공급 우려가 커지고 금이 계속 급등하는 가운데 석유는 3주 만에 첫 주간 손실을 향해 가고 있다
공급 우려가 커지고 금이 계속 급등하는 가운데 석유는 3주 만에 첫 주간 손실을 향해 가고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 금요일 석유 가격이 다시 하락했습니다. 이로써 3일 연속 하락세를 보였습니다. 그리고 이제 3주 만에 처음으로 시장은 명확한 주간 손실에 직면하고 있습니다. 브렌트유는 08:10 GMT 기준으로 배럴당 0.35달러 하락한 66.64달러를 기록했습니다. 미국 서부 텍사스 중질유(WTI)는 0.33달러 하락한 63.15달러를 기록했습니다. 각각 당일 0.5% 하락했습니다. 주간으로는 브렌트유가 2.2% 하락했고 WTI는 1.3% 하락했습니다. 이러한 손실은 지난주 미국 원유 재고가 240만 배럴 증가했다는 소식에 따른 것입니다. 분석가들은 감소를 예측했었습니다. 이러한 예상치 못한 재고 증가는 수요 둔화에 대한 새로운 우려를 불러일으켰습니다. 동시에 공급 기대는 더욱 커지고 있습니다. 러시아와 사우디아라비아를 포함한 OPEC+는 일요일에 회의를 계획하고 있습니다. 8개 회원국이 현재 생산량 증가에 대해 논의하고 있습니다. OPEC+, 예정보다 일찍 신규 공급 계획 OPEC+는 이미 전 세계 석유 생산량의 거의 절반을 통제하고 있습니다. 이제 그들은 1년 이상 앞당겨 두 번째 공급 감축을 종료하는 것을 고려하고 있습니다. 제안된 증가량은 하루 165만 배럴로, 이는 세계 수요의 1.6%에 해당합니다. 이는 큰 움직임이며 수요가 약해 보이는 시점에 시장에 더 많은 배럴을 공급할 것입니다. "원료 공급이 문제가 되지 않을 미래에 대한 이야기와 징후가 증가하고 있습니다,"라고 중개회사 PVM의 John Evans가 말했습니다. 번역하자면: 석유 공급 부족은 없을 것입니다. BMI 분석가들에 따르면 다운스트림 강세가 가격 지지에 도움이 되었지만, 그들은 이러한 지지가 약해질 수 있다고 경고했습니다. 정유사들이 유지보수를 시작하고 향후 몇 달 동안 글로벌 수요가 둔화됨에 따라 정제 마진이 약화될 수 있습니다. 한편, 도널드 트럼프는 목요일에 상황을 복잡하게 만들었습니다. 백악관 관계자에 따르면, 전 미국 대통령은 유럽 지도자들에게 러시아 석유 구매를 중단하라고 말했습니다. 그런 종류의 정치적 간섭은 항상 리스크를 가중시킵니다. 러시아 수출의 감소, 또는 단지...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:41
1,404 BTC 채굴로 놀라운 2분기 성공!
게시물 1,404 BTC 채굴로 놀라운 2분기 성공! BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Cango BTC 마이닝: 1,404 BTC 채굴로 놀라운 2분기 성공! 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Cango BTC 마이닝: 1,404 BTC 채굴로 놀라운 2분기 성공! 출처: https://bitcoinworld.co.in/cango-btc-mining-success/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:37
ALL4 Mining, BTC, XRP 및 DOGE 홀더를 위한 무료 클라우드 마이닝 출시
BitcoinEthereumNews.com에 ALL4 Mining이 BTC, XRP 및 DOGE 보유자를 위한 무료 클라우드 마이닝을 출시했다는 게시물이 등장했습니다. 2025년에는 암호화폐를 획득하기 위해 더 이상 비싼 장비에 투자하거나 전문 용어를 익힐 필요가 없습니다. 클라우드 마이닝은 편리한 대안으로 등장하여, 일반적인 장애물을 극복할 필요 없이 비트코인, 도지코인 및 XRP와 같은 암호화폐에서 쉽게 수익을 얻고자 하는 많은 신규 사용자들을 끌어들이고 있습니다. 집에서 하드웨어를 설정하는 대신, 채굴자들은 원격 마이닝 리소스를 사용할 수 있으며 - 암호화폐 분야의 초보자도 자동으로 수익을 얻을 수 있습니다. ALL4 Mining 마이닝 플랫폼은 투자자들이 시장 동향에 관계없이 지속적으로 수익을 얻을 수 있게 해줍니다. 초보자는 모바일 폰만 있으면 무료로 계정을 등록하고, 몇 번의 클릭으로 마이닝을 시작하여 실제 암호화폐로 수익을 얻을 수 있습니다. ALL4 Mining을 선택하여 마이닝 여정을 더 쉽게 만드세요 다음은 투자자들이 원활하게 마이닝 여정을 시작하는 데 도움이 되는 ALL4 Mining 플랫폼의 7가지 장점입니다. 1. 일일 정산, 명확하고 투명한 수익 ALL4 Mining은 모든 사용자에게 효율적인 수익을 제공합니다. 시스템은 숨겨진 수수료 없이 자동으로 정산됩니다. 투자한 모든 돈은 눈에 보이고 계산 가능합니다. 2. 