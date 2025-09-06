전략의 세일러, 비트코인 홍보에서 자신을 능가하다: 세부 정보

비트코인이더리움뉴스닷컴에 "전략의 세일러, 비트코인 홍보에서 자신을 뛰어넘다: 세부 정보"라는 게시물이 등장했습니다. "오렌지"에 대한 강조가 다시 한번, 여기 뉘앙스가 있습니다. 맥스 카이저는 세일러와 MSTR을 테슬라와 일론 머스크에 비유합니다. 전략의 공동 창업자이자 집행 의장인 마이클 세일러는 X 소셜 미디어 네트워크(이전 트위터)의 공식 계정을 통해 세계 대표 암호화폐인 비트코인에 대한 신비로운 언급을 담은 트윗을 게시했습니다. 커뮤니티는 평소와 같이 그를 칭찬했습니다. 그러나 이 칭찬은 트윗 자체가 아니라 그가 지치지 않고 BTC를 옹호한 것에 대한 것일 가능성이 높습니다. 또한 이번에 세일러는 커뮤니티에 비트코인을 홍보하는 데 있어 자신을 뛰어넘었습니다. "오렌지"에 대한 강조가 다시 한번, 여기 뉘앙스가 있습니다 오늘의 트윗에서 세일러는 AI가 생성한 이미지를 공유했는데, 그는 오렌지색 선글라스를 착용하고 비트코인과 일반적으로 연관된 오렌지색으로 세상을 바라보고 있습니다. 그가 보는 것 중 하나는 바로 앞에서 일어나는 원자 폭발의 불꽃입니다. "오직 오렌지만," 트윗은 이미지 속 세일러가 불을 바라보고 있으며, 안경이 명백히 그의 눈을 보호하고 있다고 말합니다. 이 트윗은 기준 암호화폐인 BTC가 오늘 초 113,000달러 가격 수준을 넘어서며 2.51%의 성장을 기록한 것과 일치했습니다. 현재 비트코인은 다시 움직여 113,000달러에 거래되고 있습니다. 함께 읽어보세요 맥스 카이저, 세일러와 MSTR을 테슬라와 일론 머스크에 비유하다 최근 트윗에서 비트코인 지지자이자 엘살바도르 나이브 부켈레 대통령의 BTC 고문인 맥스 카이저는 전략과 마이클 세일러를 테슬라와 일론 머스크에 비유했습니다. 그는 둘 다 천재라고 불렀습니다 - 한 명은 금융 엔지니어, 다른 한 명은 엔지니어링 천재 - 투자자들이 단순히 전략과 테슬라가 하는 일 때문에 회사 주식을 사는 것이 아니라 주로 세일러와 머스크가 약속과 목표를 이행할 것이라고 믿기 때문이라고 말했습니다. 출처: https://u.today/strategys-saylor-outdoes-himself-in-promoting-bitcoin-details