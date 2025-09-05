MEXC 거래소
무수한 움직임: 비트코인에 대한 시장이 하락세로 전환, 카우보이즈가 이글스를 이길 수 있을까?
미리아드 무브즈: 시장이 비트코인에 대해 하락세로 전환, 카우보이즈가 이글스를 이길 수 있을까? 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 이번 주 미리아드의 주요 시장에는 비트코인과 솔라나의 다음 움직임에 대한 예측이 포함됩니다. 가격이 하락함에 따라 예측자들은 미리아드에서 낮은 가격 목표에 유리하게 오즈가 크게 변동하면서 하락세로 기울고 있습니다. 미국 프로 풋볼 리그(NFL)가 돌아오고, 미리아드의 예측자들은 이변에 대해 전통적인 스포츠북보다 약간 더 나은 오즈를 제공받습니다. 예측 시장 전문가들은 NFL 개막과 최근 ATH 이후 다음 암호화폐 시장 움직임을 예측하는 사이에서 이번 주에 많은 일을 처리해야 합니다. 목요일 아침 암호화폐 가격이 하락함에 따라, 예측자들이 솔라나와 비트코인에 대한 낮은 가격 목표에 유리하게 오즈를 변동시키면서 미리아드의 예측 시장에서 오즈가 변화하고 있습니다. 주요 암호화폐 자산의 다음 움직임에 대한 예측에 4만 달러 이상이 걸렸습니다. 한편, 새로운 즉시 청산 시장은 NFL의 주요 언더독에 대해 더 좋은 오즈를 제공하고 있습니다. 스포츠, 암호화폐, 대중문화 또는 완전히 다른 것에 관심이 있든, 선택할 수 있는 시장이 많이 있습니다. 이번 주 가장 인기 있는 미리아드 시장을 살펴보겠습니다. (면책 조항: 미리아드 마켓은 Decrypt의 모회사인 DASTAN의 제품입니다.) 솔라나의 다음 움직임: 250달러로 상승 또는 130달러로 하락? 시장 오픈: 8월 26일 시장 마감: 해결될 때까지 오픈 거래량: 1만 3900달러 링크: 미리아드에서 "솔라나의 다음 움직임: 250달러로 상승 또는 130달러로 하락"에 대한 최신 오즈 확인 솔라나의 빠른 레이어-1 네트워크의 검증자들은 이번 주 초에 중앙화된 금융 상대방만큼 빠르게 네트워크를 만드는 것을 목표로 합의 프로토콜을 크게 수정하는 제안을 통과시켰습니다. 한 분석가는 Decrypt에 업그레이드에 대한 기대감이 연말까지 네트워크의 네이티브 토큰 가격을 250달러까지 밀어올리기에 충분할 수 있다고 말했습니다. 하지만 그것이 130달러로 하락하기 전에 일어날까요? 미리아드의 예측자들은 이 시장의 두 극단 중 SOL이 어느 쪽에 도달할 가능성이 높은지 예측하는 임무를 맡고 있습니다...
