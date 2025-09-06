MEXC 거래소
암호화폐 뉴스
2025-10-09 목요일
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
AI 컴패니언 앱 Dot, 안전 우려 속에서 불안한 폐쇄에 직면
AI 컴패니언 앱 Dot, 안전 우려 속에서 불안한 폐쇄에 직면했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI 컴패니언 앱 Dot, 안전 우려 속에서 불안한 폐쇄에 직면
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:38
도널드 트럼프, US 오픈 남자 결승전 참석 예정
도널드 트럼프, US 오픈 남자 결승전 참석 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 뉴욕, NY - 2015년 9월 8일: 존 매켄로와 도널드 트럼프가 2015년 US 오픈 9일차에 USTA 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 윌리엄스 자매의 경기를 관람하고 있습니다. 이는 뉴욕시 퀸스 자치구의 플러싱 지역에서 열렸습니다. (사진: Jean Catuffe/GC Images) GC Images 도널드 트럼프 대통령이 일요일 오후 US 오픈 남자 결승전에 참석할 예정이라고 USTA 대변인이 확인했습니다. US 오픈 관계자들은 강화된 보안 조치를 계획하고 있습니다. 퀸스 출신인 트럼프는 대통령 재임 중에는 오픈에 참석한 적이 없습니다. 그의 마지막 출현은 2015년으로, 당시 뉴욕 테니스 팬들로부터 큰 야유를 받았습니다. 트럼프는 세레나 윌리엄스가 언니 비너스를 8강전에서 이기는 경기를 관람했습니다. 배우 앨런 커밍은 당시 트위터에 "US 오픈에서 도널드 트럼프를 향한 집단 야유에 동참하는 것이 너무 재미있었다!!"라고 적었습니다. 결승전은 ABC에서 오후 2시에 방송될 예정이며, 미국 남자 선수는 더 이상 대회에 남아있지 않습니다. 준결승은 금요일 오후에 열리며, 2번 시드 카를로스 알카라스와 7번 시드이자 24회 그랜드 슬램 챔피언인 노박 조코비치의 경기 후, 1번 시드이자 디펜딩 챔피언인 야닉 시너와 25번 시드 펠릭스 오제-알리아심의 경기가 이어집니다. 트럼프는 또한 9/11 기념일에 타이거스-양키스 경기에도 참석할 예정입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 07:18
컨트리 듀오 BoomTown Saints, 새 싱글 'A Good Woman' 발매
컨트리 듀오 BoomTown Saints, 새 싱글 'A Good Woman' 발매 소식이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. BoomTown Saints의 Chris Ramos와 Ben Chism (BoomTown Saints 제공) BoomTown Saints를 구성하는 두 남성 Chris Ramos와 Ben Chism에게 이번 여름은 정말 특별했습니다. 수년간의 노력 끝에, 그들의 음악은 "Heart Breaks You", "Blacktop Don't", 그리고 최근 1위를 차지한 히트곡 "This Side of the Dirt"와 같은 노래들로 컨트리 팬들과 크게 교감하기 시작했습니다. "올해는 우리에게 좋은 한 해였어요. 드디어 관중들이 우리가 누구인지 알게 된 지점에 도달했죠," Ramos가 웃으며 말합니다. 그는 계속해서 설명합니다, "몇 주 전 사우스다코타에서 8000명이 모인 공연을 했는데, 관객의 절반이 우리 노래를 따라 부르고 있었어요." 90년대 컨트리 음악에 대한 깊은 애정과 공감을 불러일으키는 노래를 작곡하는 재능으로, 이 듀오는 효과적인 조합을 찾았습니다. "노래를 쓸 때, 우리는 무언가를 느끼게 하는 가사를 쓰려고 노력해요," Chism이 말합니다. "왜냐하면 그것이 우리에게 감정을 불러일으킨다면, 다른 모든 사람들에게도 그렇게 되길 바라기 때문이죠." "또한," Ramos가 덧붙입니다, "거의 모든 노래에 Ben의 목소리, 특히 그의 억양과 느린 발음이 더해지면 친근하고 따뜻한 느낌을 줍니다. 그래서 우리는 그런 장점이 있죠." 그들의 노래는 종종 자신들의 개인적인 경험을 담고 있으며, 그들이 공유하는 인생의 교훈 중 일부는 당시에는 고통스러웠을지 모르지만, 두 사람은 항상 희망적인 면을 찾습니다. "세상에는 이미 충분히 나쁜 일과 부정적인 것들이 있기 때문에, 우리의 목표는 모든 것에 긍정적인 관점을 담는 것입니다 - 심지어 이별 노래에서도요," Ramos가 말합니다. "우리의 이별 노래 둘 다 긍정적인 메시지를 담고 있어요. 'How to Lose a Lady'라는 노래의 컨셉은 - 내가 누군가를 잃었으니, 하지 말아야 할 것을 알려주겠다는 거예요. 왜냐하면..."
