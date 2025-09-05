MEXC 거래소
알트코인이 뒤처지는 가운데 비트코인이 주도
비트코인이 알트코인을 앞서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 최근 암호화폐 분야의 논의에서 비트코인이 알트코인보다 우위를 점하고 있다는 점이 강조되었습니다. 비트코인의 열렬한 지지자인 Pierre Rochard는 비트코인의 고유한 특성이 시장 지배력을 보장하며, 이더리움과 XRP와 같은 다른 디지털 통화가 이를 추월하는 데 상당한 어려움을 겪게 한다고 강조했습니다. 계속 읽기: 비트코인이 알트코인을 앞서다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-dominates-as-altcoins-lag-behind
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:39
비트코인 가격 급등으로 112,000달러를 넘어서는 놀라운 모멘텀 발휘
비트코인 가격 급등으로 112,000달러를 넘어선 놀라운 모멘텀이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격 급등으로 112,000달러를 넘어선 놀라운 모멘텀 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 가격 급등으로 112,000달러를 넘어선 놀라운 모멘텀 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:34
엘살바도르의 5천만 달러 골드 베팅이 비트코인의 다음 움직임에 왜 중요한가?
엘살바도르의 5000만 달러 금 베팅이 비트코인의 다음 움직임에 왜 중요한가? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 엘살바도르는 35년 만에 처음으로 5000만 달러 상당의 금을 구매했습니다. 이 국가는 또한 6,283 BTC를 보유하고 있어 금과 비트코인에 대한 이중 베팅을 보여줍니다. 금의 상승과 비트코인의 약세는 나이브 부켈레의 전략을 형성하는 새로운 분할을 강조합니다. 엘살바도르는 다시 한번 준비금 전략으로 금융계를 놀라게 했습니다. 이 나라의 중앙은행은 방금 5000만 달러 상당의 13,999온스(397kg)의 금을 구매했습니다. 이는 35년 만에 처음 있는 금 구매입니다. 이로써 엘살바도르의 금 보유량이 31% 이상 증가하여 약 58,105온스(1,647kg)에 이르렀으며, 현재 가치는 약 2억 700만 달러에 달합니다. 작은 나라에게는 큰 숫자입니다. 이는 정부가 강력한 준비금 혼합을 구축하는 데 얼마나 진지한지를 보여줍니다. 엘살바도르, 준비금 계획에 비트코인과 함께 금 추가 나이브 부켈레가 밝힌 이 금 구매는 고립된 상황에서 일어나는 것이 아닙니다. 엘살바도르는 이미 비트코인 보유로 유명해졌습니다. 정부는 2022년부터 매일 한 개의 비트코인을 구매해 왔습니다. 이 나라는 현재 6,283 BTC 이상을 소유하고 있으며, 현재 비트코인 가격으로 7억 5000만 달러 이상의 가치가 있습니다. 최근 데이터에 따르면 이러한 보유량은 구매 프로그램이 시작된 이후 150% 이상의 수익을 올렸습니다. 엘살바도르 비트코인 보유량 수익 | 출처: X 바로 이번 주에 정부는 또한 비트코인을 14개의 별도 월렛으로 이동시켰습니다. 각 월렛은 이제 500 BTC 이하를 보유하고 있습니다. 이 단계는 가능한 양자 위협에 대한 보호책으로 설명되었습니다. 양자 컴퓨터는 아직 초기 단계이지만, 일부는 이들이 오래된 유형의 보안을 깰 수 있다고 우려합니다. 비트코인을 분산시킴으로써 엘살바도르는 미래의 위험에 대비해 자산을 더 안전하게 만들었습니다. 하지만 그것은 이 나라가 선택한 유일한 안전 라인이 아니었습니다. 이제 금과 비트코인을 모두...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:05
1천만 개의 스테이블 코인이 발행된 혁신적인 이정표
게시물 '1000만 개의 스테이블 코인이 발행된 혁신적인 이정표'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Tron DAO USD1: 1000만 개의 스테이블 코인이 발행된 혁신적인 이정표 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Tron DAO USD1: 1000만 개의 스테이블 코인이 발행된 혁신적인 이정표 출처: https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:01