SOL
$220,12
-0,59%
MOVE
$0,1068
-2,73%
TOKEN
$0,01187
-5,34%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:40
비트코인(BTC) 가격은 수요일부터 1% 하락한 반면 이더리움(ETH) 가격은 1.4% 하락했습니다
비트코인(BTC) 가격이 수요일부터 1% 하락한 반면 이더리움(ETH) 가격은 1.4% 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. CoinDesk Indices는 일일 시장 업데이트를 통해 CoinDesk 20 인덱스의 상승세와 하락세 성과를 강조합니다. CoinDesk 20은 현재 4036.82에 거래되고 있으며, 수요일 오후 4시(ET) 이후 1.2%(-47.12) 하락했습니다. 20개 자산 중 1개만 상승 중입니다. 상승세: POL(+0.6%)과 XRP(-0.3%). 하락세: UNI(-2.8%)와 NEAR(-2.8%). CoinDesk 20은 전 세계 여러 지역의 다양한 플랫폼에서 거래되는 광범위한 지수입니다. 출처: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/04/coindesk-20-performance-update-polygon-pol-gains-0-6-as-nearly-all-assets-decline
NEAR
$2,837
-2,77%
M
$2,07188
-0,75%
BTC
$121 496,24
-0,81%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:39
최고 독일 규제 기관, 비트코인 구매에 대해 경고
독일 최고 규제 기관, 비트코인 구매에 대해 경고하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 독일 연방 금융 감독청(BaFin)의 수장인 마크 브랜슨은 암호화폐가 기관 채택 측면에서 지난 몇 년간 상당한 진전을 이루었음에도 불구하고 비트코인에 대해 강경한 반대 입장을 유지하고 있습니다. 브랜슨에 따르면, 비트코인과 다른 인기 암호화폐들이 주류 채택을 얻었다는 사실이 그것들을 "합리적인" 투자로 만들지는 않는다고 합니다. 그는 소비자들이 암호화폐 거래에 참여할 때 정확히 무엇을 하고 있는지 알아야 한다고 강조했습니다. 다른 암호화폐 애호가들의 비판을 반영하며, 브랜슨은 암호화폐를 카지노에 비유하며 비트코인과 대체 암호화폐들은 본질적인 가치가 없다고 주장했습니다. 2021년에 BaFin을 이끌기 시작한 브랜슨은 이전에 비트코인이 익명성 때문에 범죄자들 사이에서 인기가 있다고 주장했는데, 이는 암호화폐 반대자들에 의해 자주 반복되는 또 다른 논점입니다. 전 은행 매니저는 비트코인과 다른 암호화폐들이 규제 시스템에서 제외되어서는 안 된다고 주장합니다. 독일의 암호화폐 규제 다른 EU 회원국들과 마찬가지로, 독일은 현재 2024년 말에 발효된 포괄적인 MiCA 규제 프레임워크 하에서 운영되고 있습니다. 2024년 12월부터 모든 현지 암호화폐 자산 제공업체는 합법적으로 운영하기 위해 BaFin으로부터 라이센스를 취득해야 합니다. BaFin은 더 많은 규제 권한을 얻었습니다. 이제 적절한 라이센스 요건을 따르지 않는 플랫폼들을 폐쇄할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다. 출처: https://u.today/top-german-regulator-warns-against-buying-bitcoin
U
$0,00926
-4,43%
AWARE
$0,002171
+5,69%
MORE
$0,03626
+70,47%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:36
비트코인 500K 달러? 왜 장기 투자자들이 2025년에 투자를 두 배로 늘리고 있는가
