비트코인 예측 오늘, 전략이 S&P 500에 상장될 수 있고, SEC가 더 많은 암호화폐 규칙을 계획하는 등...
비트코인 전략이 S&P 500에 상장될 수 있고, SEC가 더 많은 암호화폐 친화적 규칙을 계획하는 등의 오늘의 비트코인 예측이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 오늘의 라이브 비트코인 하이퍼 업데이트: 비트코인 전략이 S&P 500에 상장될 수 있고, SEC가 더 많은 암호화폐 친화적 규칙을 계획하는 등의 오늘의 비트코인 예측 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어, 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 저널리스트로 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여했으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 끌어들이기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 써왔습니다. 암호화폐 세계에 깊이 빠져있지 않을 때는, 아마도 섬을 돌아다니고 있을 것입니다(갈라파고스와 하이난이 그녀의 주요 여행지입니다). 또는 아마도 그녀가 가장 좋아하는 밴드인 Pixies의 음악을 들으며 초크 연필 그림을 스케치하고 있을 수도 있습니다. 출처: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-5-2025/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:31
소라 벤처스, 10억 달러 매수 계획으로 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 공개
소라 벤처스, 10억 달러 매수 계획으로 아시아 최초 비트코인 트레저리 펀드 공개 BitcoinEthereumNews.com에 게재된 포스트입니다. 소라 벤처스가 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드 출시를 발표했습니다. 이 펀드는 향후 6개월 동안 10억 달러 규모의 BTC를 취득하는 것을 목표로 합니다. 소라 벤처스, 10억 달러 트레저리 펀드 출시 BitcoinMagazine에 따르면, 소라 벤처스는 타이페이 블록체인 위크 기간 동안 10억 달러 규모의 비트코인 트레저리 펀드 계획을 공개했습니다. 이 계획은 파트너들의 2억 달러 커밋으로 뒷받침됩니다. 이 벤처는 6개월 내에 이 가치의 BTC를 축적하는 것을 목표로 합니다. 소라 벤처스의 새로 출시된 펀드는 기관 자본을 중앙화하기 위해 설계되었습니다. 이는 기존 지역 트레저리 기업을 지원하고 새로운 기업의 발전을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 이러한 풀링 접근 방식 덕분에 지역 트레저리와 국제 시장이 더 효과적으로 협력할 수 있습니다. 소라 벤처스의 파트너인 루크 리우는 이 프로젝트를 역사적인 이정표라고 설명했습니다. 그는 이것이 아시아에서 비트코인 트레저리 기업 네트워크를 구축하기 위한 대규모 협력 노력이 이루어진 첫 번째 사례라고 강조했습니다. "이것은 아시아 최초의 10억 달러 트레저리 펀드입니다,"라고 리우는 말하며, 이 커밋은 준비 자산으로서 비트코인에 대한 지역적 신뢰가 커지고 있음을 보여준다고 덧붙였습니다. 소라 벤처스의 창립자이자 매니징 파트너인 제이슨 팡은 미국과 EU의 기관들이 수년간 트레저리 채택을 주도해 왔지만, 아시아의 참여는 분산되어 있었다고 언급했습니다. "아시아는 블록체인 기술과 비트코인 발전에 가장 중요한 시장 중 하나였습니다... 이것은 기관 자금이 지역에서 글로벌 무대로 함께 모인 역사상 첫 번째 사례입니다,"라고 그는 공유했습니다. 이는 특히 미국에서 성장하고 있는 트레저리 이니셔티브를 기반으로 합니다. 예를 들어, 마이클 세일러의 전략은 비트코인 트레저리 움직임을 계속 구축하고 있습니다. 전략은 최근 4,048 BTC를 구매하여 총 보유량을 636,505 BTC로 늘렸습니다. 이 회사는 현재 토큰 공급량의 3% 이상을 통제하고 있습니다. 아시아 전역으로 확대되는 비트코인 트레저리 채택...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:28
비트코인 가격 관찰: 하락장 반등인가 진정한 반전인가? 모든 시선은 거래량에
