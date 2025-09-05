MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
트럼프가 지지하는 아메리칸 비트코인, 나스닥 데뷔 17% 상승으로 마감
트럼프가 지원하는 American Bitcoin, 나스닥 데뷔 17% 상승으로 마감이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 대통령 도널드 트럼프의 아들인 에릭과 도널드 트럼프 주니어와 연관된 마이닝 회사인 American Bitcoin은 급격한 변동에도 불구하고 나스닥에서의 첫 거래일을 8달러를 약간 넘는 가격으로 16.75% 상승하며 마감했습니다. 보고서에 따르면 장외 거래에서는 주가가 추가로 6% 상승하여 8.50달러에 이르렀습니다. 첫날 거래의 급격한 가격 변동 거래는 급격하게 시작되었습니다. Gryphon Digital Mining(GRYP)과의 합병을 통해 새롭게 리브랜딩된 이 회사는 Gryphon의 이전 종가인 6.90달러에서 최고 13.21달러까지 상승하며 90%의 급등세를 보였습니다. 그러나 초기 모멘텀은 빠르게 무너져 오후에는 주가가 6.70달러까지 하락했다가 손실의 일부를 회복했습니다. 나스닥은 극심한 변동성으로 인해 거래를 다섯 번이나 중단했습니다. 불안정한 움직임에도 불구하고 블룸버그는 세션 종료 시점에 에릭 트럼프의 7.5% 지분을 약 5억 4800만 달러로 추정했습니다. 그의 재산은 이제 American Bitcoin의 시장 성과와 직접적으로 연결되어 있습니다. 마이닝과 구매의 이중 전략 에릭 트럼프에 따르면, 회사는 비트코인을 마이닝할 뿐만 아니라 조건이 더 유리할 때 구매도 할 것이라고 합니다. 그는 이 접근 방식을 "그 시점에 더 나은 쪽으로 전환"하는 것이라고 설명했습니다. 회사의 기존 자금은 이미 2,443 BTC를 보유하고 있어 상장 기업 중 25번째로 큰 보유량을 자랑합니다. 비트코인이 112,000달러 이상에서 거래되고 있어 이 보유량은 약 2억 7500만 달러의 가치가 있습니다. 에릭 트럼프는 비즈니스가 마이닝 생산량과 시장 구매의 균형을 맞춰 주주 가치를 극대화할 것이라고 강조했습니다: "우리는 일일 마이닝을 최대한 활용할 것이지만, 자금을 지원하기 위해 비트코인을 구매할 수도 있습니다,"라고 대통령의 아들은 말했습니다. 정치적 함의와 두 번째 벤처 이번 출시는 American Bitcoin이 트럼프 대통령의 암호화폐 친화적 입장에서 혜택을 받는지에 대한 의문을 불러일으켰습니다. 에릭 트럼프는 그의 가족이 정치적으로 직접 이익을 얻고 있다는 비판을 일축했습니다...
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:25
공유하기
Thumzup, 3,500대의 리그 대규모 인수 발표
게시물 Thumzup, 3,500대 채굴기의 대규모 매수 계획 공개가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인 마이너: Thumzup, 3,500대 채굴기의 대규모 매수 계획 공개 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 도지코인 마이너: Thumzup, 3,500대 채굴기의 대규모 매수 계획 공개 출처: https://bitcoinworld.co.in/thumzup-dogecoin-miners-acquisition/
COM
$0,011194
+%2,59
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:52
공유하기
비트코인 랠리로 $HYPER 1400만 달러 돌파
비트코인 랠리가 $HYPER를 1400만 달러 이상으로 밀어올렸다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 세일러의 전략이 S&P 500에 합류할 준비: 비트코인 랠리가 $HYPER를 1400만 달러 이상으로 밀어올려 뉴스레터 회원 가입! 업데이트와 독점 제안을 받으려면 이메일을 입력하세요. 암호화폐 작가로서, 보그단의 책임은 연구와 기사 작성, 그리고 정치적으로 올바르지 않은 경계에 있는 유머로 팀을 즐겁게 하는 것 사이에 나뉘어 있습니다. 말하자면 빌 버의 지망생이죠. 기술, 사이버 보안, 모델링, 피트니스, 암호화폐 및 언급하지 않을 다른 주제들을 포함한 12년 이상의 다양한 분야에서의 글쓰기 경험 덕분에, 그는 팀의 진정한 자산이 되었습니다. PrivacyAffairs의 선임 작가로서의 위치가 그에게 자기 관리의 힘에 대한 귀중한 교훈을 가르쳤지만, 그의 전체 글쓰기 경력은 자기 개선의 연습이었고 지금도 그렇습니다. 