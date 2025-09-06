선도적인 비트코인 마이닝 생산업체가 파트너사로부터 소송을 당하고 있습니다

비트코인 마이닝 선두 제조업체가 파트너사로부터 소송을 당하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이닝 장비 제조업체인 Bitmain은 전 파트너사로부터 소송을 당하고 있습니다. 구체적으로, Old Const는 이 회사가 정당한 이유 없이 호스팅 계약을 파기하고 현재 불법적으로 하드웨어를 회수하려 한다고 주장합니다. Old Const는 임시 금지 명령을 받기 위해 이 소송을 제기했습니다. Bitmain은 해당 하드웨어에 대한 압류 명령을 얻기 위해 새로운 관할권을 찾겠다고 위협했다고 합니다. Bitmain의 새로운 소송 설명 2025년은 1월에 자회사가 제재 목록에 올랐음에도 불구하고 Bitmain의 미국 사업에 좋은 해였습니다. 이 회사는 트럼프가 지원하는 American Bitcoin과 3억 1400만 달러 규모의 계약을 체결하고 공식적으로 미국 사업을 설립할 계획입니다. 스폰서 스폰서 그러나 현재 미국 호스팅 제공업체인 Old Const로부터 소송을 당하면서 난관에 부딪히고 있습니다: "2025년 8월 22일, Bitmain의 법률 고문은 HSA를 포함한 모든 계약에 대한 해지 통지를 Old Const에 보냈습니다. 이 해지 통지는 부적절했으며 당사자 간 계약의 중대한 위반이었습니다. Bitmain은 계약을 즉시 종료하기 위해 위반 사항을 조작했습니다,"라고 소송은 주장했습니다. 구체적으로, 이 소송은 Bitmain이 2024년 11월 계약의 몇 가지 핵심 조항을 파기하려 했다고 주장합니다. Old Const는 Bitmain으로부터 마이닝 장비를 구매하고 이를 통해 호스팅 서비스를 제공하기로 동의했지만, 이 두 회사는 조기에 관계를 종료하고 있습니다. 하드웨어 회수 노력 대신, 이 회사는 Bitmain이 정당한 이유 없이 일부 마이닝 하드웨어를 회수하려 할 수 있다고 주장하고 있습니다. 소송에서는 Bitmain이 거짓 구실로 계약을 파기하는 것 외에도 여러 방식으로 계약을 위반하고 있다고 주장합니다. 이러한 불만 중 하나는 합의된 관할권 문제에 관한 것입니다. 명백히, 두 회사가 모든 법적 분쟁을 텍사스에서 판결하기로 결정했음에도 불구하고, Bitmain은 테네시 주 법원에 압류 명령을 제출하겠다고 위협했습니다. Old...