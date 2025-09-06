MEXC 거래소
/
암호화폐 뉴스
/
2025-10-09 목요일
암호화폐 뉴스
가장 인기 있는 암호화폐 뉴스와 시장 업데이트를 만나보세요
중요한 지연으로 규제 감시 연장
게시물 A Pivotal Delay Extends Regulatory Scrutiny가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. Grayscale의 Spot DOT ETF: 중요한 지연으로 규제 감시 연장 콘텐츠로 건너뛰기 홈 암호화폐 뉴스 Grayscale의 Spot DOT ETF: 중요한 지연으로 규제 감시 연장 출처: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
COM
$0.011195
+2.52%
DOT
$3.981
-3.97%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:16
공유하기
분쟁 해결을 위한 탈중앙화 메커니즘
비트코인이더리움뉴스닷컴에 '분쟁 해결을 위한 탈중앙화 메커니즘'이라는 게시물이 게재되었습니다. Kleros(PNK)는 다양한 애플리케이션과 산업에서 분쟁을 해결하기 위한 탈중앙화되고 효율적인 메커니즘을 제공하도록 설계된 블록체인 기반 분쟁 해결 프로토콜입니다. 이 프로토콜은 전통적인 법률 시스템이나 중개자 없이 의견 불일치를 해결하는 공정하고 투명한 방법을 제공하는 것을 목표로 합니다. 전통적인 법률 시스템과 중개자에 대한 의존도를 줄일 수 있는 잠재력이 있지만, 확장성, 관할권 문제, 그리고 배심원단의 무결성을 보장해야 하는 필요성과 관련된 과제에 직면해 있습니다. 탈중앙화 중재 Kleros는 전통적인 판사나 중재자가 아닌 전 세계 배심원 네트워크에 의해 분쟁이 해결되는 탈중앙화 중재 플랫폼으로 운영됩니다. 배심원은 스테이킹한 PNK 토큰과 Kleros 생태계 내에서의 평판을 기반으로 선택됩니다. PNK는 Kleros 프로토콜의 네이티브 암호화폐 토큰입니다. PNK 토큰 보유자는 토큰을 스테이킹하여 Kleros 분쟁 해결 시스템의 배심원이 될 수 있습니다. 배심원은 참여하여 보상을 받을 수 있고 잘못된 결정을 내릴 경우 페널티를 받기 때문에 공정하고 정확한 판단을 내리도록 장려됩니다. 배심원은 분쟁 해결 작업에 대해 PNK 토큰으로 보상을 받습니다. 그러나 잘못되거나 편향된 결정을 내릴 경우, 스테이킹한 토큰의 일부를 페널티로 잃을 수 있습니다. 면책 조항. 이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 CoinIdol의 보증으로 간주되어서는 안 됩니다. 이는 암호화폐를 사거나 팔라는 권고가 아닙니다. 독자들은 자금을 투자하기 전에 자체적인 조사를 수행해야 합니다. 출처: https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:03
공유하기
제니퍼 로페즈, '거미 여인의 키스' 뮤지컬의 타이틀 트랙으로 미리보기 공개
제니퍼 로페즈가 '거미 여인의 키스' 뮤지컬의 타이틀 트랙으로 미리보기를 공개했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 제니퍼 로페즈 Getty Images 제니퍼 로페즈가 새로운 '거미 여인의 키스' 영화 각색에서 클로즈업을 준비하고 있습니다. 이 히트 메이킹 슈퍼스타는 원래 치타 리베라가 주연을 맡았던 토니상 수상 뮤지컬을 재현한 다가오는 영화에서 주인공 역할을 맡을 예정입니다. 다가오는 영화의 첫 맛보기로, 로페즈는 영화 사운드트랙에서 "거미 여인의 키스"를 공개했습니다. "조만간, 햇빛 속에서 혹은 꽃이 피어날 때 / 붉은 촛불이 깜빡이면, 그녀가 방에 들어올 거야 / 그리고 커튼이 흔들리고 불꽃이 쉿 소리를 낼 거야 / 여기 그녀의 키스가 온다"라고 그녀는 이 으스스한 트랙에서 노래합니다. "달빛은 점점 어두워지고 / 조수가 낮아질 때 / 그녀의 검은 구슬이 반짝이고 / 당신은 움직이고 싶지만, 거미줄에 갇혀 있어 / 거미 여인의 / 그녀의 벨벳 망토 속에서 / 당신은 비명을 지를 수 있지만 / 도망칠 수는 없어." 이 뮤지컬 각색에서 로페즈는 토나티우가 연기하는 교도소 수감자 루이스 몰리나와 디에고 루나가 연기하는 그의 감방 동료 발렌틴 아레구이가 존경하는 인물인 오로라 역을 맡습니다. 리베라 자신이 지난해 사망하기 전 로페즈의 연기를 보기 위해 세트장을 방문했습니다. "[나는] 거의 기절할 뻔했다"고 그녀는 그 경험에 대해 Out에 말했습니다. "엄마와 함께 TV 앞에 앉아 웨스트 사이드 스토리를 보며, 춤추고 언젠가 노래하고 춤추고 연기할 수 있기를 바라던 내 안의 어린 소녀가 그 순간 완전히 실현되었습니다." "그것은 제가 경험한 가장 아름다운 영화 제작 경험 중 하나였고, 또한 제 인생의 어려운 시기에도 있었습니다"라고 그녀는 덧붙였습니다. "[그것은] 오랫동안 살아나기를 기다리고 있던 제 일부를 채워주었습니다." 결국, 사랑받는 뮤지컬을 스크린에서 생생하게 구현하는 것은 그녀에게 "꿈이 이루어진 것"이었습니다...
