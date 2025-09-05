윈터뮤트, SEC에 네트워크 토큰이 증권이 아님을 명확히 할 것을 촉구

윈터뮤트, SEC에 네트워크 토큰이 증권이 아님을 명확히 해달라고 촉구하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트레이딩 회사이자 마켓 메이커인 윈터뮤트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 네트워크 토큰이 증권으로 분류되어서는 안 된다는 확인을 요청했습니다. 기관의 의견 요청에 대한 공식 피드백에서, 회사는 토큰의 보안 상태에 대한 명확한 지침이 증권법의 오적용을 방지하고 암호화폐 시장의 지속적인 성장을 보장하기 위해 필요하다고 말했습니다. 윈터뮤트는 "탈중앙화 네트워크 또는 프로토콜의 기능과 본질적으로 연결된" "네트워크 토큰"이 블록체인 네트워크에 필요한 기술적 입력이라고 말했습니다. 이 때문에 회사는 이들이 금융 상품이나 증권과 근본적으로 다르다고 말했습니다. 회사는 비트코인(BTC)과 이더(ETH)를 증권으로 분류되어서는 안 되는 네트워크 토큰의 예로 언급했습니다. 출처: 윈터뮤트 윈터뮤트, 네트워크 토큰을 상품에 비유 네트워크 토큰이 증권으로 분류된다면, 미국에서 이러한 디지털 자산의 모든 거래는 증권법에 따른 규제 준수가 필요할 수 있습니다. 이는 토큰의 유동성에 영향을 미치고, 트레이더의 비용을 증가시키며 궁극적으로 활동을 해외로 밀어낼 수 있습니다. "이러한 오분류는 혁신을 억제하고 블록체인 개발 및 거래 활동을 미국 시장 밖으로 몰아낼 위험이 있습니다,"라고 윈터뮤트는 작성했습니다. 회사는 네트워크 토큰이 나중에 이익을 위해 거래되거나 자금 조달 라운드에 사용되더라도 증권의 기준을 충족하지 않는다고 말했습니다. 윈터뮤트는 네트워크 토큰이 상품, 수집품 및 부동산과 더 유사하게 기능한다고 말했습니다. 이들은 모두 증권으로 취급되지 않고도 투자 목적으로 구매될 수 있습니다. 권고 사항 외에도, 회사는 스테이블코인, 밈코인 및 스테이킹 활동을 증권 분류에서 제외하는 SEC 지침을 환영했습니다. 회사는 동일한 수준의 명확성이 네트워크 토큰에도 확장되어야 한다고 강조했습니다. "이러한 영역에 걸친 명확한 지침은 미국 시장의 경쟁력을 유지하고, 규제 기관과의 지속적인 대화를 장려하며, 채택과 혁신이 번창할 수 있는 최적의 조건을 조성할 것입니다,"라고 회사는 말했습니다.