이제 그는 암호화폐에 깊이 파고들어 사람들에게 블록체인에서 자신의 돈을 통제하는 방법을 가르칠 준비가 되어 있습니다. 영원히 가치가 하락하는 통화인 법정화폐와 함께, 비트코인과 알트코인은 보그단에게 가장 적합한 대안으로 보입니다. 보그단의 가장 큰 직업적 성취는 Bitcoinist의 주요 작가로서의 자리를 확보한 것 외에도, Blackwood Productions에서 4명의 작가 팀을 조정했던 5년간의 글쓰기 매니저로서의 경력이었습니다. 그 기간 동안, 그는 팀워크의 가치와 효율성, 긍정성, 그리고 우정을 키우는 업무 환경을 만드는 것의 가치를 배웠습니다. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용함으로써 쿠키 사용에 동의하게 됩니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://bitcoinist.com/strategy-ready-for-sp-500-rally-pushes-hyper-to-14m/
HYPER
$0,25355
-%6,38
READY
$0,052523
+%4,20
COM
$0,011194
+%2,59
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:45
공유하기
비트코인과 이더 펀드에서 자금 유출로 암호화폐 ETF 3억 9400만 달러 손실
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "암호화폐 ETF, 비트코인과 이더 펀드 유출로 3억 9400만 달러 손실" 게시물이 올라왔습니다. 비트코인 ETF는 2억 2700만 달러를 잃었고, 이더 ETF는 9월 4일 1억 6700만 달러의 유출을 기록하며 4일 연속 유출을 보였으며, 총 상환액은 거의 4억 달러에 달했습니다. 비트코인 2억 2700만 달러 손실, 이더는 4일 연속 상환 기록 이번 주 초 암호화폐 상장지수펀드(ETF)를 견인했던 모멘텀이 꺾였습니다. 투자자들은 거의 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/crypto-etfs-bleed-394-million-as-bitcoin-and-ether-funds-see-outflows/
COM
$0,011194
+%2,59
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:36
공유하기
비트코인 175k달러, ETH 17k달러 도달 후 닷컴 스타일 폭락: 전문가
비트코인 175,000달러, ETH 17,000달러 도달 후 닷컴 스타일 폭락: 전문가 의견이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Jake Simmons는 헌신적인 암호화폐 저널리스트로, 2016년 처음 비트코인에 대해 알게 된 이후 열정을 가지고 있습니다. NewsBTC.com과 Bitcoinist.com에서의 광범위한 작업을 통해 Jake는 암호화폐 커뮤니티에서 신뢰받는 목소리가 되어, 초보자와 경험 많은 열정가들 모두에게 이 역동적인 분야에 대한 더 깊은 이해를 안내하고 있습니다. 그의 사명은 단순하면서도 심오합니다: 비트코인과 암호화폐를 이해하기 쉽게 만들고 모든 사람이 접근할 수 있도록 하는 것입니다. 2017년 정보 시스템 학위를 취득한 직후 비트코인과 암호화폐 분야에서 전문 경력을 시작한 Jake는 업계에 자신을 완전히 몰입시켰습니다. Jake는 2022년 말 NewsBTC 그룹에 합류했습니다. 그의 교육적 배경은 복잡한 주제를 분석하고 이해하기 쉬운 형식으로 제시하는 데 필요한 기술적 능력과 분석 기술을 제공합니다. 비트코인에 대해 궁금해하는 일반 독자이든 최신 시장 동향을 탐색하려는 투자자이든, Jake의 통찰력은 복잡한 기술과 일상적인 사용 사이의 간극을 메우는 가치 있는 관점을 제공합니다. Jake는 단순히 기술 트렌드를 보도하는 기자가 아닙니다; 그는 전통적인 법정 화폐보다 비트코인의 변혁적 잠재력을 굳게 믿는 사람입니다. 그에게 현재의 금융 시스템은 무분별한 정부 행동과 결함 있는 케인즈 경제 정책에 의해 혼돈의 위기에 처해 있습니다. 오스트리아 경제학파의 원칙에서 영감을 받아, Jake는 비트코인을 단순한 디지털 자산이 아니라 실패하는 통화 시스템을 바로잡기 위한 중요한 단계로 봅니다. 그의 자유주의적 견해는 교회가 국가로부터 분리된 것처럼 돈도 정부 통제로부터 자유로워져야 한다는 그의 입장을 강화합니다. Jake에게 비트코인은 단순한 투자 이상을 의미합니다; 그것은 평화로운 혁명입니다. 그는 비트코인이 미래 세대를 위한 지속 가능하고 책임감 있는 금융 프레임워크를 조성하는 미래를 구상합니다. 그의 옹호는 반대에 관한 것이 아닙니다...
