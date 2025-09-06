MEXC 거래소
Bitwise, Bitcoin(BTC)과 XRP를 포함한 네 가지 암호화폐에 대한 큰 움직임을 보여!
비트와이즈가 비트코인(BTC)과 XRP를 포함한 네 가지 암호화폐에 대한 큰 움직임을 보입니다! 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 증권거래위원회가 XRP 및 솔라나(SOL)와 같은 알트코인을 승인할 것이 거의 확실하며, 2025년 말까지 이를 수행할 것으로 예상됩니다. 그러나 스위스에는 많은 알트코인 ETF가 있는 반면, 미국은 알트코인 ETF에 관해서는 뒤처져 있습니다. 이 시점에서 암호화폐 펀드 매니저 비트와이즈는 스위스에서 또 다른 움직임을 보이며 5개의 암호화폐 ETF를 추가로 출시했습니다. 공식 성명에 따르면, 비트와이즈는 제품에 비트와이즈 코어 비트코인 ETP, 이더리움 스테이킹 ETP, 솔라나 스테이킹 ETP 및 피지컬 XRP ETP가 포함되어 있으며, 각각 디지털 자산으로 완전히 뒷받침되고 전통적인 브로커리지 포트폴리오에 통합되어 있다고 밝혔습니다. 또한 특정 탑 20 인덱스를 추적하는 MSCI 디지털 자산도 포함됩니다. "스위스에 상장하는 5개의 주력 제품은 암호화폐 시장의 잠재력을 최대한 활용하고자 하는 투자자들을 위한 옵션을 확장할 것입니다,"라고 비트와이즈의 유럽 투자 전략 지역 이사인 로널드 리히터가 말했습니다. "유럽은 디지털 자산에 빠르게 개방되고 있으며, 스위스는 대륙의 중심에 있는 선도적이고 중요한 시장입니다." "비트와이즈 이더리움 스테이킹 ETP: ETH 스테이킹에서 투자자 수익을 극대화하는 것을 목표로 하는 기관급 유동성 상품입니다. 비트와이즈 코어 비트코인 ETP: 장타매매 투자자를 위해 설계되었으며 BTC로 완전히 뒷받침됩니다. 비트와이즈 솔라나 스테이킹 ETP: 솔라나 스테이킹에 대한 접근을 제공하는 기관급, 완전 뒷받침 ETP입니다. 비트와이즈 피지컬 XRP ETP: 이 제품은 시가총액이 800억 달러를 초과하는 세계 5위 암호화폐 자산인 XRP로 100% 뒷받침됩니다. 비트와이즈 MSCI 디지털 자산 셀렉트 20 ETP: 이 인덱스는 20개의 주요 투자 가능한 암호화폐의 성과를 추적하며, 전체 암호화폐 시가총액의 약 90%를 차지합니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-makes-big-moves-for-four-cryptos-including-bitcoin-btc-and-xrp/
전략 풀은 새로운 나스닥 규정에 비트코인 구매가 영향을 받지 않는다고 확인
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "Strategy, 비트코인 구매는 새로운 나스닥 규정의 영향을 받지 않는다고 확인" 게시물이 게재되었습니다. 주요 내용 Strategy의 비트코인 구매는 새로운 나스닥 규정의 영향을 받지 않습니다. 나스닥은 이제 기업이 암호화폐 구매를 위해 새 주식을 발행하기 전에 주주 승인을 요구합니다. Strategy는 오늘 나스닥의 디지털 자산 재무 형성에 관한 새로운 규정이 ATM 및 자본 시장 활동을 포함한 운영에 영향을 미치지 않을 것이라고 확인했습니다. 