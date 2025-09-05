BMW, 다시 선두를 차지하기 위해 설계된 차세대 EV 출시로 중국에 반격

BMW가 다시 선두를 차지하기 위해 차세대 EV를 출시하며 중국에 반격하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BMW는 중국이 EV 시장을 점령하는 동안 더 이상 가만히 있지 않기로 했습니다. 이 독일 자동차 제조사는 새로운 Neue Klasse 플랫폼으로 제작된 차세대 모델 중 첫 번째인 iX3 SUV를 출시했습니다. 이들은 테슬라와 BYD, Xpeng과 같은 중국 경쟁사들을 직접 겨냥하고 있습니다. 이번 데뷔는 유럽 브랜드들이 저렴한 중국 EV와의 대결을 준비하고 있는 뮌헨 자동차 쇼에 앞서 이루어졌습니다. BMW의 CEO인 올리버 집세는 이번 주 CNBC와의 인터뷰에서 이 SUV는 5년간의 개발 기간을 거쳤으며 대규모 출시의 시작을 알리는 것이라고 말했습니다. "이것은 우리가 지금까지 해온 가장 중요하고 가장 큰 단일 투자입니다," 그는 말했습니다. "여기서 보시는 것은 동일한 기술을 사용하는 일련의 모델 중 첫 번째 차량일 뿐입니다." BMW, EV 경쟁에서 살아남기 위해 차량 재설계 Neue Klasse 플랫폼은 단순한 새로운 디자인이 아닙니다. BMW는 차량의 두뇌 전체를 재구축했습니다. 회사는 별도의 하드웨어 모듈을 버리고 슈퍼브레인 아키텍처라고 부르는 방식을 채택했습니다. 이는 주행 자동화부터 인포테인먼트, 온도 및 좌석 제어까지 모든 것을 처리하는 단일 중앙 컴퓨팅 시스템입니다. BMW는 이 디지털 설정이 이전 세대 차량보다 20배 더 많은 처리 능력을 갖추고 있다고 말합니다. 집세는 이것을 테슬라와 중국이 소프트웨어 우선 차량으로 이룬 성과에 대한 대응으로 보고 있습니다. 테슬라, BYD, Xpeng은 기술 중심의 자동차 제작에 빠르게 움직였습니다. BMW는 따라잡아야 한다는 것을 알고 있으며, 그것도 빨리 해야 합니다. "중국에서는 특히 가격 경쟁이 치열합니다," 집세가 말했습니다. "시장에 많은 새로운 참가자들이 있고 시장 점유율을 두고 치열한 싸움이 벌어지고 있습니다." 이것은 단순한 말뿐만이 아닙니다. 샤오미와 BYD 같은 회사들은 외관이 좋고 충전이 빠른 저렴하면서도 첨단 기술을 갖춘 모델을 내놓고 있습니다. 테슬라는 이미 모델 3로 BMW를 한 번 이겼고, 집세는...