역사적으로 6조 달러 이상의 거래량을 기록한 선도적인 암호화폐 마켓 메이커인 윈터뮤트 트레이딩은 SEC에 네트워크 토큰을 증권이 아닌 네트워크 인프라로 취급할 것을 촉구했습니다. 2025년 9월 3일 SEC의 암호화폐 태스크포스에 제출한 의견서에서, 이 회사는 비트코인과 이더리움과 같은 토큰이 합의를 구동함으로써 "블록체인 네트워크가 작동할 수 있게 하고" "디지털 자산 시가총액의 대부분을 차지한다"고 주장했습니다. 이러한 자산을 증권으로 분류하면 모든 거래에 증권법 준수를 강요하고, 마켓 메이커의 비용을 증가시키며, "혁신을 억제하고 블록체인 개발을 미국 시장 밖으로 몰아낼 것"이라고 경고했으며, 이는 사실상 거래를 해외로 밀어내는 효과가 있습니다. 윈터뮤트는 이러한 네트워크 토큰을 상품이나 부동산과 같다고 비유했습니다 - 사람들이 투자를 위해 구매하지만 주식처럼 규제되지 않는 자산입니다. 윈터뮤트의 SEC 제출 윈터뮤트의 피드백은 SEC 위원 헤스터 피어스의 토큰화 의견 요청에 대한 응답으로 제출되었습니다. 런던에 등록된 이 회사는 50개 이상의 암호화폐 거래소에 유동성을 제공하고 6조 달러 이상의 거래량을 기록했다고 언급하며, 주요 마켓 메이커로서의 역할을 강조했습니다. 커버 레터에서 윈터뮤트는 "임의적이고 변덕스러운" 집행 체제와 미국 내 암호화폐 거래에 관한 "믿을 수 없을 정도로 불명확한" 규칙 때문에 미국 사무소 개설을 피했다고 밝혔습니다. 출처: X 이 제출은 토큰화된 증권 시장에 대한 실용적인 규칙을 정의하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 윈터뮤트는 SEC에 자체 계정 거래, 커스터디, 그리고 풀링이나 대출과 같은 DeFi 활동이 전체 브로커-딜러 규칙을 적용받을 필요가 없다는 점을 명확히 하고, 스테이블 코인을 통한 온체인 정산이 언제 어떻게 허용되는지 명시할 것을 촉구했습니다. 중요하게도, 윈터뮤트의 서한에는 "보안 상태"에 관한 섹션이 포함되어 있습니다. 최근 SEC 직원 지침에서 밈 코인, 스테이블 코인 및 스테이킹이 증권이 아니라고 언급한 것을 인용하며, 윈터뮤트는 이 기관에 네트워크 토큰에 대해서도 명시적으로 그 명확성을 확장할 것을 촉구했습니다. 윈터뮤트는 네트워크 토큰을 "본질적으로 연결된..."으로 정의했습니다.