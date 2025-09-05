리플이 SEC를 이기는 데 도움을 준 비밀 무기는 이것입니다

이 게시물 '리플이 미국 증권거래위원회를 물리치는 데 도움을 준 비밀 무기'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 기업 리플의 미국 증권거래위원회와의 법정 싸움은 단순한 법적 논쟁 이상의 것에 달려 있었을 수 있습니다 - 그것은 또한 결단력 있는 소매 투자자 커뮤니티로부터 힘을 얻었습니다. 법률 분석가 존 디턴에 따르면, 이른바 "XRP 군단"이 결과를 형성하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 수천 명의 XRP 보유자로 구성된 이 그룹은 다년간의 소송 기간 동안 법원에 선서 진술서를 제출하여 투기적 증권이 아닌 일상 생활에서 지불 및 거래에 토큰을 어떻게 사용했는지 자세히 설명했습니다. 아날리사 토레스 판사는 2023년 결정에서 이러한 제출 자료를 인용하여 XRP 자체는 공개 시장에서 거래될 때 증권을 구성하지 않는다고 판결했습니다. 리플에게 이 판결은 전환점이 되었습니다. 회사는 특정 기관 판매에 대해 책임이 있는 것으로 밝혀졌지만, 판결은 모든 XRP 판매를 증권으로 분류하는 것을 피했으며, 이는 효과적으로 리플에게 부분적인 승리를 안겨주었습니다. 투자자들을 대신하여 법정 조언자 의견서를 제출한 디턴은 판사가 커뮤니티 증언에 의존한 것이 XRP 군단의 영향력을 증명한다고 주장합니다. 커뮤니티 구성원들은 공통의 목표를 중심으로 조직되었으며, 많은 투자자들이 리플 회사에 의존하지 않고 XRP를 사용하고 있다는 증거를 제출했습니다. "사람들이 리플이 존재한다는 것조차 몰랐다면, 리플과 연결된 이익을 기대하고 구매했다고 주장할 수 없습니다,"라고 한 지지자가 언급했습니다. 리플에 대한 SEC의 소송은 2025년 양측이 결국 항소를 취하기 전까지 거의 5년 동안 계속되었습니다. XRP 군단에게 이 결과는 단순한 법적 결과 이상이었습니다—그것은 그들의 수년간의 토큰 방어에 대한 검증이었습니다. "우리는 항상 이 싸움이 XRP보다 더 큰 것이라고 믿어왔습니다,"라고 한 회원이 말했습니다. "업계는 이 승리가 필요했고, 커뮤니티가 그것을 실현하도록 도왔습니다."