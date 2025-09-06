MEXC 거래소
크립토퀀트: 비트코인 보유량 기록 경신, 구매는 둔화
크립토퀀트: 비트코인 보유량 기록 경신, 매수세는 둔화 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 크립토퀀트는 매수세가 둔화되는 가운데도 비트코인 재무 기업들이 새로운 기록을 세웠다고 밝혔습니다. 연구진은 2025년 보유량이 기록적인 수준에 도달했다고 보고합니다. 기록적인 축적, 가벼워진 매수: 크립토퀀트가 더 차가워진 2025년을 예측 팀의 최신 보고서에 따르면 크립토퀀트의 검토와 연구 방법론에 따라 기업들이 보유한 비트코인은 840,000개에 달합니다. 전략은 637,000개 이상의 비트코인을 통제하며, 가장 큰 [...]
$0.03665
+72.71%
COM
$0.011199
+2.62%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:22
Bitwise, 새로운 투자 영역을 공개하기 위한 중요한 단계를 밟다
게시물 Bitwise Takes Crucial Step Towards Unveiling A New Investment Frontier가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AVAX ETF: Bitwise가 새로운 투자 영역을 공개하기 위한 중요한 단계를 밟다
COM
$0.011199
+2.62%
AVAX
$27.97
-1.65%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:17
패트리어츠 리시버 케이션 부테 '전환점을 맞이해' 선발 선수가 되다
패트리어츠 리시버 케이션 부테 '전환점을 맞아' 선발로 발돋움했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2023년 미국 프로 풋볼 리그(NFL) 드래프트 6라운드에서 뉴잉글랜드 패트리어츠에 선발된 이후, 와이드 리시버 케이션 부테는 스크래치에서 선발로 성장했습니다. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. 케이션 부테는 세 번째 포지션 코치와 함께 세 번째 시즌을 맞이합니다. 하지만 이 와이드 리시버는 뉴잉글랜드 패트리어츠의 "X" 역할에서 예상 선발로 시즌을 시작합니다. 이러한 결과는 봄 예측에서는 예상하기 어려웠을 것입니다. 트레이드 루머는 지나갔습니다. 조직적인 팀 활동, 필수 미니캠프, 트레이닝 캠프, 53인 로스터 마감일도 모두 지났습니다. 2023년 NFL 드래프트 전체 187순위 지명자는 9월이 시작되면서도 여전히 팀에 남아 있습니다. "그는 정말로 전문 풋볼 선수가 되는 전환점을 맞았다고 생각합니다," 패트리어츠 와이드 리시버 코치 토드 다우닝이 목요일 질레트 스타디움에서 기자들에게 말했습니다. "처음 만났을 때 그는 정말 재능 있는 풋볼 선수였죠." 그의 드래프트 클래스에서는 21명의 와이드아웃 유망주들이 부테보다 먼저 선택되었습니다. 한때 학교와 SEC 단일 경기 기록인 308 리시빙 야드를 기록한 전 5성급 LSU 리크루트는 6라운드에서 다크호스로 폭스버러에 왔습니다. 그 이후 헤드 코치 타이틀은 빌 벨리칙에서 제로드 메이요를 거쳐 마이크 브라벨로 바뀌었습니다. 스태프와 로스터 모두 대대적인 개편이 이어졌습니다. "3년차로 접어들면서, 선수로서 선택권이 있다고 생각하지만 사실은 그렇지 않습니다," 부테는 지난달 2025년 참여에 대해 말했습니다. "정말로 얼마나 간절히 원하느냐에 달려 있습니다. 정말 원한다면, 여기 있기 위해 해야 할 일을 할 것입니다." 신인 시즌에는 몇 차례 출전 기회가 있었습니다...
