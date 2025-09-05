트럼프가 지지하는 아메리칸 비트코인, 나스닥 데뷔 17% 상승으로 마감

트럼프가 지원하는 American Bitcoin, 나스닥 데뷔 17% 상승으로 마감이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프의 아들인 에릭과 도널드 트럼프 주니어와 연관된 마이닝 회사인 American Bitcoin은 급격한 변동에도 불구하고 나스닥에서의 첫 거래일을 8달러를 약간 넘는 가격으로 16.75% 상승하며 마감했습니다. 보고서에 따르면 장외 거래에서는 주가가 추가로 6% 상승하여 8.50달러에 이르렀습니다. 첫날 거래의 급격한 가격 변동 거래는 급격하게 시작되었습니다. Gryphon Digital Mining(GRYP)과의 합병을 통해 새롭게 리브랜딩된 이 회사는 Gryphon의 이전 종가인 6.90달러에서 최고 13.21달러까지 상승하며 90%의 급등세를 보였습니다. 그러나 초기 모멘텀은 빠르게 무너져 오후에는 주가가 6.70달러까지 하락했다가 손실의 일부를 회복했습니다. 나스닥은 극심한 변동성으로 인해 거래를 다섯 번이나 중단했습니다. 불안정한 움직임에도 불구하고 블룸버그는 세션 종료 시점에 에릭 트럼프의 7.5% 지분을 약 5억 4800만 달러로 추정했습니다. 그의 재산은 이제 American Bitcoin의 시장 성과와 직접적으로 연결되어 있습니다. 마이닝과 구매의 이중 전략 에릭 트럼프에 따르면, 회사는 비트코인을 마이닝할 뿐만 아니라 조건이 더 유리할 때 구매도 할 것이라고 합니다. 그는 이 접근 방식을 "그 시점에 더 나은 쪽으로 전환"하는 것이라고 설명했습니다. 회사의 기존 자금은 이미 2,443 BTC를 보유하고 있어 상장 기업 중 25번째로 큰 보유량을 자랑합니다. 비트코인이 112,000달러 이상에서 거래되고 있어 이 보유량은 약 2억 7500만 달러의 가치가 있습니다. 에릭 트럼프는 비즈니스가 마이닝 생산량과 시장 구매의 균형을 맞춰 주주 가치를 극대화할 것이라고 강조했습니다: "우리는 일일 마이닝을 최대한 활용할 것이지만, 자금을 지원하기 위해 비트코인을 구매할 수도 있습니다,"라고 대통령의 아들은 말했습니다. 정치적 함의와 두 번째 벤처 이번 출시는 American Bitcoin이 트럼프 대통령의 암호화폐 친화적 입장에서 혜택을 받는지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 에릭 트럼프는 그의 가족이 정치적으로 직접 이익을 얻고 있다는 비판을 일축했습니다...