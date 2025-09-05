MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
비트코인과 이더리움 ETF, 거의 4억 달러 손실했지만 기관 투자자 관심은 여전히 활발
비트코인 및 이더리움 ETF, 거의 4억 달러 손실에도 기관 투자자 관심은 여전히 활발 비트코인이더리움뉴스닷컴에 게재된 글입니다. 현물 비트코인 및 이더리움 ETF는 9월 4일 거의 4억 달러에 달하는 상당한 유출을 기록하며, 자산군의 불균형한 성과가 이어지는 한 주를 보냈습니다. SoSoValue 데이터에 따르면, 비트코인 ETF는 2일 연속 유입 추세를 뒤집고 2억 2700만 달러의 순 유출로 마감했습니다. 투자자 시장 위축은 주요 상품에서 가장 두드러졌는데, 피델리티의 FBTC는 1억 1745만 달러의 상환을 기록했고, Ark Invest의 ARKB는 1억 2549만 달러가 감소했으며, Bitwise의 BITB는 6637만 달러의 유출에 직면했습니다. 반면, BlackRock의 IBIT는 유일한 밝은 지점으로 1억 3471만 달러의 유입을 유치했지만, 이는 다른 곳의 손실로 상쇄되었습니다. 8월 이후 비트코인 ETF 흐름 (출처: SoSoValue) 이더리움 ETF에 대한 기관 투자자 관심 9개의 이더리움 ETF 측면에서도 손실이 두드러졌습니다. ETH 중심 ETF는 1억 6638만 달러의 유출을 기록하며, 4일 연속 출금을 기록했습니다. BlackRock의 ETHA는 당일 1억 4981만 달러의 유출을 흡수했지만, 피델리티의 FETH는 더 큰 규모인 2억 1668만 달러의 상환을 처리했습니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래, 알파 놓치기에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 추가적인 감소는 Bitwise의 ETHW(4566만 달러), VanEck의 ETHV(1722만 달러), Grayscale의 주력 ETHE(2644만 달러)에서 발생했습니다. 한편, Grayscale의 미니 ETH 펀드는 644만 달러를 잃었고, Invesco의 QETH와 Franklin의 EZET는 각각 213만 달러와 162만 달러의 더 작은 손실을 기록했습니다. 8월 이후 이더리움 ETF 일일 흐름 (출처: SoSo Value) Glassnode 데이터에 따르면 하락세에도 불구하고 이더리움 시장에서 기관 참여는 여전히 활발합니다. 이 회사에 따르면, CME의 오픈 인터레스트 증가는 모든 ETH ETF 유입의 절반 이상을 반영했습니다. 이더리움 CME 포지션 및 ETF 시장 (출처: Glassnode) 이러한 추세는 전통 금융 기관들이 단순히 가격 노출만을 추구하는 것이 아님을 시사합니다. 대신, 그들은 직접적인 방향성 거래와 차익 거래 전략을 결합하는 것으로 보입니다...