AI 상호작용 향상: 개선된 사용자 경험을 위한 MCP 유도
게시물 AI 상호작용 향상: 사용자 경험 개선을 위한 MCP 유도가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Caroline Bishop 2025년 09월 05일 00시 23분 GitHub의 최신 인사이트에 따르면, MCP 유도가 필요한 정보를 사전에 수집하여 AI 도구 상호작용을 향상시키고, 직관적이고 원활한 프로세스를 통해 사용자 경험을 개선하는 방법을 알아보세요. GitHub는 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 유도 구현을 통해 AI 도구와 사용자 간의 더욱 원활한 상호작용을 선도하고 있습니다. GitHub 블로그에 따르면, 이 접근 방식은 필수 정보를 사전에 수집하여 사용자 경험을 개선하고, 마찰을 줄이며 AI 기반 애플리케이션의 기능을 향상시키는 것을 목표로 합니다. MCP 유도 이해하기 핵심적으로, MCP 유도는 AI가 작업을 진행하기 전에 일시 중지하여 사용자로부터 필요한 세부 정보를 요청함으로써, 사용자의 선호도와 일치하지 않을 수 있는 기본 가정에 의존하는 것을 방지합니다. 이 기능은 현재 Visual Studio Code 내의 GitHub Copilot에서 지원되지만, 다양한 AI 애플리케이션에 따라 가용성이 달라질 수 있습니다. 구현 과제 최근 스트림에서 GitHub의 Chris Reddington은 턴 기반 게임을 위한 MCP 서버에서 유도를 구현하는 동안 마주친 과제들을 강조했습니다. 초기에 서버는 다양한 게임 유형에 대해 중복된 도구를 가지고 있어, AI Agent가 혼란스러워하고 잘못된 도구를 선택하는 문제가 있었습니다. 해결책은 도구를 통합하고 각 도구의 목적을 명확하게 정의하기 위해 구별되는 명명 규칙을 보장하는 것이었습니다. 사용자 상호작용 간소화 개선된 접근 방식을 통해 사용자는 기본 매개변수 대신 개인화된 설정으로 게임을 시작할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 틱택토 게임을 요청하면 시스템은 난이도나 플레이어 이름과 같은 누락된 세부 정보를 식별하고, 게임 설정을 적절하게 맞춤화하기 위해 이 정보를 사용자에게 요청합니다. 기술적 인사이트 MCP 서버 내에서 유도 구현은 몇 가지 주요 단계를 포함합니다: 필수 매개변수 확인, 누락된 선택적 인수 식별, 누락된 정보를 수집하기 위한 유도 시작, 스키마 기반 프롬프트 제시, 그리고 모든 필요한 데이터가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:42
리플이 SEC를 이기는 데 도움을 준 비밀 무기는 이것입니다
이 게시물 '리플이 미국 증권거래위원회를 물리치는 데 도움을 준 비밀 무기'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 기업 리플의 미국 증권거래위원회와의 법정 싸움은 단순한 법적 논쟁 이상의 것에 달려 있었을 수 있습니다 - 그것은 또한 결단력 있는 소매 투자자 커뮤니티로부터 힘을 얻었습니다. 법률 분석가 존 디턴에 따르면, 이른바 "XRP 군단"이 결과를 형성하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 수천 명의 XRP 보유자로 구성된 이 그룹은 다년간의 소송 기간 동안 법원에 선서 진술서를 제출하여 투기적 증권이 아닌 일상 생활에서 지불 및 거래에 토큰을 어떻게 사용했는지 자세히 설명했습니다. 아날리사 토레스 판사는 2023년 결정에서 이러한 제출 자료를 인용하여 XRP 자체는 공개 시장에서 거래될 때 증권을 구성하지 않는다고 판결했습니다. 리플에게 이 판결은 전환점이 되었습니다. 회사는 특정 기관 판매에 대해 책임이 있는 것으로 밝혀졌지만, 판결은 모든 XRP 판매를 증권으로 분류하는 것을 피했으며, 이는 효과적으로 리플에게 부분적인 승리를 안겨주었습니다. 투자자들을 대신하여 법정 조언자 의견서를 제출한 디턴은 판사가 커뮤니티 증언에 의존한 것이 XRP 군단의 영향력을 증명한다고 주장합니다. 커뮤니티 구성원들은 공통의 목표를 중심으로 조직되었으며, 많은 투자자들이 리플 회사에 의존하지 않고 XRP를 사용하고 있다는 증거를 제출했습니다. "사람들이 리플이 존재한다는 것조차 몰랐다면, 리플과 연결된 이익을 기대하고 구매했다고 주장할 수 없습니다,"라고 한 지지자가 언급했습니다. 리플에 대한 SEC의 소송은 2025년 양측이 결국 항소를 취하기 전까지 거의 5년 동안 계속되었습니다. XRP 군단에게 이 결과는 단순한 법적 결과 이상이었습니다—그것은 그들의 수년간의 토큰 방어에 대한 검증이었습니다. "우리는 항상 이 싸움이 XRP보다 더 큰 것이라고 믿어왔습니다,"라고 한 회원이 말했습니다. "업계는 이 승리가 필요했고, 커뮤니티가 그것을 실현하도록 도왔습니다." 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:35
