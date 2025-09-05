MEXC 거래소
소라 벤처스, 아시아에서 10억 달러 비트코인 트레저리 펀드 공개
Sora Ventures가 아시아에서 10억 달러 규모의 비트코인 트레저리 펀드를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 이니셔티브는 서구에서 인기를 얻은 비트코인 우선 트레저리 모델을 모방하여 아시아 기업 재무에 걸쳐 채택을 가속화하는 것을 목표로 설계되었습니다. 한편, Michael Saylor의 Strategy는 920억 달러의 시가총액, 강력한 수익 및 대규모 비트코인 보유량을 감안할 때 분석가들이 91%의 진입 가능성을 추정하며 S&P 500 지수에 포함될 가능성에 더 가까워지고 있습니다. S&P 500 멤버십은 Strategy의 프로필을 높일 뿐만 아니라 암호화폐 부문으로의 수동적 자본 흐름을 증가시킬 수 있습니다. Sora Ventures, 10억 달러 비트코인 펀드 출시 Sora Ventures는 아시아 최초의 10억 달러 규모 비트코인 트레저리 펀드를 만들겠다는 야심찬 계획을 공개했으며, 이는 지역의 디지털 자산에 대한 기업 채택을 향한 주요 단계입니다. 이 발표는 금요일 타이페이 블록체인 위크에서 창립자 Jason Fang에 의해 이루어졌으며, 그는 "주요 아시아 주식 시장에 BTC 전략 도입"이라는 배너 아래 펀드의 구조와 목표에 대한 세부 사항을 공유했습니다. Sora Ventures는 이미 아시아 전역의 기관 파트너로부터 2억 달러의 자본 약정을 확보했으며, 6개월 내에 전체 10억 달러를 비트코인에 배치할 의도가 있다고 밝혔습니다. 회사는 이 이니셔티브를 미국과 유럽에서 인기를 얻은 비트코인 우선 트레저리 모델을 복제하도록 설계된 중앙화된 기관 풀로 구성했습니다. Fang은 서구 기관들이 꾸준히 비트코인을 대차대조표에 포함시켰지만, 아시아에서의 채택은 더 분산되어 있다고 설명했습니다. 전용 수단을 만듦으로써, Sora Ventures는 지역 전체 기업들을 위한 준비 자산으로서 비트코인의 역할을 가속화하고자 합니다. 이 펀드는 기존 기업을 위한 트레저리 전략으로 기능할 뿐만 아니라 전 세계적으로 새로운 기업 트레저리 창출을 지원할 것입니다. Fang에 따르면, 이것은 지역, 지방 및 글로벌 파트너로부터의 기관 자금이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:44
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:36
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:12
에릭 트럼프, 미국 비트코인 덕분에 억만장자가 되다
이 게시물 Eric Trump, American Bitcoin 덕분에 억만장자가 되다가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 하이라이트 Eric Trump는 American Bitcoin과 WLFI 성장을 통해 억만장자가 됨. Trump 가족의 스테이블 코인과 WLFI 토큰이 투자자들의 큰 관심을 얻음. American Bitcoin은 직원이 단 2명뿐임에도 73억 달러로 평가됨. Eric Trump, 암호화폐를 통해 억만장자 지위 획득 미국 대통령 Donald Trump의 둘째 아들인 Eric Trump는 American Bitcoin 보유 지분의 폭발적인 성장 덕분에 공식적으로 억만장자 반열에 올랐습니다. Forbes에 따르면, 그의 지분은 2025년 9월 3일 오전 거래 피크 시 9억 5000만 달러에 도달했다가 약 5억 9000만 달러로 마감되었습니다. 디지털 자산 채굴 및 보유를 전문으로 하는 American Bitcoin은 16,000대 이상의 채굴기를 소유하고 있으며 2,443 BTC를 보유하고 있으며, 이는 글을 쓰는 시점에 약 2억 7500만 달러의 가치가 있습니다. 업계 분석가들에 따르면, 직원이 단 2명뿐임에도 불구하고 이 회사는 시장에서 약 73억 달러로 평가되어 과열된 투자자 기대에 대한 의문이 제기되고 있습니다. American Bitcoin ABTC 주가 (이전 Gryphon). 출처: CNBC Trump 가족의 암호화폐 벤처 Eric의 형 Donald Trump Jr. 