T
$0.01497
-0.72%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
CAMP
$0.03473
-13.30%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:06
8억 5900만 달러 비트코인 미스터리, 암호화폐 흔적이 블록체인에서 사라져 코인베이스 충격
8억 5900만 달러 비트코인 미스터리, 암호화폐의 흔적이 블록체인에서 사라져 코인베이스를 놀라게 하다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이번 분기 최대 규모의 유출 중 하나로, 7,625 BTC 또는 달러 환산 8억 5900만 달러가 코인베이스 스토리지에서 완전히 새로운 월렛으로 이동했습니다. 이 이체는 그 규모뿐만 아니라 BTC가 분할된 방식 때문에도 주목을 받았습니다. 일반적인 이체와 달리, 코인들은 각각 약 150 BTC(약 1600만 달러)씩 묶여 50개의 새 주소로 분배되었습니다. 유일한 예외는 121 BTC의 더 작은 배치로, 이는 미사용 상태로 남겨졌습니다. 이러한 분배는 개인 사용자의 작업인 경우가 드물기 때문에, 이는 공개 주문장 외부에서 발생하는 조정된 스토리지 이동이나 구조화된 정산처럼 보입니다. 후속 움직임이 이 패턴을 확인했습니다. 많은 출력이 곧 사용된 것으로 표시되어 흔적이 여러 주소에 걸쳐 계속되었음을 의미합니다. 비트코인 고래들은 실제 고래처럼 움직인다 이 거래를 주목할 만하게 만드는 것은 단순히 숫자 자체가 아니라 시장 상위층에서 비트코인이 어떻게 움직이는지를 반영하는 방식입니다. 소매 출금은 더 인간적이며, 종종 시끄럽고 불규칙합니다. 하지만 오늘 코인베이스에서 이루어진 이러한 이체는 신중한 크기 조정, 즉각적인 재분배 및 완전히 새로운 월렛 사용을 보여줍니다. 이는 보관자가 준비금을 이동하거나 기관 자금이 거래소 장부에서 벗어나 정산되는 특징입니다. 여기서의 규모와 구조의 조합은 이 출금을 최근 몇 주 동안 가장 큰 규모 중 하나로 만듭니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 03:04
브루스 스프링스틴, 그의 전기 영화가 개봉하기 직전 주요 신규 발매 발표
브루스 스프링스틴이 자신의 전기 영화가 개봉되기 직전에 대규모 신규 발매를 발표했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브루스 스프링스틴이 미발표 트랙, "일렉트릭 네브래스카" 세션 및 새 영화가 포함된 5장짜리 세트인 네브래스카 '82: 확장판을 10월 17일 발매한다고 발표했습니다. 샌디에고, 캘리포니아 - 3월 25일: 브루스 스프링스틴과 E 스트리트 밴드의 브루스 스프링스틴이 2024년 3월 25일 캘리포니아 샌디에고의 페창가 아레나에서 공연하고 있습니다. (사진: Daniel Knighton/Getty Images) Getty Images 브루스 스프링스틴이 금고를 열고 팬들에게 그들이 원하는 것을 더 많이 제공하고 있습니다. 네브래스카 '82: 확장판은 10월 17일 소니 뮤직을 통해 출시됩니다. 이 5장짜리 컬렉션은 록커의 카탈로그 중 가장 섬뜩한 앨범 중 하나인 네브래스카와 관련된 미발표 및 재발견된 녹음물을 한데 모았습니다. 이 긴 세트에는 오랫동안 소문으로만 떠돌던 "일렉트릭 네브래스카" 세션이 포함되어 있습니다 - E 스트리트 밴드 멤버들이 참여한 많은 네브래스카 곡들의 전체 밴드 연주입니다. 스프링스틴은 원래 로파이 솔로 트랙을 더 전기적인 사운드로 재작업하려고 했지만, 그 결과물은 보류되었습니다. 간소화된 "Born in the U.S.A." 해당 세션에는 1982년 4월 스프링스틴과 그의 오랜 백업 뮤지션 몇 명이 녹음한, 이전에 들어본 적 없는 간소화된 "Born in the U.S.A." 버전이 포함되어 있습니다. "Born in the U.S.A."는 원래 네브래스카 시대에 작곡되었지만 스프링스틴의 1984년 동명의 블록버스터 앨범에서야 등장했습니다. 확장판에는 또한 뉴저지 자택에서 4트랙 레코더에 직접 녹음한 스프링스틴의 솔로 네브래스카 홈 세션의 희귀 트랙들이 수록되어 있습니다. 그 중에는 "Losin' Kind," "Child Bride," 그리고 "Downbound Train"의 초기 버전들과 함께 1982년 일회성 세션에서 발굴된 "Gun in Every Home"과 "On the Prowl" 같은 트랙들이 있습니다. 새로운 브루스 스프링스틴 콘서트 영화 원본 네브래스카 앨
T
$0.01497
-0.72%
U
$0.009315
-4.08%
OCT
$0.07474
-2.93%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:51
캐나다 실업률, 8월에 예상 7%보다 높은 7.1%로 상승
