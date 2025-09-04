2025년에 폭발할 다음 암호화폐: BlockDAG가 XRP, ADA 및 TRX를 앞지르다

2025년에 폭발할 다음 암호화폐: BlockDAG가 XRP, ADA 및 TRX를 앞지르다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 주요 이름들이 업데이트를 출시하고, 협찬을 확보하며, 글로벌 무대에 진출함에 따라 활기를 띠고 있습니다. 수백만 명의 사람들이 마이닝 앱, 거래소 및 스테이킹 플랫폼에서 활동하면서 강력한 프로젝트들이 앞서 나가고 있습니다. 일부는 안정적인 수준을 유지하고 있는 반면, 다른 일부는 새로운 소식 덕분에 빠르게 상승하고 있습니다. 이러한 움직임은 왜 일부 이름들이 2025년에 폭발할 다음 암호화폐로 불리는지 보여줍니다. BlockDAG, XRP, ADA 및 TRX는 올해 헤드라인을 장식하고 있습니다. 각 코인은 기록적인 프리세일 이정표부터 웨일 활동 및 ETF 결정에 이르기까지 다양한 이유로 주목받고 있습니다. 이 네 가지가 앞으로의 길을 어떻게 형성하고 있으며 왜 주목해야 할 최고의 이름인지 자세히 살펴보겠습니다. 1. BlockDAG가 주목을 받다 BlockDAG는 싱가포르에서 열릴 자체 플래그십 BDAG 배포 이벤트로 강한 관심을 끌었습니다. 이 설정은 전 세계적인 관심을 끌고 BlockDAG를 업계 최대 이름들 앞에 배치하기 위해 만들어졌습니다. 이 이벤트를 기념하여 팀은 BlockDAG(BDAG) 코인 가격을 단 $0.0013로 낮췄습니다. 프리세일 자체가 두드러진 성공을 거두었습니다. BlockDAG는 현재 3억 9500만 달러 이상을 모금했으며, 이미 259억 개 이상의 코인이 판매되었습니다. 초기에 참여한 사람들은 이미 2900% 상승했으며, 출시 가격이 $0.05로 예상됨에 따라 신규 참가자들도 특히 $0.0013 가격이 만료되기 전에 프리세일에 참여한다면 의미 있는 수익을 볼 수 있습니다. 이 프로젝트의 접근 방식은 대규모 가시성과 초기 약속에 보상하는 프리세일 구조를 결합하여 계속해서 모멘텀을 얻고 있습니다. 채택 수치도 그 강점을 강조합니다. 300만 명 이상의 사용자가 X1 스마트폰 앱을 통해 BDAG 코인을 채굴하고 있습니다. 리더보드는 가열되어 최고 웨일 할당이 440만 달러에 도달했습니다. BlockDAG는 또한 9월 4일 라이브 AMA를 예정하고 협찬 공개를 예고했습니다...