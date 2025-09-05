2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

13년 만에 비트코인 고래가 5200만 달러 상당의 BTC를 이동

비트코인 고래, 13년 만에 5200만 달러 상당의 BTC 이동 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해서 목요일에 선두 암호화폐에서 5000만 달러 이상을 보유한 비트코인 주소가 일부 자금을 이동시켰습니다. 블록체인 데이터에 따르면 2012년 이후 처음으로 해당 주소에서 BTC가 이동되었습니다. 이러한 움직임은 다수의 대형 암호화폐 보유자들이 거래를 진행하는 가운데 발생했습니다. 블록체인 데이터에 따르면 오늘 가격으로 5200만 달러 이상의 가치가 있는 479 비트코인을 보유한 주소가 13년간의 휴면 상태 후 BTC의 일부를 이동시켰습니다. 2012년 이후 코인을 이동시키지 않았지만 수년간 소량의 BTC를 받아온 이 주소는 8,883,067달러 가치의 80 BTC 이상을 새로운 주소로 이체했습니다. 이러한 움직임은 최근 몇 달 동안 대형 비트코인 보유자들의 여러 움직임을 따르는 것으로, 1,000 BTC 이상을 보유한 여러 고래들이 포함되며, 이 투자자들 중 일부는 BTC를 이더리움으로 교환했지만 다른 일부는 단순히 포지션을 청산했습니다. 네트워크 블록 익스플로러 Hypurrscan의 데이터에 따르면, 8월 29일 주요 비트코인 보유자가 2,000 비트코인(2억 1600만 달러 이상의 가치)을 Hyperliquid의 거래소에 예치하고 체계적으로 이더리움으로 판매했습니다. 이달 초, 한 고래가 현재 가격으로 7500만 달러 가치의 약 670 BTC를 이동시켜 이더리움에 레버리지 롱 포지션을 열기 위해 4개의 지갑으로 분할했으며, 또 다른 고래는 10년간의 "보유" 후 3억 4900만 달러 이상의 가치가 있는 3,000 BTC를 이동시켰습니다. 그리고 7월에는 미스터리한 비트코인 고래가 14년 동안 코인을 보유한 후 80,000 BTC를 이동시켰습니다. 이 마지막 에피소드에서 기관 암호화폐 거래소 Galaxy Digital은 "고객을 대신하여 암호화폐 역사상 가장 큰 명목상 비트코인 거래 중 하나"인 판매를 실행하는 임무를 맡았다고 밝혔습니다. 고래는 항상 개인 투자자만이 아니라 암호화폐 역사 초기에 채굴에 참여한 기업일 수도 있습니다. 고래가 깨어날 때, 시장이 그 주체가 현금화를 시작할 것으로 예상하면서 때때로 매도 압력이 뒤따릅니다...
금요일, 9월 5일 힌트, 스팬그램 및 정답

금요일, 9월 5일의 힌트, 스팬그램 및 정답 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 NYT Strands 힌트와 정답 출처: New York Times 산에서 천둥이 울리고 있습니다. 이 글을 쓰기 직전에 정말 심각한 천둥소리가 있었습니다. 천둥의 파열음이 들렸습니다. 하늘이 흔들렸습니다! 저는 주로 정전에 대해 걱정합니다. 일을 하려고 할 때, 쾅! 번개가 그리드를 날려버립니다. 하지만 지금까지는 괜찮은 것 같습니다. 상황이 더 나빠지기 전에 이 Strands를 풀어봅시다! 수요일의 Strands를 찾고 계신가요? 여기에서 가이드를 확인하세요. Strands 플레이 방법 Strands는 New York Times의 퍼즐 게임 중 가장 새로운 게임입니다. 고전적인 단어 찾기 게임에 재미있는 변화를 준 게임입니다. 매일 새로운 테마가 주어지고, 그리드에서 해당 테마에 맞는 모든 단어를 찾는 임무를 받게 됩니다. 여기에는 그리드의 양쪽을 가로지르는 스팬그램도 포함됩니다. 이 단어 중 하나는 그리드의 한쪽에서 다른 쪽으로 가로지르는 스팬그램으로, 오늘의 테마에 대해 더 많은 정보를 알려줍니다. 스포일러 주의. 오늘의 Strands 힌트 오늘의 테마와 단어를 찾는 데 도움이 되는 힌트를 읽어보세요. 오늘의 테마: 장비 갖추기 힌트: 운동 장비 단서: 특정 스포츠가 아닌, Big 5에서 찾을 수 있는 것들 각 단어의 첫 두 글자는 다음과 같습니다: 기억하세요, 스포일러 주의! 오늘의 Strands 정답은 무엇인가요? 오늘의 스팬그램은: SPORTINGGOODS 전체 단어 목록: CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET 완성된 Strands 그리드: 오늘의 Strands 스크린샷: Erik Kain 오늘의 Strands 분석 처음에는 (HELMET과 GLOVE를 찾은 후) 이번 주말에 시즌이 시작되는 미식축구/NFL 테마의 Strands일 것이라고 생각했습니다. 하지만 틀렸습니다. 제가 알기로는 미식축구에 SKATES나 PADDLE 또는 RACKET은 없습니다. 이것들은...
폴 아웃 보이 언더 더 코크 트리, 20주년 기념 5× 플래티넘

