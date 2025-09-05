MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
BTC ETF 유출 이후 지금 구매하기 좋은 알트코인
BTC ETF 유출 이후 지금 구매할 최고의 알트코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 BTC ETF 유출이 비트코인에 압력을 가하고 있습니다. 분석가들은 9월에 주목할 가치가 있는 알트코인으로 XRP, SUI 및 MAGACOIN FINANCE를 강조합니다. 비트코인은 8월에 7억 5천만 달러 이상의 ETF 유출 이후 압력을 받으며 9월을 시작했습니다. 분석가들은 추가적인 약세를 주시하고 있으며, 이로 인해 XRP, SUI 및 커뮤니티 주도의 MAGACOIN FINANCE와 같은 알트코인에 주목하게 되었습니다. 투자자들이 BTC의 하락세 설정 외부에서 기회를 찾으면서 이러한 자산들이 인기를 얻고 있습니다. 비트코인, ETF 유출 압력에 직면 비트코인 ETF는 8월에 총 7억 5100만 달러 이상의 유출을 기록했으며, 이로 인해 9월 가격 움직임에 대한 우려가 제기되었습니다. 그 기간 동안 가장 큰 암호화폐는 약 10%가 하락하여 단기 모멘텀에 의문을 제기했습니다. 장기적인 비트코인 사례는 영향을 받지 않았지만, 기관 이탈은 단기 감성이 여전히 취약할 수 있음을 시사합니다. ETF 유출로 인해 트레이더들은 투자 전략을 재평가하게 되었습니다. 비트코인 가격의 매집박스와 강한 추세의 부재로 시장이 정체되었지만, 소규모 시가총액 암호화폐와 토큰의 모멘텀에는 큰 영향을 미치지 않았습니다. 분석가들은 비트코인의 조정 단계 동안 BTC에서 특정 알트코인으로의 전환이 더 나은 수익을 제공할 수 있다고 추측하고 있습니다. 1. XRP, 유틸리티와 시장 관심에서 이익을 얻다 XRP는 해당 분야에서 가장 많이 관찰되는 자산 중 하나로 입증되었습니다. 국경 간 거래를 용이하게 하는 유용성은 Ripple이 금융 서비스 분야 전반에 걸쳐 협력을 증가시키면서 채택을 촉진하는 또 다른 요소입니다. TWITTER 분석가들은 중국 사기꾼들이 XRP 사기를 추진하는 동안 XRP의 유틸리티를 확인합니다. XRP가 제공하는 유틸리티는 투기성 토큰이 급격한 변동을 보일 때 안정화 기능 역할을 하는 데 도움이 됩니다. 최근 XRP는 소매 및 대형 고객 모두의 관심으로 일관된 거래량을 보이고 있습니다. 많은 트레이더들이 BTC의 하락에 노출된 포트폴리오를 헤지하는 데 도움이 되는 자산으로 보고 있습니다. 가격 움직임이 아직...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:32
XRP와 ETH는 절대 비트코인을 뒤집지 못할 것이라고 로차드가 말해
XRP와 ETH는 절대 비트코인을 뛰어넘지 못할 것이라고 로차드가 말했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유틸리티 이론 대 통화 이론 XRP가 비트코인을 뛰어넘은 적이 있을까? 저명한 비트코인 지지자인 피에르 로차드는 이더리움(ETH)과 솔라나(SOL)와 같은 인기 있는 대체 암호화폐들이 암호화폐의 왕을 뛰어넘지 못할 것이라고 예측했습니다. 로차드의 예측은 다양한 알트코인의 기반이 되는 유틸리티 이론과 비트코인 뒤에 있는 통화 이론 간의 충돌에 기반합니다. 유틸리티 이론 대 통화 이론 ETH와 XRP를 포함한 다양한 대체 암호화폐들은 특히 유틸리티에서 가치를 얻는 것으로 여겨지며, 이는 이러한 암호화폐 뒤에 있는 네트워크가 제공하는 특정 사용 사례를 포함합니다. 