캐나다 실업률, 8월에 예상 7%보다 높은 7.1%로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캐나다의 실업률이 8월에 7%를 넘었습니다. USD/CAD는 약 1.3800 수준에서 당일 거의 변동 없이 거래되고 있습니다. 캐나다 통계청이 금요일에 발표한 바에 따르면 캐나다의 실업률은 7월 6.9%에서 8월 7.1%로 상승했습니다. 이 수치는 시장 예상치인 7%보다 나쁜 결과입니다. "8월 고용은 66,000명(-0.3%) 감소했으며, 이는 주로 시간제 근무 감소의 결과입니다,"라고 캐나다 통계청은 보도자료에서 밝혔습니다. 보고서의 다른 세부 사항에 따르면 경제활동참가율은 65.1%로 소폭 하락했으며, 평균 시간당 임금은 연간 기준으로 3.6% 상승했습니다. 캐나다 고용 데이터에 대한 시장 반응 USD/CAD는 미국 세션 초반에 1.3750 근처의 3일 최저치로 하락했는데, 이는 미국의 실망스러운 고용 데이터 발표 이후 미국 달러(USD)가 강한 매도 압력을 받았기 때문입니다. 미국 비농업 고용이 8월에 단 22,000명만 증가했다고 나타났습니다. 그러나 캐나다의 고용 데이터가 기대에 미치지 못하면서 USD/CAD는 일일 손실의 상당 부분을 만회했으며, 마지막으로 1.3800에서 거래되며 당일 0.12% 하락한 모습을 보였습니다. 고용 FAQ 노동 시장 상황은 경제 건전성을 평가하는 핵심 요소이며 따라서 통화 가치 평가의 주요 동인입니다. 높은 고용률 또는 낮은 실업률은 소비자 지출과 경제 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 현지 통화 가치를 높입니다. 또한 매우 긴축된 노동 시장 - 빈 자리를 채울 근로자가 부족한 상황 - 은 낮은 노동 공급과 높은 수요가 임금 상승으로 이어지기 때문에 인플레이션 수준과 통화 정책에도 영향을 미칠 수 있습니다. 경제에서 급여가 성장하는 속도는 정책 입안자들에게 중요합니다. 높은 임금 상승은 가계가 지출할 돈이 더 많다는 것을 의미하며, 일반적으로 가격...
NEAR
$2.841
-2.73%
MORE
$0.03665
+72.71%
COM
$0.011199
+2.62%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:48
비트코인 - MARA, 8월에 705 BTC 채굴 후 경쟁사 Riot, CleanSpark 앞서
비트코인 - MARA, 8월에 705 BTC를 채굴한 후 경쟁사 Riot, CleanSpark을 앞서다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 MARA는 8월에 705 BTC를 채굴하고 일부를 구매하여 총 보유량을 52.4K로 늘렸습니다. 회사 CEO는 '느린' 성장이 글로벌 경쟁 때문이라고 믿고 있습니다. MARA는 8월 생산량과 전체 성장에서 여러 비트코인 채굴자들을 이끌었습니다. 회사는 지난달 705 BTC를 생산했다고 보고했는데, 이는 7월의 703 BTC보다 약간 증가한 수치입니다. 전체적으로, BTC 보유량은 7월 말 수치에서 52,447 BTC로 급증했습니다. Fred Thiel CEO에 따르면, 그들은 또한 8월 시장 위축 기간 동안 '전략적 입찰'을 했습니다. "월 동안 비트코인 가격이 하락한 것을 고려하여, 우리는 전략적으로 자금을 추가할 기회를 잡았고 현재 52,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다." 출처: Bitcoin Treasuries MARA, 경쟁 BTC 채굴자들을 앞서다 반면, 다른 경쟁사들은 MARA보다 적은 BTC를 생산했습니다. 예를 들어, Riot Platforms는 477 BTC를 생산했고 CleanSpark은 657 BTC를 관리했습니다. 또 다른 회사인 BitFuFu는 8월에 408 BTC를 채굴했는데, 이는 월별(MoM) 기준으로 12% 하락한 수치입니다. 그러나 MARA의 채굴은 7월 생산량에 비해 미미했습니다. 부진한 성과에 대응하여, Thiel은 해당 분야의 글로벌 경쟁이 6% 증가했다고 주장했습니다. "지난달과 비슷하게, 우리는 8월에 208개의 블록을 생산했으며 글로벌 해시레이트는 월별로 6% 증가하여 평균 949 EH/s에 도달했습니다." 이는 8월에 네트워크에 더 많은 채굴자가 있었음을 의미합니다. 경쟁 증가는 항상 네트워크 난이도와 블록을 확인하는 데 필요한 전체 자원을 증가시킵니다. 간단히 말해, 채굴 작업이 상대적으로 비싸고 어려워집니다. 출처: Blockchain 차트에 따르면, 네트워크 난이도는 실제로 8월에 118조에서 거의 130조라는 기록적인 수준으로 상승했으며, 이는 지난달의 치열한 경쟁을 강조합니다. 그러나 주목할 만한 점은 MARA의 주가가 업데이트 후 거의 5% 하락하여 목요일 거래를...