Fall Out Boy의 From Under The Cork Tree, 20주년 기념 5배 플래티넘 달성이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Fall Out Boy (사진: Saverio Truglia/WireImage) WireImage Fall Out Boy의 팝펑크 돌파구 앨범 From Under the Cork Tree가 이모 아이콘들이 레코드의 20주년을 축하하기 위해 준비하는 가운데 공식적으로 새로운 상업적 이정표에 도달했습니다. 2025년 8월 27일, 미국 레코드 산업 협회(Recording Industry Association of America)는 From Under the Cork Tree가 공식적으로 5배 플래티넘 인증을 받았다고 발표했습니다 — 이는 500만 장의 표준 앨범 유닛 판매와 동일합니다. 이 LP의 수치는 2006년 2배 플래티넘(200만 유닛) 인증을 받은 이후 마지막으로 업데이트되었으며, 이는 역대 가장 영향력 있는 팝펑크 레코드 중 하나로서의 위치를 더욱 공고히 했습니다. 이제 FOB의 보컬-기타리스트 Patrick Stump, 베이시스트 Pete Wentz, 기타리스트 Joe Trohman, 그리고 드러머 Andy Hurley는 올해 10월에 출시될 포괄적인 20주년 기념판으로 그들의 돌파구 레코드의 20년을 더욱 기념할 예정입니다. From the Cork Tree (20주년 기념판)에 포함된 내용 원본 앨범의 13개 트랙을 리마스터링하는 것과 함께, From Under the Cork Tree (20주년 기념판)은 3LP 디럭스 박스, 2CD 디럭스 박스, 그리고 B-사이드, 미공개 대체 버전, 라이브 공연 및 스트리밍으로 처음 제공되는 새로운 자료를 포함하는 슈퍼 디럭스 디지털 에디션을 통해 팬들에게 다양한 에디션으로 제공됩니다. 8월 27일 RIAA 뉴스와 함께, Fall Out Boy는 또한 팬들이 좋아하는 트랙 "Start Today"를 스트리밍 서비스 전반에 공개했습니다. 뉴욕시 하드코어 펑크 밴드 Gorilla Biscuits의 1989년 트랙 커버인 이 노래는 이전에는 2005년 비디오 게임 Tony Hawk's American Wasteland의 사운드트랙에서만 이용 가능했습니다. 전 세계 리스너들은 From Under the Cork Tree의 세 가지 특별 에디션 패키지 중 하나를 소유하기 전에 지금 전 세계적으로 이 노래를 스트리밍할 수 있습니다. 미공개 자료 외에도, 두 디럭스 박스에는 당신의 삶에서 FOB 친구에게 완벽한 추가 보물들이 포함되어 있습니다: 밴드의 주요 작사가인 Wentz가 팬들을 위해 쓴 편지,...
시장이 중요한 결정 포인트에 직면함에 따라 비트코인은 104,000달러에서 116,000달러 사이에서 통합됩니다