2025/09/06 01:41
도자 캣, K-팝 최대 스타 중 한 명에 의해 첫 1위 차단돼
도자 캣, K-팝 최대 스타 중 하나에 의해 첫 1위 달성 좌절이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도자 캣의 "Jealous Type"이 수십 개의 빌보드 차트에 진입하며, 댄스 디지털 송 세일즈 리스트에서 2위로 데뷔했지만 스트레이 키즈에게 밀렸습니다. 도자 캣이 2025년 5월 10일 캘리포니아 헌팅턴 비치의 헌팅턴 시티 비치에서 열린 iHeartRadio의 102.7 KIIS FM Wango Tango에 참석했습니다. (사진: River Callaway/Variety via Getty Images) Variety via Getty Images 이달 말, 도자 캣은 새 앨범 Vie를 발매할 예정입니다. 그녀는 몇 달 동안 이 프로젝트를 예고해 왔으며, 테일러 스위프트의 The Life of a Showgirl이 주목받기 직전에 발매할 계획입니다. 8월 말, 도자는 디스코-팝-펑크가 혼합된 그녀만의 독특한 사운드를 가진 "Jealous Type"을 발표했으며, 이는 Vie를 소개합니다. 이 곡은 이번 주 수십 개의 빌보드 차트에 진입했으며 - 거의 한 차트에서 슈퍼스타의 첫 1위곡이 될 뻔했습니다. "Jealous Type" 거의 1위로 데뷔 "Jealous Type"은 댄스 디지털 송 세일즈 차트에서 2위로 데뷔했습니다. 이 차트는 iTunes와 같은 플랫폼에서 가장 많이 판매된 댄스 분류 트랙의 빌보드 순위입니다. 이 싱글은 첫 진입에도 불구하고 도자의 해당 차트 최고 순위를 기록했습니다. 도자 캣의 두 번째 히트곡 이 새로운 히트곡은 댄스 디지털 송 세일즈 차트에 그녀의 두 번째 진입을 기록합니다. 도자는 올봄 리사의 "Born Again"에 레이와 함께 피처링으로 참여하며 처음으로 이 차트에 이름을 올렸습니다. 그 곡은 5주간의 차트 진입 기간 동안 3위까지 올랐습니다. 스트레이 키즈의 "Ceremony"가 "Jealous Type"을 이겼다 도자는 단 하나의 아티스트, 스트레이 키즈에게만 밀렸습니다. 이 K-팝 그룹은 "Ceremony"로 1위를 차지하며, 가수이자 래퍼인 그녀를 판매 중심의 댄스 리스트에서 첫 1위에 한 계단 못 미치게 했습니다. "Jealous Type" 여러 댄스 차트에 진입 "Jealous Type"은 판매만 잘 되는 것이 아니라 - 거의 모든 댄스 차트에서 성공을 거두고 있습니다...
2025/09/06 01:24
BTC가 $111,000 아래로 하락함에 따른 긴급 알림
비트코인이 111,000달러 아래로 하락함에 따라 긴급 알림이 BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 비트코인 가격 하락: BTC가 111,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 알림 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 비트코인 가격 하락: BTC가 111,000달러 아래로 하락함에 따른 긴급 알림 출처: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-alert-5/
2025/09/06 00:44
데프톤즈, 빌보드 차트 톱 10의 80%를 차지
데프톤스가 빌보드 차트 톱 10의 80%를 차지했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 데프톤스는 프라이빗 세일 앨범의 11개 트랙으로 빌보드 핫 하드 록 송즈 차트를 지배하고 있으며, 앨범이 여러 차트에서 1위로 데뷔하면서 상위 6곡 전체를 포함했습니다. 시카고, 일리노이 - 8월 03일: 얼터너티브 메탈 밴드 데프톤스의 치노 모레노가 2024년 8월 3일 일리노이주 시카고 그랜트 파크에서 열린 롤라팔루자에서 공연하고 있습니다. (사진: Josh Brasted/FilmMagic) FilmMagic 록 밴드 데프톤스는 여러 빌보드 차트에서 인상적인 위치로 데뷔한 프라이빗 세일로 큰 성공을 거두었습니다. 그룹의 최신 앨범 트랙들이 핫 하드 록 송즈 랭킹 - 미국에서 가장 많이 소비된 하드 록 트랙 목록 - 을 점령했습니다. 이번 프레임에서 팬들이 분명히 전체 프로젝트를 한 번에 듣고 싶어했기 때문에, 이 밴드는 거의 유례없이 지배력을 보여주고 있습니다. 핫 하드 록 송즈 차트의 절반 핫 하드 록 송즈 차트는 25개 공간을 특징으로 합니다. 데프톤스는 그 중 11개 - 거의 정확히 절반 - 를 채웠습니다. 프라이빗 세일의 모든 노래가 차트 상위 20위 안에 있으며, 이는 한 아티스트에게는 이례적으로 밀집된 클러스터입니다. 상위 6곡 전체 데프톤스는 이번 프레임에서 상위 6곡 전체를 차지했습니다. "Infinite Source"는 1위로 시작하여 장르 중심 노래 명단에서 그룹의 두 번째 리더가 되었습니다. 이 곡은 또한 버블링 언더 핫 100에서 3위로 등장하며, 핫 100 자체에서 단 3자리 부족한 위치에서 시작했습니다. "My Mind Is a Mountain"과 "Milk of the Madonna" 프라이빗 세일의 싱글들은 프로젝트가 완전히 도착하기 전에 발매되었으며 앨범이 랜딩하면서 상승했습니다. "My Mind Is a Mountain"은 핫 하드 록 송즈 차트에서 2위로 올라갔습니다. "Milk of the Madonna"는 같은 차트에서 3위로 상승했습니다. 데프톤스, 8개의 톱 10 히트곡 기록 세 개의 새로운 곡이 4-6위를 채웠습니다: "I Think About You All the Time"(4위), "Ecdysis"(5위)...
