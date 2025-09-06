MEXC 거래소
켄뷰 주식, RFK Jr.가 임신 중 타이레놀 사용과 자폐증을 연관시킬 것이라는 보도에 10% 하락
Kenvue 주식, RFK Jr.가 임신 중 타이레놀 사용과 자폐증 연관성을 제기할 것이라는 보도에 10% 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2024년 3월 27일 수요일, 미국 뉴욕의 약국에서 판매 중인 Kenvue Inc.의 타이레놀 브랜드 진통제. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Kenvue 주식은 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어가 임산부의 회사 진통제 타이레놀 사용과 자폐증을 연관시킬 가능성이 있다는 보도 이후 금요일에 10% 이상 하락했습니다. 월스트리트저널은 금요일 보도에서 보건복지부가 이번 달 해당 연관성을 제시하는 보고서를 발표할 예정이라고 전했습니다. 저널에 따르면, 이 보고서는 또한 수용성 비타민인 엽산에서 추출한 약물이 일부 사람들의 발달 장애 증상 치료에 사용될 수 있다고 제안할 것입니다. 속보입니다. 업데이트를 위해 새로고침하세요. 출처: https://www.cnbc.com/2025/09/05/rfk-tylenol-autism-kenvue-stock-for-url.html
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:24
미국 고용 시장 균열 확대로 비트코인 상승
비트코인이 미국 고용 시장 균열 확대로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 노동 시장이 월스트리트에 충격파를 보냈고, 비트코인(BTC)이 이에 반응하여 움직였습니다. 데이터에 따르면 8월 고용 보고서는 2021년 이후 가장 약한 급여 증가를 보여주며, 미국 경제 건전성에 대한 경고를 울리는 동시에 암호화폐와 같은 대체 자산에 대한 새로운 수요를 촉진했습니다. 투자자들이 미국 고용 상황의 균열에 반응하며 비트코인 상승 스폰서드 스폰서드 미국 노동통계국(BLS)은 8월에 경제가 단 22,000개의 일자리만 추가했다고 보고했으며, 이는 75,000개 예상치를 크게 밑도는 수치입니다. 한편, 실업률은 4.3%로 상승하여 2021년 10월 이후 최고치를 기록했습니다. 이는 이전에 회복력이 있어 보였던 노동 시장의 균열을 강조합니다. 과거 보고서에 대한 수정은 암울함을 더했으며, 6월과 7월 수치는 총 285,000개의 일자리가 하향 조정되었습니다. "2개월 동안 총 -285,000개의 일자리입니다. 여기서 무슨 일이 일어나고 있는 거죠?" 분석가들이 제기했습니다. 워싱턴 포스트의 헤더 롱은 8월 수치를 또 다른 하락장 고용 보고서로 강조했습니다. 그러나 임금이 전년 대비(YoY) 3.7% 상승하여 2.7%의 인플레이션을 앞질렀지만, 더 넓은 범위의 둔화는 부인할 수 없습니다. 속보: 또 다른 하락장 고용 보고서. 미국 경제는 8월에 단 22,000개의 일자리만 추가했습니다. 이는 예상보다 훨씬 약한 수치입니다. 실업률은 4.3%로 상승했습니다 --> 2021년 10월 이후 최고치. 6월 일자리 증가는 -13,000개(!)로 하향 조정되었습니다. 7월은 약간 상향 조정되어 79k(기존... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 2025년 9월 5일 이러한 악화는 충격적인 세부 사항과 함께 나타납니다. 블룸버그는 미국 기업들이 8월에 단 1,494개의 새로운 일자리만 발표했다고 보도했으며, 이는 2009년 이후 해당 월 최저치입니다. 한편, 해고는 39% 급증하여 85,979건에 달했습니다. 스폰서드 스폰서드 지금 경제가 얼마나 약한지 깨닫지 못하고 있습니다. 직업이 있다면, 목숨을 걸고 그것을 유지하세요. 해고당하면 다른 일자리를 찾는 데 몇 년이 걸릴 것이기 때문입니다. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:14
