @Solana dApp은 계속해서 모든 L1 및 L2 dApp의 일일 수익을 능가하고 있습니다. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) 2025년 9월 4일 Incyt의 CEO이자 창립자인 Mike Maloney는 가장 큰 승자는 책임감 있게 탈중앙화 제품을 제공하는 프로토콜이라고 밝혔습니다. 그는 Lido, EigenLayer 및 Aave가 최고 점수를 획득한 것을 인정하며, 이들이 책임감 있고 정직하기 때문에 좋은 이유가 있다고 언급했습니다. 암호화폐 가격 상승도 DeFi 생태계 전반에 걸쳐 더 넓은 성장을 촉진했습니다. 이더리움은 8월 24일에 ATH인 4,946달러에 도달했으며, 7월 초부터 82% 상승했습니다. 비트코인은 8월 14일에 ATH인 124,457달러에 도달했으며, 같은 기간 동안 14% 증가했습니다. Fogo의 초기 기여자인 Doug ColKitt는 이 급증이 두 가지 힘을 보여준다고 말했습니다...
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
Moonveil
MORE$0.03626+70.47%
Movement
MOVE$0.1067-2.82%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05
공유하기
잉글랜드 은행 부총재 사라 브리든, 국가의 미래에 스테이블 코인을 전망

잉글랜드 은행 부총재 사라 브리든, 국가의 미래에 스테이블 코인을 전망

영국은행 부총재 Sarah Breeden이 스테이블 코인을 국가의 미래로 보는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국은행은 부총재 Sarah Breeden이 디지털 토큰, 상업 은행 예금 및 중앙은행 화폐가 상호운용성을 유지하고 신뢰를 바탕으로 공존하는 "멀티 머니" 결제 시스템에 대한 비전을 제시하면서 스테이블 코인 규제에 대해 더 실용적인 접근 방식을 시사했습니다. 부총재는 "오랫동안 암호화폐 시장의 전유물이었던 스테이블 코인이 주류로 진입하기 시작하고 있습니다... 안전한 도입은 국경 간 거래의 더 빠르고 저렴한 정산을 가능하게 할 뿐만 아니라 토큰화된 증권 거래를 지원할 수 있습니다."라고 말했습니다. 영국은행, 규제 재조정에 개방적 Breeden은 영국은행이 금융행위감독청(FCA)과 함께 시스템적 스테이블 코인에 대한 2023년 규제 체제 제안을 재검토하고 있다고 확인했습니다. 수정된 계획에 따르면, 발행자는 단기 영국 정부 채권 및 기타 고품질 유동 자산에 그들의 담보 자산 일부를 보유할 수 있게 됩니다. 영국은행의 입장 변화는 기관 참여자들에 의한 스테이블 코인의 성공과 채택 증가, 그리고 트럼프가 이끄는 미국 정부와 다른 관할권에서 스테이블 코인과 암호화폐 전반에 대한 우호적인 규제 환경 때문일 수 있습니다. Coinbase의 최고 법무 책임자인 Paul Grewal은 X에서 Breeden의 발언이 글로벌 경쟁이 창의적 사고를 촉진한다는 것을 보여준다고 언급했습니다. 이러한 재조정은 혁신과 금융 안정성의 균형을 맞추려는 영국 중앙은행의 노력을 반영합니다. 영국은행, 디지털 화폐 실험 예정 규제 변화와 함께, 영국은행은 디지털 화폐를 위한 인프라를 테스트하는 실험도 수행하고 있으며, 그 중 하나가 디지털 증권 샌드박스입니다. FCA와 함께 출시된 이 샌드박스는 토큰화된 증권을 발행하고 거래할 수 있는 규제된 실시간 환경을 제공합니다. 스테이블 코인과 토큰화된 예금은 정산의 "현금 부분"으로 사용될 수 있어, 당국이 의미 있는 활동을 가능하게 하면서 리스크를 연구할 수 있게 합니다. 8월에는 디지털 파운드 랩을 열었는데, 이는...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.456-1.21%
ChangeX
CHANGE$0.00157499-4.05%
Trust The Process
TRUST$0.0003733-1.89%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:47
공유하기
노스웨스턴 대학교 총장 마이클 쉴 사임 발표

노스웨스턴 대학교 총장 마이클 쉴 사임 발표

노스웨스턴 대학교 마이클 쉴 총장 사임 발표라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 노스웨스턴 대학교 마이클 쉴 총장이 목요일 성명에 따라 직위에서 물러날 예정이며, 학교가 작년 친팔레스타인 시위 대응과 관련하여 트럼프 행정부가 시작한 7억 9천만 달러의 연방 자금 동결 상황을 헤쳐나가는 가운데 사임을 발표했습니다. 쉴은 목요일 오후 사임을 발표했습니다. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images) TNS 주요 사실 쉴은 사임 결정에 대해 노스웨스턴 이사회와 상의했다고 밝히며, 임시 총장이 임명될 때까지 역할을 유지한 후 안식년을 가진 뒤 노스웨스턴 프리츠커 법학대학원으로 돌아가 강의할 예정이라고 언급했습니다. 이는 진행 중인 소식입니다. 업데이트를 확인하세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.456-1.21%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.76%
Propy
PRO$0.7035-4.23%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:41
공유하기
인도모빌 그룹과 스페이스 앤 타임, 50,000명 이상의 인도네시아 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 접근성 출시

