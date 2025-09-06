MEXC 거래소
2025-10-09 목요일
비트코인 마이닝, 청정 에너지 대안으로 전환 — 그 이유는
비트코인 마이닝이 청정 에너지 대안으로 전환되는 이유에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 마이닝은 대체 재생 에너지원을 점점 더 많이 채택하면서 근본적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 추세는 업계의 에너지 프로필에 주목할 만한 변화를 가져왔으며, 현재 네트워크 전력의 절반 이상이 지속 가능한 에너지원에서 공급되고 있습니다. 재생 에너지가 채굴자들에게 전략적 이점이 되는 이유 X 게시물에서 나탈리 브루넬은 비트코인 마이닝이 네트워크의 무결성과 희소성을 보장하면서 에너지를 소비하여 네트워크를 보호하는 독특한 프로세스라고 설명했습니다. 중앙 기관이 인쇄할 수 있는 전통적인 통화와 달리 비트코인의 공급량은 고정되어 있습니다. 마이닝 과정은 새로운 비트코인을 유통시키는 유일한 방법이며, 거래를 검증하고 네트워크를 보호하기 위해 실제 자원, 특히 에너지를 확장해야 합니다. 이러한 설계는 단일 개체가 공급을 통제하거나 더 많은 비트코인을 생성할 수 있는 권한이 없기 때문에 네트워크를 본질적으로 윤리적이고 조작에 강하게 만듭니다. 그러나 비트코인 마이닝을 특히 혁신적으로 만드는 것은 유연하고 위치에 구애받지 않는 특성입니다. 채굴자들은 점점 더 풍력, 태양열, 수력과 같은 대체 및 가장 저렴한 재생 에너지원에 연결하고 있으며, 이는 종종 동부 텍사스와 같이 활용도가 낮거나 고립된 재생 에너지가 풍부한 지역에서 발견됩니다. 이러한 유연성은 비트코인 채굴자들이 에너지 그리드의 중요한 안정화 요소로 작용할 수 있게 합니다. 그리드에 부담을 주는 대신, 그들은 그리드의 균형을 유지하는 데 도움을 줍니다. 재생 에너지 공급이 많고 수요가 적을 때, 채굴자들은 그렇지 않으면 낭비될 과잉 전력을 흡수할 수 있습니다. 한편, 가정과 기업의 수요가 급증할 때, 채굴자들은 몇 초 안에 가동을 중단하여 즉시 그 전력을 그리드에 돌려줄 수 있습니다. 이는 그들을 에너지 부문의 가치 있는 구성 요소로 만들어 재생 에너지를 경제적으로 더 실행 가능하게 만드는 데 도움을 줍니다. 공개 비트코인 채굴자들 중 마라톤의 위치 마라톤 디지털 홀딩스(MARA)는 강력한 성과를 보여주며, 그 전략적...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:37
비트코인, 투자자들이 약한 고용 데이터와 금리 인하를 저울질하며 오르내려
비트코인이 투자자들이 하락장 일자리 데이터와 금리 인하를 저울질하는 가운데 오르내림이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말해 미국 경제는 8월에 단 22,000개의 일자리만 추가했습니다. 이는 Grayscale의 Zach Pandl에 따르면 향후 몇 달 내에 금리 인하를 확정합니다. 그는 금요일과 같은 노동 시장 스냅샷은 일반적으로 경기 침체 우려를 불러일으킬 것이라고 말했습니다. 비트코인과 다른 암호화폐의 가격은 금요일에 오르내렸는데, 투자자들이 예상보다 약한 고용 보고서와 금리 인하 가능성 증가를 저울질했기 때문입니다. 미국 노동통계국에 따르면 8월 비농업 고용은 22,000개 증가했으며, 경제학자들은 미국 경제가 지난달 75,000개의 일자리를 추가할 것으로 예상했습니다. 한편 실업률은 전월 4.2%에서 4.3%로 상승했습니다. 암호화폐 데이터 제공업체 CoinGecko에 따르면, 비트코인은 보고서 발표 후 113,000달러까지 상승했지만, 이후 110,500달러로 하락했으며, 여전히 지난 24시간 동안 1.1% 상승을 보였습니다. 