MORE
$0,03662
+%72,65
COM
$0,011194
+%2,59
MISSION
$0,00001015
-%3,60
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:27
공유하기
Google의 순다르 피차이, 반독점 소송 승리에 트럼프 공로 인정
Google의 순다르 피차이, 반독점 소송 승리에 트럼프 공로 인정 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 글입니다. 순다르 피차이는 도널드 트럼프 앞에서 직접 말했습니다: Google의 반독점 소송 승리는 대통령 재임 시절과 많은 관련이 있다고요. 백악관에서 다른 기술 기업 임원들과 함께 열린 목요일 저녁 만찬에서, 트럼프는 Google CEO를 똑바로 쳐다보며 말했습니다, "어제 아주 좋은 하루를 보냈군요... 어제 있었던 그 큰 날에 대해 이야기하고 싶으신가요?" 그 "큰 날"은 Cryptopolitan이 보도한 바와 같이, Google의 모회사인 Alphabet이 연방 법원 판결에서 강제 분할을 피한 후 시가총액에 2300억 달러를 추가한 순간이었습니다. 2020년 법무부가 처음 제기한 이 반독점 소송은 Google이 검색 시장에서 불법 독점을 운영했다고 비난했습니다. 아밋 메타 판사는 이번 주에 Google이 법을 위반했지만 법무부의 가장 극단적인 요구는 정당화되지 않는다고 판결했습니다. 이 판결로 Google의 주가가 급등했습니다. 순다르는 반박하지 않았습니다. "끝나서 다행입니다,"라고 그는 테이블에서 트럼프에게 말했고, 다른 손님들로부터 웃음을 자아냈습니다. "긴 과정이었습니다... 귀하의 행정부가 건설적인 대화를 나눴고, 우리가 어떤 해결책에 도달할 수 있었던 것에 감사드립니다." 트럼프는 간단히 "맞아요."라고 대답했습니다. Google, 수십억 달러와 함께 주요 제한 없이 빠져나가다 이 판결은 가벼운 처벌이 아니었습니다. 그것은 불법 행위를 인정했습니다. 하지만 또한 Google을 분할하거나 iPhone에서 기본 검색 엔진으로 남기 위해 Apple에 매년 수십억 달러를 지불하는 것을 중단하도록 강요하는 것과 같은 법무부의 더 가혹한 아이디어를 차단했습니다. 그 거래만으로도 수십억 달러의 가치가 있으며, Apple을 돕고 Google을 식품 사슬의 최상위에 유지하는 데 기여합니다. 화요일, Apple의 주가는 장 마감 후 4% 상승했으며, 법원의 결정에 분명히 만족했습니다. 메타의 결정은 확실한 승리였습니다. "Google은 배포 파트너에게 사전 로딩을 위한 대가를 지불하거나 다른 고려사항을 제공하는 것이 금지되지 않을 것입니다..."
