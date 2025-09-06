EU, 2028년까지 러시아 석유 수입 중단 목표 고수하며 미국의 압력 없다고 밝혀

EU, 러시아 석유 수입 종료 2028년 목표 고수하며 미국으로부터 압력 없다고 밝혀라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유럽연합은 2028년 1월 1일까지 러시아로부터 석유와 가스 구매를 중단하는 계획을 계속 추진하고 있으며, 도널드 트럼프 대통령이 유럽 지도자들에게 모스크바와의 관계를 지금 끊으라고 말했음에도 불구하고 이 기한은 변경되지 않을 것입니다. 목요일에 트럼프는 유럽 관계자들에게 러시아로부터의 석유 구매를 중단하라고 말했지만, 9월 5일 코펜하겐에서 이 소식을 처음 보도한 로이터에 따르면 기한을 제시하지는 않았습니다. 금요일, EU의 에너지 정책을 담당하는 댄 요르겐센은 인터뷰에서 워싱턴이 기한을 앞당기라고 요청하지 않았다고 분명히 밝혔습니다. "푸틴이 우리에게 에너지를 무기화했을 뿐만 아니라, 회원국들을 협박했고, 우리는 실제로 간접적으로 푸틴의 전쟁 자금을 지원하고 있으며, 이는 중단되어야 합니다. 그리고 트럼프 대통령이 이에 동의한다면, 그것은 환영할 만한 지원일 뿐입니다. 왜냐하면 그것이 확실히 우리의 주요 목표이기 때문입니다,"라고 요르겐센은 말했습니다. 현재 유럽연합은 향후 3년 내에 러시아로부터의 석유와 가스 수입을 공식적으로 금지하는 법적 규칙을 마무리하고 있습니다. 이러한 수입은 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 러시아의 가장 큰 현금 유입원 중 하나였으며, 그 돈은 전쟁 노력에 직접 투입되었습니다. 헝가리와 슬로바키아는 저항하며 가스와 석유가 계속 흐르기를 원함 모든 EU 국가가 동의하는 것은 아닙니다. 헝가리와 슬로바키아는 여전히 드루즈바 파이프라인을 통해 매일 약 200,000에서 250,000 배럴의 러시아 석유를 들여오고 있습니다. 이는 전체 블록 석유 수요의 약 3%에 해당합니다. 그들은 또한 러시아 가스를 구매하고 있으며 브뤼셀의 일정에 만족하지 않고, 이 차단이 자국의 에너지 가격을 상승시키고 부족 현상을 촉발할 수 있다고 경고하고 있습니다. 슬로바키아의 총리 로버트 피코는 금요일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 만남 후 기자회견에서 자신의 입장을 고수했습니다. 그는 트럼프의 발언에 대해 언급하기를 거부했습니다...