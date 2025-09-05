MEXC 거래소
충격적인 2만 2천 미국 일자리 보고서, 금리 인하 가능성 폭증으로 비트코인 11만 3천 달러 상승 촉진
비트코인은 금요일에 11만 3천 달러를 넘어섰으며, 미국 고용이 2만 2천 명 증가하고 실업률이 4.3%로 상승하면서 트레이더들이 9월 연방준비제도(FRB) 금리 인하를 거의 확실시하게 되었습니다. 노동통계국 발표에 따르면, 민간 고용주들은 3만 8천 개의 일자리를 추가했고, 정부 급여는 1만 6천 개 감소했으며 제조업은 1만 2천 개 감소했습니다. 평균 시간당 임금은 월 0.3%, 연 3.7% 상승했으며, 노동력 참여율은 62.3%로 소폭 상승했고 평균 주간 근무 시간은 34.2시간을 유지했습니다. U-6 불완전 고용률은 8.1%에 도달했습니다. 비트코인은 세션 동안 11만 3천 달러 수준 이상에서 거래되었으며 실시간 차트에서는 그 수준 바로 아래에서 머물렀습니다. 약한 헤드라인 상승은 고빈도 지표 전반에 걸쳐 점진적인 약화가 있었던 한 주를 따랐습니다. 초기 실업 수당 청구는 8천 건 증가하여 계절 조정된 23만 7천 건이 되었고, ADP 시리즈의 민간 부문 급여 증가는 둔화되어 Trading Economics 데이터에 따르면 고용 둔화의 증거를 강화했습니다. 별도로, 경제의 서비스 부문은 개선되었지만 지속적인 가격 압력을 보였습니다: ISM 서비스 PMI는 8월에 강화되었고, 신규 주문은 증가했으며, 지불 가격 지수는 여전히 높은 69.2로 약간만 완화되었습니다. 비용 측면에서, 노동부는 2분기 비농업 생산성을 연율 3.3%로 상향 조정하고 단위 노동 비용을 1.0%로 하향 조정했는데, 이는 한계에서 디스인플레이션을 지원하는 조합입니다. 무역 흐름은 거시적 그림에 또 다른 조각을 추가했습니다. 경제분석국과 인구조사국의 최신 공동 발표에 따르면, 미국의 상품 및 서비스 적자는 7월에 수입이 반등하면서 783억 달러로 확대되어 초봄 이후 가장 큰 격차를 보였습니다. 이러한 패턴은 고용 모멘텀이 둔화되는 가운데에도 관세 정책과 관련된 선행 로딩과 탄력적인 국내 수요를 가리킵니다.
NEAR
$2.842
-2.70%
U
$0.009315
-4.08%
REAL
$0.08207
-0.96%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:35
빌리 조엘, 빌보드 차트에서 첫 톱 10 앨범 기록
빌리 조엘의 2025년은 계획대로 진행되지 않았습니다. 피아노 맨은 건강 문제로 인해 올해 초 콘서트를 중단하고 다가오는 많은 공연 일정을 취소해야 했지만, 그가 무대에서 떠나 있는 동안에도 그의 음악은 어디에나 있었습니다. 이번 주, 조엘은 그의 클래식 중 하나로 미국 차트에 다시 등장했습니다. 이 음악가의 삶과 경력은 올여름 개봉한 HBO 다큐멘터리 시리즈 '빌리 조엘: 앤드 소 잇 고즈'에서 재조명되었습니다. 몇 주 후, 그의 컴필레이션 앨범 'Greatest Hits – Volume I & II'가 40주년을 기념하여 바이닐로 재발매되었습니다. 이 컬렉션은 오랜 팬들에게 다시 구매할 이유를 제공했고, 신규 팬들에게는 조엘의 음악 세계로 들어가는 완벽한 입문점이 되었습니다. 빌리 조엘, 두 개의 새로운 톱 10 차트 진입 'Greatest Hits – Volume I & II'는 세 개의 차트에서 인상적인 시작 포지션을 기록했습니다. 톱 록 앨범 차트에서 5위, 바이닐 앨범 랭킹에서 6위, 그리고 구매 방식이나 장르에 상관없이 국내 최고 판매량을 기록한 앨범을 추적하는 톱 앨범 세일즈 리스트에서 17위로 시작했습니다. 빌리 조엘의 첫 톱 10 진입 조엘의 바이닐 앨범 차트 등장은 특히 주목할 만한데, 이는 이 슈퍼스타의 해당 차트 첫 톱 10 진입이기 때문입니다. 톱 록 앨범에서는 'Greatest Hits – Volume I & II'가 그의 다섯 번째 톱 10 성과가 되었습니다.
