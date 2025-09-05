MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
재무부가 제안한 중요한 새로운 자금세탁방지 규칙
재무부가 제안한 중요한 새로운 AML 규칙이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 영국 암호화폐 규제: 재무부가 제안한 중요한 새로운 AML 규칙 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 영국 암호화폐 규제: 재무부가 제안한 중요한 새로운 AML 규칙 출처: https://bitcoinworld.co.in/uk-crypto-regulations-aml/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:40
공유하기
DOGE 트레저리 기업들이 시장에 진입함에 따른 도지코인 가격 예측 - 밈 코인이 폭발할 준비가 되었을까?
DOGE 트레저리 기업들이 시장에 진입함에 따라 도지코인 가격 예측 - 밈 코인이 폭발할 준비가 되었을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 세계가 들썩이고 있으며, 이는 단순히 최신 도지코인 가격 예측에 관한 것만이 아닙니다. DOGE가 오랫동안 헤드라인을 장식해 왔지만, 현재 기관 투자자들이 변동성이 크지만 흥미로운 밈 코인 시장에 새로운 시각을 던지면서 대대적인 변화가 진행 중입니다. 이것이 이러한 디지털 자산의 폭발을 알리는 신호일까요, 아니면 밈 코인이 진정으로 무엇인지 재정의할 준비가 된 새로운 경쟁자가 있을까요? 수년 동안 도지코인, 시바 이누, 심지어 페페와 본크 같은 새로운 현상들은 때로는 많은 기반 기술 없이 커뮤니티 워밍업의 파도를 타왔습니다. 이제 레이어 브렛은 파도나 워밍업이 아닌 이더리움 블록체인 레이어 2 네트워크에 기반을 두고 있습니다. 레이어 브렛은 DOGE의 새로운 시대를 위한 스마트 밈 코인일까요? 레이어 브렛은 단순히 선배들을 모방하는 데 만족하지 않는 야심 찬 새로운 밈 코인입니다. 베이스에서 단순한 문화적 현상이었던 원래의 브렛 토큰과 달리, 레이어 브렛은 이더리움 레이어 2 솔루션으로 특별히 설계되었습니다. 이는 단순한 멋진 라벨이 아닙니다; 이는 엄청난 속도, 달러 대신 페니 수준의 거래 비용, 그리고 엄청난 확장성을 의미합니다. 이더리움 레이어 2는 연간 수조 건의 거래를 처리할 것으로 예상되며, 도지코인과 시바 이누가 여전히 직면하고 있는 문제를 해결합니다. 지갑을 터뜨리는 수수료 없이 거래하는 것을 상상해보세요; 그것이 바로 저렴한 가스 수수료 암호화폐인 레이어 브렛의 약속입니다. 레이어 브렛이 혼잡한 시장에서 돋보이는 이유는 다음과 같습니다: 이더리움 레이어 2 파워: 고속, 초저비용 거래. 도지코인과 같은 오래된 알트코인을 괴롭힐 수 있는 네트워크 혼잡을 잊으세요. 프리세일 기회: 토큰당 단 $0.0053에 $LBRETT에 일찍 참여하세요. 이는 시바 이누 얼리버드들이 꿈꿀 수 있었던 기회입니다. 엄청난 스테이킹 보상: 초기 구매자는 스테이킹을 통해 1,020% 이상의 APY를 얻을 수 있습니다. 이것은 당신의 할머니의 스테이킹 암호화폐가 아닙니다; 이것은 스테로이드를 맞은 DeFi입니다. 밈 에너지, 실제 유틸리티: 본크와 같은 순수한 워밍업 플레이와 달리...
