캐나다 실업률, 8월 6만 6천 개 일자리 감소로 9년 만에 최고치 기록
8월 캐나다 실업률 9년 만에 최고치 기록, 경제 6만 6천 개 일자리 감소 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 캐나다의 실업률이 8월에 7.1%로 상승하여 팬데믹 기간을 제외하고 9년 이상 만에 최고치를 기록하며, 이달 말 캐나다 중앙은행의 금리 인하 압력이 가중되고 있습니다. 캐나다 통계청은 금요일 경제가 8월에 6만 6천 개의 일자리를 잃었다고 보고했으며, 대부분 시간제 직종이었습니다. 전문직 및 기술 서비스 부문이 감소를 주도했고, 운송, 창고 및 제조업과 같은 무역에 민감한 부문도 큰 일자리 손실을 기록했습니다. 경제학자들, 금리 인하 가능성 상향 CIBC 수석 경제학자 앤드류 그랜섬은 최신 데이터가 미국 관세의 영향을 받는 부문에만 국한되지 않는 약세를 보여준다고 말했습니다. "예상보다 약한 고용 보고서로 금융 시장은 9월 금리 인하 가능성을 더 높게 책정하고 있으며, 이로 인해 채권 수익률이 하락했습니다,"라고 그는 고객들에게 전했습니다. 캐나다 중앙은행의 다음 정책 결정은 9월 17일로 예정되어 있습니다. 중앙은행은 무역 불확실성과 고착화된 인플레이션을 이유로 지난 세 차례 회의에서 기준금리를 2.75%로 유지했습니다. 그러나 이번 일자리 보고서는 지난주 발표된 2분기 GDP가 연간 1.6% 감소했고 7월에는 0.1%의 약간의 반등만 예상된다는 데이터에 추가됩니다. 8월은 7월 4만 1천 개 감소에 이어 두 달 연속 일자리 손실을 기록했습니다. 실업자 수는 3만 4천 명 증가하여 해고율이 1%로 상승했으며, 이는 1년 전 0.9%에서 상승한 수치입니다. BMO 수석 경제학자 더글러스 포터는 1월 무역 전쟁이 시작된 이후 경제가 3만 8,500개의 일자리를 잃었으며, 이 중 5만 8,100개가 제조업 직종이라고 지적했습니다. 인플레이션 압력이 정책 전망 형성 인플레이션이 결정적 요인이 될 수 있습니다. 소비자 물가 지수(CPI)는 7월에 1.7% 상승했지만, 핵심 지표는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, CPI-trim과 CPI-median의 3개월 평균은 2.4%입니다. RBC 경제학자 클레어 팬은 금리 결정 하루 전에 발표될 8월 인플레이션 보고서가...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:41
고래들이 솔라나 DeFi에 10억 달러를 투입하고 거래량 500% 급증, 그 이유는
이 게시물 고래들이 솔라나 DeFi에 10억 달러를 투입하고 거래량이 500% 급증한 이유는 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 고래들이 솔라나 DeFi에 10억 달러를 투입하고 거래량이 500% 급증한 이유 면책 조항: NewsBTC에서 제공하는 정보는 교육 목적으로만 사용됩니다. 이는 투자 매수, 매도 또는 보유에 관한 NewsBTC의 의견을 대표하지 않으며 투자에는 당연히 리스크가 따릅니다. 투자 결정을 내리기 전에 자체 조사를 수행하는 것이 좋습니다. 이 웹사이트에서 제공하는 정보는 전적으로 사용자 본인의 책임하에 사용하십시오. 관련 뉴스 © 2025 NewsBTC. 모든 권리 보유. 이 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 이 웹사이트를 계속 사용하면 쿠키 사용에 동의하는 것입니다. 개인정보 센터 또는 쿠키 정책을 방문하세요. 동의합니다 출처: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:39
워렌 부부의 실제 '컨저링' 하우스에서의 1박 예약 시작
