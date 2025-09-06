캐나다 실업률, 8월 6만 6천 개 일자리 감소로 9년 만에 최고치 기록

캐나다의 실업률이 8월에 7.1%로 상승하여 팬데믹 기간을 제외하고 9년 이상 만에 최고치를 기록하며, 이달 말 캐나다 중앙은행의 금리 인하 압력이 가중되고 있습니다. 캐나다 통계청은 금요일 경제가 8월에 6만 6천 개의 일자리를 잃었다고 보고했으며, 대부분 시간제 직종이었습니다. 전문직 및 기술 서비스 부문이 감소를 주도했고, 운송, 창고 및 제조업과 같은 무역에 민감한 부문도 큰 일자리 손실을 기록했습니다. 경제학자들, 금리 인하 가능성 상향 CIBC 수석 경제학자 앤드류 그랜섬은 최신 데이터가 미국 관세의 영향을 받는 부문에만 국한되지 않는 약세를 보여준다고 말했습니다. "예상보다 약한 고용 보고서로 금융 시장은 9월 금리 인하 가능성을 더 높게 책정하고 있으며, 이로 인해 채권 수익률이 하락했습니다,"라고 그는 고객들에게 전했습니다. 캐나다 중앙은행의 다음 정책 결정은 9월 17일로 예정되어 있습니다. 중앙은행은 무역 불확실성과 고착화된 인플레이션을 이유로 지난 세 차례 회의에서 기준금리를 2.75%로 유지했습니다. 그러나 이번 일자리 보고서는 지난주 발표된 2분기 GDP가 연간 1.6% 감소했고 7월에는 0.1%의 약간의 반등만 예상된다는 데이터에 추가됩니다. 8월은 7월 4만 1천 개 감소에 이어 두 달 연속 일자리 손실을 기록했습니다. 실업자 수는 3만 4천 명 증가하여 해고율이 1%로 상승했으며, 이는 1년 전 0.9%에서 상승한 수치입니다. BMO 수석 경제학자 더글러스 포터는 1월 무역 전쟁이 시작된 이후 경제가 3만 8,500개의 일자리를 잃었으며, 이 중 5만 8,100개가 제조업 직종이라고 지적했습니다. 인플레이션 압력이 정책 전망 형성 인플레이션이 결정적 요인이 될 수 있습니다. 소비자 물가 지수(CPI)는 7월에 1.7% 상승했지만, 핵심 지표는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, CPI-trim과 CPI-median의 3개월 평균은 2.4%입니다. RBC 경제학자 클레어 팬은 금리 결정 하루 전에 발표될 8월 인플레이션 보고서가...