T
$0.01499
-0.53%
WAVES
$0.9485
-2.13%
REAL
$0.08204
-1.14%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:23
공유하기
연준의 침묵이 긴급한 시장 추측을 부추기다
게시물 Fed의 침묵이 긴급 시장 추측을 부추긴다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 9월 금리 인하: Fed의 침묵이 긴급 시장 추측을 부추긴다 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 9월 금리 인하: Fed의 침묵이 긴급 시장 추측을 부추긴다 출처: https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
COM
$0.011198
+2.76%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:19
공유하기
윈터뮤트, SEC에 네트워크 토큰이 증권이 아님을 명확히 할 것을 촉구
윈터뮤트, SEC에 네트워크 토큰이 증권이 아님을 명확히 해달라고 촉구하는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 트레이딩 회사이자 마켓 메이커인 윈터뮤트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 네트워크 토큰이 증권으로 분류되어서는 안 된다는 확인을 요청했습니다. 기관의 의견 요청에 대한 공식 피드백에서, 회사는 토큰의 보안 상태에 대한 명확한 지침이 증권법의 오적용을 방지하고 암호화폐 시장의 지속적인 성장을 보장하기 위해 필요하다고 말했습니다. 윈터뮤트는 "탈중앙화 네트워크 또는 프로토콜의 기능과 본질적으로 연결된" "네트워크 토큰"이 블록체인 네트워크에 필요한 기술적 입력이라고 말했습니다. 이 때문에 회사는 이들이 금융 상품이나 증권과 근본적으로 다르다고 말했습니다. 회사는 비트코인(BTC)과 이더(ETH)를 증권으로 분류되어서는 안 되는 네트워크 토큰의 예로 언급했습니다. 출처: 윈터뮤트 윈터뮤트, 네트워크 토큰을 상품에 비유 네트워크 토큰이 증권으로 분류된다면, 미국에서 이러한 디지털 자산의 모든 거래는 증권법에 따른 규제 준수가 필요할 수 있습니다. 이는 토큰의 유동성에 영향을 미치고, 트레이더의 비용을 증가시키며 궁극적으로 활동을 해외로 밀어낼 수 있습니다. "이러한 오분류는 혁신을 억제하고 블록체인 개발 및 거래 활동을 미국 시장 밖으로 몰아낼 위험이 있습니다,"라고 윈터뮤트는 작성했습니다. 회사는 네트워크 토큰이 나중에 이익을 위해 거래되거나 자금 조달 라운드에 사용되더라도 증권의 기준을 충족하지 않는다고 말했습니다. 윈터뮤트는 네트워크 토큰이 상품, 수집품 및 부동산과 더 유사하게 기능한다고 말했습니다. 이들은 모두 증권으로 취급되지 않고도 투자 목적으로 구매될 수 있습니다. 권고 사항 외에도, 회사는 스테이블코인, 밈코인 및 스테이킹 활동을 증권 분류에서 제외하는 SEC 지침을 환영했습니다. 회사는 동일한 수준의 명확성이 네트워크 토큰에도 확장되어야 한다고 강조했습니다. "이러한 영역에 걸친 명확한 지침은 미국 시장의 경쟁력을 유지하고, 규제 기관과의 지속적인 대화를 장려하며, 채택과 혁신이 번창할 수 있는 최적의 조건을 조성할 것입니다,"라고 회사는 말했습니다.
REAL
$0.08204
-1.14%
BTC
$121,498.3
-0.81%
MORE
$0.03626
+70.47%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:12
공유하기
브루스 스프링스틴, '트랙스 II'로 완벽한 비즈니스 출시 타이밍 선보여