M
$2.0733
-0.61%
T
$0.01497
-0.72%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:33
오늘의 카르다노 가격; 시바 이누 업데이트 & 레이어 브렛 뉴스, 도지코인 이후 최대 밈 코인
암호화폐 시장은 종종 롤러코스터 같은 느낌이 들며, 현재 카르다노 가격 예측이 투자자들을 긴장시키고 시바 이누가 자체 경로를 탐색하는 동안, 레이어 브렛이라는 새로운 경쟁자가 시장에 폭발적으로 등장하고 있습니다. 이것은 단순한 또 하나의 밈 코인이 아닙니다; 활기찬 밈 문화와 진정한 이더리움 레이어 2 유틸리티를 융합한 게임 체인저이며, 그 암호화폐 프리세일은 이미 주목을 받고 있습니다. 레이어 브렛: 밈과 메커니즘의 만남 밈 코인에 대해 알고 있던 모든 것을 잊으세요. 레이어 브렛은 레이어 1 블록체인의 가장 큰 문제점, 특히 이더리움의 악명 높은 가스 수수료와 느린 거래 속도를 해결하도록 설계되었습니다. 베이스의 원래 브렛과 달리, 이것은 단순한 독특한 캐릭터가 아닙니다; 이것은 거의 즉각적인 거래와 $0.0001만큼 낮은 수수료를 자랑하는 목적 지향적인 레이어 2 블록체인입니다. 이러한 속도와 효율성은 레이어 브렛이 단순히 ADA나 SHIB와 같은 알트코인과 경쟁하는 것이 아니라 새로운 표준을 확립하고 있음을 의미합니다. 그렇다면 레이어 브렛을 진정으로 차별화하는 것은 무엇일까요? 빠른 속도 및 낮은 수수료: 최대 10,000 TPS의 거래를 즐기세요. 대규모 스테이킹 보상: 초기 채택자들은 암호화폐 스테이킹을 통해 최대 976% APY를 확보하고 있으며, 이는 정말 놀라운 수치입니다. 이더리움 레이어 2 기반: 이더리움의 보안을 활용하면서 그 한계에서 벗어납니다. 첫날부터 실제 유틸리티: 레이어 브렛은 실질적인 가치를 제공합니다. 레이어 브렛이 카르다노와 시바 이누보다 우위를 제공하는 이유 카르다노(ADA)는 강력한 생태계를 자랑하지만, 현재 하락장 압력에 직면하여 2021년 9월 ATH인 $3.10보다 훨씬 낮게 거래되고 있습니다. 일관된 업그레이드와 높은 스테이킹 비율에도 불구하고, 오늘의 ADA 가격은 신중한 시장을 보여줍니다. 마찬가지로, SHIB는 최근 고래 활동과 시바리움 레이어 2 노력에도 불구하고 2021년 10월 최고치인 $0.0000725의 일부에 불과합니다. 이들은 확립된 거인들이지만, 그들의 성장 잠재력은...
NEAR
$2.842
-2.70%
T
$0.01497
-0.72%
RIDE
$0.0009
-5.26%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:22
공유하기
지금 구매하기 좋은 암호화폐는? 전문가들이 5,000% 상승 잠재력을 가진 Layer Brett를 ARB, AVAX 및 Pengu보다 높게 평가
전문가들은 ARB, AVAX 및 PENGU가 가치를 보유하고 있다고 보지만, Layer Brett의 $0.0053 프리세일, Layer 2 속도 및 스테이킹 보상이 5,000%의 상승 잠재력으로 워밍업을 주도하고 있습니다.