2025/09/06 00:33
메타, 애플, 중국 AI 파워플레이에서 백악관 만찬에서 트럼프에게 6000억 달러로 구애하다
메타, 애플이 중국 AI 파워플레이에서 백악관 만찬에서 트럼프에게 6000억 달러로 구애한다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Meta Platforms Inc.의 마크 저커버그와 Apple Inc.의 팀 쿡은 목요일 백악관에서 도널드 트럼프 대통령이 주최한 만찬에서 인공지능에 대한 미국의 더 큰 지출을 약속하기 위해 선별된 기술 리더 그룹에 합류했습니다. 이 행사는 기업들이 전국에 데이터 센터와 연구 허브를 확장하기 위해 경쟁하는 가운데 트럼프와 실리콘 밸리의 관계가 강화되고 있음을 보여주었습니다. 트럼프는 AI 시스템을 구동하는 새로운 시설의 전력 수요에 초점을 맞추며 논의를 시작했습니다. 그는 경영진들에게 행정부가 승인과 용량에 대해 신속하게 움직일 것이라고 말했습니다. 그는 국빈 식당에서 "전기 용량 측면에서 여러분을 위해 매우 쉽게 만들고 있으며, 여러분을 위해 그것을 얻고, 허가를 얻고 있습니다"라고 말했습니다. 그는 "우리는 중국을 많이, 정말로, 엄청난 양으로 앞서고 있습니다"라고 덧붙였습니다. 이 만찬은 세계에서 가장 가치 있는 기업들의 창업자와 최고 경영자들을 한자리에 모았으며, 모두 AI에서 우위를 차지하기 위해 경쟁하고 있습니다. 테이블에는 OpenAI의 샘 알트만, Alphabet의 순다르 피차이와 공동 창업자 세르게이 브린, 그리고 Microsoft의 리더 사티아 나델라와 빌 게이츠가 포함되었습니다. 테이블을 돌며 대통령은 각 게스트에게 계획과 약속을 설명해 달라고 요청했습니다. 기업 리더들은 미국 확장을 강조하고 프로젝트 속도를 높이는 데 도움이 된다고 말한 정책에 대해 행정부에 감사를 표했습니다. 트럼프는 먼저 저커버그에게 발언을 요청했습니다. "여기 있는 모든 회사들은 다음 혁신의 물결을 주도하기 위한 데이터 센터와 인프라를 구축하기 위해 국가에 엄청난 투자를 하고 있습니다,"라고 저커버그가 대통령에게 말했습니다. 수치를 요구받자, 저커버그는 Meta가 2028년까지 "최소 6000억 달러"를 투자할 것이라고 말했습니다. "그것은 많은 금액이군요,"라고 트럼프가 응답했습니다. 최근 며칠 동안, 대통령은 또한 500억 달러 규모의 루이지애나 Meta 데이터 센터를 홍보했습니다. 관계자들은 트럼프의...
