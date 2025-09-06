2025-10-09 목요일

암호화폐 뉴스

가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
분석가 "비트코인 단타매매 하락 예상!" 매수 주문을 위해 준비한 두 가지 레벨 발표!

분석가 "비트코인 단타매매 하락 예상!" 매수 주문을 위해 준비한 두 가지 레벨 발표!

분석가가 "비트코인의 단타매매 하락을 예상합니다!" 매수 주문을 준비한 두 가격대를 발표했습니다! BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC)이 판매 압력 증가 속에서 급격한 조정을 겪으면서, 일부 분석가들은 비트코인이 추가 하락에 직면할 수 있다고 주장합니다. 이 시점에서 Spectra Markets의 사장 Brent Donnelly는 비트코인이 단기적으로 하락할 수 있다고 밝혔습니다. 94,000달러와 82,000달러에 매수 주문 준비 완료! Coindesk와의 인터뷰에서 Brent Donnelly는 가능한 하락에 대비해 94,000달러와 82,000달러에 매수 주문을 설정했다고 말했습니다. "시장이 더 공황 상태에 빠진다면, 94,000달러에서 82,000달러 사이에 매수 주문을 설정할 것입니다. "비트코인이 단타매매에서 안전 자산보다는 위험 자산처럼 거래되고 있기 때문에, 현재 상당한 상승 모멘텀이 없는 것으로 보입니다." Donnelly는 기업 자산으로서의 디지털 자산에 대한 관심 감소와 비트코인 반감기 주기의 쇠퇴와 같은 계절적 요인이 하락을 예측하는 데 효과적이라고 말하며, 이러한 요인들이 비트코인을 장기적인 하락장으로 끌어들일 수도 있다고 주장했습니다. 역사적으로, 비트코인의 강세장은 반감기 이후 약 16-18개월 후에 정점을 찍었고, 이후 약 1년간의 하락장이 이어졌습니다. 이 시점에서 일부 분석가들은 마지막 반감기가 2024년 4월에 발생했기 때문에 이 주기가 이제 하락세로 전환될 수 있다고 제안합니다. 그러나 일부 분석가들은 현물 ETF로 인해 반감기 주기가 더 이상 유효하지 않다고 주장합니다. 비트코인의 기술적 분석은 하락을 가리킵니다! 기술적 전망에 대해 말하면서, Donnelly는 비트코인 차트에서 이중 정점 형성을 지적했는데, 이는 하락세 반전 패턴을 의미합니다. "저는 잭슨홀에서 파월의 비둘기파적 연설 이후 비트코인의 주말 하락이 적신호였다고 생각합니다. 이제 우리는 BTC에서 이중 정점을 보고 있습니다. 첫 번째는 백악관에서의 암호화폐 주간 동안, 두 번째는 Bitmine이 주최한 ETH 파티에서 발생했습니다. 기술적으로, 비트코인은 최근 111,982달러 지지선 아래로 떨어져 하락세 반전을 신호하고 있으며..."
스레숄드
T$0.01498-0.66%
Whiterock
WHITE$0.0002914-4.30%
비트코인
BTC$121,351.19-0.85%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:42
공유하기
퍼블릭 키: 대규모 ETH 스테이킹, 비트코인 채굴자를 위한 AI 부스트 및 24/7 거래