장기 비트코인 보유자, 1만 달러 투자로 750만 달러 수익 달성, 그러나 그의 새로운 투자가 모두의 관심을 끌고 있다
장타매매 비트코인 홀더가 1만 달러 투자로 750만 달러를 벌었지만, 그의 새로운 투자가 모두의 관심을 끌고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 몇몇 투자자들만이 BTC가 얼마나 성장할지 예측할 수 있었습니다. 그러나 현재 11만 달러를 넘어서며 초기 투자자들에게 보상을 안겨주고 있습니다. 약 10년 전 BTC에 단 1만 달러를 투자한 한 초기 투자자는 이제 그것을 750만 달러의 재산으로 바꾸었습니다. 하지만 그는 거기서 멈추지 않습니다. 대신, 그의 관심은 놀라운 새 프로젝트인 Little Pepe(LILPEPE)로 옮겨갔습니다. 이는 투자자들의 관심을 끌고 있는 밈 기반 레이어-2 토큰입니다. 비트코인(BTC) 성공 스토리 비트코인의 회복력은 계속해서 증명되어 왔습니다. 여러 번의 폭락, 규제 싸움, 전통 금융의 회의론에도 불구하고 BTC는 디지털 골드로서의 위치를 확보했습니다. 2025년, 미국과 유럽에서 비트코인 ETF 출시 이후 기관 채택이 가속화되어 6자리 영역으로 진입했습니다. 이 투자자와 같은 장타매매 홀더들은 비트코인의 부를 창출하는 힘의 궁극적인 증거입니다. 이 투자자는 약 200달러 수준에서 일찍 진입했습니다. 그는 잔혹한 폭락과 열광적인 랠리를 견뎌냈습니다. 현재 11만 달러 이상에서 거래되는 BTC는 세계에서 가장 안전한 가치 저장소로서의 위치를 유지하고 있습니다. 그러나 비트코인은 성숙해졌습니다. 안전한 가치 저장소로 남아있지만, 그 성장 궤적은 바이럴 잠재력이 있는 신흥 토큰들에 비해 더 안정적일 것입니다. 바로 여기서 Little Pepe(LILPEPE)가 등장합니다. 왜 Little Pepe(LILPEPE)가 모두의 관심을 끌고 있는가 백만장자 비트코인 OG와 다른 투자자들의 관심을 끄는 것은 단순히 밈이 아닙니다. 그것은 인프라와 타이밍입니다. Little Pepe는 또 다른 모방 코인이 아닙니다. 밈과 초고속, 저비용 거래에 최적화된 전체 레이어 2 블록체인을 구축하고 있습니다. 순전히 과대 선전에만 의존했던 이전의 밈 토큰과 달리, $LILPEPE는 커뮤니티 문화와 진지한 기술을 융합합니다: 레이어-2 확장성: 밈 코인을 위해 설계된 빠르고 저비용 체인. Pepe's Pump Pad: Bonk.fun과 Pump.fun에 필적하는 네이티브 런치패드. 이를 통해 제작자는 공정하고 봇에 강한 토큰을 출시할 수 있습니다. 0% 세금 및 안티-스나이퍼 보호: 최대화...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:00
BitMine Immersion, NYSE American에 상장
BitMine Immersion이 NYSE American에 상장되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: BitMine Immersion이 NYSE American에 상장되어 주주의 암호화폐 승인을 우회했습니다. 암호화폐 투자를 위해 주식 공모를 통해 1800만 달러를 조달했습니다. 시장은 NYSE American의 잠재적 암호화폐 유입에 대한 규제 당국의 반응을 기다리고 있습니다. Jonathan Bates CEO가 이끄는 BitMine Immersion Technologies는 NYSE American에 상장되어 새로운 주식 발행에 대한 주주 동의를 우회함으로써 Nasdaq의 엄격한 규칙과 차별화되었습니다. 