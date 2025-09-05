Apple의 인도 매출이 90억 달러로 급증하며 신고가 경신

Apple의 인도 매출이 90억 달러로 급증하며 신고가 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Apple은 지난 회계연도에 인도에서 거의 90억 달러를 벌어들이며 새로운 개인 기록을 세웠습니다. 이 수익은 주로 아이폰에서 나왔으며, 맥북도 견고한 실적을 보였습니다. 전년도에 벌어들인 80억 달러와 비교하면, 3월에 끝난 12개월 동안 판매가 13% 상승한 것입니다. 이러한 성장은 Apple이 기기를 판매하는 다른 국가에서는 볼 수 없었습니다. 세계 대부분의 지역에서 스마트폰 수요가 둔화되고 있지만, 인도는 여전히 성장하고 있습니다. 인도가 회사의 글로벌 비즈니스에서 작은 부분을 차지하고 있지만, Apple은 이 시장에 큰 베팅을 하고 있습니다. 그들은 이 지역에 자원을 덤핑하며, 앞으로 퍼즐의 중요한 조각이 될 것으로 기대하고 있습니다. Apple, 더 많은 매장을 열고 경영 초점을 변경하다 Apple은 이번 주 방갈로르와 푸네에 두 개의 새로운 실제 매장을 열었으며, 이는 느리지만 꾸준한 소매 확장에 추가된 것입니다. 여기서 멈추지 않습니다. 이미 델리 바로 외곽의 노이다에 또 다른 매장을 열 계획이 있으며, 내년 초에는 뭄바이에 하나 더 열 예정입니다. 이 모든 것은 동일한 전략의 일부로, 제품 생태계에 대한 더 많은 통제권을 확보하고 현지 고객과 직접 연결하는 것입니다. 2023년에 Apple은 글로벌 영업 운영 방식을 재구성했습니다. 인도는 분리되어 자체 지역이 되었습니다. 이러한 움직임은 그들이 이 시장을 우선순위로 삼는 것에 얼마나 진지한지를 보여줍니다. 이 나라는 중산층이 증가하고, 프리미엄 폰을 사용하는 사람들이 늘어나고, 이전보다 소득 수준이 높아지고 있습니다. Counterpoint Research의 Tarun Pathak에 따르면, 아이폰은 현재 인도의 모든 스마트폰 중 약 7%를 차지하고 있습니다. Apple은 엄격한 현지 소싱법 때문에 오랫동안 실제 매장을 설립할 수 없었습니다. 정부는 이전에 기업들이 매장을 열기 전에 제품의 일정 비율을 현지에서 생산하도록 요구했습니다. 그 정책이...