워렌 부부의 실제 '컨저링' 하우스에서의 1박 예약이 시작되었다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 미국의 유령 사냥꾼 로레인과 에드 워렌. 1980년 4월 30일. (Russell McPhedran/Fairfax Media via Getty Images 사진). Fairfax Media via Getty Images 공포 스릴러 영화 '컨저링: 라스트 라이츠'의 개봉에 맞춰, 고인이 된 에드와 로레인 워렌의 코네티컷 "컨저링 하우스"에서의 1박 숙박 예약이 접수되고 있습니다. '컨저링: 라스트 라이츠'는 컨저링 시네마틱 유니버스의 네 편의 컨저링 영화 중 마지막 작품으로 홍보되고 있으며, 이야기는 에드와 로레인 워렌이 1964년 악마의 존재와 처음 마주한 후 1986년으로 넘어갑니다. 알고 보니, 1964년 악마의 존재가 깃들었던 거울이 22년 후 펜실베이니아의 한 집에서 다시 나타나 세 명의 사악한 유령을 불러내어 8인 가족을 공포에 떨게 합니다. Forbes'컨저링: 라스트 라이츠' 엔딩 크레딧과 후반부 크레딧 설명Tim Lammers 작성 이에 에드의 약한 심장 때문에 초자연적 현상 조사에서 은퇴한 워렌 부부는 그들의 유일한 자녀인 22세 주디가 위험에 처해 있기 때문에 펜실베이니아 가족을 돕게 됩니다. 이 영화에서는 패트릭 윌슨과 베라 파미가가 에드와 로레인 워렌 역을 맡았으며, 미아 톰린슨이 성인 주디 역을 맡았습니다. 오리온 스미스와 매디슨 롤러는 1964년 버전의 에드와 로레인을 연기합니다. 에드 워렌은 2006년 79세의 나이로 사망했으며, 로레인 워렌은 2019년 92세의 나이로 사망했습니다. Forbes히트 공포 스릴러 '웨폰스', 스트리밍 날짜 확정Tim Lammers 작성 NBC 코네티컷에 따르면, 현재 에드와 로레인 워렌이 코네티컷 먼로에 살았던 실제 집(컨저링 영화 시리즈에 등장하는)에서 1박 숙박 예약을 받고 있습니다. 워렌 하우스 웹사이트에 따르면, 1박 렌탈 비용은 1박에 1,999달러입니다. 패트릭 윌슨과 베라 파미가, "컨저링: 라스트 라이츠"에서. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema 어떻게...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:29
루키 토마스 소버의 시즌 종료 부상이 썬더에 미치는 현재와 미래의 영향
루키 토마스 소버의 시즌 종료 부상이 썬더에 미치는 현재와 미래의 영향에 대한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 라스베이거스, 네바다 - 7월 16일: 오클라호마시티 썬더의 토마스 소버 #12가 2025년 7월 16일 라스베이거스 네바다의 UNLV에서 열린 2025 NBA 루키 포토 슛에서 포즈를 취하고 있습니다. 사용자 참고사항: 사용자는 이 사진을 다운로드하거나 사용함으로써 Getty Images 라이선스 계약 조건에 동의하는 것임을 명시적으로 인정하고 동의합니다 (사진: Harry How/Getty Images) Getty Images NBA 트레이닝 캠프 시작까지 한 달도 채 남지 않은 시점에서 오클라호마시티 썬더는 힘든 소식을 받았습니다. 6월 드래프트에서 전체 15순위로 지명된 조지타운 출신의 원앤던 스탠드아웃 신입 센터인 토마스 소버가 전방십자인대(ACL)를 파열해 2025-26 시즌 전체를 결장하게 되었습니다. 19세의 이 선수는 패싱 능력과 다른 선수들을 위한 플레이 메이킹 재능을 갖춘 뛰어난 빅맨이지만, NBA 수준에서의 기여는 1년을 더 기다려야 할 것입니다. 현 챔피언 팀은 당장은 그 없이도 괜찮을 것입니다. 그들의 프런트코트는 이미 충분히 강력하며 자체적으로 버틸 수 있는 능력이 있습니다 - 결국, 지난 시즌 우승을 이끌었습니다. 그럼에도 불구하고, 소버의 부상은 다른 프런트코트 부상이 발생할 경우 정규 시즌 동안 팀 깊이에 영향을 미칠 수 있습니다. 그 이상으로, 이 차질은 장기적인 영향도 가지고 있습니다. 소버는 썬더가 미래의 재정적 제약으로 인해 아이제이아 하텐슈타인을 유지할 수 없게 될 경우, 로테이션에서 그를 대체할 잠재력을 가진 선수로 예상되었습니다. 이 부상으로 인해 소버는 2026-27 시즌까지 NBA 데뷔를 하지 못하게 되어, 경험 면에서 뒤처지게 될 것입니다. 그가 챔피언십 수준의 팀에서 중요한 역할을 맡을 준비가 되기까지는 그 이후로도 1-2년이 더 걸릴 수 있습니다. 물론, 놀라운 일은 발생할 수 있고 첫해 선수들은...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:23
