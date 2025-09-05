2000만 개의 새로운 SUI 토큰, 트레저리를 새로운 최고치로 밀어올려 – 상세 정보

2천만 개의 새로운 SUI 토큰이 트레저리를 신고가로 PUSH - 상세 내용이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. SUI 그룹 홀딩스가 시장에서 다시 움직였으며, 2천만 SUI를 보유량에 추가하여 총 약 1억 2백만 개의 토큰으로 늘렸습니다. 이는 현재 가격으로 약 3억 4400만 달러의 가치가 있습니다. 나스닥에서 SUIG 티커로 거래되는 미네소타 기반 회사는 9월 3일자 보도 자료에 따르면 Sui 재단과 연계된 계약을 통해 토큰을 구매했습니다. 보고서에 따르면 이 거래는 SUI 그룹에게 공개 시장에서는 구할 수 없는 할인된 락업 토큰에 접근할 수 있게 해줍니다. 암호화폐 보유 및 스테이킹 회사의 약 1억 2백만 SUI 대부분이 적극적으로 스테이킹되고 있다고 트레저리 업데이트가 보여줍니다. 이 스테이킹은 현재 연간 약 2.2%의 수익을 냅니다. 공개된 수치에 따르면, 스테이킹 수입은 트레저리에 일일 약 2만 달러의 보상으로 환산됩니다. 회사는 또한 약 6천만 달러의 유동 현금을 보유하고 있으며, 이는 할인된 토큰을 더 많이 구매하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. 투자자들은 새로운 기준을 주시하게 되었습니다: 주당 SUI입니다. 9월 2일 기준으로 이 지표는 주당 1.14 SUI로, 완전히 조정된 8900만 주의 발행 보통주에 대비하여 계산되었습니다. 발표 후, SUI는 약 4% 상승하여 일일 최저가 3.20달러에서 최고 3.40달러까지 올랐습니다. 그러나 이 토큰은 여전히 1월 최고치인 5.36달러보다 훨씬 낮은 수준에 머물러 있습니다. Sui 재단과의 독점 계약 재단과의 계약은 이 이야기의 핵심입니다. 더 낮은 비용으로 락업된 SUI를 구매함으로써, SUI 그룹은 자사의 장부 가치와 소매 구매자들이 거래소에서 보는 가격 사이에 완충 장치를 만듭니다. 이러한 비용 기준 이점은 보도 자료에서 회사가 트레저리를 성장시키면서 증자를 통해 "추가 구매 자금을 조달"하려는 계획의 의도적인 부분으로 설명되었습니다. 이 움직임은 일부 상장 기업이 자산을 대차대조표에 집중시키는 방식과 유사합니다...