소라 벤처스, 아시아 최초 10억 달러 비트코인 펀드 발표
Sora Ventures가 아시아 최초 10억 달러 비트코인 펀드를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Sora Ventures가 2억 달러가 커밋된 10억 달러 비트코인 펀드를 출시합니다. 지역 및 글로벌 비트코인 재무 네트워크 강화에 중점을 둡니다. 시장 관찰자들은 비트코인 매입과 가격에 미치는 영향을 주시합니다. Sora Ventures는 타이페이 블록체인 위크에서 아시아 최초의 10억 달러 비트코인 준비금 펀드를 발표하고, 향후 6개월 동안 비트코인을 매입하기 위해 아시아 파트너로부터 2억 달러를 확보했습니다. 이 이니셔티브는 아시아에서 비트코인의 시장 위상을 높이고, 지역 준비금 회사들과의 협력을 강화하며 더 넓은 암호화폐 시장 역학에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Sora의 대담한 10억 달러 비트코인 이니셔티브 Sora Ventures는 타이페이 블록체인 위크에서 아시아 최초의 10억 달러 비트코인 준비금 펀드 설립 계획을 공개했습니다. Jason Fang과 Elijah Tan과 같은 주요 인물들이 이 이니셔티브를 이끌며, 지역 내 비트코인 재무 회사들을 지원하고자 합니다. 아시아 투자자들로부터 이미 2억 달러가 커밋되어 강력한 재정적 지원을 표시하고 있습니다. 이 펀드는 기존 비트코인 준비금 회사들 간의 시너지를 강화하고 지역 외부에서도 유사한 노력을 확장할 가능성이 있습니다. 자원을 확대하기 위한 파트너십을 형성함으로써, Sora Ventures는 비트코인 투자에 새로운 접근 방식의 기반을 마련합니다. 이 펀드는 향후 6개월 동안 10억 달러 규모의 비트코인을 구매할 계획이며, 일반적인 기업 BTC 재무 보유와 대조되는 모델을 제공합니다. 아시아의 기존 준비금 회사들은 이 기관급 규모의 풀링된 자산 관리 전략의 혜택을 받을 수 있습니다. "이는 아시아 최초의 10억 달러 재무 펀드를 향한 자본 커밋과 함께 비트코인 재무 기업 네트워크를 구축하기 위한 이러한 규모의 약속을 아시아가 처음 본 것입니다." — Luke Liu, Sora Ventures 파트너 업계 반응은 다양합니다; 일부 분석가들은 이 펀드가 비트코인의 유동성과 시가총액에 미칠 잠재적 영향을 강조합니다. 고위 인사나 규제 기관의 직접적인 성명은 아직 나오지 않았지만, 이 제안의 규모는 시장 역학의 가능한 변화를 암시합니다. 컨퍼런스 참가자들 사이에서 열정은 여전히 높습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:34
공개 기업들의 비트코인 보유량이 자산 인기 상승과 함께 100만 BTC를 넘어서
이 게시물 비트코인 보유량이 공개 기업들에서 100만 BTC를 넘어서며 자산 인기 상승이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 보유량이 공개 기업들에서 100만 BTC를 넘어서며 자산 인기 상승 | Bitcoinist.com 회원 가입하고 뉴스레터 받기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Ash는 블록체인 및 암호화폐 산업에서 풍부한 경험을 가진 베테랑 프리랜서 편집자이자 작가입니다. 그의 경력 동안, 그는 주요 출판물에 기여하며 탈중앙화 금융(DeFi), 암호화폐 트렌드 및 블록체인 혁신과 관련된 유익하고 시의적절한 콘텐츠를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. 그의 복잡한 주제를 쉽게 설명하는 능력은 업계의 경험 많은 전문가와 신규 진입자 모두가 그의 작업으로부터 혜택을 받을 수 있게 했습니다. 이러한 특정 역할을 넘어, Ash의 글쓰기 전문성은 뉴스 업데이트, 장문 분석 및 사상적 리더십 기사를 포함한 광범위한 콘텐츠에 걸쳐 있습니다. 그는 여러 플랫폼이 높은 편집 기준을 유지하도록 도왔으며, 기사가 독자들에게 정보를 제공할 뿐만 아니라 명확성과 심층 연구를 통해 독자들을 참여시키도록 보장했습니다. 