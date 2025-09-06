인도모빌, 인도네시아 전역 5만 명의 학생들을 위한 블록체인 기반 교육 출시

주요 내용: 인도네시아 학생들은 이제 Space and Time의 탈중앙화 네트워크를 통해 온체인 자격 증명을 받게 됩니다. 이 이니셔티브는 현금 결제와 은행 중개자를 직접적인 SXT 토큰 거래로 대체합니다. 학생들과 학교는 수업 과정과 학비 이체 모두에 대해 검증 가능한 데이터 추적의 혜택을 받습니다. 인도네시아 교육 접근성을 위한 블록체인 기반 접근법 인도모빌 그룹은 인도네시아 전역의 수만 명의 학생들을 위해 교육을 더 접근하기 쉽고 검증 가능하게 만드는 것을 목표로 하는 새로운 블록체인 기반 이니셔티브를 출시하고 있습니다. Space and Time 재단과의 파트너십을 통해, 이 인도네시아 대기업은 5만 명 이상의 학생들을 수업 과정 자격 증명과 학비 지불이 직접 온체인에 기록되는 플랫폼에 온보딩할 계획입니다. 이 이니셔티브의 핵심은 SXT 체인으로, 이는 과정 완료 증명을 저장하는 탈중앙화 데이터 플랫폼으로, 학생들이 미래의 고용주나 고등 교육 기관에 자신의 학업 자격 증명을 안전하게 제시할 수 있게 합니다. 블록체인 기술의 사용은 학생 성취에 대한 새로운 투명성 표준을 만들 것으로 예상됩니다. 역사적으로 대면 현금 거래나 제3자 플랫폼 은행 중개자를 필요로 했던 학비 지불은 이제 Space and Time의 네이티브 SXT 토큰으로 처리될 것입니다. 이러한 토큰은 부모와 학생들이 학교에 직접 지불할 수 있게 하여, 프로세스를 단순화하고 전통적인 금융 인프라에 대한 의존도를 제거합니다—이는 많은 사람들이 여전히 은행 계좌를 갖고 있지 않은 국가에서 중요한 변화입니다. 교육 자금 조달에서 중개자 제거 이 새로운 시스템의 출시는 한때 학교와 가족에게 조정의 부담을 지웠던 레거시 결제 모델을 변화시킵니다. SXT를 기본 결제 방법으로 사용함으로써, 학비는 P2P로 전송되고 즉시 검증될 수 있습니다. 등록부터 과정 완료까지 각 거래는 Space and Time의 백엔드를 통해 온체인에 기록되어 완전히 감사 가능하게 됩니다. "인도모빌은 항상 국가 발전을 지원하는 장기적인 인프라 구축을 믿어왔습니다. 교육은 그 중요한 부분입니다. Space and Time 및 MakeInfinite Labs와의 파트너십을 통해...