퍼블릭 키: 대규모 ETH 스테이킹, 비트코인 채굴자를 위한 AI 부스트 및 24/7 거래

이 게시물 Public Keys: 대규모 ETH 스테이킹, 비트코인 채굴자를 위한 AI 부스트 및 24/7 거래가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 간략히 말하자면 SharpLink Gaming은 더 높은 수익을 위해 Linea 네트워크에 36억 달러 ETH 보유량의 일부를 스테이킹할 계획이며, 기존 수탁자인 Anchorage와 Coinbase를 넘어서고 있습니다. SEC와 CFTC 지도자들은 암호화폐의 항상 운영되는 특성에 맞춰 24/7 거래 시장을 고려하고 있다고 발표했으며, 이는 트럼프 행정부의 또 다른 잠재적 금융 시장 변화를 의미합니다. 비트코인 채굴자들은 AI 컴퓨팅 서비스로 전환하여 390억 달러의 기록적인 시가총액을 달성했으며, TeraWulf과 같은 회사들은 GPU 호스팅 계약으로 대규모 주식 이익을 보고 있습니다. Public Keys는 Decrypt의 주간 요약으로, 주요 상장 암호화폐 기업들을 추적합니다. 스테이킹 강화 이더리움 재무 회사인 SharpLink Gaming은 Linea 네트워크가 메인넷에 도달하면 36억 달러 ETH 보유량의 일부를 스테이킹할 계획입니다. 이 회사는 수탁자인 Anchorage와 Coinbase를 통해 거의 모든 보유량을 스테이킹해왔습니다. 하지만 이제 더 높은 수익 기회를 노리고 있습니다. "수십억 달러의 ETH를 보유하고 스테이킹 포트폴리오를 살펴볼 때, Linea를 통한 스테이킹 기회를 활용할 수 있는 능력이 생길 것입니다," SharpLink 공동 CEO인 Joseph Chalom이 Decrypt에 말했습니다. "그리고 이것은 Consensys뿐만 아니라 Linea Consortium에도 정말, 정말 중요합니다. 그리고 SharpLink가 Linea 네트워크를 통해 더 나은 수익, 더 높은 위험 조정 수익을 얻을 수 있는 기회가 있다면, 우리는 그렇게 할 것입니다." 스테이킹과 이더리움 검증자가 되는 것에 대한 관심이 엄청나게 많았습니다. Validator Queue에 따르면, 검증자가 되기 위한 대기열은 16일 이상의 대기 시간이 있습니다. 이더리움 ICO 고래가 최근 깨어나 오늘 아침 6억 4500만 달러 상당의 ETH를 스테이킹 지갑으로 이동했습니다—그러나 그들은 여전히 11억 달러 상당의 자금을 보유하고 있습니다. 하지만 ETH 스테이킹에 관한 뉴스는 SharpLink의 주가에 정확히 좋은 영향을 미치지 않았습니다. SBET는 잃었습니다...
스레숄드
T$0.01498-0.66%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.46-1.12%
ChangeX
CHANGE$0.00157742-4.30%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:40
공유하기
네, 마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더 주니어 경기는 진짜입니다

네, 마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더 주니어 경기는 진짜입니다

게시물 '예, 마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더 주니어는 진짜입니다'가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 마이크 타이슨이 플로이드 메이웨더 주니어와 싸우기 위해 링에 복귀합니다. (AP Photo/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved 진지하게, 이것은 실현됩니다: 마이크 타이슨 대 플로이드 메이웨더 주니어. 두 복싱 명예의 전당 입성자는 2026년 초 경기에서 만날 예정입니다. CSI 스포츠의 보도 자료에는 날짜나 장소가 언급되지 않았습니다. CSI 스포츠는 타이슨-메이웨더 이벤트와 함께 미디어 스트리밍 및 방송 파트너십을 시작할 라이브 복싱 제작 회사입니다. "CSI가 플로이드 메이웨더와 링에 오르는 것에 대해 저에게 왔을 때, 저는 '이런 일이 일어날 리 없어'라고 생각했습니다,"라고 타이슨은 경기를 발표하는 보도 자료에서 말했습니다. "하지만, 플로이드가 동의했습니다." 내년에 60세가 되는 타이슨은 작년 제이크 폴과의 8라운드 경기에서 패배한 후 링에 복귀합니다. 그 경기는 넷플릭스에서 6500만 명의 동시 시청자를 기록하며 역대 가장 많이 스트리밍된 스포츠 이벤트가 되었습니다. 지루하다는 비판을 받은 경기의 마지막 순간을 돌아보겠습니다: 48세의 메이웨더는 2017년 UFC 스타 코너 맥그리거를 녹아웃시킨 후 은퇴했습니다. 그 이후 8번의 전시 경기를 치렀으며, 가장 최근에는 2024년 8월 존 고티 3세와 경기를 가졌습니다. 두 선수 간의 체중 차이는 엄청날 것입니다. 타이슨은 폴과의 경기에서 228.4파운드였고, 메이웨더는 고티와의 경기에서 160.8파운드였습니다. 메이웨더는 5개 체급에서 타이틀을 획득하며 50-0의 완벽한 기록으로 2017년에 은퇴했습니다. "저는 30년 동안 이 일을 해왔고 제 유산을 훼손할 수 있는 선수는 단 한 명도 없었습니다,"라고 메이웨더가 말했습니다. "제가 무언가를 하려고 한다면, 그것은 크고 전설적일 것이라는 것을 이미 알고 계실 겁니다. 저는 복싱 비즈니스에서 최고입니다. 이 전시 경기는 팬들에게 그들이..."
MemeCore
M$2.07323-0.61%
스레숄드
T$0.01498-0.66%
RealLink
REAL$0.0819-1.17%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:26
공유하기
AI 에이전트 토큰이 반등할 준비가 되었을까요?

