나오미 오사카, US 오픈 준결승 패배 후에도 낙관적
나오미 오사카, US 오픈 준결승 패배 후에도 긍정적인 모습 보여 BitcoinEthereumNews.com에 게재. 뉴욕, 뉴욕 - 2025년 9월 04일: 일본의 나오미 오사카가 US 오픈 12일차 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 여자 단식 준결승전에서 미국의 아만다 애니시모바에게 패배한 후 미디어와 대화하고 있다. (사진: 로버트 프랑게/Getty Images) Getty Images 메이저 대회 4회 우승자 나오미 오사카는 목요일 밤 US 오픈 준결승에서 패배한 후에도 실망하지 않았다고 말하며, 이번 경험이 자신을 더 발전시키는 계기가 되었다고 덧붙였다. 2018년과 2020년 US 오픈 챔피언인 오사카는 미국의 8번 시드 아만다 애니시모바에게 6-7(4), 7-6(3), 6-3으로 패배하며 5번째 그랜드 슬램 결승 진출 기회를 놓쳤다. 엄마가 된 이후 첫 메이저 대회 준결승에 출전한 오사카는 아서 애시 스타디움에서 첫 세트를 따내며 좋은 출발을 보였지만, 홈 팬들의 희망인 애니시모바가 멋진 역전극을 펼치며 승리를 거머쥐었다. "보통 1라운드나 3라운드 정도까지 가는 것과 달리 준결승에서 졌다는 것이 오히려 기쁘다"고 오사카는 경기 후 말했다. 뉴욕, 뉴욕 - 2025년 9월 01일: 일본의 나오미 오사카가 US 오픈 9일차 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 미국의 코코 가우프를 4라운드에서 물리친 후 미디어와 대화하는 동안 라부부 알테아 글리터슨을 보여주고 있다. (사진: 로버트 프랑게/Getty Images) Getty Images 2023년 딸 샤이 출산 이후 긴 출산 휴가를 가졌던 27세의 오사카는 지난 시즌 WTA 투어에 복귀한 후 일관성 있는 경기력을 보여주는 데 어려움을 겪었다. 하지만 이번 시즌에는 그녀의 빛나는 새로운 폼을 찾았다. 전 세계 1위는 시즌 초 오클랜드에서 열린 ASB 클래식 결승에 진출했다...
2025/09/05 18:44
2025/09/05 18:44
Jito Foundation, 대규모 JTO 업데이트로 흥분을 불러일으키다
Jito 재단이 대규모 JTO 업데이트로 흥분을 불러일으킨다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 Jito 생태계는 재단이 JTO 토큰의 장타매매 가치를 높이기 위해 설계된 여러 이니셔티브를 출시하면서 새로운 단계에 접어들고 있습니다. 이러한 움직임에는 완료된 100만 달러 바이백, 거버넌스에 의해 승인된 수수료 인상, 그리고 투명성과 커뮤니티 참여를 개선하기 위한 새로운 노력이 포함됩니다. 첫 바이백 완료 지난 10일 동안, Jito는 총 100만 달러에 달하는 첫 JTO 바이백을 실행했습니다. 이 작업은 TWAP 전략을 사용하여 4단계로 진행되었으며, 현재로서는 이 접근 방식을 유지할 계획입니다. 앞으로 재단은 프로토콜 내에서 가치 포착이 자동으로 발생할 수 있도록 하는 경매 스타일 시스템을 구축하고 있다고 밝혔습니다. 거버넌스가 JIP-24로 전환 가장 영향력 있는 변화 중 하나는 커뮤니티가 JIP-24를 승인한 것으로, 이는 Jito 블록 엔진에서 수집되는 수수료를 6%로 인상하는 제안입니다. 이 조정은 DAO의 트레저리로의 유입을 크게 증가시켜 프로젝트에 더 큰 재정적 지원을 제공하고 잠재적으로 토큰의 유틸리티와 가치 제안을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 생태계 강화 직접적인 토큰 경제학을 넘어, Jito 재단은 또한 전용 JTO 경제 허브를 출시했습니다. 이 새로운 포털은 토큰 홀더에게 생태계 전반에 걸쳐 가치가 어떻게 분배되고 관리되는지에 대한 더 명확한 통찰력을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, 재단은 9월 24일에 최초의 JTO 홀더 컨퍼런스를 개최할 것이라고 확인했으며, 이는 커뮤니티를 프로토콜의 장타매매 비전에 더 가깝게 만들기 위한 노력을 나타냅니다. JTO에 대한 의미 이러한 업데이트들을 종합해 보면, 재정적으로나 조직적으로 성숙해지는 것을 목표로 하는 생태계를 반영합니다. 트레저리 성장과 새로운 커뮤니케이션 도구 및 커뮤니티 이벤트를 결합함으로써, Jito는 JTO를 단순한 거버넌스 토큰 이상으로 만들겠다는 약속을 보여주고 있으며, 이를 네트워크 지속 가능성의 중심 기둥으로 자리매김하고 있습니다.
