비트코인 재무 기업들의 구매량, 거래 건수 기록에도 불구하고 급감
비트코인 트레저리 기업들의 구매량, 기록적인 거래 횟수에도 불구하고 급감했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC) 트레저리 기업들은 8월에 840,000 BTC라는 기록적인 보유량에 도달했지만, 기본 데이터는 기관 수요가 약화되고 있음을 보여줍니다. CryptoQuant의 9월 5일 보고서에 따르면, 구매량과 거래 규모가 수년 내 최저치로 급락했습니다. 전략은 637,000 BTC로 기업 비트코인 축적을 주도했으며, 이는 총 트레저리 보유량의 76%를 차지합니다. 동시에 다른 32개 기업이 나머지 203,000 BTC를 관리하고 있습니다. 2024년 11월 미국 대통령 선거 이후 보유량이 급증했으며, 전략은 279,000에서 637,000 BTC로 포지션을 두 배 이상 늘렸고 다른 기업들은 15,000에서 203,000 BTC로 보유량을 13배 확대했습니다.
감소하는 구매량
전략은 8월에 3,700 BTC를 획득했으며, 이는 2024년 11월에 구매한 134,000 BTC에서 크게 감소한 수치입니다. 다른 트레저리 기업들은 14,800 BTC를 구매했는데, 이는 2025년 평균인 24,000 BTC보다 낮고 6월 최고치인 66,000 BTC보다 크게 낮습니다. 거래당 평균 비트코인은 전략의 경우 1,200으로, 다른 기업들의 경우 343으로 떨어졌으며, 이는 2025년 초 최고치에서 86% 감소한 수치입니다. 보고서는 더 작은 거래 규모의 원인을 유동성 제약이나 기관 구매자들 사이의 잠재적 시장 주저함으로 돌렸습니다.
전략의 월간 보유량 증가율은 2024년 12월 44%에서 8월에는 단 5%로 급격히 둔화되었습니다. 다른 트레저리 기업들도 비슷한 패턴을 경험했으며, 월간 성장률이 3월 163%에서 8월 8%로 하락했습니다. 6월에 53건의 구매 거래를 기록하고 8월까지 46건의 거래로 높은 활동을 유지했음에도 불구하고, 이 빈도는 감소하는 기관 수요를 가리고 있습니다. 트레저리 기업들은 2024년 11월에 단 14건의 거래만 완료했으며, 이는 현재 수준이 비교적 견고해 보이게 합니다.
암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정
좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요.
이 보고서는 1,000 BTC 이상을 보유한 순수 공개 거래 비트코인 트레저리 기업에 초점을 맞추었으며, 채굴 기업과 상당한...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:59