AI 에이전트 토큰이 반등할 준비가 되었을까요?

AI Agent 토큰이 반등할 준비가 되었을까?라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AI Agent 토큰은 작년 마지막 분기에 두각을 나타냈으며, 이 분야의 선두 플랫폼 중 하나인 Virtuals는 큰 가능성을 보여주었습니다. 연말까지 시가총액은 10월 5090만 달러에서 46억 달러로 급증했습니다. 거래 수수료는 하루에 150만 달러까지 치솟았고, 선두 에이전트 토큰인 AIXBT는 11월 출시 당시 16만 2천 달러에서 불과 두 달 만에 거의 10억 달러로 성장했습니다. 그 이후 Virtuals의 시가총액은 7억 400만 달러 이하로 떨어져 최고점에서 84% 하락했습니다. AI Agent 토큰, 분화의 조짐을 보이다 AI Agent 토큰 시장을 덮친 암울함에도 불구하고, 처음으로 펀더멘털이 약세를 보이는 토큰 가격과 분리되기 시작했습니다. 암호화폐 시장 정보 플랫폼인 Messari의 연구원 Chris Davis가 X에 공유한 데이터에 따르면, 8월에 Virtuals 생태계 내 일일 수수료는 시가총액이 10% 하락했음에도 3만 3천 달러에서 23만 달러로 증가했습니다. 8월 Virtuals 수수료 생성 및 시가총액. 출처: Messari 시장 자체는 리더십 변화를 경험하고 있습니다. 8월 초, Ribbita가 AIXBT를 제치고 선두 토큰이 되었으며, 전 Coinbase 엔지니어 Luke Youngblood가 7월에 출시한 또 다른 프로젝트도 AIXBT를 추월했습니다. 일부에서는 더 나은 사용 사례를 가진 새로운 세대의 에이전트들이 첫 세대 에이전트들에 비해 시장 참여자들의 관심을 끌고 있다고 믿습니다. Coinbase의 Base 앱에 통합된 자동화된 수익률 파밍 에이전트인 Mamo와 같은 프로젝트는 약 1억 3800만 달러의 예치금을 유치하여 기관 스타일 수요가 증가하고 있다는 신호를 보내고 있습니다. 양보다 질 뛰어난 에이전트들의 성과는 생태계를 다시 주목받게 했습니다. facticity.ai 팀이 개발하고 TIME이 2024년 최고의 발명품 중 하나로 선정한 다국어 사실 확인 에이전트인 ArAIstotle은 기업 주도의 수익화 전략을 제시했습니다. 8월 이후...
Capverse
CAP$0.10919-15.99%
체인스왑
TOKEN$0.01176-6.22%
BRC20.COM
COM$0.011195+2.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:03
공유하기
Anthropic, 15억 달러에 도서 저작권 소송 합의