HYPE
$43.46
-5.48%
PENGU
$0.03003
-5.19%
AVAX
$28
-1.54%
Blockchainreporter
2025/09/05 23:20
공개 기업이 100만 비트코인에 도달함에 따라 폭발할 준비가 된 최고의 알트코인
퍼블릭 기업들이 100만 비트코인에 도달함에 따라 폭발할 준비가 된 최고의 알트코인 뉴스레터 구독하기! 업데이트와 독점 혜택을 받으려면 이메일을 입력하세요. Leah는 저널리즘, 미디어 및 커뮤니케이션 학사 학위를 가진 영국 기자로, 거의 10년에 가까운 콘텐츠 작성 경험을 보유하고 있습니다. 지난 4년 동안, 그녀는 분산화와 최신 기술 발전에 대한 진정한 열정에 이끌려 주로 웹3.0 기술에 집중해 왔습니다. 그녀는 Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport, NFT Lately와 같은 주요 암호화폐 및 NFT 출판물에 기여했으며, 이를 통해 암호화폐 저널리즘 분야에서 선임 역할을 맡게 되었습니다. 속보 뉴스나 심층 리뷰를 작성할 때, 그녀는 최신 통찰력과 정보로 독자들을 사로잡기 위해 노력합니다. 그녀의 기사는 종종 가장 인기 있는 암호화폐, 거래소 및 진화하는 규제를 다룹니다. 웹3.0에 암호화폐 초보자들을 유치하기 위한 전략의 일환으로, 그녀는 가장 복잡한 주제도 쉽게 이해할 수 있고 흥미롭게 설명합니다. 그녀의 역동적인 저널리즘 배경을 더욱 강조하자면, 소프트웨어 테스팅(TEST Magazine), 여행(Travel Off Path), 음악(Mixmag)을 포함한 다양한 분야에 글을 기고했습니다. 암호화
BTC
$121,576.16
-0.66%
DEEP
$0.128241
-4.11%
READY
$0.052404
+3.92%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:19
엘살바도르, 5천만 달러 규모의 금을 매입하고 비트코인을 신중하게 균형 조절
엘살바도르가 $50M 금을 구매하고 비트코인과 균형을 신중하게 유지한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 엘살바도르는 1990년 이후 첫 주요 구매로 $50M 금 매입을 통해 준비금을 강화했습니다. 국가는 리스크와 성장 잠재력의 균형을 맞추는 이중 전략으로 비트코인과 금을 혼합했습니다. 중앙은행들의 금 트렌드는 엘살바도르의 준비금 다각화 추진과 일치합니다. 엘살바도르는 또 다른 구매로 헤드라인을 장식했지만, 비트코인이 아닌 다른 것으로 주목받았습니다. 이 국가는 1990년 이후 첫 인수로 $50 million 상당의 금을 준비금에 추가하는 중요한 조치를 취했습니다. 이러한 움직임은 자산 다각화, 리스크 감소, 경제적 안정성 강화를 위한 전략의 새로운 단계를 알립니다. 비트코인 보유량과 금을 혼합함으로써, 엘살바도르는 변화하는 글로벌 금융 상황 속에서 신중함과 야망을 모두 반영하며 자세를 강화했습니다. El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 4, 2025 엘살바도르의 준비금 전략에 금이 돌아오다 중앙준비은행(BCR)은 13,999 트로이 온스의 금을 구매하여 국가의 총 보유량을 58,105 온스로 늘렸다고 발표했습니다. 현재 시장 가격으로 이는 약 $207 million의 가치를 나타냅니다. 이 결정은 금 가격이 온스당 $3,500 이상으로 사상 최고치를 기록한 시점에 이루어졌습니다. 분석가들은 이달 말 미 연준의 잠재적 금리 인하를 기다리는 시장에서 계속되는 변동성을 예상하고 있습니다. 글로벌 맥락에서, 전 세계 중앙은행들은 최근 몇 년간 매년 천 톤 이상을 구매하며 금 보유량을 늘려왔습니다. 금은 현재 글로벌 준비금의 약 20%를 차지하며, 미 달러의 지배력에 이어 두 번째입니다. 엘살바도르의 금 축적 복귀는 이러한 글로벌 트렌드와 일치하며, 확립하고자 하는 욕구를 보여줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 23:05
비트코인 재무 회사 NAKA의 주식과 mNAV 90% 폭락