같은 기간 동안 이더리움과 XRP는 각각 4,300달러로 1.1%, 2.82달러로 0.7% 하락했습니다. ETH는 최근 몇 퍼센트 포인트 소폭 하락한 반면, XRP는 약간 상승했습니다. 암호화폐 자산 관리자 Grayscale의 연구 책임자인 Zach Pandl에 따르면, 주식과 다른 위험 자산이 괜찮게 유지된다면 오늘의 보고서는 암호화폐 가치 상승의 다음 단계를 위한 촉매제가 될 수 있습니다. 그는 Decrypt에 금요일과 같은 고용 보고서는 일반적으로 경기 침체 우려를 촉발하지만, 이민 감소가 성장에 부정적인 영향을 미치고 있다는 이해가 있다고 말했습니다. "우리는 경기 침체 시 주식이 하락한다는 것을 알고 있지만, 이민 감소로 인한 침체된 노동 시장에서는 하락하지 않을 수 있습니다," 그는 말했습니다. "우리는 이민 감소가 큰 역할을 했으며, 일자리 시장 둔화는 단지 기업들이 고용을 줄이거나 노동 수요를 줄이는 것만은 아닙니다." 금요일의 노동 시장 스냅샷에는 6월과 7월에 대한 수정이 포함되어 있어, 두 달 동안 총 21,000개의 일자리가 사라졌습니다. 미국 경제는 실제로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:08
노동 시장 충격 이후 미국 달러, 2023년 4월 이후 최장 하락세 기록
미국 달러, 노동 시장 충격 이후 2023년 4월 이래 가장 긴 하락세 기록이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 달러는 방금 5주 연속 손실을 기록했으며, 이는 2023년 4월 이후 최악의 하락세입니다. 이러한 하락은 트레이더들에게 화물 열차처럼 충격을 준 미국 노동 시장 보고서의 약세 이후에 발생했습니다. 블룸버그 달러 스팟 인덱스는 금요일에 최대 0.7% 하락하며 통화에 또 다른 잔혹한 한 주를 기록했습니다. 올해 들어 달러는 글로벌 통화 그룹에 대해 8% 이상 하락했습니다. 고용 데이터가 발표되는 순간, 트레이더들은 입장을 바꿨습니다. 그들은 연방준비제도(FRB)가 이번 달에 금리를 인하할 것이라는 베팅을 확정했으며, 단순한 소폭 인하가 아닙니다. 일부는 0.5%포인트 인하에 돈을 걸기도 합니다. 인플레이션이 다가오는 가운데 트레이더들은 연준 인하를 가격에 반영합니다. "이 보고서 이후, 시장은 연준의 경로에 대해 완화적으로 가격이 책정될 가능성이 높습니다,"라고 TD Securities의 전략가 자야티 바라드와지가 말했습니다. 그녀는 "우리는 단기적인 반등 가능성을 염두에 두면서 하락세 달러 구조적 관점을 유지합니다"라고 덧붙였습니다. 이 하락세 움직임은 속도를 내고 있습니다. 트레이더들은 이제 연준이 완전한 통화 완화로 돌아갈 것으로 예상합니다. 금요일의 약한 급여 수치는 이를 더욱 부채질했습니다. 게다가 투자자들은 재정적 위험과 도널드 트럼프 전 대통령의 관세를 주시하고 있으며, 이 두 가지 모두 달러를 죽은 무게처럼 끌어내리고 있습니다. "오늘의 보고서는 좋지 않았고 연준이 곡선 뒤에 크게 뒤처지고 있다는 생각에 불을 지폈습니다,"라고 제프리스의 외환 글로벌 헤드인 브래드 베흐텔이 말했습니다. 그는 "더 많은 금리 인하에 대한 시장 기대는 합리적이며 다음 주 인플레이션 보고서는 달러에 대한 성패를 좌우할 가능성이 높습니다"라고 덧붙였습니다. 그 보고서는 목요일에 발표됩니다. 블룸버그의 추정에 따르면 8월에 인플레이션이 상승할 것으로 예상됩니다. 6월과 7월 모두 2.7%로 유지된 후 상승할 것으로 예상됩니다. 만약 그 수치가 급등한다면, 금리 인하 압력이 완화될 수 있습니다. 그러나 인플레이션이 안정적으로 유지되거나 심지어 하락한다면...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:42
이더리움 가격의 주요 지지선 유지, ETH 거래량에서 BTC 앞서, 스마트 컨트랙트에서 악성 코드 발견: 이더리움 뉴스 요약