브루스 스프링스틴이 'Tracks II'로 비즈니스 출시 타이밍을 완벽하게 맞췄다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브루스 스프링스틴은 1998년 12월 10일 파리에서 열린 국제 앰네스티 콘서트에서 팔레 옴니스포츠 드 파리 베르시에서 공연했습니다. 브루스 스프링스틴 팬들 사이에서는 1990년대가 그의 "잃어버린" 10년이었다는 통념이 있습니다 — 오랜 협력자인 E 스트리트 밴드와 결별한 후 새로운 방향을 모색하기 위해 고군분투했던 시기입니다. 그러나 "보스"는 그 이야기를 결코 믿지 않았으며, 이제 2025년 6월 27일 발매되는 미공개 자료 모음집인 "Tracks II: The Lost Albums"로 그 통념을 뒤집으려 하고 있습니다. (사진: ERIC CABANIS / AFP) (사진: ERIC CABANIS/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 우리는 브루스 스프링스틴의 다중 앨범 아카이브 박스 세트인 Tracks II: The Lost Albums의 출시와 그의 역대 최고 수익을 올린 월드 투어, 그리고 곧 개봉될 전기 영화 Springsteen: Deliver Me From Nowhere의 동기화에서 유용한 교훈을 배울 수 있습니다. 타이밍이 전부라는 말이 자주 있습니다. 그것의 능숙한 적용은 긍정적인 결과를 가져오는 행동을 취할 적절한 순간을 감지하는 것을 의미합니다. 또한 시장 상황과 소비자에 대한 직관적이고 실용적인 이해가 모두 필요합니다. 특히 Tracks II에서, 스프링스틴은 제작 당시에 접근 가능하게 하는 것이 아니라 시장이 준비되었다고 인식할 때만 자료를 공개하는 가치를 보여줍니다. 이전에 미공개된 7개의 별도 아카이브 작업 앨범을 특징으로 하는 이 컬렉션은 타이밍의 중요성과 그러한 예리한 비즈니스 인식의 중요성을 강조합니다. 5개 십년에 걸쳐 자신의 경력을 대단한 규모로 구축한 스프링스틴은 2021년 소니 뮤직 엔터테인먼트에 자신의 카탈로그 권리를 약 5억 5천만 달러에 판매했는데, 이는 기업들의 이러한 매입에 대한 관심이 최고조에 달했을 때 완벽한 타이밍의 이전 행동이었습니다. 다음은 비즈니스 리더들이 이로부터 도출할 수 있는 네 가지 주요 전략입니다...
LEARN
$0.01564
-0.57%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
EPIC
$1.537
-12.04%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:08
공유하기
팬 컨벤션, AI '슬롭'에 선을 긋다
팬 컨벤션이 AI '조악한 작품'에 선을 긋고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월, AI 아트 판매로 DragonCon에서 퇴출된 전시자 테이블에 남겨진 표지판. Dane Ault, Monkey Minion 지난 주말, 애틀랜타의 Dragon Con 아티스트 앨리에 있던 한 전시자가 AI 생성 작품 판매를 금지하는 행사 정책을 위반하여 경찰에 의해 전시장에서 퇴장당했습니다. 이는 기술 업계가 미래를 걸고 있는 도구의 사용을 창작자와 창작자 중심 이벤트가 낙인찍는 가장 최근이자 가장 눈에 띄는 사례였습니다. Dragon Con의 조치 이후, 다른 여러 대형 팬 컨벤션들도 인간 아티스트의 역할을 보호하는 정책을 명확히 하거나 강조했습니다. Dragon Con 전시자인 Dane Ault의 설명에 따르면, Oriana Gertz Art로 등록된 부스가 아티스트 앨리에서 AI 생성 프린트를 판매한 혐의를 받았습니다. 벤더와 팬들이 주최측에 항의했습니다. 행사 마지막 날, 작품이 인간에 의해 만들어졌다는 설득력 있는 증거를 제시하지 못한 후, 부스 점유자들은 애틀랜타 경찰에 의해 퇴출되었습니다. 빈 테이블에는 "AI 판매로 인해 벤더 제거됨"이라는 표지가 놓였고, 그 테이블은 팬들의 집결지가 되었습니다. 이 사건 소식이 퍼진 직후, 다른 여러 팬 컨벤션과 프로모터들이 AI 아트에 대한 정책을 명확히 했습니다. 북미에서 중간 규모의 만화, 공포, 애니메이션 및 대중문화 컨벤션 포트폴리오를 운영하는 GalaxyCon은 "전면적인 AI 아트 금지"를 즉시 시행한다고 발표했습니다. "현재 인공지능이 훈련되는 방식은 우리 업계에서 더 이상 무시할 수 없는 많은 윤리적, 도덕적 문제를 제기합니다,"라고 GalaxyCon의 창립자이자 사장인 Mike Broder가 말했습니다. "GalaxyCon은 아티스트와 그들의 창의성을 지원해온 오랜 자랑스러운 역사를 가지고 있으며, 비윤리적인 AI와의 싸움이 계속되는 동안 우리는 계속해서 그렇게 할 것입니다." Reed Exhibitions의 지사인 ReedPOP은...