Edgen과 Sahara AI, 시장 인텔리전스에서 분산화된 검증을 선구적으로 도입하기 위한 전략적 협력 발표
Edgen과 Sahara AI, 시장 인텔리전스에서 탈중앙화 검증을 선도하는 전략적 협력 발표가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 홍콩, 홍콩, 2025년 9월 6일, FinanceWire Edgen, 주식 및 암호화폐 시장을 위한 AI 운영 시스템은 오늘 선도적인 탈중앙화 인공지능 네트워크인 Sahara AI와의 협력을 발표했습니다. 이번 협력을 통해 Edgen은 주식 및 암호화폐 시장에서 AI 기반 인사이트의 정확성과 신뢰성을 향상시키는 것을 목표로 하는 표적 파일럿 이니셔티브에서 Sahara AI의 데이터 검증 기능을 활용할 예정입니다. 데이터 무결성의 융합 Edgen과 Sahara AI는 시장 인텔리전스 내에서 탈중앙화 검증의 집중 응용 프로그램에 협력하고 있습니다. 이를 통해 에이전트가 사용하는 인사이트가 정확하고 신뢰할 수 있으며 검증되도록 보장합니다. 이는 데이터 분할과 과부하로 인해 투자자들이 가장 명확성을 요구하는 크로스 자산 분석을 지원하는 데이터에 대한 신뢰 표준을 높이는 초기 단계입니다. 검증된 정보로 신뢰 구축 검증된 시장 인사이트: Sahara AI는 이 협력의 첫 단계에서 적용된 탈중앙화 인증 절차를 통해 Edgen의 크로스 자산 분석을 지원합니다. 확장된 Edgen 스토어: 플랫폼은 Sahara AI 검증 방법을 통합하기 시작하여 사용자에게 제공되는 인사이트의 표준을 높입니다. 신뢰할 수 있는 기반: 이 첫 단계는 향후 통합으로 확장될 시장 인사이트 투명성과 신뢰를 위한 프레임워크를 구축합니다. 탈중앙화 검증을 통한 신뢰 Sahara의 AI의 탈중앙화 아키텍처는 독립 노드 전반에 걸쳐 검증을 분산시킵니다. 이는 다양하고 신뢰할 수 있는 인사이트를 제공합니다. 이 구조를 선택적 출시에서 Edgen의 크로스 자산 인텔리전스 시스템 플랫폼과 결합함으로써, 신호와 보고서는 추가적인 보증 레이어를 얻습니다. 투자자들은 인터페이스 뒤에서 검증이 프로세스에 고려되었다는 것을 알고 더 큰 자신감으로 행동할 수 있는 정보를 받습니다. 앞으로의 전망 이 협력은 Edgen과 Sahara AI 간의 더 깊은 통합의 첫 단계를 표시합니다. 사용자들은 지속적인 개선, 확장된 인증 절차, 그리고 주식 시장과 암호화폐 인텔리전스를 위한 점점 더 강력한 플랫폼을 기대할 수 있습니다. Edgen 소개 Edgen은 투자자를 위한 AI 공동 파일럿으로...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:08
버터빈, NASCAR의 개발 경로를 뒤흔들려 하다
버터빈, NASCAR의 발전 경로를 뒤흔들 준비 완료라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 브루클린, 미시간 – 2025년 6월 6일: Brenden Queen, #28 Best Repair 쉐보레의 드라이버가 미시간 인터내셔널 스피드웨이에서 열린 ARCA Menards 시리즈 Henry Ford Health 200 연습 중 차고 구역에서 대기하고 있습니다. (사진: Meg Oliphant/Getty Images) Getty Images 또 한 명의 젊은 드라이버가 NASCAR의 빅리그에 도전장을 내밀었습니다. 