인도모빌 그룹과 스페이스 앤 타임, 50,000명 이상의 인도네시아 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 접근성 출시

인도모빌 그룹과 스페이스 앤 타임, 50,000명 이상의 인도네시아 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 접근성 출시 인도모빌 그룹, 여러 상장 기업(IMAS, IMJS)을 보유한 인도네시아 비즈니스 그룹이 스페이스 타임 재단과 협력하여 최대 50,000명 이상의 인도네시아 학생들에게 검증 가능한 교육을 제공하는 새로운 이니셔티브를 출시했습니다. 이는 신흥 시장에서 교육에 접근하고, 인증하고, 자금을 조달하는 방식의 진전입니다. 이 프로그램은 SXT 체인에 과정 완료 증거를 보관하기 위해 스페이스 앤 타임을 활용합니다. 이를 통해 학생들은 취업이나 추가 학업을 추구할 때 자신의 자격을 증명할 수 있습니다. 또한 교육 과정에 쉽고, 직접적이며, 검증된 접근을 위해 스페이스 앤 타임의 네이티브 토큰인 SXT를 지불 수단으로 활용합니다. 최근까지 현지 학교들은 은행 계좌가 없는 가정이 많은 가족들로부터 현금으로 학비를 받았습니다. 이러한 학교들은 중개인에 의존하여 돈을 교육 제공자에게 전환하고 전송했습니다. 금융 인프라에 대한 접근이 제한적인 가정과 결제를 처리하는 학교 모두 길고 확장하기 어려운 절차로 부담을 받았습니다. 새 프로그램은 중개인, 은행, 현금 처리의 필요성을 없앱니다. 부모와 학생들은 지역 학교에 SXT 토큰을 예치함으로써 교육을 가능하게 합니다. 완료된 과제는 온체인에 업로드되고 검증되어 인도네시아 교육을 현대 기술의 최전선에 배치합니다. 교육과 관련된 모든 거래는 SXT를 사용하여 원활하게 처리되며, 역사적으로 금융 인프라에서 배제되었던 커뮤니티에게 더 빠르고, 더 투명하며, 더 신뢰할 수 있는 교육 접근성을 제공합니다. 학생들은 이제 현대 교육 및 금융 시스템에 직접 접근할 수 있어 언제 어디서나 누구와도 자신의 과정, 인증서 및 교육을 검증할 수 있습니다. 인도모빌 그룹의 대표이사 주삭 케르토위조조는 다음과 같이 말했습니다: "인도모빌은 항상 국가 발전을 지원하는 장기적인 인프라 구축을 믿어왔습니다. 교육은 그 중요한 부분입니다. 스페이스 앤 타임 및 메이크인피니트와의 파트너십..."
Space and Time
SXT$0.0734+8.74%
Moonveil
MORE$0.03626+70.47%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4406-1.62%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:34
공유하기
Lululemon (LULU) 2025년 2분기 실적