이더리움 가격의 주요 지지선 유지, ETH가 거래량에서 BTC를 앞서고, 스마트 계약에서 악성 코드 발견: 이더리움 뉴스 요약이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움(ETH)이 다음 랠리를 위해 숨을 고르는 동안, 한 저항선이 지지선으로 전환되었습니다. 매수세는 지난 2주 동안 대규모 매도 압력으로부터 $4,250를 방어하는 데 성공했습니다. 이더리움(ETH) 가격: $4,250의 지지선이 강세를 보임 두 번째로 큰 암호화폐인 이더리움(ETH)은 지난 24시간 동안 미미한 0.2% 하락했습니다. 모든 주요 암호화폐 자산의 성과가 무기력해지면서 이더리움(ETH)도 같은 양상을 보이고 있습니다. 이더리움(ETH) 가격은 보도 시점 기준 $4,419에 머물러 있으며, 24시간 거래량은 $36.15 billion 상당으로 감소했습니다. 지난 14일 동안 이더리움(ETH) 매수세는 $4,250를 ETH 가격의 강력한 지지선으로 확립하는 데 성공했습니다. 2025년 8월 22일에 이 수준에 도달한 이후, 매수세는 매도자들이 이더리움(ETH) 가격을 더 낮추는 것을 허용하지 않았습니다. CoinMarketCap 제공 이미지 이더리움(ETH)의 $4,250 지지선은 14일 동안 7번의 스트레스 테스트를 견뎌냈습니다. 이는 매수자들의 지속적인 관심을 나타내는 지표일 가능성이 높습니다. 따라서 이더리움(ETH)은 2025년 4분기에 랠리를 계속할 수 있습니다. 이더리움(ETH)은 2025년 8월 24일 $4,953에서 새로운 ATH에 도달했습니다. 이더가 7년 만에 처음으로 거래량에서 비트코인을 앞서다 8월에는 암호화폐 현물 거래 플랫폼에서 매우 드문 이벤트가 관찰되었습니다. 이더리움(ETH)은 7년 만에 처음으로 월간 시간대(7일 이동 평균 기준)에서 거래량이 비트코인(BTC)을 초과했습니다. 2025년 8월, 가장 큰 프로그래밍 가능한 블록체인인 이더리움(ETH)은 $408 billion에 상당하는 거래량을 기록한 반면, 비트코인(BTC)은 $400 billion에 그쳤습니다. 이러한 불균형은 암호화폐 시장 심리를 지배하는 "알트코인 시즌" 내러티브에 의해 촉발되었을 수 있습니다. ETF 유입 통계에 따르면, 트레이더와 투자자들은 비트코인(BTC)에서 이더리움(ETH) 생태계로 자금을 적극적으로 이동시키고 있으며, 비트코인의 지역적 정점은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:37
선도적인 비트코인 마이닝 생산업체가 파트너사로부터 소송을 당하고 있습니다
비트코인 마이닝 선두 제조업체가 파트너사로부터 소송을 당하고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이닝 장비 제조업체인 Bitmain은 전 파트너사로부터 소송을 당하고 있습니다. 구체적으로, Old Const는 이 회사가 정당한 이유 없이 호스팅 계약을 파기하고 현재 불법적으로 하드웨어를 회수하려 한다고 주장합니다. Old Const는 임시 금지 명령을 받기 위해 이 소송을 제기했습니다. Bitmain은 해당 하드웨어에 대한 압류 명령을 얻기 위해 새로운 관할권을 찾겠다고 위협했다고 합니다. Bitmain의 새로운 소송 설명 2025년은 1월에 자회사가 제재 목록에 올랐음에도 불구하고 Bitmain의 미국 사업에 좋은 해였습니다. 이 회사는 트럼프가 지원하는 American Bitcoin과 3억 1400만 달러 규모의 계약을 체결하고 공식적으로 미국 사업을 설립할 계획입니다. 스폰서 스폰서 그러나 현재 미국 호스팅 제공업체인 Old Const로부터 소송을 당하면서 난관에 부딪히고 있습니다: "2025년 8월 22일, Bitmain의 법률 고문은 HSA를 포함한 모든 계약에 대한 해지 통지를 Old Const에 보냈습니다. 이 해지 통지는 부적절했으며 당사자 간 계약의 중대한 위반이었습니다. Bitmain은 계약을 즉시 종료하기 위해 위반 사항을 조작했습니다,"라고 소송은 주장했습니다. 