이 상장은 규제 변화를 의미하며, 규제 감시가 강화되는 가운데 암호화폐 축적 및 거래 관행에 관한 기업 전략에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. BitMine의 NYSE American 상장: Nasdaq 규범에서의 변화 이 상장은 NYSE American이 암호화폐 인수를 위한 자금 조달에 주주 승인을 강제하지 않기 때문에 암호화폐 기업들에게 기회를 열어줍니다. 또한 제약이 줄어들어 더 많은 블록체인 기업들이 유사한 상장을 고려하도록 장려할 수 있습니다. BitMine의 움직임에 대한 업계 반응은 Nasdaq 상장 기업들과 비교했을 때 공개 검토가 부재하다는 점에 초점을 맞추고 있습니다. SEC와 같은 규제 기관들은 논평을 자제하고 있지만, 이 분야가 이러한 진화하는 환경에 어떻게 적응할 것인지에 대한 관심이 계속되고 있습니다. BitMine Immersion Technologies의 회장 겸 CEO인 Jonathan Bates는 "비트코인과 이더리움을 축적하는 우리의 전략은 시장에서 우리를 독특하게 위치시키며, 다른 거래소에서 요구하는 전통적인 승인 과정을 우회하면서 자본을 활용할 수 있게 합니다."라고 말했습니다. 암호화폐 상장에 대한 시장 역학과 규제 관심 알고 계셨나요? BitMine의 NYSE American 상장은 자금이 풍부한 암호화폐 기업들이 거래소에서 비용을 절약할 수 있도록 유연성을 높인 이전의 변화와 유사한 전략적 변화를 반영합니다. 2025년 9월 5일 기준 CoinMarketCap의 이더리움(ETH) 데이터에 따르면, 가격은 $4,293.53이며 시가총액은 formatNumber(518251117254, 2)입니다. 최근 추세는 24시간 동안 0.26% 하락했으나 60일 동안 69.05% 상승하여 주목할 만한 변동성과 함께 시장 내 강한 투자 관심을 보여줍니다. 이더리움(ETH), 일일 차트, 2025년 9월 5일 15시 38분(UTC) CoinMarketCap 스크린샷. 출처: CoinMarketCap Coincu Research의 통찰에 따르면 BitMine의 전략적...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:56
에미넴, 새 영화 덕분에 한 차트에서 두 번째 커리어 승리를 거두다
에미넴이 새 영화 덕분에 한 차트에서 두 번째 커리어 승리를 거두었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에미넴의 'Stans' 사운드트랙이 공식 사운드트랙 앨범 차트에서 19위로 데뷔했으며, 새 곡 "Everybody's Looking at Me"는 여러 싱글 차트에 진입했습니다. 암스테르담, 네덜란드 - 4월 30일: 래퍼 에미넴이 2000년 4월 30일 네덜란드 암스테르담의 파라디소에서 공연하고 있습니다. (사진: Frans Schellekens/Redferns) Redferns 에미넴의 'Stans'는 놀라운 스토리 이상의 것을 가지고 있습니다. 이 새로운 다큐멘터리는 힙합 스타의 가장 열렬한 팬들과 "stan"이라는 용어가 어떻게 싱글에서 문화적 약어로 변화했는지에 초점을 맞추고 있으며, 짧은 극장 상영 후 8월 말 Paramount+에 공개되었습니다. 영화와 함께 발매된 사운드트랙은 영국에서 이미 성공을 거두었습니다. 이 프로젝트는 래퍼에게 최근에야 진입하기 시작한 장르 차트에서 또 다른 등장을 안겨주었습니다. Stans, 사운드트랙 차트에 데뷔 'Stans'는 이번 주 공식 사운드트랙 앨범 차트에서 19위로 데뷔했습니다. 이는 이번에 50개 자리 명단에 유일하게 새로 진입한 작품입니다. 에미넴의 포트나이트 라디오가 먼저 왔다 에미넴은 공식 사운드트랙 앨범 차트에서 두 번째 커리어 진입을 기록했습니다. 첫 번째는 2024년 3월 자신의 포트나이트 라디오로 이루어졌습니다. 그 컴필레이션은 1위로 진입해 2주 동안 유지한 후 물러났습니다. 