비트코인이 $104,000에서 $116,000 사이에서 매집박스를 형성하는 가운데 시장은 중요한 결정 시점에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)은 $104,000에서 $116,000 사이의 매집박스 범위 내에서 거래되고 있으며, 온체인 데이터는 다음 방향성 움직임을 결정할 수 있는 중요한 수준을 보여주고 있습니다. Glassnode의 9월 4일 보고서에 따르면, 비트코인은 8월 중순 ATH 이후 변동성이 큰 하락세에 진입하여 $108,000까지 하락한 후 현재 수준으로 반등했습니다. UTXO 실현 가격 분포는 투자자들이 시장 위축 기간 동안 일관된 하락 매수 행동을 통해 $108,000-$116,000 "공백"을 채우며 축적했음을 보여줍니다. UTXO 실현 가격 분포 차트는 최근 ATH에서의 가격 하락 이후 $108,000-$116,000 범위에 집중된 비트코인 축적을 보여줍니다. 이미지: Glassnode 현재 거래 범위는 0.85와 0.95 분위 비용 기준 수준에 해당하며, $104,100에서 $114,300까지 범위입니다. 역사적으로 이 구간은 열광적인 정점 이후 매집박스 통로 역할을 하며, 종종 불안정한 횡보장을 만들어냅니다. $104,100 아래로 하락하면 이번 사이클 초기에 보였던 ATH 이후 소진 단계가 재현될 것이며, $114,300 위로 회복되면 수요 통제력이 회복되었다는 신호가 될 것입니다. 단타매매 트렌드 단타매매자들은 이 범위 내에서 증가하는 압력에 직면하고 있으며, 그들의 수익률은 $108,000까지 하락하는 동안 90% 이상에서 42%로 급락했습니다. 이러한 급격한 반전은 일반적으로 최근 구매자들의 공포 기반 매도를 촉발하며, 판매자 소진 이후 반등이 가능해집니다. 현재 단타매매자의 60% 이상이 수익으로 돌아왔으며, 이는 최근의 극단적인 상황에 비해 중립적인 포지셔닝을 나타냅니다. 단타매매자 수익성은 2025년 8월에 급격히 하락한 후 현재 약 60% 수준으로 회복되어 중립적인 시장 심리를 나타냅니다. 이미지: Glassnode 단타매매자 공급의 75% 이상이 수익성을 달성할 수 있는 $114,000-$116,000 이상으로의 지속적인 회복만이 새로운 수요를 유치하는 데 필요한 신뢰를 회복할 수 있을 것입니다. 선물 시장 펀딩 비율은 시간당 $366,000에 위치하며, 확립된 $300,000 기준선과 2024년 3월과 12월에 보였던 $1백만을 초과하는 과열 수준 사이에서 중립적으로 위치하고 있습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 백 홀더, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 당신의 첫...
다코타 디체바 대 리즈 카마우치는 PFL이 반드시 성사시켜야 할 경기입니다

다코타 디체바 대 리즈 카무체는 PFL이 반드시 성사시켜야 할 경기라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 다코타 디체바 대 리즈 카무체 출처: Getty MMA에서 타이밍은 모든 것이며, 특히 매치메이킹에서 그렇습니다. 지금 무패의 떠오르는 슈퍼스타 다코타 디체바와 베테랑 개척자이자 새롭게 왕관을 쓴 챔피언 리즈 카무체 간의 대결을 위한 별들의 정렬이 이보다 더 명확할 수 없습니다. 두 선수 모두 PFL에서 압도적인 모습을 보여왔습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 11월 25일: 다코타 디체바가 2022년 11월 25일 뉴욕시 매디슨 스퀘어 가든의 훌루 시어터에서 열린 2022 PFL 챔피언십에서 캐서린 코로게네스를 물리친 후 축하하고 있습니다. (사진: Cooper Neill/Getty Images) Getty Images 디체바(15-0)는 2023년과 2024년 플라이급 토너먼트 타이틀을 연속으로 획득했으며, 카무체(25-8)는 올해 41세의 나이로 2025년 토너먼트에서 우승하며 그녀의 유산에 또 다른 관련성 층을 더했습니다. Forbes터너에서 케이지로: 미디어 거물 존 마틴이 수십억 달러 TV 교훈을 PFL에 적용하는 방법Brian Mazique 작성 두 여성 모두 챔피언십 수준의 영향력을 가지고 있어 이 매치업은 불가피하게 느껴집니다. 카무체는 여성 MMA에서 가장 오랫동안 활동해온 인물 중 하나이며, 다음 도전에서 도망치지 않습니다. 대신, 그녀는 14살 어린 챔피언과의 경기를 요청하고 있습니다. 노스캐롤라이나 샬럿 - 8월 15일: 미국의 리즈 카무체가 2025년 8월 15일 노스캐롤라이나 샬럿의 보장글스 콜로세움에서 열린 2025 PFL 월드 토너먼트 결승전에서 제나 비숍을 물리친 후 반응하고 있습니다. (사진: David Jensen/Getty Images) Getty Images 최근 MMA 정키와의 인터뷰에서 카무체는 이 경기를 성사시키고 싶다는 바람을 표현했지만, 만약 그리고 언제 경기가 열리든 디체바가 완전한 컨디션을 갖추기를 원합니다. "저는 (이 경기가 성사되기를) 바랍니다만, 그것은 정말 그녀의 건강 상태에 달려 있습니다. 그녀가 최근 손 수술을 받았다는 것을 알고 있고, 제가 원하는 마지막 것은 상대가 서둘러 복귀해야 하는 상황입니다..."
DC 국가방위군 배치 11월까지 연장, 장군 발표