이는 비트코인 축적 계획이 영향을 받지 않는다는 것을 의미합니다. "나스닥의 디지털 자산 재무 형성에 대한 새로운 입장은 Strategy, 우리의 ATM 또는 다른 자본 시장 활동에 영향을 미치지 않습니다." — Strategy (@Strategy) 2025년 9월 5일 이 증권거래소는 기업이 암호화폐 구매를 위해 새 주식을 발행하기 전에 주주 승인을 얻도록 요구하는 규정을 도입했다고 보도되었습니다. 이 규정은 특히 더 많은 기업이 대차대조표에 디지털 자산을 추가함에 따라 기업 암호화폐 투자 전략에 대한 투명성을 높이는 것을 목표로 합니다. 이러한 새로운 요구 사항을 준수하지 않는 기업은 상장 폐지나 거래 정지에 직면할 수 있습니다. 나스닥의 주식 상장에 대한 강화된 감시 보고 이후 암호화폐 주식이 급락했습니다. 출처: https://cryptobriefing.com/bitcoin-purchases-nasdaq-rules/
비트코인 가격 에어 갭 발견: 주목해야 할 주요 BTC 회복 가격
비트코인 가격 에어 갭 발견: 주목해야 할 BTC 회복 가격이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 인사이트: 에어 갭 모델은 비트코인 가격이 185,000달러까지 돌파할 것을 암시합니다. 홀더를 위한 주요 단기 범위는 114,000달러에서 116,000달러입니다. 비트코인 ETF 유입이 둔화되어 전통 금융에서의 수요가 약해졌음을 보여줍니다. 최근 비트코인 가격에 대한 에어 갭 분석은 글로벌 통화 공급량과 금과의 연관성을 기반으로 167,000달러에서 185,000달러의 회복 목표를 보여주었습니다. 이 데이터는 2025년 9월 1일, Tephra Digital이 공유한 연구를 통해 공개되었으며 Glassnode 시장 업데이트에 의해 지원되었습니다. 비트코인 가격: 에어 갭은 185,000달러까지 랠리 신호 BTC 에어 갭의 개념은 그 가격을 더 넓은 금융 벤치마크와 비교하는 데서 비롯되었습니다. Tephra Digital은 글로벌 M2 통화 공급량과 금에 대한 지연 데이터를 사용한 차트를 발표했습니다. 첫 번째 차트는 M2와 102일 지연을 적용했고, 두 번째는 금 성과와 200일 지연을 사용했습니다. 두 차트 모두 과거 상관관계가 유지된다면 비트코인 가격이 167,000달러에서 185,000달러로 상승할 수 있음을 시사했습니다. 비트코인 가격 에어 갭 전망 | 출처: Glasnode M2 비교는 향후 102일 내에 167,000달러 수준을 암시했습니다. 금 모델은 더 높은 수준을 가리키며, 200일 내에 185,000달러 목표가 가능함을 시사했습니다. 이러한 수치는 직접적인 예측이 아니라 비트코인 가격이 역사적으로 글로벌 유동성과 금 가격을 지연되어 추적해 온 방식에서 나온 것입니다. 이러한 견해는 또한 거래소의 시장 활동과도 연관되어 있습니다. Glassnode 데이터는 시간당 366,000달러에 가까운 펀딩 비율을 보여주었습니다. 한편, 이 수준은 2024년 초 시간당 100만 달러 이상의 과열된 피크 사이에 위치하여 중립적인 것으로 간주되었습니다. 그러나 2025년에는 시간당 300,000달러 미만의 약세 단계가 예상됩니다. 분석가들은 이것이 수요가 안정적이지만 강하게 상승하지는 않는다는 것을 보여준다고 말했습니다. 비트코인 가격이 수요 냉각으로 인해 하락하고 있는가? M2 측면에서 시장 심리가 전통 금융에서의 유입 둔화를 가리키고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 현물 상장지수...