비트코인 500,000달러? 장타매매 투자자들이 2025년에 배팅을 두 배로 늘리는 이유가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년은 디지털 자산 시장의 기준으로 오랫동안 역할을 해온 비트코인에게 또 다른 중요한 해가 될 수 있습니다. 분석가들은 반감기 이후 공급이 줄어들고 ETF와 기업 재무를 통한 기관 채택이 가속화됨에 따라 500,000달러로 가는 길이 더 이상 허황된 꿈이 아니라고 믿습니다. 토큰화가 성장하고 법정 화폐에 대한 압력이 증가함에 따라 디지털 골드로서의 비트코인의 위치는 그 어느 때보다 중요합니다. 비트코인이 계속해서 헤드라인을 장식하는 동안, MAGACOIN FINANCE와 같은 다른 기회들이 큰 수익을 추구하는 사람들을 위한 보완적인 투자로 등장하고 있으며, 이러한 새로운 확신은 장타매매 투자자들을 다시 끌어들이고 있습니다. 기관 자금 유입의 규모는 비트코인의 낙관적인 전망에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다. 이해관계자 부유 펀드, 자산 관리자 및 연금 펀드는 포트폴리오의 더 많은 부분을 비트코인에 투자하고 있습니다. 수십억 달러 규모의 ETF 상품을 통해 BlackRock과 Fidelity는 여전히 선두에 서서 일반 대중에게 이전에는 불안정했던 자산 클래스에 대한 접근을 제공하고 있습니다. 분석가들은 전통 금융이 마침내 비트코인을 받아들였기 때문에 앞으로 몇 년 동안 가격이 계속 상승할 것이라고 주장합니다. 포트폴리오 다각화에서 비트코인의 역할 장타매매 투자자들에게 비트코인은 단순한 투기적 상승 가능성 이상을 제공합니다. 희소성 기반 설계와 중앙 은행으로부터의 독립성은 통화 정책 실수와 인플레이션에 대한 헤지 역할을 합니다. 실물 자산의 토큰화가 확대됨에 따라 비트코인은 점점 더 디지털 경제의 준비 자산으로 취급되고 있습니다. 가격 변동이 충격적일 수 있지만, 기본 추세는 지금 비트코인에 배팅을 두 배로 늘리면 500,000달러를 향한 전망이 실현될 경우 큰 보상을 받을 수 있음을 시사합니다. MAGACOIN FINANCE: 전략 진행 중 동시에, 일부 투자자들은 비대칭적 기회를 위해 비트코인을 넘어 살펴보고 있습니다. 75배 움직임을 예측하는 전망으로, MAGACOIN FINANCE는 전 세계 많은 암호화폐 커뮤니티에서 빠르게 화제가 되고 있습니다. 트레이더들은 이를 희귀한 프리세일로 설명합니다...
REAL
$0,08203
-1,15%
RISE
$0,010422
+2,54%
MORE
$0,03626
+70,47%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 08:26
2025-2026 시즌 NFL의 5가지 주요 스토리라인
2025-2026 시즌 미국 프로 풋볼 리그(NFL)의 5가지 주요 스토리라인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캔자스시티, 미주리 - 1월 26일: 캔자스시티 치프스의 쿼터백 패트릭 마홈스 #15가 버팔로 빌스와의 AFC 챔피언십 풋볼 경기 전반전 동안 포켓에서 빠져나가고 있습니다. 2025년 1월 26일 미주리주 캔자스시티의 GEHA 필드 애로우헤드 스타디움에서 열린 경기입니다. (사진: 브룩 서튼/게티 이미지) 게티 이미지 NFL 시즌이 공식적으로 시작되었으며, 2025-2026 시즌 리그 선수들과 팀들을 중심으로 다양한 스토리라인이 펼쳐집니다. 일부 팀들에게는 2020년대 첫 출전을 앞두고 슈퍼볼 우승이냐 실패냐의 기로에 서 있습니다. 또한 몇 시즌 동안 플레이오프 진출권 밖에 있었던 후 다시 포스트시즌 풋볼을 할 기회를 갈망하는 프랜차이즈들도 있습니다. 선수 측면에서는 공격, 수비 또는 양쪽 모두에서 이름을 알리려는 재능 있는 신인들이 있습니다. 다른 기존 인재들은 지난 6시즌 동안 첫 번째, 두 번째 또는 세 번째로 개인 트로피를 노릴 것입니다. 다음은 다가오는 시즌을 앞둔 5가지 주요 NFL 스토리라인입니다. 1. 잭슨빌 재규어스는 WR/CB 트래비스 헌터를 양쪽 포지션에서 얼마나 커밋할 것인가? 잭슨빌, 플로리다 - 5월 10일: 잭슨빌 재규어스의 트래비스 헌터 #12가 2025년 5월 10일 플로리다주 잭슨빌의 밀러 일렉트릭 센터에서 열린 잭슨빌 재규어스 루키 미니캠프 동안 패스를 잡으려고 시도하고 있습니다. (사진: 제임스 길버트/게티 이미지) 게티 이미지 현 하이즈만 트로피 수상자인 트래비스 헌터의 첫 NFL 시즌 동안 스냅 배분에 관한 논의가 오프시즌 내내 계속되어 왔습니다. 재규어스의 헤드 코치 리암 코헨은 캐롤라이나 팬서스와의 1주차 경기를 앞두고 그의 젊은 스타의 정확한 활용법을 아직 파악하려고 노력 중이라고 밝혔습니다. 현재 헌터는 팀의 선발 와이드 리시버로 등록되어 있으며 그는...