STOP
$0,07438
+%4,17
M
$2,07324
-%0,76
T
$0,01499
-%0,59
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:23
공유하기
0.01달러에서 1달러로—왜 분석가들이 2026년 이전에 100배 ROI 급등을 예측하는가
0.01달러에서 1달러로—분석가들이 2026년 이전에 100배 ROI 급등을 예측하는 이유라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 트레이더들은 항상 다음 대박 기회를 찾고 있으며, 많은 이들이 Ozak AI에서 그것을 발견했다고 믿습니다. 현재 토큰당 단 0.01달러에 5차 OZ 프리세일 단계에 있는 Ozak AI는 이미 260만 달러 이상을 모금하며 효과적인 초기 모멘텀과 강력한 커뮤니티 신뢰를 보여주고 있습니다. 분석가들이 이제 2026년까지 토큰이 1달러까지 급등할 수 있다고 예측함에 따라, 이 프로젝트는 오늘날 시장에서 가장 강력한 가능성 중 하나를 나타냅니다—투자자들의 기대치를 높인 잠재적 100배 수익률입니다. Ozak AI가 다른 이유 암호화폐 공간은 새로운 프로젝트로 붐비지만, Ozak AI는 예측 인공지능과 블록체인 기술을 결합하여 돋보입니다. 핵심적으로, 이 플랫폼은 전문 헤지펀드가 사용하는 도구와 견줄 수 있는 실시간 금융 인사이트, 예측 및 리스크 평가를 제공하도록 설계되었습니다. 신경망과 ARIMA(자기회귀누적이동평균) 같은 모델을 사용하여, Ozak AI는 변동성 시장에서 트레이더들에게 우위를 제공할 수 있는 예측을 생성합니다. 이를 더욱 매력적으로 만드는 것은 Ozak AI를 지원하는 탈중앙화 인프라입니다. 이 프로젝트는 안전한 탈중앙화 검증을 위한 EigenLayer AVS와 빠르고 확장 가능한 스마트 계약 실행을 위한 Arbitrum Orbit를 통합합니다. 이러한 조합은 예측이 정확할 뿐만 아니라 전통적인 시스템에서 볼 수 있는 지연이나 중앙화 위험 없이 즉시 전달되도록 보장합니다. Ozak Stream Network의 이점 또 다른 중요한 특징은 Ozak Stream Network(OSN)로, 안전하고 분산된 데이터 저장을 위해 탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)와 연결되는 고속 정보 파이프라인입니다. 이 설정은 플랫폼이 실시간으로 방대한 양의 시장 정보를 처리할 수 있게 하여, 트레이더들이 항상 가장 최신의 신뢰할 수 있는 인사이트에 접근할 수 있도록 보장합니다. 이에 더해, Ozak AI는 맞춤형 예측 에이전트(PA)를 도입하여 사용자가 자신의 정확한 전략에 AI 모델을 맞춤화할 수 있게 합니다—그것이 데이 트레이딩이든, 장타매매든...
GEAR
$0,003859
+%3,07
REAL
$0,08219
-%0,84
STREAM
$0,08356
+%27,49
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:20
공유하기
왜 분석가들은 워싱턴을 핵심 촉매제로 보는가
이 게시물 '분석가들이 워싱턴을 핵심 촉매제로 보는 이유'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 암호화폐 시장은 규제에 따라 자동으로 상승하지는 않지만, 더 명확한 규칙은 종종 채택을 방해했던 장벽을 제거합니다. 이를 로켓 엔진보다는 도로 공사로 생각해보세요: 구멍을 메우고, 더 명확한 표지판을 세우고, 더 큰 참여자들이 자신감을 가지고 움직일 수 있도록 차선을 넓히는 것입니다. XRP에게 트럼프 행정부의 최신 정책 의제는 정확히 그런 기반을 마련하고 있을 수 있습니다. 규제 명확성이 모멘텀을 얻다 진행 중인 가장 큰 변화는 통합된 규제 프레임워크를 위한 행정부의 추진입니다. 최근 행정명령은 미국 기관들 간의 조정을 우선시했으며, 이는 오랫동안 기관들을 방관자로 만들었던 불확실성을 줄일 수 있는 움직임입니다. SEC와 CFTC가 더 긴밀하게 협력할 수 있다는 초기 신호가 있으며, 일부 책임이 상품 규제 기관으로 이동할 가능성이 있습니다. 암호화폐 보관 및 비증권 자산이 최종적으로 이 범주에 포함된다면, 기관 투자자들은 XRP와 같은 토큰을 다룰 때 더 적은 법적 위험에 직면할 것입니다. 타이밍이 주목할 만합니다: 지난달 XRP는 SEC 소송에서 합의를 통해 가장 시급한 법적 전투 중 하나를 뒤로 했습니다. 이러한 발전들이 함께 더 깊은 유동성, 더 많은 거래소 상장, 그리고 더 낮은 거래 비용을 위한 길을 열 수 있습니다. 은행들이 문을 열다 XRP의 설계는 항상 금융 부문을 대상으로 해왔으며, 워싱턴의 정책 방향은 그 비전과 일치하기 시작하고 있습니다. 통화 감독청은 국립 은행들에게 암호화폐 자산을 보유하고, 스테이블 코인을 발행하며, 블록체인 노드를 운영할 수 있는 명시적 허가를 부여했습니다. 이러한 명확화는 금융 기관들이 국경 간 운영의 일부를 분산 원장으로 이동할 수 있게 합니다. 여기서 XRP 원장의 내장된 규정 준수 기능이 작동합니다. 블록체인 레일을 탐색하는 은행들은 제3자 도구에 의존하지 않고 XRPL에서 직접 규제 표준을 시행할 수 있습니다. 채택이 증가한다면, XRP는 국경 간 금융의 고마찰 영역의 중추가 될 수 있습니다...