Lululemon (LULU) 2025년 2분기 실적

룰루레몬(LULU) 2025년 2분기 수익에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미드타운 맨해튼 룰루레몬 매장 입구의 간판. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images 룰루레몬 주식은 회사가 예상보다 훨씬 나쁜 연간 전망을 발표한 후 목요일 연장 거래에서 급락했습니다. 회사는 2분기 수익 추정치를 상회했지만 매출 기대치에는 약간 미치지 못했습니다. 그러나 관세가 연간 이익에 2억 4천만 달러의 타격을 줄 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 룰루레몬은 전체 회계연도 주당 수익이 12.77달러에서 12.97달러가 될 것으로 예상하며, 이는 월스트리트 추정치인 주당 14.45달러보다 훨씬 낮습니다. 또한 연간 매출은 108억 5천만 달러에서 110억 달러로 예상하며, 이는 월스트리트 기대치인 111억 8천만 달러에 비해 낮습니다. "우리는 오늘날 관세 및 사업 비용과 관련된 업계 내 또 다른 변화에 직면하고 있습니다,"라고 CEO 캘빈 맥도널드는 애널리스트들과의 통화에서 말했습니다. "인상된 세율과 최소 허용 조항의 제거가 올해 가이던스 감소에 큰 부분을 차지했습니다." 다음은 LSEG의 애널리스트 설문조사를 기반으로 월스트리트가 예상한 것과 비교한 회사의 2분기 실적입니다: 주당 수익: 3.10달러 vs. 예상 2.88달러 매출: 25억 3천만 달러 vs. 예상 25억 4천만 달러 목요일 장 마감 후 회사 주식은 10% 이상 하락했습니다. 주가는 올해 45% 이상 하락했습니다. 프로그래밍 노트: 룰루레몬 CEO 캘빈 맥도널드는 금요일 CNBC의 "Squawk on the Street"에서 독점 인터뷰를 할 예정입니다. 회사는 2분기 순이익이 3억 7,090만 달러, 즉 주당 3.10달러로, 전년 동기 3억 9,292만 달러, 즉 주당 3.15달러에 비해 감소했다고 보고했습니다. 총 마진은 1.1 퍼센트 포인트 감소하여 58.5%가 되었고, 영업 마진은 210 베이시스 포인트 감소하여 20.7%가 되었습니다. 미주 지역의 동일 매장 매출은 4% 하락했습니다. 전체 비교 가능 매출은 월스트리트 추정치 2.2%에 비해 단 1% 증가했습니다. 룰루레몬은 14개의 순 신규...
Moonveil
MORE$0.03626+70.47%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.76%
Sign
SIGN$0.06094-6.01%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05
공유하기
조 로건이 지구가 냉각되고 있다고 계속 주장한다. 하지만 그가 인용하는 과학자들은 그가 틀렸다고 말한다.

조 로건이 지구가 냉각되고 있다고 계속 주장한다. 하지만 그가 인용하는 과학자들은 그가 틀렸다고 말한다.

조 로건이 지구가 냉각되고 있다고 계속 주장하지만, 그가 인용하는 과학자들은 그가 틀렸다고 말합니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 팟캐스터 조 로건이 지구 온난화에 반대하는 증거로 인용한 연구의 과학자가 로건이 자신의 주장을 뒷받침한다고 말하는 연구를 크게 오해하고 있다고 말하며, "구식 부정론자 넌센스"에 대해 그를 비판하는 최신 과학자가 되었습니다. 2024년 4월 13일 네바다주 라스베이거스의 조 로건. Zuffa LLC via Getty Images 주요 사실 "조 로건 익스피리언스"에서 멜 깁슨, 버니 샌더스 등과의 인터뷰에서 로건은 과학 저널에 발표되고 워싱턴 포스트에 재인쇄된 그래프가 "지구의 온도가 급락하고 있다"는 것을 증명한다고 주장했습니다. 4억 8500만 년 동안의 지구 온도 타임라인을 보여주는 이 차트는 지구가 현재보다 훨씬 더 따뜻했던 시기를 거쳤지만, 또한 50억 년 동안 지구가 지금처럼 빠르게 온난화된 적이 없다는 것을 보여줍니다. 그래프가 포함된 연구의 공동 저자 중 한 명인 제시카 티어니는 목요일 가디언에 로건이 그래프를 해석하는 방식이 "멍청하다"고 말하며, 지구가 실제로 이전에 더 따뜻했지만 현대 인류는 더 시원한 기후에서 진화했고 "지금 우리는 그것을 빠르게 데우고 이 행성의 생명을 위험에 빠뜨리고 있다"고 말했습니다. 그녀는 2억 5100만 년 전 "대멸종"이라 불리는 대규모 멸종 사건에서 지구 온도가 섭씨 10도 상승하는 데 5만 년이 걸렸지만, 산업혁명 이후 단 150년 만에 그 10분의 1(섭씨 1.2도)이 상승했다고 설명했습니다. 연구의 또 다른 공동 저자인 다니엘 런트는 7월 AFP에 로건이 언급하는 온난화와 냉각 단계가 "인간 수명의 시간 척도에서는 본질적으로 감지할 수 없을 정도로 천천히 일어났다"고 말했지만, 현대의 온난화 속도는 훨씬 더 빠르다고 말했습니다.
Chainbase
C$0.15842-6.50%
Sunrise Layer
RISE$0.010422+2.54%
BRC20.COM
COM$0.011198+2.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:02
공유하기
BAY 채굴자, 스마트폰 기반 BTC 및 ETH 채굴을 위한 AI 기반 플랫폼 출시