오지 오스본의 첫 주요 TV 트리뷰트가 곧 방영됩니다
오지 오스본의 첫 주요 TV 트리뷰트가 곧 방영됩니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 MTV VMAs는 에어로스미스의 스티븐 타일러와 조 페리, Yungblud, 그리고 누노 베텐코트가 참여하는 트리뷰트 메들리로 오지 오스본을 기념합니다. BURBANK, CALIFORNIA – 2월 24일: 오지 오스본이 2020년 2월 24일 캘리포니아 버뱅크의 iHeartRadio 극장에서 열린 iHeartRadio ICONS with Ozzy Osbourne: In Celebration of Ordinary Man 행사에서 무대에서 연설하고 있습니다. (Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia 사진) Getty Images for iHeartMedia 세상이 오지 오스본을 잃은 지 얼마 되지 않았고, 애도는 계속되고 있습니다. 메탈 레전드의 유산을 제대로 기리는 데는 시간이 걸릴 것이며, 그 과정은 이번 주말 MTV 비디오 뮤직 어워드에서 계속됩니다. 오스본을 위한 주요 트리뷰트는 2025년 VMAs 동안 진행될 예정입니다. 올해 쇼는 9월 7일 일요일 CBS에서 오후 8시(미국 동부 시간)에 생방송됩니다. Yungblud와 에어로스미스가 오지를 기념하다 메들리 공연에는 에어로스미스의 스티븐 타일러와 조 페리, Yungblud, 그리고 누노 베텐코트가 참여하며, 이들 모두는 오스본의 생애 마지막 시기에 그와 인연을 맺었습니다. 77세의 타일러는 7월 버밍엄의 빌라 파크에서 열린 블랙 사바스의 마지막 홈타운 쇼에 참석했습니다. 베텐코트는 그 콘서트에서 오스본과 함께 연주했으며 계속해서 그를 라이브로 기념하고 있습니다. Yungblud는 최근 몇 년 동안 오스본과 가까워졌습니다. 두 사람은 2022년 "The Funeral" 뮤직비디오에서 협업했으며, 오지의 아내 샤론 오스본도 출연했습니다. 오지 오스본의 마지막 쇼 오스본은 7월 22일 76세의 나이로 사망했으며, 블랙 사바스가 시작된 영국 버밍엄에서 열린 Back to the Beginning 콘서트에서 마지막으로 공개 출연한 지 얼마 되지 않아 세상을 떠났습니다. 그 행사는 비공식적인 작별 인사가 되었으며, 오스본은 잠시 등장해 팬들에게 감사를 표하고 메탈리카, 슬레이어, 판테라, 매스토돈, 램 오브 갓, 안스랙스, 앨리스 인 체인스 등이 포함된 올스타 록 라인업을 지원했습니다. VMAs 공연은...
LDP 지도부 투표를 앞둔 일본 엔화
LDP 지도부 투표를 앞둔 일본 엔화에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 일본 엔화(JPY)는 금요일 미국 고용 지표 발표 이후 미국 달러(USD)에 대해 상승했으며, USD/JPY 페어는 하락하여 약 147.25 수준에서 거래되고 있습니다. 일본 통화는 약화된 USD의 혜택을 받아 소폭 반등했지만, 여전히 불확실성의 분위기에 갇혀 있습니다. 투자자들은 월요일로 예정된 자민당(LDP)의 내부 투표에 주목하고 있으며, 이는 새로운 지도부 경쟁의 길을 열고 시게루 이시바 총리의 위치를 위협할 수 있습니다. 한편, 시장은 임금 상승과 고착화된 인플레이션으로 인해 연말 이전 통화 긴축에 대한 기대가 유지되면서 일본은행(BoJ)의 신호를 계속 면밀히 검토하고 있습니다. USD/JPY 기술적 분석: 불확실성이 커지는 가운데 범위에 갇힘 USD/JPY 페어는 금요일 미국 비농업 고용(NFP) 보고서 발표 이후 급격히 하락했습니다. 이 보고서에 따르면 8월에 새로 창출된 일자리는 예상된 75,000개와 비교해 단 22,000개에 불과했으며, 7월에 창출된 79,000개에서 크게 감소했습니다. 그 결과, 통화 페어는 8월 초부터 146.50에서 149.00 사이의 넓은 수평선 범위에서 불확실한 움직임을 계속하고 있습니다. 미국 고용 보고서 이후 변동성이 급증했음에도 불구하고, 단기적으로 USD/JPY에 대한 명확한 추세가 아직 나타나지 않는 것으로 보입니다. USD/JPY 1시간 차트. 출처: FXStreet 이러한 상황에서 트레이더들은 월요일로 예정된 자민당(LDP)의 내부 투표라는 다음 촉매제에 주목할 것입니다. 오늘의 일본 엔화 가격 아래 표는 오늘 일본 엔화(JPY)가 주요 통화들에 대해 보인 변동률(%)을 보여줍니다. 일본 엔화는 미국 달러에 대해 가장 강세를 보였습니다. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.74% -0.77% -0.79% -0.10% -1.11% -1.13% -0.89% EUR 0.74% -0.01% -0.16% 0.64% -0.28% -0.37% -0.15% GBP...