PLAY
$0.04835
+5.47%
MOON
$0.08805
-1.49%
MOVE
$0.1065
-3.09%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:41
공유하기
비트코인 vs 이더리움 – ETH의 현물 거래량이 BTC를 추월한 후 '플리퍼닝'이 일어날까?
비트코인 대 이더리움 - ETH의 현물 거래량이 BTC를 추월한 후 '플리퍼닝'이 진행 중인가? 라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 이더리움이 비트코인보다 최근 우위를 점하게 된 부분은 기관 자금이 어디로 이동하고 있는지와 관련이 있습니다. BitMine Immersion과 SharpLink Gaming과 같은 기업들을 포함한 기업 자금은 최근 수십억 달러 규모의 ETH 구매를 공개했습니다. 출처: CoinGecko ETF 자금 흐름 데이터도 이러한 추세를 강화했습니다. 비트코인 상품이 8월 내내 불균등한 유입을 보인 반면, 이더리움 연계 펀드는 월말에 더 높은 총 유입량으로 마감하기 전까지 꾸준한 상승세를 유지했습니다. 출처: SoSoValue 출처: SoSoValue BTC 상품이 자금 유출을 기록하는 동안에도 ETH 펀드는 계속해서 신규 자본을 유치했습니다. 따라서 이더리움은 9월로 접어들면서 시장의 인기 자산이 될 수 있을 것으로 보입니다. 출처: https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
LOOKS
$0.013428
-1.33%
BTC
$121,330.57
-0.84%
COM
$0.011195
+2.52%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:30
공유하기
EU, 2028년까지 러시아 석유 수입 중단 목표 고수하며 미국의 압력 없다고 밝혀
EU, 러시아 석유 수입 종료 2028년 목표 고수하며 미국으로부터 압력 없다고 밝혀라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 유럽연합은 2028년 1월 1일까지 러시아로부터 석유와 가스 구매를 중단하는 계획을 계속 추진하고 있으며, 도널드 트럼프 대통령이 유럽 지도자들에게 모스크바와의 관계를 지금 끊으라고 말했음에도 불구하고 이 기한은 변경되지 않을 것입니다. 목요일에 트럼프는 유럽 관계자들에게 러시아로부터의 석유 구매를 중단하라고 말했지만, 9월 5일 코펜하겐에서 이 소식을 처음 보도한 로이터에 따르면 기한을 제시하지는 않았습니다. 금요일, EU의 에너지 정책을 담당하는 댄 요르겐센은 인터뷰에서 워싱턴이 기한을 앞당기라고 요청하지 않았다고 분명히 밝혔습니다. "푸틴이 우리에게 에너지를 무기화했을 뿐만 아니라, 회원국들을 협박했고, 우리는 실제로 간접적으로 푸틴의 전쟁 자금을 지원하고 있으며, 이는 중단되어야 합니다. 그리고 트럼프 대통령이 이에 동의한다면, 그것은 환영할 만한 지원일 뿐입니다. 왜냐하면 그것이 확실히 우리의 주요 목표이기 때문입니다,"라고 요르겐센은 말했습니다. 현재 유럽연합은 향후 3년 내에 러시아로부터의 석유와 가스 수입을 공식적으로 금지하는 법적 규칙을 마무리하고 있습니다. 이러한 수입은 2022년 우크라이나 전면 침공 이후 러시아의 가장 큰 현금 유입원 중 하나였으며, 그 돈은 전쟁 노력에 직접 투입되었습니다. 헝가리와 슬로바키아는 저항하며 가스와 석유가 계속 흐르기를 원함 모든 EU 국가가 동의하는 것은 아닙니다. 헝가리와 슬로바키아는 여전히 드루즈바 파이프라인을 통해 매일 약 200,000에서 250,000 배럴의 러시아 석유를 들여오고 있습니다. 이는 전체 블록 석유 수요의 약 3%에 해당합니다. 그들은 또한 러시아 가스를 구매하고 있으며 브뤼셀의 일정에 만족하지 않고, 이 차단이 자국의 에너지 가격을 상승시키고 부족 현상을 촉발할 수 있다고 경고하고 있습니다. 슬로바키아의 총리 로버트 피코는 금요일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 만남 후 기자회견에서 자신의 입장을 고수했습니다. 그는 트럼프의 발언에 대해 언급하기를 거부했습니다...