장비 투자가 필요 없는 걱정 없는 마이닝 비싼 하드웨어에 투자할 필요도 없고, 장비 유지 관리 및 기술적 문제에 대해 걱정할 필요도 없습니다. ALL4 Mining은 전문 데이터 센터를 보유하여 마이닝 과정을 관리해 주므로 쉽게 마이닝 결과를 즐길 수 있습니다. 3. 간단한 조작, 매우 좋은 경험 직관적이고 사용하기 쉬운 대시보드를 갖추고 있어, 초보자든 경험 많은 플레이어든 쉽게 시작할 수 있습니다. 모바일 앱 지원을 통해 언제 어디서나 마이닝 상태와 수익 동향을 제어할 수 있습니다. 4. 매우 낮은 진입 장벽, 등록하여 마이닝 시작 등록하여 $15의 신규 사용자 보상을 받으면, 이를 사용하여 로그인 계약을 구매하고 매일 무료로 $0.6의 수익을 얻을 수 있습니다. 5. 추천 보상 메커니즘으로 수동적 수익 창출 친구들에게 마이닝 참여를 추천하고...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:34
비트코인, 새로운 고점을 향해
비트코인이 새로운 고점을 향해 나아간다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 5일, 시가총액 기준 선두 암호화폐인 비트코인은 상승세를 보이며 현재 약 112,800달러에 거래되고 있습니다. 이러한 움직임은 투자자들의 관심을 중요한 113,000달러 한계점으로 향하게 하는데, 이는 비트코인의 미래 가격 궤적과 기술적 전망을 결정하는 데 중요한 수준으로 간주됩니다. 계속 읽기: 비트코인이 새로운 고점을 향해 나아간다 출처: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-aims-for-new-heights
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:30
비트코인 급등 이후 S&P 500 진입을 앞둔 전략 주식회사
비트코인 급등 이후 Strategy Inc.가 S&P 500 진입을 앞두고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 포인트: 주요 포인트 1 주요 포인트 2 주요 포인트 3 Michael Saylor이 이끄는 Strategy Inc.는 비트코인 관련 상당한 이익을 바탕으로 S&P 500에 합류할 준비가 되어 있으며, 이는 기업의 디지털 자산 채택에 있어 중요한 이정표가 됩니다. 이러한 잠재적 포함은 증가하는 기관의 비트코인 관심을 강조하며, 투자자 노출 확대를 통해 그 정당성을 높이고 시장 역학에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Strategy Inc., 비트코인 상승으로 S&P 500 경쟁에 합류 Michael Saylor의 Strategy Inc.는 140억 달러의 미실현 비트코인 이익을 보고했으며, 이로 인해 회사는 잠재적인 S&P 500 포함을 향해 나아가고 있습니다. 2020년부터 Saylor는 회사를 비트코인 쪽으로 이끌어 636,505 BTC를 보유하고 있으며, 이는 기업 중 가장 큰 보유량입니다. 회사의 비트코인 중심 전략은 수익성을 향상시켜 새로운 미국 회계 기준에 따른 S&P 요구 사항을 충족시켰습니다. S&P 500에 잠재적으로 포함되는 것은 중요한 이정표로, 패시브 인덱스 펀드가 160억 달러 규모의 주식을 인수할 수 있어 기관의 비트코인 투자가 증가할 가능성이 높습니다. 이러한 발전은 전통 금융에서 비트코인의 수용이 증가하고 있음을 시사합니다. Strategy Inc.의 시가총액은 이전 보고서보다 증가한 227억 달러입니다. "비트코인이 해결책입니다. 다른 모든 것은 방해물일 뿐입니다." — Michael Saylor 이 사건에 대한 Saylor나 Strategy Inc.의 공식 성명이 없음에도 불구하고, 암호화폐 커뮤니티는 면밀히 지켜보고 있습니다. 시장 분석가들은 기관의 반응에 대해 추측하며, 과거의 유사한 사건들이 유동성과 자산 수요를 모두 증가시켰다고 언급합니다. 아직까지 S&P 500과 관련하여 Saylor의 직접적인 인용문은 확인되지 않았습니다. 비트코인 가격 급등이 기관 관심을 촉진 알고 계셨나요? Strategy Inc.는 S&P 500 자격을 위해 주로 비트코인을 활용하는 첫 번째 회사가 될 수 있으며, 이는 기업 금융에서 암호화폐의 진화하는 역할을 강조합니다. CoinMarketCap에 따르면, 비트코인(BTC)은 현재 112,495.18달러의 가치를 지니며 시가총액은 2.24조 달러로 시장의 58.02%를 차지하고 있습니다. 거래량은 675.2억 달러에 달했으며, 16.49%의 변동이 있었습니다. 지난 90일 동안 비트코인은 7.18% 상승했습니다. 유통 공급량은 19.91백만...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:19
비트코인 하이퍼 거의 1400만 달러에 도달: 다음 1000배 상승할 암호화폐?
