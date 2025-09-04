MEXC 거래소
SEC 의제에서 중요하게 다루어지는 암호화폐 규제 확실성
암호화폐 규제 확실성이 미국 증권거래위원회 의제의 중심에 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "프로젝트 크립토" 암호화폐를 넘어서 미국 증권거래위원회 의장 폴 앳킨스에 따르면, 이 영향력 있는 규제 기관은 암호화폐 규제에 관한 명확성을 우선시할 것입니다. 앳킨스 의장 하에서, 규제 기관은 전 SEC 의장 게리 겐슬러가 널리 사용했던 논란이 많은 "집행을 통한 규제" 접근 방식을 폐기했습니다. SEC는 암호화폐 제공 및 판매, 커스터디 규칙, 그리고 거래와 같은 문제들을 다룰 것입니다. 동시에, 앳킨스는 SEC가 사기나 부정행위에 대해 관용을 베풀지 않을 것임을 강조했습니다. "프로젝트 크립토" SEC의 규칙 제정 의제에 대한 가장 최근의 개요는 기관이 7월에 "프로젝트 크립토" 이니셔티브를 발표한 후에 나왔습니다. 이는 현대적인 규칙으로 암호화폐에 더 환영받는 환경을 조성하기 위한 것입니다. 당신도 좋아할 수 있습니다 이 이니셔티브는 암호화폐 토큰 분류, 커스터디 규칙 업데이트, 탈중앙화 금융 수용, 기관 간 협력 등 다른 중요한 우선순위들과 같은 특정 문제에 초점을 맞출 것입니다. 암호화폐를 넘어서 암호화폐 외에도, 이 기관은 규정 준수를 덜 부담스럽게 만들면서 동시에 사적 시장에 자산을 민주화하는 데 초점을 맞출 것입니다. 현재 규칙들은 더 높은 수준의 효율성에 도달하기 위해 업데이트되어야 합니다. SEC는 현재 겐슬러의 임기 동안 도입된 규칙들 중 현 행정부의 비전과 일치하지 않는 것들을 폐기하는 작업을 진행 중입니다. 출처: https://u.today/regulatory-certainty-for-crypto-front-and-center-on-secs-agenda
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 11:33
A16z가 지원하는 Lead Bank, 7천만 달러 조달로 14억 7천만 달러 가치 평가 달성
암호화폐 친화적인 대출 기관이 a16z의 참여로 7천만 달러 시리즈 B 라운드를 완료했습니다.
Coinstats
2025/09/05 11:15
2025년에 폭발할 다음 암호화폐: BlockDAG가 XRP, ADA 및 TRX를 앞지르다
2025년에 폭발할 다음 암호화폐: BlockDAG가 XRP, ADA 및 TRX를 앞지르다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 주요 이름들이 업데이트를 출시하고, 협찬을 확보하며, 글로벌 무대에 진출함에 따라 활기를 띠고 있습니다. 수백만 명의 사람들이 마이닝 앱, 거래소 및 스테이킹 플랫폼에서 활동하면서 강력한 프로젝트들이 앞서 나가고 있습니다. 일부는 안정적인 수준을 유지하고 있는 반면, 다른 일부는 새로운 소식 덕분에 빠르게 상승하고 있습니다. 이러한 움직임은 왜 일부 이름들이 2025년에 폭발할 다음 암호화폐로 불리는지 보여줍니다. BlockDAG, XRP, ADA 및 TRX는 올해 헤드라인을 장식하고 있습니다. 각 코인은 기록적인 프리세일 이정표부터 웨일 활동 및 ETF 결정에 이르기까지 다양한 이유로 주목받고 있습니다. 이 네 가지가 앞으로의 길을 어떻게 형성하고 있으며 왜 주목해야 할 최고의 이름인지 자세히 살펴보겠습니다. 1. BlockDAG가 주목을 받다 BlockDAG는 싱가포르에서 열릴 자체 플래그십 BDAG 배포 이벤트로 강한 관심을 끌었습니다. 