또한 암호화폐 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. American Bitcoin에 대한 그의 지분은 공식적으로 공개되지 않았지만, 그는 투자자로서 문서에 서명했습니다. 두 형제는 모두 World Liberty Financial(WLFI)에 관여하고 있으며, 이 회사는 자체 WLFI 토큰과 UAE 파트너로부터 20억 달러의 투자로 뒷받침되는 1달러 스테이블 코인을 발행했습니다. Forbes는 Trump 대통령의 2025년 7월 스테이블 코인 규제법이 WLFI에 대한 관심을 높이는 데 기여했으며, 이를 디지털 자산 분야의 가장 큰 플레이어 중 하나로 공고히 했다고 언급했습니다. 언론 보도에 따르면 Trump 가족의 디지털 자산은 상당한 가격 상승을 보였습니다. 암호화폐를 넘어선 다각화 암호화폐 외에도 Eric과 Donald Jr.는 가족의 라이선싱 사업을 계속 확장하고 있습니다. 사우디아라비아, UAE, 루마니아와의 국제 계약으로 수익이 2023년 700만 달러에서 1년 후 4500만 달러로 증가하여 라이선싱이...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:11
이 3가지 신호가 통계적으로 비트코인의 다음 큰 움직임을 예측합니다
이 포스트 '이 3가지 신호가 통계적으로 비트코인의 다음 큰 움직임을 예측한다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 사이클의 대부분 동안, 글로벌 유동성은 비트코인의 가격 움직임을 예상하는 가장 정확한 지표 중 하나였습니다. 통화 공급 확대와 위험 자산 성장 간의 연관성은 잘 확립되어 있으며, 비트코인은 그 패턴을 놀라울 정도로 밀접하게 따라왔습니다. 그러나 최근에는 비트코인의 다음 방향을 예측하는 데 통계적으로 더 정확한 다른 데이터 포인트들에 주목하고 있습니다. 이러한 지표들을 함께 살펴보면 비트코인의 최근 정체가 단기적인 일시 중지인지 아니면 더 긴 횡보구간의 시작인지에 대한 더 명확한 그림을 그릴 수 있습니다. 글로벌 유동성 변화에 의해 주도되는 비트코인 가격 추세 글로벌 유동성, 특히 M2 통화 공급과 비트코인 가격 간의 관계는 무시하기 어렵습니다. 유동성이 확대되면 비트코인은 상승하는 경향이 있고, 유동성이 축소되면 비트코인은 어려움을 겪습니다. 그림 1: 글로벌 유동성의 확장과 수축은 비트코인의 가격 움직임에 상당한 영향을 미쳤습니다. 실시간 차트 보기 현재 사이클에서 측정된 상관관계는 인상적인 88.44%입니다. 70일의 오프셋을 추가하면 상관관계는 91.23%로 더 높아지며, 이는 유동성 변화가 종종 비트코인의 움직임보다 약 2개월 이상 선행한다는 것을 의미합니다. 이 프레임워크는 사이클 하락이 글로벌 유동성 긴축과 일치하고, 이후 회복이 새로운 확장을 반영하는 등 광범위한 추세를 포착하는 데 놀라울 정도로 정확했습니다. 그림 2: 글로벌 유동성에 10주 오프셋을 추가하면 현재 사이클에서 BTC와의 상관관계가 더욱 강해집니다. 그럼에도 불구하고 최근에는 주목할 만한 차이가 있었습니다. 유동성은 계속 증가하여 비트코인 가격 상승을 지지하는 신호를 보내고 있지만, 비트코인 자체는 신고가 경신 후 정체되었습니다. 이러한 차이는 모니터링할 가치가 있지만, 더 넓은 관계를 무효화하지는 않습니다. 사실, 이는 비트코인이 사이클의 다른 시점에서 그랬던 것처럼 단순히 유동성 조건보다 뒤처져 있음을 시사할 수 있습니다. 스테이블 코인 공급이 비트코인 시장 급등을 알리는 반면 글로벌 유동성은 더 넓은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:58
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:54
월스트리트, 도지코인을 만나다 – 첫 DOGE ETF 출시 예정
