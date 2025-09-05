오늘 46억 달러 비트코인, 이더리움 옵션 만료: 시장 영향

오늘 46억 달러 규모의 비트코인, 이더리움 옵션 만기: 시장 영향이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 오늘 46억 달러 이상의 비트코인과 이더리움 옵션이 만기됨에 따라 높아진 변동성에 대비하고 있습니다. 이 중요한 이벤트는 두 주요 자산의 단타매매 가격 움직임을 좌우할 수 있습니다. 분석가들은 9월 만기가 역사적으로 디지털 자산 전반에 걸쳐 약한 성과와 낮은 유동성과 관련이 있어 추가적인 중요성을 가진다고 경고합니다. 146억 달러가 걸린 비트코인, 이더리움 옵션 만기 임박 스폰서드 비트코인(BTC)은 33억 8천만 달러의 액면가로 이번 만기 옵션을 주도하고 있습니다. Deribit에 따르면 총 미결제약정은 30,447 계약입니다. 가장 많은 수의 옵션이 무가치하게 만기되는 최대 고통 지점은 112,000달러입니다. 한편, 풋-콜 비율은 1.41로, 하락 포지션에 유리하고 시장이 주의 쪽으로 기울고 있음을 시사합니다. 비트코인 만기 옵션. 출처: Deribit 이더리움은 12억 9천만 달러의 액면가로 비슷하게 중요한 만기에 직면해 있습니다. 미결제약정은 299,744 계약이며, 최대 고통 수준은 4,400달러입니다. 0.77의 풋-콜 비율은 콜(매수)에 대한 수요가 더 강함을 나타내지만, 분석가들은 4,500달러 행사 가격 이상에서 상당한 축적을 관찰했습니다. Deribit는 이러한 편향을 강조했습니다. "...흐름은 더 균형을 이루고 있지만, 콜은 4.5K 달러 이상에서 축적되어 상승 옵션성을 남겨두고 있습니다,"라고 Deribit는 언급했습니다. 스폰서드 만기되는 이더리움 옵션. 출처: Deribit Greeks.live의 분석가들은 이더리움의 내재 변동성(IV)을 강조하며, 단기 IV가 70%를 향해 급증했음을 나타냈습니다. 이는 이더리움 가격이 최근 정점에서 10% 이상 조정된 후 가격 변동에 대한 기대가 높아졌음을 시사합니다. "미국 주식과 WLFI 지수의 약세가 시장 회의론을 강화했습니다,"라고 Greeks.live 분석가들은 썼습니다. 마찬가지로, 비트코인 만기 전반의 IV는 한 달간의 조정 후 약 40%로 반등했습니다. 주목할 만한 점은, 이 하락으로 비트코인 가격이 신고가 경신에서 10% 이상 하락했다는 것입니다. 그러나 분석가들은 트레이더들 사이에서 방어적인 자세를 보고 있습니다. 이에 대한 증거는 오늘 옵션 거래량의 거의 30%를 차지하는 풋에서의 블록 거래가 가속화되고 있다는 것입니다. 스폰서드...