예를 들어, XRP의 가치는 토큰이 국경 간 결제 수단으로 더 많은 견인력을 얻으면 증가할 것으로 여겨집니다. 그러나 로차드가 주장하는 바와 같이, 비트코인의 가격은 실제로 거래에 사용하는 사람들의 수에 의존하지 않습니다. 대신, 그 가치는 탈중앙화, 검열 저항성, 고정 공급량, 그리고 다양한 네트워크 효과에서 비롯됩니다. 로차드는 어떤 유명 기업도 실제로 자체 블록체인을 출시하고 알트코인이 제공하는 사용 사례를 포착할 수 있는 완벽한 능력을 갖추고 있다고 주장합니다. 당신도 좋아할 만한 내용 U.Today가 보도한 바에 따르면, 스위프트 임원 톰 츠샤흐는 최근 은행들이 XRP를 브릿지 통화로 사용하는 것과 관련된 추가 비용을 감수할 의향이 있는지에 대해 의문을 제기했습니다. XRP가 비트코인을 뛰어넘은 적이 있을까? 2018년의 가짜 CoinMarketCap 스크린샷이 소셜 미디어에서 자주 유포되어 당시 XRP가 비트코인을 제쳤다는 것을 보여줍니다. 그러나 2억 3800만 달러라는 수치가 토큰의 완전 희석 시가총액(즉, 1000억 개의 모든 토큰이 계산됨)을 의미한다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 물론, 앞서 언급한 수치가 유통되지 않은 수백억 개의 토큰도 고려했다는 점에서 이는 매우 오해의 소지가 있습니다. 출처: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:15
중요한 비농업 고용 지표 테스트가 달러 후퇴를 촉진
게시물 중요한 비농업 고용 지표 테스트가 달러 후퇴를 촉진 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아시아 외환 급등: 중요한 비농업 고용 지표 테스트가 달러 후퇴를 촉진 콘텐츠로 건너뛰기 홈 외환 뉴스 아시아 외환 급등: 중요한 비농업 고용 지표 테스트가 달러 후퇴를 촉진 출처: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-retreat/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:40
Linea 토큰 출시 및 에어드랍이 9월 10일에 진행될 예정
9월 10일에 Linea 토큰 출시 및 에어드랍이 진행될 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움 레이어 2 Linea는 벤처캐피털 할당을 거부하는 커뮤니티 우선 모델로 오랫동안 기다려온 토큰 출시를 발표했습니다. 요약 Linea 토큰 출시는 9월 10일에 진행되며, 85%가 생태계 성장에 할당되고 VC나 팀 지분은 없습니다. 공급량의 9%는 완전히 잠금 해제된 에어드랍을 통해 초기 사용자에게 제공되며, 75%는 10년 생태계 기금으로 들어갑니다. ETH는 유일한 가스 토큰으로 남아있으며, ETH와 LINEA 모두 이중 소각 모델에 따라 소각됩니다. Linea는 9월 10일에 자체 네이티브 토큰을 출시할 예정이며, 이는 이더리움(ETH)의 데뷔 이후 가장 중요한 발행이라고 합니다. 이 출시는 이더리움의 제네시스 할당을 반영하여, 720억 LINEA 토큰의 85%가 생태계 성장을 위해 지정되었으며 창립 팀이나 벤처캐피털에는 할당되지 않습니다. Linea 토큰 모델 및 에어드랍 Linea의 분배는 커뮤니티 소유권에 중점을 둡니다. 공급량의 약 9%, 즉 64억 8천만 토큰이 출시 시 완전히 잠금 해제된 상태로 에어드랍을 통해 78만 명 이상의 적격 사용자에게 제공됩니다. 또 다른 1%는 분산 애플리케이션(DApp)과 인프라 파트너와 같은 전략적 빌더에게 할당됩니다. 나머지 75%는 ConsenSys, Eigen Labs, ENS Labs, SharpLink 및 Status를 포함하는 Linea 컨소시엄이 관리하는 생태계 기금에 배치됩니다. 