이 설정은 전 세계적인 관심을 끌고 BlockDAG를 업계 최대 이름들 앞에 배치하기 위해 만들어졌습니다. 이 이벤트를 기념하여 팀은 BlockDAG(BDAG) 코인 가격을 단 $0.0013로 낮췄습니다. 프리세일 자체가 두드러진 성공을 거두었습니다. BlockDAG는 현재 3억 9500만 달러 이상을 모금했으며, 이미 259억 개 이상의 코인이 판매되었습니다. 초기에 참여한 사람들은 이미 2900% 상승했으며, 출시 가격이 $0.05로 예상됨에 따라 신규 참가자들도 특히 $0.0013 가격이 만료되기 전에 프리세일에 참여한다면 의미 있는 수익을 볼 수 있습니다. 이 프로젝트의 접근 방식은 대규모 가시성과 초기 약속에 보상하는 프리세일 구조를 결합하여 계속해서 모멘텀을 얻고 있습니다. 채택 수치도 그 강점을 강조합니다. 300만 명 이상의 사용자가 X1 스마트폰 앱을 통해 BDAG 코인을 채굴하고 있습니다. 리더보드는 가열되어 최고 웨일 할당이 440만 달러에 도달했습니다. BlockDAG는 또한 9월 4일 라이브 AMA를 예정하고 협찬 공개를 예고했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 11:05
아리나 사발렌카, 제시카 페굴라의 복수전을 저지하고 또 다른 US 오픈 결승에 진출
아리나 사발렌카, 제시카 페굴라의 복수전을 저지하고 또 다른 US 오픈 결승에 진출하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 2025년 9월 4일: 아리나 사발렌카가 2025년 US 오픈 12일차, USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 여자 단식 준결승전에서 미국의 제시카 페굴라를 상대로 포인트를 획득한 후 기뻐하고 있다. 뉴욕시 퀸즈 자치구의 플러싱 지역에서. (사진: 매튜 스톡맨/게티 이미지) 게티 이미지 제시카 페굴라는 복수를 원했다. 아리나 사발렌카는 그것을 허용하지 않았다. 세계 1위는 한 세트 뒤진 상황에서 역전해 4위 페굴라를 4-6, 6-3, 6-4로 제압했다. 아서 애시 스타디움을 가득 메운 관중들 앞에서, 1년 전 사발렌카가 승리했던 US 오픈 결승의 재대결이었다. 사발렌카는 경기를 마무리할 매치 포인트에서 포핸드 오버헤드를 네트에 걸리게 쳐 관중들이 집단적으로 숨을 들이켰다. 세 번째 매치 포인트에서 그녀는 크로스코트 포핸드 위너를 날리고 비명을 지르자 관중들이 박수를 보냈다. 27세의 사발렌카는 토요일에 미국의 아만다 아니시모바 또는 4회 메이저 챔피언 나오미 오사카(16시 ESPN)와의 경기에서 US 오픈 2연패에 도전한다. 우승자는 500만 달러를, 준우승자는 250만 달러를 받게 된다. 페굴라는 준결승 진출로 126만 달러를 획득했다. 사발렌카는 또한 2025년을 마무리하며 호주 오픈 결승(매디슨 키스에게 패배), 프랑스 오픈 결승(코코 고프에게 패배), 윔블던 준결승(아니시모바에게 패배) 이후 일종의 구원을 노리고 있다. 만약 US 오픈에서 또 다른 중요한 경기에서 패배했다면, 그녀의 그랜드 슬램 시즌은 잔인한 결말을 맞았을 것이다. 억만장자 버팔로 빌스와 세이버스 구단주 테리 페굴라의 딸인 페굴라는 1년 전 뉴욕에서의 돌파구 이후에도 여전히 첫 메이저 타이틀을 추구하고 있다. "복수할 수 있다면 멋질 것 같아요, 물론이죠," 페굴라...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:35
마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더 경기가 실제로 성사되었으며 여기 세부사항이 있습니다