BID
$0.06164
-10.09%
BTC
$121,434.97
-0.78%
MORE
$0.03665
+72.71%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:40
카우보이와 이글스 간의 비 지연 난타전을 하이라이트한 침 게이트
이 게시물 "침 게이트, 카우보이와 이글스 간의 비 지연 난타전을 하이라이트하다"가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 필라델피아, 펜실베이니아 - 9월 04일: 필라델피아 이글스의 제일런 카터 #98이 링컨 파이낸셜 필드에서 열린 경기 1쿼터 중 댈러스 카우보이즈를 상대로 비신사적 행위 페널티를 받고 퇴장당한 후 경기장을 떠나고 있습니다. 2025년 9월 04일, 필라델피아, 펜실베이니아. (사진: 미첼 레프/게티 이미지) 게티 이미지 필라델피아 이글스와 댈러스 카우보이즈 간의 시즌 개막전은 그 자체로 경기 내 흥미진진한 요소가 있었지만, 경기의 가장 큰 전환점은 공이 스냅되기 전에 발생했습니다. 이글스 스태프가 부상당한 풀백 벤 밴슈머렌을 돌보는 짧은 휴식 시간 동안, 필라델피아 수비 태클 제일런 카터가 경기 첫 스냅 전 서로 말다툼을 하던 중 카우보이즈 쿼터백 닥 프레스콧의 얼굴에 침을 뱉었습니다. 카터의 행동으로 그는 팀의 최종 24-20 승리에서 퇴장당했고 1주차 이후 잠재적 출장 정지에 대한 소문이 돌기 시작했습니다. 이후 NBC 방송은 카터와 프레스콧 사이의 충돌에 대한 또 다른 비디오 각도를 포착할 수 있었습니다. 새로운 각도에서는 댈러스 시그널 콜러가 먼저 침을 뱉은 것으로 나타났는데, 카터의 얼굴을 겨냥한 것은 아니었지만 적어도 그의 근처를 향한 것이었습니다. 프레스콧은 짧은 공격 허들 후 카터 방향으로 걸어가 공격 라인맨의 어깨 옆에 서서 첫 번째 침을 뱉을 수 있었습니다. 카터는 프레스콧의 얼굴에 직접 침을 뱉어 보복했고, 이로 인해 15야드 비신사적 행위 페널티와 자동 퇴장을 받았습니다. "이것은 경기에서 실격 가능한 반칙입니다," 심판 숀 스미스는 경기 3쿼터 번개 지연 동안 풀 리포터에게 말했습니다. "이것은 비축구적 행위입니다." 카터는 경기 후 미디어에 자신의 생각을 표현하며 상황에 대해 후회했습니다. "제 쪽에서 실수가 있었습니다," 카터는 필라델피아를 통해 말했습니다...
NEAR
$2.841
-2.73%
T
$0.01497
-0.72%
PHOTO
$0.7818
+34.42%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:21
포켓몬 트레이딩 카드, 실물 연계 자산 공간에서 폴리마켓 순간을 맞이하다
포켓몬 트레이딩 카드가 실물 연계 자산 공간에서 폴리마켓 순간을 맞이했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 포켓몬 트레이딩 카드는 대규모로 온체인으로 이동하는 다음 실물 연계 자산이 될 수 있으며, 잠재적으로 214억 달러 규모의 시장을 블록체인으로 가져올 수 있습니다. "포켓몬과 다른 [트레이딩 카드 게임]은 곧 '폴리마켓 순간'을 맞이할 것입니다,"라고 Bitwise 리서치 애널리스트 대니 넬슨이 목요일에 말했습니다. "포켓몬 붐이 지속될 것으로 예상합니다 — '암호화폐에서만 가능한' 혁신이 주류로 진입하는 순간 중 하나입니다. 폴리마켓이 예측 시장에서 했던 것과 비슷합니다." 실물 연계 자산 암호화폐 토큰화는 2025년에 282억 달러 규모의 시장으로 성장했지만, 거의 대부분 주식, 국채, 상품, 사모 대출 및 부동산과 같은 전통 금융 자산에 맞춰져 있습니다. 이는 24시간 거래 및 잠재적 비용 절감과 같은 개선된 이점을 제공하지만, "이미 충분히 좋은 디지털 레일이 존재하기 때문에" 그것들을 변화시키지는 않는다고 넬슨은 말했습니다. 