STOP
$0.07493
+4.84%
T
$0.01496
-0.72%
TRUMP
$7.445
-1.27%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:29
공유하기
AJ 리가 WWE 스맥다운에 복귀하여 베키 린치를 공격하다
AJ Lee가 WWE 스맥다운에 복귀하여 베키 린치를 공격했다는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. AJ Lee가 WWE 스맥다운에 복귀했습니다. 일주일 이상의 소문과 며칠간의 응원 후, 전 WWE 디바 챔피언 AJ Lee가 시카고에서 열린 스맥다운에서 실제 남편인 CM 펑크를 돕기 위해 WWE에 복귀했습니다. AJ Lee는 10년 동안 레슬링을 하지 않았으며, 그녀의 마지막 경기는 2015년 3월이었습니다. 세스 롤린스가 거만하게 천장에서 지켜보고, 올스테이트 아레나에서 AJ Lee를 위한 응원이 울려 퍼지는 가운데, Lee의 음악이 울려 퍼지며 엄청난 폭발적인 반응을 얻었습니다. Lee는 베키 린치의 공격적인 손에서 두 번째 라운드의 뺨 때리기로부터 펑크를 구했습니다. Lee는 링으로 뛰어들어 겁에 질린 린치를 공격했는데, 린치는 WWE가 저녁 PLE를 발표할 때 토니 칸보다 더 두려워했습니다. CM 펑크는 파리에서 열린 WWE 클래시에서 WWE 월드 헤비급 챔피언십을 위한 페이탈 4-웨이에서 패배했습니다. 펑크가 롤린스에게 두 번째 GTS를 시도하려는 순간, 롤린스의 아내 베키 린치가 펑크에게 로우블로우를 가해 롤린스가 타이틀을 지킬 수 있게 했습니다. 메인 이벤트 중 한 순간, 롤린스는 펑크에게 "나는 네 바보 같은 가족이 싫어!"라고 말했습니다. 다음 날 밤 Raw에서 CM 펑크와 베키 린치 사이의 프로모 세그먼트는 올해 최고의 순간 중 하나였습니다. 프랑스의 팬들은 펑크와 린치가 설전을 벌이는 동안 필사적으로 AJ Lee를 응원했습니다. "전형적이네, 항상 여기서 일하지도 않는 바보를 응원하다니," 베키가 비꼬았습니다. 이 세그먼트는 린치가 - 항상 도발적인 - CM 펑크가 여성에게 손을 대지 않을 것을 알고 그를 뺨을 때리며 끝났습니다. 하지만 AJ Lee가 마지막으로 참가한 레슬매니아에서 드웨인 "더 락" 존슨의 말을 인용하자면: "나는 절대, 절대로 여성에게 손을 대지 않을 것이다. 하지만 기꺼이 그럴 사람을 알고 있다." 더 락은 전 UFC와 WWE 슈퍼스타 론다 라우지를 언급했지만, 이번에는 AJ Lee가 균형을 맞출 것입니다...
T
$0.01496
-0.72%
REAL
$0.08186
-1.14%
MORE
$0.03658
+72.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:11
공유하기
시바 이누의 데스크로스 속임수 등장: 다음은 무슨 일이 일어날까?