마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더가 실제로 성사되었으며 여기 세부사항이 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이크 타이슨과 플로이드 메이웨더 출처: Getty 네, 사실입니다. TMZ 스포츠가 목요일 저녁에 뉴스를 보도했고 이후 확인되었습니다. 복싱 명예의 전당 입성자이자 역대 최고의 선수인 마이크 타이슨과 플로이드 메이웨더 주니어가 시범 복싱 경기에서 맞붙게 됩니다. 보도에 따르면, 이 경기는 2026년 봄에 열릴 예정입니다. 타이슨은 소셜 미디어를 통해 이 소식을 확인했습니다. 일부는 이 경기를 싫어할 수 있지만, 이 경기 포스터가 꽤 멋지다는 것에는 모두 동의할 수 있지 않을까요. 장소는 아직 확정되지 않았지만, 사우디아라비아나 미국 외 지역에서 열린다면 누가 놀라겠습니까? 이는 최근 격투 스포츠의 추세에 기반한 단순한 추측에 불과하지만, 생각해볼 만한 부분입니다. 예상대로 이 경기에 대한 비판이 이미 쏟아지기 시작했습니다. 링 매거진의 마이크 코핑거는 비판을 아끼지 않았습니다. 좋든 싫든, 마지막 순간의 문제가 없는 한 이 경기는 성사될 것이며 관련된 모든 사람들은 엄청난 돈을 벌게 될 것입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:29
SEC, 양자 컴퓨팅으로부터 비트코인을 보호하기 위한 프레임워크 고려 중
SEC, 양자 컴퓨팅으로부터 비트코인을 보호하기 위한 프레임워크 고려 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 규제 미국 증권거래위원회(SEC)는 비트코인과 더 넓은 암호화폐 생태계를 양자 컴퓨팅의 임박한 위협으로부터 준비하기 위한 획기적인 제안을 검토하고 있습니다. 포스트-퀀텀 금융 인프라 프레임워크(PQFIF)라는 제목의 이 제안은 미국 암호화폐 자산 태스크포스에 제출되었으며, 디지털 자산을 양자 저항성이 있게 만들기 위한 구조화된 경로를 설명합니다. 이 프레임워크는 즉각적인 조치가 없다면, 양자 컴퓨팅의 미래 발전이 전 세계 시장에서 수조 달러를 보호하는 암호화 기반을 손상시킬 수 있다고 강조합니다. 디지털 금융의 중대한 취약점 이 문서는 현재의 암호화 표준이 암호학적으로 관련된 양자 컴퓨터(CRQC)의 힘을 견디지 못할 수 있다고 경고합니다. 이러한 돌파구는 오늘날의 암호화를 쓸모없게 만들어 민감한 데이터와 금융 시스템을 노출시킬 수 있습니다. 보고서는 "지금 수확하고, 나중에 해독하기"(HNDL) 전략의 위험성을 강조하는데, 이는 적대자들이 양자 기술이 성숙해지면 해독할 의도로 오늘날 암호화된 정보를 비축하는 것입니다. SEC는 이 문제가 해결되지 않으면, 그 결과로 시스템적 금융 불안정, 대규모 투자자 손실, 그리고 디지털 자산 생태계 전반에 걸친 신뢰 붕괴가 포함될 수 있다고 언급합니다. 양자-안전 전환을 향해 PQFIF는 이러한 위험을 중화시키고 양자-안전 보안 모델로의 전환을 안내하기 위한 전략적, 기술적 조치를 모두 수립하는 것을 목표로 합니다. 이는 조정된 규칙 제정, 산업 협력 및 연방 감독을 위한 출발점으로 자리매김하고 있습니다. 암호화폐 분석가들은 SEC의 검토를 비트코인뿐만 아니라 전체 미국 디지털 자산 환경을 미래에 대비하기 위한 중요한 단계로 보고 있습니다. 양자 컴퓨팅이 아직 발전 중이지만, 안전장치를 준비하는 시급성은 분명합니다. 이 검토는 블록체인 보안이 최첨단 기술과 함께 발전해야 하는 새로운 시대를 강조합니다—그렇지 않으면 취약해질 위험이 있습니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정...을 지지하거나 추천하지 않습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:11
관세와 AI가 베이비붐을 만나면 어떻게 될까?