비트코인 가격 관찰: 하락장 반등인가 진정한 반전인가? 모든 시선은 거래량에 집중 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 가격은 금요일에 112,364달러를 유지했으며, 시가총액은 2.23조 달러입니다. 24시간 거래량은 429억 달러에 달했고, 109,399달러에서 112,965달러 사이에서 변동했습니다. 비트코인은 주요 저항선 아래에 머물러 있어 주의가 필요합니다. 여러 시간대에 걸쳐 추세가 변화했지만, 거래량은 거시적 반전을 확인하는 데 필요한 강도가 부족합니다. 더 깊은 시장 위축 [...] 출처: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bear-market-bounce-or-true-reversal-all-eyes-on-volume/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:25
소라 벤처스의 지원으로 아시아 비트코인 투자 확대
아시아, 소라 벤처스의 지원으로 비트코인 투자 확대라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 대만에 본사를 둔 유명 암호화폐 벤처캐피털인 소라 벤처스가 10억 달러 규모의 펀드를 출시하는 야심찬 계획을 발표했습니다. 이 펀드는 아시아 전역의 비트코인 재무 기업에 대한 투자를 강화하기 위한 것으로, 향후 6개월 내에 전체 금액을 달성하는 것을 목표로 합니다. 계속 읽기: 아시아, 소라 벤처스의 지원으로 비트코인 투자 확대 출처: https://en.bitcoinhaber.net/asia-expands-bitcoin-investments-with-sora-ventures-backing
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:04
솔라나 및 라이트코인 가격 업데이트가 약해지는 가운데 레이어 브렛이 2026년까지 주류 암호화폐를 따라잡을 수 있을 것으로 보여
솔라나는 204달러 근처에서 어려움을 겪고 라이트코인은 약한 모멘텀을 보이는 반면, 레이어 브렛의 0.0053달러 프리세일은 분석가들이 2026년까지 상위 암호화폐를 따라잡을 것으로 보면서 화제를 모으고 있습니다.
Blockchainreporter
2025/09/05 20:40
테슬라 이사회, 야심찬 목표 달성 시 머스크에게 1조 달러 보상 패키지 제안
테슬라 이사회, 야심찬 목표 달성 시 머스크에게 1조 달러 보상 패키지 제안이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요내용 테슬라는 금요일에 CEO인 일론 머스크를 위한 새로운 보상 패키지를 발표했는데, 이는 회사가 향후 10년 동안 특정 야심찬 목표를 달성할 경우 약 1조 달러의 가치가 될 수 있으며, 이는 회사 이사회가 약 290억 달러 가치의 주식 보상을 승인한 지 한 달 후에 나온 조치입니다. 이 보상 패키지는 머스크에게 2035년까지 테슬라의 시총을 8.5조 달러로 끌어올리는 야심찬 목표를 설정했습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 제출 서류에서 회사는 "현재 일론이 테슬라에 에너지를 집중하도록 유지하고 동기를 부여하기 위한 장기적인 CEO 성과 보상이 없다"고 언급하며, "이를 바꿀 때"라고 밝혔습니다. 전체 보상을 받기 위해 머스크는 현재 약 1조 달러인 테슬라의 시총을 10년 기간 내에 8.5조 달러로 끌어올리는 야심찬 목표를 달성해야 합니다. 머스크는 아직 이 문제에 대해 공개적으로 언급하지 않았습니다. 이는 진행 중인 소식입니다. 출처: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/05/tesla-proposes-compensation-plan-for-musk-that-could-be-worth-as-much-as-1-trillion/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:11
Hyperliquid Foundation, 주요 현물 거래 최적화 발표