비트코인 재무 회사 NAKA의 주식과 mNAV가 90% 폭락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 어제 거래 마감 시점에, David Bailey의 비트코인 재무 회사 Nakamoto(NAKA)는 주가와 순 자산 가치 대비 배수(mNAV)가 90% 하락했습니다. 투자자 신뢰를 회복하기 위해 점점 더 절박해진 그는 "가능한 한 비트코인에 올인하고 있다"고 맹세했습니다. Bailey의 회사는 NASDAQ 데뷔 당시 $28.51에 거래를 시작한 후 비트코인 재무 회사들의 성공적인 비트코인 재무 회사를 어떻게든 만들어내야 했습니다. Michael Saylor의 MicroStrategy(MSTR)와 Tether의 Twenty One(CEP)의 초기 성공에 편승하여, Bailey와 Nakamoto는 암호화폐 재무 부문의 봄철 열풍을 활용하고자 했습니다. 5월 22일, 그의 주식은 $34.77의 신고가 경신을 기록했습니다. 더 읽기: Trump의 BTC 입장 전환은 돈에 관한 것이 아니라고 David Bailey가 말합니다 어제, 동일한 주식은 90% 하락한 $3.28에 거래를 마감했습니다. 이전에 KDLY 티커로 거래되고 현재 NAKA로 거래되는 KindlyMD의 주식은 아직 사모 투자자들에게 모든 주식을 배분하지 않았으며, 올해 말 UTXO Management와의 지분 거래도 대기 중입니다. 이러한 잠금 해제는 2025년 말까지 추가적인 매도 압력을 가할 것입니다. 더 읽기: David Bailey의 Nakamoto는 23배 mNAV, MSTR보다 11배 높음 주식이 이미 90% 하락하고 곧 더 많은 주식이 시장에 나올 예정인 상황에서, 투자자들은 Bailey가 어떻게 이 상황을 바로잡을 것인지 이해하기 위해 고심하고 있습니다. 문제를 더욱 악화시키는 것은, 약 4개월 전인 5월 12일에 NAKA는 순 자산 가치(mNAV)의 23배로 거래되고 있었습니다. 오늘날, 그 mNAV는 3배 미만입니다. 회사는 NAV로 알려진 6억 4200만 달러 상당의 BTC를 보유하고 있지만, "비트코인 네이티브 기업들의 글로벌 포트폴리오"에 대한 미래 전망이 14억 달러의 시가총액 가치가 있다고 투자자들을 설득하는 데에만 성공했습니다. 투자자들은 Nakamoto의 저조한 성과에 대해 Bailey를 비난합니다 mNAV와 주가가...
U
$0.009315
-4.08%
TRUMP
$7.467
-1.03%
BTC
$121,576.16
-0.66%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:59
도지코인(DOGE) 가격 압박 받으며, 15% 하락 위험
도지코인(DOGE) 가격 압박 받으며 15% 하락 위험이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인(DOGE)이 압박을 받고 있습니다. 이 코인은 어제의 침체에서 회복하여 지난 하루 동안 0.35%, 이번 주에는 1.29% 상승했습니다. 보도 시점에 약 0.21달러에 거래되고 있었습니다. 최근 하락과 미미한 이익에도 불구하고 전체적인 그림은 여전히 긍정적입니다. 도지코인 가격은 지난 달 8%, 3개월 동안 16.8%, 1년 동안 116% 이상 상승했습니다. 그러나 단기적인 전망은 무거워 보이며, 고래들이 그 이유일 수 있습니다. 약한 수요, 도지코인 가격에 압박 신호 현재 가장 우려되는 징후 중 하나는 머니 플로우 인덱스(MFI)입니다. 이 도구는 매수와 매도 압력을 측정합니다. 가격과 거래량을 결합하여 자산에서 자금이 유입되는지 유출되는지 보여줍니다. 높은 MFI, 80 이상은 보통 코인이 과매수 상태임을 의미합니다. 낮은 MFI, 20 이하는 보통 과매도 상태임을 의미합니다. DOGE MFI 하락장 | 출처: TradingView DOGE의 경우, MFI가 40 아래로 떨어졌습니다. 이러한 급격한 하락은 매도 압력이 증가하는 동안 더 적은 코인이 구매되고 있음을 의미합니다. 트레이더들은 이를 수요가 둔화되고 있다는 신호로 봅니다. 더 적은 사람들이 구매하고 더 많은 사람들이 판매할 때, 가격은 보통 하락합니다. 동시에, MFI의 이러한 하락은 더 저렴한 가격에도 구매자들이 강하게 개입하지 않고 있음을 보여줍니다. 이러한 딥 바잉의 부재는 조정이 예상보다 더 오래 지속되고 더 깊어질 수 있게 합니다. 그리고 이 시점에서 매도가 들어오면, 가격 행동은 추가적인 스트레스를 느낄 수 있습니다. ETF 희망에도 불구하고 고래 매도가 스트레스 추가 약한 그림의 또 다른 이유는 고래들로부터 옵니다. Santiment의 온체인 데이터에 따르면 고래들이 단 이틀 만에 약 2억 DOGE를 매도했습니다. 고래 매도는 보유량의 규모 때문에 일반적으로 소매 구매보다 더 중요합니다. 고래들이 매도할 때, 그것은...