구체적으로, 이 소송은 Bitmain이 2024년 11월 계약의 몇 가지 핵심 조항을 파기하려 했다고 주장합니다. Old Const는 Bitmain으로부터 마이닝 장비를 구매하고 이를 통해 호스팅 서비스를 제공하기로 동의했지만, 이 두 회사는 조기에 관계를 종료하고 있습니다. 하드웨어 회수 노력 대신, 이 회사는 Bitmain이 정당한 이유 없이 일부 마이닝 하드웨어를 회수하려 할 수 있다고 주장하고 있습니다. 소송에서는 Bitmain이 거짓 구실로 계약을 파기하는 것 외에도 여러 방식으로 계약을 위반하고 있다고 주장합니다. 이러한 불만 중 하나는 합의된 관할권 문제에 관한 것입니다. 명백히, 두 회사가 모든 법적 분쟁을 텍사스에서 판결하기로 결정했음에도 불구하고, Bitmain은 테네시 주 법원에 압류 명령을 제출하겠다고 위협했습니다. Old...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:35
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:27
비트코인 반등, 오늘 NFPS, WLFI 저스틴 선 블랙리스트 등재
비트코인 반등, 오늘 NFPS, WLFI 저스틴 선 블랙리스트 등재라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인 반등, 오늘 NFPS, WLFI 저스틴 선 블랙리스트 등재 BTC 고용 보고서 발표 전 반등. SEC 암호화폐 정책 개편 계획. WLFI 저스틴 선의 주소 블랙리스트 등재, 토큰 동결. WLFI 토큰 부당하게 동결됨: 선. Nasdaq DATs에 대한 감시 강화, MSTR 하락. Sora Ventures 10억 달러 BTC 구매 예정. 홍콩 Yungfeng Financial 4400만 달러 ETH 구매. DFDV 4000만 달러 SOL 구매. ETH ICO 참여자 6억 4600만 달러 ETH 스테이킹으로 이동. Tether 금 채굴업체 투자 고려 중. Fireblocks 스테이블 코인 결제 네트워크 출시. Etherscan Seiscan으로 SEI로 확장. Stripe, Paradigm Tempo 블록체인 공개. 영국 암호화폐 기업에 더 엄격한 AML 규정 부과 예정. 한국 암호화폐 대출 금리 20%로 제한, 레버리지 대출 금지. EU 의원들 디지털 유로에 여전히 회의적. 출처: https://decrypt.co/videos/interviews/1jpLKV1R/bitcoin-bounces-nfps-today-wlfi-blacklists-justin-sun
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:02
8월 터키 재무부 현금 잔액이 이전 -68.49B에서 84.22B로 상승
8월 터키 재무부 현금 잔액이 이전 -68.49B에서 84.22B로 상승했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이 페이지의 정보에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래 예측 진술이 포함되어 있습니다. 이 페이지에 소개된 시장과 금융상품은 정보 제공 목적으로만 사용되며 어떤 식으로든 이러한 자산의 매수 또는 매도 권장으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정을 내리기 전에 철저한 자체 조사를 수행해야 합니다. FXStreet는 이 정보가 실수, 오류 또는 중대한 허위 진술이 없다는 것을 어떤 식으로도 보장하지 않습니다. 또한 이 정보가 시의적절하다는 것을 보장하지 않습니다. 오픈 마켓에 투자하는 것은 투자금 전체 또는 일부의 손실과 정서적 고통을 포함한 많은 위험을 수반합니다. 투자와 관련된 모든 위험, 손실 및 비용(원금의 전체 손실 포함)은 귀하의 책임입니다. 