하이퍼리퀴드 재단, 현물 거래 최적화 발표에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 하이퍼리퀴드 재단이 현물 거래 수수료를 낮추고, USDH 스테이블 코인을 출시합니다. 현물-현물 수수료 인하로 유동성 향상. 검증인 투표로 USDH 코드 공개. 하이퍼리퀴드 재단은 현물 거래를 향상시키기 위한 네트워크 업데이트를 발표했으며, 테이커 수수료율을 80% 낮추고 검증인 투표를 통해 USDH 거래 쌍 코드를 공개합니다. 이러한 변화는 유동성을 증가시키고 비용을 줄이는 것을 목표로 하며, 잠재적으로 하이퍼리퀴드의 거래량을 증가시키고 탈중앙화 금융 규정 준수 및 접근성에 새로운 선례를 세울 것입니다. 시장, 예상되는 유동성 급증 속에서 USDH 출시에 주목 시장과 업계는 예상되는 거래량 변화를 인정했습니다. 업계 관찰자들은 검증인 투표가 다가옴에 따라 면밀히 지켜보고 있으며, 그 결과가 하이퍼리퀴드의 거래 인프라를 강화할 수 있다고 언급합니다. 주요 인물들의 발언은 주로 개발자 플랫폼에서 논의되어 제한적입니다. CoinMarketCap 데이터는 하이퍼리퀴드의 현재 거래 상태를 보여줍니다. 최신 업데이트 기준으로, HYPE는 약 156억 1천만 달러의 시가총액으로 46.74달러에 거래되고 있습니다. 24시간 거래량은 1억 9769만 달러로, 7.64% 감소를 보였습니다. 지난 90일 동안 가격은 37.50% 상승하여 시장 회복력을 보여주고 있습니다. "테이커 수수료를 80% 낮춤으로써 우리 플랫폼의 거래가 크게 향상되어 유동성과 사용자 참여를 촉진할 것으로 예상됩니다." — 하이퍼리퀴드 재단, 공식 성명 역사적 맥락, 가격 데이터 및 전문가 인사이트 알고 계셨나요? 하이퍼리퀴드의 다가오는 무허가 자산 배포는 2021년 토큰 접근성과 유동성을 확대한 SushiSwap과 같은 DeFi 거물들의 전략을 반영합니다. Coincu 연구 분석에 따르면 업데이트 이후 잠재적인 유동성 확장과 규제 관심이 있을 것으로 제안합니다. 상당한 수수료 인하는 거래량 증가를 촉진하는 동시에 규정 준수에 중점을 둔 투자를 더 많이 유치할 수 있습니다. 하이퍼리퀴드(HYPE), 일일 차트, 2025년 9월 5일 20시 38분(KST) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap 면책 조항: 이 웹사이트의 정보는 일반적인 시장 해설로 제공되며 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자하기 전에 자체 연구를 수행하시기를 권장합니다. 출처: https://coincu.com/news/hyperliquid-spot-trading-optimization/
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:10
도지코인의 축적 실린더가 다음 $3.5로 포물선을 그릴 준비 완료
도지코인의 축적 실린더가 다음 $3.5로 포물선을 그릴 준비가 되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 등장했습니다. 밈 코인 도지코인(DOGE)은 다음 포물선 랠리를 준비하는 징후를 보이고 있으며, 기술적 지표는 $3.50을 목표로 할 수 있는 잠재적 급등을 시사하고 있습니다. TradingShot의 분석에 따르면, 이러한 전망은 거의 1년 동안 도지코인이 월간 50일 이동 평균(MA)에 의해 지지되어 왔다는 사실에 기반하며, 이는 역사적으로 주요 강세장의 시작을 표시한 중요한 수준입니다. 9월 4일 TradingView 게시물에서, 전망은 익숙한 "축적 실린더" 구조가 다시 형성되고 있음을 지적했으며, 이는 약세 사이클 바닥에서 폭발적인 강세 사이클 진전으로의 전환을 일관되게 신호해 온 패턴입니다. DOGE 가격 분석 차트. 출처: TradingView 이전 사이클은 MA50 이륙이 확립되면 DOGE가 포물선 랠리 단계에 진입하여 매번 이전 ATH에서 최소 1.618 피보나치 확장에 도달하는 유사한 경로를 따랐습니다. 이러한 반복적인 설정에 기반하여, 분석가는 현재 사이클의 현실적인 최소 목표로 $1을 보고 있습니다. 그러나 모멘텀이 역사적 평균을 넘어서면, 피보나치 예측은 도지코인의 과도 확장 수준을 $3.50 근처에 배치합니다. 이 수준은 암호화폐가 최종적으로 정점에 도달하기 전에 보수적인 목표를 초과했던 과거 사이클에서 볼 수 있는 동일한 구조적 랠리 포인트와 일치합니다. DOGE가 $3.50에 거래된다면, 이더리움(ETH)이 같은 기간 동안 최소한의 성장을 기록한다는 가정 하에, 토큰은 약 5430억 달러의 시가총액을 차지하여 두 번째로 순위가 높은 암호화폐가 될 것입니다. DOGE의 잠재적 ETF 출시 주목할 만하게, 시장의 관심은 밈 코인이 기관 자본을 자산으로 유도할 것으로 예상되는 현물 상장지수펀드(ETF)의 가능한 출시에 가까워짐에 따라 점점 더 도지코인으로 옮겨가고 있습니다. 최근 발전에서, REX Shares와 Osprey Funds는 1940년 투자회사법에 따라 SEC에 제출하여 첫 번째...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 20:08
엄청난 ROI와 바이럴 에너지가 앞에 있습니다