COM
$0.011198
+2.76%
SIGN
$0.06096
-5.98%
LINE
$0.0000383
+21.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:59
공유하기
PEPE 가격 예측: Layer Brett이 메가 바이럴로 떠오르면서, 분석가들은 PEPE와 SHIB의 수익을 50배 상회할 것으로 전망
PEPE 가격 예측: Layer Brett가 메가 바이럴로 떠오르면서, 분석가들은 PEPE와 SHIB보다 50배 더 많은 수익을 낼 것으로 예상합니다. BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. PEPE 가격 예측 차트와 최근 시바 이누 뉴스에 대한 과대 광고는 잊으세요. 새로운 경쟁자인 Layer Brett($LBRETT)는 기존의 틀에서 벗어나 진정한 레이어 2 유틸리티와 놀라운 스테이킹 보상을 제공하는 프리세일로 분석가들이 기존 밈 코인 거인들보다 50배 더 많은 수익을 낼 수 있는 잠재력에 대해 열광하고 있습니다. Brett는 Base에 갇혀 있었지만, 이제 레이어 2에서 사슬을 끊고 밈, 속도, 그리고 엄청난 보상을 이더리움에 가져오고 있습니다. 무엇이 Layer Brett를 PEPE와 시바 이누의 새로운 도전자로 만드는 걸까요? 진지하게, 부인할 수 없는 문화적 우위를 가진 완전한 레이어 2 블록체인을 가질 수 있는데 왜 기본적인 밈 토큰에 만족해야 할까요? PEPE 가격 예측과 시바 이누가 순전히 바이럴성과 커뮤니티에 의존해 자신들의 틈새 시장을 개척한 반면, Layer Brett는 훨씬 더 많은 것을 제공합니다. 이것은 단순히 또 다른 한 달짜리 밈코인이 아닙니다; 성능, 확장성, 그리고 가장 중요하게는 커뮤니티에 보상을 주기 위해 설계된 이더리움 레이어 2 파워하우스입니다. 이는 종종 레이어 1 체인을 괴롭히는 느리고 비용이 많이 드는 제한에서 벗어나는 방법입니다. 이더리움 레이어 2의 힘과 $LBRETT의 우위 Layer Brett는 장난치는 것이 아닙니다. 이것은 이더리움 레이어 2 기술을 기반으로 구축되어 번개처럼 빠른 트랜잭션과 대폭 감소된 가스 수수료를 제공합니다. 우리는 단 몇 센트로 초당 최대 10,000개의 트랜잭션을 처리할 수 있습니다—혼잡한 이더리움 메인넷보다 놀라운 개선입니다. 이 혁신적인 디자인은 $LBRETT가 실제 유틸리티를 제공할 수 있게 해주어, 일반적인 밈 토큰의 한계를 뛰어넘는 매력적인 알트코인이자 강력한 DeFi 코인으로 만듭니다. 이는 밈과 메커니즘이 만나는 곳으로, 일상적인 블록체인 장애물에 대한 실용적인 솔루션을 제공합니다. 초기 $LBRETT 구매자들이 어떻게 엄청난 보상을 얻는가 이것이 Layer Brett가 진정으로 빛나는 부분이며, 특히 얼리버드 판매자들에게 그렇습니다. 현재 진행 중인 암호화폐 프리세일은 $LBRETT 토큰당 $0.0053의 기본 가격으로 참여할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다. 하지만 여기서 중요한 점은 초기 채택자들이 스테이킹할 수 있다는 것입니다...