'Stans'는 정상으로 시작하지는 않았지만, 명단에서 그의 총 등장 횟수를 두 배로 늘렸습니다. Stans, 다운로드 집계에 진입 이 새 앨범은 영국에서 두 번째 랭킹에도 진입했습니다. 'Stans'는 공식 앨범 다운로드 차트에서 52위로 시작하며, 에미넴의 14번째 차트 진입작이 되었습니다. "Not Afraid"와 "Rap God" 'Stans'는 12곡을 수록하고 있으며, 그 중 3곡은 "Stan"의 버전들입니다. 트랙리스트에는 또한 "Everybody's Looking at Me"가 포함되어 있는데, 이는 이전에 미공개된 곡으로 오랜 리스너들에게 "Not...과 같은 카탈로그 선정곡들과 함께 진정으로 새로운 무언가를 제공합니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:45
Chainlink Reserve가 LINK의 다음 상승장을 이끌 수 있다
Chainlink 리저브가 LINK의 다음 상승장을 이끌 수 있다는 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 암호화폐 시장은 종종 큰 촉매제에 의해 움직입니다. Chainlink(LINK)는 Chainlink 리저브에서 가장 강력한 촉매제 중 하나를 찾았을 수 있습니다. 이 온체인 리저브는 2025년 8월 7일에 Chainlink 네트워크의 장기적 성장을 지원하기 위해 출시되었습니다. 워밍업에 의존하는 대신, 두 가지 출처를 통해 실제 수익을 사용하여 LINK를 꾸준히 축적합니다. 이는 온체인 탈중앙화 금융(DeFi) 사용과 Mastercard 및 UBS와 같은 기업 거인들입니다. 이는 단순한 트레저리 설정 이상으로, LINK의 다음 상승장을 촉진할 수 있는 구조적인 추진력입니다. 성장하는 Chainlink 리저브: 숫자는 거짓말하지 않습니다 Chainlink의 성장은 매우 빠르게 진행되고 있으며 눈에 띕니다. 현재 리저브 업데이트에 따르면 리저브 총액은 237,014 LINK이며, 최근 43,937 LINK가 추가되었습니다. 이는 한 달도 안 되는 기간 동안 540만 달러 이상의 토큰이 유통에서 제거되었음을 보여줍니다. 토큰을 구매하고 잠금으로써 희소성이 생성되고, 수요가 증가하면 가격에 상승 압력이 느껴집니다. 리저브 작동 방식 Chainlink가 수익을 얻을 때마다 자동으로 LINK로 전환되어 리저브에 추가됩니다. 이는 현물 시장에서 토큰의 매수 압력이 모든 새로운 기업 거래나 DeFi 통합에 의해 직접 생성된다는 것을 의미합니다. 이는 차례로 현물 시장에서 LINK에 대한 매수 압력을 직접 행사합니다. 처음으로 Chainlink의 네트워크 성장이 LINK의 가치와 직접 연결되었습니다. 안전한 데이터 피드 제공과 스마트 계약 구동에만 의존했던 때와는 달리. 투명성이 신뢰를 구축합니다 Chainlink 리저브는 투명성으로 인해 매력적입니다. 공개 대시보드는 누구나 현재 보유 중인 LINK의 양과 그것이 유통 공급량에 어떤 영향을 미치는지 확인할 수 있도록 열려 있습니다. 수년간 계획된 출금이 없다는 것은 이것이 단타매매가 아니라 장기적인 지속 가능성에 관한 것임을 분명히 보여줍니다. Chainlink 리저브 활동 (출처: Chainlink) 왜 이 리저브...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:40
XRP가 비트코인을 능가할까? 전문가가 인수를 주도할 요인을 밝히다