Anthropic, 15억 달러에 도서 저작권 소송 합의

Anthropic, 15억 달러에 도서 저작권 소송 합의라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 인공지능 기업 Anthropic이 도서 작가 및 출판사 그룹과의 소송을 해결하기 위해 15억 달러를 지불할 예정이라고 제출 문서에 따르면, 이는 미국 역사상 가장 큰 저작권 합의금입니다. Claude는 Anthropic이 개발한 언어 모델입니다 (Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images의 사진 일러스트레이션) SOPA Images/LightRocket via Getty Images 주요 사실 이번 사건에서 잘못을 인정하지 않은 Anthropic은 합의에 포함된 약 50만 권의 책 각각에 대해 약 3,000 달러를 지불할 예정입니다. 이번 합의는 여러 도서 작가와 출판사들이 Anthropic이 AI 챗봇 Claude를 훈련시키기 위해 문학 작품을 불법 복제했다고 주장하며 저작권 침해로 고소한 후 이루어졌습니다. 이 합의로 Anthropic은 불법 복제 및 저작권 위반 혐의에 관한 소송을 피하게 되었습니다. Anthropic이 소송에서 싸워 패배했다면, 법률 분석가 Wolters Kluwer가 AP통신에 말한 바에 따르면 회사에 수십억 달러의 비용이 들었을 수 있습니다. Forbes 속보 문자 알림 받기: 주요 헤드라인을 형성하는 가장 큰 이야기를 항상 알 수 있도록 문자 메시지 알림을 시작합니다. "Alerts"를 (201) 335-0739로 문자 보내거나 여기에서 가입하세요. 중요 인용구 "6월에 지방법원은 AI 개발과 저작권법에 관한 획기적인 판결을 내렸으며, Anthropic의 AI 모델 훈련 접근 방식이 공정 사용에 해당한다고 판단했습니다,"라고 Anthropic의 부법률 고문인 Aparna Sridhar가 성명에서 말했습니다. "오늘의 합의가 승인되면 원고들의 남은 기존 청구를 해결할 것입니다." 주목할 점 지방 판사가 월요일로 예정된 심리에서 합의 조건을 검토할 예정입니다. 큰 숫자 1,830억 달러. 이는 화요일 130억 달러 규모의 시리즈 F 자금 조달 라운드 이후 Anthropic의 최신 기업 가치입니다. 주요 배경 Anthropic은 작년에 도서 작가 Andrea Bartz, Charles Graeber, Kirk Wallace Johnson에게 AI 챗봇 훈련에 관한 획기적인 저작권 사례가 된 소송을 당했습니다. 올 여름, 판사는 Anthropic의 사용...
SynFutures
F$0.010636-7.19%
Union
U$0.009303-4.21%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:00
공유하기
인도모빌, 인도네시아 전역 5만 명의 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 출시