이 기금은 유동성, 빌더 및 공공재를 지원하기 위해 10년에 걸쳐 배포될 예정입니다. 5주 전, 이더리움은 다운타임 없이 10년을 기념했습니다. 다음 주, LINEA는 ETH 자체 이후 생태계에 진입하는 가장 중요한 토큰이 됩니다. 9월 10일 TGE에 앞서 자격 확인기가 현재 활성화되었습니다. https://t.co/GDV3kRe0Kf에서 확인하세요 pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) 2025년 9월 3일 에어드랍 자격 확인기는 9월 초에 오픈되어 12월 9일까지 활성화됩니다. Linea는 자격이 Linea Experience Points와 LXP-L 캠페인을 통해 측정된 진정한 사용량을 기반으로 한다고 말하며...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:34
SOL, PEPE 및 MAGACOIN FINANCE, 75배 버즈로 분석가 선택 지배
SOL, PEPE 및 MAGACOIN FINANCE가 75배 성장 가능성으로 분석가들의 선택을 지배하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 솔라나의 알펜글로우 업그레이드, 페페의 돌파 설정, 그리고 MAGACOIN FINANCE의 75배 프리세일 화제가 2025년 알트코인 기회에 대한 분석가들의 선택을 지배하고 있습니다. 알트코인 시장이 다시 한번 뜨거워지고 있으며, 트레이더들은 다음 큰 수익의 물결이 어디서 나타날지 주시하고 있습니다. 솔라나(SOL)는 역사적인 네트워크 업그레이드를 준비하고 있고, 페페(PEPE)는 잠재적 돌파의 갈림길에 서 있으며, MAGACOIN FINANCE는 75배 수익에 대한 소문과 함께 견고한 프리세일 화제를 일으키고 있습니다. 이 세 코인은 투자자들이 2025년 최고의 기회를 찾는 가운데 분석가들의 선택을 이끌고 있습니다. 솔라나(SOL): 알펜글로우 투표로 신뢰도 향상 솔라나는 최근 커뮤니티와 함께 주요 테스트를 진행했습니다. 알펜글로우 제안은 스테이커의 거의 98%가 찬성한 거버넌스 업그레이드로, 네트워크에서 트랜잭션이 처리되는 방식을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 새로운 시스템은 기존의 작업 증명(PoW)과 TowerBFT 시스템을 Votor와 Rotor로 대체하여, 트랜잭션 지연 시간을 12초에서 단 150밀리초로 줄이도록 설계되었습니다. 이러한 속도는 솔라나를 실제 인터넷 수준의 성능에 가깝게 만들어, 가장 빠른 블록체인 중 하나로 자리매김하게 할 것입니다. 동시에 기관 자금이 유입되고 있습니다. 1.7억 달러 이상의 SOL이 기업 금고에 보유되어 있어, 이 프로젝트에 베팅하는 것이 소매 트레이더들만이 아님을 증명합니다. 숀 영에 따르면, 기술적 업그레이드는 스테이킹으로 인한 공급 제약이 9월에 솔라나 가격을 215달러로, 그리고 연말까지 250달러까지 끌어올릴 수 있는 시나리오를 설정할 것이라고 합니다. 현재 솔라나는 200달러 이상을 안정적으로 유지하고 있으며, 앞으로 몇 달이 업그레이드가 새로운 성장 단계로 이끌 수 있을지 결정할 것입니다. 페페(PEPE): 큰 도약 전 긴장감 고조 트레이더들이 페페의 다음 큰 움직임을 기대하는 가운데, 이 암호화폐는 여전히 최전선에 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:32
마이닝으로의 기념비적인 대담한 움직임
