비트코인 가격 에어 갭 발견: 주목해야 할 주요 BTC 회복 가격

비트코인 가격 에어 갭 발견: 주목해야 할 BTC 회복 가격이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 에어 갭 모델은 비트코인 가격이 185,000달러까지 돌파할 것을 암시합니다. 홀더를 위한 주요 단기 범위는 114,000달러에서 116,000달러입니다. 비트코인 ETF 유입이 둔화되어 전통 금융에서의 수요가 약해졌음을 보여줍니다. 최근 비트코인 가격에 대한 에어 갭 분석은 글로벌 통화 공급량과 금과의 연관성을 기반으로 167,000달러에서 185,000달러의 회복 목표를 보여주었습니다. 이 데이터는 2025년 9월 1일, Tephra Digital이 공유한 연구를 통해 공개되었으며 Glassnode 시장 업데이트에 의해 지원되었습니다. 비트코인 가격: 에어 갭은 185,000달러까지 랠리 신호 BTC 에어 갭의 개념은 그 가격을 더 넓은 금융 벤치마크와 비교하는 데서 비롯되었습니다. Tephra Digital은 글로벌 M2 통화 공급량과 금에 대한 지연 데이터를 사용한 차트를 발표했습니다. 첫 번째 차트는 M2와 102일 지연을 적용했고, 두 번째는 금 성과와 200일 지연을 사용했습니다. 두 차트 모두 과거 상관관계가 유지된다면 비트코인 가격이 167,000달러에서 185,000달러로 상승할 수 있음을 시사했습니다. 비트코인 가격 에어 갭 전망 | 출처: Glasnode M2 비교는 향후 102일 내에 167,000달러 수준을 암시했습니다. 금 모델은 더 높은 수준을 가리키며, 200일 내에 185,000달러 목표가 가능함을 시사했습니다. 이러한 수치는 직접적인 예측이 아니라 비트코인 가격이 역사적으로 글로벌 유동성과 금 가격을 지연되어 추적해 온 방식에서 나온 것입니다. 이러한 견해는 또한 거래소의 시장 활동과도 연관되어 있습니다. Glassnode 데이터는 시간당 366,000달러에 가까운 펀딩 비율을 보여주었습니다. 한편, 이 수준은 2024년 초 시간당 100만 달러 이상의 과열된 피크 사이에 위치하여 중립적인 것으로 간주되었습니다. 그러나 2025년에는 시간당 300,000달러 미만의 약세 단계가 예상됩니다. 분석가들은 이것이 수요가 안정적이지만 강하게 상승하지는 않는다는 것을 보여준다고 말했습니다. 비트코인 가격이 수요 냉각으로 인해 하락하고 있는가? M2 측면에서 시장 심리가 전통 금융에서의 유입 둔화를 가리키고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 현물 상장지수...