XRP가 비트코인을 능가할까? 전문가가 역전을 이끌 요인을 밝히다 BitcoinEthereumNews.com에 게시된 글입니다. XRP가 비트코인을 능가할 수 있을지에 대한 논쟁이 이번 사이클에서 더욱 치열해졌으며, 많은 분석가들과 평론가들이 이 가능성에 대해 의견을 내놓았습니다. 암호화폐 분석가이자 평론가인 CryptoSensei가 X에 게시한 최근 영상에서 이 논의를 다루었는데, 그는 블록체인 상호운용성, 규제, 토큰화된 실물 자산의 발전이 결국 XRP를 비트코인보다 앞서게 할 수 있다는 대담한 주장을 했습니다. 전문가의 주장: 비트코인을 앞서는 XRP 비트코인이 현재 가장 큰 암호화폐이지만, 이번 사이클에서 XRP의 위치는 지배력 변화에 대한 논의를 증가시켰습니다. 흥미롭게도, XRP는 지난 몇 달 동안 많은 암호화폐들을 추월했으며 현재 시가총액 측면에서 이더리움의 뒤를 바짝 쫓고 있습니다. 그의 영상에서 CryptoSensei는 향후 10년 동안의 블록체인 채택의 더 넓은 궤적에 초점을 맞췄는데, 이는 주식, 채권, 파생상품, 부동산과 같은 실물 자산을 디지털 시스템에 통합하는 것을 포함할 것입니다. 그는 현재 이러한 시장의 작은 부분만이 온체인 처리되고 있으며, 향후 10년 동안 이 수치가 아마도 5~10퍼센트 정도만 상승할 것이라고 예측했습니다. 이러한 성장 속도는 G7과 G20의 워킹 그룹이 가치가 국경을 원활하게 이동할 수 있도록 법률을 조정하는 글로벌 규제 협력에 의해 결정될 것입니다. 이 과정에서 블록체인의 상호운용성이 필수적일 것입니다. 이에 따라 CryptoSensei는 Chainlink, Ripple 및 실물 자산을 블록체인 플랫폼에 연결하는 다른 회사들의 역할을 강조했으며, 특히 XRP가 정상에 오를 잠재력을 가지고 있다고 지적했습니다. "분명히, 우리는 XRP가 비트코인 앞에서 1위가 되는 것을 보고 싶습니다,"라고 그는 말하며, 규제, 상호운용성, 토큰화의 조합이 이러한 결과를 가능하게 할 수 있다고 덧붙였습니다. 비트코인을 능가할 알트코인? Ripple과 그 암호화폐 XRP는 오랫동안...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:25
도지코인 ETF 다음 주 미국에서 출시될 수 있어: 분석가
도지코인 ETF가 다음 주 미국에서 출시될 수 있다: 분석가 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 블룸버그 분석가 에릭 발추나스에 따르면, 첫 번째 도지코인 상장지수펀드가 이르면 다음 주에 미국에서 출시될 수 있습니다. "렉스가 아래 트윗과 그들이 방금 제출한 유효한 투자설명서를 기반으로 $SSK와 같은 40 Act를 통해 다음 주에 도지 ETF를 출시할 것 같습니다," 발추나스는 목요일 X 게시물에서 상장지수펀드(ETF) 발행사 REX Shares가 미국 증권거래위원회에 투자설명서를 제출한 것을 언급하며 말했습니다. 투자설명서 제출에서 REX는 "DOGE는 비교적 새로운 혁신이며 독특하고 상당한 위험에 노출되어 있습니다. DOGE 시장은 급격한 가격 변동, 변화 및 불확실성에 노출되어 있습니다"라고 경고했습니다. 출처: REX Shares CoinMarketCap에 따르면, 지난 1년 동안 도지코인(DOGE)은 116.67% 상승했습니다. 그러나 출판 시점에 $0.2129에 거래되며 12월 $0.4672의 2024년 최고치에서 54% 하락했습니다. REX는 "규제 우회" 경로를 취하고 있습니다 대부분의 암호화폐 ETF는 발행사가 SEC에 S-1 양식과 19b-4 양식을 제출해야 하지만, 40 Act 펀드는 다른 경로를 따르며 REX Shares가 솔라나 생태계 스테이킹 ETF를 출시하는 데 사용한 것과 동일한 접근 방식입니다. ETF Store 사장 네이트 게라치는 이전에 40 Act 전략을 "규제 우회"라고 설명했습니다. 전통적인 경로를 추구하는 ETF 발행사들은 여전히 SEC의 결정을 기다리고 있습니다. 4월 10일, 21Shares는 도지코인 ETF 출시를 제안하는 신청서를 제출했으며, 이는 경쟁사인 Bitwise와 Grayscale의 유사한 신청 직후였습니다. 한편, REX는 40 Act에 따라 OFFICIAL TRUMP(TRUMP)를 추적하는 ETF도 신청했으며, 이는 토큰을 보유하는 해외 회사의 주식을 구매할 것입니다. 도지코인은 수년간 주류 미디어의 관심을 계속 끌어왔습니다 암호화폐에 투자한 적이 없는 사람들도 도지코인에 익숙할 가능성이 높으며, 이는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:22