게시물 채굴로의 기념비적인 대담한 움직임이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Tether Gold 투자: 마이닝으로의 기념비적인 대담한 움직임 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Tether Gold 투자: 마이닝으로의 기념비적인 대담한 움직임 출처: https://bitcoinworld.co.in/tether-gold-investment-mining/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:28
오늘 46억 달러 비트코인, 이더리움 옵션 만료: 시장 영향
오늘 46억 달러 규모의 비트코인, 이더리움 옵션 만기: 시장 영향이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 오늘 46억 달러 이상의 비트코인과 이더리움 옵션이 만기됨에 따라 높아진 변동성에 대비하고 있습니다. 이 중요한 이벤트는 두 주요 자산의 단타매매 가격 움직임을 좌우할 수 있습니다. 분석가들은 9월 만기가 역사적으로 디지털 자산 전반에 걸쳐 약한 성과와 낮은 유동성과 관련이 있어 추가적인 중요성을 가진다고 경고합니다. 146억 달러가 걸린 비트코인, 이더리움 옵션 만기 임박 스폰서드 비트코인(BTC)은 33억 8천만 달러의 액면가로 이번 만기 옵션을 주도하고 있습니다. Deribit에 따르면 총 미결제약정은 30,447 계약입니다. 가장 많은 수의 옵션이 무가치하게 만기되는 최대 고통 지점은 112,000달러입니다. 한편, 풋-콜 비율은 1.41로, 하락 포지션에 유리하고 시장이 주의 쪽으로 기울고 있음을 시사합니다. 비트코인 만기 옵션. 출처: Deribit 이더리움은 12억 9천만 달러의 액면가로 비슷하게 중요한 만기에 직면해 있습니다. 미결제약정은 299,744 계약이며, 최대 고통 수준은 4,400달러입니다. 0.77의 풋-콜 비율은 콜(매수)에 대한 수요가 더 강함을 나타내지만, 분석가들은 4,500달러 행사 가격 이상에서 상당한 축적을 관찰했습니다. Deribit는 이러한 편향을 강조했습니다. "...흐름은 더 균형을 이루고 있지만, 콜은 4.5K 달러 이상에서 축적되어 상승 옵션성을 남겨두고 있습니다,"라고 Deribit는 언급했습니다. 스폰서드 만기되는 이더리움 옵션. 출처: Deribit Greeks.live의 분석가들은 이더리움의 내재 변동성(IV)을 강조하며, 단기 IV가 70%를 향해 급증했음을 나타냈습니다. 이는 이더리움 가격이 최근 정점에서 10% 이상 조정된 후 가격 변동에 대한 기대가 높아졌음을 시사합니다. "미국 주식과 WLFI 지수의 약세가 시장 회의론을 강화했습니다,"라고 Greeks.live 분석가들은 썼습니다. 마찬가지로, 비트코인 만기 전반의 IV는 한 달간의 조정 후 약 40%로 반등했습니다. 주목할 만한 점은, 이 하락으로 비트코인 가격이 신고가 경신에서 10% 이상 하락했다는 것입니다. 그러나 분석가들은 트레이더들 사이에서 방어적인 자세를 보고 있습니다. 이에 대한 증거는 오늘 옵션 거래량의 거의 30%를 차지하는 풋에서의 블록 거래가 가속화되고 있다는 것입니다. 스폰서드...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:16
비즈니스에서의 블록체인과 AI 탐구
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '비즈니스에서의 블록체인과 AI 탐색'이라는 게시물이 게재되었습니다. CATCH 포럼 취리히 CATCH 포럼 2025 추크 장소: SHED Zug, Dammstrasse 16, Switzerland 날짜: 2025년 9월 22일 월요일 – 2025년 9월 22일 월요일 시간: 19시 00분 – 23시 00분 (UTC+02:00) 중부 유럽 하계 표준시 이벤트 유형: 블록체인 컨퍼런스 공식 웹사이트: https://luma.com/CATCHForumZG 이벤트 개요 SHED Zug에서 개최되고 The Hashgraph Association과 Trust Square의 파트너십으로 공동 주최되는 CATCH 포럼(Corporate Adoption of Tech)은 블록체인과 AI가 기업 환경을 어떻게 변화시키고 있는지 탐구하는 고영향력 이벤트입니다. 