FOMO 고통으로 끝나다: WLFI 고래들이 가격 폭락으로 수백만 달러의 손실을 입다
FOMO 감정이 고통으로 끝나다: WLFI 고래들, 가격 폭락으로 수백만 달러 손실을 겪다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. FOMO 감정이 고통으로 끝나다: WLFI 고래들, 가격 폭락으로 수백만 달러 손실을 겪다 | Bitcoinist.com 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Christian은 필리핀과 캐나다 미디어에서 리더십 역할을 맡은 기자이자 편집자로, 글쓰기와 암호화폐에 대한 사랑으로 활동하고 있습니다. 일과 외에는 요리사이자 영화 애호가로, 우주의 크기에 끊임없이 매료되어 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:45
아만다 아니시모바, US 오픈 결승에 진출하며 메이저 대회에서 미국의 성공을 이어가길 기대
아만다 아니시모바, US 오픈 결승 진출, 메이저 대회에서 미국의 성공 이어가길 기대한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 04일: 미국의 아만다 아니시모바가 2025년 US 오픈 12일차 여자 단식 준결승전에서 일본의 나오미 오사카를 상대로 포인트를 획득한 후 기뻐하고 있다. 경기는 2025년 9월 4일 뉴욕시 퀸즈 자치구 플러싱 지역에 위치한 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열렸다. (사진: Elsa/Getty Images) Getty Images 윔블던 결승에서 6-0, 6-0으로 참패한 지 두 달 만에, 아만다 아니시모바가 연속 두 번째 그랜드 슬램 결승에 진출했다. 23세의 미국 8번 시드는 US 오픈에서의 꿈같은 행보를 이어가며 아서 애시 스타디움에서 4회 메이저 챔피언이자 23번 시드인 나오미 오사카를 6-7, 7-6, 6-3으로 꺾었다. 강렬한 테니스 대결은 2시간 56분 동안 지속되었으며 금요일 00시 54분에 종료되었다. 한때 가득 찼던 경기장은 경기 종료 시점에는 절반 이하로 줄어들었다. 뉴저지주 프리홀드에서 태어난 아니시모바는 사발렌카가 2024년 결승 재대결에서 4번 시드 제시카 페굴라를 3세트 접전 끝에 물리친 후, 토요일 결승전(16시, ESPN)에서 세계 1위 아리나 사발렌카와 맞붙게 된다. 토요일 결승은 아니시모바가 3세트 접전 끝에 승리한 윔블던 준결승의 재대결이 될 것이다. 아니시모바는 사발렌카를 상대로 6-3의 우위를 점하고 있다. 아니시모바는 매디슨 키스가 호주 오픈을, 코코 고프가 프랑스 오픈을 차지한 후, 올해 메이저 타이틀을 획득하는 세 번째 미국 여성이 될 수 있다. "그녀가 이렇게 플레이할 때는 무적입니다," 18회 그랜드 슬램 챔피언 크리시 에버트가 ESPN 중계에서 말했다. 뉴욕, 뉴욕 - 9월 04일: 일본의 나오미 오사카가 2025년 US 오픈 12일차 여자 단식 준결승전에서 미국의 아만다 아니시모바를 상대로 반응하고 있다. 경기는 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 9월 4일...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:41
Aleo와 Request Finance, 안전한 결제를 위한 게임 체인저 출시
게시물 Aleo와 Request Finance가 안전한 결제를 위한 게임 체인저를 출시했습니다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 프라이빗 암호화폐 급여 서비스: Aleo와 Request Finance가 안전한 결제를 위한 게임 체인저를 출시
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:40
향후 3개월 동안 도지코인(DOGE)의 수익을 압도할 3가지 밈 코인