인도모빌, 인도네시아 전역 5만 명의 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 출시

인도모빌, 인도네시아 전역 5만 명의 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 출시라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용: 인도네시아 학생들은 이제 Space and Time의 탈중앙화 네트워크를 통해 온체인 자격 증명을 받게 됩니다. 이 이니셔티브는 현금 결제와 은행 중개자를 직접적인 SXT 토큰 거래로 대체합니다. 학생들과 학교는 수업 과정과 학비 이체 모두에 대해 검증 가능한 데이터 추적의 혜택을 받습니다. 인도네시아 교육 접근성을 위한 블록체인 기반 접근법 인도모빌 그룹은 인도네시아 전역의 수만 명의 학생들을 위해 교육을 더 접근하기 쉽고 검증 가능하게 만드는 것을 목표로 하는 새로운 블록체인 기반 이니셔티브를 출시하고 있습니다. Space and Time 재단과의 파트너십을 통해, 이 인도네시아 대기업은 5만 명 이상의 학생들을 수업 과정 자격 증명과 학비 지불이 직접 온체인에 기록되는 플랫폼에 온보딩할 계획입니다. 이 이니셔티브의 핵심은 SXT 체인으로, 이는 과정 완료 증명을 저장하는 탈중앙화 데이터 플랫폼으로, 학생들이 미래의 고용주나 고등 교육 기관에 자신의 학업 자격 증명을 안전하게 제시할 수 있게 합니다. 블록체인 기술의 사용은 학생 성취에 대한 새로운 투명성 표준을 만들 것으로 예상됩니다. 역사적으로 대면 현금 거래나 제3자 플랫폼 은행 중개자를 필요로 했던 학비 지불은 이제 Space and Time의 네이티브 SXT 토큰으로 처리될 것입니다. 이러한 토큰은 부모와 학생들이 학교에 직접 지불할 수 있게 하여, 프로세스를 단순화하고 전통적인 금융 인프라에 대한 의존도를 제거합니다—이는 많은 사람들이 여전히 은행 계좌를 갖고 있지 않은 국가에서 중요한 변화입니다. 교육 자금 조달에서 중개자 제거 이 새로운 시스템의 출시는 한때 학교와 가족에게 조정의 부담을 지웠던 레거시 결제 모델을 변화시킵니다. SXT를 기본 결제 방법으로 사용함으로써, 학비는 P2P로 전송되고 즉시 검증될 수 있습니다. 등록부터 과정 완료까지 각 거래는 Space and Time의 백엔드를 통해 온체인에 기록되어 완전히 감사 가능하게 됩니다. "인도모빌은 항상 국가 발전을 지원하는 장기적인 인프라 구축을 믿어왔습니다. 교육은 그 중요한 부분입니다. Space and Time 및 MakeInfinite Labs와의 파트너십을 통해...
Space and Time
SXT$0.073+7.98%
Moonveil
MORE$0.03665+72.71%
체인스왑
TOKEN$0.01176-6.22%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:54
공유하기
소라 벤처스, 새로운 트레저리 펀드로 10억 달러 규모의 비트코인 매입 예정

소라 벤처스, 새로운 트레저리 펀드로 10억 달러 규모의 비트코인 매입 예정

소라 벤처스가 새로운 트레저리 기금으로 10억 달러 규모의 비트코인을 구매할 예정이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 투자 회사 소라 벤처스는 아시아 최초의 전용 비트코인 BTC$110,795.88 트레저리 기금이라고 밝히며, 향후 6개월 내에 10억 달러 규모의 암호화폐를 구매할 계획이라고 발표했습니다. 이 발표는 타이페이 블록체인 위크에서 이루어졌으며, 회사는 지역 전반의 투자자들로부터 2억 달러의 초기 약정을 확보했다고 밝혔습니다. 이 기금은 아시아의 비트코인 트레저리 기업 네트워크를 강화하기 위한 중앙 자본 풀 역할을 할 것이라고 회사는 말했습니다. 이 지역의 많은 기업들이 이미 자체 비트코인 트레저리를 관리하고 있으며, 그 중 가장 큰 규모는 도쿄 기반 메타플래닛(3350)으로 2만 BTC를 보유하고 있습니다. "이는 아시아가 비트코인 트레저리 기업 네트워크 구축을 위해 이 정도 규모의 약정을 본 첫 사례입니다,"라고 소라 벤처스의 파트너인 루크 리우가 말했습니다. 창립자 제이슨 팡은 기관 투자자들의 관심이 오랫동안 미국과 유럽에 집중되어 왔으며, 이 새로운 기금은 아시아가 시장에서 중요한 참여자로 부상하고 있음을 보여준다고 덧붙였습니다. 타이페이 기반 소라는 이미 여러 지역 선구자들에게 투자했습니다. 2024년에는 메타플래닛의 10억 엔(670만 달러) 규모의 비트코인 할당을 지원했으며, 2025년에는 홍콩의 문 주식회사, 태국의 DV8을 인수하고 한국의 비트플래닛과 제휴했다고 회사는 밝혔습니다. 비트코인 트레저리 기업들의 축적은 현재 사이클의 주요 트렌드 중 하나입니다. BitcoinTreasuries 데이터에 따르면, 상장 기업들은 총 100만 BTC 이상을 통제하고 있습니다. 이 코인들의 대부분은 버지니아주 타이슨스 코너에 본사를 둔 스트래티지(MSTR)가 보유하고 있으며, 636,505 BTC를 보유하고 있습니다. 출처: https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
Union
U$0.009303-4.21%
SIX
SIX$0.01951-1.36%
비트코인
BTC$121,351.19-0.85%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:13
공유하기
RFK Jr., 임신 중 타이레놀 사용과 자폐증 연관성을 보고할 예정