이 독점적인 모임은 고위 임원, 혁신가 및 의사 결정자들이 모여 블록체인 및 기타 신흥 기술의 통찰력, 전략 및 실제 응용 사례를 기업 부문 전반에 걸쳐 교환합니다. 참석자들은 생각을 자극하는 강연, 전문가 패널 토론 및 조직 내에서 디지털 혁신을 주도하는 전문가들과의 맞춤형 네트워킹 기회를 기대할 수 있습니다. CATCH 포럼은 이러한 기술이 효율성, 투명성 및 신뢰의 새로운 수준을 어떻게 열어주는지 이해하고자 하는 기업 리더, 기술 전략가 및 블록체인 옹호자들을 위해 맞춤화되었습니다. 미래 지향적 관점과 실용적인 사례 연구를 결합함으로써, 이 이벤트는 블록체인과 AI가 기업 운영 방식을 어떻게 재정의하고 있는지 강조합니다. 참석 이유? 디지털 혁신을 주도하는 고위 임원 및 의사 결정자들로부터 통찰력을 얻으세요. 전문가 패널 토론 및 생각을 자극하는 강연에 참여하세요. 블록체인 및 AI 기술의 실제 응용 사례를 탐색하세요. 업계 리더 및 기술 전략가들과 네트워킹하세요. 주요 하이라이트 연사: Kamal Youssefi, Ralf Glabischnig, Christophe Makni, Ravi De Silva, Lina Hares, Rahul Chillar, The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens 등의 업계 리더들이 참여합니다. 세션: 기조 연설, 패널 토론 및 네트워킹 세션. 다루는 주제: 기업 도입에서의 블록체인과 AI, 규정 준수 자동화, 기업 소프트웨어 엔지니어링에서의 AI, 대규모 기술 도입 전략. 특별 기능: 관계 구축을 위한 맞춤형 네트워킹 기회 및 마무리 음료. 자주 묻는 질문 CATCH 포럼 2025 추크란 무엇인가요? CATCH 포럼은 특히 블록체인과 AI를 중심으로 한 기업의 기술 도입에 초점을 맞춘 이벤트입니다. 언제 어디서...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:07
트럼프 연계 아메리칸 비트코인(ABTC) 주식, 15% 급락 후 IPO 가격 이하로 하락
트럼프 관련 American Bitcoin(ABTC) 주식, 15% 폭락 후 IPO 가격 이하로 하락이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 채굴자 American Bitcoin(ABTC)의 주식은 나스닥 데뷔 다음 날인 목요일에 15% 하락하며 최초 IPO 가격 이하로 떨어졌습니다. ABTC는 IPO 가격 $6.90에서 하락한 주당 $6.83에 거래되고 있습니다. Hut 8이 80%, Donald Trump Jr.와 Eric Trump가 20%를 소유한 이 회사는 Gryphon Digital Mining(GRYP)과의 합병을 완료한 후 수요일에 거래를 시작했습니다. 같은 날, 회사는 최대 $2.1 billion의 시장 자본 조달을 신청했으며, 이를 통해 비트코인 보유량을 계속 늘릴 계획입니다. 주식은 미국 오전 시간 동안 $14.65의 최고치까지 상승했다가 오후에 급격히 하락했습니다. Marathon Digital(MARA)와 Riot Platforms(RIOT)를 포함한 다른 채굴자들도 이날 하락세를 보였습니다. 마찬가지로, Bitcoin BTC$108,783.53은 지난 24시간 동안 2% 하락했으며, 더 넓은 암호화폐 시장과 보조를 맞추고 있는 반면, 나스닥과 S&P 500과 같은 미국 주식 지수는 상승세를 보이고 있습니다. 