2025/09/05 18:32
2025/09/05 18:32
비트코인 (BTC) 보유량은 더 넓은 재무 전략의 일부: Figma
비트코인(BTC) 보유는 더 넓은 재무 전략의 일부: Figma라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 협업 디자인 소프트웨어 회사 Figma(FIG)는 올해 2분기에 비트코인 BTC$112,263.82 보유량을 9100만 달러로 확대했다고 회사는 수요일 실적 발표에서 공개했습니다. 최고재무책임자 Praveer Melwani가 밝힌 이번 조치는 16억 달러 규모의 현금 포지션의 일부로 이루어졌습니다. "16억 달러 중에서 우리는 비트코인 상장지수펀드에 약 9100만 달러를 보유하고 있습니다"라고 Melwani는 말했습니다. 7월에 뉴욕 증권거래소에 상장한 Figma는 지난 몇 년간 많은 일이 있었습니다. Adobe의 200억 달러 인수 계획은 규제 당국이 반독점 우려를 제기한 후 2023년에 무산되었습니다. 그 이후로 회사는 포춘 500대 기업의 95%를 포함하는 고객 기반을 계속 확대해 왔습니다. 투자자들을 흥분시키거나 쇠퇴하는 핵심 사업에서 벗어나기 위한 마지막 수단으로 비트코인 보유로 전환한 일부 기업들과 달리, Figma의 접근 방식은 더 보수적으로 보입니다. "우리는 여기서 Michael Saylor가 되려고 하는 것이 아닙니다"라고 CEO Dylan Field는 CNBC에 말했는데, 이는 이전에 조용했던 소프트웨어 회사를 주요 비트코인 보유자로 전환한 것으로 알려진 MicroStrategy의 공동 창업자를 언급한 것입니다. "이것은 비트코인 보유 회사가 아닙니다. 디자인 회사이지만, 대차대조표와 다각화된 재무 전략의 일부로서 그것이 있을 자리가 있다고 생각합니다." 비트코인 노출 증가나 예상보다 좋은 수익 모두 적어도 단기적으로는 투자자 심리를 끌어올리지 못했습니다. 수익 기대치를 상회했음에도 불구하고 Figma 주식은 목요일에 18% 하락하여 55.96달러에 마감했습니다. 이는 IPO 가격보다는 높지만 광란의 IPO 당일 최고점에서 약 50% 하락한 수준입니다. Figma가 조용히 비트코인을 재무에 추가한 것은 금융 인프라의 일부로 디지털 자산을 실험하는 상장 기업 목록에 또 다른 이름을 추가했지만, 이러한 움직임과 흔히 연관된 화려함이나 전도사적 태도는 없습니다.