2026년까지 톱 10 시총에 도달할 수 있는 0.50달러 미만의 3가지 토큰
2026년까지 시총 상위 10위에 오를 수 있는 $0.50 미만의 3가지 토큰이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 좋은 기본 요소와 혁신적인 기술을 가진 프로젝트의 초기 투자자들은 암호화폐 시장에서 종종 보상을 받아왔습니다. 비트코인과 이더리움과 같은 대형 암호화폐가 중심 무대를 차지하고 있지만, 오늘날 $0.50 미만의 저평가된 토큰들이 향후 2년 동안 불균형적으로 상승할 수 있습니다. 그 중에서도 Little Pepe(LILPEPE), Kaspa(KAS), Algorand(ALGO)는 2026년에 시총 상위 10위 목록에 진입할 가능성이 있는 프로젝트입니다. Little Pepe(LILPEPE): 밈 문화와 블록체인 유틸리티의 만남 Little Pepe(LILPEPE)는 단순한 밈 코인이 아니라 밈 문화와 탈중앙화 금융(DeFi)을 지원하기 위해 특별히 최적화된 차세대 레이어 2 블록체인 생태계입니다. 이 프로젝트는 목표액 2540만 달러 중 2360만 달러 이상을 모금했으며, 초기 판매 157억 개 중 148억 개 이상의 토큰이 판매되었습니다. 현재 12단계에 있으며 프리세일 가격은 0.0021달러(이미 세금 적용)입니다. LILPEPE는 초기 가격 0.003달러에 상장될 예정이며, 프리세일 참가자들에게 명확한 진입 이점을 제공합니다. 프로젝트의 토크노믹스는 커뮤니티 인센티브와 지속 가능성을 우선시하도록 구성되었습니다: 10% 유동성으로 원활한 거래 지원 26.5% 프리세일은 초기 투자자에게 할당 30% 체인 리저브로 장기적인 생태계 성장 10% DEX 할당으로 거래소 준비 10% 마케팅으로 전략적 캠페인을 통한 채택 촉진 13.5% 스테이킹 및 보상으로 장기 보유자 보상 0% 거래 세금으로 깨끗하고 공정한 DeFi 상호작용 보장 Little Pepe를 차별화하는 것은 임신, 출산, 성장이라는 재미있지만 구조화된 단계를 통해 제시되는 독특한 로드맵입니다. 각 단계는 프리세일 흥분, 주요 거래소 상장, 그리고 최종적으로 레이어 2 블록체인 강자로서의 인정을 강조합니다. 팀은 또한 2025년 최대 규모의 밈 프리세일 경품 행사를 통해 커뮤니티 참여를 강조하며, 10명의 당첨자가 각각 77,000달러 상당의 토큰을 받게 됩니다. 기술적으로, Little Pepe는 밈 지향적인...