엄청난 파워볼 잭팟은 드래프트킹스에게 큰 도움이 됩니다
이 게시물 '거대한 파워볼 잭팟이 DraftKings에게 큰 도움이 된다'는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images 파워볼 열풍이 확산되고 있으며 잭팟이 18억 달러에 도달했습니다 — 이는 미국 복권 역사상 두 번째로 큰 상금입니다. 이 거대한 상금에 대한 열광은 DraftKings가 소유하고 16개 주에서 이용 가능한 복권 배달 서비스인 Jackpocket의 사업을 촉진하고 있습니다. DraftKings에 따르면 이번 파워볼 기간 동안 Jackpocket을 통해 1500만 장의 파워볼 복권 티켓이 주문되었습니다. 이번 주 수요일에서 목요일까지 플랫폼에서의 파워볼 복권 티켓 판매가 하루 만에 130% 증가했습니다. 그리고 수요일 하루 판매량만 전주 대비 200% 증가했습니다. Lotto.com과 Jackpot.com도 온라인 복권 판매를 제공합니다. 9월 3일 가장 최근 추첨에서는 5개의 당첨 번호를 모두 맞춘 티켓이 없었습니다. 파워볼에 따르면, 잭팟은 이월되어 예상 14억 달러에서 금요일 기준 이번 주 예상 18억 달러로 증가했습니다. 이는 일시불로 약 8억 2640만 달러의 지급액이 될 것입니다. 고객들은 DraftKings 앱에서 복권 티켓을 구매하고, 배달 서비스가 주문을 이행하며 고객 예치금에 수수료를 부과합니다 — 이는 예를 들어 음식 배달을 위한 Uber Eats와 크게 다르지 않은 모델입니다. 그러나 많은 주에서는 복권 티켓의 온라인 또는 배달 판매를 허용하지 않습니다. 올해 텍사스는 9500만 달러의 잭팟을 획득하기 위해 거의 모든 번호 조합에 2500만 달러를 지출했다고 알려진 복권 티켓 구매자 그룹과 관련된 스캔들 이후 Jackpocket과 다른 배달 서비스의 운영을 금지했습니다. DraftKings CEO 제이슨 로빈스는 5월 CNBC에 이 금지 조치가 실망스러웠다고 말했는데, 이는 텍사스 주가 사업 성장에 의미 있게 기여할 수 있었기 때문입니다. DraftKings는 Jackpocket이 2026 회계연도까지 2억 6000만 달러에서 3억 4000만 달러의 추가 수익과 6000만 달러에서 1억 달러의 EBITDA에 기여할 것으로 예상합니다. 로빈스는 2024년...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:09
캐나다 참가율이 이전 65.2%에서 8월에 65.1%로 하락했습니다
캐나다 참가율이 8월에 이전 65.2%에서 65.1%로 하락했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 도구는 정보 제공 목적으로만 사용되며 어떤 식으로든 이러한 자산을 매수하거나 매도하라는 권장 사항으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자 전체 또는 일부의 손실과 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용(원금의 전체 손실 포함)은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않는 한, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식에도 포지션을 가지고 있지 않으며 언급된 회사와 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인한 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류 및 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 고문이 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 01:00