이 기사에 표현된 견해와 의견은 저자의 것이며 반드시 FXStreet나 광고주의 공식 정책이나 입장을 반영하지는 않습니다. 저자는 이 페이지에 게시된 링크 끝에 있는 정보에 대해 책임을 지지 않습니다. 기사 본문에 명시적으로 언급되지 않는 한, 작성 시점에서 저자는 이 기사에서 언급된 어떤 주식도 보유하고 있지 않으며 언급된 어떤 회사와도 비즈니스 관계가 없습니다. 저자는 FXStreet 외에 이 기사를 작성하는 대가로 보상을 받지 않았습니다. FXStreet와 저자는 개인화된 추천을 제공하지 않습니다. 저자는 이 정보의 정확성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 진술도 하지 않습니다. FXStreet와 저자는 이 정보와 그 표시 또는 사용으로 인해 발생하는 오류, 누락 또는 손실, 부상 또는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 오류 및 누락은 제외됩니다. 저자와 FXStreet는 등록된 투자 자문가가 아니며 이 기사의 어떤 내용도...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:54
비트코인 채굴의 황금기인가 아니면 최후의 전투인가? 파쿨 미아의 통찰
비트코인 마이닝의 황금기인가 최후의 전투인가? Fakhul Miah의 인사이트 글이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. The Defiant 팟캐스트의 이번 에피소드에서는 GoMining Institutional의 매니징 디렉터이자 전 Morgan Stanley 임원인 Fakhul Miah와 함께 2025년 빠르게 진화하는 비트코인 마이닝 세계를 탐구합니다. 🎙️ 인터뷰 듣기 📺 비디오 보기 에피소드 설명 The Defiant 팟캐스트의 이번 에피소드에서는 GoMining Institutional의 매니징 디렉터이자 전 Morgan Stanley 임원인 Fakhul Miah와 함께 2025년 빠르게 진화하는 비트코인 마이닝 세계를 탐구합니다. 에너지 자원을 두고 경쟁하는 AI 하이퍼스케일러의 부상부터 마이너들을 정교한 운영자로 변화시키는 금융 공학까지, 이 대화는 산업의 미래를 형성하는 도전과 기회에 깊이 파고듭니다. 주요 주제:1. AI가 비트코인 마이닝의 가장 공격적인 새로운 경쟁자인 이유2. 마이너들이 BTC 담보 대출 및 전환사채와 함께 어떻게 진화하고 있는지3. 마이닝의 지정학적 변화: 미국 vs 라틴 아메리카 및 아프리카4. 비트코인 ETF와 국가 보유고의 1000억 달러가 채택에 의미하는 바5. 큰 그림: 비트코인 마이닝의 글로벌 인프라 산업으로의 변화 암호화폐 애호가, 투자자, 또는 기술, 에너지, 금융의 교차점에 대해 단순히 궁금한 사람이든, 이 에피소드는 놓치고 싶지 않을 인사이트로 가득 차 있습니다. 챕터:00:00 소개: 비트코인 마이닝이 새로운 종류의 경쟁에 직면하다00:45 토큰화된 비트코인 마이닝에서 GoMining의 역할02:43 AI 하이퍼스케일러의 부상과 에너지 시장 혼란03:15 비트코인 마이닝의 유연성 vs AI의 에너지 수요06:15 AI가 마이너들에게 강력한 경쟁자인 이유08:09 힘겨루기: AI 성장 속 비트코인 마이닝의 미래09:02 금융 공학: 마이너들이 청산을 피하는 방법12:11 비트코인 마이닝의 대차대조표 비즈니스로의 진화16:57 지정학적 변화: 라틴 아메리카와 아프리카 마이닝의 부상20:36 미국 마이닝 우위: 선두를 유지하기 위해 적응할 수 있을까?24:50 기관 채택: ETF와 국가 보유고의 1000억 달러28:40 비트코인의 다음 단계: 안정성, 위험, 금융화31:10 디지털 골드로서의 비트코인 vs 일상 통화34:51...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:53
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 04:45