게시물 '엄청난 ROI와 바이럴 에너지가 다가온다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 뉴스 2025년 9월에 구매할 최고의 9가지 암호화폐를 살펴보세요. Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat 등이 포함됩니다. 2025년 9월은 암호화폐 투자자들에게 흥미진진한 달이 될 것으로 예상됩니다. 시장이 계속 상승함에 따라 상당한 수익을 얻을 수 있는 많은 기회가 있습니다. 암호화폐의 다음 큰 흐름을 활용하고자 한다면, 이 기사는 2025년 9월에 구매할 최고의 암호화폐를 안내해 드립니다. 그 중에는 밈 코인, 유틸리티 토큰, 그리고 앞으로 몇 달 안에 엄청난 ROI와 바이럴 에너지를 제공할 수 있는 잠재력이 높은 프로젝트들이 있습니다. 이 목록에는 Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat, Tutorial, Fwog, Daddy Tate, Simon's Cat, Degen, 그리고 Pudgy Penguins가 포함되어 있습니다. 이 코인들은 각각 성장하는 커뮤니티, 독특한 사용 사례, 그리고 암호화폐 공간에서 생성하고 있는 화제성 때문에 엄선되었습니다. 각각의 코인을 자세히 살펴보고 왜 이들이 2025년 9월에 구매할 최고의 암호화폐 목록에 포함되었는지 알아보겠습니다. Arctic Pablo Coin: 번영을 향한 여정 Arctic Pablo Coin은 2025년 9월에 구매할 최고의 암호화폐 중 하나이며, 그 이유는 분명합니다. Arctic Pablo는 다른 밈 코인과는 다릅니다. 신비로운 이야기를 중심으로 구축된 이 코인은 모험과 엄청난 ROI의 약속을 결합합니다. 이미 370만 달러 이상을 모금한 프리세일로, 얼음 지형을 가로지르는 Pablo의 여정은 흥미진진하고 수익성이 높습니다. 용감한 탐험가 Pablo는 숨겨진 신화적 장소로 여행하며, 그와 함께하는 모든 사람들에게 기회와 모험을 열어줍니다. 각 위치가 잠금 해제됨에 따라 새로운 코인이 발행되고 가격이 상승하여 초기 투자자들에게 긴박감을 조성합니다. BAGS300 코드를 사용한 모든 구매에 300% 보너스가 제공되어, 지금 참여하는 사람들은 상당한 이익을 얻을 수 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:50
Apple의 인도 매출이 90억 달러로 급증하며 신고가 경신
Apple의 인도 매출이 90억 달러로 급증하며 신고가 경신했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Apple은 지난 회계연도에 인도에서 거의 90억 달러를 벌어들이며 새로운 개인 기록을 세웠습니다. 이 수익은 주로 아이폰에서 나왔으며, 맥북도 견고한 실적을 보였습니다. 전년도에 벌어들인 80억 달러와 비교하면, 3월에 끝난 12개월 동안 판매가 13% 상승한 것입니다. 이러한 성장은 Apple이 기기를 판매하는 다른 국가에서는 볼 수 없었습니다. 세계 대부분의 지역에서 스마트폰 수요가 둔화되고 있지만, 인도는 여전히 성장하고 있습니다. 인도가 회사의 글로벌 비즈니스에서 작은 부분을 차지하고 있지만, Apple은 이 시장에 큰 베팅을 하고 있습니다. 그들은 이 지역에 자원을 덤핑하며, 앞으로 퍼즐의 중요한 조각이 될 것으로 기대하고 있습니다. Apple, 더 많은 매장을 열고 경영 초점을 변경하다 Apple은 이번 주 방갈로르와 푸네에 두 개의 새로운 실제 매장을 열었으며, 이는 느리지만 꾸준한 소매 확장에 추가된 것입니다. 여기서 멈추지 않습니다. 이미 델리 바로 외곽의 노이다에 또 다른 매장을 열 계획이 있으며, 내년 초에는 뭄바이에 하나 더 열 예정입니다. 이 모든 것은 동일한 전략의 일부로, 제품 생태계에 대한 더 많은 통제권을 확보하고 현지 고객과 직접 연결하는 것입니다. 2023년에 Apple은 글로벌 영업 운영 방식을 재구성했습니다. 인도는 분리되어 자체 지역이 되었습니다. 이러한 움직임은 그들이 이 시장을 우선순위로 삼는 것에 얼마나 진지한지를 보여줍니다. 이 나라는 중산층이 증가하고, 프리미엄 폰을 사용하는 사람들이 늘어나고, 이전보다 소득 수준이 높아지고 있습니다. Counterpoint Research의 Tarun Pathak에 따르면, 아이폰은 현재 인도의 모든 스마트폰 중 약 7%를 차지하고 있습니다. Apple은 엄격한 현지 소싱법 때문에 오랫동안 실제 매장을 설립할 수 없었습니다. 정부는 이전에 기업들이 매장을 열기 전에 제품의 일정 비율을 현지에서 생산하도록 요구했습니다. 그 정책이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 19:47