2025/09/06 00:24
비트코인, 알트코인 약한 고용 지표로 경기 침체 우려 고조되며 폭락
비트코인, 알트코인이 부진한 고용 지표로 경기 침체 우려가 커지며 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 비트코인과 알트코인은 미국의 부진한 고용 데이터가 경기 침체 우려를 높이면서 하락했습니다. 시장은 경제적 위험이 증가함에 따라 9월 연방준비제도의 금리 인하를 예상하고 있습니다. 비트코인 가격은 금요일 아침 8월 고용 데이터가 예상보다 약하게 나오면서 110,500달러 아래로 떨어졌으며, 이는 다가오는 경기 침체에 대한 우려를 부채질했습니다. 알트코인도 시장 변동성이 심화되면서 상승분이 지워졌습니다. 미국 경제는 8월에 22,000개의 일자리를 추가했는데, 이는 예상치를 크게 밑돌고 7월의 79,000개에서 감소한 것이라고 노동통계국이 보고했습니다. 실업률은 4.2%에서 4.3%로 증가했으며, 7월의 일자리 증가는 73,000개에서 하향 조정되었습니다. 이러한 급격한 감속은 기업들이 채용을 줄이고 있음을 시사하며, 이는 종종 수요 약화와 활동 둔화의 조기 경고 신호입니다. 3개월 평균이 급격히 하락하여 노동 시장의 일관된 냉각 추세를 보여주고 있으며, 이는 소비자 지출과 전반적인 성장에 영향을 미쳐 경기 침체 위험을 높일 수 있습니다. 금은 부진한 고용 데이터에 3,580달러라는 기록을 세웠고, 비트코인은 112,500달러로 하락했다가 113,300달러 이상으로 반등했다고 TradingView가 보여주었습니다. 다우, S&P 500, 나스닥도 신고가를 기록했지만, 시장이 9월 연준의 금리 인하를 완전히 반영했음에도 불구하고 암호화폐와 주식은 빠르게 하락했습니다. 트레이더들은 현재 FedWatch Tool 데이터에 따르면 연준이 9월 16-17일 회의에서 0.25%포인트 인하를 단행할 확률이 98%, 0.5%포인트 인하 확률이 2%라고 보고 있습니다. 연준의 잭슨홀 행사에서 가장 최근 발언에서 제롬 파월 연준 의장은 중앙은행이 9월 금리 인하 가능성을 열어두고 있다고 시사했습니다. 그러나 그는 또한 이것이 공격적인 완화 사이클의 시작을 의미하지는 않을 것이라고 지적했습니다. 파월은 인플레이션 위험은 여전히 상승 쪽으로 기울어져 있는 반면, 고용 위험은 하락 쪽으로 기울고 있다고 언급했습니다. 정책 금리가 이제 중립에 더 가까워졌지만 여전히 제한적인 상황에서...
2025/09/06 00:17
XRP 변동성이 새로운 부의 기회를 불러일으킵니다: 현명한 투자자들이 BTC 채굴자 클라우드 마이닝으로 전환합니다!