DC 주방위군 배치 11월까지 연장, 장군 발표 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 주요 내용 워싱턴 D.C.의 주방위군은 11월 30일까지 주둔할 예정이라고 리랜드 D. 블랜차드 2세 준장이 목요일 성명에서 밝혔으며, D.C. 법무장관이 법정에서 이를 문제 삼는 가운데 논란이 되고 있는 배치를 거의 3개월 연장했습니다. 배치 연장은 목요일에 명령되었습니다. (사진: Kevin Dietsch/Getty Images) Getty Images 주요 사실 D.C. 주방위군 임시 사령관인 블랜차드는 "이 도시 거리를 걷는 모든 사람의 안전을 보장하기 위해 계속 노력하면서 주둔을 연장하기로 결정했다"고 말했습니다. 주방위군은 도널드 트럼프 대통령이 30년 만에 최저 폭력 범죄율에도 불구하고 도시에 "범죄 비상사태"를 선언한 다음 날인 8월 12일부터 D.C.에 배치되었습니다. 이번 연장은 D.C. 법무장관 브라이언 슈왈브가 주방위군 배치에 대해 트럼프 행정부를 고소한 지 몇 시간 만에 이루어졌으며, 연방 정부가 "미군은 국내 법 집행에 관여해서는 안 된다는 미국 민주주의의 기본 원칙을 무시했다"고 비난했습니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 주요 헤드라인을 형성하는 가장 큰 소식을 항상 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 주요 수치 2,000. 이는 체포와 순찰을 돕는 수백 명의 연방 요원들과 함께 D.C.에 배치된 주방위군 병력의 수입니다. 주요 비판 "어떤 미국 도시도 미군, 특히 주민들에게 책임을 지지 않고 지역 법 집행에 대한 훈련을 받지 않은 타주 군인들이 거리를 순찰해서는 안 됩니다,"라고 슈왈브는 목요일 성명에서 말하며 이번 배치를 "연방 정부의 과도한 개입"이라고 규정했습니다. 주요 배경 트럼프의 법 집행 지원을 위한 주방위군 사용은 6월에 시작되었으며, 당시 로스앤젤레스 시내 중심에서 주로 발생한 이민세관단속국(ICE) 반대 시위에 대응하기 위해 경찰을 지원하기 위해 군대가 파견되었습니다. 이 배치는...
2000만 개의 새로운 SUI 토큰, 트레저리를 새로운 최고치로 밀어올려 – 상세 정보

2천만 개의 새로운 SUI 토큰이 트레저리를 신고가로 PUSH - 상세 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SUI 그룹 홀딩스가 시장에서 다시 움직였으며, 2천만 SUI를 보유량에 추가하여 총 약 1억 2백만 개의 토큰으로 늘렸습니다. 이는 현재 가격으로 약 3억 4400만 달러의 가치가 있습니다. 나스닥에서 SUIG 티커로 거래되는 미네소타 기반 회사는 9월 3일자 보도 자료에 따르면 Sui 재단과 연계된 계약을 통해 토큰을 구매했습니다. 보고서에 따르면 이 거래는 SUI 그룹에게 공개 시장에서는 구할 수 없는 할인된 락업 토큰에 접근할 수 있게 해줍니다. 암호화폐 보유 및 스테이킹 회사의 약 1억 2백만 SUI 대부분이 적극적으로 스테이킹되고 있다고 트레저리 업데이트가 보여줍니다. 이 스테이킹은 현재 연간 약 2.2%의 수익을 냅니다. 공개된 수치에 따르면, 스테이킹 수입은 트레저리에 일일 약 2만 달러의 보상으로 환산됩니다. 회사는 또한 약 6천만 달러의 유동 현금을 보유하고 있으며, 이는 할인된 토큰을 더 많이 구매하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 투자자들은 새로운 기준을 주시하게 되었습니다: 주당 SUI입니다. 9월 2일 기준으로 이 지표는 주당 1.14 SUI로, 완전히 조정된 8900만 주의 발행 보통주에 대비하여 계산되었습니다. 발표 후, SUI는 약 4% 상승하여 일일 최저가 3.20달러에서 최고 3.40달러까지 올랐습니다. 그러나 이 토큰은 여전히 1월 최고치인 5.36달러보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있습니다. Sui 재단과의 독점 계약 재단과의 계약은 이 이야기의 핵심입니다. 더 낮은 비용으로 락업된 SUI를 구매함으로써, SUI 그룹은 자사의 장부 가치와 소매 구매자들이 거래소에서 보는 가격 사이에 완충 장치를 만듭니다. 이러한 비용 기준 이점은 보도 자료에서 회사가 트레저리를 성장시키면서 증자를 통해 "추가 구매 자금을 조달"하려는 계획의 의도적인 부분으로 설명되었습니다. 이 움직임은 일부 상장 기업이 자산을 대차대조표에 집중시키는 방식과 유사합니다...
독일, 슬로바키아에 역사적인 0-2 패배 당해