SIX
$0,0195
-1,71%
CITY
$0,9668
-2,33%
PHOTO
$0,7818
+34,42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:59
Bitwise, 스위스 거래소에 Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP ETP 출시
Bitwise, 스위스 거래소에 비트코인, 이더리움, 솔라나, XRP ETP 출시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 Bitwise는 기관 투자자를 대상으로 스위스 SIX 거래소에 비트코인, 이더리움, 솔라나 및 XRP ETP를 출시했습니다. 회사의 자산은 2024년 10월 이후 유럽 시장 확장에 따라 40개 제품에 걸쳐 200% 증가하여 150억 달러에 달했습니다. 스위스의 규제 프레임워크는 유럽 국가들이 디지털 자산 투자에 대한 제한을 완화함에 따라 암호화폐 기업들을 유치하고 있습니다. 9월 4일, Bitwise 자산 관리는 SIX 스위스 거래소에 5개의 새로운 ETP 상장을 확인했습니다. 제품에는 Bitwise Core 비트코인 ETP, 이더리움 스테이킹 ETP, 솔라나 스테이킹 ETP 및 Physical XRP ETP가 포함되며, 각각 디지털 자산으로 완전히 뒷받침되고 전통적인 브로커리지 포트폴리오에 통합되었으며, 선별된 Top 20 Capped 인덱스를 추적하는 MSCI Digital Assets도 함께 제공됩니다. Bitwise의 이번 움직임은 기업 채택이 전 세계적으로 급증하는 가운데 디지털 자산의 중요한 허브로서 스위스의 규제 개방성을 강조합니다. "스위스에 상장한 5개의 주력 제품은 암호화폐 시장의 잠재력을 최대한 활용하고자 하는 투자자들에게 더 넓은 옵션을 제공할 것입니다 [...] 널리 존경받는 SIX 거래소에서 스테이킹 및 인덱스 제품과 같은 새로운 옵션으로 제품 스위트를 개발하고 있다는 점에 매우 기쁘게 생각합니다"라고 Bitwise Europe의 지역 투자 전략 이사인 Ronald Richter가 말했습니다. Bitwise는 이번 상장을 장기적인 유럽 확장 전략의 일환으로 설명했습니다. 회사는 최근 40개 제품에 걸쳐 고객 자산이 150억 달러를 넘어섰으며, 이는 2024년 10월 이후 200% 증가한 수치입니다. 활발한 지정학적 위기, 무역 긴장 및 경제적 취약성 속에서 유럽에서의 암호화폐에 대한 기업 수요는 투자자들이 다각화를 추구함에 따라 계속 증가하고 있습니다. "스위스에서 제품 스위트의 확장은 Bitwise에게 논리적인 다음 단계이며, 항상 최고 수준의 암호화폐 ETP를 제공하는 것을 목표로 하는 우리의 전략에 부합합니다. 우리는 신중하게 구축된 금융 인프라를 갖춘 규제된 제품을 사용하여 디지털 자산의 가치 창출로부터 혜택을 받을 수 있는 투자자들에게 다양한 옵션을 제공합니다. 우리는 항상..."