XRP 변동성이 새로운 부의 기회를 불러일으키다: 현명한 투자자들이 BTC 채굴자 클라우드 마이닝으로 전환! BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 기고자 게시일: 2025년 9월 5일 2025년 9월 기준, XRP 가격은 8월 말 $2.85에서 $2.75로 폭락하여 24시간 동안 4% 이상 하락했습니다. 데이터에 따르면 7월 이후 기관 투자자들은 약 $1.9 billion 상당의 XRP를 매도한 반면, 대형 투자자들은 추세에 역행하여 지난 2주 동안 총 340 million XRP를 매수했습니다. 시장은 상당한 다이버전스를 보이고 있으며, 9월 전체 시장 전망은 신중합니다. 단타매매 범위 내 변동은 $2.40에서 $3.10 사이로 예상됩니다. $2.80 지지선 아래로 하락하면 또 다른 조정이 촉발될 수 있습니다. 클라우드 마이닝은 변동성 관리를 위한 새로운 옵션을 제공합니다. 이러한 불확실성이 높아진 환경에서 가격 상승에 의존하는 투자는 수동적으로 보입니다. 반면에 비트코인 클라우드 마이닝은 고정된 일일 수입을 확보함으로써 시장 변동성을 완화하고 안정적인 현금 흐름을 달성하고자 하는 투자자들에게 선호되는 옵션이 되고 있습니다. 업계 선구자로서 BTC 채굴자는 "높은 수익 + 낮은 진입 장벽 + 금융 보안"이라는 장점으로 시장을 빠르게 장악했습니다. BTC 채굴자 장점 제로 장벽 경험: 등록하고 $500 해시레이트 체험을 받아 원클릭으로 채굴을 시작하세요. 높은 수익: 일일 수익률 최대 6.61%, 자동 분배됩니다. 자금 보안: 사용자 자금은 1등급 은행에 보관되며 AIG에 의해 보험 처리됩니다. 다중 통화 지원: BTC, ETH, XRP, DOGE, BNB, SOL, USDT, USDC, TRX, ADA 등에 대한 입금 및 출금이 지원됩니다. 초대 보너스: 1세대 추천 7%, 2세대 추천 2%. 수익 예시 (실제 운영 데이터) $200 투자: 하루 약 $10 (5% 수익). $1,000 투자: 하루 약 $60, 월 약 $1,800. $10,000 투자: 하루 $600 이상, 상당한 "수동적 현금 흐름" 창출. 왜 클라우드 마이닝을 선택해야 할까요? 전통적인 채굴은 높은 하드웨어, 높은 전기 비용,...
2025/09/06 00:10
네트워크 토큰은 증권이 아닌 인프라라고 윈터뮤트가 SEC에 말하다
네트워크 토큰은 증권이 아닌 인프라라고 윈터뮤트가 SEC에 말하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 역사적으로 6조 달러 이상의 거래량을 기록한 선도적인 암호화폐 마켓 메이커인 윈터뮤트 트레이딩은 SEC에 네트워크 토큰을 증권이 아닌 네트워크 인프라로 취급할 것을 촉구했습니다. 2025년 9월 3일 SEC의 암호화폐 태스크포스에 제출한 의견서에서, 이 회사는 비트코인과 이더리움과 같은 토큰이 합의를 구동함으로써 "블록체인 네트워크가 작동할 수 있게 하고" "디지털 자산 시가총액의 대부분을 차지한다"고 주장했습니다. 이러한 자산을 증권으로 분류하면 모든 거래에 증권법 준수를 강요하고, 마켓 메이커의 비용을 증가시키며, "혁신을 억제하고 블록체인 개발을 미국 시장 밖으로 몰아낼 것"이라고 경고했으며, 이는 사실상 거래를 해외로 밀어내는 효과가 있습니다. 윈터뮤트는 이러한 네트워크 토큰을 상품이나 부동산과 같다고 비유했습니다 - 사람들이 투자를 위해 구매하지만 주식처럼 규제되지 않는 자산입니다. 윈터뮤트의 SEC 제출 윈터뮤트의 피드백은 SEC 위원 헤스터 피어스의 토큰화 의견 요청에 대한 응답으로 제출되었습니다. 런던에 등록된 이 회사는 50개 이상의 암호화폐 거래소에 유동성을 제공하고 6조 달러 이상의 거래량을 기록했다고 언급하며, 주요 마켓 메이커로서의 역할을 강조했습니다. 커버 레터에서 윈터뮤트는 "임의적이고 변덕스러운" 집행 체제와 미국 내 암호화폐 거래에 관한 "믿을 수 없을 정도로 불명확한" 규칙 때문에 미국 사무소 개설을 피했다고 밝혔습니다. 출처: X 이 제출은 토큰화된 증권 시장에 대한 실용적인 규칙을 정의하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 윈터뮤트는 SEC에 자체 계정 거래, 커스터디, 그리고 풀링이나 대출과 같은 DeFi 활동이 전체 브로커-딜러 규칙을 적용받을 필요가 없다는 점을 명확히 하고, 스테이블 코인을 통한 온체인 정산이 언제 어떻게 허용되는지 명시할 것을 촉구했습니다. 중요하게도, 윈터뮤트의 서한에는 "보안 상태"에 관한 섹션이 포함되어 있습니다. 최근 SEC 직원 지침에서 밈 코인, 스테이블 코인 및 스테이킹이 증권이 아니라고 언급한 것을 인용하며, 윈터뮤트는 이 기관에 네트워크 토큰에 대해서도 명시적으로 그 명확성을 확장할 것을 촉구했습니다. 윈터뮤트는 네트워크 토큰을 "본질적으로 연결된..."으로 정의했습니다.