독일, 슬로바키아에 역사적인 2-0 패배를 당하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 역사상 처음으로 독일이 원정 월드컵 예선 경기에서 패배했습니다. 독일은 목요일 브라티슬라바에서 슬로바키아에 2-0으로 패했습니다. (사진: Lars Baron/Getty Images) Getty Images 역사상 처음으로 독일이 원정 월드컵 예선에서 패배했습니다. 목요일, 디 나치오날만샤프트는 데이비드 한코(42분)와 데이비드 스트렐레츠(55분)의 골에 힘입어 브라티슬라바에서 슬로바키아에 2-0으로 패했습니다. 또한 이는 독일의 슬로바키아 상대 첫 패배이기도 했습니다. 이 결과는 분데스트레이너 율리안 나겔스만 감독 하에서 이루어진 국가의 최근 부활에 의문을 제기합니다. 결국 독일은 UEFA 네이션스 리그 결승에서 두 경기를 모두 패했고 최근 6경기에서 단 한 번의 승리만을 기록했습니다. 어쩐지 이탈리아와의 3-3 무승부 이후로 나겔스만의 독일은 마법을 잃었습니다. 그 경기에서 45분 동안 지배하며 전반전에 3-0으로 앞섰지만, 결국 경기를 놓쳤습니다. 그 후 UEFA 네이션스 리그 결승에서 포르투갈(2-1)과 프랑스(2-0)에 패배가 이어졌습니다. 하지만 오늘의 경기력은 여러 면에서 6경기 중 최악이었습니다. 70%의 점유율에도 불구하고 독일은 최종 3분의 1 지역에서 느리고 둔했습니다. 실제로 자말 무시알라와 카이 하베르츠 없이 공격은 어떤 영감도 부족해 보였습니다. 수비에서도 상황은 크게 나아지지 않았으며, 페예노르트 윙어 레오 사우어가 왼쪽 측면을 계속해서 돌파하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 나겔스만의 반응은 실제로는 전체적인 구성이 문제로 보였을 때 데뷔전을 치른 남디 콜린스를 전반전에 교체하는 것이었습니다. "우리는 너무 쉽게 공을 잃었고, 경기를 통제하지 못했습니다,"라고 독일 수비수 조나단 타는 말했습니다. "이는 당연한 패배였고 오늘 우리의 경기력은 매우 좋지 않았습니다. 이것은 우리의 야망이 아니며 우리가 스스로에게 기대하는 것이 아닙니다. 우리는 정직해야 합니다. 설명하기 어려운..."
캠 토마스, 브루클린 네츠와 600만 달러 퀄리파잉 오퍼 계약 체결