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:51
에릭 트럼프가 '홍수문이 열리고 있다'고 예측하는 가운데 비트코인 구매 열풍 예상
에릭 트럼프가 '홍수문이 열리고 있다'고 예측하면서 비트코인 매수 열풍이 다가오고 있다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 에릭 트럼프가 '홍수문이 열리고 있다'고 예측하면서 비트코인 매수 열풍이 다가오고 있습니다
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:49
러시아 스베르방크, 비트코인과 이더리움 기반 디지털 자산 출시
러시아 스베르방크, 비트코인과 이더리움 기반 디지털 자산 출시 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 스베르방크는 실제로 소유하지 않고도 비트코인과 이더리움과 같은 주요 암호화폐에 돈을 투자하고자 하는 러시아인들을 위한 또 다른 투자 옵션을 마련했습니다. 이 은행 거물은 일반적으로 암호화폐에 회의적인 중앙은행의 승인을 받아 성장하고 있는 러시아의 젊은 디지털 자산 및 파생상품 시장에 새로운 상품을 선보일 예정입니다. 스베르방크, BTC와 ETH 기반 영구 DFA 발행 예정 러시아 최대 은행이 시가총액 기준 선두 암호화폐인 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 바스켓을 기반으로 한 영구 디지털 금융 자산(DFA)을 출시합니다. TASS 통신사는 금요일 스베르방크 경영이사회 부회장인 아나톨리 포포프가 블라디보스토크에서 열린 동방경제포럼에서 이를 발표했다고 보도했습니다. 그는 이번 주 러시아 극동 도시에서 열린 행사 현장에서 기자들에게 두 코인을 대표하는 이 상품은 적격 투자자를 대상으로 한다고 말했습니다. 비즈니스 뉴스 매체 RBC에도 인용된 이 은행가는 다음과 같이 말했습니다: "스베르는 두 선두 암호화폐 - 비트코인과 이더리움 - 각각 50%의 동일한 가중치를 가진 바스켓을 기반으로 시장에 첫 영구 DFA를 출시합니다." 포포프는 또한 스베르방크가 러시아인들이 실제로 구매하지 않고도 이러한 자산에 루블을 지출할 수 있는 도구를 제공하고 있다고 언급했습니다. 이 간접 투자는 암호화폐 거래소에서 운영하는 모든 기술적 위험과 복잡성으로부터 그들을 보호한다고 이 임원은 주장했습니다. 공식적으로 스베르라고 불리는 국가 소유 지분이 과반인 스베르방크는 러시아 연방에서 자산 기준 최대 은행입니다. 우크라이나 전쟁의 여파로 대부분의 지역 시장에서 철수하기 전까지 중부 및 동유럽의 선도적인 기관이기도 했습니다. 2020년 리
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:36
비트코인 마이닝 주식이 투자자들에게 세대를 이어가는 부를 가져다 줄 수 있을까?