RFK Jr., 임신 중 타이레놀 사용과 자폐증 연관성을 보고할 예정

RFK Jr.가 임신 중 타이레놀 사용과 자폐증을 연관시킬 것이라는 보도가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요 내용 보건복지부 장관 로버트 F. 케네디 주니어가 약속한 보고서는 임신 중 일반 진통제인 타이레놀 사용이 자폐증의 잠재적 원인이라고 주장할 것이라고 월스트리트저널이 보도했으며, 이 약품의 제조사는 약품의 안전성을 유지하고 있습니다. 이 보고서는 이번 달에 발표될 예정입니다. (사진: Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images 주요 사실 타이레놀 제조사인 맥닐 컨슈머 헬스케어를 소유한 켄뷰는 저널에 "우리는 지속적으로 과학적 증거를 평가해 왔으며, 임신 중 아세트아미노펜 사용과 자폐증 사이에 인과 관계가 없다고 계속 믿고 있습니다"라고 말했습니다. 타이레놀의 주요 성분인 아세트아미노펜은 다양한 다른 일반의약품 진통제에서도 사용 가능합니다. 저널에 따르면, HHS 보고서는 임산부의 진통제 사용과 자폐증을 연결하는 발견을 포함할 것이며, 또한 자폐증 증상을 감소시키는 수단으로 폴린산을 제안할 것이라고 합니다. 포브스는 HHS와 켄뷰에 논평을 요청했습니다. 이는 진행 중인 이야기입니다. 업데이트를 확인하세요. 출처: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
SynFutures
F$0.010636-7.19%
Seed.Photo
PHOTO$0.7818+34.42%
BRC20.COM
COM$0.011195+2.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:09
공유하기
스테이블 코인 거인 테더의 화제가 된 움직임: "그들이 천연 비트코인을 위한 협상을 시작했다!"

스테이블 코인 거인 테더의 화제가 된 움직임: "그들이 천연 비트코인을 위한 협상을 시작했다!"

스테이블 코인 거인 테더의 화제가 된 움직임: "그들이 '자연 비트코인'을 위한 협상을 시작했다!" 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 파이낸셜 타임스에 따르면, 스테이블 코인 거인 테더는 금 채굴 부문에 투자하기 위한 협상을 진행 중입니다. 암호화폐 수익을 금 산업으로 이전하는 것을 목표로, 회사는 채굴부터 정제 및 거래에 이르기까지 금 산업의 모든 단계에서 기회를 모색할 계획입니다. 여러 출처를 인용하여, FT는 "테더가 최근 채굴 및 정제부터 유통 및 로열티 회사에 이르기까지 전체 금 공급망에 걸쳐 채굴 및 투자 회사와 투자 기회를 모색하고 있다"고 보도했습니다. 시장 가치 1,685억 달러의 USDT를 관리하는 테더는 2025년 상반기에 57억 달러의 수익을 보고했습니다. 테더는 또한 대차대조표에서 USDT의 담보 자산으로 취리히 금고에 87억 달러의 금을 보유하고 있다고 공개했습니다. 테더 CEO 파올로 아르도이노는 금을 "자연 비트코인"이라고 표현하며, 금이 어떤 주권 통화보다 더 안전하고 비트코인의 중요한 보완재라고 말했습니다. "비트코인이 '디지털 골드'라면, 금은 우리 핵심 자산의 원천입니다." 물리적 금 기반 암호화폐인 XAUt도 운영하는 테더는 6월에 토론토 기반 금 로열티 회사인 Elemental Altus의 소수 지분을 1억 500만 달러에 인수했습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 우리의 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
Moonveil
MORE$0.03665+72.71%
Movement
MOVE$0.1067-3.00%
BRC20.COM
COM$0.011195+2.58%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:07
공유하기
비트코인 재무 기업들의 구매량, 거래 건수 기록에도 불구하고 급감