M
$2,07188
-0,75%
SIX
$0,0195
-1,71%
MOVE
$0,1068
-2,73%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:58
비트코인 가격은 매집박스를 종료하고 폭락을 방지하기 위해 112K 달러를 회복해야 함
비트코인 가격이 횡보구간을 종료하고 폭락을 방지하기 위해 $112K를 회복해야 한다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 비트코인이 $124,500 ATH에서 14% 하락하여 BTC 수익 공급량이 감소했으며, 이는 시장 소진을 나타냅니다. 다음 상승세를 시작하기 위해서는 $112,000-$116,000 공급 구간을 극복해야 합니다. 비트코인(BTC)은 토요일에 $124,500 ATH에서 14% 하락하여 7주 만에 최저치인 $107,400를 기록했습니다. 새로운 분석에 따르면, 이번 조정으로 시장은 광범위한 순 분배 상태로 전환되어 "열광적 단계"가 식었습니다. 비트코인의 $107,000 하락은 "소진"을 시사 Glassnode 데이터에 따르면, 8월 중순 신고가 경신으로 비트코인 공급량의 100%가 수익 상태가 되었습니다. 비트코인: 수익 중인 공급량. 출처: Glassnode 이러한 기간을 유지하려면 끊임없는 이익 실현을 상쇄할 만큼 강력한 지속적인 자본 유입이 필요하며, 이는 오래 지속되기 어려운 상황입니다. Glassnode는 최신 The Week Onchain Report에서 "이러한 행동은 종종 0.95 분위 비용 기준, 즉 공급량의 95%가 수익 상태인 임계값으로 포착된다"고 밝혔습니다. 관련: 비트코인, 3년 연속 '레드 9월' 하락세 극복 예정 가장 최근의 열광적 단계는 약 3.5개월 동안 지속되었으며, 공급량의 95% 이상이 수익 상태였습니다. 그러나 시장 정보 회사에 따르면, 비트코인은 8월 19일 "수요가 마침내 소진 징후를 보이면서" 이 밴드 아래로 떨어졌습니다. 현재 비트코인 공급량의 90%가 수익 상태이며, 이는 0.85와 0.95 분위 비용 기준 사이, 즉 $104,100-$114,300 범위에 있습니다. Glassnonde는 "역사적으로 이 구간은 열광적 정점 이후 횡보구간으로 작용하여 종종 불안정한 횡보장으로 이어졌다"고 쓰며 다음과 같이 덧붙였습니다: "$104.1K 아래로 떨어지면 이번 사이클 초기에 보였던 ATH 이후 소진 단계가 재현될 것이며, $114.3K 이상으로 회복되면 수요가 발판을 찾고 추세의 통제권을 되찾는 신호가 될 것입니다." 비트코인: 공급 분위 비용 기준 모델. 출처: Glassnode 마찬가지로, 단기 보유자 공급 비율...
BTC
$121 496,24
-0,81%
MORE
$0,03626
+70,47%
COM
$0,011198
+2,76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:57
비트코인(BTC) 공식적으로 금과 분리되다
비트코인(BTC)이 공식적으로 금과 디커플링되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 변동성이 감소하면서 9월 초 107,000달러에서 113,000달러 사이에서 거래되고 있습니다. 한편, 금은 사상 최고치 근처에서 거래되고 있어 두 자산 간의 상관관계가 주목받고 있습니다. CryptoQuant의 커뮤니티 분석가인 Maartunn은 최근 트윗에서 비트코인이 이제 금과 디커플링되었다고 관찰했습니다. Maartunn에 따르면, 6개월 이상(2025년 2월 이후) 처음으로 BTC와 금 사이의 상관관계가 부정적으로 전환되었습니다. 분석가는 이러한 변화가 안전자산 내러티브의 다이버전스를 의미할 수 있다고 제안합니다. 함께 보면 좋은 글 비트코인은 9월 1일 107,250달러의 저점에서 반등하여 3일 연속 상승해 수요일에 112,600달러의 고점에 도달한 후 후퇴했습니다. 글 작성 시점에 비트코인은 지난 24시간 동안 0.7% 하락한 110,578달러에 거래되고 있었습니다. 현물 금은 이전에 처음으로 3,500달러를 넘어선 후 약간 상회하여 거래되었습니다. 시장은 다음 움직임을 기다립니다 비트코인 가격이 안정화되는 가운데, 시장은 16일과 17일로 예정된 다가오는 9월 회의에서 연준의 금리 포지셔닝에 대한 단서를 기다리며 다음 움직임을 목표로 합니다. 