월스트리트, 도지코인과 만나다 - 첫 DOGE ETF 출시 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 알트코인 도지코인(DOGE)이 곧 밈 코인에서 월스트리트 상품으로 도약할 수 있습니다. REX Shares와 Osprey Funds는 DOGE에 직접 노출을 제공하는 최초의 상장지수펀드를 출시하기 위해 미국 규제 기관에 신청서를 제출했으며, 다음 주 초에 DOJE 티커로 거래가 시작될 것으로 예상됩니다. 솔라나 생태계를 넘어 확장 두 회사는 암호화폐 ETF에 익숙합니다. 몇 달 전, 그들은 "40 Act"로 불리는 1940년 투자회사법에 따른 법적 프레임워크를 사용하여 솔라나 스테이킹 펀드를 시장에 출시했습니다. 이제 같은 접근 방식이 도지코인에 적용되고 있습니다. 신청서에 따르면, DOJE 펀드는 미국 법의 엄격한 규정 준수 요건을 충족하도록 구성된 케이맨 제도 기반 자회사를 통해 노출을 얻을 것입니다. 블룸버그 분석가 에릭 발추나스는 X에서 도지코인이 출시 준비가 된 첫 번째 상품처럼 보이지만, 같은 투자설명서에는 XRP, BONK, TRUMP, 비트코인, 이더리움, 솔라나와 연계된 잠재적 ETF도 언급되어 더 넓은 파이프라인이 뒤따를 수 있음을 시사했다고 언급했습니다. 구조의 작동 방식 40 Act는 미국 투자 펀드가 상품 및 파생상품과 같은 특정 자산을 보유하는 방법을 제한합니다. 해외 자회사를 설립함으로써 ETF 발행사는 투자자들에게 디지털 자산에 대한 노출을 제공하면서도 이러한 제한을 탐색할 수 있습니다. 투자설명서에 따르면, 도지코인 자회사의 전략과 위험은 규정 준수를 보장하기 위해 주 펀드와 동일하게 취급됩니다. 이는 REX와 Osprey가 올해 초 솔라나 ETF를 출시하는 데 사용한 것과 동일한 전략으로, 업계에서 가장 창의적인 법적 우회 방법 중 하나로 평가받는 펀드입니다. 이 기사에서 제공된 정보는 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융, 투자 또는 거래 조언을 구성하지 않습니다. Coindoo.com은 특정 투자 전략이나 암호화폐를 지지하거나 추천하지 않습니다. 항상 자체 조사를 수행하십시오...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:33
비트코인, 블록체인 유틸리티, 그리고 월스트리트가 깨어나는 방법
비트코인, 블록체인 유틸리티, 그리고 월스트리트가 깨어나는 방법에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홈페이지 > 뉴스 > 비즈니스 > 비트코인, 블록체인 유틸리티, 그리고 월스트리트가 깨어나는 방법 CoinGeek 주간 라이브스트림의 이번 에피소드에서, 베테랑 트레이더이자 기업가인 Christopher Messina가 Kurt Wuckert Jr.와 함께 블록체인 기술의 현황, 마침내 올바르게 사용되고 있는 방법, 그리고 그가 미래에 대해 낙관적인 이유에 대한 견해를 공유했습니다. title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> Christopher Messina는 누구인가? Messina는 이전에도 스트림에 출연한 적이 있어 일부 시청자들에게는 익숙할 수 있습니다. 그는 채굴 사업에 깊은 뿌리를 둔 베테랑 상품 트레이더입니다. 그는 또한 과거에 핀테크 분야에서 일했습니다. 희토류 탐사와 채굴 외에도, 그는 불변성 기록 생성, 더 효율적인 공급망 등을 포함한 블록체인 기술의 이점을 모든 사람이 이해할 수 있도록 열심히 노력하고 있습니다. 그는 대부분의 알트코인이 제로가 될 것이라고 생각하지만, 자신을 "비정상적인" 리스크 선호도를 가진 사람으로 묘사합니다. 블록체인은 대부분 무의미하게 사용됨 Wuckert는 블록체인 기술이 대부분 무의미하게 사용되는 것에 대한 Messina의 생각을 묻습니다. 쇼 후반부에서 Wuckert는 이를 "비극"이라고 표현하지만, Messina는 낙관적입니다. Messina는 대부분이 가치가 없으며 곧 자연스러운 가격 포인트를 찾을 것이라는 데 동의합니다. 그는 알트코인을 거래하고 수익을 신고하지 않은 사람들에게 국세청(IRS)이 그들을 따라잡을 것이며, 이자와 함께 빚진 금액을 지불하게 될 것이라고 경고합니다. Messina의 모든 블록체인 프로젝트에 대한 접근 방식은 비즈니스 사용 사례를 찾는 것입니다. 요즘 그는 실제 기업들이 프로세스를 개선하고 효율성 향상을 실현하기 위해 블록체인을 활용하는 도구를 구축하도록 돕고 있습니다. 마침내 어른들이 방에 들어오고 있다고 그는 말합니다. 더 좋은 점은, 많은 기업들이 여러 번의 시도를 거쳐...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:26
중국 기반 비트코인 채굴업체 Cango, 생산량 증가 속에 미국으로 확장