T
$0.01499
-0.53%
REAL
$0.08204
-1.14%
SHIB
$0.00001184
-2.87%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:41
공유하기
XRP와 도지코인만으로 포트폴리오를 1만 달러에서 2억 달러로 성장시킨 유명 투자자가 새로운 매수 종목을 공개
XRP와 도지코인만으로 포트폴리오를 1만 달러에서 2억 달러로 성장시킨 유명 투자자가 새로운 매수를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. XRP와 도지코인으로 큰 돈을 벌어 1만 달러의 포트폴리오를 2억 달러로 전환한 유명 투자자가 새로운 투자 베팅을 발표했습니다: Little Pepe(LILPEPE). 이 투자자는 증가하는 프리세일 견인력, 높은 수준의 블록체인 기술, 그리고 프로젝트의 견고한 생태계 특성에 주목하고 있습니다. Little Pepe, 고급 레이어 2 블록체인으로 견인력 확보 Little Pepe는 이더리움 호환 레이어 2 블록체인에 구축되었습니다. 이는 레이어 1보다 더 빠르고 저렴한 거래를 제공합니다. 이 네트워크는 거래를 200배 더 빠르게 처리할 수 있으며 최소한의 가스 수수료를 가지고 있어 확장성과 실제 응용 프로그램을 증가시킵니다. 또한, 이 프로젝트는 제로 세금 거래 시스템을 제공하여 투자자들이 추가 수수료 없이 수익을 최대화할 수 있게 합니다. 스나이퍼 봇 보호 기능도 통합되어 착취적인 거래 조작을 방지함으로써 출시 시 공정성을 제공합니다. 또한, Little Pepe는 토큰 홀더들이 자금을 락업하고 수동적 수입을 받도록 동기를 부여하는 스테이킹 보상을 포함합니다. 생태계는 또한 미래 프로젝트를 지원하는 것을 목표로 하는 밈 런치패드를 가지고 있어 커뮤니티 참여와 생태계 성장을 증가시킵니다. 더불어, DAO 거버넌스 시스템은 홀더들이 투명하고 탈중앙화된 의사 결정에 참여할 수 있게 합니다. 로드맵은 유틸리티와 시장 접근성을 확장하기 위한 NFT 통합 및 크로스 체인 호환성의 미래를 설명합니다. 프리세일 모멘텀, 12단계에서 2,300만 달러 도달 Little Pepe는 프리세일 12단계에 있으며 이미 2,324만 달러 이상을 모금했습니다. 이 프로젝트는 현재 단계 가격인 토큰당 0.0021달러에 이미 147억 개 이상의 토큰을 판매했습니다. 다음 프리세일 라운드는 가격을 소폭 인상하여 0.0022달러로 올릴 예정이며, 이는 높은 수요를 나타냅니다. 프리세일은 1단계에서 0.001달러로 시작하여 50만 달러를 모금했습니다. 2단계는 0.0011달러의 가격으로 132만 5천 달러를 모금했으며, 3단계는 250만 달러를...
BOT
$0.09053
-12.74%
REAL
$0.08204
-1.14%
MORE
$0.03626
+70.47%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:35
공유하기
은행들은 XRP에 준비되어 있는가? SWIFT 임원이 우려를 표명하다
은행들은 XRP에 준비되어 있을까? SWIFT 임원이 우려를 표명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SWIFT의 최고기술경영자(CTO) Tom Zschach는 Ripple의 기술과 XRP 토큰이 글로벌 은행들이 국경 간 결제에 요구하는 표준을 충족할 수 있을지에 대해 의문을 제기했습니다. LinkedIn에 게시된 그의 발언은 오랫동안 Ripple을 SWIFT의 지배에 대한 도전자로 자리매김해 온 XRP 커뮤니티 내에서 새로운 논쟁을 불러일으켰습니다. Zschach는 일부 관찰자들이 XRP를 결제를 위한 자연스러운 브릿지로 보고 있지만, 은행들이 외부 토큰에 결제 최종성을 아웃소싱하는 것에 편안함을 느낄지에 대해 의문을 제기했습니다. 그에 따르면: "더 어려운 질문은 은행들이 예금이 아니고, 규제된 화폐가 아니며, 대차대조표에 없는 토큰에 결제 최종성을 아웃소싱하는 것에 편안함을 느낄지 여부입니다. 유동성은 한 가지이고, 법적 집행 가능성은 또 다른 문제입니다." 그는 토큰화된 예금과 규제된 스테이블 코인이 규모를 달성하면, 은행들은 이미 발행하고 신뢰하는 수단으로 결제할 수 있을 때 XRP와 같은 외부 자산에 "통행료"를 지불할 이유가 거의 없을 것이라고 덧붙였습니다. 퍼블릭 블록체인 별도의 게시물에서 Zschach는 금융에서 블록체인의 더 넓은 역할에 대해 설명했습니다. 그는 탈중앙화에 관한 논쟁이 종종 시스템이 기관 리스크 관리와 일치하는지 여부라는 실제 문제에서 주의를 분산시킨다고 주장했습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 진행 중입니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 그는 다음과 같이 썼습니다: "금융에서의 중립성은 얼마나 많은 노드를 운영하는지가 아니라, 네트워크가 한 참가자를 다른 참가자보다 우대하는지 여부에 관한 것입니다." Zschach는 오픈 블록체인을 "조종석이 없는 빠른 엔진"에 비유하며, 법적 프레임워크, 개인정보 보호 장치 및 규제 감독 없이는 기관 사용에 불완전하다고 지적했습니다. Zschach에게 있어, 이 누락된 "신뢰 계층"은 은행들이 계속해서 SWIFT에 의존하는 이유를 설명합니다. 이 협동조합은 자산을 발행하지 않고, 회원들과 경쟁하지 않으며, 기울이지 않습니다...