비트코인 재무 기업들의 구매량, 거래 건수 기록에도 불구하고 급감

비트코인 트레저리 기업들의 구매량, 기록적인 거래 횟수에도 불구하고 급감했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 비트코인(BTC) 트레저리 기업들은 8월에 840,000 BTC라는 기록적인 보유량에 도달했지만, 기본 데이터는 기관 수요가 약화되고 있음을 보여줍니다. CryptoQuant의 9월 5일 보고서에 따르면, 구매량과 거래 규모가 수년 내 최저치로 급락했습니다. 전략은 637,000 BTC로 기업 비트코인 축적을 주도했으며, 이는 총 트레저리 보유량의 76%를 차지합니다. 동시에 다른 32개 기업이 나머지 203,000 BTC를 관리하고 있습니다. 2024년 11월 미국 대통령 선거 이후 보유량이 급증했으며, 전략은 279,000에서 637,000 BTC로 포지션을 두 배 이상 늘렸고 다른 기업들은 15,000에서 203,000 BTC로 보유량을 13배 확대했습니다. 감소하는 구매량 전략은 8월에 3,700 BTC를 획득했으며, 이는 2024년 11월에 구매한 134,000 BTC에서 크게 감소한 수치입니다. 다른 트레저리 기업들은 14,800 BTC를 구매했는데, 이는 2025년 평균인 24,000 BTC보다 낮고 6월 최고치인 66,000 BTC보다 크게 낮습니다. 거래당 평균 비트코인은 전략의 경우 1,200으로, 다른 기업들의 경우 343으로 떨어졌으며, 이는 2025년 초 최고치에서 86% 감소한 수치입니다. 보고서는 더 작은 거래 규모의 원인을 유동성 제약이나 기관 구매자들 사이의 잠재적 시장 주저함으로 돌렸습니다. 전략의 월간 보유량 증가율은 2024년 12월 44%에서 8월에는 단 5%로 급격히 둔화되었습니다. 다른 트레저리 기업들도 비슷한 패턴을 경험했으며, 월간 성장률이 3월 163%에서 8월 8%로 하락했습니다. 6월에 53건의 구매 거래를 기록하고 8월까지 46건의 거래로 높은 활동을 유지했음에도 불구하고, 이 빈도는 감소하는 기관 수요를 가리고 있습니다. 트레저리 기업들은 2024년 11월에 단 14건의 거래만 완료했으며, 이는 현재 수준이 비교적 견고해 보이게 합니다. 암호화폐 투자자 청사진: 배그홀딩, 내부자 선행 거래 및 놓친 알파에 관한 5일 과정 좋아요 😎 첫 번째 수업이 곧 도착합니다. [email protected]을 이메일 화이트리스트에 추가해 주세요. 이 보고서는 1,000 BTC 이상을 보유한 순수 공개 거래 비트코인 트레저리 기업에 초점을 맞추었으며, 채굴 기업과 상당한...
비트코인
BTC$121,351.19-0.85%
PlaysOut
PLAY$0.04835+5.45%
Moonveil
MORE$0.03665+72.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:59
공유하기

인기 뉴스

더보기

모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환

리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다

투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개

Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장

0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다