2025/09/05 18:27
2025/09/05 18:27
테더가 갑자기 금 산업에 수백만 달러를 쏟아붓는 이유
테더가 갑자기 금 산업에 수백만 달러를 투자하는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 핀테크 테더는 순수하게 가상 자산에만 집중하는 대신, 이익을 금에 투자하기 시작했으며, 지하에서 채굴되는 광산부터 생산 자금을 조달하는 로열티 기업까지 전체 산업에 걸쳐 영향력을 확보하려 합니다. 이 타이밍은 우연이 아닙니다. 금 가격이 역사적 최고치에 근접해 있고, 테더의 리더십은 영향력을 확대할 기회를 보고 있습니다. 파올로 아르디노 최고경영자는 오랫동안 금속을 비트코인의 자연스러운 상대로 묘사해왔으며, 하나는 지구의 기반이고 다른 하나는 디지털 진화를 대표한다고 주장합니다. 성장하는 금 자산 포트폴리오 올 초여름, 테더는 조용히 1억 500만 달러 규모의 거래로 로열티 회사 엘리멘탈 알투스에 투자했습니다. 몇 주 후, 이 회사가 EMX와 합병하여 새롭게 브랜딩된 엘리멘탈 로열티 코프를 설립하면서 추가로 1억 달러를 투자했습니다. 이러한 연속적인 투자는 테더가 단순히 금괴를 비축하
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:23
$GGs가 XRP 및 VELO보다 더 많은 수익을 낼 수 있을까? 탑 분석가는 베이스드 에그맨이 XRP보다 더 많은 부를 창출할 것이라고 말합니다
이 게시물 "$GGs가 XRP 및 VELO보다 더 많은 수익을 낼 수 있을까? 최고 분석가는 베이스드 에그맨이 XRP보다 더 많은 부를 창출할 것이라고 말한다"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 베이스드 에그맨($GGs)이 XRP와 VELO보다 더 나은 성과를 낼 수 있는지 알아보세요. 이 새로운 암호화폐 토큰 프리세일, 생태계 및 분석가들이 이를 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 보는 이유에 대해 알아보세요. 암호화폐 시장은 기회로 가득하지만, 문화적 관련성과 유틸리티를 모두 확보하는 프로젝트는 소수에 불과합니다. 현재 트렌드 중에서 프리세일 암호화폐 프로젝트는 초기 단계의 이점을 찾는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 베이스드 에그맨($GGs)은 게임, 밈, 웹3.0 통합을 결합하여 이 공간에 진입했습니다. 분석가들은 이 새로운 암호화폐 토큰 프리세일이 XRP 및 VELO와 같은 기존 자산보다 더 많은 장기적 가치를 창출할 수 있는지 질문하고 있습니다. 온체인 엔터테인먼트와 커뮤니티 주도 디자인에 대한 독특한 접근 방식으로, $GGs는 많은 이들에게 2025년 최고의 암호화폐 프리세일 중 하나로 간주되고 있습니다. 베이스드 에그맨($GGs): 유틸리티를 갖춘 밈 파워 베이스드 에그맨은 네이티브 토큰인 $GGs를 중심으로 완전한 생태계를 구축하고 있으며, 이는 게임, 민팅, 유동성, 지불, 심지어 스마트 계약의 가스 수수료로도 다양한 목적으로 사용됩니다. 이 토큰은 또한 문화적 가치를 지니고 있는데, "GGs"는 온라인 게임에서 스포츠맨십과 좋은 게임에 대한 감사를 표현하는 데 널리 사용되는 용어입니다. 이 개념을 암호화폐 프레임워크에 통합함으로써, 이 프로젝트는 인터넷 문화와 금융 유틸리티를 혼합합니다. 이 플랫폼은 베이스에서 암호화폐 게임의 중심 허브가 되는 것을 목표로 하며, 사용자들이 게임플레이, 스트리밍, 커뮤니티 참여를 통해 상호작용할 수 있게 합니다. $GGs의 각 거래는 가치 이전뿐만 아니라 플레이어와 트레이더를 하나로 묶는 문화적 움직임에 참여하는 것을 의미합니다. 지금까지 $GGs당 0.006389 달러의 가격으로 6,278 USDT를 모금하고 982,649개의 토큰이 판매되어 프리세일이 모멘텀을 구축하기 시작했습니다. 이러한 진전은 2025년 사이클에서 두각을 나타내는 프리세일 중인 암호화폐 코인 중 하나로 자리매김하게 합니다. XRP: 확립된 시장 참가자 XRP는 계속...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:11