중국 기반 비트코인 채굴자 Cango, 생산량 증가 속에서 미국으로 확장한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중국 비트코인 채굴자 Cango는 높은 비용으로 회사가 큰 순손실을 기록했음에도 불구하고 2025년 2분기 동안 생산량이 급격히 증가했다고 보고했습니다. 9월 5일 업데이트에서 회사는 4월부터 6월 사이에 1,404.4 BTC를 채굴했으며, 이로써 출시 이후 총 생산량이 3,879.2 BTC로 증가했다고 밝혔습니다. Cango는 감가상각을 제외하고 코인당 평균 83,091달러를 지출했으며, 추가 비용을 고려한 총 비용은 98,636달러에 달했다고 말했습니다. 한편, 생산량 증가는 분기별 수익 10억 위안(1억 3980만 달러)으로 이어졌으며, 비트코인 마이닝이 9억 8940만 위안(1억 3810만 달러)을 기여했습니다. 조정된 EBITDA는 7억 1010만 위안(9910만 달러)을 기록했습니다. 그러나 강력한 매출 수치에도 불구하고 회사는 21억 위안(2억 9540만 달러)의 순손실을 기록했으며, 이는 작년 같은 기간 8600만 위안의 순이익에서 역전된 것입니다. 분기 동안 중국 기반 회사는 18 EH/s 인수를 통해 채굴 용량을 50 EH/s로 증가시켰으며, 이는 7월 생산량을 6월 대비 44% 증가한 650.5 BTC로 끌어올리는 데 도움이 되었습니다. 이러한 수치에 대해 Cango의 최고경영자인 Paul Yu는 자산 경량 모델로의 전환 성공을 인용하며 이번 분기를 회사 운영의 전환점으로 설명했습니다. 그는 무거운 인프라보다는 플러그 앤 플레이 채굴 장비를 획득하는 것을 중심으로 한 이 전략이 회사가 더 빠르게 확장하고 유연성을 유지할 수 있게 했다고 말했습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. Yu는 이 접근 방식이 코인당 현금 비용을 증가시키지만 낮은 감가상각이 그 차이를 상쇄하여 전체 비용 경쟁력과 자본 효율성을 유지한다고 주장했습니다. 미국 확장 Cango는 에너지 가격의 변동성을 완화하기 위해 중국을 넘어 그 영역을 확장하고 있습니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:05
블라디미르 푸틴 대통령, 러시아 경제가 정체되고 있다는 최고 은행가들의 경고 거부
블라디미르 푸틴 대통령, 러시아 경제가 침체되고 있다는 최고 은행가들의 경고를 거부한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블라디미르 푸틴 대통령은 러시아 경제가 침체에 빠지고 있다는 러시아 최고 은행가의 의견을 일축했습니다. 그는 중앙은행의 고금리 정책이 비용 상승 속에서 인플레이션을 통제할 것이라고 주장하며 이를 옹호했습니다. 국영 스베르방크 PJSC의 최고경영자인 헤르만 그레프는 목요일에 러시아 경제가 2분기에 "기술적 불황"에 진입했다고 경고했습니다. 그는 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼에서 7월과 8월 데이터가 "우리가 제로 성장에 접근하고 있다는 매우 명확한 증상"을 보여준다고 말했습니다. 금요일 포럼에서 은행가의 평가에 동의하는지 질문받았을 때, 푸틴의 대답은 "아니오"였습니다. 러시아 국가 수반은 정부 내 일부 관리들이 그레프와 유사한 지적을 제기했다고 인정했지만, 중앙은행의 제한적 입장이 인플레이션 급증을 피하기 위해 필요하다고 주장했습니다. "우리는 경제의 부드럽고 안정적인 연착륙을 보장해야 합니다,"라고 푸틴은 오늘 일찍 현지 언론에 말했습니다. 금리는 최고치를 기록하지만, 인플레이션은 안정적 러시아 최대 대출 기관을 이끄는 그레프는 고금리가 기업과 가계를 질식시키고 있다고 주장하며 정책 입안자들에게 차입 비용을 삭감할 것을 요청했습니다. "현재 인플레이션 수준을 고려할 때, 회복은 금리가 12% 이하일 때만 기대할 수 있습니다,"라고 그는 주장했습니다. 스베르방크의 내부 예측에 따르면 기준금리는 연말까지 평균 약 14%가 될 것으로 예상되며, 은행가에 따르면 이는 여전히 기업 성장에 너무 높은 수준입니다. 지난 9월, 러시아 중앙은행은 전쟁 지출과 공급 부족으로 인플레이션이 가속화되면서 기준금리를 20년 만에 최고 수준인 21%로 인상했습니다. 트레이딩 이코노믹스 데이터에 따르면, 러시아의 연간 인플레이션은 6월 9.4%에서 8.8%로 완화되어 2024년 10월 이후 최저 수준을 기록했습니다. 정책 입안자들은 그 이후 차입 금리를 18%로 낮췄지만, 더 큰 폭의 인하에는 더 소극적입니다. 관계자들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:00