현재 가격 $110,128에 약 $269 million 가치의 2,443 비트코인을 보유하고 있는 American Bitcoin은 비트코인 마이닝과 자산 보유에 중점을 둔 재무 전략을 결합합니다. 비트코인 마이닝은 생존이 극도로 얇은 마진과 지속적인 적응에 달려있는 잔혹하게 경쟁적인 산업이 되었습니다. 전력 비용은 채굴된 각 코인 수익의 절반 이상을 차지하는 반면, 네트워크 컴퓨팅 파워의 끊임없는 확장은 난이도를 높이고 수익성을 더욱 압박합니다. Bitmain과 같은 하드웨어 제조업체들은 수요가 둔화되더라도 새로운 채굴기로 시장을 계속 포화시켜 압력을 가중시킵니다. 결과적으로, 채굴자들은 초저가 에너지를 확보하고, 효율적인 운영을 유지하며, 앞서 나가기 위해 AI 컴퓨팅이나 데이터 센터와 같은 영역으로 점점 더 다각화해야 합니다. 공개 시장에서 BTC를 사재기함으로써, 기업들은 가격이 상승할 때 혜택을 받을 수 있어 재무적...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:06
Fireblocks, Transak의 법정화폐-스테이블 코인 레일로 결제 네트워크 확장
Fireblocks, Transak의 법정화폐-스테이블 코인 레일과 함께 결제 네트워크 확장이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 글로벌 결제 환경은 블록체인 기반 솔루션으로 빠르게 이동하고 있으며, 두 주요 업체가 이러한 추세를 가속화하기 위해 힘을 합쳤습니다. Coindoo와 공유된 보도 자료에 따르면, Transak은 새로운 Fireblocks 결제 네트워크의 출시 파트너가 되어 전 세계 기관에 스테이블 코인 기반 송금에 직접 접근할 수 있는 경로를 제공합니다. 이 파트너십은 더 빠른 정산, 낮은 비용, 내장된 규정 준수를 약속하며, 대형 금융 기관들의 스테이블 코인 도입을 역사적으로 지연시켰던 병목 현상을 제거하는 것을 목표로 합니다. 이미 기업급 디지털 자산 인프라의 초석인 Fireblocks는 120개 블록체인에서 10조 달러 이상의 거래를 처리했습니다. 스테이블 코인 결제로 영역을 확장함으로써, 디지털 금융의 다음 시대를 위한 중앙 허브로 자리매김하고 있습니다. 업계 연구는 이 순간이 왜 중요한지 강조합니다. 최근 Coinbase Institutional 보고서는 스테이블 코인 시장이 현재 약 2700억 달러에서 2028년까지 1.2조 달러에 이를 것으로 전망합니다. 한편, Fireblocks의 자체 설문조사에 따르면 전 세계 기관의 절반 가까이가 이미 결제에 스테이블 코인을 사용하고 있으며, 다른 41%는 계획 단계에 있습니다. 핀테크와 은행에게 여행의 방향은 명확합니다: 스테이블 코인은 파일럿 프로젝트에서 핵심 인프라로 이동하고 있습니다. 20억 달러 이상의 법정화폐-암호화폐 거래를 처리한 Transak은 Fireblocks의 결제 네트워크에 중요한 접근성 레이어를 제공합니다. 이 회사의 레일은 개발자가 카드, 은행 송금, 가상 계좌와 같은 현지화된 결제 방법으로 법정화폐-스테이블 코인 변환을 통합할 수 있게 하며, KYC, AML 및 제재 심사를 통해 규정 준수를 보장합니다. 이 서비스는 이미 450개 이상의 웹3.0 앱에 동력을 제공하며 1000만 명 이상이 사용하고 있습니다. 기관들에게 이 협력은 오랜 골칫거리를 제거합니다: 분산된 통합, 규정 준수 복잡성, 제한된 글로벌 도달. Fireblocks의 콘솔이나 API를 통한 직접 접근으로, 기업들은 이제 64개국 이상과 수십 개의...에 걸쳐 있는 Transak의 인프라에 원활하게 접근할 수 있습니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 14:02