BAY 채굴자, 스마트폰 기반 BTC 및 ETH 채굴을 위한 AI 기반 플랫폼 출시

BAY 채굴자, 스마트폰 기반 BTC 및 ETH 마이닝을 위한 AI 기반 플랫폼 출시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 한때, 암호화폐 마이닝은 두꺼운 지갑과 첨단 기술 설정을 가진 사람들을 위한 스포츠로 변모했습니다. 비싼 장비, 천정부지로 치솟는 에너지 비용, 그리고 끊임없는 소음이 그 방식을 정의했습니다. 일반 사용자에게 이 세계는 멀게만 느껴졌습니다. 이제 상황이 바뀌었습니다. BAY 채굴자의 AI 기반 플랫폼을 통해 스마트폰이 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 마이닝의 관문이 됩니다. 전선 없음. 냉각 시스템 없음. "스마트폰을 통해 BTC 및 ETH 마이닝에 직접 접근할 수 있는 앱일 뿐입니다. BAY 채굴자는 단순한 클라우드 마이닝 프로젝트가 아닙니다. AI 효율성, 재생 에너지, FCA 규정 준수 및 모바일 우선 디자인을 결합하여 누구나 안전하고 지속 가능하게 암호화폐를 채굴할 수 있는 유연한 시스템을 만듭니다. 모바일 마이닝에 대한 증가하는 수요 암호화폐 시장은 항상 움직입니다. 가격은 오르고, 내리고, 하룻밤 사이에 투자자들을 놀라게 합니다. 많은 사람들에게 이러한 변동성은 거래를 스트레스로 만듭니다. 그러나 마이닝은 안정성을 제공합니다—특히 계약이 USD 가치로 고정되어 있을 때. 스폰서 스폰서 그러나 전통적인 마이닝은 평균적인 투자자들을 차단합니다. 높은 장비 비용, 기술적 노하우, 그리고 긴 설치 시간이 사람들을 배제합니다. 스마트폰이 그 문제를 해결하고 있습니다. 오늘날 전 세계적인 스마트폰 보급으로 플랫폼이 제대로 구축되어 있다면 거의 누구나 채굴할 수 있습니다. 그래서 BAY 채굴자가 앞서 나가고 있습니다. 이는 당신의 휴대폰을 제어 허브로 전환합니다—접근 가능하고, 휴대 가능하며, 사용자 친화적입니다. 전통적인 마이닝이 당신을 제한하는 이유 비싼 장비 – 수천 달러가 선불로 지출됩니다. 무거운 전기 요금 – 전력 비용이 수익을 잠식합니다. 복잡한 유지 관리 – 열, 소음 및 하드웨어 고장. 이 모델은 산업 규모의 채굴자에게만 이익이 됩니다. 일반 투자자들은 뒤처집니다. 스마트폰이 주도권을 잡는 이유 스마트폰은 이미 결제, 거래 및 뱅킹을 처리합니다. 마이닝은 다음 단계입니다. BAY 채굴자는 당신의 휴대폰을 클라우드 서버에 직접 연결합니다. 모든 무거운 작업은 기기 외부에서 이루어집니다—당신의 휴대폰은 단순히 관리하고 모니터링합니다. 결과? 설정 제로, 스트레스 제로, BTC 및 ETH 마이닝에 즉시 접근. BAY 채굴자의 AI 기반 이점 BAY 채굴자를 다르게 만드는 것...
비트코인
BTC$121,554.78-0.76%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003524+8.69%
ANyONe Protocol
ANYONE$0.4406-1.62%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:55
공유하기
보잉, 방위 사업부 파업 계속되는 가운데 대체 인력 고용

보잉, 방위 사업부 파업 계속되는 가운데 대체 인력 고용

보잉, 방위 사업부 파업이 계속되는 가운데 대체 인력 고용 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 8월 4일 월요일, 미국 미주리주 버클리에 있는 보잉 방위, 우주 및 보안 시설 외부에서 한 노동자가 피켓 시위를 하고 있습니다. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images 보잉은 방위 사업부 직원들의 파업이 새로운 계약 합의 없이 두 번째 달에 접어들면서 이들을 대체할 새 인력을 고용하고 있습니다. "안타깝게도 노조는 모든 것에 대해 더 많은 요구를 하면서도 파업을 종료하는 데 필요한 것에 대해 통제력이 없다고 말하며, 양측의 간극을 더욱 벌리고 있습니다"라고 보잉 부사장이자 많은 방위 사업 노동자들이 위치한 세인트루이스 현장의 고위 임원인 댄 길리언이 이메일 성명에서 밝혔습니다. "그 결과, 우리는 비상 계획의 다음 단계를 진행하여 제조 역할을 위한 영구 대체 인력을 고용함으로써 고객 지원을 계속하기 위해 적절한 인력을 확보하고 있습니다." 보잉은 얼마나 많은 인력을 고용하고 있는지 밝히지 않았습니다. 국제 기계공 및 항공우주 노동자 협회 837지구가 대표하는 3,200명의 노동자들은 보잉의 계약 제안을 거부한 후 8월 4일에 파업에 돌입했습니다. 회사는 20%의 일반 임금 인상, 5,000달러의 비준 보너스 및 기타 개선 사항을 제안했습니다. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
스레숄드
T$0.01499-0.53%
Vice
VICE$0.03049-24.26%
Moonveil
MORE$0.03626+70.47%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:53
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다