하지만 이 스포츠의 발전 사다리를 오르려고 시도한 수십 명과 달리, 이 선수는 이미 팬층을 확보했으며 레이스 카 드라이버보다는 주 박람회 간식처럼 들리는 닉네임을 가지고 있습니다. 널리 "버터빈"으로 알려진 Brenden Queen은 다음 주 브리스톨 모터 스피드웨이에서 Kaulig Racing의 11번 쉐보레로 NASCAR Xfinity 시리즈에 데뷔할 예정입니다. 그리고 그가 출전할 때, 그의 열광적인 지지자 무리인 버터 네이션이 목소리를 높일 것입니다. 27세의 버지니아 출신 선수는 단순히 헬멧과 꿈을 가진 또 다른 유망주가 아닙니다. 그는 이미 무게로 휘어질 정도의 트로피 케이스를 가지고 있습니다. Queen은 2024 CARS 레이트 모델 스톡 카 투어 챔피언이며, 2025 ARCA Menards 시리즈에서는 참가자라기보다는 파괴적인 존재로, 시리즈 최다인 6승과 3번의 폴 포지션을 기록했습니다. 그가 NASCAR의 상위 레벨에서 경쟁할 수 있을지 궁금하다면, 이미 힌트가 있습니다. 그의 공식 NASCAR 데뷔는 작년 노스 윌크스보로에서 트럭 시리즈로 이루어졌습니다. 26위로 시작해 필드를 뚫고 4위로 완주했습니다. 그의 Tricon Garage 팀 동료 Corey Heim이 그날 우승했을지 모르지만, 관중들은 튀김 음식 닉네임을 가진 단단한 체격의 젊은이에게만 관심을 보였습니다. Queen이 트럭에서 내렸을 때, 환호성은 우승자보다 더 컸습니다. 이런 것은 가짜로 만들 수 없습니다. 이제 다음 장은 브리스톨—NASCAR의...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:02
Last Rites' 엔딩 크레딧 및 포스트 크레딧, 설명
포스트 Last Rites의 엔딩 크레딧과 포스트 크레딧에 대한 설명이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. "컨저링: 라스트 라이츠" 베라 파미가와 패트릭 윌슨이 출연하는 국제 포스터. 워너 브라더스 픽처스/뉴 라인 시네마 패트릭 윌슨과 베라 파미가가 주연한 공포 스릴러 영화 컨저링: 라스트 라이츠에는 놓치고 싶지 않을 엔딩 크레딧과 포스트 크레딧 영상이 있습니다. 윌슨과 파미가는 컨저링 시네마틱 유니버스의 10번째 영화인 컨저링: 라스트 라이츠에서 실존 인물인 악마학자 에드와 로레인 워렌으로 돌아왔습니다. Forbes로튼 토마토에서 선정한 '컨저링' 유니버스 영화 최악에서 최고까지 순위작성자: 팀 래머스 마이클 차베스 감독의 컨저링: 라스트 라이츠는 금요일에 전국 극장에서 개봉합니다. 영화는 1964년, 젊은 에드와 로레인 워렌(오리온 스미스와 매디슨 로러)이 초자연적인 죽음을 조사하면서 시작되며, 이는 부부가 악마의 존재와 처음 마주치는 사건입니다. 악마가 빙의한 거울과 접촉한 후, 임신 9개월이었던 로레인은 충격으로 진통이 시작됩니다. 거의 비극적인 상황 이후, 에드와 로레인의 유일한 자녀인 딸 주디가 태어나고, 그녀가 성장하면서 부부는 딸이 초자연적인 감각을 물려받았다는 것을 발견합니다. Forbes인기 공포 스릴러 '웨폰스', 스트리밍 날짜 확정작성자: 팀 래머스 얼마 지나지 않아 이야기는 1986년으로 넘어가는데, 이때 워렌 부부는 에드의 약해진 심장 때문에 초자연 현상 조사를 중단한 상태입니다. 그러나 악마가 빙의한 거울이 펜실베이니아에 있는 스멀 가족의 집에 나타나 그곳에 살고 있는 8명 모두를 괴롭히자, 이제 22세가 된 주디(미아 톰린슨)는 그들을 돕기 위해 그 집으로 향합니다. 딸의 안전을 걱정한 워렌 부부는 스멀 가족의 집에 나타난 악마와 가족을 공포에 떨게 하는 세 개의 유령을 영원히 제거하기 위해 조사를 시작하기로 결정합니다. Forbes'컨저링: 라스트 라이츠'는 언제...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:56
트럼프가 국방부를 전쟁부로 개명하는 것이 합법인가? 알아야 할 사항.