포스트 관세와 AI가 베이비 붐을 만나면 어떻게 될까?가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 헤리티지 재단의 "아기를 위한 맨해튼 프로젝트"가 성공한다면, 새로운 비즈니스 트렌드에 어떤 영향을 미칠까요? getty 헤리티지 재단은 최근 미국의 출산율을 높이기 위해 설계된 광범위한 출산 장려 인센티브인 "아기를 위한 맨해튼 프로젝트"를 제안했습니다. 이러한 프로젝트가 성공할 수 있을지는 의문입니다. 출산율은 역사적 최저치이고, 보육 비용은 급증하고 있으며, 젊은 성인들은 재정적, 개인적 이유로 가정을 꾸리는 것을 미루고 있습니다. 이러한 불확실성은 "아기를 위한 맨해튼 프로젝트"를 가능성이 낮은 해결책으로 만들지만, 인구통계학, 무역 정책, 기술이 충돌하여 기업이 무시할 수 없는 새로운 비즈니스 트렌드를 만들어내는 방식을 강조합니다. 이 제안에서 제가 관심을 갖는 것은 그것이 드러내는 모순입니다. 관세가 일상 물품의 비용을 증가시키는 동안 더 큰 가족을 위한 압박. AI가 꾸준히 초급 일자리를 침식하는 동안 다음 세대의 전망에 대한 걱정. 이러한 종류의 상충되는 아이디어—열정에서 비롯되었든, 단타매매적 사고에서 비롯되었든, 핵심 조직 이론의 부재에서 비롯되었든—서로를 상쇄하고 의도하지 않은 결과를 초래할 위험이 있습니다. 그 긴장감은 탐구할 가치가 있습니다. 만약 그 압박이 성공하고 미국이 다음 10년 동안 출산 급증을 경험한다면 어떨까요? 그 인구통계학적 충격이 소비재를 더 비싸게 만드는 관세와 충돌하는 동시에 AI가 노동력을 재편하고 있다면 어떨까요? 답변은 깔끔한 예측을 형성하지 않지만, 상호 연결된 압력과 기회의 집합을 드러내며, 지금 우리의 관심을 받을 수 있는 새로운 비즈니스 트렌드를 제시합니다. 가족 경제학: 관세가 유모차와 기저귀를 만날 때 베이비 붐은 아기 침대, 기저귀, 유모차, 카시트에 대한 새로운 수요를 창출할 것입니다. 그러나 이러한 제품에 직접적으로 공급되는 수입 강철, 플라스틱, 직물에 대한 관세는 비용을 높이고 있습니다. 이것은 명백한 모순입니다: 가족 성장을 장려하는 정책이 정면으로 충돌하는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 10:05
양키스는 애스트로스와의 이 경기를 후회와 함께 돌아볼 수 있을 것입니다
양키스가 애스트로스와의 이 경기를 후회할 수 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수요일 밤 애스트로스와의 경기 8회에 퇴장당한 후 홈플레이트 심판 브라이언 월시에게 소리치는 애런 분. (사진: 알렉스 슬리츠/Getty Images) Getty Images 뉴욕 양키스가 디비전을 1경기 차이로 놓치거나, 더 최악으로, 플레이오프 진출을 1경기 차이로 놓친다면, 팀은 9월 3일 밤을 그 이유로 돌아볼 것입니다. 물론, 모든 야구 팬들이 알다시피, 162경기의 시즌은 결코 단일 경기로 결정되지 않습니다. 승패와 상관없이, 흐름을 바꿀 수 있었던 수십 개의 다른 경기들이 있습니다 - 4월의 쌀쌀한 밤, 올스타 브레이크 전의 오후 경기, 그리고/또는 시즌 마지막 주의 팽팽한 대결 등이 있습니다. 하지만, 정말, 어젯밤 그들의 숙적인 휴스턴 애스트로스와의 경기는 아픔을 남겨야 합니다. 상황을 설명하자면, 양키스는 지안카를로 스탠튼과 오스틴 웰스의 홈런, 그리고 라이언 맥마혼의 희생 플라이에 힘입어 휴스턴의 다이킨 파크에서 6회 말에 들어가며 4-1로 앞서고 있었습니다. 