테더, 엘살바도르, '천연 비트코인'인 금과의 유대 강화
테더와 엘살바도르가 '자연적 비트코인'인 금과의 유대를 강화하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해서, 스테이블 코인 발행사 테더는 이미 87억 달러 상당의 금괴를 인수한 후 금 광산업자와 로열티 기업에 투자하는 논의를 진행했습니다. 한편, 엘살바도르는 5천만 달러로 약 1만 4천 온스의 금을 구매했으며, 이는 1990년 이후 첫 중앙은행 구매입니다. 테더 CEO 파올로 아르도이노는 이전에 금을 "자연적 비트코인"이라고 표현했으며, 별도의 인터뷰에서 글로벌 "리셋"이 발생한다면 "금에서 일어날 것"이라고 제안했습니다. 목요일 늦게 파이낸셜 타임스 보도에 따르면, 세계 최대 스테이블 코인 발행사인 테더는 금 산업에 수십억 달러를 투입하기 위해 채굴 및 투자 그룹과 논의 중인 것으로 알려졌습니다. 이 논의는 최고 경영자 파올로 아르도이노가 금을 "자연적 비트코인"으로 보는 관점에 따라 채굴, 정제, 거래 및 로열티 회사에 걸쳐 있다고 합니다. "저는 비트코인 관점에서 생각하는 것을 선호하며, 금은 일종의 자연 자원이고 거의 자연적 비트코인과 같다고 생각합니다,"라고 아르도이노는 지난 5월 비트코인 2025 컨퍼런스 무대에서 말했습니다. 금요일 초 블룸버그 보도에 따르면, 테더는 또한 이 분야에서 자사의 역할을 강화하기 위해 약 1억 달러를 추가로 지출하여 토론토 상장 기업인 엘리멘탈 알투스 로열티스의 기존 37.8% 지분을 늘릴 계획입니다. 이 캐나다 기업은 금광에서 미래 수익 흐름을 구매합니다. "자본 접근성은 로열티 및 스트리밍 비즈니스의 주요 제약 중 하나입니다; 테더의 지원은 우리의 성장 전략과 완전히 일치합니다,"라고 엘리멘탈 알투스 로열티스의 CFO 데이비드 베이커는 디크립트와 공유한 성명에서 말했습니다. 그는 "6월 첫 투자 이후, 테더는 회사와 경영진을 매우 지원해 왔습니다,"라고 덧붙이며, 합병 발표 이전에 회사가 호주와 라이베리아에서 거의 7천만 달러의 금 로열티 인수를 발표했다고 언급했습니다. 테더는 이미 세계 최대 민간 금 보유자 중 하나입니다...
MARA, 8월 생산 후 비트코인 보유량을 52,477 BTC로 증가
MARA, 8월 생산 후 비트코인 보유량을 52,477 BTC로 증가시켰다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. MARA 홀딩스(MARA)는 암호화폐 마이닝 회사가 한 달 동안 705 BTC를 생산한 후 8월 31일 기준으로 비트코인 BTC$111,473.64 보유량이 52,477 BTC로 증가했다고 보고했습니다. 회사는 208개의 블록을 채굴하며 네트워크 보상의 4.9% 점유율을 유지했습니다. 가동 해시레이트는 전월 대비 1% 상승하여 초당 59.4 엑사해시(EH/s)에 도달했습니다. MARA는 8월에 BTC를 판매하지 않기로 결정했으며, 경영진은 가격 하락이 준비금을 늘릴 기회를 제공했다고 언급했습니다. 가장 큰 암호화폐는 8월에 6% 이상 하락했으며, 이는 2월 이후 최악의 성과였습니다. "한 달 동안 비트코인 가격이 하락한 상황에서, 우리는 전략적으로 자금을 추가할 기회를 활용했으며 현재 52,000 BTC 이상을 보유하고 있습니다"라고 CEO 프레드 티엘이 말했습니다. MARA는 모든 채굴자가 현장에 배치되고 연결된 상태로 4분기까지 텍사스 풍력 발전소 건설을 완료할 예정입니다. 국제적으로는 EDF의 자회사인 Exaion의 지분 64%를 인수하는 계약을 체결했으며, 2027년까지 75%로 증가시킬 수 있는 옵션이 있습니다. 이 거래는 MARA의 인프라를 AI 및 엣지 솔루션과 통합하는 것을 목표로 합니다. MARA는 또한 파리에 유럽 본부를 열어 지속 가능성, 그리드 파트너십 및 미사용 에너지 재활용에 대한 집중을 강화했습니다. MARA 주식은 목요일에 5% 하락했으며 연초 대비 14% 하락했습니다. 출처: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
Bitwise, 델라웨어에 Avalanche ETF 트러스트 등록