T
$0,01499
-%0,59
U
$0,009284
-%4,39
TRUMP
$7,472
-%1,02
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:17
공유하기
리플 모멘텀 둔화, XRP 가격 정체 및 레이어 브렛, 이번 달 4,200% 밈 시장 급등 목표
이번 달 리플 모멘텀 둔화, XRP 가격 정체 및 레이어 브렛, 밈 시장 4,200% 급등 목표라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 수개월간의 법적 승리와 언론의 관심 이후, 리플은 동력을 잃기 시작하고 있습니다. XRP 가격은 몇 주 동안 같은 좁은 범위에서 맴돌고 있으며, 고래 활동도 둔화되었습니다. 한때 급등 수익의 유력 후보였던 XRP는 이제 뒤처지는 것처럼 보입니다. 한편, 초기 구매자들은 이더리움 레이어 2 기술과 리플이 단순히 따라갈 수 없는 바이럴 에너지를 바탕으로 이번 달 4,200% 급등을 목표로 하는 고수익 밈 코인인 레이어 브렛에 관심을 돌리고 있습니다. XRP (XRP): XRP 가격 정체로 리플 열기 사라져 오랫동안 기다려온 리플의 반등이 멈춘 것으로 보입니다. 부분적인 법적 승리를 거두고 주요 미국 거래소에 복귀한 후, 많은 사람들이 XRP 가격이 마침내 상승할 것으로 기대했습니다. 하지만 거의 움직이지 않았습니다. 탄탄한 기본 요소와 규제 명확성에도 불구하고, 시장은 상승세가 기대했던 거래량이나 변동성으로 반응하지 않았습니다. 온체인 활동이 이를 뒷받침합니다. 대형 XRP 홀더들은 움직임을 보이지 않고 있으며, 포럼에서의 일상적인 대화도 눈에 띄게 조용해졌습니다. 리플은 여전히 결제 공간에서 가치가 있지만, 이 사이클을 정의하는 빠르게 움직이는 커뮤니티 주도의 열기가 부족합니다. 그리고 레이어 2 프로젝트나 스테이킹 기반 생태계와 달리, XRP는 구매자들이 지금 행동할 새로운 인센티브를 제공하지 않습니다. 스테이킹도 없고, NFT도 없으며, 긴급하게 느껴지는 내러티브도 없습니다. 트레이더들은 믿을 수 있는 이야기를 찾고 있지만, 리플의 이야기는 변하지 않았습니다. 감정은 부정적이지 않습니다—무관심합니다. 그리고 이런 시장에서는 무관심이 모멘텀을 죽입니다. XRP 가격은 자리를 지킬 수 있지만, 새로운 촉매제 없이는 포물선 움직임의 시대는 지나갔을 수 있습니다. 단타매매 수익을 쫓는 트레이더들에게 리플은 더 이상 에너지가 있는 곳이 아닙니다. 레이어 브렛 (LBRETT): 밈 코인 에너지와 이더리움 레이어 2 기술의 만남 XRP가 평평해지는 동안, 레이어 브렛은 기록적인 프리세일로 밈 슈퍼사이클에 강하게 진입하고 있습니다...
T
$0,01499
-%0,59
U
$0,009284
-%4,39
LOOKS
$0,013425
-%1,32
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:14
공유하기
잠재적인 BTC 숏 스퀴즈 분석
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '잠재적 BTC 숏 스퀴즈 분석' 게시물이 게재되었습니다. 임박한 비트코인 급등: 잠재적 BTC 숏 스퀴즈 분석 콘텐츠로 건너뛰기 홈 크립토 뉴스 임박한 비트코인 급등: 잠재적 BTC 숏 스퀴즈 분석 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-short-squeeze-analysis/
BTC
$121.602,15
-%0,63
COM
$0,011194
+%2,59
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 18:58
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다