시바 이누의 데드 크로스 속임수 등장: 다음은 무엇일까? 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 시바 이누는 최근 시간당 차트에서 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 떨어질 때 나타나는 데드 크로스 신호를 만들었습니다. 목요일 초, U.Today가 보도한 바와 같이 시바 이누는 시간당 차트에서 골든 크로스를 형성했지만, 몇 시간 후 SHIB 가격이 반전되어 시간당 차트에서 데드 크로스가 뒤따랐습니다. SHIB/USD 시간당 차트, 제공: TradingView 목요일 고용 데이터 발표 전 시장이 단기 매도 압력을 보였고 시바 이누 가격도 마찬가지로 하락하면서 데드 크로스의 출현은 그리 멀지 않았습니다. 놀라운 반전은 시바 이누가 데드 크로스 출현과 일치하는 $0.000012의 최저치로 떨어졌지만, 이후 가격이 급격히 상승하여 신호를 무효화했다는 점입니다. 함께 보면 좋을 내용 데드 크로스는 하락 신호로 남아 있지만, 이 특정 신호는 가격이 상대적으로 과매도 상태일 때 나타났으며, 시바 이누가 이후 급격히 반등하면서 공매도자들을 놀라게 했습니다. 다음은 무엇일까요? 기사 작성 시점에서 시바 이누는 약한 고용 데이터 보고서 이후 더 넓은 암호화폐 시장 상승과 함께 지난 24시간 동안 2.28% 상승한 $0.0000124에 거래되고 있었습니다. 함께 보면 좋을 내용 금요일 발표된 노동통계국 보고서에 따르면, 8월 일자리 창출이 둔화되어 최근 노동 시장 약화의 징후가 추가되었으며, 이는 연방준비제도(FRB)가 이번 달 말 널리 예상되는 금리 인하를 위한 궤도를 유지할 가능성이 높습니다. 목요일 $0.000012의 최저치로 급격히 하락한 후, 시바 이누는 반등했습니다. 이 암호화폐는 금요일 초반 세션에서 녹색 캔들스틱을 기록하며 $0.00001246의 고점에 도달한 후 다소 후퇴했습니다. 앞으로 며칠 동안, 시바 이누는 일일 차트에서 주요 이동 평균 교차가 예상되며, 이는 면밀히 관찰될 것입니다. 시바 이누는 일일...
U
$0.009303
-4.06%
SHIB
$0.00001183
-2.87%
RISE
$0.010422
+2.54%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:09
공유하기
도널드 트럼프의 아들이 후원하는 회사가 비트코인을 포함한 6개 암호화폐에 투자! 여기 세부사항이 있습니다
도널드 트럼프의 아들이 지원하는 회사가 비트코인을 포함한 6개 암호화폐에 투자! 여기 세부사항이 있습니다라는 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 도널드 트럼프 주니어가 지원하는 Thumzup Media Corporation은 투자자 서한에서 암호화폐 자산을 향한 중요한 단계를 밟았다고 발표했습니다. 트럼프 주니어가 지원하는 Thumzup Media의 암호화폐 행보: 100만 달러 비트코인 구매 및 DOGE 마이닝 투자 회사는 100만 달러 상당의 비트코인을 구매했으며 DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH 및 USDC와 같은 주요 암호화폐에 대한 투자도 승인했다고 발표했습니다. Thumzup Media는 또한 2,500개의 도지코인(DOGE) 채굴자를 인수하기 위한 확정 계약을 체결하며 암호화폐 마이닝에 전략적으로 진출했습니다. 회사는 또한 운영을 확장하기 위해 추가로 1,000개의 채굴자를 재고에 추가하는 것을 고려 중인 것으로 알려졌습니다. 이러한 조치는 회사가 디지털 자산을 단순한 금융 투자 도구로서뿐만 아니라 운영 성장 전략의 일부로 보고 있음을 나타냅니다. DOGE 마이닝에 대한 투자는 Thumzup이 블록체인 생태계에서 더 적극적인 역할을 할 수 있게 해줄 것으로 믿어집니다. 암호화폐 시장의 변동성에도 불구하고, 비트코인 및 기타 디지털 자산에 대한 기관의 관심은 계속 증가하고 있습니다. Thumzup Media의 이번 행보는 암호화폐에 대한 전통적인 투자자들의 신뢰를 강화하고 회사의 재정적 다각화를 강화할 수 있습니다. 회사 경영진은 이러한 투자가 장타매매 성장 전략의 중요한 부분이라고 강조하며 암호화폐 부문의 발전을 면밀히 따를 것이라고 밝혔습니다. *이는 투자 조언이 아닙니다. 독점 뉴스, 분석 및 온체인 데이터를 위해 지금 텔레그램과 트위터 계정을 팔로우하세요! 출처: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