트럼프가 국방부를 전쟁부로 이름 변경하는 것이 합법인가? 알아야 할 사항. 이 글은 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 주요내용 도널드 트럼프 대통령은 금요일 국방부를 "전쟁부"로 이름 변경하는 행정명령에 서명했으나, 의회 없이는 이름을 변경할 법적 권한이 없기 때문에 현재로서는 비공식적인 변경입니다. 도널드 트럼프 대통령이 8월 26일 백악관에서 국방장관 피트 헤그세스와 함께 내각 회의 중 발언하고 있습니다. AFP via Getty Images 주요 사실 트럼프는 이름이 "전쟁부"로 되돌아가야 한다고 공개적으로 반복해서 말한 후 금요일에 국방기관의 이름을 변경하는 명령에 서명했습니다. 국방부는 이전에 1940년대까지 "전쟁부"로 알려졌으며, 제2차 세계대전 이후 이름이 변경되었고 군대의 여러 부서—육군, 해군, 해병대, 공군—가 모두 단일 기관으로 통합되었습니다. 그 이름 변경은 의회에 의해 이루어졌으며, 입법자들은 1949년 국가안보법을 수정할 때 공식적으로 기관의 이름을 국방부로 변경했습니다. 이 때문에 이름을 공식적으로 전쟁부로 다시 변경하려면 의회의 또 다른 법안이 필요하며, 트럼프는 행정명령을 통해 단독으로 이를 할 수 없습니다. 금요일 트럼프의 명령에도 불구하고, 이는 이름 변경이 실제로 공식적이지 않다는 것을 의미하며, 백악관은 팩트 시트에서 전쟁부 이름을 기관의 "부차적 명칭"으로 만들 의향이 있다고 밝혔습니다. 트럼프는 또한 국방장관 피트 헤그세스에게 이름 변경을 영구적으로 만들기 위한 의회 법안을 포함한 "조치를 권고"하도록 지시할 것입니다. 트럼프의 행정명령은 무엇을 말할까요? 행정명령은 전쟁부를 기관의 "부차적" 이름으로 설정하고, 헤그세스가 이제 "전쟁장관"이라는 "부차적 직함"으로 알려지도록 지시할 것입니다.