시리아 여성과 소녀들에 대한 디지털 폭력의 확산
시리아 여성과 소녀들에 대한 디지털 폭력의 유행이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2024년 이들립 주에서 Equity & Empowerment와 Imran Association for Development가 운영하는 기기 수리 워크숍. Equity & Empowerment 그 사진은 충분히 무해해 보였습니다: 시리아 북서부의 여성 의사를 보여주었습니다. 그러나 일부 시청자들에게 특히 중요했던 것은 사진에 포함되지 않은 것이었습니다: 여성의 머리를 가리는 히잡. 그 사진은 가짜 계정을 운영하는 사용자에 의해 온라인에 게시되었습니다. 다음 날, 이른바 "명예 살인"에서 의사의 형제는 그녀를 공개적으로 살해했습니다. 이 여성은 기술 촉진 성별 기반 폭력(TFGBV)의 피해자였습니다. 이 다루기 어려운 용어는 널리 사용되지 않을 수 있습니다. 그러나 대부분의 여성들은 자신들이 그것을 폭력으로 인식하지 않았더라도 이를 경험했습니다. 대부분은 또한 이를 신고하지 않았습니다. 그것은 너무 만연하고 무시되며, 일반적으로 시리아 의사의 사례보다 덜 극적이어서 언급하는 것이 무의미하게 느껴질 수 있습니다. 세 기관—인도주의 연구 기관 ACAPS, UN 성 및 생식 건강 기관 UNFPA, 그리고 인도주의 기관들의 글로벌 보호 클러스터 네트워크—에 의한 최근 보고서는 이 디지털 폭력이 시리아 북서부에서 얼마나 빈번하고 해롭게 발생하는지 보여줍니다. 보고서에 따르면, 이는 주로 "금융 및 성적 착취, 복수, 강압, 명예 훼손 또는 평판 손상, 또는 단순히 대상 개인을 위협하거나, 해를 끼치거나, 괴롭히기 위한" 동기에서 비롯됩니다. "이는 TFGBV가 거의 항상 심각한 실생활 결과를 초래하기 위한 의도가 있으며 단순히 온라인 현상으로 과소평가되어서는 안 된다는 것을 보여줍니다." 이 최신 보고서가 시리아 북서부에 초점을 맞추고 있지만, 수단에 집중하기 전에 UNFPA 시리아 대응을 위한 아랍 국가 지역 사무소 허브를 이끌었던 Diana Garde는 이 문제가 한 지역이나 심지어 한 국가에만 국한되지 않는다고 말합니다. TFGBV는 특히 인위적인 요소와 결합된 기아, 분쟁 또는 빈곤에 의해 취약성이 강화된 세계 어디에나 존재할 가능성이 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:56
ECB, 전략적 자율성 강화와 외국 스테이블 코인 대응을 위한 디지털 유로 추진
ECB, 전략적 자율성 강화와 외국 스테이블 코인 대응을 위한 디지털 유로 추진이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 4일, ECB 집행이사회 위원 피에로 치폴로네는 유럽 의회에서 유럽의 결제 시스템 복원력과 전략적 자율성을 강화하기 위한 디지털 유로를 지지하는 연설을 했습니다. 브뤼셀에서 연설한 치폴로네는 유로 지역 카드 거래의 66%를 차지하는 비유럽 결제 제공업체에 대한 의존도를 줄이는 디지털 유로의 역할을 강조하며, 높은 수수료를 언급했습니다 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:54
대규모 투자자 급증 이후 비트코인 하이퍼 프리세일 1400만 달러 돌파