비트코인 하이퍼, 거의 1400만 달러에 도달: 다음 1000배 암호화폐? BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 하이퍼, 거의 1400만 달러에 도달: 다음 1000배 암호화폐? 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서, 보그단의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것으로 나뉩니다. 말하자면 빌 버의 지망생이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에, 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 보그단에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. 보그단의 가장 큰 직업적 성취는 Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-presale-nears-14m-next-crypto-to-1000x/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:44
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:35
AI가 Palantir 주식이 300달러에 도달할 날짜를 설정
AI가 Palantir 주식이 300달러에 도달할 날짜를 설정했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR)는 인공지능(AI) 분야의 발전 덕분에 S&P 500과 더 넓은 기술 섹터에서 두각을 나타내는 기업 중 하나로 빠르게 부상했습니다. 지속적인 밸류에이션 우려에도 불구하고, 이 주식은 신고가 경신을 기록했으며, 현재 주가는 200달러 선을 목표로 하고 300달러 가능성도 여전히 남아있습니다. 보도 시점에 PLTR은 156달러에 거래되었으며, 당일 0.8% 상승했고, 연초부터 이 소프트웨어 거인은 107% 상승했습니다. PLTR YTD 주가 차트. 출처: Finbold 주식이 300달러에 도달할 가능성에 대해, Finbold는 OpenAI의 인공지능 모델 ChatGPT-5에 문의했으며, 이는 결과에 영향을 미칠 가능성이 높은 여러 시나리오를 강조했습니다. Palantir 주식 기본 요소 이 경우, Palantir의 AI 플랫폼은 국방, 의료 및 기업 분야에서 인기를 얻고 있으며, 연간 AI 지출 성장률이 30%에서 40%로 큰 상승 가능성을 제공합니다. 100억 달러 규모의 미국 육군 계약은 핵심 방위 계약자로서의 역할을 확고히 하며, NATO 확장은 2027-2028년까지 반복 수익을 100억에서 150억 달러로 끌어올릴 수 있습니다. 동시에, ChatGPT는 상업 부문도 급증하고 있으며, 미국 수익이 전년 대비 93% 증가하여 2026년까지 정부 판매를 초과할 것으로 예상된다고 언급했습니다. 투자자들의 열정은 랠리를 더욱 지지하며, Palantir의 AI 포지셔닝은 밸류에이션이 기본 요소를 앞지르면서 테슬라와 같은 프리미엄을 끌어들이고 있습니다. 그러나 과제는 여전히 남아 있습니다. 이 주식은 판매 대비 거의 90배에 거래되고 있어 성장 둔화의 여지가 거의 없습니다. 주식 기반 보상은 계속해서 수익에 부담을 주고 있으며, 정부 계약에 대한 의존도는 회사를 지정학적 및 규제 위험에 노출시킵니다. PLTR 주식 300달러 타임라인 이러한 배경에서, AI 기반 모델링은 세 가지 잠재적 경로를 설명했습니다. 1990년대 후반의 닷컴 급등과 유사한 AI 열풍이 있는 급진적 시나리오에서, Palantir은 빠르면 2026년 또는 2027년에 300달러에 도달할 수 있습니다. 꾸준한 AI 채택과 안정화된 밸류에이션을 가진 더 온건한 전망은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 16:24
암호화폐를 받는 초보자 친화적 베팅 플랫폼: BTC 및 ETH로 베팅할 수 있는 곳