함께 보면 좋은 글 최신 경제 데이터 발표에 따르면, 8월 민간 고용은 54,000명만 증가했으며, 이는 다우존스 경제학자들이 예상한 75,000명보다 낮고 지난 달에 보였던 106,000명 증가에서 하락한 수치입니다. 실업 수당 청구는 237,000건으로 전주 대비 8,000건 증가했으며 예상치를 상회하여 노동 시장 둔화의 추가 증거를 제공했습니다. 이에 따라 투자자들은 금요일의 중요한 고용 보고서에 주목할 것입니다. 노동 시장 우려로 인해 트레이더들은 연방준비제도가 이달 말 회의에서 금리를 인하할 것이라는 베팅을 늘렸으며, 그 확률은 현재 97.4%에 이릅니다. 출처: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
NEAR
$2,837
-2,77%
U
$0,00926
-4,43%
SIX
$0,0195
-1,71%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:51
SRX 시리즈 자산이 GMS 레이스 카에 매각됨
SRX 시리즈 자산이 GMS 레이스 카에 매각되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 하트포드, 오하이오 - 7월 23일: 마르코 안드레티 #98이 2022년 7월 23일 오하이오주 하트포드의 샤론 스피드웨이에서 SRX 시리즈 챔피언십 우승을 축하하고 있습니다. (사진: 제이슨 밀러/SRX/Getty Images) Getty Images 나스카 명예의 전당 입성자 레이 에버넘이 처음 시작한 SRX 시리즈가 작년 갑작스럽게 중단된 후 공식적으로 매각되었습니다. 모리 갤러거가 소유한 GMS 레이스 카는 레이 에버넘 엔터프라이즈로부터 시리즈의 자산을 구매했습니다. 이 자산에는 완전한 SRX 차량 함대(16대)와 장비가 포함됩니다. "이 레이스 카들은 레이에 의해 내구성, 주행성, 성능을 염두에 두고 믿을 수 없을 정도로 높은 기준으로 제작되었습니다,"라고 GMS 레이스 카의 사장인 조이 코헨이 말했습니다. "우리 팀은 이 차량들을 새로운 시대로 가져가 프리미엄 트랙 데이 경험, 턴키 고객 프로그램, 그리고 전국의 특별 레이싱 이벤트를 위해 재활용할 수 있는 큰 기회를 봅니다. 가능성은 무한합니다." 코헨은 이전에 레거시 모터 클럽의 레이스 운영 부사장으로 일했으며 여러 차례 컵 시리즈 크루 치프로 대리 역할을 했습니다. "이번 인수는 GMS 패브리케이션에게도 큰 발전입니다,"라고 GMS 패브리케이션의 사장인 마이크 빔이 말했습니다. "우리 제작 팀은 모든 레이싱 노력의 중심이며, GMS가 알려진 장인 정신과 자부심으로 이 다음 장을 이끌게 되어 기쁩니다." 이 시리즈는 원래 조지 파인과 샌디 몬태그, 그리고 나스카 명예의 전당 입성자 토니 스튜어트의 주요 지원을 받았습니다. SRX는 나스카, NTT 인디카 시리즈, NHRA 및 트랜스-암의 전 현직 모터스포츠 스타들이 미국 전역의 로컬 쇼트 트랙에서 서로 경쟁하면서 즉각적인 명성을 얻었습니다. ESPN과 파트너십을 맺고 이후 CBS와 함께 각 레이스를 생중계했습니다. "이 차들이 새로운 형식으로 계속 살아가는 것을 보는 것은 믿을 수 없을 정도로 보람 있습니다,"라고 에버넘이 말했습니다. "우리는 그것들을...
SRX
$0,08155
+0,45%
VICE
$0,03049
-24,26%
PHOTO
$0,7818
+34,42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 07:44
트론 창립자, 블랙리스트 논란 속 '소규모 테스트' 해명
트론 창립자가 블랙리스팅 논란 속에서 '소소한 테스트'를 명확히 설명했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Justin Sun WLFI: 트론 창립자가 블랙리스팅 논란 속에서 '소소한 테스트'를 명확히 설명 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Justin Sun WLFI: 트론 창립자가 블랙리스팅 논란 속에서 '소소한 테스트'를 명확히 설명 출처: https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
SUN
$0,025989
+2,05%
WLFI
$0,1736
-3,17%
COM
$0,011198
+2,76%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 06:52
