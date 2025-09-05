도지코인(DOGE) 가격 압박 받으며, 15% 하락 위험

도지코인(DOGE) 가격 압박 받으며 15% 하락 위험이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도지코인(DOGE)이 압박을 받고 있습니다. 이 코인은 어제의 침체에서 회복하여 지난 하루 동안 0.35%, 이번 주에는 1.29% 상승했습니다. 보도 시점에 약 0.21달러에 거래되고 있었습니다. 최근 하락과 미미한 이익에도 불구하고 전체적인 그림은 여전히 긍정적입니다. 도지코인 가격은 지난 달 8%, 3개월 동안 16.8%, 1년 동안 116% 이상 상승했습니다. 그러나 단기적인 전망은 무거워 보이며, 고래들이 그 이유일 수 있습니다. 약한 수요, 도지코인 가격에 압박 신호 현재 가장 우려되는 징후 중 하나는 머니 플로우 인덱스(MFI)입니다. 이 도구는 매수와 매도 압력을 측정합니다. 가격과 거래량을 결합하여 자산에서 자금이 유입되는지 유출되는지 보여줍니다. 높은 MFI, 80 이상은 보통 코인이 과매수 상태임을 의미합니다. 낮은 MFI, 20 이하는 보통 과매도 상태임을 의미합니다. DOGE MFI 하락장 | 출처: TradingView DOGE의 경우, MFI가 40 아래로 떨어졌습니다. 이러한 급격한 하락은 매도 압력이 증가하는 동안 더 적은 코인이 구매되고 있음을 의미합니다. 트레이더들은 이를 수요가 둔화되고 있다는 신호로 봅니다. 더 적은 사람들이 구매하고 더 많은 사람들이 판매할 때, 가격은 보통 하락합니다. 동시에, MFI의 이러한 하락은 더 저렴한 가격에도 구매자들이 강하게 개입하지 않고 있음을 보여줍니다. 이러한 딥 바잉의 부재는 조정이 예상보다 더 오래 지속되고 더 깊어질 수 있게 합니다. 그리고 이 시점에서 매도가 들어오면, 가격 행동은 추가적인 스트레스를 느낄 수 있습니다. ETF 희망에도 불구하고 고래 매도가 스트레스 추가 약한 그림의 또 다른 이유는 고래들로부터 옵니다. Santiment의 온체인 데이터에 따르면 고래들이 단 이틀 만에 약 2억 DOGE를 매도했습니다. 고래 매도는 보유량의 규모 때문에 일반적으로 소매 구매보다 더 중요합니다. 고래들이 매도할 때, 그것은...