Bitwise, 델라웨어에 Avalanche ETF 트러스트 등록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: Bitwise가 델라웨어에 Avalanche ETF 트러스트를 등록했습니다. 즉각적인 금융 영향은 없습니다. AVAX 시장에 대한 잠재적 영향이 있습니다. Bitwise Asset Management는 델라웨어에 Avalanche ETF를 위한 트러스트를 등록했으며, 이는 2025년 9월 기준으로 미국 ETF 신청을 향한 예비 단계입니다. 이 등록은 암호화폐 ETF 확장에 대한 관심을 나타내며 Bitwise의 확립된 접근 방식을 강조하지만, 미국 증권거래위원회 승인이나 즉각적인 시장 영향을 보장하지는 않습니다. Bitwise, Avalanche 트러스트 이동으로 새로운 ETF 추진 Bitwise Asset Management는 Avalanche ETF를 위한 델라웨어 트러스트 등록을 진행했습니다. 이 예비 단계는 과거 암호화폐 ETF 신청 시 취했던 조치와 유사합니다. CEO Hunter Horsley와 최고기술경영자(CTO) Matt Hougan을 포함한 Bitwise의 리더십은 이전의 성공적인 ETF 벤처로 인정받고 있습니다. 자본 할당이 발표되지 않았고 중요한 시장 영향이 느껴지기 전에 미국 증권거래위원회 승인이 필수적이기 때문에 즉각적인 금융 영향은 아직 보이지 않습니다. 시장 반응은 주요 인물들이 직접 언급하지 않아 비교적 조용했습니다. 그러나 업계 관찰자들은 ETF가 진행될 경우 AVAX에 대한 투자가 증가할 가능성을 주목합니다. "규제 환경이 진화하고 있으며, 이는 디지털 자산 공간에서 더 넓은 채택과 혁신에 중요합니다." — Matt Hougan, 최고투자책임자, Bitwise Asset Management "규제 환경이 진화하고 있으며, 이는 디지털 자산 공간에서 더 넓은 채택과 혁신에 중요합니다." — Matt Hougan, 최고투자책임자, Bitwise Asset Management 잠재적 ETF로 성장을 위한 Avalanche 시장 알고 계셨나요? Bitwise는 주요 현물 비트코인 및 이더리움 ETF를 포함한 성공적인 ETF 출시 이력을 가지고 있어, Avalanche와 같은 다른 암호화폐에도 도움이 될 수 있는 경로를 제시합니다. CoinMarketCap에 따르면, Avalanche(AVAX)는 현재 24.32달러에 거래되며 시총은 102억 7000만 달러입니다. 토큰 가치는 24시간 변동률 -1.20%와 7일 증가율 2.99%를 보였습니다. 지난 90일 동안...
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – 엘리엇 파동 블루 박스에서 하락장 매수
iShares Russell 2000 ETF(IWM) - 블루 박스에서 엘리엇 파동 매수 포스트가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 회원들이 알고 있듯이 최근 우리는 많은 수익성 있는 거래 설정을 가졌습니다. 이 기술적 분석 기사에서는 iShares Russell 2000 ETF-IWM에서 얻은 또 다른 엘리엇 파동 거래 설정에 대해 이야기하겠습니다. 이 ETF는 이퀄 레그 존(Equal Legs zone)이라고도 알려진 블루 박스 영역에서 정확히 조정을 완료했습니다. 이 기사에서는 엘리엇 파동 예측을 분석하고, 거래 설정을 자세히 설명하며, 상승 목표를 제공할 것입니다. IWM 엘리엇 파동 1시간 차트 8.20.2025 IWM은 212.33 저점에 대해 3파 조정을 형성하고 있습니다. 가격은 이미 블루 박스(매수 구간)에 도달했습니다. 우리는 224.52의 이퀄 레그 레벨에서 롱 포지션을 진입했습니다. 블루 박스 영역에서 최소한 3파 반등을 예상합니다. 가격이 레드 B 커넥터의 50% 피보나치 되돌림에 도달하면, 스탑로스를 손익분기점으로 이동하고 부분 이익을 확보하여 포지션을 무위험 상태로 만들 것입니다. IWM 엘리엇 파동 1시간 차트 8.20.2025 ETF는 예상대로 매수세를 찾아 신고가를 향해 랠리를 보였습니다. 결과적으로 블루 박스에서의 모든 롱 포지션은 이제 무위험 상태가 되어야 합니다. 우리는 스탑로스를 손익분기점으로 설정했고 이미 부분 이익을 확보했습니다. 가격이 223.64 저점의 피봇을 유지하는 한, 차트에 표시된 대로 최소한 한 번 더 상승할 것으로 예상할 수 있습니다. 단기: 230.84 저점(레드 웨이브 4) 위에 있는 동안, IWM은 이상적으로 다음 목표로 239.41-242.03 구간을 겨냥하고 있습니다. 출처: https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