비트코인 마이닝 주식이 투자자들에게 세대적 부를 가져다 줄 수 있을까? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인은 10년 전 디지털 자산에 투자한 투자자들에게 세대적 수익을 가져다 주었으며, 이제 비트코인 마이너들이 그 다음 차례인 것으로 보입니다. 비트코인 마이닝 회사들이 비트코인을 채굴하는 데 사용하는 인프라는 인공지능을 활용하기에 독특한 위치에 있습니다. 투자자들이 비트코인 마이너를 AI 기업으로 보기 시작하다 Hive Digital Technologies의 회장 겸 공동 창업자인 Frank Holmes는 BeInCrypto에 데이터 센터를 처음부터 구축하는 데 3년이 걸린다고 말했습니다. 이는 허가, 물류, 데이터 센터 건설과 같은 세부 사항을 고려해야 하기 때문입니다. 스폰서 스폰서 그러나 비트코인 마이닝 데이터 센터를 AI 데이터 센터로 전환하는 과정은 더 짧은 시간이 소요됩니다. "이미 비트코인 마이닝을 위한 인프라가 구축되어 있다면, 데이터 센터를 개선하는 데 9개월이 걸립니다"라고 Holmes는 말했습니다. Hive의 시가총액은 6억 달러 이상입니다. 그러나 이 회사는 자신을 단순히 비트코인 마이너로 보지 않습니다. 이 회사는 수직 통합된, 재생 에너지로 구동되는 AI 인프라 회사이며, 월스트리트 분석가들도 이에 동의합니다. 분석가들은 6달러에서 12달러의 공격적인 목표가를 제시하고 있습니다. Hive 주식은 현재 주당 약 3달러에 거래되고 있으며, 이는 현재 수준에서 300% 이상의 상승 가능성을 시사합니다. HIVE Digital 6개월 주가 차트. 출처: Google Finance 일부 기관 투자자들도 주목하기 시작했습니다. Citadel Securities는 최근 Hive의 5.4% 지분을 공개했으며, Hive가 최근 미국에 본사를 설립함에 따라 이 주식이 Russell 2000에 편입될 자격을 갖추기까지는 1년이 더 걸릴 것입니다. Holmes는 소매 투자자들이 Hive 주식의 초기 모멘텀을 크게 견인했다고 언급했습니다. 이러한 유형의 주식은 기관 투자자들이 참여하면 큰 수익을 달성하는 경향이 있으며, Russell 2000과 같은 지수에 투자하면 이러한 투자자들로부터 더 많은 자본을 유치할 수 있습니다. 비트코인 마이너에 투자하는 것은 대형 투자자들 사이에서 인기 있는 트렌드가 되었습니다. Shark...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:35
미국 군대의 이라크 철수는 '폭풍 전의 고요함', 분석가들 경고
미국 이라크 철군은 '폭풍 전의 고요', 분석가들 경고라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국 군인들이 2011년 11월 1일 바그다드 서쪽 알아사드 공군기지에서 이라크를 떠나 귀국하기 위해 비행기에 탑승하기 위해 줄을 서 있습니다. (사진: ALI AL-SAADI/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images 미국 군대가 2025년 9월 마감일보다 앞서 안바르 주의 아인 알아사드 공군기지와 바그다드의 빅토리아 기지에서 철수한 것은 이전에 합의된 2단계 전환 계획의 첫 번째 단계인 연방 지방에서의 철수가 완료되었음을 의미합니다. 그러나 이것이 반드시 2026년 9월로 잠정 예정된 전환의 두 번째 단계인 자치 이라크 쿠르디스탄 지역에서의 철수가 완료될 때까지 모든 미군이 국가를 떠날 것이라는 의미는 아닙니다. 