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '초보자 친화적인 암호화폐 베팅 플랫폼: BTC와 ETH로 베팅하는 곳' 게시물이 등장했습니다. 비트코인과 이더리움으로 베팅하는 것은 전통적인 법정화폐 방식보다 여러 이점이 있습니다. 첫째, 거래가 더 빠릅니다—입금과 출금이 은행의 며칠과 비교해 몇 분 내에 처리되는 경우가 많습니다. 둘째, 암호화폐는 개인 정보 보호를 제공합니다: 많은 플랫폼에서 KYC 문서를 제출하지 않고도 플레이할 수 있어 개인 데이터를 안전하게 보호합니다. 셋째, 수수료가 일반적으로 더 낮으며, 특히 국제 송금의 경우 베팅이 더 비용 효율적입니다. 마지막으로, 암호화폐 베팅은 국경이 없어 전 세계 플레이어가 은행 제한 없이 스포츠북과 카지노에 접근할 수 있습니다. BTC와 ETH를 사용하고자 하는 초보자를 위한 최고의 베팅 플랫폼을 선택할 때, 우리는 다섯 가지 주요 요소에 중점을 두었습니다: 사용 용이성: 직관적인 인터페이스, 명확한 탐색 및 모바일 친화적 디자인. 빠른 온보딩: 지갑 또는 이메일을 통한 간단한 가입—복잡한 단계 없음. 암호화폐 지원: 비트코인과 이더리움으로 원활한 입금 및 출금. 게임 다양성: 초보자가 탐색할 수 있도록 스포츠와 카지노 게임 모두에 접근. 신뢰 및 보안: 투명한 운영, 감사 또는 라이센싱으로 마음의 평화 제공. 다음은 2025년 초보자를 위한 최고의 암호화폐 베팅 플랫폼입니다 플랫폼 BTC/ETH 지원 KYC 없음 게임 볼륨 초보자 친화적 기능 Dexsport 예 예 10,000+ 지갑 로그인, 온체인 투명성 BC.Games 예 예* 6,000+ 크립토 수도꼭지 보상, 소셜 게임화 Stake 예 부분적 2,000+ 라이센스, 세련된 UX BetFury 예 예* 6,000+ ...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:59
트럼프, 반도체 수입에 관세 부과 공약
트럼프, 반도체 수입에 관세 부과 약속이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 대통령은 반도체 수입품에 곧 관세가 부과될 것이라고 밝히면서, 미국 경제에 상당한 투자를 약속한 Apple과 같은 기업들에게는 예외가 있을 수 있다고 언급했습니다. 목요일, 그는 팀 쿡의 회사가 미국 내 사업 확장을 약속했기 때문에 수입 관세로부터 대부분 보호받을 것이라고 언급하며, "팀 쿡은 꽤 좋은 상황에 있을 것"이라고 말했습니다. 트럼프, 미국에 진출하거나 추가 투자하는 기업들은 면제될 것이라고 말해 쿡을 포함한 주요 기술 기업 리더들과의 백악관 만찬 중, 대통령은 기자들에게 발언했습니다. 그는 칩과 반도체를 언급하며 "우리는 곧 관세를 부과할 것입니다. 아마도 여러분은 우리가 상당히 실질적인 관세를 부과할 것이라는 소식을 듣고 계실 텐데, 그렇게 높지는 않지만 상당히 실질적인 관세가 될 것입니다"라고 말했습니다. 그러나 그는 미국 시장에 진출하거나 사업을 확장하는 기업들은 수입 관세에서 면제될 것이라고 명확히 했습니다. 지난달 초, 미국 대통령은 반도체 수입품에 100% 관세를 부과할 것이라고 발표했으며, 당시에도 1,000억 달러의 추가 투자를 약속한 Apple에 대한 면제를 약속했습니다. 전체적으로, 이 기술 거대 기업은 향후 4년 동안 6,000억 달러를 국내 제조업에 투자할 계획입니다. 또한 미국 제조 프로그램(AMP)을 통해 공급망과 첨단 제조업의 더 많은 부분을 미국으로 가져올 것이라고 주장하며, Corning, Applied Materials, Texas Instruments와 같은 기업들과 협력할 것이라고 밝혔습니다. 또한 Corning이 켄터키 주의 한 공장을 Apple 유리 생산에 전적으로 투입하고 현장 인력을 50% 증가시킬 것이라고 발표했습니다. 그럼에도 불구하고, 트럼프는 Apple과 비슷한 투자 약속을 하는 기업들은 칩 관세를 피할 수 있을 것이라고 주장했지만, 반도체에 의존하는 전자 제품에는 별도의 세금이 여전히 부과될 것이라고 말했습니다. 그는 이전에도 관세를 100% 이상으로 설정하는 아이디어를 제시했으며, 잠재적으로는 높은 수준까지...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 15:59
