트럼프, 반도체 수입에 관세 부과 공약

트럼프, 반도체 수입에 관세 부과 약속이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 대통령은 반도체 수입품에 곧 관세가 부과될 것이라고 밝히면서, 미국 경제에 상당한 투자를 약속한 Apple과 같은 기업들에게는 예외가 있을 수 있다고 언급했습니다. 목요일, 그는 팀 쿡의 회사가 미국 내 사업 확장을 약속했기 때문에 수입 관세로부터 대부분 보호받을 것이라고 언급하며, "팀 쿡은 꽤 좋은 상황에 있을 것"이라고 말했습니다. 트럼프, 미국에 진출하거나 추가 투자하는 기업들은 면제될 것이라고 말해 쿡을 포함한 주요 기술 기업 리더들과의 백악관 만찬 중, 대통령은 기자들에게 발언했습니다. 그는 칩과 반도체를 언급하며 "우리는 곧 관세를 부과할 것입니다. 아마도 여러분은 우리가 상당히 실질적인 관세를 부과할 것이라는 소식을 듣고 계실 텐데, 그렇게 높지는 않지만 상당히 실질적인 관세가 될 것입니다"라고 말했습니다. 그러나 그는 미국 시장에 진출하거나 사업을 확장하는 기업들은 수입 관세에서 면제될 것이라고 명확히 했습니다. 지난달 초, 미국 대통령은 반도체 수입품에 100% 관세를 부과할 것이라고 발표했으며, 당시에도 1,000억 달러의 추가 투자를 약속한 Apple에 대한 면제를 약속했습니다. 전체적으로, 이 기술 거대 기업은 향후 4년 동안 6,000억 달러를 국내 제조업에 투자할 계획입니다. 또한 미국 제조 프로그램(AMP)을 통해 공급망과 첨단 제조업의 더 많은 부분을 미국으로 가져올 것이라고 주장하며, Corning, Applied Materials, Texas Instruments와 같은 기업들과 협력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 Corning이 켄터키 주의 한 공장을 Apple 유리 생산에 전적으로 투입하고 현장 인력을 50% 증가시킬 것이라고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고, 트럼프는 Apple과 비슷한 투자 약속을 하는 기업들은 칩 관세를 피할 수 있을 것이라고 주장했지만, 반도체에 의존하는 전자 제품에는 별도의 세금이 여전히 부과될 것이라고 말했습니다. 그는 이전에도 관세를 100% 이상으로 설정하는 아이디어를 제시했으며, 잠재적으로는 높은 수준까지...