2025/09/06 00:03
2024년 뱅크 오브 아메리카의 중대한 전환
게시물 Bank Of America's Pivotal Shift For 2024가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 중요한 연준 금리 인하: Bank of America의 2024년 중대한 전환 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 중요한 연준 금리 인하: Bank of America의 2024년 중대한 전환 출처: https://bitcoinworld.co.in/fed-rate-cuts-forecast/
2025/09/05 23:59
Braison Cyrus가 새 싱글 "Know This"로 자신의 소리를 찾는 과정에 대하여
브레이슨 사이러스가 새 싱글 "Know This"로 자신의 소리를 찾는 과정에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브레이슨 사이러스는 자신의 순간을 위한 시간을 갖고 있습니다. 31세의 이 싱어송라이터는 세상과 공유하고 싶은 소리와 장르를 명확하게 정의하기 위해 열심히 노력해 왔습니다. 그는 이전에 만든 음악에 자부심을 가지고 있지만 - 2021년 앨범 'Javelina'는 그가 사랑했던 모든 것의 집합체였습니다 - 사이러스는 자신의 한 요소에 집중해야 한다는 것을 깨달았습니다. "과거에 했던 일은 내가 좋아하는 모든 것이었습니다,"라고 사이러스는 테네시주 내슈빌의 자택에서 줌을 통해 말합니다. "내가 했던 모든 것을 사랑하지만, 내가 배운 한 가지는 내가 좋아하는 [모든 소리와 스타일]을 하기보다는 한 가지를 정말 잘하고 싶다는 것입니다." 그래미상을 수상한 가수인 그의 누나 마일리 사이러스가 참여한 새 싱글 "Know This"가 현재 발매되어 브레이슨 사이러스의 새로운 음악 시대를 열었습니다. 또한 사이러스가 누나와 함께 작업하는 첫 번째 시간이기도 합니다. 아래에서 사이러스는 이 싱글이 어떻게 탄생했는지, 이 노래가 그에게 어떤 의미인지, 마일리와의 작업, 그가 만들고 싶은 음악의 종류, 그리고 미래 계획에 대해 이야기합니다. 로라 시리쿨: 싱글 "Know This"에 대해 말해주세요. 이 노래는 어떻게 만들어졌나요? 브레이슨 사이러스: 이 노래 모음집이 앨범이 될 것이라고 결정했을 때, 많은 사람들이 더 에너지 넘치는 것이 필요하다고 말했습니다. 그래서 저는 조던 린들리라는 작곡가 친구와 함께 모여서 "정말 과장되고 재미있게 만들자"고 했습니다. 저는 보통 가사를 가장 중요시합니다. 하지만 이 노래는 "경쾌하고 재미있게 만들자"는 것이 더 중요했습니다. 우리는 약 1시간 만에 완성했는데, 이는 제가 선호하는 작곡 시간입니다. 왜냐하면 그것은...
2025/09/05 23:45