그러나 포켓몬 카드 거래는 블록체인으로부터 훨씬 더 많은 혜택을 받을 수 있다고 넬슨은 말하며, 판매자들이 여전히 리자몽, 피카츄, 가디안을 구매자에게 물리적으로 배송해야 한다고 지적했습니다. 출처: Metaplex 미래에 포켓몬 ETF? 넬슨은 가능하다고 말했습니다 그는 비효율적인 솔루션에도 불구하고 시장 선두주자인 Whatnot이 작년에 30억 달러의 매출을 달성했다고 언급했습니다. "이 시장은 여전히 대부분 비공식적입니다. 포켓몬 ETF나 투자 펀드를 볼 수 없으며, 당분간은 아마 볼 수 없을 것입니다. 하지만 생각보다 오래 걸리지 않을 수도 있습니다." 포켓몬 카드와 매직: 더 개더링과 같은 다른 트레이딩 카드 게임은 대체 불가능 토큰(NFT)이라는 개념이 생기기 훨씬 전인 약 30년 동안 존재해 왔습니다. 새로운 시장 선두주자가 길을 열다 넬슨의 발언은 Collector Crypt가 최근 솔라나에서 포켓몬 카드를 판매하기 위한 토큰화 플랫폼으로 등장하면서 나왔으며, 이는 빠른 거래와 수익성 있는 출구를 가능하게 합니다. Collector Crypt를 지원하는 토큰인 CARDS는 지난 토요일 출시 이후 이미 10배 상승하여 완전 희석 거래량이 4억 5천만 달러에 달했다고 넬슨은 지적했습니다. 관련: CZ 소유의 Trust Wallet...
D
$0.0297
-4.06%
T
$0.01497
-0.72%
REAL
$0.08196
-1.09%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:13
소라 벤처스, 아시아 최초의 비트코인 재무 펀드 출시
Sora Ventures가 아시아 최초의 비트코인 트레저리 펀드를 출시했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 아시아 기업 트레저리에 비트코인을 도입하기 위한 10억 달러 계획: Sora Ventures는 타이페이 블록체인 위크(Bitcoin Magazine, 2025년 9월)에서 지역 파트너로부터 2억 달러의 초기 자산 커밋을 바탕으로 BTC 구매에 전념하는 기관 수단을 발표했습니다. 첫 언급에서, 우리는 또한 Chainalysis가 제공한 기관 채택 분석을 강조하며, 이는 2023-2025년 기간 동안 아시아가 기관 자금 흐름의 핵심 시장으로 남아 있음을 강조합니다. 타이페이 블록체인 위크 동안 수집된 데이터와 행사 이후 연구팀이 수행한 시장 분석에 따르면, 2억의 초기 커밋은 주로 지역 기관 투자자, 패밀리 오피스 및 기업 트레저리에서 나옵니다. 업계 분석가들은 이 규모의 구매 프로그램에는 최적 실행, 유동성 관리 및 커스터디 조치를 위한 고급 절차가 필요하다고 지적합니다. 2025년 9월 5일 업데이트: 운영 일정 및 주요 인수자에 대한 세부 사항은 여전히 정의 중이며, 투자자의 리스크 프로필 및 규정 준수에 대한 지속적인 확인이 진행 중입니다. "비트코인 아시아 트레저리"란 무엇이며 어떻게 작동하는가 "비트코인 트레저리 아시아"로 비공식적으로 정의된 이 프로젝트는 자원을 집계하고 대차대조표에 BTC를 보유한 기업과 공동 투자하도록 설계된 자본 풀입니다. 목표는 진행 중인 이니셔티브를 통합하고 실행 및 제어를 위한 공통 아키텍처로 기관 규모의 운영을 용이하게 하는 것입니다. 의사 결정과 프로세스를 위한 공유 경계를 만들어 운영 분열을 줄이는 것이 논리라는 점에 주목해야 합니다. 초기 티켓: 아시아-태평양 지역 투자자로부터 2억 달러, 운영 기반으로. 구매 목표: 정의된 경로에 따라 약 6개월 내에 BTC로 10억 달러. 출시 맥락: 타이페이 블록체인 위크(2025년 9월), 기관 대중에게 프레젠테이션. 권한: 구조화된 방식으로 대량 운영을 위한 구매, 커스터디 및 규정 준수 조정. 규제된 커스터디에 대한 실질적인 참조...
SIX
$0.01951
-1.36%
BTC
$121,434.97
-0.78%
COM
$0.011199
+2.62%
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 02:11