캠 토마스, 브루클린 네츠와 600만 달러 퀄리파잉 오퍼에 서명했다는 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 10월 25일: 브루클린 네츠의 캠 토마스 #24가 2023년 10월 25일 뉴욕시 바클레이스 센터에서 클리블랜드 캐벌리어스와의 경기 1쿼터 동안 경기를 지켜보고 있습니다. 사용자 참고 사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 계약의 약관에 동의한다는 것을 명시적으로 인정하고 동의합니다. (사진: Dustin Satloff/Getty Images) Getty Images 브루클린 네츠와 제한적 자유계약선수(FA) 가드 캠 토마스는 5년차 가드에 대한 연장 계약 조건에 합의하지 못한 후 계약에 합의했습니다. 토마스는 네츠의 600만 달러 퀄리파잉 오퍼를 수락했으며, 이로 인해 다음 시즌에는 자유계약선수가 됩니다. 이 계약으로 토마스는 노트레이드 조항을 얻게 되며, 다음 오프시즌에 완전한 자유계약선수가 되어 시장을 테스트할 수 있게 됩니다. 브루클린에서의 4시즌 동안 토마스는 경기당 평균 15.1점을 기록했으며, 필드골 성공률 44퍼센트와 트루 슈팅 퍼센티지 55퍼센트를 기록했습니다. 그의 폭발적인 득점 능력과 뛰어난 자기 창출 기술은 지금까지의 커리어 전반에 걸쳐 분명히 드러났습니다. 부상으로 인해 토마스는 지난 시즌 25경기만 뛸 수 있었고, 이는 네츠의 눈에 그의 가치에 부정적인 영향을 미쳤을 가능성이 높습니다. 토마스의 경기에 대한 또 다른 일반적인 비판은 그의 플레이메이킹과 패싱이 평균 이하라는 것입니다. 토마스는 커리어 동안 평균 2.1어시스트만을 기록했습니다. 토마스가 엄청난 득점 재능을 가지고 있지만, 패싱 능력의 부족은 그의 성장 가능성에 제한을 두는 요소입니다. 이 퀄리파잉 오퍼에 서명함으로써, 토마스는 이번 시즌 후 브루클린을 떠날 계획이며, 이번 시즌을 올여름 캡 스페이스를 가질 팀들에게 자신을 어필하는 기회로 사용하려는 것으로 보입니다. 단지...
UFC 파리 메인 이벤트 오즈, 픽, 예측: 이마보프 대 보랄호

UFC 파리 메인 이벤트 오즈, 픽, 예측: 이마보프 대 보랄호가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 리야드, 사우디아라비아 - 2월 01일: 러시아의 나수르딘 이마보프가 2025년 2월 01일 사우디아라비아 리야드의 anb 아레나에서 열린 UFC 파이트 나이트 이벤트 미들급 경기에서 나이지리아의 이스라엘 아데산야를 녹아웃으로 이긴 후 반응하고 있다. (사진: Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC 이번 토요일, UFC는 2025 UFC 파리 파이트 카드를 위해 파리로 돌아옵니다. 9월 6일 UFC 파이트 나이트는 아코르 아레나의 옥타곤에서 나수르딘 이마보프와 카이오 보랄호가 맞붙는 미들급 메인 이벤트가 주목됩니다. UFC 파리 메인 이벤트 매치업의 베팅 오즈, 픽, 예측을 살펴보겠습니다. UFC 파리 전체 파이트 카드는 ESPN+에서 스트리밍됩니다. 메인 카드는 정오(한국 시간)에 시작하는 프렐림 경기 이후 15시 00분(한국 시간)에 시작됩니다. Forbes UFC 320 메인 이벤트: 마고메드 안칼라예프 대 알렉스 페레이라 2 오프닝 오즈 By Trent Reinsmith UFC 파리 메인 이벤트: 나수르딘 이마보프 대 카이오 보랄호 나수르딘 이마보프가 2025년 2월 1일 리야드에서 열린 얼티밋 파이팅 챔피언십(UFC) 파이트 나이트 250에서 남자 미들급 경기에서 이스라엘 아데산야를 물리친 후 축하하고 있다. (사진: Fayez NURELDINE / AFP) (사진: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 나수르딘 이마보프(16-4-0-1)는 UFC에서 처음 싸울 때 8-2의 기록을 가지고 있었습니다. 그 경기는 2020년 10월에 있었고, 그는 조던 윌리엄스를 상대로 판정승을 거뒀습니다. 이마보프는 이후 4번의 UFC 경기에서 3승 1패를 기록했습니다. 2023년 1월, 이마보프는 켈빈 개스텔럼과 대결하기로 예정되어 있었지만, 개스텔럼이 철회하면서 그 경기는 무산되었습니다. 션 스트릭랜드가 메인 이벤트였던 이 경기를 유지하기 위해 급히 대체 출전했습니다. 유일한 조건은 라이트헤비급에서 경기가 진행되어야 한다는 것이었습니다. 스트릭랜드는 그 경기에서 만장일치 판정승을 거뒀습니다. 이마보프는 그 이후로 4번 싸웠습니다...