최근 미국의 철수는 "일정보다 훨씬 앞서" 진행되어 이라크 군대도 놀랐다고 보도되었습니다. 2024년 9월, 미국 국방부는 "2단계 전환 계획"의 일환으로 2025년 9월까지 이라크에서의 반 이슬람 국가 연합 임무를 종료할 것이라고 발표했습니다. 두 번째 단계에서는 미국이 북부 자치 쿠르디스탄 지역에 잔류 병력을 유지하여 여전히 상당한 위협을 가하고 있는 IS에 대한 시리아에서의 지속적인 작전을 지원할 것입니다. 당시 한 관계자는 이 단계가 "최소한 2026년 9월까지, 현지 상황과 물론 이라크와 미국의 미래 정치 지도자들 간의 협의에 따라" 계속될 것이라고 말했습니다. 결과적으로, 2026년 9월까지 이라크 쿠르디스탄의 에르빌 국제공항 기지에 남아있는 모든 미군이 유사하게 짐을 싸서 떠날지는 불분명합니다. "2026년 마감일 이후에도 이것은 완전한 철수가 아닌 감축 상태로 남을 가능성이 높습니다. 이는 공개적으로 '이라크 전역에서의 미군 완전 철수'로 표현되고 있지만요,"라고 비상주 선임 연구원인 모하메드 A. 살리흐는...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:30
전략의 세일러, 비트코인 홍보에서 자신을 능가하다: 세부 정보
비트코인이더리움뉴스닷컴에 "전략의 세일러, 비트코인 홍보에서 자신을 뛰어넘다: 세부 정보"라는 게시물이 등장했습니다. "오렌지"에 대한 강조가 다시 한번, 여기 뉘앙스가 있습니다. 맥스 카이저는 세일러와 MSTR을 테슬라와 일론 머스크에 비유합니다. 전략의 공동 창업자이자 집행 의장인 마이클 세일러는 X 소셜 미디어 네트워크(이전 트위터)의 공식 계정을 통해 세계 대표 암호화폐인 비트코인에 대한 신비로운 언급을 담은 트윗을 게시했습니다. 커뮤니티는 평소와 같이 그를 칭찬했습니다. 그러나 이 칭찬은 트윗 자체가 아니라 그가 지치지 않고 BTC를 옹호한 것에 대한 것일 가능성이 높습니다. 또한 이번에 세일러는 커뮤니티에 비트코인을 홍보하는 데 있어 자신을 뛰어넘었습니다. "오렌지"에 대한 강조가 다시 한번, 여기 뉘앙스가 있습니다 오늘의 트윗에서 세일러는 AI가 생성한 이미지를 공유했는데, 그는 오렌지색 선글라스를 착용하고 비트코인과 일반적으로 연관된 오렌지색으로 세상을 바라보고 있습니다. 그가 보는 것 중 하나는 바로 앞에서 일어나는 원자 폭발의 불꽃입니다. "오직 오렌지만," 트윗은 이미지 속 세일러가 불을 바라보고 있으며, 안경이 명백히 그의 눈을 보호하고 있다고 말합니다. 이 트윗은 기준 암호화폐인 BTC가 오늘 초 113,000달러 가격 수준을 넘어서며 2.51%의 성장을 기록한 것과 일치했습니다. 현재 비트코인은 다시 움직여 113,000달러에 거래되고 있습니다. 함께 읽어보세요 맥스 카이저, 세일러와 MSTR을 테슬라와 일론 머스크에 비유하다 최근 트윗에서 비트코인 지지자이자 엘살바도르 나이브 부켈레 대통령의 BTC 고문인 맥스 카이저는 전략과 마이클 세일러를 테슬라와 일론 머스크에 비유했습니다. 그는 둘 다 천재라고 불렀습니다 - 한 명은 금융 엔지니어, 다른 한 명은 엔지니어링 천재 - 투자자들이 단순히 전략과 테슬라가 하는 일 때문에 회사 주식을 사는 것이 아니라 주로 세일러와 머스크가 약속과 목표를 이행할 것이라고 믿기 때문이라고 말했습니다. 출처: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:28
속보: 미국 비농업 고용 및 실업률 데이터 발표! 비트코인(BTC)의 초기 반응은 이렇습니다!
