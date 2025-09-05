시장이 중요한 결정 포인트에 직면함에 따라 비트코인은 104,000달러에서 116,000달러 사이에서 통합됩니다
비트코인이 $104,000에서 $116,000 사이에서 매집박스를 형성하는 가운데 시장은 중요한 결정 시점에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 $104,000에서 $116,000 사이의 매집박스 범위 내에서 거래되고 있으며, 온체인 데이터는 다음 방향성 움직임을 결정할 수 있는 중요한 수준을 보여주고 있습니다. Glassnode의 9월 4일 보고서에 따르면, 비트코인은 8월 중순 ATH 이후 변동성이 큰 하락세에 진입하여 $108,000까지 하락한 후 현재 수준으로 반등했습니다. UTXO 실현 가격 분포는 투자자들이 시장 위축 기간 동안 일관된 하락 매수 행동을 통해 $108,000-$116,000 "공백"을 채우며 축적했음을 보여줍니다. UTXO 실현 가격 분포 차트는 최근 ATH에서의 가격 하락 이후 $108,000-$116,000 범위에 집중된 비트코인 축적을 보여줍니다. 이미지: Glassnode 현재 거래 범위는 0.85와 0.95 분위 비용 기준 수준에 해당하며, $104,100에서 $114,300까지 범위입니다. 역사적으로 이 구간은 열광적인 정점 이후 매집박스 통로 역할을 하며, 종종 불안정한 횡보장을 만들어냅니다. $104,100 아래로 하락하면 이번 사이클 초기에 보였던 ATH 이후 소진 단계가 재현될 것이며, $114,300 위로 회복되면 수요 통제력이 회복되었다는 신호가 될 것입니다. 단타매매 트렌드 단타매매자들은 이 범위 내에서 증가하는 압력에 직면하고 있으며, 그들의 수익률은 $108,000까지 하락하는 동안 90% 이상에서 42%로 급락했습니다. 이러한 급격한 반전은 일반적으로 최근 구매자들의 공포 기반 매도를 촉발하며, 판매자 소진 이후 반등이 가능해집니다. 현재 단타매매자의 60% 이상이 수익으로 돌아왔으며, 이는 최근의 극단적인 상황에 비해 중립적인 포지셔닝을 나타냅니다. 단타매매자 수익성은 2025년 8월에 급격히 하락한 후 현재 약 60% 수준으로 회복되어 중립적인 시장 심리를 나타냅니다. 이미지: Glassnode 단타매매자 공급의 75% 이상이 수익성을 달성할 수 있는 $114,000-$116,000 이상으로의 지속적인 회복만이 새로운 수요를 유치하는 데 필요한 신뢰를 회복할 수 있을 것입니다. 선물 시장 펀딩 비율은 시간당 $366,000에 위치하며, 확립된 $300,000 기준선과 2024년 3월과 12월에 보였던 $1백만을 초과하는 과열 수준 사이에서 중립적으로 위치하고 있습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 백 홀더, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 당신의 첫...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:31