제레미 페냐가 6회 말 선두타자로 나와 시즌 15호 홈런을 치며 리드를 2점 차로 줄였습니다. 요르단 알바레즈는 그날 밤 세 번째 안타인 좌측 2루타를 기록했습니다. 그는 페르난도 크루즈의 와일드 피치로 3루로 진루했고, 3루 쪽으로 약하게 땅볼을 치며 득점했습니다. 양키스는 다음 두 아웃을 잡아내며 6회를 1점 차 리드로 마쳤습니다. 빅터 카라티니가 7회 말 휴스턴의 선두타자로 나와 안타를 치고, 양키스가 두 아웃을 잡은 후에도 그 자리에 남아있었습니다. 루크 위버가 페냐에게 볼넷을 내주며 동점 주자를 득점권으로 보냈습니다. 그 남자, 알바레즈가 다시 타석에 들어서서 즉시 좌측으로 안타를 쳐서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:56
트럼프, 국방부를 전쟁부로 이름 변경 예정
트럼프, 국방부를 전쟁부로 이름 변경할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 도널드 트럼프 대통령이 최근 제안한 대로 여러 매체에 따르면 국방부가 곧 전쟁부로 이름이 변경될 예정이며, 이는 1949년 이전의 명칭으로 되돌리는 것입니다. 행정명령은 금요일에 서명될 예정입니다. (Andrew Harnik/Getty Images 사진) Getty Images 주요 사실 Fox News에 따르면, 트럼프는 금요일 이 변경을 공식화하는 행정명령에 서명할 예정이며, Fox News는 이 계획을 처음 보도하면서 익명의 백악관 관계자를 인용했습니다. 국방부 장관 피트 헤그세스는 Fox News 기사를 인용하여 "전쟁부"라는 대문자 트윗을 통해 이 변경을 확인한 것으로 보입니다. 블룸버그에 따르면 이 행정명령은 또한 펜타곤 브리핑룸의 이름을 "펜타곤 전쟁 부속실"로 변경할 예정입니다. Fox News는 헤그세스가 이 행정명령에 따라 전쟁 장관이라는 부차적 직함도 갖게 될 것이라고 덧붙이며, 이 명령은 또한 헤그세스에게 전쟁부 이름 변경을 영구화하기 위한 입법 및 행정 제안을 하도록 지시한다고 언급했습니다. 트럼프는 최근 백악관 집무실에서 이름 변경을 제안하며, 부서가 가지고 있던 이름이 "너무 방어적"이라고 말했습니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 우리는 여러분이 항상 그날의 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이야기들을 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 중요 발언 헤그세스는 수요일 "Fox & Friends" 출연에서 제1차 세계대전과 제2차 세계대전은 "국방부가 아닌 전쟁부, 전쟁부로 승리했다"고 말했습니다. 국방부 장관은 또한 그의 출연에서 이름 변경에 동의하며 "우리는 단어와 이름, 직함이 중요하다고 생각하므로 백악관과 대통령과 함께 이에 대해 작업하고 있습니다"라고 말했습니다. 주요 배경 보도된 이름 변경은 헤그세스가 지지하는 최신 사항으로, 그는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 09:50
ECB의 라가르드, 스테이블 코인 유동성 위험 경고: '위기를 기다리지 마라'
유럽중앙은행 총재 크리스틴 라가르드는 정책 입안자들이 외국 발행사들이 EU 규정을 회피할 수 있는 허점을 막지 않는 한 스테이블코인이 심각한 유동성 위험을 초래할 수 있다고 경고하고 있습니다. [...]
Insidebitcoins
2025/09/04 23:21