속보: 중요한 미국 비농업 고용 및 실업률 데이터 발표! 비트코인(BTC)의 초기 반응은 다음과 같습니다! BitcoinEthereumNews.com에 게시되었습니다. 우리는 역사적으로 하락장으로 여겨지는 9월에 접어들었으며, 비트코인(BTC), 이더리움(ETH) 및 알트코인은 전반적인 조정을 경험하고 있습니다. 이 시점에서 분석가들은 9월이 하락하는 달이 될 것으로 예상하는 반면, 9월의 균형을 바꿀 수 있는 FED 금리 결정이 발표될 예정입니다. FED의 금리 인하가 상승을 촉발할 수 있다고 언급되는 가운데, FED의 금리 결정에 큰 중요성을 가진 미국 비농업 고용 데이터가 오늘 발표되었습니다. 매월 첫 번째 금요일에 발표되는 이 데이터는 경제 상태를 이해하기 위해 투자자들과 관련 당사자들이 면밀히 주시하고 있습니다. 공개된 데이터는 다음과 같습니다: 비농업 고용 데이터: 22k 발표 vs. 75k 예상 vs. 73k 이전 실업률 데이터: 4.3% 발표 - 4.3% 예상 - 4.2% 이전 데이터 발표 후 비트코인의 반응은 다음과 같습니다: *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/breaking-news-critical-us-nonfarm-payrolls-and-unemployment-data-released-heres-bitcoins-btc-initial-reaction/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 06:22
Covalent 2025년 8월 요약: 바이백, Revolut 상장 및 GoldRush 스피드
BitcoinEthereumNews.com에 게시된 Covalent 2025년 8월 요약: 바이백, Revolut 상장 및 GoldRush 속도. Covalent(CXT)에게 8월은 빠르게 지나갔습니다. 모든 움직임이 동일한 엔진을 앞으로 밀어붙였습니다—속도, 규모, 그리고 $CXT 온체인 플라이휠. 신규 바이백부터 GoldRush 업그레이드까지, 프로토콜은 디플레이션 및 유틸리티 우선 모델에 더욱 집중했습니다. $CXT 바이백 및 토큰 흐름 8월 한 달 동안 거의 900,000 $CXT가 바이백되었습니다. 지난 해 동안 Covalent는 공급량의 0.77%에 해당하는 7.7M $CXT를 회수했습니다. 토큰은 영구적으로 사라졌습니다. 더 이상의 언락이 없고 소각이 앞으로 있기 때문에, 디플레이션 엔진은 이미 돌아가고 있습니다. 바이백은 더 이상 이론이 아닙니다—프로토콜 수익으로 구동되는 반복적인 이벤트입니다. Covalent 2025년 8월 요약 gSpeed 팸, 8월은 @Covalent_HQ에게 빠르게 지나갔고, 그들이 출시한 모든 것이 동일한 엔진을 앞으로 밀어붙였습니다: 속도, 규모, 그리고 $CXT 온체인 플라이휠. ▫ 바이백 및 토큰 흐름 8월 한 달 동안 거의 900,000 $CXT가 바이백되었습니다. 총... pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) 2025년 9월 4일 거래소 접근성 8월은 또한 주요 거래소 이정표를 기록했습니다: $CXT가 Revolut에 상장되었습니다. 이 앱은 전 세계 60M+ 사용자에게 도달하며 완전히 MiCA 규정을 준수하여, $CXT를 가장 규제가 잘 된 소비자 암호화폐 환경 중 하나에 배치했습니다. 가시성 측면에서, 이는 주류로의 한 걸음입니다. 채택 측면에서, 유럽 전역과 그 이상의 소매 투자자를 포함하는 사용자 기반에 대한 문을 열었습니다. 제품 업그레이드: GoldRush 속도 향상 GoldRush 스트리밍 API는 8월에 레벨업했습니다. 이더리움, 베이스, BNB 체인 전반에 걸쳐 초고속 페어 업데이트(가격, 거래량, 유동성). AI Agent, HFT 봇 및 규정 준수 대시보드를 위한 초당 이하의 데이터 스트림. Eco Foundation과의 라이브 워크숍에서 개발자들에게 즉시 사용 가능한 실시간 데이터에 연결하는 방법을 보여주었습니다. 핵심 요점: 지연 시간이 처리량을 이깁니다. AI 봇과 트레이더들이 밀리초를 위해 싸우는 시장에서, GoldRush는 Covalent 사용자에게 우위를 제공합니다. 생태계 성장 Covalent의 도달 범위가 더욱 확장되었습니다: 150+ 체인 지원, 가장 큰 온체인 데이터 네트워크로 만들어줍니다...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 05:57