그의 작업은 빠르게 진화하는 블록체인 생태계에 대한 깊은 이해를 반영하며, 최신 정보를 유지하는 것이 필수적인 분야에서 그를 가치 있는 기여자로 만들었습니다. 글쓰기 작업 외에도, Ash는 콘텐츠 팀을 관리하는 강력한 기술을 개발했습니다. 그는 다양한 작가와 연구원 그룹을 이끌며, 주제 선정, 승인, 편집에서 최종 출판에 이르기까지 편집 과정을 감독했습니다. 그의 리더십은 콘텐츠 제작이 시기적절하고 정확하며 그가 함께 일한 플랫폼의 전략적 목표에 부합하도록 보장했습니다. 이는 콘텐츠 전략에 대한 그의 전문성을 강화했을 뿐만 아니라 프로젝트 관리 및 팀 조정 기술을 향상시켰습니다. Ash가 기술적 전문성과 편집 감독을 결합하는 능력은 Etherscan, Dune Analytics 및 Santiment와 같은 블록체인 분석 도구에 대한 그의 지식으로 더욱 강화됩니다. 이러한 도구들은 제공했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:33
4억 3천만 달러의 가치가 있는 전략적 움직임
4억 3천만 달러 규모의 전략적 움직임이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. DeFi 개발의 대규모 SOL 매수 계획: 4억 3천만 달러 규모의 전략적 움직임 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 DeFi 개발의 대규모 SOL 매수 계획: 4억 3천만 달러 규모의 전략적 움직임 출처: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:25
소라 벤처스, 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 출시, 6개월 내 10억 달러 규모의 BTC 매수 계획
Sora Ventures, 6개월 내 10억 달러 규모의 BTC 구매 계획과 함께 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 출시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘, Sora Ventures는 타이페이 블록체인 위크 기간 동안 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 출시를 발표했습니다. 비트코인 매거진에 보내진 보도자료에 따르면, 이 펀드는 지역 전반의 파트너와 투자자들로부터 2억 달러의 약정을 받아 향후 6개월 내에 10억 달러 상당의 비트코인을 구매하는 것을 목표로 합니다. 이 새로운 펀드는 최근 몇 년간 아시아 전역에서 등장한 개별 비트코인 트레저리 기업들의 뒤를 잇는 것으로, 일본의 Metaplanet(TYO:3350), 홍콩의 Moon Inc.(HKG:1723), 태국의 DV8(SET:DV8), 그리고 한국의 BitPlanet(KOSDAQ:049470)을 포함합니다. 이러한 기업들이 자체 대차대조표에 직접 비트코인을 보유하는 반면, Sora Ventures 트레저리 펀드는 이러한 기존 기업들을 지원하고 전 세계적으로 유사한 트레저리 창출을 촉진하도록 설계된 기관 자본의 중앙 풀 역할을 할 것입니다. 아시아의 초기 비트코인 트레저리 개척자들에 대한 투자를 두 배로 늘리면서 외부로 확장함으로써, 이 펀드는 지역 및 국제 트레저리 간의 시너지를 창출하여 시장 전반에 걸쳐 비트코인의 준비 자산으로서의 역할을 강화하는 것을 목표로 합니다. Sora Ventures의 경영진이 주도하는 이 이니셔티브는 또한 새로운 기관 파트너들을 영입하여 자원을 확대하고 아시아에서 운영되는 비트코인 트레저리 기업들의 네트워크를 확장할 것입니다. Sora Ventures의 파트너인 Luke Liu는 이 이니셔티브의 독특함을 강조하며 "이는 아시아가 비트코인 트레저리 기업 네트워크 구축을 위해 이러한 규모의 약정을 본 첫 번째 사례로, 아시아 최초의 10억 달러 트레저리 펀드를 향한 자본 약정이 이루어졌습니다"라고 말했습니다. 역사적으로, 가장 큰 비트코인 트레저리 펀드와 기업 채택은 미국 시장에 집중되어 왔습니다. 이제 아시아는 기관 비트코인 투자에 있어 중요한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. Sora Ventures의 창립자이자 매니징 파트너인 Jason Fang은 이러한 변화를 강조했습니다: "아시아는 블록체인 기술과 비트코인 발전에 가장 중요한 시장 중 하나였습니다. 우리는 관심이 증가하는 것을 보았습니다..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:12