이 게시물 '향후 3개월 동안 도지코인(DOGE)의 수익을 압도할 3가지 밈 코인'이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 게시물 '향후 3개월 동안 도지코인(DOGE)의 수익을 압도할 3가지 밈 코인'은 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다. 도지코인(DOGE)이 밈 코인 시대를 개척했을지 모르지만, 새로운 경쟁자들이 이미 향후 3개월 동안 그 ROI를 압도할 준비를 하고 있습니다. Little Pepe, Dogwifhat, Pudgy Penguins는 각각 이번 사이클에서 DOGE의 ROI를 잠재적으로 압도할 수 있는 독특한 장점을 가지고 있습니다. 이 세 가지 밈 코인이 주목을 받고 투자자들이 관심을 기울이는 이유는 다음과 같습니다. Little Pepe(LILPEPE): DOGE를 뛰어넘을 준비 완료 Little Pepe(LILPEPE)는 밈 코인 플레이북을 다시 쓰고 있습니다. 도지코인이 문화적 아이콘으로 남아있는 동안, $LILPEPE는 더 큰 것을 구축하고 있습니다: 밈 코인만을 위해 설계된 최초의 레이어-2 블록체인입니다. 이는 스나이퍼 봇이 주목을 빼앗을 수 없는 환경에서 번개처럼 빠르고 초저가 거래를 의미합니다. 일반 투자자들이 마침내 항상 원했던 공정한 기회를 얻게 되었습니다. 이 생태계의 핵심은 $LILPEPE 토큰으로, 전송부터 새 프로젝트를 위한 내장 런치패드까지 모든 것을 지원합니다. 이미 프리세일에서 2360만 달러 이상을 모금하고 2540만 달러 목표에 근접하면서 수요는 부인할 수 없습니다. 거래소 상장은 이미 확정되었으며, 세계 최대 플랫폼에 데뷔한다는 소문이 불을 지피고 있습니다. 보안도 뒷전이 아닙니다. CertiK 감사 점수 95.49%로, Little Pepe는 자사 계약이 DeFi에서 가장 안전한 토큰과 견줄 만큼 견고하다는 것을 증명했습니다. 이러한 자신감과 제로 거래 세금이 결합되어 $LILPEPE를 돋보이게 합니다. 토크노믹스는 커뮤니티 강점을 반영합니다: 깊은 유동성, 스테이킹 보상, 장기적 지속 가능성을 위해 설계된 트레저리. 그리고 밈 기반 마케팅이 이미 진행되면서, Little Pepe는 차트뿐만 아니라 피드도 지배할 준비를 하고 있습니다. Dogwifhat(WIF): 폭발적인 반등을 위한 준비 Dogwifhat(WIF)는 두드러진 변동성 속에서 0.774달러 지지선 주변을 맴도는 중요한 순간을 헤쳐나가고 있습니다. 이 영역...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:18
페페토와 같은 작은 밈 코인이 더 큰 수익을 가져다 줄 수 있는 이유
페페토와 같은 작은 밈 코인이 더 큰 수익을 가져다 줄 수 있는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 어떤 암호화폐 밈 코인이 2025년 강세장을 이끌 가능성이 가장 높을까요, 시바 이누 또는 페페토? 시장이 달아오르면서 밈 코인이 다시 한번 주목받고 있습니다. 지난 강세 사이클에서 시바 이누(SHIB)는 초기 구매자들을 백만장자로 만들고 밈 기반 토큰의 힘을 보여주었습니다. 이제 트레이더들은 다음 큰 기회가 어디서 올지 묻고 있습니다. 페페토(PEPETO)라는 새로운 프리세일이 탄력을 받고 있으며, 밈 문화와 실제 유틸리티를 결합하고 있습니다. 질문은 간단합니다: 페페토는 시바 이누와 어떻게 비교되며, 지금 구매하기에 가장 좋은 암호화폐는 무엇일까요? 시바 이누 가격 예측 시바 이누는 여전히 밈 코인의 선두 주자 중 하나입니다. 큰 커뮤니티를 보유하고 있으며 상위 밈 토큰 중에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 분석가들은 이번 강세장 동안 SHIB가 $0.00003에서 $0.00005 사이로 상승할 수 있다고 예측합니다. 이는 어느 정도 수익을 가져다 주겠지만, 2021년에 있었던 100배 폭발과 같지는 않을 것입니다. 그 이유는 규모 때문입니다. 시바 이누는 이미 수십억 달러의 가치를 지니고 있습니다. 토큰이 커질수록 극단적인 수익을 내기가 더 어려워집니다. 이 때문에 많은 투자자들이 페페토와 같이
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 13:05
기업들이 보유량을 늘리면서 비트코인 재무 보유량 100만 BTC 돌파
상장 기업들이 현재 100만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있으며, 이는 기업들이 디지털 자산을 준비 통화로 채택하는 데 있어 중요한 이정표가 되고 있습니다.
