폴리마켓, 목요일 밤 개막전에 60만 달러 베팅 수령

목요일 밤 개막전에 Polymarket가 60만 달러의 베팅을 받았다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 시즌이 목요일 밤에 시작되고 베터들은 시즌 초반 베팅을 하기 위해 암호화폐 기반 예측 시장인 Polymarket로 몰려들고 있습니다. 이미 필라델피아 이글스와 댈러스 카우보이즈 간의 개막전에 60만 달러 이상이 베팅되었으며, 이는 유럽 최대 베팅 거래소인 Betfair가 받은 약 15만 파운드(20만 1천 달러)를 능가하는 금액입니다. 그러나 이는 전통적인 채널을 통해 개별 풋볼 경기에서 일반적으로 볼 수 있는 1억 달러 이상의 베팅에 비하면 여전히 미미한 수준입니다. 정치에서 풋볼로 Polymarket 창립자 Shayne Coplan은 수요일에 회사가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 승인을 받아 텍사스와 같이 전통적인 스포츠 베팅이 금지된 주를 포함한 모든 50개 주에서 운영할 수 있는 능력을 부여받았다고 말했습니다. 이 규제 돌파구는 "합법적인 풋볼 거래가 올 가을 모든 50개 주에 온다"라고 예고한 널리 알려진 소셜 미디어 마케팅 캠페인 이후에 나왔습니다. 이 타이밍은 더할 나위 없이 중요합니다. Dune Analytics에 따르면, Polymarket의 거래량은 2025년에 하락하여 미국 선거 열풍 중이었던 11월의 20억 달러 최고 기록에서 8월에는 6억 6400만 달러로 떨어졌습니다. Polymarket 거래량 (Dune) 예상대로, 이 하락은 Polymarket이 정치적 주기에 의존하고 있음을 보여줍니다. 선거 기간 동안, 이 플랫폼은 후보자 성과를 추적하기 위해 전통적인 여론조사와 함께 자주 인용되는 미디어 바로미터가 되었습니다. 투표가 집계된 후, 거래량은 식었고 관심은 때로는 논란이 되기도 하는 새로운 시장으로 옮겨갔습니다. 예를 들어, 우크라이나 대통령 볼로디미르 젤렌스키가 7월 전에 정장을 입을 것인지에 대한 베팅과 같은 것들입니다. 1070억 달러 시장이 기다린다 스포츠로의 전환은 스포츠 베팅이 2024년에 약 1070억 달러 가치의 거대 산업으로 남아있는 가운데 이루어집니다. 초기 지표는 Polymarket가 의미 있는 점유율을 차지할 수 있음을 시사합니다: 올해만 해도 사용자들은 MLB 월드 시리즈 시장에 5500만 달러 이상을 베팅했으며, 이는 NFL 베팅 거래량이...