SOL
$219.76
-0.61%
TRUMP
$7.445
-1.27%
MORE
$0.03658
+72.71%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 10:06
공유하기
2025년 최고의 프리세일 코인. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST
2025년 최고의 프리세일 코인. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST가 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. 프리세일은 소규모 구매자가 여전히 조기 진입하여 상당한 수익을 얻을 수 있는 암호화폐 분야의 희귀한 영역 중 하나입니다. 거래소 상장과 후기 단계의 가격 급등을 기다리는 대신, 프리세일 참여는 종종 정점에 도달하기 전 모멘텀을 타고 더 높은 수익을 제공합니다. 진정한 도전은 어떤 프로젝트가 정말 지원할 가치가 있는지 식별하는 것입니다. 매주 새로운 프리세일이 등장하면서, 실제 기회와 과대 광고를 구분하는 데는 세심한 주의가 필요합니다. 이 가이드는 현재 구매할 수 있는 최고의 프리세일 코인을 좁혀줍니다. 포함된 각 프로젝트는 견고한 메커니즘, 활성화 주소, 또는 모호한 약속을 넘어서는 인센티브를 보여줍니다. 바이럴 모바일 마이닝부터 AI 기반 크리에이터 경제까지, 이러한 프리세일은 견인력과 결과로 뒷받침됩니다. 목록의 선두에는 이미 거의 4억 달러를 모금하고 모멘텀을 계속 구축하고 있는 BlockDAG가 있습니다. 1. BlockDAG 출시 전 규모 구축 BlockDAG는 방향성 비순환 그래프(DAG) 확장성과 작업 증명(PoW) 보안을 결합한 하이브리드 아키텍처로 강력한 모멘텀을 확보했습니다. 완전한 EVM 호환성을 갖추고 있어 이더리움 블록체인과 유사한 DApp 및 스마트 계약을 지원합니다. 성공적인 CertiK 감사와 개방적인 리더십 팀을 결합하여 BlockDAG는 명확한 신뢰성을 확립했습니다. 프리세일 동안 거의 4억 달러를 확보하고 가격을 0.0013달러로 재설정한 BlockDAG는 BDAG 배포 이벤트 동안 이 정액 모델을 도입하여 보너스 티어를 제거하고 모든 참가자에게 공정성을 보장했습니다. 채택의 주요 동력은 현재 300만 명 이상이 사용하는 X1 마이너 앱입니다. 이를 통해 스마트폰이 채굴자 역할을 할 수 있어, 글로벌 참여를 위한 저비용 경로를 만들고 대규모 마케팅 없이도 채택을 확산시킵니다. 이 커뮤니티 주도 확장은 독특한 장점이 되었습니다. 또 다른 두드러진 특징은 대시보드 V4로, 프리세일을 대화형 플랫폼으로 변환합니다. 단순한 구매 포털 대신, 사용자는 실시간 차트, 지갑 업데이트, 주문장 데이터 및 리더보드를 볼 수 있습니다. 바이어 배틀은 경쟁적인 요소를 추가하여 활발한 참가자에게 매일 보상을 제공합니다...
PORTAL
$0.03638
-3.93%
REAL
$0.08186
-1.14%
HYPE
$43.36
-5.78%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:58
공유하기
ChatGPT 성격 형성과 AI 윤리
ChatGPT 성격과 AI 윤리 형성에 관한 게시물이 BitcoinEthereumNews.com에 게재되었습니다. OpenAI의 중요한 개편: ChatGPT 성격과 AI 윤리 형성 콘텐츠로 건너뛰기 홈 AI 뉴스 OpenAI의 중요한 개편: ChatGPT 성격과 AI 윤리 형성 출처: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
COM
$0.011195
+2.52%
AI
$0.1164
-9.97%
공유하기
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 09:49
공유하기
인기 뉴스
더보기
모멘텀 전환으로 암호화폐 시장이 상승세로 전환
리플, 바레인 왕국의 첫 블록체인 결제 제공업체가 되다
투자 거인 BlackRock의 현물 비트코인 상장지수펀드 중요 임계값 돌파! 최신 데이터 공개
Finassets, 텔레그램을 위해 구축된 TON 블록체인에서 Tether(USDT)로 암호화폐 결제 옵션 확장
0.27달러에서 도지코인 가격 조정을 예측한 전문가가 다음 방향을 보여줍니다