Coinstats
2025/09/05 12:55
폴리마켓, 목요일 밤 개막전에 60만 달러 베팅 수령
목요일 밤 개막전에 Polymarket가 60만 달러의 베팅을 받았다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 시즌이 목요일 밤에 시작되고 베터들은 시즌 초반 베팅을 하기 위해 암호화폐 기반 예측 시장인 Polymarket로 몰려들고 있습니다. 이미 필라델피아 이글스와 댈러스 카우보이즈 간의 개막전에 60만 달러 이상이 베팅되었으며, 이는 유럽 최대 베팅 거래소인 Betfair가 받은 약 15만 파운드(20만 1천 달러)를 능가하는 금액입니다. 그러나 이는 전통적인 채널을 통해 개별 풋볼 경기에서 일반적으로 볼 수 있는 1억 달러 이상의 베팅에 비하면 여전히 미미한 수준입니다. 정치에서 풋볼로 Polymarket 창립자 Shayne Coplan은 수요일에 회사가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 승인을 받아 텍사스와 같이 전통적인 스포츠 베팅이 금지된 주를 포함한 모든 50개 주에서 운영할 수 있는 능력을 부여받았다고 말했습니다. 이 규제 돌파구는 "합법적인 풋볼 거래가 올 가을 모든 50개 주에 온다"라고 예고한 널리 알려진 소셜 미디어 마케팅 캠페인 이후에 나왔습니다. 이 타이밍은 더할 나위 없이 중요합니다. Dune Analytics에 따르면, Polymarket의 거래량은 2025년에 하락하여 미국 선거 열풍 중이었던 11월의 20억 달러 최고 기록에서 8월에는 6억 6400만 달러로 떨어졌습니다. Polymarket 거래량 (Dune) 예상대로, 이 하락은 Polymarket이 정치적 주기에 의존하고 있음을 보여줍니다. 선거 기간 동안, 이 플랫폼은 후보자 성과를 추적하기 위해 전통적인 여론조사와 함께 자주 인용되는 미디어 바로미터가 되었습니다. 투표가 집계된 후, 거래량은 식었고 관심은 때로는 논란이 되기도 하는 새로운 시장으로 옮겨갔습니다. 예를 들어, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 7월 전에 정장을 입을 것인지에 대한 베팅과 같은 것들입니다. 1070억 달러 시장이 기다린다 스포츠로의 전환은 스포츠 베팅이 2024년에 약 1070억 달러 가치의 거대 산업으로 남아있는 가운데 이루어집니다. 초기 지표는 Polymarket가 의미 있는 점유율을 차지할 수 있음을 시사합니다: 올해만 해도 사용자들은 MLB 월드 시리즈 시장에 5500만 달러 이상을 베팅했으며, 이는 NFL 베팅 거래량이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:48
예상 에어드랍의 세부 사항이 발표되었습니다 - 여기 분배일이 있습니다
예상된 에어드랍의 세부 정보가 발표되었습니다 - 여기 분배 날짜가 있습니다. BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. Sei 생태계의 주요 프로토콜 중 하나인 Yei Finance가 공식 토큰 생성 이벤트(TGE) 등록 페이지를 발표했습니다. 사용자와 유동성 제공자는 2025년 9월 4일 16시부터 에어드랍 자격을 등록할 수 있습니다. 새 토큰의 심볼은 CLO(Clovis)입니다. Clovis는 Yei가 개발한 새로운 크로스 체인 DeFi 프로토콜입니다. 