T
$0.01499
-0.53%
REAL
$0.08204
-1.14%
TRUST
$0.0003733
-1.89%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:34
공유하기
AI, 2025년 포브스 클라우드 100의 1.1조 달러 가치의 거의 절반을 주도
AI가 2025년 포브스 클라우드 100의 1.1조 달러 가치의 거의 절반을 주도한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI는 올해 포브스 클라우드 100의 선도적 지표입니다 getty AI는 제가 AWS에서 일할 때 이미 활용되고 있었습니다. 그 잠재력을 활용하기 위한 첫 번째 단계는 기업들이 워크로드를 클라우드로 이전하도록 설득하는 것이었기 때문입니다. 우리가 받은 질문들은 비용 절감, 확장성 및 보안에 관한 것이었습니다. 하지만 그때도 우리는 이미 AI가 운영 자동화부터 더 스마트한 고객 경험 제공까지 클라우드가 할 수 있는 일을 어떻게 향상시킬 수 있는지 탐구하고 있었습니다. 오늘날으로 빠르게 넘어오면, 중심축이 이동했습니다. 더 이상 클라우드에 있느냐 없느냐가 아닙니다. 클라우드가 얼마나 지능적으로 당신을 위해 작동하느냐에 관한 것입니다. 2025년 포브스 클라우드 100은 이를 명확히 보여줍니다. AI는 세계에서 가장 가치 있고 빠르게 성장하는 기업들을 이끄는 성장 엔진이 되었습니다. 클라우드 100은 오랫동안 세계에서 가장 유망하고 높은 가치를 지닌 비상장 클라우드 기업들의 스냅샷이었습니다. 포브스 클라우드 100은 베세머 벤처캐피털 및 세일즈포스 벤처스와 협력하여 발행되며, 베세머는 또한 목록의 트렌드를 분석하는 상세한 벤치마크 보고서를 발표합니다. 베세머 벤처캐피털의 목록에서 상위 10개 클라우드 제공업체를 아래에서 확인하세요. 클라우드 100 목록에서 OpenAI는 선도적인 AI 기업으로 다시 한번 목록에 올랐습니다. 베세머 벤처캐피털 스타트업에게 이 목록에 오르는 것은 신뢰성과 모멘텀을 의미합니다. 투자자들에게는 다음 기업 기술의 큰 물결이 어디서 오는지를 보여주는 척도입니다. 2025년에 그 물결은 분명히 AI입니다. 클라우드 100, AI 시대를 만나다 올해의 수상자들은 AI가 얼마나 빠르게 과대 선전에서 필수품으로 바뀌었는지를 반영합니다. 2년 전만 해도 많은 기업들이 AI 기능을 실험하며, 모델이 워크플로우를 개선하거나 사용자 경험을 향상시키는 방법을 테스트하고 있었습니다. 오늘날 AI를 완전히 수용한 기업들은 수익 성장과...
HYPE
$43.38
-5.67%
PLAY
$0.04845
+5.71%
MOVE
$0.1067
-2.82%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:02
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다