비트코인 하이퍼 프리세일, 대규모 투자자 급증 후 1400만 달러 돌파라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 하이퍼($HYPER)의 프리세일은 투자자 급증에 따라 1400만 달러를 돌파했습니다. 이 프리세일은 6억 7000만 개 이상의 토큰이 있는 스테이킹 풀과 함께 2025년 가장 빠르게 성장하는 프리세일 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 비트코인 하이퍼($HYPER)는 비트코인의 공식 레이어 2 업그레이드로, 현재 초당 7개 트랜잭션(TPS)으로 제한된 비트코인의 성능 한계를 끌어올릴 것을 약속합니다. 목표는 확인 시간을 몇 시간이 아닌 몇 초로 단축하여 더 빠른 트랜잭션을 가능하게 하는 것입니다. 이는 현재 더 높은 수수료를 가진 대규모 트랜잭션을 더 빠르게 확인하는 반면, 작은 트랜잭션은 몇 시간이 걸릴 수 있는 수수료 기반 우선순위 시스템을 제거할 것입니다. 또한 온체인 수수료를 크게 낮출 것입니다. 최근 자금 모금 급증은 프리세일이 2025년 4분기 목표 완료에 가까워지는 시점에 발생했습니다. 비트코인의 문제는 무엇인가요? 비트코인의 주요 문제는 TPS 제한으로, 가장 높은 TPS를 가진 블록체인 목록에서 27위를 차지하고 있습니다. 솔라나가 최대 1,000 TPS로 2위, 이더리움이 20 TPS로 17위인 것을 고려하면 이는 매우 열악한 수준입니다. 그러나 TPS란 무엇이며 왜 중요한가요? 7명의 직원이 있는 피자 가게를 상상해보세요. 이 7명의 직원은 20-30분 안에 7개의 피자를 배달할 것입니다. 하지만 30개의 피자를 주문하면 주문을 완료하는 데 2시간이 걸릴 것입니다. 같은 원리가 초당 최대 7개의 트랜잭션만 처리할 수 있는 비트코인 네트워크에도 적용됩니다. 너무 많은 피자를 주문하면 네트워크가 막히고, 확인 시간이 크게 증가하며 네트워크 혼잡과 심지어 최종성 실패까지 초래합니다. 문제는 비트코인 네트워크가 10분마다 하나의 블록만 처리한다는 것입니다. 이러한 이유로 트랜잭션은 대기열에 들어가고, 블록체인은 수수료를 기준으로 순서대로 확인합니다: 가장 높은 수수료를 가진 것이 먼저 처리됩니다. 비트코인 하이퍼는 이 특정 문제를 해결하기 위한 유일한 업그레이드가 아닙니다. 라이트닝 네트워크가 먼저 나왔지만 실패했습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:48
미드나잇 에어드랍 이후 카르다노 창립자가 XRP 파트너십을 암시하며 구매할 3개의 코인
Cardano 창립자가 Midnight 에어드랍 후 XRP 파트너십을 암시하면서 구매할 3가지 코인이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 암호화폐는 투기로 살아가며, Cardano 창립자가 Midnight 에어드랍 이후 언급한 최근 XRP 파트너십 개발은 대체 자산에 대한 투자자 관심의 부활을 촉발했습니다. 시장에서 이러한 새로운 관심의 수혜자로 간주될 수 있는 프로젝트 중에는 Little Pepe(LILPEPE), Tron(TRX) 및 Toncoin(TON)이 있습니다. 두 프로젝트는 서로 다른 가치 제안을 가지고 있지만, 초기 지표는 최근 진입한 한 프로젝트가 밈 투자자와 블록체인 애호가들의 기억 속에 남을 수 있음을 보여줍니다. Little Pepe(LILPEPE): 밈 레이어 2 진화 Little Pepe(LILPEPE)는 단순한 또 하나의 밈 코인 이상으로 자리매김하고 있습니다. 