회사는 Clovis 사전 입금 금고가 다음 주에 재개장할 것이라고 발표했습니다. Yei Finance가 발표한 성명에 따르면, TGE 프로세스는 세 단계로 운영될 것이라고 밝혔습니다: 1단계(등록): 2025년 9월 30일 16시까지 계속됩니다. 늦은 등록은 TGE 클레임에 허용되지 않습니다. 2단계(할당 확인): Yei 팀이 에어드랍 분배를 확정합니다. 3단계(CLO 클레임): 사용자는 CLO 토큰을 클레임하고 Clovis 생태계에서 사용을 시작할 수 있습니다. Yei Finance 팀은 Clovis가 단순히 Sei에서 가장 큰 dApp에서 크로스 체인 유동성을 통합하는 종합적인 DeFi 운영 시스템으로 발전했다고 주장했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 12:45
SEC, 게리 겐슬러의 문자 메시지 사라진 후 53,000달러 지출: 보고서
게시물 SEC, 게리 겐슬러의 문자 메시지 사라진 후 53,000달러 지출: 보고서가 Coinpedia Fintech News에 처음 게재되었습니다 미국 증권거래위원회(SEC) 감찰관실(OIG)의 새로운 보고서에 따르면, 전 미국 증권거래위원회 의장 게리 겐슬러의 거의 1년치 문자 메시지가 기관 내 일련의 기술 및 관리 실패로 인해 영구적으로 삭제되었습니다. 무슨 일이 있었나 감시 보고서에 따르면 2022년 10월 18일부터 2023년 9월 6일 사이에 겐슬러의 정부 발급 휴대폰이 SEC의 기기 관리 시스템과 동기화를 중단했습니다. SEC 정보기술국(OIT)이 실수로 휴대폰을 비활성 상태로 분류하여 자동 초기화가 실행되었습니다. 기기를 복원하려는 시도에서 직원들이 공장 초기화를 수행했고, 이로 인해 모든 문자 메시지와 운영 로그가 삭제되었습니다. OIG는 이를 백업 부재로 인해 더욱 악화된 일련의 "피할 수 있었던" 실수라고 불렀습니다. 왜 중요한가 삭제된 문자에는 연방 기록이 포함되었을 수 있습니다. 겐슬러와 같은 고위 관리의 기록은 투명성과 책임성을 보장하기 위해 정부 규칙에 따라 영구적으로 보존되어야 합니다. 이 손실은 또한 정보자유법(FOIA) 요청에 대한 응답에 영향을 미칠 수 있습니다. 보고서는 또한 SEC가 계약업체의 사후 검토에 약 53,000달러를 지출해야 했으며, 이 검토 자체도 신뢰할 수 없는 것으로 간주되었다고 언급했습니다. SEC의 대응 사건 이후 SEC는: 제한된 예외를 제외하고 기관 전체에서 문자 메시징을 비활성화했습니다. 겐슬러의 문자 손실을 국립 기록 관리국(NARA)에 보고했습니다. 기기 관리 및 백업 프로세스를 개선하기로 약속했습니다. 경영진은 시스템 변경에 대한 더 엄격한 감독, 고위 관리자를 위한 정기적인 기기 백업, 공장 초기화 수행 전 안전장치 등 OIG의 5가지 권고사항 모두에 동의했습니다. 광범위한 영향 보고서에 따르면 겐슬러는 주로 일상적인 일정 관리를 위해 문자를 사용했지만, 조사관들은 직원 및 다른 연방 관리들과의 임무 관련 통신 사례도 발견했습니다. 이로 인해 무엇이 손실되었는지에 대한 전체 범위에 불확실성이 남아 있습니다. OIG는 SEC 기술 사무소의 "피할 수 있었던 결함과 놓친 기회"가 법적으로 유지해야 하는 기록을 보존하지 못하는 실패로 이어졌다고 결론지었습니다.
Coinstats
2025/09/05 12:07
Bunni, 840만 달러 플래시 론 취약점에 대해 스마트 계약 반올림 오류를 언급
840만 달러가 Tornado Cash를 통해 유입되었으며, Bunni는 공격자가 나머지를 반환할 경우 도난당한 자금의 10%를 제공합니다.
Coinstats
2025/09/05 11:41
