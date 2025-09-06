포켓몬 트레이딩 카드, 실물 연계 자산 공간에서 폴리마켓 순간을 맞이하다

포켓몬 트레이딩 카드가 실물 연계 자산 공간에서 폴리마켓 순간을 맞이했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 포켓몬 트레이딩 카드는 대규모로 온체인으로 이동하는 다음 실물 연계 자산이 될 수 있으며, 잠재적으로 214억 달러 규모의 시장을 블록체인으로 가져올 수 있습니다. "포켓몬과 다른 [트레이딩 카드 게임]은 곧 '폴리마켓 순간'을 맞이할 것입니다,"라고 Bitwise 리서치 애널리스트 대니 넬슨이 목요일에 말했습니다. "포켓몬 붐이 지속될 것으로 예상합니다 — '암호화폐에서만 가능한' 혁신이 주류로 진입하는 순간 중 하나입니다. 폴리마켓이 예측 시장에서 했던 것과 비슷합니다." 실물 연계 자산 암호화폐 토큰화는 2025년에 282억 달러 규모의 시장으로 성장했지만, 거의 대부분 주식, 국채, 상품, 사모 대출 및 부동산과 같은 전통 금융 자산에 맞춰져 있습니다. 이는 24시간 거래 및 잠재적 비용 절감과 같은 개선된 이점을 제공하지만, "이미 충분히 좋은 디지털 레일이 존재하기 때문에" 그것들을 변화시키지는 않는다고 넬슨은 말했습니다. 그러나 포켓몬 카드 거래는 블록체인으로부터 훨씬 더 많은 혜택을 받을 수 있다고 넬슨은 말하며, 판매자들이 여전히 리자몽, 피카츄, 가디안을 구매자에게 물리적으로 배송해야 한다고 지적했습니다. 출처: Metaplex 미래에 포켓몬 ETF? 넬슨은 가능하다고 말했습니다 그는 비효율적인 솔루션에도 불구하고 시장 선두주자인 Whatnot이 작년에 30억 달러의 매출을 달성했다고 언급했습니다. "이 시장은 여전히 대부분 비공식적입니다. 포켓몬 ETF나 투자 펀드를 볼 수 없으며, 당분간은 아마 볼 수 없을 것입니다. 하지만 생각보다 오래 걸리지 않을 수도 있습니다." 포켓몬 카드와 매직: 더 개더링과 같은 다른 트레이딩 카드 게임은 대체 불가능 토큰(NFT)이라는 개념이 생기기 훨씬 전인 약 30년 동안 존재해 왔습니다. 새로운 시장 선두주자가 길을 열다 넬슨의 발언은 Collector Crypt가 최근 솔라나에서 포켓몬 카드를 판매하기 위한 토큰화 플랫폼으로 등장하면서 나왔으며, 이는 빠른 거래와 수익성 있는 출구를 가능하게 합니다. Collector Crypt를 지원하는 토큰인 CARDS는 지난 토요일 출시 이후 이미 10배 상승하여 완전 희석 거래량이 4억 5천만 달러에 달했다고 넬슨은 지적했습니다.