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:53
Robinhood, AppLovin과 함께 S&P 500에 추가, 주가 7% 급등
로빈후드와 AppLovin이 S&P 500에 추가되어 주식 7% 급등이라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. S&P Global이 두 회사가 9월 22일 월요일 시장 개장 전에 공식적으로 S&P 500 지수에 합류할 것이라고 확인한 후 금요일 저녁 로빈후드와 AppLovin의 주식이 거의 7% 급등했습니다. 이 정보는 거래 시간 이후 발표된 공개 성명에서 변동을 발표한 S&P Global의 지수 위원회에서 직접 나온 것입니다. 로빈후드는 Caesars Entertainment를 대체하고, AppLovin은 현재 MarketAxess Holdings가 보유한 슬롯을 인수할 예정입니다. 이러한 재편성은 지수의 정기 업데이트 주기의 일부입니다. 기업이 탈락할 때, S&P 500을 추적하는 펀드 매니저들은 대체품을 구매해야 합니다. 그래서 두 주식 모두 시간 외 거래에서 상승했습니다. 펀드 주도 매수는 감정이 개입되지 않고 자동으로 이루어집니다. 이 발표는 두 회사에게 실망스러운 장을 마감했습니다. 6월 분기 재조정에서 제외된 로빈후드는 당시 주가가 2% 하락했습니다. 한편, AppLovin은 3월에 S&P 위원회에 회사의 지수 진입을 차단하도록 요청한 공매도 업체인 Fuzzy Panda Research에 의해 명성이 훼손되었습니다. 12월에 AppLovin이 Workday를 선호하여 제외되었을 때, 주식은 15% 하락했습니다. 그러나 두 회사 모두 이번에 선택될 만큼 충분히 오래 버텼습니다. AppLovin은 MarketAxess를 대체하고 로빈후드는 Caesars의 자리를 차지합니다 수수료 없는 거래 플랫폼인 로빈후드는 2021년 나스닥에 상장되었습니다. 빠르게 AMC Entertainment와 GameStop과 같은 밈 코인을 헤드라인으로 밀어붙인 충성스러운 개인 투자자 기반을 확보했습니다. 6월 연례 총회에서 한 주주는 로빈후드의 공동 창업자이자 CEO인 블라드 테네프에게 S&P 500에 상장되는 것이 계획의 일부였는지 물었습니다. "계획하기 어려운 일입니다," 블라드가 답했습니다. "저는 그것이 바라건대 일어나는 일 중 하나라고 생각합니다." 그는 회사가 자격이 있다고 믿는다고 덧붙였습니다. 그리고 실제로 일어났습니다. 그것도 빠르게. AppLovin도 또한...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:29
2025년 U.S. 오픈 9-12일차에 참석한 최대 유명인사
2025년 US 오픈 9-12일차에 참석한 최대 유명인사들에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 2025년 9월 4일 목요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 엠마 로버츠. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA 2025 US 오픈은 뉴욕 플러싱 메도우의 빌리 진 킹 내셔널 테니스 센터에서 열린 두 번째 주에 더 많은 유명 인사들을 끌어모았습니다. US 오픈 6-8일차 동안, 린지 로한, 티나 페이, 스티브 카렐, 퀸타 브런슨, 스티븐 콜베어, LL 쿨 J, 저스틴 테루 등이 관중석에 있는 큰 스타들 중에 있었습니다. Forbes공포 스릴러 '웨폰스', 스트리밍 날짜 확정By Tim Lammers 지난 주말 팬 위크와 1라운드 동안, 제프 골드블럼, 존 멀레이니, 올리비아 문, 마이클 체, 마리아 샤라포바, 린-마누엘 미란다, 조이 선데이를 포함한 여러 유명인사들이 경기를 관람했습니다. 아래는 US 오픈 9-12일차의 더 많은 사진들입니다. 2025년 테니스 그랜드 슬램의 네 번째이자 마지막 이벤트인 US 오픈은 9월 8일에 마무리됩니다. 2025년 9월 4일 목요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 에본 모스-바크라크와 제레미 앨런 화이트. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA '더 베어'의 스타 제레미 앨런 화이트와 에본 모스-바크라크는 이번 주 초반과 목요일 12일차에도 경기를 관람했습니다. 2025년 9월 4일 목요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 루다크리스. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA 랩 스타이자 배우인 크리스 "루다크리스" 브릿지스가 2025 US 오픈 12일차에 참석했습니다. 2025년 9월 4일 목요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 알렉산드라 다다리오와 그녀의 게스트. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA '트루 디텍티브'와 '화이트 로터스'의 스타 알렉산드라 다다리오가 게스트와 함께 US 오픈 12일차를 관람했습니다. 2025년 9월 4일 목요일, 뉴욕 플러싱에서 열린 2025 US 오픈에 참석한 엠마 로버츠와 그녀의 게스트. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA '스크림 퀸즈'와 '아메리칸 호러...
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 08:06