현재 $0.0021의 가격으로 프리세일 12단계에 있으며, 이 프로젝트는 이미 $25.47 million 목표 중 $23.5 million을 모금하고 148억 개 이상의 토큰을 판매했습니다. $0.003의 계획된 상장 가격으로, 분석가들은 초기 지지자들이 강력한 프리세일 모멘텀의 혜택을 받을 수 있다고 제안합니다. Little Pepe는 본질적으로 밈에 특화된 차세대 레이어 2 블록체인입니다. 커뮤니티의 감성에 의존하는 기존 밈 코인과 달리, LILPEPE는 밈 문화와 고성능 기능을 결합하여 이 독특한 조합을 통해 초저 거래 및 최종 수수료, 높은 속도 및 우수한 보안을 제공합니다. 임신, 출산 및 성장으로 구분된 로드맵은 거래소 상장, 생태계 성장 및 최종적인 시장 인지도를 향한 커뮤니티 접근 방식을 수반합니다. 토크노믹스는 안정성을 강화하고 홀더에게 보상하도록 구성되어 있습니다: 거래소 거래를 보장하기 위한 10% 유동성, 초기 신자들을 위한 26.5% 프리세일 할당, 생태계 강화를 위한 30% 체인 준비금, 커뮤니티 인센티브를 위한 13.5% 스테이킹 및 보상, 10% 마케팅, 10% DEX 할당, 그리고 거래에 0% 세금. LILPEPE를 독특하게 만드는 것은 밈 런치패드와 공정한 거래를 보호하기 위한 스나이퍼 봇 저항 기능을 갖춘 세계 유일의 밈 중심 레이어 2 체인입니다. 최고의 밈 코인을 지원한 입증된 실적을 가진 익명 사용자 전문가들이 지원하는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:08
GKN 에어로스페이스, 3D 프린팅 엔진 부품 생산을 스웨덴에서 미국으로 이전
GKN 에어로스페이스, 3D 프린팅 엔진 부품 생산을 스웨덴에서 미국으로 이전한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. GKN 에어로스페이스 엔지니어링 및 제조 팀이 프랫 앤 휘트니 GTF 엔진의 3D 프린팅된 팬 케이스 마운트 링 부품과 함께 있습니다. GKN 에어로스페이스는 혁신적인 3D 프린팅 제트 엔진 부품 생산을 이전하기 위해 코네티컷 뉴잉턴 시설을 확장하고 있습니다. 이 확장의 핵심은 팬 케이스 마운트 링으로, 에어버스 A220과 엠브라에르 E195-E2를 포함한 세계에서 가장 진보된 여객기에 사용되는 프랫 앤 휘트니 GTF 엔진의 중추가 되는 복잡하고 고강도 부품입니다. 현재 이 부품들은 스웨덴에서 3D 프린팅되고 미국에서 기계 가공 마무리됩니다. GKN에 따르면, 기존 미국 시설은 올해 말까지 부품의 전체 시리얼 생산을 지원할 예정이며, 확장된 적층 제조 작업은 2027년에 시작될 것으로 예상됩니다. 전체 생산을 미국으로 이전하는 것은 "대체 생산 방식을 제공함으로써 글로벌 공급망을 강화하는 데도 도움이 될 것"이라고 회사는 말합니다. GKN은 주정부의 2500만 달러 규모의 전략적 공급망 이니셔티브를 통해 자금을 지원받았습니다. 코네티컷 주지사 네드 라몬트가 코네티컷 뉴잉턴의 GKN 에어로스페이스 시설 확장 기공식에서 연설하고 있습니다. 이 링은 FAA 인증을 받은 3D 프린팅—또는 적층 제조—으로 만든 가장 큰 비행 중요 부품입니다. 큰 금속 블록에서 부품을 깎아내고 남은 것을 낭비하는 대신, GKN의 독점 공정은 부품을 층층이 쌓아 올립니다. GKN 에어로스페이스는 자사의 독점 금속 3D 프린팅 공정이 전체 생산에 들어가면 전통적인 제조 방식에 비해 재료 소비를 70% 줄이고, 전체 리드 타임을 9개월에서 최소 4주로 단축할 것으로 예상합니다. "코네티컷에서의 이번 확장은 GKN 에어로스페이스와 우리의 팬 케이스 마운트 링 프로그램에 있어 중요한 이정표입니다,"라고 GKN 에어로스페이스 엔진 부문 사장인 요아킴 안데르손은 말합니다. "산업적 규모의 FCMR 프로그램으로, 우리는 기술적...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 17:02