NEAR
$2.842
-2.70%
LOOKS
$0.013418
-1.39%
MORE
$0.03665
+72.71%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:51
콜드플레이의 인기곡들, 밴드 투어 마무리와 함께 급상승
콜드플레이의 가장 인기 있는 노래들이 밴드의 투어 마무리와 함께 급상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 콜드플레이는 웸블리 스타디움 공연 기간 동안 "Yellow", "Viva La Vida" 그리고 바이럴 히트곡 "Sparks"가 공식 싱글 차트에서 상승하며 영국에서 3개의 탑 40 싱글을 기록했습니다. 밀라노, 이탈리아 - 6월 25일: (편집용으로만 사용) 콜드플레이의 크리스 마틴이 2023년 6월 25일 이탈리아 밀라노의 스타디오 산 시로에서 공연하고 있습니다. (ABA를 위한 Sergione Infuso/Corbis via Getty Images 사진) Corbis via Getty Images 콜드플레이는 거의 1년 동안 새 싱글을 발매하지 않았습니다. 밴드는 2024년 10월에 Moon Music의 마지막 곡인 "All My Love"를 발표했습니다. 이제 그들은 영국으로 돌아와 역사적인 웸블리 스타디움 공연으로 역대 두 번째로 수익이 높은 콘서트 투어인 Music of the Spheres 월드 투어를 마무리하고 있습니다. 콜드플레이에 다시 관심이 집중되면서 밴드의 앨범과 잘 알려진 곡들의 판매량과 스트리밍이 영국에서 급증했으며, 그래미상을 수상한 이 그룹은 이번 주 국가에서 가장 중요한 노래 집계에서 인상적인 성과를 거두었습니다. 콜드플레이의 탑 40 히트곡 3개 콜드플레이는 판매량과 스트리밍을 결합한 영국에서 가장 많이 소비된 노래의 주요 순위인 공식 싱글 차트에서 3개의 탑 40 히트곡을 차지했습니다. 공식 차트 회사는 각 주요 아티스트의 동시 진입을 3개로 제한하며, 이 4인조 밴드는 쉽게 할당량을 채웠습니다. "Yellow"와 "Viva La Vida" 그룹의 대표곡 중 하나인 "Yellow"는 이번 주 공식 싱글 차트에서 19위에 위치했습니다. "Viva La Vida"는 바로 뒤이어 20위를 차지했습니다. 두 곡 모두 주간 상승폭이 극적이었는데, "Yellow"는 83위에서 급상승했고, "Viva La Vida"는 80위에서 올라왔습니다. "Sparks" 새로운 최고 순위 도달 콜드플레이의 데뷔 정규 앨범 Parachutes의 수록곡인 "Sparks"는 22위로 상승했습니다. 단 6계단만 상승했지만...
K
$0.05907
-8.13%
T
$0.01497
-0.72%
U
$0.009315
-4.08%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 22:06
러시아의 중국 및 인도 석유 수출 급증 - 코메르츠방크
러시아의 중국 및 인도 석유 수출 급증 - 코메르츠방크 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 러시아는 미국의 압력이 증가함에도 불구하고 석유에 대한 충분한 구매자를 계속 찾고 있으며, 이는 블룸버그가 발표한 해상 석유 수출 데이터에서 볼 수 있다고 코메르츠방크의 상품 분석가 카르스텐 프리치가 언급합니다. 발트해 항구에서의 석유 수출도 증가 "이는 지난 보고 주간에 거의 30% 증가하여 하루 350만 배럴에 달했습니다. 변동성이 적은 4주 평균은 하루 315만 배럴로 상승했습니다. 특히 중국과 인도로의 선적이 크게 증가했습니다. 중국으로의 수출은 1월 말 이후 최고 수준인 하루 160만 배럴에 도달했습니다." "인도로의 석유 공급은 하루 134만 배럴로 증가하여 전주의 감소를 상쇄했습니다. 분명히 러시아 석유의 가격 할인은 중국과 인도의 구매자들에게 너무 매력적입니다. 또한, 우크라이나 드론 공격으로 인한 정제 능력 손실은 러시아에서 더 많은 원유가 수출용으로 이용 가능하다는 것을 의미합니다." "파이프라인과 수출 항구의 피해는 우려했던 것보다 덜 심각했던 것으로 보입니다. 발트해 항구에서의 석유 수출도 증가했으며, 한 항구가 드론 공격의 표적이 되었고 항구로 연결되는 파이프라인도 손상되었음에도 불구하고 증가했습니다." 출처: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
RISE
$0.010422
+2.54%
MORE
$0.03665
+72.71%
COM
$0.01119
+2.53%
BitcoinEthereumNews
2025/09/05 21:51
